Самый богатый по комплектации смартфон среднего класса. Уже во втором поколении

Самый богатый по комплектации смартфон среднего класса. Уже во втором поколенииInfinix Note 30 VIP
Если вы хотели навороченный недорогой китайский смартфон, но наворотов на рубль стоимости для вас было маловато, то тут Infinix взяли обычный средний смартфон, добавили подэкранных сканеров, реверсивных проводных и беспроводных зарядок и... очень много всего положили в коробку с новым смартфоном. Проверяем всё это в деле и прикидываем, не урезали ли за счёт «оперения» смартфон сам по себе.
Внешний вид
Боже, храни Китай (и Гонконг)! Пока Самсунги и Айфоны кастрировали до такой степени, что даже зарядников в комплекте нет, китайцы не прогибаются и иногда даже идут в противоположном направлении. У нас тут в комплекте со смартфоном хороший пластиковый чехол (не шедевр, но лучше большинства таких же с виду чехлов, которые продают на Ali), сразу две «зарядки» (проводная на 68 Вт и беспроводная на 15 Вт) и защитное стекло, которое вам предстоит наклеить самостоятельно. А можно не клеить даже, потому что хорошая заводская плёнка на экране тоже есть!
Комплектный чехол, пожалуй, вообще один из самых кайфовых среди мобильников до 30 тысяч рублей. Если у остальных производителей жалкие силиконовые накладки, то тут чехол полноценный, из твёрдого прозрачного пластика. Со временем не пожелтеет, это плюс.
В ценовом сегменте 25-30 тысяч рублей теперь всё реже встречаются смартфоны с плоскими экранами и рублеными гранями. Сейчас всем подавай изогнутые дисплеи и сканеры отпечатков под ними. А у Инфиникса до сих пор плоский экран, но с одним разительным отличием от предшественника в лице Note 12 VIP — сканер отпечатков тут теперь не сбоку, он вмонтирован прямо под OLED-панель. Успех? Более чем — на заднюю панель сканер точно не перенесли бы, а в болтающейся сбоку кнопке питания сканеры отпечатков явно менее удобны.
Кстати, о кнопке: теперь, когда в ней нет сканера, её разместили намного ниже, поэтому во время тестирования я ее почти всегда путал с качелькой регулировки громкости. Но сами кнопки вписаны в корпус крепко и не люфтят, даже если основательно потрясти смартфоном.
На верхнем торце Note 30 VIP можно найти одну характерную особенность — малозаметный логотип JBL. Ну и перфорацию поверх стереодинамиков, над которыми специалисты из JBL и трудились. Снизу динамик тоже есть. С — стерео.
Смартфон для консерваторов, не иначе. Разъём для проводных наушников вы давно видели в телефонах?
И мало того, что он тут есть, так он ещё может выводить звук в Hi-Res качестве 24 бит / 192 кГц. Не сказать, что функция полезная в эпоху онлайн-музыки (которая почти всегда в MP3, чтобы на любой технике играло), но если вы любите скачать на торрентах flac-дискографии любимых исполнителей в первозданном качестве, то почему бы и нет? Внутренней памяти хватит, а на случай, если совсем «прижмет» от количества lossless-файлов в устройстве, то в этот смартфон можно влепить и карту памяти — слот под неё предусмотрен.
И вроде бы все здорово, но придраться есть к чему. Пластиковая рамка на солнце начинает показывать все свои неровности из-за дешёвого глянцевого покрытия «под металл». Видимо, дизайнеры хотели, чтобы получилось «дорого и богато», а получилось то, что получилось. Матовая рамка выглядела бы тут гораздо симпатичнее.
Ну и модули камер на этот раз тоже веселят. Вы тоже обратили внимание, насколько много сзади камер?
А вот фиг вам — камера сзади одна! Зато фальш-дырок напихали очень много, чтобы казалось, что у вас в руках Samsung Galaxy S23 Ultra. Это хуже, чем наклейка «Street Racing» на Жигулях, честное слово. Потому что в автобусе ещё можно сойти за боярина с дорогим смартфоном, но открываете приложение камеры, а в нём нет никаких вариантов выбора других камер, кроме основной задней и основной фронтальной. Но о камерах подробнее поговорим ниже, а пока по традиции...
Дисплей и оболочка
Прогресс в работе над экраном, в сравнении с прошлогодним Note 12 VIP, ощутим. И ощутим, надо отметить, невооруженным взглядом. Поэтому главная претензия к слишком высокой цветовой температуре и синюшным оттенкам экрана в «Инфиниксах» тут уже не особо-то и актуальна.
То ли матрицу взяли подороже, то ли просто научились правильно её настраивать, но теперь тут не 8000-9000K, а скромные 7200K. Да и с остальными показателями все в порядке. Ну, насколько это может быть в порядке в устройстве, которое отдают в местных магазинах за 25-27 тысяч рублей. Ниже, в таблице, можете взглянуть на наглядную разницу между двумя поколениями OLED-экранов в Note-серии.
|Infinix Note 12 VIP
|Infinix Note 30 VIP
|Максимальный уровень яркости (ручная регулировка)
|480/2 кд/м2
|450 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|115%
|115%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,2
|5,34
|Гамма (идеальная — 2.2)
|2,5
|2.0
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8100K
|7200K
Да, цветовая температура стала лучше, но куда-то пропали несколько десятков кандел яркости. В принципе, в Samsung Galaxy A54 в ручном регулировке яркость такая же, а в авто и Note 30 VIP обещает 900 кд/м2, так что... нормально вполне. Xiaomi Redmi Note 12 Pro или Realme 11 Pro+ ярче, конечно, но разница порядка 10% погоды не делает. При этом даже просто нормально настроенного белого оттенка хватило для того, чтобы экран воспринимался совершеннно иначе.
Производители сегодня редко предоставляют возможность принудительность выбрать частоту обновлений экрана 90 Гц, а вот в герое обзора это можно сделать. Воспринимается глазом эта частота не хуже, чем 120 Гц, но зато она может помочь сэкономить пару лишних процентов под конец рабочего дня.
Приятно, что смартфон из коробки работает на Android 13. Правда, не на чистой операционке, а с добавленной поверх системы местной оболочкой. В плане оформления ничего радикального нового, но вот в настройках… ух! Трудно выделить что-то одно, поэтому просто взгляните на скриншоты одного раздела «Специальные возможности». По количеству вещей, которые можно перенастроить в Android стандартными средствами, Infinix и Tecno впереди планеты всей.
Производительность и автономность
MediaTek Dimensity 8050? А это ещё что? Если вы вдруг всё пропустили, то китайцы из MediaTek не так давно представили свой взгляд на компоновку ядер 1+3+4, которую вовсю использует главный конкурент в лице Qualcomm. Ну, например. в тех же Snapdragon 870, 888 и более новых поколениях мобильных чипов.
Как и Qualcomm, MediaTek тоже пустилась во все тяжкие и дала возможность ядру Cortex-A78 поднимать свои частоты до респектабельных 3 ГГц. Три остальных ядра Cortex-A78 работают уже с частотой 2,6 ГГц, что тоже неплохо. Ну а оставшиеся четыре ядра — это экономичные молотилки фоновых задач Cortex-A55 по 2 ГГц каждое.
В целом, чип очень похож на два других процессора от MediaTek: Dimensity 1300 и Dimensity 1200. Только производительности обещают чуть больше. Для сравнения, Snapdragon 7 Gen 1, Exynos 1380 и Dimensity 1080 в синтетических тестах набирают ощутимо меньше баллов. А на таких чипах как раз работают всякие Samsung из A-серии и представители номерной линейки Realme прошлого поколения, которые стоят примерно столько же. Galaxy A54, например, и Realme 10 Pro+.
По части мультимедийных возможностей чип ушел гораздо дальше, чем
немного заколебавший всех Helio G99, который можно было встретить везде и всюду еще в прошлом году. В Dimensity 8050 заявлена поддержка 2K-дисплеев и частоты обновления экрана 168 Гц. Дорогие-навороченные сенсоры камер процессор тоже умеет «переваривать».
Инженеры Infinix подсмотрели одну очень полезную настройку у Sony — поддержку подачи питания на процессор в обход аккумулятора. Это позволяет вырваться смартфону из цикла перегрева процессора и батареи, когда один компонент начинает нагревать другой. Как итог — меньше троттлинга в играх, если вы играете при подключенном заряднике на 100% заряда. То есть батарею в таком режиме наяривать туда-сюда и изнашивать смартфон не будет.
Возможно, такой «проводной» гейминг — единственный способ избежать перегрева процессора во время игровых сессий, потому что даже базовое тестирование в CPU Throttling Test далось смартфону с трудом. Потеря почти 30 процентов производительности за 15 минут — причина, по которой MediaTek Dimensity 8050 не особо-то и игровой чип. И энергии потребляет примерно столько же, сколько и его прямые конкуренты. Но только конкуренты так не перегреваются!
И тут дело не в Инфиниксе как таковом — у Tecno Camon 20 Premier точно такой же процессор и точно такие же проблемы с перегревом. Но об этом поговорим, когда будем сравнивать «Текну» с Realme 11 Pro+ (сравнительный тест уже скоро, следите за анонсами, как говорится).
Зато с такой скоростью зарядки, как у Infinix Note 12 VIP, можно вообще не париться о том, сколько он работает от аккумулятора. При том, что с автономностью у него и без сверхбыстрой зарядки всё хорошо — выше среднего.
Да, есть смартфоны, которые живут дольше и при меньшем объеме аккумулятора, но посмотрите в таблицу — половина из более выносливых смартфонов работают на менее мощных процессорах. Тут же автономность на уровне прошлгоднего Infinix Note 12 VIP. День протянет без проблем, а если умудритесь разрядить его в играх по сети или бесконечной беготнёй в Genshin Impact, блок питания на 68 Вт зарядит смартфон с 0% до 80% за полчаса.
Это, конечно, не 240 Вт, как в Realme GT3, но по ощущениям — очень быстро! Кстати, без стандарта PowerDelivery 3.0 не обошлось. Если совсем коротко, то он позволяет не покупать конкретный фирменный блок питания, как у OnePlus, Huawei/Honor и др., а выбирать из любых производителей, которые указывают USB-PD 3.0 и мощность 68+ Вт. Вот за это плюс.
Камеры
Основная камера в Infinix Note 30 VIP не изменилась в сравнении с предыдущей моделью в серии. Китайцы всего лишь налепили на заднюю панель дополнительные сенсоры глубины и прочие макро-модули, чтобы казалось, будто камер у смартфона много. А по факту камера одна. И это Samsung HM6 на 108 Мп.
Samsung HM6 — неплохой сенсор, такой ещё устанавливают в Realme 10 Pro+, например, про который я писал в этом материале. Правда, на Realme мне хотя бы удалось установить камеру от Google с умнейшими алгоритмами от смартфонов Pixel, а тут придется довольствоваться тем, что предоставили разработчики из Infinix. Но не всё так плохо.
Такой сенсор призван заменить пару из основной камеры и телевика за счёт огромного количества пикселей и возможности просто обрезать исходный кадр под нужный вам «зум». Не у всех производителей получается реализовать это нормально, но у Infinix, кажется, получилось.
Да, на зум-снимках не всегда хватает деталей, но местная автоматика хотя бы не пытается добавить неестественной резкости и следов HDR. На выходе получается естественная картинка с приятными цветами. И даже на экране монитора снимки выглядят достойно.
Но иногда камера выдает странные артефакты, похожие на следы объектов при длительной выдержке. Да и ночные по качеству чаще всего унылые. Хоть с рук, хоть с «точки опоры» — что-то обязательно получится слегка смазанным, либо замыленным. Надеюсь, в новых прошивках это как-нибудь исправят.
Хотя до этого никогда не исправляли.
Фронтальная камера получила разрешение аж 32 Мп, но такое количество пикселей, судя по снимкам, не не гарантирует супер-детализацию. Автоматика камеры не всегда точно распознает освещение вокруг вас, поэтому иногда кадры получаются с проблемами в экспозиции. Ну и резкости хотелось бы чуть больше.
© Infinix Note 30 VIP (4K, 30 к/с)
© Infinix Note 30 VIP (Full HD, 30 к/с, стабилизация)
Оптической стабилизации смартфон не получил, поэтому надеяться на подавление тряски при съёмке видео придется только за счёт программной стабилизации. И своих рук, конечно же.
Работает стабилизация, кстати, только в режиме съемке Full HD, 30 к/с. В режиме съемки 4K, 30 к/с (максимальный для устройства, 60 кадров он уже не тянет, видимо) никакой помощи со стороны ждать не приходится. Спасибо, что хотя бы поддержку 4K оставили. Ну а режим съемки в 60 к/с попросту бесполезен, потому что переключаться вы будете на деле только между двумя основными режимами, выбирая между плавностью и качеством картинки.
Конкуренты
|Infinix Note 30 VIP
|Realme 10 Pro+
|Tecno Camon 20 Premiere
|Операционная система
|Android 13 + XOS 13
|Android 13 + Realme UI 4.0
|Android 13, HIOS 13
|Экран
|AMOLED, 1 млрд. цветов, 120 Гц, 6.67", 1080 x 2400 п., 20:9, 395 PPI
|AMOLED, HDR10+, 120 Гц, 6.7" inches, 1080 x 2412 п., 20:9, 394 PPI
|AMOLED, 1 млрд. цветов, 120 Гц, 6.67", 1080 x 2400 п., 20:9, 395 PPI
|Процессор
|Mediatek Dimensity 8050, 6 нм (1 ядро 3.0 ГГц Cortex-A78 + 3 ядра 2.6 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.0 ГГц Cortex-A55)
|Mediatek Dimensity 1080, 6 нм, восемь ядер (2 ядра Cortex-A78 2,6 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 2 ГГц)
|Mediatek Dimensity 8050, 6 нм (1 ядро 3.0 ГГц Cortex-A78 + 3 ядра 2.6 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.0 ГГц Cortex-A55)
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Mali-G68 MC4
|Mali-G77 MC9
|Оперативная память
|12 ГБ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ
|256 ГБ
|512 ГБ
|Слот MicroSD
|есть, отдельный
|нет
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, GPS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, GPS, NFC
|Камеры
|Основная камера: 108 Мп, ƒ/ 1.75, 0,8 мкм, PDAF
|Основная: 108 Мп, ƒ/ 1.8, 24 мм, 1/1.67", 0.64 мкм, PDAF
|Основная: 50 Мп, ƒ/ 1.8, 23 мм, 1/1.56", 1 мкм, PDAF, Laser AF, OIS
|Макро: 2 Мп, ƒ/ 2.4
|Широкоугольная: 8 Мп, ƒ/ 2.2, 16 мм, 112˚
|Широкоугольная: 108 Mп, ƒ/ 2.2, 13 мм, 115˚, PDAF
|Сенсор глубины: 2 Мп, ƒ/ 2.4
|Макро: 2 Мп, ƒ/ 2.4
|Сенсор глубины: 2 Мп, ƒ/ 2.4
|Фронтальная камера: 32 Мп, ƒ/ 2.45
|Фронтальная: 16 Мп, ƒ/ 2.5, 25 мм
|Фронтальная: 32 Мп, ƒ/ 2.5, 24 мм, 1/2.8", 0.8 мкм
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|162,7 x 75,9 x 8,2 мм
|161,5 x 73,9 x 7,8 мм
|161,9 x 74,3 x 7,8 мм
|Вес
|190 г
|173 г
|202,5 г
|Цена
|27 тысяч рублей
|25-30 тысяч рублей
|33 тысячи рублей
Realme 10 Pro+
Типичный представитель лагеря средних смартфонов с натянутыми на боковины экранами. Есть яркая матрица, противоударное стекло и возможность накатить на все это добро камеру от Google, которая при идентичном «железе» позволяет смартфону делать снимки, превосходящие таковые у Infinix.
Чип Dimensity 1080 не такой свежий, но построен на тех же ядрах, что и 8050 в герое обзора. Меньше частоты? Зато и работает от аккумулятора Realme чуть дольше.
Кстати, на отечественных маркетплейсах этот смартфон часто продают по очень уж симпатичной цене. Можно иногда встретить предложения и по 17 тысяч рублей, но такое бывает редко и с доставкой из-за рубежа. С учётом того, что смартфоны Realme, выпущенные для продажи в других странах, в России продолжают блокировать, лучше не надейтесь на беспроблемную работу самых дешёвых Realme 11 Pro+ из тех, кто в продаже. Лучше рассчитывать на ЕАС-экземпляры в мелких магазинах за 23-25 тысяч рублей.
Tecno Camon 20 Premier
Почти брат-близнец героя обзора. Точно такой же процессор, похожий корпус, но якобы немного лучше камера. По крайней мере, такой её нам обещали.
Фотографирует действительно неплохо, но цена пока какая-то жесточайшая, как для Tecno — официалы просят 37 тысяч рублей, потому что «Ну а что вы хотели? Зато 8/512 ГБ внутри!».
При этом по яркости дисплея в авто-режиме смартфон не блещет (выдаёт 680 кд/м2 яркости против 890 кд/м2 у Xiaomi Redmi Note 12 Pro или 790 кд/м2 у Realme 11 Pro+), с автономностью тоже всё не супер.
На Яндекс.Маркете можно отыскать его за 34-35 тысяч рублей, а вот продавцы на Price.ru готовы отдать его вам и вовсе за 31 тысячу рублей. Но, если на то пошло, Infinix Note 30 VIP можно урвать за 23 тысячи. И с ним хотя бы уже точно понятно, что он этих денег стоит. А Tecno... проверим в ближайшее время.
Итого
Примерно к такому результату по количеству наворотов на один рубль стоимости, ещё пару лет назад, должны были прийти большинство среднебюджетных смартфонов. Но сначала из-за ковида, потом — из-за дефицита полупроводников, а затем — из-за ретроградного Меркурия и жадности производителей смартфонов нас кормили убогими 50 Мп камерами Samsung JN1, МедиаТеками G99 и сканерами отпечатков в боковых клавишах.
Теперь всё вернулось в нормальное русло, где у нас снова есть и подэкранные сенсоры, и поддержка мощных беспроводных зарядок, и все по адекватной цене. Разве что с камерами бедного покупателя дурят почём зря. Мало того, что никакого прогресса в прямом сравнении с прошлогодним Note 12 VIP нет, так ещё и широкоугольную камеру буквально «скоммуниздили». Зато сколько отверстий на задней крышке теперь!
А ведь можно просто перестать рисовать эти бутафорские «блинчики» сзади, которые успели побывать в арсенале почти у каждого китайского производителя. Ну нет тут такой начинки, ради которой стоит городить все эти конструкции с выпирающими стеклами. Зато из-за этого есть проблемы с эргономикой — смартфон раскачивается из стороны в сторону, пока лежит на столе. И зачем это всё? Маркетологи не ответят вам правды, но вы и сами всё понимаете.
В остальном — хороший смартфон неплохо. Мощный процессор есть? Есть. Да, троттлит, но для любителей игр реализовали поддержку подачи питания прямиком на плату, в обход аккумулятора. Ну, это если вы прям совсем мобильная киберкотлета. Для любых остальных задач, не связанных с играми, скорости процессора «за глаза».
Это смартфон не для тех, кто выбирает мобильник с позиций «Мне бы самую крутую камеру, а остальное можно на сдачу». Он, наоборот, для людей, которые фотографируют редко, но связку «экран + процессор + автономность + поддержка microSD + скорость зарядки + побольше встроенной памяти» хотят максимально навороченную из возможных. В общем, верной дорогой идут товарищи инфиниксовцы. Осталось ещё камеры подтянуть на уровень всяческих Сяом 12 Pro+ и у «зажравшихся» китайских производителей начнёт уходить почва из-под ног в новой волне конкуренции.
- ОЧЕНЬ богатая комплектация
- Отличное сочетание цены и характеристик
- Хорошее качество камер при дневной съёмке
- Поддержка беспроводной зарядки 50 Вт
- (!) Одна тыльная камера
- Склонный к перегреву и сбросу мощности процессор
- Качество ночной съёмки хромает