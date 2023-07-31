Самый богатый по комплектации смартфон среднего класса. Уже во втором поколении

Комплектный чехол, пожалуй, вообще один из самых кайфовых среди мобильников до 30 тысяч рублей. Если у остальных производителей жалкие силиконовые накладки, то тут чехол полноценный, из твёрдого прозрачного пластика. Со временем не пожелтеет, это плюс.

В ценовом сегменте 25-30 тысяч рублей теперь всё реже встречаются смартфоны с плоскими экранами и рублеными гранями. Сейчас всем подавай изогнутые дисплеи и сканеры отпечатков под ними. А у Инфиникса до сих пор плоский экран, но с одним разительным отличием от предшественника в лице Note 12 VIP — сканер отпечатков тут теперь не сбоку, он вмонтирован прямо под OLED-панель. Успех? Более чем — на заднюю панель сканер точно не перенесли бы, а в болтающейся сбоку кнопке питания сканеры отпечатков явно менее удобны.

Кстати, о кнопке: теперь, когда в ней нет сканера, её разместили намного ниже, поэтому во время тестирования я ее почти всегда путал с качелькой регулировки громкости. Но сами кнопки вписаны в корпус крепко и не люфтят, даже если основательно потрясти смартфоном.