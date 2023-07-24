В новом смартфоне TECNO якобы лучшая камера в среднем классе. Вот её максимум и вердикт по качеству

В новом смартфоне TECNO якобы лучшая камера в среднем классе. Вот её максимум и вердикт по качествуНа примере красот Элисты и Волгограда
Вам, наверное, уже прожужжали все уши рекламой недавно вышедшего CAMON 20 Premier 5G и его якобы «максимальнейшей» камерой. Как она снимает в условиях, когда вам хочется что-нибудь снимать в отпуске или на пикнике (а не дождливую Москву летом 2023 г. и мрачные рожи опаздывающих горожан, как фотографируют для обзоров «на коленке»), пока почти никто не вникал. TECNO это тоже понимают, поэтому позвали обзорщиков сфоткать что-то действительно красивое в путешествии по Волгограду и Элисте. Выдали «мобилкописателям» по смартфону CAMON 20 Premier и кроссоверу HAVAL и сказали: «Напишите потом ваши впечатления по итогу» — без рекламных принуждений и прочей цензуры. Я рожал эту статью дольше всех остальных участников поездки, но теперь держитесь — будет много букв. Надеюсь, не бесполезных для вас.
Вы все сюда прибежали из-за кликбейтного заголовка, поэтому вряд ли вам интересно, как обзорщецкая рожа куда-то там ездила в командировку и что ей понравилось.
Поэтому, хоть я и всё равно награфоманю впечатлений об остальных аспектах поездки (впечатления о китайских кроссоверах, Волгограде и Элисте), потому что я главред и xpен меня кто остановит, я оставлю эти впечатления для второго текста. А пока — смартфончик и фотографии на него из Поволжья:
Зачем нам какой-то «Камон», если есть другие китайцы или, например, Samsung
Не рановато ли TECNO полезли в производители смартфонов среднего класса смартфонов с приличной камерой?
Я вот хорошо помню первые «международные» смартфоны Huawei Honor (да, тогда они так и назывались), которые вышли в 2011 году и были конкурентами всяких Samsung Galaxy Ace. А первый Huawei среднего класса с хорошей камерой появился только пять лет спустя — это был Honor 9 в 2017 году. Или Nova 2 Plus. Короче, от начала продаж в России до приличного камерафона среднего класса у крупнейшей китайской конторы ушло 6 лет. До этого были камеры уровня «под пиво сойдёт», а для чтобы в экстремистском-запрещённом в России Instagram фото выкладывать.
Xiaomi в Россию долго не приходили, но с Ali их таскали года эдак с 2013-го (первые Redmi, Mi 3 и прочие). Приличный камерафон среднего уровня, Xiaomi Redmi Note 7 Pro, с его 48 мегапикселями впервые среди остальных и т.д. — это уже 2019 год. Шесть лет пыхтели, прежде чем научили свои не флагманские модели фотографировать.
Realme вышли за пределы Индии (да-да, начинали они не с Китая) в середине 2019 года, а хороший камерафон среднего класса, который все наперебой расхваливали, Realme 9 Pro+, появился только зимой 2022 г. Три года ждали, ещё куда ни шло.
TECNO выпускали смартфоны с камерами «зато дешевле, чем у Сяоми и Рилми, а мне и так хватает!», если считать от прихода в Россию в 2018 году, вплоть… до лета 2022 года, когда вышел Camon 19 Pro. Вам 2022 год запомнился сами знаете, чем, но в смартфонах и компах начало года — это был всё ещё дефицит полупроводников, а производители смартфонов на этом фоне занимались ловкостью рук и никаким не мошенничеством, а просто выпускали новые поколения мобильников, которые оказывались хуже старых. Эхом того времени до нас дошли ублюдочные 50 Мп-камеры в бюджетных смартфонах (Redmi 12, Redmi Note 11S, Poco M5, Samsung Galaxy A23, Realme 10, Vivo Y35, Oppo A55, Infinix Hot 11S и остальные). И подобным пичкали в смартфонах вплоть до 18 тысяч рублей.
TECNO CAMON 19 Pro на этом фоне «выстрелил» за счёт того, что в нём пожертвовали одними характеристиками в пользу других:
Вместо AMOLED, который начали внедрять в смартфоны за 14-20 тысяч, оставили более дешёвый IPS-дисплей. Не настолько читабельный под лучами солнца и не настолько престижный, но сам по себе неплохой
Вместо попыток запихнуть внутрь Snapdragon 720G и прочие установили более дешёвый китайский Helio G96
А вот камеру сделали почти такой, как конкуренты лепили в смартфонах за 20+ тысяч рублей — с оптической стабилизацией и 64 Мп. То есть лучше всех других вариантов за 14-18 тысяч, с которыми этот TECNO и соревновался
© Благодаря CAMON 19 Pro TECNO стали воспринимать всерьёз, а не как как «ещё одних китайцев, которые учатся создавать смартфоны»
И даже при странноватой на фоне Xiaomi/Realme оболочке системы, при менее «нажористом» по цветопередаче дисплее, смартфон, который умел снимать видео днём в 1080p без тряски и фотографировать вечером и в пасмурную погоду без «перхоти» и смазывания кадра был событием.
Да и до сих пор остаётся — на фоне того, какие шляпные камеры у Xiaomi Redmi Note 12 4G и Realme C55 (Xiaomi просто лень, а у Realme весь бюджет ушёл на 256 ГБ памяти по минимальной цене) за 15 тысяч или у Samsung Galaxy A14 за 14 тысяч, CAMON 19 Pro просто рулит по качеству камеры. Поэтому TECNO на волне успеха решили «повысить градус» и попытаться подвинуть остальных производителей уже в бюджете «30-35 тысяч рублей» — так и появился CAMON 20 Premier.
Вместо обзора — как этот новый смартфон по ощущениям в общем и в целом
Не хочу ваять тут всесторонний обзор — ими уже наводнили весь интернет (в основном рекламными, но встречаются и обычные). Лучше мы потом сравним его в лоб с конкурентом. Скорей всего, с Realme 11 Pro+, потому что Xiaomi обзорщикам смартфоны не дают и делают вид, что в России не работают (а то, что смартфоны продаются пачками — так это параллельный импорт, вражины русские непонятно где достают мобильники с сертификацией Евразийского союза, китайцы абсолютно не при делах!).
Поэтому пока — беглые заметки обо всём, кроме камеры (о ней чуть ниже):
- Корпус из «кожи молодого дерматина» — прикольный. Жёстче, чем кажется на фотографиях, и это хорошо — я-то боялся, что будет вминаться и «дышать» под пальцами. Лучше, чем «пластиковый пластик» у Самсунгов и Сяом, не скользко и не марко, как «рояльное стекло» у смартфонов недавнего прошлого, но не прям «кожа-кожа», как было в LG G4 восемь лет назад.
А знаете, что ещё было восемь лет назад?
Боковины и верхняя/нижняя грань глянцевые и скользкие. Айфонисто и красиво, но непрактично.
Автономность — по ощущениям средняя. Не то чтобы Samsung или Realme за эти же деньги протянули двое суток вместо полутора (или полутора вместо 1 суток) — просто процессор в CAMON 20 Premier один из самых мощных в классе, Dimensity 8050. Поэтому, если начать его грузить чем-то существенным, наподобие игр или съёмки видео в 4K, TECNO капитулирует на час-полтора раньше более тихоходных смартфонов
Быстрая зарядка 45 Вт не выглядит революцией на фоне бывших 33 Вт у CAMON 19 Pro — и на практике, если оно и заряжается быстрее, то в каком-то определённом диапазоне процентов (ну, я не знаю, может в промежутке от 20% до 80% прыгает быстрее), а в целом почти то же самое. В любом случае, за час с небольшим смартфон заряжается с 0% до 100% (а если не с 0%, то ещё быстрее), но примерно то же самое, что и раньше.
- Дисплей по яркости в помещениях — более чем. На улице — просто нормально. Авто-яркость мы даже в обзорах не замеряем, а субъективно могу сказать, примерно то же, что и у остальных. Если не замерять по приборам, вряд ли ощутите разницу. Тем более, что датчик яркости ставит максимальный уровень не по вашей хотелке, а когда смартфон не перегрет жарой (то есть не под нагрузкой и не совсем уж на югах), при этом на экран прилетает много света. А какие-нибудь Samsung, если у них Exynos или горячие старшие Snapdragon 888/8 Gen 1 внутри, просто берут и сбрасывают яркость экрана из-за перегрева процессора. Но да, в CAMON 20 Premier не рекордно яркий, а «на четвёрочку» по этому параметру экран сред мобил за 30-40 тыщ, я согласен. Зато цветопередача сразу нормальная, а не синюшная, как у иных старых моделей TECNO и почти всех Infinix (кроме Note 30 Pro, разве что).
Какие у него камеры
Отсюдова и дальше все фотографии и видео в статье сделаны на TECNO CAMON 20 Premier. Можете рассматривать каждую и оценивать качество. На или отсюда можете скачать архив фоток в .zip, чтобы оценить исходное качество без сжатия и прочей хурмы.
Если вкратце, то вот что мне безоговорочно нравится — это селфи-камера. С одной стороны, она не особо стремится HDR’ить, поэтому, если на заднем фоне у вас белые-белые облака (как у нас были в Калмыкии) на очень ярком светло-голубом небе, она не будет перерисовывать небо в синее, а облакам дополнять больше контура. Для ночной съёмки автопортретов есть две светодиода в правом верхнем углу экрана. Офигительных светодиода, ребята! Надо будет фотоляпнуться с ними отдельно, но в целом с ними можно фотографироваться и записывать видео в полной темноте, будучи отлично подсвеченным — будто рядом кто-то стоит со включенной вспышкой смартфона и подсвечивает вас отдельно. Жаль, что эту подсветку нельзя активировать при звонках в WhatsApp/Zoom/Telegram (или можно? проверим потом).
С другой стороны — если бы она так делала, то и оттенок цвета вашей морды лица тоже менялся бы. Сразу вспоминаю, как Infinix Note 11 в 2021 году рисовал мне краснейшую рожу вместо загорелой с помощью своего искусственного
идиота интеллекта. На тыльной камере, но всё же. Короче, хотелось бы лучше диапазон, чтобы задние солнечные пейзажи камера никогда не пересвечивала, но в любую погоду, кроме гипер-солнечной, фотки будут отличными, а ваши сложные щи — очень даже детализированными. Вон, обзорщик на фотках: толком в жизни не трудился никогда, а уже седой смолоду — хоть волосы седые считай, качество автопортрета позволяет.
Модель основной тыльной камеры TECNO засекретили, но судя по характеристикам, это Samsung GN5, который нам знаком по… Samsung Galaxy S22/S2/S23/S23+. Весьма неплохо, как для смартфона среднего уровня — вон, Galaxy S21 FE дороже, а камера в нём хуже.
Тыльная основная камера — местами очень хороша. Лазерный автофокус (редкая штука — ни в Xiaomi, ни в Realme, ни в Samsung за 30-40 тысяч его нет) очень быстрый и фокусируется сразу на том, на чём вам нужно. Правда, только вблизи, вроде до 1.5 – 2 метров максимум. Зато, когда вы фотографируете что-то одной рукой (например, в правой ладони у вас ложка и вы жрёте, а левой держите смартфон и хотите отправить друзьям фото блюда, чтобы завидовали) — сразу фокусируется правильно. А уж если включить размытие фона… ммм… каеф.
Ночью фотографии тоже очень даже — в ночном режиме особенно. Это тот момент, когда Redmi Note 12 Pro+ и Realme 11 Pro+ ещё могут посоревноваться, а Poco F5 (который многие предпочтут из-за супер-мощного процессора) курит в сторонке. Ну и, например, культовый в определённых кругах Huawei P30 Pro тоже ночью фоткает хреновее (P40 Pro, наверное, ночью фотографирует так же, как этот TECNO. Вот сами посмотрите:
Но днём… чёт, блин, по-разному бывает. У меня нет претензий к «железу» — камера может и умеет выдавать качество:
Отличные портреты с размытием фона:
Всё в порядке с яркостью, чёткостью, правильные цвета в повседневных фотках днём (а ночью они тоже хороши, см. выше) в большинстве случаев:
Видео в 4K выглядит хорошо, камеру при ходьбе чуть потряхивает, но снимать всё ещё можно без задержки дыхания и прочих извращений. Здесь камера, например, увидела, что небо пересвечено, подправила экспозицию (яркость), но аккуратно, чтобы статуя не стала чёрной, но небо стало реалистичного цвета. Это похвально:
© Качество съёмки неплохое, хотя в 1080p камеру, конечно, трясёт меньше, чем в 4K
© Горящий (не горячий, блин, а горящий!) источник в посёлке Адык, Калмыкия. Снято на CAMON 20 Premier при 120 кадрах в секунду, 1080p
Фотографии в помещениях, где нет дофигища ламп, тоже приличные. Без всякого «я тут задержал дыхание при фото и сделал удачный кадр с четвёртого раза»:
Но при этом автоматика очень часто валяет дурака:
- HDR (когда смартфон делает несколько фоток с разной яркостью, то есть экспозицией, и склеивает их в одну полноцветную) нельзя включить принудительно — он либо выключен, либо смартфон такой «я сам решу, нужен здесь HDR или нет».
В результате иногда небо и другие светлые участки на фотографиях иногда прорисованы отлично (когда автоматика поняла, что ей нужен HDR):
А иногда не ахти (когда автоматика не поняла):
И всё — в таких случаях хоть весь день потрать на фотки. Но пока туповатый местный AI в камере не решит, что тут нужен HDR, вы никак из смартфона его не выжмете.
Чёрт с ней, с подворотней. Просто будут похожие другие ситуации, когда вы не сможете принудить смартфон фотографировать хорошо. И виновата будет не камера — физически она тут хорошая. А автоматика.
Я, кстати, пробовал впендюрить GCam на смартфон — даже от Camon 19 Pro не завёлся, не говоря об универсальных версиях. Но если у вас есть идеи — пишите, смартфон пока у меня на руках, может чего подберём из гуглокамер, чтобы раскрыть потенциал в фото. Пока основная камера фотографирует не на все деньги, к сожалению. И даже в RAW сфоткать не получится (ну, это мало у каких смартфонов среднего класса есть, поэтому ладно).
Кстати, поговаривают, что в режиме 50 Мп камера снимает качественнее, чем в основном с 12,5 Мп. А я уже как-то привык, что во всех смартфонах наоборот и на этот режим ничего не фоткал — извиняйте, ребята.
- Я может чё не понимаю, но программный зум 2x (не оптический — просто берётся кадр из основной камеры и шлёпается в увеличении), который другие обзорщики нахваливали, мне показался… паршивеньким. Ни для общих планов (пейзажи), ни для средних (чтобы текст какой-нибудь на вывесках сфоткать) я бы им пока не пользовался, честно говоря. Может в будущих прошивках улучшат:
А вот 108 Мп сверхширокоугольная камера в смартфоне хорошая, хотя в роли камеры для макросъёмки они даже прикольнее — я в основном в таком амплуа и использовал её.
Вывод
С учётом того, что рубль туда-сюда пытается прилечь до уровня «100 рублей за доллар», очень наивно начинать жаловаться на цены смартфонов. Но и «куплю по любой цене, пока не началось!» — это тоже тупая тактика, оставим её балбесам, которые 24 июля по максимальным ценам в панике купили билеты на самолёт за рубеж.
TECNO CAMON 20 Premier 5G — это не «обожемой, прорыв по всем характеристикам!». Экран у него яркий, но не самый яркий, автономность тоже всего лишь средняя на фоне конкурентов, по скорости зарядки тоже есть более быстрые варианты.
Но по качеству камер среди новых смартфонов в официальной рознице (идите в баню с АлиЭкспрессом — вот появится на нём этот Tecno с доставкой из Китая, тогда и поговорим) в бюджете 30-35 тысяч рублей он один из лучших. И по процессору тоже самый быстрый — быстрее в этом бюджете только Poco F5, но у него хуже камера. И 8/512 ГБ памяти, да ещё в корпуса из кожзама — внушает.
Но автоматика в камерах сыровата-туповата и на Google Camera её пока заменить не получится. Поэтому 37 тысяч рублей за этот смартфон, которые просит DNS — слишком «борщ», как по мне. А вот 32-34 тысячи на Яндекс Маркете за него — хорошая цена. За 31 тысячу в Quke.ru — надо брать 100%. Иначе менее мощный, более дешёвый по материалам корпуса и склонный к перегреву из-за водозащиты, но хорошо настроенный по качеству камеры Samsung Galaxy A54 8/256 за 33-35 в параллельном импорте многим будет милее. Не забывайте об этом, товарищи китайцы.
Но в целом, если отвлечься от курса рубля, можно подождать с недели 3-4 и в конце августа почитать отзывы — довели ли автоматику в камере до более высокого уровня, и уже потом определяться с выбором. А мы по возможности сравним этот смартфон с конкурентом и расскажем, как он выглядит на фоне всего остального, что продают по такой же цене в российских магазинах. Уже в отдельном тексте.