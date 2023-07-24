В новом смартфоне TECNO якобы лучшая камера в среднем классе. Вот её максимум и вердикт по качеству

Вы все сюда прибежали из-за кликбейтного заголовка, поэтому вряд ли вам интересно, как обзорщецкая рожа куда-то там ездила в командировку и что ей понравилось.

Поэтому, хоть я и всё равно награфоманю впечатлений об остальных аспектах поездки (впечатления о китайских кроссоверах, Волгограде и Элисте), потому что я главред и xpен меня кто остановит, я оставлю эти впечатления для второго текста. А пока — смартфончик и фотографии на него из Поволжья:

Зачем нам какой-то «Камон», если есть другие китайцы или, например, Samsung

Не рановато ли TECNO полезли в производители смартфонов среднего класса смартфонов с приличной камерой?

Я вот хорошо помню первые «международные» смартфоны Huawei Honor (да, тогда они так и назывались), которые вышли в 2011 году и были конкурентами всяких Samsung Galaxy Ace. А первый Huawei среднего класса с хорошей камерой появился только пять лет спустя — это был Honor 9 в 2017 году. Или Nova 2 Plus. Короче, от начала продаж в России до приличного камерафона среднего класса у крупнейшей китайской конторы ушло 6 лет. До этого были камеры уровня «под пиво сойдёт», а для чтобы в экстремистском-запрещённом в России Instagram фото выкладывать.

Xiaomi в Россию долго не приходили, но с Ali их таскали года эдак с 2013-го (первые Redmi, Mi 3 и прочие). Приличный камерафон среднего уровня, Xiaomi Redmi Note 7 Pro, с его 48 мегапикселями впервые среди остальных и т.д. — это уже 2019 год. Шесть лет пыхтели, прежде чем научили свои не флагманские модели фотографировать.