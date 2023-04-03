Какой смартфон подешевле купить вместо старого и сломанного дорогого? Берите этот

Он же Redmi K40S. Вот он уже по мощности процессора весьма крут. Вместо среднего MediaTek, здесь используется флагманский Snapdragon 870. Основная камера здесь немного хреновее, чем в Realme 10 Pro+ (она, в общем-то, такая же как в Realme 9 Pro), а широкоугольная наоборот, более качественная, чем у нашего героя обзора.

Вот если брать смартфон не ради камеры, а ради яркости экрана (плоского, а не загнутого, но может для вас это только в плюс) и мощного процесора — клёвый вариант. Но с автономностью тут вообще трындец — если Realme 10 Pro+ с его 5000 мАч пасует только в играх, то у Poco процессор прожорливее, а в аккумуляторе уже всего лишь 4500 мАч. Придётся, вызодя из квартиры, всегда брать с собой внешний зарядник, как это принято у владельцев младших моделей iPhone или Samsung Galaxy S22/S23.

Итого

С ценами на Realme 10 Pro+ какой-то жёсткий бардак — на AliExpress его с 256 ГБ можно найти за 21 тысячу, в среднем за 28-30 в российских сетевых магазинах тоже есть экземпляры. Самые охреневшие торгаши просят за него 36 тысяч рублей, и вот такие деньги за всесторонне улучшенный, но ещё смартфон среднего класса, отдавать уже не с руки.

От 20 до 30 тысяч — слушайте, хороший вариант же! На Ali, возможно, что покруче перепадёт в этом бюджете (но уже не факт — времена, когда Realme 9 Pro+ или OnePlus 9RT за копейки продавали, уже в прошлом.

А в российской рознице — да норм, можно брать. Сейчас вон, в сетевой рознице 22 тысячи рублей просят за убогий Samsung Galaxy A32 (даже не A33, он-то был бы по такой цене неплох).

Встретите в продаже Realme 9 Pro+ за 22-25 тысяч — берите его. Он не настолько безрамочный и красивый, заряжается чуть дольше, но быстрый и камера в нём лучше. Honor X9a? Ну дык он и медленнее, и по качеству камер отстаёт. Разве что по качеству дисплея близок. Samsung Galaxy A53 стоит тоже около 30-ки, по камере лучше, но медленнее работает (меньше оперативной памяти, слабее процессор, тяжелее оболочка Android) и медленнее заряжается. Зато с водозащитой.