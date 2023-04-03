Какой смартфон подешевле купить вместо старого и сломанного дорогого? Берите этот

Какой смартфон подешевле купить вместо старого и сломанного дорогого? Берите этотRealme 10 Pro+
Не открою Америку, но вдруг вы не знали: единственный повод платить за новые смартфоны 40 и более тысяч рублей — ваш максимализм в хотелках к камере. По всему остальному (включая процессоры, которые вы вживую по скорости работы не отличите, готов спорить) поводов для переплаты нет. И Realme 10 Pro+, хоть и выглядит на бумаге как «ничо особенного, видел я такие характеристики уже не раз», в общем и целом — отличный кандидат для того, чтобы перейти на него с ваших ушатанных Sony Xperia 5, Samsung Galaxy S10+/S20+ и прочих Хуавеев с Google-сервисами, которые вы донашиваете из ностальгии. Сам бы не поверил, если бы не проверил на себе.
Фото: ferra.ru
Если вы хорошо разбираетесь в смартфонах и мониторите новости по ним, серией Realme 10 Pro/10 Pro+ вы наверняка... брезгуете. Потому что стоит сопоставить характеристики со старыми моделями, как становится очевидно, что эти модели сконструировали по принципу «тех же щей да побольше налей». Причём исходными щами стал Realme 9 4G, а потом их перекипятили и добавили новых ингредиентов по гораздо большей цене. Мы это разбирали в нашей сводной статей-каталоге всех смартфонов Realme 2022-2023 гг., поэтому снова повторяться не будем (мы писали эту сводную статью как раз чтобы не повторяться, да).
Лучше я расскажу вам о том, как так получается, что вторичный по характеристикам и чуть дороговатый (ну, если об официальной рознице говорим) смартфон почему-то фактически ощущается совершенно не «обломным», даже если вы начали его использовать после старого флагмана. Чтобы не вилять вокруг да около, я — пользователь Sony Xperia 5 (первого поколения, ага), смартфона-ровесника и одноклассника всяческих Samsung Galaxy S20+, iPhone 12 Pro и прочих. Snapdragon 855, стереодинамики-водозащита и вот это всё... но в пожилом уже возрасте.
Смартфонов я протестировал за последние годы хренову гору (если вы читаете Ferra регулярно, то и так в курсе), и дорогих, и бюджетных. Но именно в смартфонах 2023 модельного года в среднем классе начали появляться «фамильные признаки» породистых смартфонов. Я говорю сейчас о безрамочности.
Безрамочность — это такое пошлое заезженное слово, как «нанотехнологии», о котором уже и говорить неприлично. Когда-то безрамочными называли, прости господи, LG G6 или Xiaomi Redmi Note 7 (мы тоже зашкварились об эту моду в своё время). Потом — смартфоны с натянутым по верхней грани экраном и вырезом-каплей под селфи-камеру. Даже если рамка снизу в них была огромной.
И только в последние пару лет рамки в дорогих смартфонах стали настолько маленькими, что безрамочность перестала быть маркетингом. А в 2023 г. дисплей в смартфонах среднего уровня в кои-то веки началя натягивать по самые края, как в более дорогих моделях.
Мне такой подход нравится и, видимо, нравится он не только мне. Другие производители занимаются сегодня примерно тем же самым. Примерно в одно и то же время это продемонстрировал Honor Magic 5 Lite (он же Honor X9a) и Realme в смартфонах 10 и 10 Pro. А вот в Сяомах Redmi Note 12 Pro в этом году рамки крупнее почему-то...
А ведь дисплей — это только начало. Qualcomm пообещал принести в смартфоны Snapdragon 7+ Gen 2 — процессор для не-флагманов, который по скорости работы лучше дорогущего Snapdragon 8 Gen 1 (Samsung Galaxy S22 Ultra, OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 Pro и остальные дорогие мобильники на 8 Gen 1 превратятся в аналоги смартфонов среднего класса по скорости работы).
Но быть ждуном светлого будущего или тратиться сейчас — это всегда ваш выбор и ваши личные прогнозы, что там будет в дальнейшем с рублём и наглостью производителей смартфонов (даже без рубля, а в долларовом эквиваленте). Сегодня я буду болтать не о тенденциях будущего, а о примерах хороших мобильников, которые можно купить хоть прям щас.
Внешний вид
Может со мной что-то не так или я предвзят... Но каждый раз, когда в 2023 году наблюдаю смартфоны с индексами вроде «Pro», «Plus» и «Max», даже без взгляда на них могу ванговать, что это мобильники с изогнутым экраном и специфическим строением корпуса, которое свойственно именно смартфонам с дисплеями, натянутыми на боковину. И всё это выглядит творческой перерисовкой Samsung Galaxy S6 Edge, который вышел... в августе 2015 года. Восемь лет назад! Дети, зачатые в 2015 году, уже во второй класс школы пошли, а производители мобильников до сих пор перерисовывают Самсунги из прошлого. Знали ли корейцы, насколько долговечным окажется их дизайн? Но винить какой-то конкретный бренд за это сложно. Под влиянием самсунговского дизайна до сих пор находятся все, кроме Apple, разве что (те находятся под влиянием своего собственного дизайна и лени его менять).
Realme 10 Pro+ не стал исключением, получив точно такую же форму обоюдоострого клинка: задняя и передняя поверхности идут на сужение в районе боковых рамок. Из-за этого смартфон в руке ощущается тонким, пользоваться им удобнее, чем смартфонами с прямыми углами. Но многие скажут, что я не прав и будут твердить, что из-за такой конструкции в смартфоне постоянно срабатывают ложные нажатия и уже заколебали. Оба лагеря друг друга не поймут, потому что, скорей всего, удерживают смартфон по-разному.
Кстати, удерживать 10 Pro+ вполне легко, вес небольшой по современным меркам — 174,5 г. Отчасти так вышло потому, что задняя спинка в этом смартфоне пластиковая. Царапается пластик сильнее, чем закаленное стекло, но зато не трескается после первого же падения на что-то тверже дивана.
За расцветку, в которой к нам попал смартфон — моё почтение. Если бы меня внезапно спросили, какого цвета у меня смартфон в руках, уверен, я бы очень долго думал над ответом. Под одним углом он серебристый, под другим на спинке появляются отсветы всего видимого спектра. Вместо градиентных рисунков — геометрический узор в виде лучей, расходящихся от камер в стороны. Как страдал человек, которого заставили придумать название этой расцветке — не знаю. Но выбрать что-то определённое и сходу понятное для цвета едва возможно. Правда, для нелюбителей хамелеонов есть у Realme и другие варианты: полностью черный и голубой.
Камеры у этой модели три, расположены они в двух одинаковых по размеру круглых модулях. Где-то мы такое уже видели (привет, Asus, Tecno и Infinix). Да, теперь нам с таким дизайном жить.
OLED-экран — от края до края, почти без подбородка, с минимальными рамками и отверстием под камеру, расположенным по центру. Выглядит здорово, особенно в сочетании с оболочкой Realme UI 4. До сих пор удивляюсь, какой путь прошли китайцы — от подделок NOKLA до смартфонов с самобытным и красивым исполнением во всём.
Разбить такой экран не хотелось бы, да и вряд ли получится, за исключением супер-жёсткого быстрого приземления на бетон. По крайней мере, сами Realme рассказывают, что сделали экран намного более ударостойким.
В 10 Pro+ установили стекло с двойным армированием (0,65 мм), поэтому он должен выдерживать падения с полутора метров. Сам не проверял — хреначить об асфальт тестовые смартфоны не люблю, ими потом ещё блогерам пользоваться и прочим распаковщикам.
Сканер отпечатков в смартфоне подэкранный, срабатывает с первого раза практически всегда. Правда, раз в 72 часа вам придется вводить пароль от устройства — все для того, чтобы вы не забыли комбинацию. Б — безопасность.
Ещё в смартфоне неожиданно крутая вибрация. Дело не в её силе, а наоборот — в аккуратности и чёткости срабатывания. Это даже не вибрация, а, скорее, нормальная тактическая отдача с имитацией разных эффектов. При прокручивании списка, например, один характер лёгонького вибрирования, при окончании пролистывания — другой. Очень много способов её работы, их можно заценить в настройках. Всё сделано интерактивно и понятно, за такое внимание к деталям плюс.
Дисплей
Итак, у нас тут здоровенный экран диагональю 6,7” и разрешением Full HD+, чуть адаптированный под соотношение сторон 20:9. Если вы откроете страницу этого смартфона на сайте Realme, сразу поймёте, что экран — главное, чем гордится производитель в 10 Pro+. Тут и скорость отклика большая (это для любителей игр), и частота обновлений 120 Гц есть, и даже поддержка цветового пространства DCI-P3 заявлена (чтобы киношки и жирные HDR-фотографии выглядели соответствующе).
Список крутых характеристик можно продолжать бесконечно долго, но лучше взглянуть на наши редакционные замеры. А взглянуть тут есть на что. Чтобы было понятнее, чем я тут восторгаюсь, рядом выведены результаты замеров экрана Huawei Mate 50 — свежего флагманского смартфона, который сейчас стоит все семьдесят тысяч рублей.
|Realme 10 Pro+
|Huawei Mate 50 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|470/1,8 кд/м2
|489
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|105%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,3
|2,39
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,26
|2,23
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6475K
|6500К
То есть, про флагманский экран не соврали. Цветопередача — просто белиссимо!
Экран, в отличие от многих «китайцев» демонстрирует нейтральный белый цвет во всех режимах, но лучше всего дисплей выглядит в кинематографическом режиме, где задействуется палитра DCI-P3. Остальные цвета в этом режиме себя тоже чувствуют чуть лучше.
Максимальный уровень яркости в ручном режиме более чем достаточный для солнечной погоды. Если яркости не хватает (хотя мне сложно представить, где может не хватить почти 500 кд/м2), можете включить автоматическое определение уровня освещения вокруг — смартфон «разгонит» дисплей до совсем уж впечатляющих 750-800 кд/м2. Примерно как у OnePlus 11, Google Pixel 6 и др.
Правда, маслать на повышенной частоте дисплей будет не везде. Интерфейс оболочки отрисовывается в 120 Гц, но если изображение на экране статично, устройство снижает частоту до 60 Гц. В играх и при воспроизведении видео повышенную частоту получить тоже не удастся. Всё-таки, средний класс смартфона это всё ещё средний класс, хоть и в мелочах. Зато на автономности это должно сказаться положительно. Должно ведь?
Производительность и автономность
Повальное ухудшение характеристик в смартфонах, о котором мы писали в прошлом году, не обошло стороной и последнюю номерную линейку Realme. Под нож пустили и процессоры от Qualcomm, и даже камеры (тут основной сенсор хуже, чем в Realme 9 Pro+, но об этом в параграфе ниже).
Теперь неплохой средний смартфон в представлении Realme должен быть непременно оборудован процессором производства MediaTek. В случае с 10 Pro+, речь идет о камне Dimensity 1080, который хоть и лучше, чем Helio G99, встречающегося везде в этой ценовой категории, но до почти флагманских чипов от Qualcomm все еще не дотягивает (не может тягаться с уже далеко не новым Snapdragon 870, например).
Почему не дотягивает? Ну, он медленнее и, в случае чего (если Realme заблокирует купленный вами на AliExpress смартфон, например), сменить прошивку на неофициальную у вас вряд ли получится. Просто зайдите на форум 4PDA в ветку любого Realme на Snapdragon и почувствуйте, насколько мобильники с американскими процессорами легче прошиваются, насколько в них легче отключать региональную блокировку и т.д.
В остальном MediaTek Dimensity 1080 — хороший процессор, почти копия Snapdragon 855/Exynos 9820/Kirin 980 (такие стояли в Samsung Galaxy Note 10 и S10, Huawei P20 Pro/Mate 20 Pro и др.) по производительности, только потребляет меньше. Ну или, если хотите современных сравнений, аналог Snapdragon 778 (Samsung Galaxy A73, Xiaomi Poco X5 Pro и др.). С его помощью система «летает», а игры, вроде того же PUBG, спокойно работают на высоких настройках графики без нагрева корпуса. Компоновка Сам процессор — два мощных ядра Cortex-A78 по 2,6 ГГц и шесть экономичных ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц.
В отличие от «примерно такого же, но дешевле» Snapdragon 695, который часто пихают в смартфоны за 20-30 тысяч рублей, этот процессор позволяет камере вести запись в 4K. Удивительно, что про это вообще стоит писать в 2023 году, но таковы обстоятельства — производители процессоров очень хотят вас ущемить, чтобы жизнь мёдом не казалась и у вас появилась мотивация покупать более дорогие смартфоны. Поддержку 4K захотели? Доплачивайте!
В синтетических тестах смартфон выдает ожидаемые результаты. Полмиллиона “попугаев» в AnTuTu есть, из ближайших протестированных нами конкурентов — Huawei Nova 10 Pro, построенный на базе Qualcomm Snapdragon 778G. Хоть смартфон и выглядит точь-в-точь как герой обзора, но полноценным конкурентом его считать тяжело — у него нет предустановленных Google-сервисов. Да и стоит он какие-то совсем уж космические сорок тысяч рублей.
А вот по автономности готовьтесь к средним показателям. Экран большой, яркий и красивый, но жрёт. А если еще и VPN держать постоянно включенным, то заряда Realme 10 Pro+ будет хватать на рабочий день, не больше. Единственное, что спасает положение — быстрая зарядка. Комплектный блок на 67 Вт позволяет зарядить смартфон с 0% до 100% за 47 минут. Главное, чтобы розетка была рядом. А если подключите провод на 10-15 минут к разряженному смартфону, получите уже 50% заряда. Для того, чтобы добраться домой, хватить должно.
Главное — не играйте вдали от PowerBank (внешнего аккумулятора) или розетки). Вот в играх смартфон разряжается просто офигеть как быстро (в фильмах или приложениях вполне выносливый). Три-четыре часа поиграли в PUBG? Всё, ищите блок питания, потому заряда у вас останется примерно 20-25%.
Беспроводной зарядки, кстати, в смартфоне нет. Зато через USB Type-C можно заряжать ваши TWS-наушники — своим зарядом телефон делиться умеет.
Камера
Realme заявляет, что ей удалось достичь трехкратного зума без потери качества. Все это при помощи одного основного модуля, картинка с которого, технически, просто обрезается до нужного размера. Основной модуль Samsung ISOCELL HM6 (ƒ/ 1.75) позволяет. Целых 108 Мп, которые без сжатия выдают снимки с разрешением 12000 х 9000 пикселей. Оптический формат сенсора составляет 1/1,67 дюйма. Сам по себе, он снимает хорошо. Ночью весьма неплохо, днём тоже.
Но вот если начать “зумить» штатным приложением камеры, то становится заметно, что до зума «без потерь» камере далеко. Появляются следы программной обработки, сильно падает детализация. На экране смартфона такие фотографии выглядят еще относительно приемлемо, но вот при выводе снимков на монитор, да побольше, случается беда. Получаешь не совсем то, чего ждал после просмотра рекламных роликов.
Основной сенсор популярный (такая же основная камера установлена в Xiaomi 12T, Infinix Note 12 Pro, Realme 9 4G, OnePlus Nord CE 3 Lite и др.), поэтому вскоре после выхода смартфона на профильных форумах появились отдельные версии камеры от Google (GCam), в которой и инструменты умного «тюнинга» снимков другие, и алгоритмы работы совсем не те, которые используются в стандартной камере Realme.
И вот с автоматикой от Google снимки становятся более детализированными, без ощущения программно завышенной резкости.
Несмотря на то, что половина работы Google Камеры — постобработка, снимки, сделанные в ней, выглядят более естественными. Есть и детализация, и HDR работает здорово, и даже двукратный кроп-зум получается лучше, чем у Realme в стандартном приложении.
Я бы на вашем месте сразу после покупки Realme 10 Pro+ устанавливал GCam, это не сложно. Достаточно скачать apk-файл, отдельный файл с настройками и разместить последний так, как просит приложение. Для этого можно использовать даже встроенный проводник. Итог таких манипуляций — ощутимо более качественные фотографии, которые не стыдно публиковать для всеобщего обозрения. Даже режим «Leica» из Xiaomi 12S Ultra в новые версии GCam перенесли.
С широкоугольным модулем оба приложения работают неплохо, но сам сенсор не позволяет делать качественные снимки. Всему виной Sony IMX355, который может быть знаком вам по Pixel 3. Казалось бы, ого, камера от Google Pixel! Но проблемы тут две. Во-первых, это сенсор от «пикселя» образца 2018 года. Во-вторых, он использовался в его фронтальной камере. Да, даже не основной. Поэтому хорошего качества на сверхширокоугольную камеру в тёмное время суток вы здесь не добьётесь.
А вот местная фронтальная камера, наоборот, порадовала. Сенсор Sony IMX471 Exmor RS с разрешением 16 Мп выдает неплохие снимки, которым чуть не хватает резкости, но картинка всё равно приятная. В Google Камере модуль поддерживается, можно даже делать портреты с крутым размытием в специальном режиме. Результат не совсем в духе «пикселей» и прочих айфонов, но явно лучше, чем при использовании родного приложения камеры и аналогичного режима съемки.
Максимальное разрешение при съемке видео — 4K, 30 к/с. Добиться съемки в 60 к/c можно, но для этого придется выбрать Full HD режим. Программная стабилизация работает только при 1080p и выбранной частоте кадров в 30 к/с. Основная тыльная камера поддерживает съемку с разрешением вплоть до 8K, но ограничения в процессоре не позволяют это сделать. Оптической стабилизации нет ни в одном модуле.
Realme 10 Pro+: Full HD, 30 к/с, EIS
Realme 10 Pro+: 4K, 30 к/с
Realme 10 Pro+: Full HD, 30 к/с
Конкуренты
|Realme 10 Pro+
|Honor 70
|Xiaomi Poco F4
|Операционная система
|Android 13 + Realme UI 4.0
|Android 12 + Magic UI 6.1
|Android 12 (с обновлением до 13) + MIUI 14.2 для Poco
|Экран
|AMOLED, HDR10+, 120 Гц, 6.7" inches, 1080 x 2412 п., 20:9, 394 PPI
|OLED, 120 Гц, HDR10+, 6.67", 1080 x 2400 п., 20:9, 395 PPI
|AMOLED, 120 Гц, HDR10+, Dolby Vision, 6.67", 1080 x 2400 п., 20:9, 395 PPI
|Процессор
|Mediatek MT6877V Dimensity 1080, 6 нм, восемь ядер (2 ядра Cortex-A78 2,6 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 2 ГГц)
|Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, 6 нм, 8 ядер (1 ядро Cortex-A78 2,5 ГГц + 3 ядра Cortex-A78 2,4 ГГц + 4 ядра Cortex-A55 1,9 ГГц )
|Qualcomm Snapdragon 870 5G, 7 нм, 8 ядер (1 ядро Kryo 585 3.2 ГГц + 3 ядра Kryo 585 2,42 ГГц + 4 ядра Kryo 585 1,8 ГГц)
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Adreno 642L
|Adreno 650
|Оперативная память
|8 ГБ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ
|256 ГБ
|256 ГБ
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, GPS, GLONASS, BDS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), NFC
|Камеры
|Основная: 108 Мп, f/1.8, 24 мм, 1/1.67", 0.64 мкм, PDAF
|Основная: 54 Mп, f/1.9, 1/1.49", PDAF
|Основная: 64 Mп, f/1.8, 1/2.0", 0.7 мкм, PDAF, OIS
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, 16 мм, 112˚
|Широкоугольная: 50 Mп, f/2.2, 122˚, AF
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, 1/4.0", 1.12 мкм, 119˚
|Макро: 2 Мп, f/2.4
|Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4
|Макро: 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная: 16 Мп, f/2.5, 25 мм
|Фронтальная: 16 Мп, f/2.5, 25 мм
|Фронтальная: 20 Mп, f/2.5, 1/3.06", 1.0 мкм
|Аккумулятор
|5000 мАч
|4800 мАч
|4500 мАч
|Размеры
|161,5 x 73,9 x 7,8 мм
|161,4 x 73,3 x 7,9 мм
|163,2 x 76 x 7,7 мм
|Вес
|173 г
|178 г
|195 г
|Цена
|25-30 тысяч рублей
|33 тысячи рублей
|28 тысяч рублей
Honor 70
Знакомьтесь, это брат-близнец героя обзора. Но, в отличие от Realme, Honor решила сделать ставку на процессоры от Qualcomm. Не Snapdragon 695 «под капотом», и на том спасибо. Работает смартфон на чипе Qualcomm Snapdragon 778G. Но не на обычной его версии, а на Plus-модификации. От оригинального «камня» он отличается поднятыми частотами.
Поднятыми символически, но все же! Дополнительные 100 МГц получило ведущее ядро, еще столько же перепало всему графическому процессору. На этом все отличия Plus-версии от обычной версии процессора закончились.
Google-сервисы у смартфона есть. Honor, после ухода из-под влияния Huawei, смогла отвоевать право использовать набор утилит от Google, поэтому теперь это смартфоны с полноценным Android, как у всех остальных производителей.
Зато у Honor 70 немного другой набор камер. Вместо основного сенсора Isocell от Samsung, здесь установлен Sony IMX800 с разрешением 54 Мп, снимки получаются аналогичного качества. Ну и широкоугольный модуль тут тоже полноценный — с разрешением 50 Мп.
Да, смартфон дороже, но вдруг вам так нравится Magic UI (выглядит и ощущается почти как EMUI у Huawei, но с Google-сервисами), что вы готовы переплатить за любимую оболочку? В остальном, спорный конкурент. На AliExpress его можно найти за 30 тысяч рублей. Вроде бы выгодно, но Realme 10 Pro+ там же можно найти за 21 тысячу. Или за 17-18, если вам ок с китайской версией (которую потом придётся отправлять в СЦ на разблокировку и 128 ГБ).
А за 30 тысяч на AliExpress можно и покруче смартфоны найти. Как и за 40 тысяч рублей, которые за этот смартфон просят российские официалы наподобие DNS.
Xiaomi POCO F4
Он же Redmi K40S. Вот он уже по мощности процессора весьма крут. Вместо среднего MediaTek, здесь используется флагманский Snapdragon 870. Основная камера здесь немного хреновее, чем в Realme 10 Pro+ (она, в общем-то, такая же как в Realme 9 Pro), а широкоугольная наоборот, более качественная, чем у нашего героя обзора.
Вот если брать смартфон не ради камеры, а ради яркости экрана (плоского, а не загнутого, но может для вас это только в плюс) и мощного процесора — клёвый вариант. Но с автономностью тут вообще трындец — если Realme 10 Pro+ с его 5000 мАч пасует только в играх, то у Poco процессор прожорливее, а в аккумуляторе уже всего лишь 4500 мАч. Придётся, вызодя из квартиры, всегда брать с собой внешний зарядник, как это принято у владельцев младших моделей iPhone или Samsung Galaxy S22/S23.
Итого
С ценами на Realme 10 Pro+ какой-то жёсткий бардак — на AliExpress его с 256 ГБ можно найти за 21 тысячу, в среднем за 28-30 в российских сетевых магазинах тоже есть экземпляры. Самые охреневшие торгаши просят за него 36 тысяч рублей, и вот такие деньги за всесторонне улучшенный, но ещё смартфон среднего класса, отдавать уже не с руки.
От 20 до 30 тысяч — слушайте, хороший вариант же! На Ali, возможно, что покруче перепадёт в этом бюджете (но уже не факт — времена, когда Realme 9 Pro+ или OnePlus 9RT за копейки продавали, уже в прошлом.
А в российской рознице — да норм, можно брать. Сейчас вон, в сетевой рознице 22 тысячи рублей просят за убогий Samsung Galaxy A32 (даже не A33, он-то был бы по такой цене неплох).
Встретите в продаже Realme 9 Pro+ за 22-25 тысяч — берите его. Он не настолько безрамочный и красивый, заряжается чуть дольше, но быстрый и камера в нём лучше. Honor X9a? Ну дык он и медленнее, и по качеству камер отстаёт. Разве что по качеству дисплея близок. Samsung Galaxy A53 стоит тоже около 30-ки, по камере лучше, но медленнее работает (меньше оперативной памяти, слабее процессор, тяжелее оболочка Android) и медленнее заряжается. Зато с водозащитой.
По большому счёту Realme 10 Pro+ — это:
Стройный корпус с офигительный безрамочным экраном
Супер-быстрая зарядка
Хорошая камера. Которая, правда, фотографирует на все деньги только с приложением GCam
Автономность и скорость работы как у других хороших смартфонов за 25-30 тысяч рублей.
Уж поверьте, будет не хуже ваших ушатаек самсунговских или айфоновских из 2019-2020 гг. А среди новья... не супер-выгодный (если за него ломят 30+ тысяч рублей).
В итоге — быстрый, красивый, выносливый (везде, кроме игр) смартфон, который будет стареть и начинать тормозить позже Самсунгов, а по качеству экрана/камер и оболочки чуть лучше вездесущих Tecno/Infinix. Если вы не в Москве/Санкт-Петербурге или в одной из двух столиц, но бегать-разыскивать ещё не успевшие подорожать смартфоны в мелких магазинах (на Ali-то курс уже переобули на малоинтересный) — можете смело покупать. В ближайшее время никаких технических прорывов уровнем выше в районе тридцати тысяч рублей не намечается.
- Хорошо откалиброванный яркий экран
- Неплохая автономность, если забыть про игры
- Цена
- Набор камер мог быть круче
- Нельзя расширить память картой microSD