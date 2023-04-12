Что ждать от смартфона за 7 тысяч рублей в 2023 г.

Ну вот хотя бы его брать. В России его продают в двух вариантах: 3/32 и 4/64 Гб. Первый обходите десятой дорогой, а 4/64 вполне себе.

Да, он аж на тысячу рублей (ОБОЖЕМОЙ!) дороже. Только у него при этом процессор в 2.5 раза быстрее, то есть скорость работы хорошего бюджетного смартфона, экран ярче на треть и есть NFC.

По скорости зарядки, автономности и качеству камеры Realme C31 примерно такой же, как Infinix Smart 7, а по корпусу выглядит даже хуже. Но ей-богу, переплата в этом случае себя оправдает.

Есть ещё Xiaomi Redmi A1 и A1+, но на ней останавливаться подробно не будем. Потому что, во-первых, это очередная тормозящая и подвисающая cpань на MediaTek Helio A22 (Xiaomi настолько криворукие, что у них даже 8-ядерный Poco C40 тормозит, побойтесь бога покупать четырёхъядерник). А во-вторых, нормальных обзоров по нему нет (тексты пустозвонов с «ну вот я не замерял, но производитель обещает яркость экрана до 400 кд/м2, значит так и есть» в расчёт не берём). Да и в продаже он встречается редко. И вообще, цените свои деньги, не покупайте такие смартфоны, пожалуйста.

Вывод

Вроде бы «не бывает плохих смартфонов — бывает завышенная цена». Всё-таки здесь нет трындеца с качеством изготовления, как в Doogee и прочих Umidigi, а по некоторым аспектам смартфон приятный. Работает долго, корпус очень красивый, сканер отпечатков есть, в отличие от конкурентов по такой же цене. Две SIM-карты и карту памяти одновременно влепить можно, камера, с учётом цены, нормальная, функций в оболочке системы вагон — не меньше, чем дорогущих Samsung Ultra, уж поверьте.

Но экран очень тусклый, процессор слабый. Смартфон всегда «тормозит», а если не тормозит, значит он завис на несколько секунд. А если разрядится в ноль, то заряжать его придётся целых три часа.

Вывод обзора?

НЕ ПОКУПАЙТЕ ЧЕТЫРЁХЪЯДЕРНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СМАРТФОНЫ!

НИКАКИЕ!

НИКОГДА!

НИ ПО КАКОЙ ЦЕНЕ!

А если хотите себе максимально недорогой Infinix, который будет приятен в использовании и оставит чувство, что вы правильно потратили деньги — берите Infinix Hot 12 Play NFC за 8500 рублей. У него Unisoc T610, процессор, который в 2.5 раз быстрее, бесконтактная оплата, дисплей, хоть и чуть-чуть, но ярче. Этим уже можно пользоваться без особых страданий.

И не забывайте, что можно быть экономным, а можно быть нищим при одной и той же сумме денег. Всё зависит только от того, включаете ли вы мозг, когда что-то себе покупаете.