Что ждать от смартфона за 7 тысяч рублей в 2023 г.Infinix Smart 7
Среди обзорщиков сейчас гораздо более модно расуждать об отличиях вкусов икры и осетрины (Samsung S23 Ultra против iPhone 14 Pro Max и вот это всё), но иногда всё-таки полезно попытаться вникнуть, чем живёт народ. А живёт он, кстати, в основном смартфонами за 15-20 тысяч рублей. Но мы копнули ещё глубжке и поэтому расскажем о новом мобильнике за 7 тысяч рублей ровно — без «ну а что вы ожидали за такие деньги?» и «да я бы лучше добавил 20 тысяч рублей сверху и купил чего получше».
Фото: Ferra.ru
«Кто и зачем покупает такие смартфоны?», — спросите вы. Ну, помимо людей, у которых религия «Принципиально не куплю смартфон дороже 10 тысяч рублей» и «Взял на убой какой-нибудь смартфон, потому что работа грязная и боюсь разбить флагман», бывают ситуации, когда:
Старый смартфон сдох окончательно
Вы потеряли старый смартфон
И денег на покупку нового... есть., но вы хотите не абы какой, а что-то крутое. Но оно стоит 50+ тысяч рублей, а значит, придётся с 1-2 месяца на него подкопить. И в таком случае вы либо находите у себя в тумбочке старый мобильник, либо покупаете новый по минимальной цене.
И вот для таких нужд есть целый пласт недорогих смартфонов стоимостью... эдак от 5 до 8 тысяч рублей (всё, что дороже, уже претендует на звание смартфона для долгосрочного использования).
У нас сегодня на обзоре Infinix Smart 7 — новая модель, которую, в зависимости от объёма оперативки, продают за 6499 или 6999 рублей.
Технические характеристики
|Infinix Smart 7
|Операционная система
|Android 12 + XOS 12
|Экран
|IPS 6.6", 720x1612, 267 ppi, 20:9, 60 Гц
|Процессор
|MediaTek Helio A22, 12 нм, 4 ядра (Cortex-A53, 2,0 ГГц)
|Графика
|PowerVR GE8320
|Оперативная память
|3/4 ГБ с возможностью расширения за счёт внутренней памяти до 6/7 ГБ
|Накопитель
|64 ГБ + слот microSD
|Связь
|WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная: сдвоенный модуль 13 + 0,3 Мп, f/1.9, автофокус
|Фронтальная: 5 Мп, f/2.0, без автофокуса
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Размеры
|163,8х75,6х8,7 мм
|Вес
|188 грамм
|Цена
|6.5 — 7 тысяч рублей
Внешний вид
Мы об этом пишем почти в каждом обзоре Инфиниксов, но до чего же они умеют красиво рисовать даже самые дешёвые смартфоны! Современным производителям надо отдать должное: они наконец-то смогли в неплохой дизайн даже на самых бюджетных смартфонах. Чесслово, даже относительно современный флагман Samsung Galaxy S8 выглядит более уныло, чем этот бюджетный смартфон. О том, как тоскливо смотрятся Realme C31 или Xiaomi Redmi 10C на фоне этого Infinix, и говорить нечего.
Как вы могли понять по задней крышке, здесь есть сканер отпечатков пальцев — на нём не стали экономить и оставлять только сканирование морды лица. А вот NFC нет, что печально, поэтому либо расплачивайтесь через СБП, там где это возможно, либо носите пластмассовую карточку с собой. Пластик кайфовый, рельефный. Внешне похож на рябь на водной поверхности, особенно в синем цвете. Да и по ощущениям достаточно необычно: пальцы как будто постоянно что-то перебирают. Современная замена чёток для ч0тких покупателей.
Ну и блок камер в стиле «мы тут перерисовали iPhone 12» прилагается. Китайцы не были бы собой, если бы обошлись без оглядок на смартфон-«божество».
Диагональ 6.6" с соотношением сторон 20:9 не особо маленькая, но лопатой мобильник не назовёшь — рамки умеренные, плитка шоколада окажется крупнее чем этот мобильник (хотя сволочи-производители постоянно уменьшают размеры плиток шоколада и скоро это сравнение станет не актуальным). Но вот дотянуться до шторки уведомления большим пальцем, не перехватывая корпус, вы не сможете.
Всё это вкусовщина, но я не особо люблю такое соотношение сторон. В нагрудный карман джинсовой куртки смартфон не положить, потому что выпадает пока наклоняешься завязать шнурки. В заднем на брюках он тоже слишком длинный, постоянно боишься, что треснет пополам. Ну и доставать смартфон из переднего кармана в положении сидя — тоже гемор тот ещё, придётся поёрзать или сползти под стол. А можно уже, блин, когда-нибудь начать делать короткие смартфоны?
На правой грани расположена качелька регулировки громкости и клавиша разблокировки экрана, слева — полноценный тройной слот для карты памяти и SIM-карты. То, что тройной, это кайфово, но... micro USB разъем в 2023 году?
Ну да ладно, у Xiaomi даже в новом бюджетном A2+ и у Realme в C30 такая же картина.
Дисплей
По дисплею впечатления двойственные. Во-первых, хоть тут и HD+ разрешение всего лишь, картинка не рассыпается и выглядит сносно. Во-вторых, здесь нет свойственной бюджетным телефонам Infinix запредельной «синевы» — замеры показали всего 8200К. Цифры и правда завышены, но в других моделях бренда они зачастую ещё больше. Да и на самом деле глазами эти восемь тысяч как-то не ощущаются, цветопередача более-менее.
А вот с яркостью швах просто. Мы тут видели, что ребята из 3DNews намерили 450 кд/м2 яркости при контрастности 1500:1. И следом идёт абзац, что «при этом на улице нихрена толком не видно на экране». Ребят, 450 кд/м2 — это уровень яркости экрана в таких смартфонах, как Xiaomi Poco X3 Pro, Realme 9 Pro, Honor X8a... Просто сравните вживую экраны этих смартфонов с Infinix Smart 7 и вы поймёте, что (по крайней мере, в ручном режиме) такой яркости у бюджетного Инфиникса и близко нет!
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|293/1,1 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~85%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8200К
Наш колориметр подтверждает эти данные и заявляет, что смартфон светит экраном только на уровне 293 кд/м2. Давайте будем честны и прямо скажем, что в хороший солнечный очень этого откровенно мало. Ну невозможно при такой яркости что-то нормально разглядеть на экране смартфона, нужно поскорее искать тень или перебираться в помещение.
В последний раз такую низкую яркость на дисплее смартфона я видел... в LG G5 в 2016 году. У этой Лыжи, если помните, был аккумулятор ёмкостью 2800 мАч, поэтому яркость экрана в нём производитель яростно задушил, чтобы смартфон не разряжался влёт за пару-тройку часов при просмотре видео (но он всё равно разряжался, хи-хи). А ещё... дайте-ка вспомнить... у Asus ZenFone 5, самого первого, 2014 модельного года, был настолько же тусклый дисплей. Точнее, у него была яркость 320 кд/м2 (чуть больше), но паршивая контрастность 980:1.
В остальном — у любого смартфона 2023 года экран будет ярче. Вообще любого! И, вы только не смейтесь, у покойных смартфонов Highscreen и Philips экраны были ярче. У Xiaomi Redmi 2 в 2015 году экран выдавал 450 кд/м2 при контрастности 1200:1.
|Смартфон
|Яркость дисплея (в ручном режиме управления яркостью)
|Контрастность дисплея
|Infinix Smart 7
|293 кд/м2
|1500:1
|Realme C30
|390 кд/м2
|1800:1
|Xiaomi Redmi 10A
|380 кд/м2
|1200:1
|Samsung Galaxy A12
|390 кд/м2
|1300:1
Справедливости ради, на улице в авто-режиме яркость будет подпрыгивать (когда датчик освещённости решит, что пора бы уже) и где-то 350-370 нит вы получите. Но даже не 400, то есть будет что-то наподобие экрана Xiaomi Poco M3, если вдруг вы таким пользовались когда-нибудь.
В общем, на улице придётся прикрывать экран ладошкой, как в старые (не)добрые времена При этом, если пользоваться им в помещении, то отвращения он не вызывает, ведь в квартире ваши смартфоны валяются в авто-режиме и светят тоже далеко не на 100% подсветки, которую могут обеспечить. Просто имейте в виду, что в целом-то в среднем по рынку у Infinix Smart 7 100% яркости дисплея заканчиваются там, где у конкурентов будут 65-70% яркости. И сверху вам взять её, если будет плохо видно, неоткуда.
Производительность и автономность
В современных сверхдешёвых смартфонах по производительности вам предлагают три стула:
- Берётся современный хороший процессор от смартфона за 10-12 тысяч (Unisoc T606/612/616/618, они одинаковые по сути). Производитель смартфона стучится к Google и просит ему продать Android Go по скидосу в сравнении с полноценным Android, чтобы сделать смартфон дешевле (с каждого проданного мобильника производитель платит барщину, на Android Go она ниже, можно сэкономить). Google отвечает «я не против, только этот Андроид для маломощных смартфонов, не делай их там слишком быстрыми». Производитель повинуется и выходят Realme C30 и Xiaomi Redmi A1/A1+ или Redmi A2, в которых процессор... задушен 32-битной (вместо 64 бит) прошивкой по производительности на 30%, чтобы смартфоны за 5-7 тысяч не конкурировали со смартфонами за 10 тысяч рублей. Но скорость работы получается всё равно терпимой.
Берётся любой дешёвый и старый восьмиядерный процессор. Это как АвтоВАЗ делает, продолжая клепать «Ниву» в 2023 г. — молодая была не молода, но это настолько дёшево, что все по-прежнему довольны. Например, Wiko T3, который продвигали «Эльдорадо», вышел с ископаемым MediaTek Helio P35, процессором 2017 года. TCL лепит в свои смартфоны даже более древний Helio P22 образца 2018 года. Ну и Xiaomi уже три года подряд лепит сначала в Redmi 9A, Redmi 10A, а теперь и Redmi A2/A2+ процессоры образца 2020 года — MediaTek Helio G25/G36 и подобные, которые отличаются скорее названием, чем производительностью. А иногда и ещё более ублюдочный Unisoc SC9863A. Скорость работы у таких смартфонов проваливается чуть ниже, чем у первой категории, но со скрипом ещё как-то сгодится.
А бывает и вариант, когда ставят не «какой-нибудь старый восьмиядерный дешёвый процессор», а «какой-нибудь дешёвый процессор». Поэтому лепят четырёхъядерные MediaTek Helio A20/A22 и открывают филиал в ад. Обычно этот ад потом продают в странах Африки, а в США, Европу и Россию ввозить стесняются, но сейчас вляпаться в это великолепие можно и в России.
Хотите открыть камеру? Она стопроцентно будет лагать! Хотите найти что-то в интернете? Подождите несколько секунд, пока у вас загрузится клавиатура.
И не надо мне сейчас ля-ля про «ты просто зажрался, это смартфоны для звонков и сообщений». Вы когда-нибудь видели, как фоновый цвет под буквами в переписке отрисовывается с запозданием? Вот в Infinix Smart 7, Xiaomi Redmi A1/A1+ и Tecno Spark Go вы всё это увидите! Каких, нaxpен, сообщений, если SMS и WhatsApp открываются с подвисанием системы, а потом мучительно рывками подгружаются?!
Ну и, в общем, место в рейтингах производительности соответствующее. Разве что в тесте Geekbench 5 он обгоняет устройства на процессоре MediaTek Helio G25, но это не потому, что A22 так хорош, а потому что смартфоны на G25 работали медленнее, чем должны были.
Оперативную память можно «раздуть» за счёт внутренней до 6 ГБ, но ощущается это как фикция, потому что быстрее смартфон работать не начнёт. Возможно, с дополнительными 3 гигабайтами Infinix Smart 7 будет удерживать в фоне больше приложений. Но мы бы не стали устанавливать вообще ни одного лишнего приложения, чтобы не усугублять производительность ещё больше.
Зато на 4 ГБ ОЗУ запускается один из тестов 3DMark (раньше было 2 ГБ встроенной + 2 ГБ расширения за счёт внутренней), но это не значит, что смартфон справится с играми, кроме каких-нибудь картишек или «три в ряд».
По автономности тоже сенсаций нет, но здесь уже на последнее место в рейтинге не обращайте внимания:
Во-первых, Realme C30 и C31 из близкой ценовой категории работают от аккумулятора столько же
Во-вторых, у нас довольно плотный рейтинг, в котором больше половины смартфонов — это смартфоны с 5000 мАч, радикально более дорогими процессорами и AMOLED-дисплеями (которые жрут меньше, чем IPS)
Короче, с автономностью тут всё хорошо. Но плохо с зарядкой — её мощность составляет всего 10 Вт (как и у Realme C30/C31, кстати), поэтому зарядка с 0% до 100% здесь занимает аж три часа, а это по современным меркам многовато.
Камера
Ох, вот и подобрались к самому интересному. Будут ли в смартфоне за 7 тысяч рублей хотя бы сколько-нибудь нормальные камеры? Давайте изучать.
За съемку отвечает модуль на 13 Мп с апертурой f/1.8, автофокусом и двойной вспышкой. Дополнительный модуль на 0,3 Мп используется для постобработки фотографий, по крайней мере так утверждает производитель.
А вот фронтальная камера здесь всего на 5 Мп, апертура f/2.0. Никаких автофокусов
и прочих свистоплясок сюда не завезли, но из интересного есть встроенная под стекло вспышка. На самом деле давно таких изысков не встречал.
К моему удивлению дневные снимки получились очень даже хорошими. Единственный серьёзный артефакт — это неизвестно откуда взявшееся красное пятно на фасаде оливкового дома. На остальных фотокарточках цвета совпадают с реальностью, мелкие детали не пропадают неизвестно куда, на котах можно различить шерсть и даже ценники видно. Хотя последние стоят практически перпендикулярно относительно камеры.
В настройках камеры, как водится, есть всякие встроенные улучшалки и портретный режим. Если первые я не признаю, поскольку в большинстве случаев они просто нещадно замыливают кожу на лице, то вот с эффектом боке бывает интересно поиграться. К сожалению, на этот раз телефон не смог отделить ветки на заднем плане от головы, поэтому нормального размытия не получилось. Хотя, возможно, в солнечную погоду при более контрастном фоне вся эта система работает без ошибок.
Понятно, что об оптическом зуме здесь можно даже не фантазировать. Но если стоять на одном месте и целенаправленно зазумиться на конкретном неподвижном объекте, то получается действительно недурно. Посмотрите, телефон без особых проблем «сохранил» номер телефона и часы работы магазина.
Проблема в том, что таких вот статичных совпадений в реальной жизни бывает очень мало. Для чего используют зум? Как минимум, чтобы что-то успеть заснять что-то удаляющееся от оператора. И с этим, к сожалению, у телефона имеются проблемы. И камера недостаточно качественная, и телефон в процессе съёмки тормозит так, что ловкости для съёмки чего-то «прям щас» у вас не хватит.
Фотография ночью. Что тут можно сказать? Слава специальным алгоритмам искусственного интеллекта, которых тут нет. Точнее, может быть они и есть, но не вынесены в отдельный пункт камеры (забавно, что обычный режим съёмки здесь называется AI CAM). Во время съёмки в темное время суток на экране появляется пиктограмма с луной, то есть смартфон распознаёт сценарии съёмки, но внешне под них картинку никак не редактирует.
Если кратко, то ночью лучше не фотографировать. Снимки получаются смазанными, причем вне зависимости от количества света и условий съемок. Снять хорошо получится примерно ничего! Не имеет значения где вы стоите, что снимаете и умеете пользоваться телефоном вообще. Даже если экспозицию опустить до нуля, то окна советской панельки не станут более чёткими и детальными. Впервые такое вижу на современных телефонах!
В селфи мы пойдем тоже от лучшего к худшему. Дневные статичные снимки получаются неплохо, а вот фотографии в таких же условиях, но с движущимся фоном, уже начинают разочаровывать. Стекло возле меня было абсолютно чистое, но вместо хотя бы смазанного из-за езды леса я получил какое-то желтое пятно.
При недостаточном освещении качество начинает проседать: пропадает общая чёткость и сливаются тёмные участки снимка. У меня таким вот образом в одно целое объединились волосы за ушами. Ну а про ночные попытки сделать селфи и говорить ничего не надо. Результат съёмки под уличной лампой похож на рисунок акварелью, такое в соцсети я бы выкладывать не стал.
Оболочка системы
В Smart 7 установлен Android 12 и фирменная оболочка XOS 12. И если с первого взгляда она выглядит достаточно привлекательно из-за строгих форм, квадратных иконок, не шибко аляпистых элементов интерфейса, то вот уже во время пользования начинают возникать определенные вопросы.
Infinix без изменений перенесли оболочку из более дорогих смартфонов, поэтому здесь очень много лишних функций и сервисов, которые замедляют работу и без того не быстрого процессора.
Например, прямо из коробки на экране блокировки вас встречают... высказывания и цитаты! Я не знаю, зачем эту функцию вообще добавили, но и работает она странно. Сколько бы я не пытался увидеть текст полностью, у меня ничего не получилось (наверное, они рисовались под разрешение FHD+?). Как их быстро убрать, я тоже не нашёл. Чей пытливый ум решил, что я каждый раз хочу ощущать себя подписчиком паблика про пацанские цитаты, я не понимаю. Если это попытка найти своего покупателя, то тогда давайте и на звонок поставим «Их было трое, три лучших друга...», и топ продаж будет обеспечен.
Из приятного: понравилась уже практически утраченная раскладка приложений в общем меню. Можно сделать любимые программы избранными, а остальные искать в алфавитном порядке. Плюс, с моей точки зрения, это в разы удобней единых рабочих пространств, которые массово внедряются в последние годы на Андроиде.
Если как-то это всё скомпоновать, то получится практически ничем не примечательная оболочка. На более мощном смартфоне она бы смотрелась хорошо, но тут идёт со скрипом. Ну невозможно не замечать задержку между нажатием клавиши громкости и появлением анимации! Придумали бы какой-нибудь XOS 12 Lite с урезанным функционалом и отсутствующими дополнительными сервисами и было бы всем счастье! Но, к сожалению, не в этот раз.
Конкуренты и выводы
|Tecno Spark Go 2023
|Realme C31
|Операционная система
|Android 12
|Android 11 + realme UI 2.0
|Экран
|IPS 6.6", 720x1612, 267 ppi
|IPS 6.5", 720x1600, 270 ppi,
|Процессор
|MediaTek Helio A22, 12 нм, 4 ядра (Cortex-A53, 2,0 ГГц)
|Unisoc T612, 12 нм, 8 ядер (2хCortex A75, 1,8 ГГц + 6хCortex A55, 1,8 ГГц)
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-G57 MP1
|Оперативная память
|3 Гб
|3/4 Гб
|Накопитель
|64 Гб + microSD
|32/64 Гб + microSD
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC
|Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основная: сдвоенный модуль 13 + 0,3 Мп, f/1.9, автофокус
|тройной модуль: 13 Мп, f/2.2, автофокус + 2 Мп, f/2.4 + 0,3 Мп, f/2.8.
|Фронтальная: 5 Мп, f/2.0, без автофокуса
|5 Мп, f/2.2
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|163,9х75,5x8,9 мм
|164,7х76,1х8,4 мм
|Вес
|199 грамм
|197 грамм
|Цена
|7 тысяч рублей
|от 6 до 8 тысяч рублей
Tecno Spark Go 2023
Вы уже, наверное, привыкли к тому, что под маркой Realme выходят смартфоны OnePlus и наоборот, а Redmi и Poco зачастую отличаются только узором на корпусе. Так вот, ловите новый пример — смартфон-дубликат сегодняшнего Infinix, но под брендом Tecno.
Для приличия Tecno чуть изменили циферки размеров и нарисовали другой узор на задней крышке, но по сути — те же яйца, только хуже, потому что предлагают только 3 ГБ оперативной памяти по цене аналогичного Infinix с 4 ГБ. Вообще ни единой причины брать этот смартфон не вижу. А если уж брать, то...
Realme C31
Ну вот хотя бы его брать. В России его продают в двух вариантах: 3/32 и 4/64 Гб. Первый обходите десятой дорогой, а 4/64 вполне себе.
Да, он аж на тысячу рублей (ОБОЖЕМОЙ!) дороже. Только у него при этом процессор в 2.5 раза быстрее, то есть скорость работы хорошего бюджетного смартфона, экран ярче на треть и есть NFC.
По скорости зарядки, автономности и качеству камеры Realme C31 примерно такой же, как Infinix Smart 7, а по корпусу выглядит даже хуже. Но ей-богу, переплата в этом случае себя оправдает.
Есть ещё Xiaomi Redmi A1 и A1+, но на ней останавливаться подробно не будем. Потому что, во-первых, это очередная тормозящая и подвисающая cpань на MediaTek Helio A22 (Xiaomi настолько криворукие, что у них даже 8-ядерный Poco C40 тормозит, побойтесь бога покупать четырёхъядерник). А во-вторых, нормальных обзоров по нему нет (тексты пустозвонов с «ну вот я не замерял, но производитель обещает яркость экрана до 400 кд/м2, значит так и есть» в расчёт не берём). Да и в продаже он встречается редко. И вообще, цените свои деньги, не покупайте такие смартфоны, пожалуйста.
Вывод
Вроде бы «не бывает плохих смартфонов — бывает завышенная цена». Всё-таки здесь нет трындеца с качеством изготовления, как в Doogee и прочих Umidigi, а по некоторым аспектам смартфон приятный. Работает долго, корпус очень красивый, сканер отпечатков есть, в отличие от конкурентов по такой же цене. Две SIM-карты и карту памяти одновременно влепить можно, камера, с учётом цены, нормальная, функций в оболочке системы вагон — не меньше, чем дорогущих Samsung Ultra, уж поверьте.
Но экран очень тусклый, процессор слабый. Смартфон всегда «тормозит», а если не тормозит, значит он завис на несколько секунд. А если разрядится в ноль, то заряжать его придётся целых три часа.
Вывод обзора?
НЕ ПОКУПАЙТЕ ЧЕТЫРЁХЪЯДЕРНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СМАРТФОНЫ!
НИКАКИЕ!
НИКОГДА!
НИ ПО КАКОЙ ЦЕНЕ!
А если хотите себе максимально недорогой Infinix, который будет приятен в использовании и оставит чувство, что вы правильно потратили деньги — берите Infinix Hot 12 Play NFC за 8500 рублей. У него Unisoc T610, процессор, который в 2.5 раз быстрее, бесконтактная оплата, дисплей, хоть и чуть-чуть, но ярче. Этим уже можно пользоваться без особых страданий.
И не забывайте, что можно быть экономным, а можно быть нищим при одной и той же сумме денег. Всё зависит только от того, включаете ли вы мозг, когда что-то себе покупаете.
- Интересный дизайн
- Неплохое качество дневной съемки
- Защита от брызг по стандарту IP53
- Возможность поставить microSD на 2 Тб
- Стоимость
- Слабое железо
- Перегруженная система
- Посредственная автономность
- Тусклый экран