Как Poco F7, только цена ниже и автономность лучше: iQOO Neo 10

Фронталка точно уровня не «вау!», но для повседневных задач подойдёт. Если приноровиться, не трясти рукой и встать на фоне правильного освещения, то у вас получатся годные фоточки для соцсетей. Но вот если вам надо отфоткать себя пока вы бежите от метро до офиса в утренней запаре, то... не выйдет.

Но стоит порадоваться за режим боке, который здесь есть на фронталке и встречается далеко не всегда у смартфонов за 30-40 тысяч рублей.

А что касается видео, то смотрите записи сами. Для меня было огромнейшим удивлением то, как в смартфоне отрабатывает оптическая стабилизация. Помимо того, что она тут реально работает и видосы получаются ультраплавными, так она не отключается при выборе качества выше 1080p@60 fps. Да-да, iQOO Neo 10 один из тех смартфонов, где есть честная камера с возможностью записи 4К-видео при 60 кадрах в минуту без урезания важного функционала.

У меня всё ещё не спадает вопрос зачем рядовому пользователю соцсетей наличие 4К для записи сторис. Но вот если вы любите делать всякие памятные видосы в путешествиях, а потом во время семейного застолья показывать их гостям на большом телевизоре с хорошей матрицей, то этот вариант для вас.

Конкуренты

А что там по конкурентам? iQOO Neo 10 на официальном сайте Vivo в конфигурации 12/256 Гбайт стоит 40 тысяч рублей с беспроводными наушниками в подарок, а по традиции бренда на маркетплейсах абсолютно такой же смартфон Ростест/ЕАС версии в официальных магазинах iQOO на Ozon и WB стоит 34 тысячи рублей. Но что можно купитьза похожие деньги с небольшой доплатой?