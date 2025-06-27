Как Poco F7, только цена ниже и автономность лучше: iQOO Neo 10

Как Poco F7, только цена ниже и автономность лучше: iQOO Neo 10Всесторонне приятный «гоночный» смартфон
В иерархии смартфонов iQOO модель Neo 10 это «заместитель флагмана»: вершину иерархии занимает iQOO 13 на Snapdragon 8 Elite, сразу же за ним располагается iQOO Neo 10 на Snapdragon 8S Gen 4, а ещё в России продаётся недорогой (20 тысяч рублей в среднем) iQOO Z10 на Snapdragon 7d Gen 3. Все эти смартфоны, помимо мощных процессоров, блистают аккумуляторами ёмкостью порядка 7000 мАч в корпусах стандартной размерности (потому что аккумуляторы нового типа, у китайцев такое появилось уже, в отличие от Samsung и iPhone).
Наша сегодня задача — разобраться, стоит ли iQOO Neo 10 своих денег.
Внешний вид
Смартфон в версии на 12 Гбайт оперативки доступен в двух цветовых вариантах: «Обсидиан» (он же чёрный) и «Фаербол» (яркий оранжево-белый). И если второй вариант мне кажется странным и купят его скорее всего подростки, то вот чёрно-обсидиановый выглядит более строго и универсально. Из «некричащих» раскрасок ещё есть некая «Дюна», которая в реальности представляет собой обычный бежево-песчаный окрас, но вот доступна для покупки почему-то только в версии на 8 Гбайт ОЗУ.
Вообще смартфоны iQOO по внешности мне кажутся наименее «китайскими» из всех существующих на российском рынке. Очень уж меня привлекает минималистичный блок камер, который оформлен в виде квадрата с сильно скругленными углами, и наличие максимально утилитарных и «взрослых» расцветок.
На правой грани расположены кнопка питания и качелька регулировки громкости. Кнопки выполнены из пластика, имеют среднюю тактильную отдачу, но нажимаются четко, без люфта. Расположение удобное, до них легко дотянуться большим пальцем.
На левой грани нет вообще ничего, а вот сверху находится второй микрофон для шумоподавления и ИК-порт. Он позволяет использовать смартфон как пульт для бытовой техники, что в 2025 году так-то стало редкостью в большинстве устройств.
Эх, помню как ещё в школьные годы мы застали эту фичу на топовых Самсунгах и... массово отключали проекторы на уроках. Вот это был настоящий Киберпанк (ну, или нам так казалось, по крайней мере).
Ну и напоследок скажем про нижнюю грань. Здесь расположился разъем USB Type-C для зарядки и передачи данных, слот для двух SIM-карт (без поддержки microSD), микрофон и один из стереодинамиков. Причём в комплекте со смартфоном поставляется фирменная быстрая зарядка на 120 Вт.
Ну и можно отметить наличие чехла в комплекте. Он здесь не прозрачный, а значит не пожелтеет со временем. Или сделан не из кожи молодого дермантина, как это сейчас любят делать конкуренты. Строгому чёрному смартфону такой же строгий чёрный силиконовый чехол без излишеств! Прямо нравится.
Дисплей
iQOO Neo 10 оснащен 6.78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1260x2800 пикселей. Частота обновления экрана может «разогнаться» до 144 Гц, что идеально подходит для геймеров. Но вот в сценариях использования без игрушек, но с мессенджерами и браузером — 120 Гц будет хватать с головой. Дисплей сочный, картинка не искажается под большим углом, а во время тестов мы смогли намерить 500 нит пиковой яркости. Этого достаточно для того, чтобы набрать номер или написать смску в яркий солнечный день.
|iQOO Neo 10
|Максимальный уровень яркости авто/ручн.
|1800/500 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|120%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6.1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000К
Единственное, к чему можно придраться, так это немного завышенный цветовой охват в 120% sRGB. В совсем уж редких случаях вроде просмотра фотокарточек в альбоме картинка может казаться перенасыщенной. Ну и цветовая температура в 8000К прямо из коробки без предварительных настроек, ну... не ужасно, но и не похвально. Конечно, это не «синюшний» экран, который заметен невооруженным глазом прямо как у Инфиниксов в свое время, но можно было бы чуть-чуть его донастроить до идеала.
В остальном же — дисплей вас точно не разочарует. Современный AMOLED на не менее современном смартфоне. Кстати, что там по играм?
Производительность и автономность
За производительность отвечает процессором Snapdragon 8s Gen 4, который был представлен в апреле этого года. Он построен по техпроцессу 4 нм и имеет аж целый набор ядер: 1 ядро Cortex-X4 на 3210 МГц, 3 ядра Cortex-A720 на 3000 МГц, 2 ядра Cortex-A720 на 2800 МГц и 2 ядра Cortex-A720 на 2020 МГц.
Оперативная память внутри аж по стандарту LPDDR5X и хранилище UFS 4.1 (256 ГБ в версии на обзоре). Этого с головой хватает для быстрой работы оболочки, приложений, их перелистывания в режиме многозадачности.
Ну ладно, раз с оперативкой всё норм. Может быть вы могли бы подумать, что процессор он как-то существенно уступает флагманскому Snapdragon 8 Gen 4? Однако в реальности он демонстрирует крайне хорошие результаты в бенчмарках. Более того, смартфон легко справляется с требовательными играми вроде Genshin Impact или Standoff 2 на максимальных настройках.
Во время длительных геймерских сессий нагревается, но в руках он ощущается как «чуть тепленький». После потной катки ладони точно не обожгёте.
А вот что самое интересное в iQOO Neo 10 — аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Помимо того, что это просто одно из самых больших чисел среди размера батарейки у смартфонов, так это все ещё вмещено в достаточно тонкий корпус (толщина девайса 8 мм) и... реально работает!
Во время наших тестов автономности мы почти пошли на рекорд. Если вы обзаведётесь Neo 10, то вам точно его хватит на два дня использования в режиме мессенджеров и гуглинга в браузерах без подзарядки. А если вам нужно разрядить батарею в ноль, то без перерыва можно почти 30 часов читать книжки, больше 27 часов смотреть видеоролики и около 11 играть в мобильные игры. И речь не про какой-нибудь там DoodleJump или Angry Birds, а про уже упомянутый двумя абзацами выше требовательный и прожорливый Genshin Impact. И это всё на 200 нит яркости, что составляет около 2/3 от максимальной.
А комплектная зарядка мощностью 120 Вт позволяет полностью зарядить устройство за 40–45 минут. Учитывая батарею в 7000 мАч, это прям очень хорошо, наверное где-то близко к рекорду по скорости зарядки.
Камера
Камера iQOO Neo 10 состоит из основного модуля на 50 мегапикселей с апертурой f/1.79 и оптостабом (модель Sony IMX882) и широкоугольного 8-мегапиксельного модуля с апертурой f/2.2. Основной сенсор делает качественные снимки с точной цветопередачей и хорошей детализацией в дневное время, но, в более темное время суток... может заметно терять мелкие детали или структуру материала. А вот с ультраширокоугольным объективом всё примерно стабильно: подходит для пейзажей при хорошем освещении, а с уменьшением количества света очень быстро начинает уменьшаться и качество.
Но чего это мы всё о теории? Давайте посмотрим как фотки выглядят на практике.
Больших претензий по фоткам у меня нет. Как и говорил — всё чёткое и яркое. Разве что кроме ярко-рыжей кирпичной стены лофта, снимки из этой локации получились какими-то белёсыми что-ли. Не понравилось.
В портретном режиме Игорь получился тоже хорошо. Думал, что придерусь к замазанным эффектом боке волосам, но и тут алгоритмы отработали хорошо. Если не приглядываться, то косячков можно и не увидеть. Но даже если присмотреться, то придраться получится к отдельным развивающимся коричневым волосам на фоне такой же коричнево-рыжей стены.
Короче, не хочется лишний раз хвалить смартфон (хотя я всё это время этим занимаюсь), но уровень портерных фоток в идеальных условиях с хорошим освещением и констрастной одежде у Neo 10 примерно на флагманском уровне.
А вот ночью ситуация уже поинтересней. Обзорные снимки с привычным освещением получаются хорошо, даже текст на стенде в метро можно в полумраке от освещения разобрать. Но ларёк с мороженым, который очень-очень сильно освещал рекламный стенд напротив получился каким-то... размазанным что-ли. Или допустим фотка с великами в баре, где перед ними по центру кадра висят лампочки. Вроде неплохо, а с другой стороны конкретно яркий источник света по центру кадра алгоритмы не смогли побороть и «приглушить».
Но стоит отдать должное детализации, благодаря которой все грязные брызги и ляпсусы остались видны на кузовке Zeekra при ночном московском освещении. И это даже не специальный ночной режим!
А вот что даётся ОЧЕНЬ плохо смартфону, так это движущиеся объекты. Причем не только ночью, но и в светлое время суток. Снимая на iQOO Neo 10 трамвай или машину будьте готовы, что ночью в 80% случаев на их месте получится смазанное пятно. Запечатлеть номер машины, которая задела вас на пешеходном переходе или проехавший мимо остановки автобус навряд ли получится. Да и в днём один из пяти снимков отработает перемещающийся в кадре объект примерно похожим образом.
Фронталка точно уровня не «вау!», но для повседневных задач подойдёт. Если приноровиться, не трясти рукой и встать на фоне правильного освещения, то у вас получатся годные фоточки для соцсетей. Но вот если вам надо отфоткать себя пока вы бежите от метро до офиса в утренней запаре, то... не выйдет.
Но стоит порадоваться за режим боке, который здесь есть на фронталке и встречается далеко не всегда у смартфонов за 30-40 тысяч рублей.
А что касается видео, то смотрите записи сами. Для меня было огромнейшим удивлением то, как в смартфоне отрабатывает оптическая стабилизация. Помимо того, что она тут реально работает и видосы получаются ультраплавными, так она не отключается при выборе качества выше 1080p@60 fps. Да-да, iQOO Neo 10 один из тех смартфонов, где есть честная камера с возможностью записи 4К-видео при 60 кадрах в минуту без урезания важного функционала.
У меня всё ещё не спадает вопрос зачем рядовому пользователю соцсетей наличие 4К для записи сторис. Но вот если вы любите делать всякие памятные видосы в путешествиях, а потом во время семейного застолья показывать их гостям на большом телевизоре с хорошей матрицей, то этот вариант для вас.
Конкуренты
А что там по конкурентам? iQOO Neo 10 на официальном сайте Vivo в конфигурации 12/256 Гбайт стоит 40 тысяч рублей с беспроводными наушниками в подарок, а по традиции бренда на маркетплейсах абсолютно такой же смартфон Ростест/ЕАС версии в официальных магазинах iQOO на Ozon и WB стоит 34 тысячи рублей. Но что можно купитьза похожие деньги с небольшой доплатой?
|Характеристика
|iQOO Neo 10
|Realme GT7
|Xiaomi Poco F7
|Операционная система
|Android 15, Funtouch OS 15
|Android 15, Realme UI 6.0
|Android 15, OxygenOS 15
|Экран
|6.78", AMOLED, 1260x2800, 144 Гц
|6.78", LTPO AMOLED, 1264x2780, 120 Гц, 450 ppi
|6.83", AMOLED, 2772x1280, 120 Гц, 447 ppi
|Процессор
|Snapdragon 8s Gen 4, 4 нм, 8 ядер (1xCortex-X4 3.21 ГГц, 3xCortex-A720 3.0 ГГц, 2xCortex-A720 2.8 ГГц & 2хCortex-A720 2 ГГц)
|Demensity 9400e, 4 нм, 8 ядер (1xCortex-X4 3.4 ГГц, 3xCortex-X4 2.85 ГГц & 4xCortex-A720 2 ГГц)
|Snapdragon 8s Gen 4, 4 нм, 8 ядер (1xCortex-X4 3.21 ГГц, 3xCortex-A720 3.0 ГГц, 2xCortex-A720 2.8 ГГц & 2хCortex-A720 2 ГГц)
|Графика
|Adreno 825
|Immortalis-G720
|Adreno 825
|Оперативная память
|8/12/16 ГБ
|8/12/16 ГБ
|12 ГБ
|Накопитель
|128/256/512 ГБ
|256/512 ГБ
|256/512 ГБ
|Связь
|Wi-Fi 7 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ГЛОНАСС
|Wi-Fi 7 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ГЛОНАСС
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, ГЛОНАСС
|Камеры
|Основная: 50 Мп (Sony IMX882), f/1.79, оптостаб, возможность записи видео в 4K@60fps
|Основная: 50 МП, f/1.8, оптостаб, возможность записи видео в 8К@30fps
|Основная: 50 МП (Sony IMX882), f/1.8, оптостаб, возможность записи видео в 4К@60fps
|Широкоугольный модуль: 8 Мп, f/2.2
|Телемодуль: 50 Мп, f/2.0, двухкратный оптический зум
|Телефото-модуль отсутствует
|Фронтальная камера: 32 Мп, f/2.5
|Дополнительный модуль: 8 Мп, f/2.2
|Ультраширик: 8 Мп, f/2.2 (Omnivision OV08F)
|Фронтальная камера: 32 Мп, f/2.5
|Фронтальная камера: 20 Мп (Omnivision OV20B), f/2.2
|Аккумулятор
|7000 мАч, 120 Вт
|7000 мАч, 120 Вт
|6500 мАч, 90 Вт
|Размеры
|163.72x75.88x8.09 мм
|164x76x8.5 мм
|163.1x77.9x8.2 мм
|Вес
|206 грамм
|210 грамм
|215 грамм
|Цена в оф.рознице
|от 34000 рублей
|от 65000 рублей
|от 40000 рублей
|Цена на маркетплейсах с доставкой из Китая (с учётом пошлин)
|От 23000 рублей (китайская версия)
|от 37000 рублей (глобальная версия)
|от 30000 рублей (глобальная версия)
Realme GT 7
Можно присмотреться к недавно вышедшему Realme GT 7. В российской рознице он стоит конских 60 тысяч рублей за 512 ГБ версию, но китайцы продают его по цене практически в 2 раза ниже.
В нём установлен чип Dimensity 9400e, сопоставимый по мощности с Snapdragon 8s Gen 4. Аналогичный 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления в 120 Гц и даже батарея в 7000 мАч с комплектной зарядкой на 120 Вт. Одно заметное преимущество, которое есть у GT 7 — наличие пылевлагозащиты по стандарту IP69 против IP65 у iQOO Neo 10 (с Realme можно хоть плавать и видео снимать, iQOO только окунуть и выгнуть в воду по-быстрому).
Основная камера в Realme всё-таки получше будет, даже с учётом того, что Snapdragon в iQOO лучше реализовывает потенциал камер, чем MediaTek. Ну и ещё у Realme есть 2x оптический зум — не бог весть какое подспорье, но зато при фотографировании издалека картинка будет превращаться в «кашу» всяко позже, чем у iQOO Neo 10.
Xiaomi Poco F7
Наиболее вероятный противник iQOO Neo 10, да и бренда iQOO в целом, если говорить про Россию. Такая же основная камера (не верю, что к IMX882 прилепили какую-то другую оптику вместо стандартной f/1.79), такой же процессор, меньше аккумулятор (6500 мАч против 7000 мАч у iQOO), примерно равный по яркости экран, но не LTPO (то есть переключается между 60 и 120 Гц, а не регулирует частоту от 1 до 120 Гц, как у iQOO, поэтому у Poco дисплей потребляет больше и снижает автономность).
Как-то дорого стали Xiaomi обходиться в последнее время у официалов, вам не кажется?
© ferra.ru
Как-то дорого стали Xiaomi обходиться в последнее время у официалов, вам не кажется?
© ferra.ru
Медленнее зарядка (90 Вт против 120 Вт у iQOO), зато водозащита полноценная — IP68 против IP65 у iQOO. Но выше цена — Xiaomi уже давно в России уверовали в себя (потому что продажи прут в небеса, чо б не наглеть-то в такой ситуации?), так что за Poco F7 256 ГБ официалы попросят у вас 40 тысяч рублей, а iQOO Neo 10, напомню, обойдётся в 34 тысячи. Но и iQOO Neo 10 на маркетплейсах можно купить за 23 (!) тысячи рублей. Из минусов — не будет LTE Band 20, но это как раз мелочи — главное что Band 3 и Band 7 в наличии, так что ловить 4G-сеть смартфон будет всё равно хорошо. Но так-то да: придётся установить Google Play.apk, Gboard.apk, удалить некоторые предустановленные приложения с иероглифами и в целом немного повозиться. Но ради 10 тысяч рублей разницы это есть смысл делать, наверное.
С другой стороны, из Китая с учётом всех пошлин Poco F7 можно заказать за 30 тысяч ровно. Тут, собственно, iQOO Neo 10 стоит посередине: либо берёте Poco F7 за тридцадку ровно без гарантии — либо берёте iQOO Neo 10 за 33-34 тысячи у официалов с гарантией — либо берёте Poco F7 за 40 тысяч у официалов с гарантией. С учётом того, что у Poco никаких преимуществ, кроме более суровой водозащиты, нет, я бы выбирал между первыми двумя вариантами, которые практически равны — тут либо на дизайн смотреть, либо на бюджет/гарантию, как вам угодно.
Выводы
Мир не перевернулся, о любом iQOO в выводах можно писать одно и то же — это очень мощный-быстрый смартфон с суперским временем работы от аккумулятора и средней (в рамках бюджета) по качеству камерой.
Но если в более бюджетном iQOO Z10 качества камеры кому-то будет и недоставать (потому что там она в смартфоне за 20 тысяч рублей на уровне смартфонов за 14-15 тысяч рублей), то в Neo 10 разница в качестве камеры ощущается довольно слабо — кроме склонности размазывать на фото быстродвижущиеся объекты по качеству съёмки особо и пожаловаться-то не на что. Да и то, скорей всего, исправимо либо включением режима серийной съёмки, либо потом с новыми прошивками поправят.
Само собой, как и у Poco, корпус тут пластиково-пластиковый, но вы ведь один фиг носите смартфоны с чехлах или бамперах? А в остальном — прекрасная машина: по скорости работы, качеству экрана и времени, сколько это всё на столь высокой скорости работает, впечатляет за свои 34 тысячи рублей очень даже (я уж не говорю про 23 тысячи на маркетплейсах, за смартфон с 8s Gen 4!). Тем более, что конкурентов конкретно по такой цене в оф.рознице нет, а за Xiaomi Poco F7 нужно доплачивать 6+ тысяч рублей, при этом он не будет лучше ни по быстродействию, ни по автономности, ни по камере, ни по экрану. Такие дела.
- Супер-быстрый
- Великолепная автономность
- Оптическая стабилизация видео в 4К
- Разумная цена и в оф.рознице, и с доставкой из Китая
- Влагозащита только IP65
- Нет камеры для зума