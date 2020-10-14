Как Apple манипулирует фактами и экономит на своих фанатах: итоги презентации iPhone 12
Но для начала — кратко, что показали на презентации. По сути, 5 продуктов: уменьшенная версия колонки HomePod, которая теперь называется HomePod Mini, и четыре айфона. Да, их теперь четыре. Apple всё больше превращается в китайцев с over9000 моделей, в которых сам чёрт ногу сломит, а главное — разработчикам-то какая радость, адаптировать интерфейс приложений под кучу разрешений! Но вернёмся к сути: iPhone 12 mini — раз, “просто” iPhone 12 — два, ну и iPhone 12 Pro/Pro Max — три и четыре.
Кстати, самым интересным на этот раз стал именно “мини”-айфон, но об этом чуть подробнее ниже. Что же ещё стоит сказать для тех, кому лень читать всю статью — теперь в айфонах есть 5G, всё ещё нет 120 Гц экранов и USB-C, и… Теперь в коробке с новым телефоном не кладут вообще ничего, кроме телефона и кабеля… USB-C–Lightning. Да, такие дела.
Ну а теперь к подробностям.
Колонка HomePod mini
На мой взгляд, именно выпуском колонки Apple подтвердила, что теперь идёт по пути типичной китайской компании, именно в плохом смысле этого слова. Помню, как пару лет назад на международной выставке IFA кроме всевозможных Bluetooth-колонок от всех подряд и смотреть было не на что. И не надо обольщаться, уж тут магия Apple не работает — да, это просто Bluetooth-колонка с доп.функциями. То, что она поддерживается голосовым ассистентом Siri (одним из самых отсталых, кстати) — в этом ничего нового нет, термин “умная колонка” придумана не Apple, и популяризирована тоже не Apple. Как и нет ничего нового в том, что купленные две колонки образуют стереопару — мультирум системы существуют давно, я писал о них ещё в бумажную прессу (может, кто-то из читателей ещё помнит, когда статьи печатали прямо на бумагу).
Более того, нужно понимать, что толк от HomePod будет только если у вас айфон. Т.к. в отличие от конкурентов (т.е. от практически всех других “умных” колонок на рынке) опыт HomePod не масштабируется на тот же Android, а в обратную сторону — пожалуйста.
Разумеется, Siri в умной колонке сможет создавать вам всякие напоминания, которые вы потом будете видеть и на своих айфонах/айпадах/макбуках. В общем, ничего особенного, просто колонка стала меньше. Как и новый айфон.
мини-айфон
Что ж, “новенький” в линейке iPhone 12 mini, как мне кажется, стал действительно самой яркой частью презентации. Поначалу я отнёсся к нему скептически, но загуглив размеры убедился, что это и правда компактный смартфон. Компактнее чем, скажем, Samsung Galaxy S10e, который, кстати говоря, вообще прошлогодняя модель, и нового такого у Samsung нет (а Galaxy S20 FE даже крупнее обычного S10).
Параллельно с этим, iPhone 12 mini ещё и самая дешёвая модель. Ну как… Apple прямо со сцены заявляет “цены остались прежними!”, но это очередная манипуляция, которых на презентации было даже больше обычного. Вот это “цены остались прежними” касается только iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, цены на которые составляют те же 1000 и 1100 долларов соответственно, как и за iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.
А вот iPhone 12 mini стоит теперь от 800 долларов, тогда как iPhone 12 подорожал по сравнению с iPhone 11 до 900$. В рублях минимальная цена начинается с 70 тысяч, но… Это за версию с 64 Гбайт памяти. Что на сегодня просто позорище. 64 Гбайт — это уровень современных бюджетных китайцев за 15 тысяч рублей. Нормальные же смартфоны сегодня предлагают в худшем случае 128 Гбайт — и то над ними посмеиваются, но этим уже хоть можно пользоваться. 64 Гбайт — это ни о чём, поэтому реальная стартовая цена iPhone 12 mini — 75 тысяч рублей (как раз за 128 Гбайт).
Но это самый дешёвый iPhone из 12-й линейки. Тут на одной чаше весов — реальная компактность, на другой — то, что он… Ну как бы не топ. Ты платишь 75 тысяч за смартфон, который далеко не самый лучший. Чуть позже поясню, почему, когда будем говорить про iPhone 12 Pro/ProMax. Ну а про “обычный” iPhone 12 и говорить особо нечего — он такой же, как mini, только больше. Кстати, у всех младших моделей теперь тоже OLED-экраны. То есть, так — теперь у всех айфонов OLED-экраны. Зато разрешение теперь минимум FullHD+.
Но перед тем, как мы перейдём к Pro-айфонам, надо рассмотреть ещё один вопрос.
Зарядки больше не будет
Apple решила, что как-то она слишком мало денег получает от пользователей, и надо бы это исправить. Одним повышением цены на “обычный” iPhone 12 решили не ограничиваться и убрать из коробки и наушники, и зарядное устройство, оставив только кабель, правда он теперь не на USB-А, а на USB-C.
Подаётся всё это под знаменем борьбы с экологией, мол, у пользователей дома уже много зарядок, и новые из комплекта просто выкидываются, поэтому давайте экономить наши деньги… То есть, ээээ… Давайте заботиться об окружающей среде вместе. И это такой бред, что дальше просто некуда. Наушники-то ладно, от наушников с разъёмом Lightning и правда мало толку, а переходник на 3,5-мм больше не кладут (вот его было бы логичнее оставить вместо тех наушников).
Но, во-первых, да покажите мне человека, который выкидывает новую зарядку? Во-вторых, откуда у людей дома много зарядок именно от Apple? Что вот вы делаете со старым айфоном? Обычно его либо продают, либо передают кому-то в семье. И если продают — то всё же с зарядкой, а если передают, то… А заряжать как? Разумеется, тоже с зарядкой. И не надо мне про то, что в доме достаточно держать одну зарядку — нет, не достаточно, учитывая, как мало работают айфоны от батарейки. Если в семье больше одного айфона, то ситуация, когда нужно заряжать сразу несколько, будет возникать регулярно.
В конце-концов, если “дома у людей уже есть зарядка” — это аргумент не класть новую зарядку в коробку, то, может быть, и смартфоны тогда перестать класть? Ну а что — у людей, ведь, уже есть дома смартфон!
А главное — это жуткое лицемерие. Да, у людей могут быть дома зарядки от айфона, даже лишние, но они же все с разъёмом USB-A! А с новым айфоном поставляется кабель на USB-C! Такая зарядка сегодня есть только у MacBook и новых iPad. При этом, в самом айфоне по-прежнему нет такого разъёма. То есть, слова про “у людей дома уже много зарядок” — это просто откровенная ложь и манипуляция. Вы, конечно, можете возразить, что к зарядке обычно прилагается кабель, и если дома есть зарядка, то и старый кабель тоже найдётся. Но тут я напомню, как быстро выходят из строя кабели Apple, и что на них постоянно жалуются.
В словах Apple было бы больше смысла, если бы хотя бы в этом поколении положили зарядник с выходом USB-C, а уже в следующем — затирали про экологию. Но, видимо, деньги нужны здесь и сейчас, а проблемы фанатиков — это проблемы фанатиков. Уже сейчас фанатики в интернете защищают такое решение, так что волноваться компании не о чем.
Ну и, разумеется, сейчас конкуренты разделятся на три лагеря. Первые скопируют Apple и тоже уберут зарядку. Вторые будут троллить Apple тем, что у них-то зарядка на месте. А третьи — сначала потроллят, а потом стыдливо скроют эти ролики с троллингом из интернета, и сами откажутся от зарядки в комплекте через год-другой.
Самое тут ужасное, что айфон-то так и не научился заряжаться по-настоящему быстро. И если какие-нибудь Oppo быструю зарядку кладут в комплект и это вообще норма, Apple поступила совсем наоборот. Ещё и нагло заявляют, что “цена не изменилась”. Вот именно, Apple! Не изменилась! А должна бы — в меньшую сторону.
iPhone 12 Pro/Pro Max
Цены на “про” версии айфона начинаются со 100 тысяч рублей, и это уже за 128 Гбайт (минимальная конфигурация, тут без придирок). Максимум — 140 тысяч за iPhone 12 Pro Max с памятью 512 Гбайт. В чём же отличия от младших версий?
В первую очередь, как и в прошлом поколении, у Pro-айфонов три камеры вместо двух. У iPhone 12 (mini) — только стандартный широкоугольный модуль, плюс сверхширик, а у Pro/Pro Max — ещё и телезум. Также тут стоит и сенсор LiDAR, который улучшает восприятие смартфоном глубины сцены, что будет использоваться для улучшения портретной съёмки и AR-возможностей (дополненная реальность), по которой Apple “сохнет” уже лет 5, не совсем понятно зачем. Ладно, лишним не будет.
Также iPhone 12 Pro/Pro Max смогут снимать фотографии в RAW (эка невидаль — сказали пользователи Android) и видео в HDR 10 бит. Тут Apple снова не удержалась от манипуляций и, рассказывая про HDR, упомянула, что iPhone 12 Pro — первый смартфон, который снимает видео в Dolby Vision HDR. Уверен, немало людей это поймут как “первый смартфон с HDR-съёмкой” и будут не правы, т.к. именно 10-битный цвет при видеосъёмке у конкурентов (тех же Samsung) уже давно есть. Просто именно Dolby Vision — конкурирующая технология того же HDR10+ (именно с плюсом на конце), который продвигает Samsung. Что лучше? Да ничего, это примерно одно и то же, просто отчисления за использование технологии идут в разные карманы.
В целом, по возможностям iPhone 12 Pro/Pro Max реально интересны, но покупателя вновь ставят в состояние буриданова осла, когда вроде и сэкономить хочется (и взять “обычный” iPhone 12), и от всего самого навороченного отказываться тоже не хочется — всё равно же платишь не копейки, а пару московских среднемесячных зарплат.
Ну и, конечно же, все новые айфоны (и “обычные”, и про) на 50% быстрее, что никто, разумеется, не заметит, но это можно было бы исправить, поставив в айфоны 120 Гц экраны. Но у Apple с технологиями последнее время проблемы — они и Touch ID под экран встроить не могут, а уж экономить батарейку при такой частоте обновления экрана — и подавно. Скоро у нас выйдет тест Samsung Galaxy S20 FE — можете посмотреть, сколько он работает от батарейки при частоте обновления экрана 120 Гц. Ну или посмотрите тест Oppo Find X2 — там тоже я тестировал именно “на все деньги”, а то иначе не интересно.
Напоследок — по SIM-картам. Тут всё без изменений: основная nano-SIM и вторая — eSIM. Жаль.
Итого
Конечно, то, что “Apple скатывается” можно было говорить… А вообще всегда. Но с экономической точки зрения компания на коне и чувствует себя как нельзя лучше. Традиционное небольшое падение акций компании сразу после презентации — опять же, типичная история, которая уже не в первый раз. Так что просто чтобы читатель понимал — я не переживаю за экономику Apple. Тим Кук умеет продавать, и он продаст даже снег эскимосам. Что он, по сути, и делает.
А вот продукты под руководством Тима Кука действительно становятся всё хуже и хуже, не забывая при этом стабильно дорожать. Компания экономит каждую копейку, проблема в том, что эти копейки в итоге вытягиваются из кармана потребителей. И всё это — под эгидой красивых слов о заботе.
Знай, покупатель — то, что ты будешь платить больше, это исключительно потому, что о тебе заботятся!
Разумеется, “пипл” такую “заботу”, как говорится, “схавает”. В свете чего становится не понятно — стоит ли вообще в обзорах на Ferra.ru как-то обсуждать цену смартфонов? А то почему Apple можно наглеть, а другим — нельзя?