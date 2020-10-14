Как Apple манипулирует фактами и экономит на своих фанатах: итоги презентации iPhone 12

Параллельно с этим, iPhone 12 mini ещё и самая дешёвая модель. Ну как… Apple прямо со сцены заявляет “цены остались прежними!”, но это очередная манипуляция, которых на презентации было даже больше обычного. Вот это “цены остались прежними” касается только iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, цены на которые составляют те же 1000 и 1100 долларов соответственно, как и за iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.

А вот iPhone 12 mini стоит теперь от 800 долларов, тогда как iPhone 12 подорожал по сравнению с iPhone 11 до 900$. В рублях минимальная цена начинается с 70 тысяч, но… Это за версию с 64 Гбайт памяти. Что на сегодня просто позорище. 64 Гбайт — это уровень современных бюджетных китайцев за 15 тысяч рублей. Нормальные же смартфоны сегодня предлагают в худшем случае 128 Гбайт — и то над ними посмеиваются, но этим уже хоть можно пользоваться. 64 Гбайт — это ни о чём, поэтому реальная стартовая цена iPhone 12 mini — 75 тысяч рублей (как раз за 128 Гбайт).

Но это самый дешёвый iPhone из 12-й линейки. Тут на одной чаше весов — реальная компактность, на другой — то, что он… Ну как бы не топ. Ты платишь 75 тысяч за смартфон, который далеко не самый лучший. Чуть позже поясню, почему, когда будем говорить про iPhone 12 Pro/ProMax. Ну а про “обычный” iPhone 12 и говорить особо нечего — он такой же, как mini, только больше. Кстати, у всех младших моделей теперь тоже OLED-экраны. То есть, так — теперь у всех айфонов OLED-экраны. Зато разрешение теперь минимум FullHD+.

Но перед тем, как мы перейдём к Pro-айфонам, надо рассмотреть ещё один вопрос.

Зарядки больше не будет

Apple решила, что как-то она слишком мало денег получает от пользователей, и надо бы это исправить. Одним повышением цены на “обычный” iPhone 12 решили не ограничиваться и убрать из коробки и наушники, и зарядное устройство, оставив только кабель, правда он теперь не на USB-А, а на USB-C.

Подаётся всё это под знаменем борьбы с экологией, мол, у пользователей дома уже много зарядок, и новые из комплекта просто выкидываются, поэтому давайте экономить наши деньги… То есть, ээээ… Давайте заботиться об окружающей среде вместе. И это такой бред, что дальше просто некуда. Наушники-то ладно, от наушников с разъёмом Lightning и правда мало толку, а переходник на 3,5-мм больше не кладут (вот его было бы логичнее оставить вместо тех наушников).