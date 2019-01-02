Лучшие бюджетные смартфоны новогоднего периода 2018-2019 (официальная розница)

Xiaomi Redmi 6A — самый дешёвый смартфон из качественных
Эта музыка будет вечной — я каждый месяц буду ныть, мол, «что-то дороговато» в первых абзацах подборки. Потому что самый бюджетный Xiaomi 2018-2019 модельного года стал заложником престижа марки и по цене периодически вылезает на территорию более крутых моделей, а потом продавцы понимают, что «не прокатило», и спустя пару недель цены снова устаканиваются на разумной отметке.
Поэтому рекомендации каждый месяц будут разными. В период, когда за 7400 рублей предлагают четырёхъядерный Xiaomi Redmi 6A без сканера отпечатков при том, что по такой же цене можно купить восьмиядерный Meizu M6T со сканером отпечатков, лучше выбрать Meizu. Но в январе 2019 года Мейзу чаще всего пытаются продать за 8-9 тысяч рублей, а Xiaomi, наоборот, подешевел до 6.2 тысяч за 16 Гбайт и 7 тысяч за 32 Гбайт (а это вообще сенсация) в Tmall-Aliexpress, и массовых конкурентов у него больше нет.
Есть немассовые: например, остатки Motorola E4 Plus (3 Гбайт оперативной памяти, 5000 мАч в аккумуляторе), которые Ситилинк пытается продать за 6 тысяч рублей в праздничные дни. Если вы хотели недорогой и максимально выносливый смартфон, это отличный вариант для покупки!
А ещё есть классный Wileyfox Swift 2 Plus — дитя покойного «люкс-подразделения» Fly. Только представьте себе — за 6 тысяч рублей (или 7 тысяч в Евросети) вы получаете металлический корпус, сканер отпечатков пальцев, быструю зарядку, USB-C, NFC (Google Pay), 3/32 Гбайт памяти, восьмиядерный процессор, «чистый» Android и лучшую из возможных по этой цене камеру!
Почему так дёшево? Потому что аккумулятор маленький, производитель умер, запчастей нет — если что-то сломается (или разобьёте), смартфон ремонту не подлежит, и проще будет его просто выкинуть. А перед смертью Wileyfox напоследок попортил себе репутацию выпуском смартфонов с бракованным тачскрином (экран отображает всё красиво, но не везде откликается на нажатие).
Почти всё остальное дешевле 8 тысяч рублей — беспощадная, уходящая в звёздную бесконечность срамота, рекомендовать её к покупке не хочется. Хотите максимально дёшево и хорошо — хватайте Redmi 6A за 6.2 или 7 тысяч (смотря сколько памяти в смартфоне вам нужно) в TMall, разочарованы не останетесь.
|Сколько стоит
|6.2 – 9 тысяч рублей (2/16 и 2/32 Гбайт)
|Чем хорош
|Хороший экран
|Хорошая автономность
|Более-менее качественная камера
|Неплохая скорость работы
|Стабильные и регулярные обновления Android
|Чем плох
|Для игр почти не пригоден
|Дёшевый на вид и на ощупь
|Нет сканера отпечатков пальцев
|Все подробности
|Характеристики Xiaomi Redmi 6A
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|Aliexpress TMall — 6200 рублей (16 Гбайт)
|Aliexpress TMall — 7050 рублей (32 Гбайт)
|Pleer.ru — 6980 рублей
|ОГО — 6980 рублей
|МТС — 7300 рублей
Samsung Galaxy J7 (2017) — хороший недорогой Самсунг
Если флагманские Самсунги ещё с 2010 года были самыми крутыми смартфонами на Android, то бюджетные Galaxy корейцы выпускают по принципу «и так сойдёт». Китайцы плохих характеристик по завышенной цене не прощают и наказывают Самсунг ~~рублём~~ юанем. В России картина пока складывается иначе, поэтому наши небогатые, но гордые соотечественники предпочитают ездить на 30-летних BMW и Mercedes и ходить с «убитым» б/у Айфоном или Samsung Galaxy J3, но только не «с китайщиной». Вольному воля! Если вам и вправду нужен смартфон престижного производителя, чтобы «как-нибудь» работал, был выносливым и прочным — берите Samsung Galaxy J7 Neo за 9 тысяч рублей в официальном магазине. По качеству экрана/камеры или скорости он уже «не тащит», но это последний брутальный Самсунг, которым можно орехи колоть, и который протянет 1.5-2 суток без подзарядки.
Другое дело, что бывают и исключения — хорошие и недорогие Самсунги. Например, остатки Galaxy J7 (2017) по новогодним акциям. Если вы не особо следите за смартфонами, вас уже с порога смутит «2017» в названии смартфона, потому что на дворе январь 2019 года. Но прикол заключается в том, что с тех пор Самсунг не выпустил ничего лучше в категории «до 18 тысяч рублей» — Galaxy J7 (2018), например, сделали таким же, но ухудшили ему чёткость экрана. Samsung J8 тоже урезали по качеству экрана, а напоследок, чтобы жизнь мёдом не казалась, кастрировали ему возможность оплачивать покупки на кассе (NFC). Потому что с NFC извольте покупать Galaxy A6 (2018).
В общем, J7 (2017) оказался настолько удачным, что Самсунг об этом пожалел (не получалось впаривать более дорогие модели с почти такой же начинкой) и всех последователей J7 предусмотрительно ухудшил. А остатки удачной модели сейчас сложно купить, но можно — заказывайте в магазинах из списка доставку по России, сейчас она обходится недорого.
Двухлетний J7 хорошо выглядит, хорошо звучит в наушниках, радует качеством дисплея, неплохо фотографирует и очень долго работает — почти идеальный смартфон. «Почти» — потому что для игр всё ещё не годится, а скорость работы всего лишь средняя («китайцы» работают куда быстрее за эти же деньги). Да и 16 Гбайт памяти — это в реальности примерно 10 Гбайт на все нужды, потому что Android нынче разжирел даже в заводском состоянии. А карта памяти, на которую можно складывать аудио и видеозаписи, никак не поможет с WhatsApp, который будет складывать всю ерунду из ваших входящих сообщений на эти несчастные 10 Гбайт.
И всё же J7 2017 — лучший способ получить современный Самсунг без серьёзных денежных вливаний.
|Сколько стоит
|11-14 тысяч рублей (3/16 Гбайт)
|Чем хорош
|Большой, чёткий и яркий экран
|Хороший звук в наушниках
|Отличная выносливость
|Неплохие камеры
|Раздельные слоты для двух SIM и карты памяти
|NFC (Google Pay)
|Чем плох
|Мало памяти
|Скорость работы на грани комфортной
|В играх совсем «дохлый»
|Все подробности
|Обзор Samsung Galaxy J7 (2017)
|Где можно купить недорого
|МТС — 11000 рублей (12000 руб. -1000 кэшбэк)
|МегаФон — 12000 рублей
|М.Видео — 13000 рублей
|Эльдорадо — 13000 рублей
Xiaomi Redmi Note 5 — идеальный бюджетник дешевле, чем когда-либо
Рассказывать фанатам смартфонов о Redmi Note 5 неудобно — это как разъяснять русским людям, как выглядит и едет «Газель». Все уже изучили её вдоль и поперёк, по своей, или не очень своей, воле.
Для всех остальных сообщаю, что Redmi Note 5 — лучший бюджетный смартфон 2018 года и самая дешёвая модель, в которой у вас есть возможность получить «всего и побольше». Процессор и экран, как у большинства смартфонов за 30-35 тысяч рублей, 4000 мАч в аккумуляторе, которые, если и бывают в мобильниках, то не в паре с хорошими процессором и камерой. А основная камера, кстати говоря, уровня Samsung Galaxy A9 (2018) или Sony Xperia XA2, и может «дать прикурить» большинству смартфонов стоимостью 20-22 тысячи рублей с пафосным «шильдиком».
Вообще, изначально Xiaomi не планировали заниматься благотворительностью с этим смартфоном, и просили за него от 18 до 20 тысяч рублей. Причём в «старших бюджетниках» 2018 года всё было настолько паршиво, что и за 18 тысяч изначально дешёвый Xiaomi был лучшим выбором.
Но во второй половине года Хуавей вышел из спячки и выпустил чуть более крутой Honor 8X, а с июня загребать сверхприбыли «сяомовцам» начал мешать ещё и ASUS, поэтому ребята умерили пыл и сейчас распродают Редми Ноут по минимальной цене.
И вот теперь надо брать! Потому что, как и в случае с Самсунгом выше по тексту, вышедший следом Redmi Note 6 Pro не стал лучше, но стал дороже, а за 12-13 тысяч в официальной рознице ничего более крутого по совокупности характеристик вы не купите вплоть до весны. И именно Redmi Note 5 я советую всем, кому нужен мобильник класса «всё настолько хорошо, что лучше уже не особо и нужно».
|Сколько стоит
|12-15 тысяч рублей (3/32 Гбайт и 4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|Отличная автономность
|Очень быстрый процессор
|Качественный и чёткий Full HD-дисплей
|Хорошая основная камера
|Чем плох
|Дешёвый с виду и на ощупь
|Нет NFC (Google Pay)
|Все подробности
|Обзор Xiaomi Redmi Note 5
|Сравнение Redmi Note 5 и Redmi Note 6 Pro
|Где можно купить недорого
|TMall Aliexpress — 12000 рублей (64 Гбайт)
|Официальный магазин Xiaomi — 13000 рублей (64 Гбайт)
|Беру — 12200 рублей (32 Гбайт)
|XCom — 12300 рублей (32 Гбайт)
|МегаФон — 13000 рублей (32 Гбайт)
Sony Xperia XA1 Plus — когда «попса» надоела и хочется чего-нибудь для души
«Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать?» — это фраза, которая почти полностью раскрывает отношение к смартфонам Sony. Даже при том, что японская марка — ни разу не отечественный, но нежно любимый и культовый в России производитель. Потому что мы помним славные времена, когда лучшая аудиотехника, лучшие «видаки» и телевизоры, лучшие видеокамеры и игровые консоли выпускали именно Sony, при этом Samsung считался нелепым подражателем (как сейчас ASUS в смартфонах), а и Microsoft Xbox и Lenovo в ноутбуках ещё и в проекте не было.
И смартфоны у Sony тоже были объективно лучшими… когда-то давно. А сейчас мы наблюдаем картину, когда новые Иксперии совсем уж плохими не назовёшь, но в каждой новой модели обязательно что-то «не слава богу». В основном, цена.
Например, когда в сентябре 2017 года Sony Xperia XA1 Plus вышел по цене от 26 тысяч рублей, вся общественность любителей смартфонов хихикнула, сказала «да вы, ребята, наверное, прикалываетесь?» и ушла покупать по такой цене Honor 9, Samsung Galaxy S7 и прочие Apple iPhone 6.
С тех пор много воды утекло, и теперь, в январе 2019 года, бюджетные смартфоны Sony наконец «созрели» до конкурентоспособной цены. Да-да, такая же история, как с Xperia X в марте 2018-го, когда дешёвый Sony внезапно оказался круче любой «китайщины» за эти же деньги. Только теперь сюжет повторяется уже в новом сезоне и с новыми действующими лицами.
Китайщина сегодня серьёзно прибавила в суровости начинки, поэтому вот так красиво прийти и «навалять» Xiaomi и Хуавею у Sony теперь не получится даже со всеми скидками. Но отличиться от них в лучшую сторону по многим характеристикам — это получится.
Например, в Xperia XA1 Plus прекрасный корпус с металлической рамой и хорошим матовым пластиком — ладонь холодит «как положено», при этом не выглядит поганой жестянкой, в отличие от Xiaomi Redmi Note 6 Pro или ASUS ZenFone Max Pro M1. И разбить пластиковый смартфон будет проблематично.
Качество дисплея отличнейшее — запас яркости и углы обзора такие (591 кд/м2 при контрастности 1500:1), что тягаться могут только смартфоны от 30 тысяч рублей и дороже, либо iPhone более-менее современных версий. А на обычном уровне яркости крутой экран потребляет меньше энергии, чем дешёвые IPS-дисплеи в бюджетниках, поэтому при умеренной нагрузке 5.5-дюймовая Xperia с 3430 мАч работает примерно столько же, сколько этот ваш Xiaomi Redmi 5 Plus с 4000 мАч.
Полноценные слоты для двух SIM и карты памяти, хороший звук в наушниках (Sony умеют делать его хорошим даже на MediaTek), NFC (Google Pay) и функции, которые новым бюджетным смартфонам даже не снились:
- Поддержка высококачественного звука по Bluetooth (aptX)
- Быстрая зарядка (правда, медиатековская, PumpExpress, а не популярный Qualcomm Quick Charge).
И за всё это добро с 4/32 Гбайт памяти просят от 13500 рублей! На этом фоне лично я готов простить бюджетному Sony и «никакущие» (ни хорошие, ни плохие — уровня Xiaomi Redmi 5 Plus или Samsung Galaxy A8 2018) камеры от Xperia Z5, и процессор, который умеет быть быстрым только в приложениях, а в играх «сдувается» до уровня дешёвок — таких, как Redmi 5, который, кстати, сейчас распродают за 8500 рублей на TMall. Всё равно, как ни крути, получается, что старый конь борозды не портит, и старый Sony по «прощальной» цене может приятно удивить в сравнении с новыми «Сяомами».
P.S. Кстати, XA1 Plus — не единственный настолько выгодный «пожилой» Sony в продаже. Если успеете, у вас ещё есть шанс купить в официальном магазине XA1 Ultra за 15 тысяч рублей. Если вы забыли, что это за аппарат, напоминаю: классическая 6-дюймовая «лопата» (с экраном 16:9, а не новомодными вытянутыми колбасками 18:9) с таким же процессором и тыльной камерой, как у XA1 Plus, но небывало крутой (для бюджетника) селфи-камерой с крутым сенсором, 20 мегапикселями, автофокусом (!) и оптической стабилизацией (!!). Единственная проблема — 2700 мАч на всё это добро. Заряжать будете дважды в сутки, если не больше.
|Сколько стоит
|13.5-16 тысяч рублей
|Чем хорош
|Отличный экран
|Качественный звук по проводам и без
|Хорошая селфи-камера
|Раздельные слоты 2x SIM и microSD
|NFC
|Быстрый в приложениях процессор
|Классический японский дизайн, качественные материалы корпуса
|Хорошая автономность
|Чем плох
|Тыловая камера фотографирует и снимает видео, как на дешёвых «китайцах»
|Быстрая зарядка малораспространённая (либо заряжаетесь в авто и на работе медленно, либо таскаете стандартную зарядку/покупаете экзотическую на Aliexpress)
|В играх «овощ»
|Все подробности
|Характеристики Sony Xperia XA1 Plus
|Где можно купить недорого
|ОГО — 13500 рублей
|Pleer.ru — 14300 рублей
|Ozon — 14760 рублей
|Официальный магазин Sony — 16000 рублей
|Связной — 16000 рублей
ASUS ZenFone Max Pro M2 — в нём есть всё, что вы хотели видеть в бюджетном смартфоне
Проблема бюджетных смартфонов заключается в том, что на фоне подешевевшего Xiaomi Redmi Note 5 стремиться уже особо не к чему — практически все смартфоны дешевле 20 тысяч будут примерно такого же уровня начинки. Да, есть очень неплохой Honor 8X, который дороже на 6 тысяч рублей, но почти ничем, кроме материалов корпуса и NFC, не отличается. А почти всё остальное — переодетые вариации этого же Honor, Самсунга J7 выше по тексту, либо «страшненький», но выносливый ZenFone Max Pro M1, а следом идёт только хлам несусветный, о котором даже не стоит вспоминать. Полноценная альтернатива Редми Ноуту появилась только 5 декабря.
Да, это ASUS ZenFone Max Pro M2 — смартфон с неприличным количеством букв в названии. Но важны не буквы, а цифры — цифры характеристик. Здесь у нас процессор среднего класса Snapdragon 660 (чуть лучше, чем в этом вашем iPhone 6S и чуть хуже, чем в Honor 10), 5000 мАч в аккумуляторе при толщине корпуса, как у конкурентов с 4000 мАч, NFC, раздельные слоты для сим-карт и карты памяти, приличная внешность, за которую не стыдно (в отличие от Xiaomi и прежнего ASUS Pro M1), не рекордно яркий, но неплохой по яркости-чёткости экран, неплохие камеры. Всё чуть-чуть лучше, чем в Xiaomi и сделано по уму.
Да, 18 тысяч рублей — это уже ни разу не бюджетно, а мощный процессор немного обесценивает огромный аккумулятор, поэтому при возможности экономьте и берите Redmi Note 5 по минимальной цене. Но, если хочется всего и сразу, а разгоняться до 25 тысяч (чтобы было что-то радикально более крутое) не хочется, вот вам универсальный боец, который работает быстро, работает долго и при этом неплохо всё показывает на экране/нормально фотографирует. А это нынче дорогого стоит — много дороже 20 тысяч.
|Сколько стоит
|18-20 тысяч рублей (4/64 и 4/128 Гбайт)
|Чем хорош
|Красивый корпус
|Большой чёткий экран
|Раздельные слоты 2x SIM + microSD
|NFC (Google Pay)
|Хорошие камеры
|Очень мощный процессор
|Хорошая автономность
|Чем плох
|Дорого
|Реальная автономность не дотягивает до 5000 мАч и примерно равна смартфонам с 4200-4500 мАч
|Wi-Fi медленный (не критично, но впритык)
|Ночью фото и видеосъёмка немного хромают
|Все подробности
|Обзор ASUS ZenFone Max Pro M2
|Где можно купить недорого
|Официальный магазин ASUS — 18000 рублей
|Ситилинк — 18000 рублей
|Онлайнтрейд — 18000 рублей