Лучшие бюджетные смартфоны новогоднего периода 2018-2019 (официальная розница)

Например, в Xperia XA1 Plus прекрасный корпус с металлической рамой и хорошим матовым пластиком — ладонь холодит «как положено», при этом не выглядит поганой жестянкой, в отличие от Xiaomi Redmi Note 6 Pro или ASUS ZenFone Max Pro M1. И разбить пластиковый смартфон будет проблематично.

Качество дисплея отличнейшее — запас яркости и углы обзора такие (591 кд/м2 при контрастности 1500:1), что тягаться могут только смартфоны от 30 тысяч рублей и дороже, либо iPhone более-менее современных версий. А на обычном уровне яркости крутой экран потребляет меньше энергии, чем дешёвые IPS-дисплеи в бюджетниках, поэтому при умеренной нагрузке 5.5-дюймовая Xperia с 3430 мАч работает примерно столько же, сколько этот ваш Xiaomi Redmi 5 Plus с 4000 мАч.

Полноценные слоты для двух SIM и карты памяти, хороший звук в наушниках (Sony умеют делать его хорошим даже на MediaTek), NFC (Google Pay) и функции, которые новым бюджетным смартфонам даже не снились:

Поддержка высококачественного звука по Bluetooth (aptX)

Быстрая зарядка (правда, медиатековская, PumpExpress, а не популярный Qualcomm Quick Charge).

И за всё это добро с 4/32 Гбайт памяти просят от 13500 рублей! На этом фоне лично я готов простить бюджетному Sony и «никакущие» (ни хорошие, ни плохие — уровня Xiaomi Redmi 5 Plus или Samsung Galaxy A8 2018) камеры от Xperia Z5, и процессор, который умеет быть быстрым только в приложениях, а в играх «сдувается» до уровня дешёвок — таких, как Redmi 5, который, кстати, сейчас распродают за 8500 рублей на TMall. Всё равно, как ни крути, получается, что старый конь борозды не портит, и старый Sony по «прощальной» цене может приятно удивить в сравнении с новыми «Сяомами».