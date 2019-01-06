Лучшие бюджетные смартфоны новогоднего периода 2018-2019 («серый» рынок)

Просто всякая тяп-ляп собранная китайская срамота. В том числе производители, о которых уже лет пять говорят «сейчас вот-вот научатся делать мобильники не бракованными, и тогда трепещите, Xiaomi и Huawei!». А годы идут, но Doogee, Umidigi, Oukitel и прочие Bluboo как были, так и остаются хламом, который покупают только по соображениям «возможно именно мой экземпляр окажется собран не идиотами, а нормальными людьми». Поэтому среди всех этих вариантов лучше найти четвёртый путь и купить качественный смартфон от мёртвого (или полумёртвого) производителя. Раньше таким производителем была «дочка Lenovo» ZUK и прочие «щас вырасту и стану Xiaomi» Jiayu, но до наших дней дожили только LeEco и сын его Coolpad.

Вряд ли вам интересны подробности жизни и смерти этих, в недавнем прошлом, крутых «люкс-китайцев» — просто знайте, что смартфоны были хорошими, а цены — умеренными. Но, то ли воровство, то ли просто бездарное распределение денег привели к тому, что контора рассыпалась по частям, а гендиректор сбежал в США.

Смартфоны от этого хуже не стали, да и Coolpad (известный в Китае производитель мобильников, кстати говоря) чуть позже с горем пополам обрел независимость и продолжил жить. А Cool1, последний совместный смартфон концерна, теперь продают по цене, которую просят за «голый и пустой» Xiaomi 2018 модельного года.

Итак, в Cool1 вы получаете качественный большой 5.5” экран Full HD, 3 или 4 Гбайт оперативной памяти (смотря где покупать), 4000 мАч в аккумуляторе, неплохие камеры и мощный процессор — уровня Samsung Galaxy A7 (2018), если хотите конкретики. За 6800-7200 рублей.