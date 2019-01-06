Лучшие бюджетные смартфоны новогоднего периода 2018-2019 («серый» рынок)

LeEco Cool1 — вернулся с того света, чтобы наподдать новым «бюджетникам»
Господа-любители максимально дешёвой китайщины, у нас тут нарисовалась классическая проблема «одежды полно, а надеть нечего». Потому что смартфоны дешевле 8 тысяч рублей разделились на:
- Вроде бы Xiaomi, но что-то дорого. Потому что, смотрите-ка: за самый дешёвый современный Сяоми, пластиковый, четырёхъядерный и даже без сканера отпечатков, просят минимум 6200 рублей. За модель в коробке с иероглифами, обрезанным «загородным» диапазоном 4G (в городе ловит хорошо, за городом перепрыгивает на 3G почти сразу, а не держится до последнего), с гарантией в Китае и с зарядником для китайской розетки + переходником, чтобы как-нибудь заряжать это добро в наших условиях.
Я понимаю, что времена нынче сложные и 6 тысяч за базовый смартфон — суровая реальность. Но на соседней «полке» российских складов в этом же самом Алиэкспрессе лежит этот же Redmi 6A в официальной версии для РФ, с нормальным зарядным устройством, полной поддержкой отечественного LTE и гарантией, с которой можно обратиться в любую оф.мастерскую Xiaomi Russia.
Мне кажется, это лучший пример того, что торгаши из Поднебесной обнаглели с ценами на свои дешёвые пластиковые погремушки и, раз уж мы заказываем смартфон из Китая, лучше искать что-то более приличное. Смотрим дальше:
- Нарочно «кастрированные» версии смартфонов, чтобы их не покупали вне Китая. Любимое развлечение ребят из Meizu и Huawei. Только открываешь рот, чтобы сказать «а вот глядите, хороший восьмиядерный Meizu M6s с 32 Гбайт памяти и мощным самсунговским процессором всего за 7500 рублей!», и только потом понимаешь, что этот мобильник не будет ловить в России 4G почти нигде — китайцы оставили только те частоты LTE, которые используются в Китае. А все остальные вырезали, чтобы шибко умные русские не заказывали мобильники из Китая за 7 тысяч, а покупали их в России за 13-15 тысяч рублей. А Lenovo к «приколам» с поддержкой LTE добавляет ещё и англо-китайскую прошивку без Google Play и возможности обновления Android. Всё это, как вы понимаете, заметно сужает выбор хороших дешёвых смартфонов.
- Просто всякая тяп-ляп собранная китайская срамота. В том числе производители, о которых уже лет пять говорят «сейчас вот-вот научатся делать мобильники не бракованными, и тогда трепещите, Xiaomi и Huawei!». А годы идут, но Doogee, Umidigi, Oukitel и прочие Bluboo как были, так и остаются хламом, который покупают только по соображениям «возможно именно мой экземпляр окажется собран не идиотами, а нормальными людьми». Поэтому среди всех этих вариантов лучше найти четвёртый путь и купить качественный смартфон от мёртвого (или полумёртвого) производителя. Раньше таким производителем была «дочка Lenovo» ZUK и прочие «щас вырасту и стану Xiaomi» Jiayu, но до наших дней дожили только LeEco и сын его Coolpad.
Вряд ли вам интересны подробности жизни и смерти этих, в недавнем прошлом, крутых «люкс-китайцев» — просто знайте, что смартфоны были хорошими, а цены — умеренными. Но, то ли воровство, то ли просто бездарное распределение денег привели к тому, что контора рассыпалась по частям, а гендиректор сбежал в США.
Смартфоны от этого хуже не стали, да и Coolpad (известный в Китае производитель мобильников, кстати говоря) чуть позже с горем пополам обрел независимость и продолжил жить. А Cool1, последний совместный смартфон концерна, теперь продают по цене, которую просят за «голый и пустой» Xiaomi 2018 модельного года.
Итак, в Cool1 вы получаете качественный большой 5.5” экран Full HD, 3 или 4 Гбайт оперативной памяти (смотря где покупать), 4000 мАч в аккумуляторе, неплохие камеры и мощный процессор — уровня Samsung Galaxy A7 (2018), если хотите конкретики. За 6800-7200 рублей.
Минусы? Android 6.0 или 7.0 (по выбору продавца) без возможности обновления, дефицит запчастей в России (в Китае они ещё остались, и довольно недорогие) и околонулевую ликвидность — смартфон «чёрт знает, какого» производителя в Росси у вас никто не захочет покупать в б/у состоянии. Если все эти факторы вас не смущают, ничего лучше Cool1 с технической точки зрения за 6.5-7 тысяч рублей у китайцев вы не найдёте.
Хотите более цивилизованных альтернатив с 8 ядрами? Ищите Xiaomi Redmi 6 по минимальной цене в 7.5-8 тысяч рублей. Это, правда, та самая ситуация, когда хрен редьки не слаще, потому что Redmi 6 вышел на редкость неудачным Сяоми — дорогим, с не очень чётким и не очень ярким экраном, страшненьким с виду, и медленным в играх, да ещё и без фирменных (как это было в Redmi 3 и Redmi 4) 4000 мАч в аккумуляторе. И поэтому впаривать его за 9-10 тысяч рублей, как китайцы хотели изначально, не получилось. Но за 7 тысяч, если вы не запускаете игры и готовы смириться с абы каким экраном ради скорости работы и надёжности — покупайте.
|Сколько стоит
|6.8 – 7 тысяч рублей (3/32 и 4/32 Гбайт)
|Чем хорош
|- Большой качественный экран
|- Хорошая автономность
|- Мощный процессор (в том числе и для игр)
|- Неплохие камеры
|Чем плох
|- Дёшевый на вид и на ощупь
|- Нет слота для карт памяти
|- Нет запчастей в России (мало ли)
|- Старая версия Android, которая уже никогда не обновится
|Все подробности
|Обзор LeEco Cool1
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- ShenZhen TopTeck — 6900 рублей
|- Mophone — 6900 рублей
|- X Show — 7000 рублей
|- Huamei Xiongdi — 7100 рублей
ASUS ZenFone 3 Zoom — лучший выносливый бюджетный смартфон
Я и сам понимаю, что постоянно наглеть с запросами к недорогим смартфонам не очень правильно — вроде бы нужно говорить спасибо производителям уже за тот факт, что бюджетные смартфоны продолжают появляться. Потому что одни производители (HTC и ASUS, например) демонстративно отказываются выпускать «эти ваши дешёвки», а другие (Huawei, Oppo, OnePlus и Meizu) изо всех сил «лезут в премиум» и забывают, что именно на покупателях недорогих смартфонов они сколотили себе свою славу.
Поэтому, вроде бы, нет смысла искать добра от добра — можно и дальше рекомендовать остатки Meizu M6 Note и Xiaomi Redmi 5 Plus к покупке. Мол, на безрыбье и такие смартфоны вполне сгодятся. Только вот этот Redmi 5 Plus вышел больше года назад и в продаже почти не встречается, а Meizu M6 Note, который появился в августе 2018 г. и еле-еле догнал Сяоми по характеристикам… подорожал. Да, взял и подорожал во времена, когда его уже сняли с конвейера и распродают остатки. В ноябре 2018 года, например, вы могли купить версию с 32 Гбайт памяти за 8500 рублей, а в январе 2019 года без 10 тысяч ровно можно и не пытаться.
При этом никакого знаменательного события, в честь которого Мейзу мог бы стать дороже, не произошло — даже Android 8 для него до сих пор не выпустили (ребята-программисты из Meizu вообще «не парятся» — скоро будет год, как Google создал Android 9, а M6 Note продолжает куковать с Android 7). А за 10 тысяч можно купить более быстрый и современный Redmi Note 5, и обрести счастье.
Если уж тратить деньги на «ретро», лучше выбрать ASUS ZenFone 3 Zoom — смартфон с 5000 мАч в аккумуляторе, бодрым процессором Snapdragon 625 (как в более дорогом Xiaomi Mi A2 Lite, например), классными камерами и AMOLED-дисплеем. С 64 Гбайт встроенной и 4 Гбайт оперативной памяти такое добро обойдётся вам в 10-11 тысяч рублей — мне кажется, отличный вариант для покупки и единственный настолько дешёвый «породистый» смартфон с 5000+ мАч в аккумуляторе.
От сопоставимых по цене Xiaomi этот Асус отличается гораздо более качественными камерами, от выносливых «китайцев» малоизвестных фирм — качеством изготовления, реальной экономичностью (китайский ширпотреб с дешёвыми экранами и старыми прожорливыми процессорами работает мало даже от 6000 и 7000 мАч) и самым тонким корпусом среди настолько долгоживущих смартфонов.
Идеальная покупка, с какой стороны ни посмотри. Хотя есть и тревожные новости — читатели докладывали, что часть магазинов (ASUS Online, например) «толкает» под видом новых смартфонов отремонтированные б/у. Даже при том, что в споре с такими торгашами на Aliexpress удаётся отсудить денежную компенсацию, «осадочек» от покупки остаётся, как и следы от замененного ранее экрана/аккумулятора в якобы новом смартфоне.
В общем, проверяйте смартфон на визуальную целостность прямо на почте и, в случае внешних дефектов, фотографируйте их, а потом ругайте с торгашом всеми доступными средствами и настаивайте на возврате смартфона, который покажется вам не новым. Нагнетать панику не хочется, но, раз уж прецеденты были, будьте начеку!
Но отговаривать от покупки ZenFone 3 Zoom я вас всё же не стану, потому что в случае действительно нового экземпляра вы получите мобильник, способный продержаться 3 суток от одной зарядки, да ещё и с классными камерами в придачу по минимальной цене. А такой роскоши давно не было и, судя по околонулевому количеству хороших смартфонов с 5000 мАч (дорогие и неведомые Алиэкспрессу ZenFone Pro M1 и M2 не в счёт), уже не будет.
|Сколько стоит
|9.5 – 12 тысяч рублей (4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|- Быстрый и экономичный процессор
|- Супер-выносливость
|- Качественные камеры с оптическим зумом (приближение без потерь в качестве)
|- Яркий и чёткий AMOLED-дисплей (как у хороших Самсунгов)
|- Тонкий корпус
|Чем плох
|- Нет NFC (Google Pay)
|- Плохо работает шумоподавление при звонке (вас всегда будут слышать сквозь шум)
|- Нет быстрой зарядки
|Все подробности
|Обзор ASUS ZenFone 3 Zoom
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- CooliCool — 9700 рублей
|- Lightinthebox — 9700 рублей
|- eBestbuy — 10600 рублей
|- MJ-Tech — 10800 рублей
Xiaomi Redmi Note 5 или Redmi Note 6 Pro — самый дешёвый способ получить всё и сразу
Если Cool1 и ZenFone 3 Zoom выше по тексту — это остатки изначально более дорогих смартфонов по «прощальной» цене, то парочка Редми Ноутов «одинаковых с лица» (точнее, с характеристик) — наши постоянные участники рубрики с момента появления и по сей день. Потому что нет у них конкурентов по соотношению цены и качества среди других «алиэкспрессовских» мобил.
Проверьте сами и поищите ещё одну модель в китайских магазинах, которая была бы в наличии у большого количества продавцов, при этом оставаясь смартфоном-долгожителем с 4000+ мАч в аккумуляторе и «гоночным» смартфоном с процессором уровня Snapdragon 636 или круче. А теперь, когда вы якобы нашли эту модель и показываете на ASUS ZenFone Max Pro M1, сравниваем качество камер и цену, после чего Асус отпадает как последний возможный конкурент.
То ли Xiaomi демпингует с выпуском этих Редми Ноутов, то ли все остальные производители плевать хотели на всех, кто ждёт хорошие смартфоны за 10-12 тысяч рублей, но факт остаётся фактом — за хорошим экраном, крутым процессором, приличной камерой и автономностью на двое суток приходится возвращаться к Redmi Note 5/Note 6 Pro, и больше ни к кому.
С учётом того, что оба этих смартфона созданы под копирку и отличаются скорее дизайном (от перемен в котором пациенту лучше не стало — Redmi Note 6 Pro выглядит таким же дешёвым и страшным, как и пятый Ноут), просто покупайте тот, который окажется дешевле. Сегодня таким стал Redmi Note 5 из-за того, что у него нет «модного» выреза в экране, завтра Note 5 перейдёт в стан переоценённых раритетов, а дешёвым будет уже более массовый Note 6 Pro. Это не важно — для нас, русских, важны стабильность (цены и качества изготовления) и вечные ценности (процессор-автономность-камера), не так ли?
Кстати, если вы любите страсть и экстрим больше стабильности и традиционных ценностей, но вас занесло читать эту статью, у нас найдётся рецепт и под такие запросы. Например, можете попробовать купить Motorola Z2 Force с процессором и камерой уровня Samsung Galaxy S8/Huawei P20 + противоударным экраном (не путайте с противоударным стеклом) за… 12500 рублей! В новом состоянии, со всеми поддерживаемыми частотами 4G, готовый к употреблению. Дерзайте!
Или не менее «прикольный» вариант — флагманский исконно-китайский ZTE Axon 7S (в отличие от стандартного Axon 7, эта модель за пределы Китая не выезжала) с дисплеем Quad HD AMOLED (как в Samsung S7 edge/S8/S9), быстрым процессором Snapdragon 821 (примерный аналог современных Snapdragon 660 в Xiaomi Mi 8 Lite, Samsung Galaxy A9 2018, ASUS ZenFone Max Pro M2 и др.), 128 Гбайт встроенной памяти (!!!), 3400 мАч в аккумуляторе и неплохими камерами за 13 тысяч рублей. И не в одном магазине, а в нескольких на выбор.
Как и любая другая халява, есть у покупки такого ZTE и минусы. Минус первый: об этом смартфоне почти никто не знает даже достоверных характеристик. По неофициальной информации, от стандартного ZTE Axon 7 вариант 7S отличается дизайном решеток динамиков, вырезанным ради удешевления отдельным аудиочипом (который раньше был «фишкой» этой модели) и стандартным звуком SD821, вырезанной оптической стабилизацией тыльной камеры.
Но это полбеды. А беда — отсутствие русскоязычных прошивок с Google Play в природе. При этом продавцы отправляют смартфоны с русским языком и Google Play, вкоряченным в смартфон при помощи такой-то матери неофициальным способом. В общем, отличное железо и куча опасностей с прошивкой из-за китайского происхождения.
Страшно? Таких не берут в космонавты! Тогда возвращаемся к Redmi Note:
|Сколько стоит
|9.5 – 13 тысяч рублей (3/32 и 4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|- Большой качественный экран
|- Быстрый процессор
|- Хорошая автономность
|- Качественные камеры
|Чем плох
|- Нет NFC (Google Pay)
|- Дёшево выглядит, дешёвый на ощупь
|Все подробности
|Обзор Xiaomi Redmi Note 5
|Обзор Xiaomi Redmi Note 6 Pro
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- D-Phone — 9500 рублей (Redmi Note 5, 3/32)
|- Mi Store — 10500 рублей (Redmi Note 5, 4/64)
|- Xiaomi Online — 11600 рублей (Redmi Note 5, 3/32)
|- Mi Global — 11850 рублей (Redmi Note 6 Pro, 3/32)
Xiaomi Mi A2/Mi 6X — крутые камеры и мощный процессор, остальное приложится
Если не причитать, а спокойно посмотреть, как за год прогрессировали бюджетные смартфоны с хорошими камерами, результат вас порадует. Если в начале 2018 года вы могли получить сносное качество фото в Huawei Nova за 14 тысяч рублей, а нормальное (днём, ночью всё ещё плохое) — в Honor 8 за 18 тысяч, то чуть позже эту тусовку разбавил хороший в целом, но проблемный по автономности Moto Z, «кривой» по алгоритмам съёмки уценённый флагман Meizu Pro 6 Plus и Xiaomi Mi 5s, который почти сразу после удешевления снова подорожал до «заградительных» 19-20 тысяч, а потом почти исчез из продажи.
Зато на этом пути каждый новый смартфон снимал всё лучше и лучше. И вот теперь у нас есть Xiaomi Mi A2/Mi 6X (один и тот же смартфон, но A2 — с «чистым» Android, а Mi 6X — с фирменной оболочкой Сяоми поверх этого «ведроида»). Смартфон, который стоит 12.5 тысяч при 4/64 Гбайт памяти и фотографирует лучше, чем Xiaomi Mi 5s, которому китайцы по сей день не могут цены сложить.
При этом, в отличие от Huawei Nova или всё того же Meizu Pro 6 Plus, этот камерафон не работает на пределе возможностей процессора — наоборот, Snapdragon 660 на Full HD-экране и «вылизанной» оболочке MIUI (не говоря о чистом Андроиде) чувствует себя вольготно. Поэтому система «летает», а смартфон по многим параметрам кажется более дорогим и крутым, чем он есть на самом деле.
На землю вас возвращает только плачевная автономность, будто вас снова угораздило купить б/у iPhone или флагман Sony со смешной ёмкостью аккумулятора. Только, в отличие от Айфона или Sony, в вашем Mi A2/Mi 6X камера не умеет снимать качественно видео. Что-то более-менее чёткое и приятное глазу можно запечатлеть только в яркий солнечный день. А сколько их у нас таких в году?
И всё же эти два смартфона, одинаковые с лица, достойны быть в списке лучших — среди пачки конкурентов, которые соревнуются только в безрамочности (на самом деле — степени воровства дизайна iPhone X) или мощности процессора, Xiaomi сделали смартфоны с упором на качество фото по минимальной цене — и в этом преуспели.
|Сколько стоит
|12.5 – 14 тысяч рублей (3/32, 4/64 и 6/64 Гбайт)
|Чем хорош
|Хороший экран
|Очень качественная камера для фото
|Мощный процессор
|Хорошие материалы корпуса
|Стабильные и регулярные обновления Android
|Чем плох
|Плохая автономность
|Так себе качество видеозаписи
|Нет слота для карт памяти и отдельного разъёма для наушников
|Нет NFC
|Все подробности
|Обзор Xiaomi Mi A2
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- Mi Global — 12600 рублей (4/64 Гбайт)
|- Tonke — 12700 рублей (4/64 Гбайт)
|- Tonke — 12700 рублей
|- Goldway — 13100 рублей (4/64 Гбайт)
ASUS ZenFone 4 ZE554KL — NFC, практичность, хорошие камеры
Кто-то скажет, что после Xiaomi Redmi Note 5 за 11 тысяч все остальные варианты в списке выглядят тоскливо — чем тут соблазнишься, если процессоры слабее, а аккумуляторы меньше? Представьте себе, другими вещами, о которых фанаты цифр в таблице задумываются гораздо реже.
Например, такой экзотической штуковиной в дешёвых смартфонах, как NFC — чтобы познать цивилизацию и платить на кассах магазинов с мобильника, а не лезть за банковской картой. Или чтобы пополнять проездной/смотреть количество оставшихся поездок с телефона, а не бежать к терминалу/кассе. Или, например, полноценный слот для двух SIM-карт + отдельно карты памяти microSD. Ерундовина, но до сих пор встречается не во всех смартфонах.
Оптическая стабилизация в камере — тоже мелочь, а качество фотографий улучшает. Качественная запись видео — даже ночью, даже в разрешении 4K. Очень яркий и очень качественный IPS-дисплей (как у смартфонов стоимостью 25-30 тысяч рублей). И разумная цена на это всё — порядка 12 тысяч рублей!
Конечно, Snapdragon 630 сегодня окончательно переехал из среднего класса в ширпотреб (хотя ZenFone 4 существует и в версии с 6/64 Гбайт и Snapdragon 660 — если вы готовы за это доплатить), но «фишка» ZenFone 4 не в процессоре, а в том, что вы получаете цивилизованный по камерам, качеству материалов корпуса, автономности и практичности, изначально дорогой смартфон по цене бюджетника.
Потому что Xiaomi Mi 8 Lite фотографирует хуже и непонятно, зачем нужен, Pocophone F1 слишком дорогой, а неизвестно откуда взявшийся на Алиэкспрессе Google Pixel XL выглядит скорее подозрительно, чем привлекательно. А Зенфон 4 наконец превратился из неадекватно дорогой (33 тысяч рублей на старте продаж) модели в по-настоящему интересный бюджетный вариант для покупки.
|Сколько стоит
|11 – 15 тысяч рублей (4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|- Яркий, качественный экран
|- Неплохая автономность
|- Качественная камера для фото- и видеосъёмки
|- Хорошая скорость работы
|- NFC
|- Раздельные слоты 2x SIM и microSD
|- Есть отдельный разъём для наушников
|Чем плох
|- Процессора хватает впритык для возможностей камеры и «так себе» — для игр
|- В ночной фотосъёмке камеру желательно «пинать» ручными настройками, иначе снимает не на все деньги
|Все подробности
|Характеристики ASUS ZenFone 4 ZE554KL
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- eBestbuy — 11500 рублей (4/64 Гбайт)
|- Lightinthebox — 11500 рублей
|- ASUS Online — 14200 рублей (4/64 Гбайт)
|- DealExtreme — 18000 рублей (Snapdragon 660, 6/64 Гбайт)