Лучшие бюджетные смартфоны января 2019 г. («серый» рынок)

LeEco Le 2 / Le 2 Pro / Le S3 — единственные крутые смартфоны дешевле 7 тысяч рублей
Сколько бы фанаты интернет-торговли ни кричали, для покупки чего-нибудь недешёвого (а не очередного чехла на мобильник) нужны веские основания. Чаще всего мы соглашаемся на доставку «оттудова», если в России такой товар купить невозможно, или если за рубежом он намного дешевле.
Главными кандидатами среди бюджетных мобильников, на которых можно сэкономить при заказе из Китая, всегда были Xiaomi. До середины 2018 года цены на официально ввозимые Xiaomi были такими, что на разницу в цене дешёвого Redmi можно было его полностью разбить и отремонтировать с нуля — всё равно выходило дешевле, чем покупать смартфон в России.
Но с недавнего времени российское представительство перестало валять дурака и начало устанавливать адекватные цены (когда-нибудь доживём и до того, что официальные Oppo и Vivo тоже перестанут наглеть с ценообразованием). Поэтому в рецепте «какой приличный смартфон заказать из Китая подешевле» ещё недавно фигурировал Xiaomi Redmi 6A, а теперь тащить его через границу нет смысла. Потому что у китайцев вариант с 16 Гбайт памяти обойдётся в 5900-6200 рублей, в зависимости от цвета, а в России на официальном сайте с бесплатной доставкой по стране этот же смартфон стоит 6000 рублей. Или даже 5800 рублей, если будете заказывать на TMall Aliexpress (это такой Алиэкспресс со складами в России и официальными товарами с гарантией по РФ, а не у частников, которым в случае поломки нужно отправлять смартфон в Китай, как это обычно принято на Ali).
В таких реалиях, если вы хотите смартфон с нормальным экраном, достаточной (не хорошей, а достаточной) скоростью работы на повседнев, надёжностью и безглючностью, берите любой из этих Redmi 6A в российских магазинах — получится не только дешевле, но и быстрее по времени доставки.
А из Китая за 6-7 тысяч стоит заказывать смартфоны не «по расчёту», а «по любви» — любви к крутым характеристикам, например.
Максимальные характеристики в очень дешёвых смартфонах бывают в двух случаях:
- Смартфон малоизвестного производителя или производителя с плохой репутацией (Doogee, Umidigi, Bluboo, Vernee и прочие ужасы нашего городка). Нормальные по характеристикам «на бумаге» и более-менее свежие по версии Android. Правда, потом Android почти никогда не обновляется на новую версию, но это мало кого волнует — запас совместимости с приложениями на пару лет у вас точно будет.
Другое дело, что собраны такие смартфоны в стиле российских автомобилей начала двухтысячных, поэтому те, кому повезло, получают нормальные характеристики почти даром и горя не знают. А те, кому не повезло (таких большинство, просто признавать себя в интернете дураком, который купил хлам, не принято даже анонимно), мучаются с этими аппаратами, желают их создателям зла и несчастий, и не могут этот хлам ни продать (никто не купит), ни отремонтировать (запчастей нет, потому что смартфон спроектирован одноразовым). Такой можно купить ребёнку «по приколу» и в качестве эксперимента, если ребёнок неаккуратный, а у вас всегда найдётся ещё 6-7 тысяч, чтобы заменить сломавшийся без веских на то причин китайский металлолом.
- Смартфон производителя-«покойника» или малоизвестной «дочки» известных брендов смартфонов. У первых всё круто, но их сложно найти, а у вторых — застрявший на старой версии Android и дефицит запчастей, если вы будете их искать вне Алиэкспресса (хотя сами смартфоны надёжные и, в отличие от тех, которые категорией выше, без помощи владельца не ломаются).
Среди «дочек» — это, например, Realme (спецподразделение Oppo, дешёвые и мощные мобильники для конкуренции с Xiaomi. Всем хороши, но чаще всего продаются в Индии и на этих ваших алиэкспрессах не встречаются), а среди покойных создателей крутых смартфонов — LeEco (дерзкий и богатый конкурент Xiaomi, который несколько лет фонтанировал гораздо более крутыми смартфонами, чем эти ваши Redmi Note и прочие бюджетные Самсунги, а потом резко погас и умер. Потому что воровать любят не только в России, но и в Китае, и в один прекрасный день у LeEco «кредит с дебитом не сошёлся», как говорят бухгалтеры).
Ещё одновременно покойником и дочкой известного бренда был ZUK — дочернее предприятие Lenovo — тоже был весьма хорош, но дороговат, да и в продаже этих смартфоны уже не найти.
Так вот — остатки былой славы LeEco до сих пор продают. Китайские торгаши понимают, что марка уже малоизвестная и исчезнувшая, рекламировать её никто никогда не будет, а гурманов мало, поэтому распродают мобильники по минимальной цене. В итоге за 6-7 тысяч вы получаете смартфон с большим качественным Full HD-экраном, мощным процессором, который обычно ставят в 2 раза более дорогие смартфоны и нормальными (по такой цене) камерами. В общем, с характеристиками и их соответствием реальности всё очень круто. И даже с надёжностью дела обстоят неплохо.
Проблемы будут в другой плоскости. Во-первых, вам достанется смартфон на Android 6.0 — никаких проблем сам по себе этот Андроид не несёт, просто эдак в 2021 году есть вероятность, что самые новые и модные приложения назовут его устаревшим — установить новые их версии на смартфон, у которого с запасом хватает мощности, чтобы их «тянуть», вы не сможете. Если у вас хватает удали и компьютерной грамотности, вы сможете установить работоспособные неофициальные Android 7/8 или даже 9 (или найти «знакомого компьютерщика», которые сделает это за магарыч), но таких покупателей меньшинство. Правда, Android 6 совершенно не обязательно устареет до такой степени. Просто имейте в виду такой риск.
И подобные сложности будут с запчастями. На Алиэкспрессе их хватает, и они дешёвые (1500 рублей за дисплей, 400 рублей за аккумулятор), но в России вы их не найдёте. А работники телефонных мастерских в регионах будут делать большие глаза и говорить: «Што? ЛеЭко? Первый раз о таких слышу!» и иногда бояться ремонтировать неведому зверушку (хотя смартфоны очень простые в ремонте).
«Зачем тогда нужны такие извращения?», — спросите вы. А я вам напомню, что Samsung Galaxy A8 (2018), например, стоит 20-22 тысяч рублей. При этом в LeEco, о которых идёт речь, сходная почти во всём (кроме водозащиты, её в «китайцах» почти никогда нет) начинка, от качества экрана до процессора и даже камеры. Только LeEco стоит на 13-15 тысяч дешевле. Ещё вопросы?
|Сколько стоит
|6 – 8 тысяч рублей (3/32, 3/64 и 4/64 Гбайт)
|Чем хороши
|- Большой качественный экран
|- Мощный процессор, в том числе и для игр (Le 2 и Le S3)
|- Неплохие камеры
|- Хорошая автономность (Le 3 Pro)
|Чем плохи
|- Нет отдельного разъёма для наушников (переходник или Bluetooth на выбор)
|- Нет слота для карт памяти
|- Нет запчастей в России
|- Старая версия Android, которая уже никогда не обновится
|Все подробности
|- Характеристики LeEco Le 2
|- Характеристики LeEco Le 2 Pro
|- Характеристики LeEco Le 3 Pro X651
|- Характеристики LeEco Le S3
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- CooliCool — 5550 рублей (Le S3 3/32)
|- Dealextreme — 6300 рублей (Le 2 Pro 4/32)
|- DealHome – 6350 рублей (Le 2 3/64)
|- Smartphones Store — 6300 рублей (Le 2 Pro 3/32)
|- ShenZhen TopTeck — 6750 рублей (Le S3 3/64)
Meizu M6 Note — когда хочется и крутых характеристик, и стабильности, да чтоб недорого
Коль уж вам нравятся характеристики смартфона наподобие LeEco, но хочется, чтобы Android был современным, а смартфон произвёл живой и приличный производитель, вам не поможет даже благое желание доплатить за такую радость. В категории «от 7 до 10 тысяч рублей» не осталось почти ничего интересного.
Потому что качественные и хорошие по характеристикам Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus превратились в эксклюзив и теперь стоят по 9 тысяч рублей (при том, что за 10 тысяч уже можно найти радикально более крутой Redmi Note 5). Причём обнаглевшие китайцы просят 9 тысяч за всё подряд: и за Redmi 5 с менее мощным процессором, 2/16 Гбайт памяти и Full HD-экраном, и за Redmi 5 Plus с Full HD и 4/64 Гбайт памяти. Потому что торгаши прекрасно знают, насколько неудачными получились Redmi 6 и взвинчивают цены на «классику» по соображениям «деваться им некуда, всё равно купят». Причём для Redmi 5 Plus 9 тысяч — стартовая цена, в большинстве случаев он переваливает за 10 и даже 11 (!) тысяч рублей. Поэтому идёт лесом.
Альтернатив почти нет — Honor 8C и Honor 9 Lite могли бы быть хорошими кандидатами на покупку, но подлый Huawei как всегда «обрезал» все не используемые за пределом Китая частоты 4G в модеме, чтобы всякие лаоваи платили за эти модели по 13-15 тысяч, как положено, а не экономили и заказывали их из Алиэкспресса за 9 тысяч. Примерно таким же образом «кастрирована» и Nokia X5 (она же Nokia 5.1 Plus). А жаль — хороший был бы смартфон за 8900 рублей. ZTE Nubia M2 — красивый и качественный мобильник с хорошей камерой и AMOLED-экраном, но платить за него 10 тысяч при наличии «живого» Xiaomi Redmi Note 5 не хочется. Это же касается и Xiaomi Mi A1 — почему за такое бестолковое «ведро» просят от 10 тысяч, логически объяснить сложно. Платить 7-8 тысяч за… LeEco Cool1 и получить примерно то же самое, что в LeEco за 6 тысяч — это уже слишком.
Вот таким методом исключений мы и приходим к старому доброму Meizu M6 Note, который на фоне подлянок и сверхдорогого металлолома кажется манной небесной и в официальных российских магазинах, и в китайской «серой» рознице. Потому что экран большой и качественный, процессор быстрый, прошивки более-менее современные и стабильные (в сравнении с LeEco и ZTE Nubia, например), аккумулятор большой, корпус красивый. Что вам ещё надо?
Ах да, достаточный объём памяти. Китайцы тоже знают, что вам это надо, поэтому версия с 32 Гбайт заметно дороже базовых 16 Гбайт. Доплатить за достаточный объём памяти в неплохом смартфоне, или нет, вопрос открытый. Но я считаю, что экономия должна быть экономной, поэтому Meizu M6 Note есть смысл покупать либо в «минималке» с 16 Гбайт по разумной цене, либо доплачивать за следующий по уровню крутизны Xiaomi Redmi Note 5. Только вы получите тот самый покупательский катарсис в стиле «я тут у китайцев такую конфетку урвал за бесценок!», ради которого нашего брата и заносит на все эти китайские онлайн-рынки.
|Сколько стоит
|7.6 – 9.5 тысяч рублей (3/16 и 3/32 Гбайт)
|Чем хорош
|- Быстрый и экономичный процессор
|- Долго работает от аккумулятора
|- Качественные камеры
|- Большой и качественный дисплей
|- Красивый корпус
|Чем плох
|- Android 7.1 в век Android 9, пусть и с новой версией оболочки системы
|- На 16 Гбайт памяти не разгуляешься, игры вообще некуда будет устанавливать
|- Версия с 32 Гбайт памяти неоправданно дорогая
|Все подробности
|Характеристики Meizu M6 Note
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- Meizu Online — 7650 рублей (3/16 Гбайт)
|- Hongkong Sky-Way — 7650 рублей (3/16 Гбайт)
|- Meizu Official — 7700 рублей (3/16 Гбайт)
|- Lightinthebox — 9250 рублей (3/32 Гбайт)
|- Hongkong Sky-Way — 9500 рублей (3/32 Гбайт)
Xiaomi Redmi Note 5 / Redmi Note 6 Pro — когда «я не хочу ни в чём разбираться, я хочу хороший дешёвый смартфон!»
Если вы новичок в смартфонах и наткнулись на эту статью, то вы либо не дочитали эту статью и закрыли вкладку в ужасе, либо сейчас находитесь в прострации от того, насколько много всякой ерунды и дебильных нюансов приходится учитывать при выборе мобильника.
Да, нюансов много (это вы ещё не знаете, сколько их при выборе б/у автомобиля бывает), но всегда есть рецепты и для тех, кто хочет всё и сразу, но без выворота мозгов наизнанку. Просто за это, как водится, придётся доплатить.
Доплатить — это значит, что за бюджетный смартфон с мощным процессором, хорошим экраном, большим аккумулятором, большим объёмом памяти, качественными камерами и своевременно обновляющимся Андроидом даже при заказе из Китая будьте добры отвалить от 9500 рублей минимум. В комментарии обязательно прибегут оскорблённые такими реалиями читатели с криками «да как ты смеешь называть такой смартфон бюджетным, козёл?!». После чего в интеллигентной беседе с автором статьи мы уточняем, кто из нас всё-таки больший козёл, и мирно расходимся — в этом вся суть прекрасного времяпровождения в интернете.
Мы-то расходимся, а вопрос покупки смартфона остаётся. Вы, наверное, краем уха слышали, что Сяоми выпустили какой-то там бюджетный Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой, а в этой статье он не фигурирует. Почему? Потому что:
- Всё ещё неадекватно дорогой. От 12 тысяч за версию с 3/32 Гбайт — дороговато будет.
- Почти ни в чём не лучше, чем Xiaomi Redmi Note 5/Redmi Note 6 Pro (эти двое между собой почти не отличаются). Экран, считайте, такой же, корпус более симпатичный, но и более хрупкий, потому что теперь стеклянный вместо металлического. Автономность незначительно лучше, процессор отличается разве что тем, что в играх с высоким качеством графики просадки в скорости работы случаются не редко, а почти никогда.
- Нормальных (глобальных) прошивок пока нет. Есть только китайские, из которых торгаши, как могли, выкорчевали иероглифы и запихнули в прошивку через «труднодоступные места™» русский язык и Google Play. Работает всё это на честном слове (возможны глюки, которых не будет на изначально русифицированной прошивке), не обновляется, а после выхода нормальных прошивок всё это добро придётся перепрошивать с потерей всей информации на смартфоне. Оно вам надо?
Единственный неоспоримый аргумент в пользу покупки Redmi Note 7 — качество основной камеры. Теперь она снимает красивые фото ночью с первого раза (в Redmi Note 5 их тоже можно делать, но не настолько красивые, и только при помощи такой-то матери после нескольких неудачных попыток). Качество фото днём и качество видеосъёмки пока слабо отличаются от старых Redmi Note 5, хотя секта свидетелей «раскрытия потенциала камер в Xiaomi с новыми прошивками», убеждает, что вот-вот наступит революция в бюджетной фотосъёмке, и вообще заживём.
|Сколько стоит
|9.5 – 13 тысяч рублей (3/32 и 4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|- Большой качественный экран
|- Мощный процессор
|- Хорошая автономность
|- Качественные камеры
|- Много памяти (32 Гбайт минимум)
|Чем плох
|- Нет NFC (Google Pay)
|- Дёшево выглядит, дешёвый на ощупь
|Все подробности
|Обзор Xiaomi Redmi Note 5
|Обзор Xiaomi Redmi Note 6 Pro
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- D-Phone — 9200 рублей (Note 5 3/32)
|- Tonke — 9300 рублей (Note 5 3/32)
|- Eternal — 9700 рублей (Note 5 4/64)
|- Mi Zealer — 10800 рублей (Note 5 4/64)
|- Hong Kong Goldway — 10650 рублей (Note 5 4/64)
Xiaomi Mi Note 3 — входной билет в мир крутых камер, хорошего дизайна + NFC
Хотите — верьте, хотите — нет, но между Redmi Note 5 за 9500 рублей и Mi Note 3 за 15 тысяч рублей почти нет массовых смартфонов, которые стоило бы купить. Всякие ущербные «флагманы» Doogee, Umidigi и Ulefone, древние ZTE Nubia Z17 mini втридорога, разряжающиеся в рекордные сроки и уже не особо быстрые (после выхода Snapdragon 636/660) LeEco Le Max 2, победители в номинации «ни рыба, ни мясо» смартфоны Lenovo с их безальтернативной китайской прошивкой… Листаешь товарные позиции и плюёшься от того, насколько ущербным стал выбор смартфонов на стыке бюджетного и среднего классов.
«Всё лучшее в жизни либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению». А всё лучшее среди смартфонов за 10-14 тысяч в китайских магазинах либо Xiaomi Mi 6x/Mi A2, либо Motorola Z2 Play, либо ведёт к поиску штучных остатков старых крутых моделей.
Кстати, о раритетах: найдёте в продаже ASUS ZenFone 3 Zoom, ASUS ZenFone 4 ZE554KL и Xiaomi Mi 5s в пределах 13 тысяч, или Motorola P30 Note за 15 тысяч рублей — покупайте, будете очень довольны своим выбором. Но этих смартфонов осталось слишком мало, чтобы вносить их в основной список. Поэтому едем дальше, к полноценному «люксу» по цене паршивых бюджетных Самсунгов в российских сотовых салонах.
Этот люкс у Сяоми Mi Note 3 зовётся — смартфон с камерами и дизайном от дорогого флагмана Xiaomi Mi 6, но с менее мощным процессором (средний класс вместо дорогого и «супер-игрового» Snapdragon 835). Получился очень красивый, очень быстрый мобильник с отличным качеством фото и видеосъёмки. Ещё до недавнего времени был дороговат и без 18 тысяч в кармане вы бы его не купили. Но с тех пор, как в моду вошли смартфоны с ворованным у iPhone X дизайном и вертикально расположенными камерами сзади, Mi Note 3 подешевел и теперь вполне достоин покупки. В отличие от родственного идеологически (мощный процессор, хорошие камеры, недорого) Xiaomi Mi A2/Mi 6x, эта модель, во-первых, лучше снимает видео и проще в фотосъёмке (оптическая стабилизация в камере способствует), дольше работает от аккумулятора и не выглядит плодом любви подвальной копии iPhone X и советской алюминиевой кастрюли, как большинство бюджетных Xiaomi. Всесторонне приятный аппарат.
|Сколько стоит
|14 – 17 тысяч рублей (4/64, 6/64 и 6/128 Гбайт)
|Чем хорош
|Большой качественный экран
|Классные камеры
|Мощный процессор
|Дорогой внешне и на ощупь корпус
|NFC (Google Pay)
|Неплохая автономность
|Чем плох
|Нет слота для карт памяти и отдельного разъёма для наушников
|Все подробности
|Характеристики Xiaomi Mi Note 3
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- Banggood — 13780 рублей с промокодом 2BGNote3 (6/128 Гбайт)
|- Mi Global — 14650 рублей (6/64 Гбайт)
|- Hong Kong Goldway — 14825 рублей (6/128 Гбайт)
|- Mi Zealer — 14825 рублей (6/128 Гбайт)
|- Mi Store — 14825 рублей (6/128 Гбайт)
Meizu 15 — современный китайский флагман максимально дёшево
Смартфон примерно из той же оперы, что и Xiaomi Mi Note 3 — очень красивый, очень быстрый, очень мощный, с крутыми камерами.
От Сяоми отличается тем, что может быть и стеклянным (в белой расцветке), и матовым-металлическим (в тёмных расцветках), при этом всегда комплектуется не IPS-дисплеем, как Xiaomi, а AMOLED. Ещё в Meizu чуть лучше фотографирует камера и есть разъём для подключения наушников. Расплачиваться за такие приятности приходится вырезанным NFC, чуть меньшей выносливостью, более высокой ценой в пересчёте на гигабайты внутри и традиционным наплевательством к обновлению Android — современный смартфон до сих пор мусолит Android 7, а «мейзушники» плевать хотели на такие мелочи — им некогда, они заняты впариванием нового Meizu 16th.
В целом же смартфон прекрасен, и я честное слово не знаю, кому из них (Mi Note 3 и Meizu 15) отдал бы предпочтение при покупке. Зато точно знаю, что настолько же дешёвой и качественной замены им нет, а нынешние Xiaomi Mi 8 и Meizu 16th что-то не спешат дешеветь до 15-16 тысяч рублей. Поэтому хватайте хорошие мобильники, пока не поздно, и пусть на таможне и в «Почте России» с вашими посылками имеют дела не идиоты, а нормальные и психически полноценные люди. Аминь.
|Сколько стоит
|15 – 16 тысяч рублей (4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|- Яркий, качественный экран AMOLED
|- Классные камера для фото- и видеосъёмки
|- Хорошая скорость работы
|- Есть отдельный разъём для наушников (дожили, теперь это преимущество)
|- Мощный процессор
|Чем плох
|- Нет NFC (Google Pay)
|- Старая версия Android, с обновлениями всё очень туманно
|- Нет слота для карт памяти
|- Автономность средняя — на сутки хватает не всегда
|Все подробности
|Характеристики Meizu 15
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|- Hongkong VT — 15000 рублей
|- Meizu Online — 15200 рублей
|- Hongkong Sky-Way — 15200 рублей
|- Meizu Official — 15200 рублей