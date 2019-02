Лучшие бюджетные смартфоны января 2019 г. («серый» рынок)

Потому что качественные и хорошие по характеристикам Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus превратились в эксклюзив и теперь стоят по 9 тысяч рублей (при том, что за 10 тысяч уже можно найти радикально более крутой Redmi Note 5). Причём обнаглевшие китайцы просят 9 тысяч за всё подряд: и за Redmi 5 с менее мощным процессором, 2/16 Гбайт памяти и Full HD-экраном, и за Redmi 5 Plus с Full HD и 4/64 Гбайт памяти. Потому что торгаши прекрасно знают, насколько неудачными получились Redmi 6 и взвинчивают цены на «классику» по соображениям «деваться им некуда, всё равно купят». Причём для Redmi 5 Plus 9 тысяч — стартовая цена, в большинстве случаев он переваливает за 10 и даже 11 (!) тысяч рублей. Поэтому идёт лесом.