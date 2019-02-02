Лучшие бюджетные смартфоны января 2019 г. («серый» рынок)

Но с недавнего времени российское представительство перестало валять дурака и начало устанавливать адекватные цены (когда-нибудь доживём и до того, что официальные Oppo и Vivo тоже перестанут наглеть с ценообразованием). Поэтому в рецепте «какой приличный смартфон заказать из Китая подешевле» ещё недавно фигурировал Xiaomi Redmi 6A, а теперь тащить его через границу нет смысла. Потому что у китайцев вариант с 16 Гбайт памяти обойдётся в 5900-6200 рублей, в зависимости от цвета, а в России на официальном сайте с бесплатной доставкой по стране этот же смартфон стоит 6000 рублей. Или даже 5800 рублей, если будете заказывать на TMall Aliexpress (это такой Алиэкспресс со складами в России и официальными товарами с гарантией по РФ, а не у частников, которым в случае поломки нужно отправлять смартфон в Китай, как это обычно принято на Ali).

В таких реалиях, если вы хотите смартфон с нормальным экраном, достаточной (не хорошей, а достаточной) скоростью работы на повседнев, надёжностью и безглючностью, берите любой из этих Redmi 6A в российских магазинах — получится не только дешевле, но и быстрее по времени доставки.

А из Китая за 6-7 тысяч стоит заказывать смартфоны не «по расчёту», а «по любви» — любви к крутым характеристикам, например.

Максимальные характеристики в очень дешёвых смартфонах бывают в двух случаях:

Смартфон малоизвестного производителя или производителя с плохой репутацией (Doogee, Umidigi, Bluboo, Vernee и прочие ужасы нашего городка). Нормальные по характеристикам «на бумаге» и более-менее свежие по версии Android. Правда, потом Android почти никогда не обновляется на новую версию, но это мало кого волнует — запас совместимости с приложениями на пару лет у вас точно будет.

Другое дело, что собраны такие смартфоны в стиле российских автомобилей начала двухтысячных, поэтому те, кому повезло, получают нормальные характеристики почти даром и горя не знают. А те, кому не повезло (таких большинство, просто признавать себя в интернете дураком, который купил хлам, не принято даже анонимно), мучаются с этими аппаратами, желают их создателям зла и несчастий, и не могут этот хлам ни продать (никто не купит), ни отремонтировать (запчастей нет, потому что смартфон спроектирован одноразовым). Такой можно купить ребёнку «по приколу» и в качестве эксперимента, если ребёнок неаккуратный, а у вас всегда найдётся ещё 6-7 тысяч, чтобы заменить сломавшийся без веских на то причин китайский металлолом.