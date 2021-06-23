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Пять лет назад Nokia перешла на Android. Стоит ли покупать её новые смартфоны сегодня?

Тестируем Nokia X20 и Nokia G10
Время летит быстро. Вы уже и забыли, но пять лет назад, в мае 2016 года Microsoft продала бренд Nokia компании HMD Global. С тех пор вместо Windows Phone смартфоны под брендом Nokia начали выпускаться на базе Android. Сегодня мы взяли две новенькие Нокии — Nokia X20 среднего класса и бюджетный Nokia G10, чтобы узнать, как оно, “на том берегу”. А ещё понять, стоит ли покупать устройства со знаменитым шильдиком в нашем настоящем, переполненном китайскими брендами.
Пять лет назад Nokia перешла на Android. Стоит ли покупать её новые смартфоны сегодня?

После покупки Нокии компанией HMD Global мы увидели несколько весьма достойных моделей — адекватных по цене, начинке, дизайну (Nokia 6.1, Nokia 7 Plus и др.) Это, конечно, совсем не та Nokia, про которую слагали легенды, но смартфоны были действительно неплохими. Но флагманский Nokia 9 PureView (тот самый, с семью “глазками” камер сзади) конкуренцию не выдержал, и после этого энтузиазм производителя, кажется, пошёл на спад. Тем не менее, в народе Нокию любят и знают больше, чем новые китайские бренды (не Xiaomi и Huawei, а менее примелькавшиеся), а если характеристики смартфонов на уровне — чем чёрт не шутит, может Nokia и будет оптимальной покупкой?

Внешний вид

Оба смартфона выглядят похоже, хотя Nokia X20 слегка больше по габаритам.

Слева — Nokia G10, справа — Nokia X20

Слева — Nokia G10, справа — Nokia X20

Несмотря на то, что разница в цене между смартфонами — в 2,5 раза, лично мне “на глаз” больше нравится G10, особенно его спинка. Приятная текстура как на вид, так и на ощупь. Может, на фабрике что-то перепутали и таким должен был быть X20?

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Слева — Nokia G10, справа — Nokia X20

В руке G10 держать тоже, кстати, гораздо удобнее. И за счёт размеров, и за счёт веса — он сильно легче. Причём, Х20 вообще один из самых тяжёлых смартфонов 2021 года.

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Nokia G10

Набор кнопок и разъёмов у обеих моделей одинаковый. Качелька громкости и кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев справа, разъём USB-C снизу. И только 3,5-мм разъём для наушников находится сверху у G10 и снизу у X20. Слева — кнопка голосового ассистента.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сверху — Nokia G10, снизу — Nokia X20

Также если младшая модель поддерживает установку и двух nano-SIM и, одновременно с ними, карты памяти MicroSD, то у Х20 слот гибридный — придётся выбирать либо вторую симку, либо карту памяти.

Экран и интерфейс

Экраны Nokia X20 и G10 построены на матрице IPS, и… тут всё как-то совсем грустно. Во-первых, и сами экраны не ахти — цветопередача хромает, а у G10 экран ещё и будто “тонет” при наклоне — т.е. информация остаётся читаемой, но заметно затемняется.

Nokia X20Nokia G10
Максимальный уровень яркости (мин./макс.)515/2,9 кд/м2462/3,26 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1300:12000:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)90%80%
DeltaE (меньше = лучше)5,187
Гамма (идеальная — 2,2)2,22,2
Цветовая температура (идеальная = 6500K)8000K7500K

Во-вторых, у G10 разрешение — всего лишь HD+. Это, правда, не так уж заметно и особого дискомфорта не доставляет, но у того же Xiaomi Poco M3 за те же деньги — FHD+.

В-третьих, у Х20 IPS матрица с частотой обновления всего лишь 60 Гц. Скажем, у Realme 8 Pro за те же деньги тоже 60 Гц, но зато приличный по качеству AMOLED. А у Xiaomi Redmi Note 10 Pro и экран AMOLED, и 120 Гц в наличии, а стоит он даже дешевле.

В итоге, если судить по экрану, то в своей ценовой категории обе модели Nokia кажутся или переоценёнными или морально устаревшими. Разве только контрастность экрана G10 радует, но и то если бы колориметр не показал таких значений, я бы особо и не заметил. Ну а то, что яркость приличная — это в 2021 году уже не удивляет, так и должно быть. У Realme 8 (даже обычного, не Pro) вообще пиковая яркость — 1000 кд/м2, да и экран — AMOLED.

Кстати, как и предыдущие модели, X20 и G10 работают на “голом” Android, и обещают, что года три на этих моделях всегда будет самая свежая версия ОС.

Производительность и автономность

Как и с экранами, “железо” смартфонов выглядит устаревшим, особенно это касается G10. Опять же, смотрим на конкурентов — у Poco M3 Snapdragon 662, у Vivo Y31 и Vsmart Joy 4 — Snapdragon 665, а у Nokia G10 — MediaTek Helio G25. Не могу сказать, что смартфон еле-ворочается — напротив, он работает вполне бодро, только анимация иногда подлагивает. Просто ощущение, что с такой начинкой (включая экран) он должен был стоить ещё дешевле. У своих прямых конкурентов Nokia G10 не выигрывает вообще ничем. Был бы тут хотя бы NFC, но нет — этот модуль “положили” только в старшую модель.

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Производительность в бенчмарке 3D Mark Sling Shot Extreme Open GL

Так что вот с Nokia X20 не всё так однозначно. Сначала я усмехнулся над Snapragon 480 5G, который тут установлен, но он и конструктивно, и по результатам тестов показал себя на уровне Snapdragon 720G–730G, так с производительностью всё классно.

Время полного разряда смартфонов в минутах (чтение, видео, игры)

Время полного разряда смартфонов в минутах (чтение, видео, игры)

Что касается автономности, то к G10 никаких претензий — он работает примерно столько же, сколько и прямые конкуренты по “железу”/цене. А вот Nokia X20 ощутимо отстаёт и находится в ряду смартфонов, у которых просто беда с оптимизацией энергопотребления. Никогда такого не было, и вот опять.

Камера

Качество съёмки на камеру немного исправляет ситуацию — тут и G10, и Х20 выступили в целом неплохо, каждая в своих ценовых категориях. Правда, это касается только основного модуля камеры — у G10 другого и нет (все эти “макро” и “сенсоры глубины” не считаем), а сверхширик у X20 настолько мыльный и днём, и ночью, что ему ничем не поможешь.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Основная камера Nokia G10

Тем не менее, по качеству цветопередачи у обеих моделей всё очень дажё путём. Я буквально недавно писал про Realme 8 Pro, который делает потрясающие снимки ночью (вполне себе конкурент флагманов от Samsung и Xiaomi), но днём рисует слишком неестественно. Тут у Nokia X20 и G10 всё хорошо — цвета максимально естественные, натуральные, разве что у G10 большие проблемы с динамическим диапазоном.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Основная камера Nokia G10

А вот с селфи-камерами получилось не очень. Проблемы с фокусом, шумами (стоит чуть приглушить свет), в общем, определённо смартфоны Nokia — не для селфи.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Селфи-камера Nokia G10

По видео тоже есть к чему придраться. У Realme 8 Pro за те же деньги весьма приличная стабилизация, а у Nokia X20 её нет (про G10 можно и не упоминать).

Более того, тут уже проблемы с динамическим диапазоном становятся очевидны даже у старшей модели (опять Х20).

Конкуренты

Nokia G10Xiaomi Poco M3Nokia X20Realme 8 Pro
Операционная системаAndroid 11Android 10 + MIUI 12Android 11Android 11 + Realme UI 2.0
Экран6,52'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS6,53'', 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 395 ppi6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 411 ppi
ПроцессорMediaTek Helio G25, 4x Cortex-A53 2,0 ГГц + 4х Cortex-A53 1,5 ГГцQualcomm Snapdragon 662, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 480 5G, 2x Cortex-A76 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
ГрафикаPowerVR GE8320Adreno 610Adreno 619Adreno 618
Оперативная память4 Гбайт4 Гбайт8 Гбайт6 Гбайт
Накопитель64 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD
СвязьWi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMLTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
КамерыОсновная тройная: 13 Мп + 2 Мп (макро) + 2 Мп (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 МпОсновная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,1Основная квадро: 64 Мп + 5 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (сенсор глубины), фронтальная: 32 МпОсновная квадро: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 2 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,5
Аккумулятор5050 мАч6000 мАч4470 мАч4500 мАч
Размеры164,9x76x9,2 мм162,3x77,3x9,6 мм168,9x79,7x9,1 мм160,6x73,9x8,1 мм
Масса194 г198 г220 г176 г
Цена11 тысяч рублей11,5 тысяч рублей28 тысяч рублей28 тысяч рублей

Xiaomi Poco M3

Xiaomi Poco M3

Xiaomi Poco M3

Тот случай, когда за те же деньги Xiaomi и правда лучше. Да и Vsmart Joy 4 лучше, просто вьетнамцы решили свернуть производство смартфонов и, думаю, покупать смартфон без обновлений и с конструктивными недостатками (NFC иногда на кассах не срабатывает) сейчас уже не следует. А если ужиматься строго до 9-11 тысяч (именно столько сейчас стоит Nokia G10 с 32 и 64 ГБ памяти), то выбор между Realme C21 (дешёвый и выносливый) и Xiaomi Redmi 9 (дороже, экран менее яркий, но более чёткий, чем у Nokia G10, процессор быстрее, камера лучше) тоже выглядит привлекательнее.

Realme 8 Pro

Realme 8 Pro

Realme 8 Pro

А вот для Nokia Х20 с её ценой под 30 тысяч рублей ближайший конкурент — Realme 8 Pro. У него качественный AMOLED-экран с запасом яркости гораздо выше, чем у Х20, а также лучшей цветопередачей, он значительно дольше работает от полного заряда батареи (и значительно быстрее заряжается благодаря фирменной 65-ваттной зарядке из комплекта), плюс он у него гораздо лучше камера.

Да, днём на тыльную камеру Realme “рисует” какие-то небылицы с очень уж приукрашенными цветами, но со своей 108 Мп основной камерой по качеству видео, селфи и ночной съёмки он приближается к дорогим флагманам, оставляя Nokia X20 с такой же ценой далеко позади. Модель от Nokia выигрывает только по количеству оперативной памяти — 8 Гбайт против 6 Гбайт, однако стоит учесть, что версия Realme 8 Pro в конфигурации 8/128 Гбайт тоже существует, хотя официально в Россию и не поставляется. Но у "серовозов" её можно купить даже дешевле официальной 6/128 Гбайт. При этом, на оф.сайте Nokia цена в 28 тысяч указана как скидка — и не исключено, что она временная. Но за 32 тысячи Nokia X20 будет ещё менее привлекательным вариантом, поэтому надеемся, что цена, напротив, будет снижаться со временем.

Итого

Выводы к обзорам Нокий можно писать как под копирку: "смартфоны вполне качественные, назвать их металлоломом нельзя, но китайцы такого уровня на треть дешевле". И всё! После этого сложно всерьёз продолжать болтать о "величии бренда" и т.д. Даже у Самсунга, который владельцев, в отличие от Nokia, не менял, не так охотно покупают смартфоны в сравнении с Xiaomi и Realme, которые, по меркам производителей телефонов, пришли поздно, уже в эпоху Android. А у Нокии, побывавшей в сценарии "поматросил и бросил" у Microsoft, престиж, как ни крути, ниже самсунговского.

И не думайте, что Nokia одна пытается продать смартфоны на российском рынке по высоким европейским ценам: такие же проблемы испытывают и Oppo, и TCL, и Vivo, и многие другие. Разве что Motorola, которая как и Nokia, была великим брендом, а теперь стала одной из многих, иногда выпускает смартфоны по разумным ценам. Но тоже не регулярно.

Хотите конкретики по смартфонам из обзоров? Брать или не брать? Ну, вот смотрите:

  • Nokia G10 по своим характеристикам стоит между Xiaomi Redmi 9A (8500 рублей 2/32) и Realme C21 (4/64, есть NFC, процессор чуть быстрее, 10 тысяч рублей). В общем, если бы Nokia G10 стоила 9 тысяч рублей за 4/64 ГБ (а не 11 тысяч, как сейчас), пользовалась бы спросом.
  • За Nokia X20 просят от 28 до 32 тысяч, но с технической точки зрения этот смартфон стоит на одном уровне с Realme 8 (6/128, 20 тысяч рублей) и Xiaomi Poco X3 NFC (22 тысячи рублей, 6/128). С учётом распиаренности китайцев, эта Nokia получила бы место под солнцем при цене порядка 19 тысяч рублей.

В итоге, если вы — ярый фанат Nokia, то X20 купить в-принципе можно. В конце-концов, тыльная камера у неё вполне достойная. Но это будет как с айфоном — конкуренты давно ушли далеко вперёд, а разницу в цене вы заплатите за бренд. И если у айфона всё ещё есть те самые “понты” (мол, поглядите, какой я богатый), то этикетку Nokia люди в возрасте уже позабыли, а молодёжь даже и не видела никогда.