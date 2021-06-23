Пять лет назад Nokia перешла на Android. Стоит ли покупать её новые смартфоны сегодня?Тестируем Nokia X20 и Nokia G10
После покупки Нокии компанией HMD Global мы увидели несколько весьма достойных моделей — адекватных по цене, начинке, дизайну (Nokia 6.1, Nokia 7 Plus и др.) Это, конечно, совсем не та Nokia, про которую слагали легенды, но смартфоны были действительно неплохими. Но флагманский Nokia 9 PureView (тот самый, с семью “глазками” камер сзади) конкуренцию не выдержал, и после этого энтузиазм производителя, кажется, пошёл на спад. Тем не менее, в народе Нокию любят и знают больше, чем новые китайские бренды (не Xiaomi и Huawei, а менее примелькавшиеся), а если характеристики смартфонов на уровне — чем чёрт не шутит, может Nokia и будет оптимальной покупкой?
Внешний вид
Оба смартфона выглядят похоже, хотя Nokia X20 слегка больше по габаритам.
Несмотря на то, что разница в цене между смартфонами — в 2,5 раза, лично мне “на глаз” больше нравится G10, особенно его спинка. Приятная текстура как на вид, так и на ощупь. Может, на фабрике что-то перепутали и таким должен был быть X20?
В руке G10 держать тоже, кстати, гораздо удобнее. И за счёт размеров, и за счёт веса — он сильно легче. Причём, Х20 вообще один из самых тяжёлых смартфонов 2021 года.
Набор кнопок и разъёмов у обеих моделей одинаковый. Качелька громкости и кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев справа, разъём USB-C снизу. И только 3,5-мм разъём для наушников находится сверху у G10 и снизу у X20. Слева — кнопка голосового ассистента.
Также если младшая модель поддерживает установку и двух nano-SIM и, одновременно с ними, карты памяти MicroSD, то у Х20 слот гибридный — придётся выбирать либо вторую симку, либо карту памяти.
Экран и интерфейс
Экраны Nokia X20 и G10 построены на матрице IPS, и… тут всё как-то совсем грустно. Во-первых, и сами экраны не ахти — цветопередача хромает, а у G10 экран ещё и будто “тонет” при наклоне — т.е. информация остаётся читаемой, но заметно затемняется.
|Nokia X20
|Nokia G10
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|515/2,9 кд/м2
|462/3,26 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1300:1
|2000:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|90%
|80%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,18
|7
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000K
|7500K
Во-вторых, у G10 разрешение — всего лишь HD+. Это, правда, не так уж заметно и особого дискомфорта не доставляет, но у того же Xiaomi Poco M3 за те же деньги — FHD+.
В-третьих, у Х20 IPS матрица с частотой обновления всего лишь 60 Гц. Скажем, у Realme 8 Pro за те же деньги тоже 60 Гц, но зато приличный по качеству AMOLED. А у Xiaomi Redmi Note 10 Pro и экран AMOLED, и 120 Гц в наличии, а стоит он даже дешевле.
В итоге, если судить по экрану, то в своей ценовой категории обе модели Nokia кажутся или переоценёнными или морально устаревшими. Разве только контрастность экрана G10 радует, но и то если бы колориметр не показал таких значений, я бы особо и не заметил. Ну а то, что яркость приличная — это в 2021 году уже не удивляет, так и должно быть. У Realme 8 (даже обычного, не Pro) вообще пиковая яркость — 1000 кд/м2, да и экран — AMOLED.
Кстати, как и предыдущие модели, X20 и G10 работают на “голом” Android, и обещают, что года три на этих моделях всегда будет самая свежая версия ОС.
Производительность и автономность
Как и с экранами, “железо” смартфонов выглядит устаревшим, особенно это касается G10. Опять же, смотрим на конкурентов — у Poco M3 Snapdragon 662, у Vivo Y31 и Vsmart Joy 4 — Snapdragon 665, а у Nokia G10 — MediaTek Helio G25. Не могу сказать, что смартфон еле-ворочается — напротив, он работает вполне бодро, только анимация иногда подлагивает. Просто ощущение, что с такой начинкой (включая экран) он должен был стоить ещё дешевле. У своих прямых конкурентов Nokia G10 не выигрывает вообще ничем. Был бы тут хотя бы NFC, но нет — этот модуль “положили” только в старшую модель.
Так что вот с Nokia X20 не всё так однозначно. Сначала я усмехнулся над Snapragon 480 5G, который тут установлен, но он и конструктивно, и по результатам тестов показал себя на уровне Snapdragon 720G–730G, так с производительностью всё классно.
Что касается автономности, то к G10 никаких претензий — он работает примерно столько же, сколько и прямые конкуренты по “железу”/цене. А вот Nokia X20 ощутимо отстаёт и находится в ряду смартфонов, у которых просто беда с оптимизацией энергопотребления. Никогда такого не было, и вот опять.
Камера
Качество съёмки на камеру немного исправляет ситуацию — тут и G10, и Х20 выступили в целом неплохо, каждая в своих ценовых категориях. Правда, это касается только основного модуля камеры — у G10 другого и нет (все эти “макро” и “сенсоры глубины” не считаем), а сверхширик у X20 настолько мыльный и днём, и ночью, что ему ничем не поможешь.
Тем не менее, по качеству цветопередачи у обеих моделей всё очень дажё путём. Я буквально недавно писал про Realme 8 Pro, который делает потрясающие снимки ночью (вполне себе конкурент флагманов от Samsung и Xiaomi), но днём рисует слишком неестественно. Тут у Nokia X20 и G10 всё хорошо — цвета максимально естественные, натуральные, разве что у G10 большие проблемы с динамическим диапазоном.
А вот с селфи-камерами получилось не очень. Проблемы с фокусом, шумами (стоит чуть приглушить свет), в общем, определённо смартфоны Nokia — не для селфи.
По видео тоже есть к чему придраться. У Realme 8 Pro за те же деньги весьма приличная стабилизация, а у Nokia X20 её нет (про G10 можно и не упоминать).
Более того, тут уже проблемы с динамическим диапазоном становятся очевидны даже у старшей модели (опять Х20).
Конкуренты
|Nokia G10
|Xiaomi Poco M3
|Nokia X20
|Realme 8 Pro
|Операционная система
|Android 11
|Android 10 + MIUI 12
|Android 11
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Экран
|6,52'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS
|6,53'', 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 395 ppi
|6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 411 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G25, 4x Cortex-A53 2,0 ГГц + 4х Cortex-A53 1,5 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 662, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 480 5G, 2x Cortex-A76 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|PowerVR GE8320
|Adreno 610
|Adreno 619
|Adreno 618
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|8 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 13 Мп + 2 Мп (макро) + 2 Мп (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп
|Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,1
|Основная квадро: 64 Мп + 5 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (сенсор глубины), фронтальная: 32 Мп
|Основная квадро: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 2 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Аккумулятор
|5050 мАч
|6000 мАч
|4470 мАч
|4500 мАч
|Размеры
|164,9x76x9,2 мм
|162,3x77,3x9,6 мм
|168,9x79,7x9,1 мм
|160,6x73,9x8,1 мм
|Масса
|194 г
|198 г
|220 г
|176 г
|Цена
|11 тысяч рублей
|11,5 тысяч рублей
|28 тысяч рублей
|28 тысяч рублей
Xiaomi Poco M3
Тот случай, когда за те же деньги Xiaomi и правда лучше. Да и Vsmart Joy 4 лучше, просто вьетнамцы решили свернуть производство смартфонов и, думаю, покупать смартфон без обновлений и с конструктивными недостатками (NFC иногда на кассах не срабатывает) сейчас уже не следует. А если ужиматься строго до 9-11 тысяч (именно столько сейчас стоит Nokia G10 с 32 и 64 ГБ памяти), то выбор между Realme C21 (дешёвый и выносливый) и Xiaomi Redmi 9 (дороже, экран менее яркий, но более чёткий, чем у Nokia G10, процессор быстрее, камера лучше) тоже выглядит привлекательнее.
Realme 8 Pro
А вот для Nokia Х20 с её ценой под 30 тысяч рублей ближайший конкурент — Realme 8 Pro. У него качественный AMOLED-экран с запасом яркости гораздо выше, чем у Х20, а также лучшей цветопередачей, он значительно дольше работает от полного заряда батареи (и значительно быстрее заряжается благодаря фирменной 65-ваттной зарядке из комплекта), плюс он у него гораздо лучше камера.
Да, днём на тыльную камеру Realme “рисует” какие-то небылицы с очень уж приукрашенными цветами, но со своей 108 Мп основной камерой по качеству видео, селфи и ночной съёмки он приближается к дорогим флагманам, оставляя Nokia X20 с такой же ценой далеко позади. Модель от Nokia выигрывает только по количеству оперативной памяти — 8 Гбайт против 6 Гбайт, однако стоит учесть, что версия Realme 8 Pro в конфигурации 8/128 Гбайт тоже существует, хотя официально в Россию и не поставляется. Но у "серовозов" её можно купить даже дешевле официальной 6/128 Гбайт. При этом, на оф.сайте Nokia цена в 28 тысяч указана как скидка — и не исключено, что она временная. Но за 32 тысячи Nokia X20 будет ещё менее привлекательным вариантом, поэтому надеемся, что цена, напротив, будет снижаться со временем.
Итого
Выводы к обзорам Нокий можно писать как под копирку: "смартфоны вполне качественные, назвать их металлоломом нельзя, но китайцы такого уровня на треть дешевле". И всё! После этого сложно всерьёз продолжать болтать о "величии бренда" и т.д. Даже у Самсунга, который владельцев, в отличие от Nokia, не менял, не так охотно покупают смартфоны в сравнении с Xiaomi и Realme, которые, по меркам производителей телефонов, пришли поздно, уже в эпоху Android. А у Нокии, побывавшей в сценарии "поматросил и бросил" у Microsoft, престиж, как ни крути, ниже самсунговского.
И не думайте, что Nokia одна пытается продать смартфоны на российском рынке по высоким европейским ценам: такие же проблемы испытывают и Oppo, и TCL, и Vivo, и многие другие. Разве что Motorola, которая как и Nokia, была великим брендом, а теперь стала одной из многих, иногда выпускает смартфоны по разумным ценам. Но тоже не регулярно.
Хотите конкретики по смартфонам из обзоров? Брать или не брать? Ну, вот смотрите:
- Nokia G10 по своим характеристикам стоит между Xiaomi Redmi 9A (8500 рублей 2/32) и Realme C21 (4/64, есть NFC, процессор чуть быстрее, 10 тысяч рублей). В общем, если бы Nokia G10 стоила 9 тысяч рублей за 4/64 ГБ (а не 11 тысяч, как сейчас), пользовалась бы спросом.
- За Nokia X20 просят от 28 до 32 тысяч, но с технической точки зрения этот смартфон стоит на одном уровне с Realme 8 (6/128, 20 тысяч рублей) и Xiaomi Poco X3 NFC (22 тысячи рублей, 6/128). С учётом распиаренности китайцев, эта Nokia получила бы место под солнцем при цене порядка 19 тысяч рублей.
В итоге, если вы — ярый фанат Nokia, то X20 купить в-принципе можно. В конце-концов, тыльная камера у неё вполне достойная. Но это будет как с айфоном — конкуренты давно ушли далеко вперёд, а разницу в цене вы заплатите за бренд. И если у айфона всё ещё есть те самые “понты” (мол, поглядите, какой я богатый), то этикетку Nokia люди в возрасте уже позабыли, а молодёжь даже и не видела никогда.