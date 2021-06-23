Пять лет назад Nokia перешла на Android. Стоит ли покупать её новые смартфоны сегодня?

Во-вторых, у G10 разрешение — всего лишь HD+. Это, правда, не так уж заметно и особого дискомфорта не доставляет, но у того же Xiaomi Poco M3 за те же деньги — FHD+.

В-третьих, у Х20 IPS матрица с частотой обновления всего лишь 60 Гц. Скажем, у Realme 8 Pro за те же деньги тоже 60 Гц, но зато приличный по качеству AMOLED. А у Xiaomi Redmi Note 10 Pro и экран AMOLED, и 120 Гц в наличии, а стоит он даже дешевле.

В итоге, если судить по экрану, то в своей ценовой категории обе модели Nokia кажутся или переоценёнными или морально устаревшими. Разве только контрастность экрана G10 радует, но и то если бы колориметр не показал таких значений, я бы особо и не заметил. Ну а то, что яркость приличная — это в 2021 году уже не удивляет, так и должно быть. У Realme 8 (даже обычного, не Pro) вообще пиковая яркость — 1000 кд/м2, да и экран — AMOLED.

Кстати, как и предыдущие модели, X20 и G10 работают на “голом” Android, и обещают, что года три на этих моделях всегда будет самая свежая версия ОС.

Производительность и автономность

Как и с экранами, “железо” смартфонов выглядит устаревшим, особенно это касается G10. Опять же, смотрим на конкурентов — у Poco M3 Snapdragon 662, у Vivo Y31 и Vsmart Joy 4 — Snapdragon 665, а у Nokia G10 — MediaTek Helio G25. Не могу сказать, что смартфон еле-ворочается — напротив, он работает вполне бодро, только анимация иногда подлагивает. Просто ощущение, что с такой начинкой (включая экран) он должен был стоить ещё дешевле. У своих прямых конкурентов Nokia G10 не выигрывает вообще ничем. Был бы тут хотя бы NFC, но нет — этот модуль “положили” только в старшую модель.