Кто в доме папа? Сравниваем четыре самых крутых флагманских смартфона 2019 года

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Вряд ли эту статью стоит рассматривать, как классический сравнительный тест — все смартфоны стоят разных денег. Мы лишь нарочно взяли модели, которые вышли строго в 2019 году, чтобы разобраться в неочевидных вопросах. Например:
- Насколько велика разница между флагманами Huawei и Samsung?
- К чему ближе лучшие смартфоны ASUS — к китайцам (и если к китайцам, то к дешёвым или дорогим?) или к Samsung/Apple?
- Правда ли, что в P30 Pro камера лучше, чем у Galaxy S10+?
- Где во всей этой иерархии находится самая дорогая модель Nokia?
Итак, в главных ролях:
ASUS Zenfone 6, флагман тайваньской компании, вышел в мае 2019 года и, как водится у Асуса, получил сразу несколько характеристик в стиле «больше ни у кого нет». Во-первых, это поворотная тыльная камера, которая может разворачиваться, чтобы стать фронтальной и позволяет делать снимки под различными углами. Во-вторых, это единственный флагман умеренных размеров с рекордно ёмким аккумулятором — на 5000 мАч. Есть ещё Huawei Mate 20 X, но он, как 7.2-дюймовая лопата, очень далёк от обычных популярных смартфонов.
Huawei P30 Pro — возможно, вообще последний флагман сильнейшего среди китайцев производителя. Тем не менее, один из лучших на рынке. Его изюминка — наличие не только трёх камер с разным фокусным расстоянием, но и 5-кратный оптический зум (без потери качества) и даже неплохой 50-кратный. Уже не без ущерба для качества, но снимки с даже с таким увеличением у смартфона выходят неплохо, и никто пока этого не повторил. В общем, находка для мобильного фотографа, но не очень понятно, лучший ли выбор для тех, кому во флагмане важна не только камера.
Nokia тоже смогла удивить всех в дисциплине «самый-самый», когда выпустила Nokia 9 PureView — самый напичканный тыльными камерами смартфон. Камер на задней панели здесь целых пять штук! И оптика Carl Zeiss, как в старые добрые финские времена. Переходит ли качество в количество, лучше ли такой набор китайских достижений в фотографии, и не порвёт ли Нокиа всех по соотношению цены и качества с учётом того, что она стоит 45 тысяч, а Samsung ниже по тексту — 77 тысяч рублей?
Кстати, о Самсунге. После нескольких недель позора и снятия складного флагмана Fold с продажи, Samsung Galaxy S10+ — самая крутая модель наиболее вероятного противника Айфонов на сегодняшний день. Круче будет только Samsung Galaxy Note 10, который ориентировочно появится в августе. S10+ тоже укомплектован кучей камер с разным назначением, как и Huawei P30 Pro, но без рекордного приближения без потерь в качестве. Как показывают продажи, это именно тот флагман Самсунг, которого так долго ждали трудящиеся. Жаль, что бешено дорогой, и поэтому все эти достижения техники в пересчёте на потраченный рубль Самсунгу ещё придётся доказать.
Технические характеристики
|ASUS Zenfone 6
|Huawei P30 Pro
|Nokia 9 PureView
|Samsung Galaxy S10+
|Операционная система
|Android 9.0 + ZenUI 6
|Android 9.0 Pie + EMUI 9.1
|Android 9.0 Pie
|Android 9.0 Pie + One UI
|Экран
|6.4", 2340x1080 пикселей, 19,5:9, 409 ppi, IPS, Gorilla Glass 6, HDR10, DCI-P3
|6.47", 2340x1080 пикселей, 19,5:9, 398 ppi, OLED, HDR10, DCI-P3
|5.99", 2880x1440 пикселей, 18:9, 538 ppi, Super P-OLED, Gorilla Glass 5, HDR10
|6.4", 3040x1440, 522 ppi, 19:9, Dynamic AMOLED, HDR10+
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 855, 8 ядер (4x Kryo 485 1.8 ГГц + 3x Kryo 485 2.42 ГГц + 1x Kryo 485 2.84 ГГц), 7 нм FinFET
|HiSilicon Kirin 980, 2x Cortex-A76 2,6 ГГц + 2x Cortex-A76 1,92 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц)
|Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц)
|Samsung Exynos 9820, 8 ядер (2x Mongoose M4 2,73 ГГц, 2x Cortex-A75 2,31 ГГц, 4х Cortex-A55 1,95 ГГц, 8 нм)
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G76 MP10
|Adreno 630
|Mali G76MP12
|Оперативная память
|8 ГБ
|8 Гбайт
|6 Гбайт
|8 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ
|256 Гбайт
|128 Гбайт
|128 ГБ
|Связь
|LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|LTE, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, ГЛОНАСС, GPS, NFC
|Камеры
|Тыловая двойная:
|Тыловая тройная:
|Тыловая (пять модулей):
|Тыловая тройная:
|разрешение матрицы:
|48 Мп + 13 Мп
|40 Мп + 20 Мп + 8 Мп
|12 Мп
|12 Мп + 12 Мп + 16 Мп
|диафрагма:
|f/1.8 + f/2.4
|f/1.6 + f/2.2 + f/3.4
|f/1.8
|f/1.5-2.4 + f/2.4 + f/2.2
|размер матрицы:
|1/2" + n/a
|1/1.7" + 1/2.7" + 1/4"
|1/2.9"
|1/2.55" + 1/3.6" + n/a
|размер пикселя:
|0,8 мкм + n/a
|n/a
|1,25 мкм
|1,4 мкм + 1 мкм + 1 мкм
|фокусное расстояние:
|26 мм + 11 мм
|27 мм + 16 мм + 125 мм
|28 мм
|26 мм + 52 мм + 12 мм
|качество видео:
|2160p + 30 к/c
|2160p + 30 к/c
|2160p + 30 к/c
|2160p + 60 к/c
|Тыловая также выполняет функции фронтальной
|Фронтальная
|Фронтальная
|Фронтальная двойная
|разрешение матрицы:
|32 Мп
|20 Мп
|10 Мп + 8 Мп
|диафрагма:
|f/2.0
|n/a
|f/1.9 + f/2.2
|размер пикслеля:
|0.8 мкм
|1 мкм
|1,22 мкм + 1,12 мкм
|фокусное расстояние:
|n/a
|n/a
|26 мм + 22 мм
|качество видео:
|1080p + 30 к/c
|2160p + 30 к/c
|2160p + 30 к/c
|Аккумулятор
|5000 мАч
|4200 мАч
|3320 мАч
|4100 мАч
|Размеры
|159,1х75,4x9,2 мм
|158x7,4x8,4 мм
|155x75x8 мм
|157,6x74,1x7,8 мм
|Масса
|190 г
|192 г
|172 г
|175 г
|Официальная цена
|50 000 рублей
|70 000 рублей
|50000 рублей
|77 000 рублей
|Cредняя цена в
|интернет-магазинах
|n/a
|61 000 рублей
|47000 рублей
|61 000 рублей
Дизайн и управление
Вот сейчас и проверим, правду ли говорят, что все смартфоны в нынешнее время одинаковые. Да, у наших обозреваемых очень много похожих черт. Например, у трёх из четырёх из них — дисплей примерно 6,4 дюйма. Только у Huawei P30 Pro он на 0,07 дюйма больше. У Nokia 9 же самый маленький — 5,99 дюйма. Но у неё же он и не безрамочный, а с полосой над и под экраном, поэтому по высоте он точной такой же, как и его конкуренты.
Материалы корпуса у всех четырёх одинаковые — передняя и задняя панели стеклянные, а рамка между ними металлическая. Но у Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10+ дисплеи загнуты по краям, что кому-то нравится, а кому-то нет, а у остальных двух плоские. Задняя крышка загнута у всех.
Но все производители по-разному подошли к «безрамочности» своих смартфонов. У ASUS Zenfone 6, например, вообще нет ни бровей, ни вырезов, и даже самой фронтальной камеры где-либо на передней панели. А всё потому, что тайваньцы сделали его тыловые камеры поворотными, то есть модуль камер, когда вам нужно сфотографировать себя, поднимается на 180-градусов. Подробнее об этом мы расскажем в разделе камера.
С одной стороны, это удобно, ничего не отнимает места у дисплея, с другой, не все в восторге от механических элементов и прочих сервоприводов в смартфонах, ведь это лишний риск сломать механику раньше, чем вы соберетесь менять смартфон.
Huawei P30 Pro сделали маленький вырез в виде капли, где помещается селфи-камера. Вроде она «откусила» у дисплея совсем немного, но всё равно это уже совсем не то, как если бы выреза не было совсем. У Samsung Galaxy S10+ спереди аж две камеры, точнее камера и сенсор глубины, но для них, конечно, понадобилась «чёлка» побольше. Наконец, Nokia 9 пошла по проторённой дорожке, не стала заморачиваться совсем и оставила дизайн прежним, каким он был во времена Samsung Galaxy S8, LG G6, и вообще, до прихода iPhone X и поголовного воровства дизайна с вырезом в экране. Любители смартфонов с внешностью, как в старые добрые времена, будут довольны.
У ASUS Zenfone 6 и Samsung Galaxy S10+, кроме обычных кнопок, есть и по одной дополнительной. У Samsung, это, конечно, вызов
проклятого голосового помощника Bixby, который всё еще не работает в нашей стране. Вместо него на эту кнопку можно «повесить» другое приложение или функцию, но для этого смартфон отправляет вас сначала воспользоваться Bixby, который, напоминаю, не работает в России. В общем, единица за исполнение.
ASUS Zenfone 6 предлагает вам отдельной кнопкой вызывать Google-ассистента, но даёт возможность выбрать что-либо другое. Правда, выбор небольшой. Вместо ассистента вы можете включать фонарик, менять режимы звонка (вибро/беззвучный и т.д), делать скриншот, и, в общем-то, всё. Вызывать приложения по этой смарт-клавише нельзя. У остальных двух смартфонов есть только качель громкости и кнопка блокировки.
Только у ASUS Zenfone 6 можно найти сканер отпечатка пальца на корпусе, а именно на задней панели. У остальных же он встроен в экран. Что лучше — вопрос сложный. На экран не надо так далеко тянуться, но оптические всегда срабатывают хуже: палец чуть влажный — не пущу, приложили палец не ко всей поверхности и на неё попали прямые лучи солнца — опять отказ. Но, в целом, всё это бывает далеко не каждый день. Ежедневные проблемы только у оптического сканера Nokia 9, который работает слишком медленно по флагманским меркам и чаще всего отказывается вас распознавать.
Водозащищённость досталась не всем, но многим. Выпадает из списка счастливчиков только ASUS Zenfone 6, что, конечно, обидно — в душ смартфон брать рискованно, как и пытаться звонить по нему, попав под ливень. С другой стороны, он стоит дешевле Samsung Galaxy S10+ и Huawei P30 Pro, а вот Nokia 9 смотрит на него с нескрываемым превосходством во взгляде. Да и вообще, это единственный водоплавающий сенсорный смартфон Nokia! Таких не было ни в эпоху Windows Phone, ни среди поздних моделей на Symbian.
Проводные наушники без переходника можно подключить только к двум смартфонам — Samsung Galaxy S10+ и ASUS Zenfone 6.
Наконец, цвета. ASUS Zenfone 6 бывает не только тёмным, как на наших фотографиях, но и серебристым — куда более симпатичным на мой взгляд. У Huawei P30 Pro тоже две расцветки, но обе градиентные, и, я бы сказал, очень необычные и красивые.
Но не все обзорщики со мной согласны, а опросы вообще показывают, что людям подавай только чёрный цвет, так что может и не стоило придумывать что-то новое? Nokia 9 вообще существует только в тёмно-синем. А вот у флагмана Samsung в этом году весьма необычные для них цвета: кроме классического чёрного есть также тёмно-зелёный (как у Huawei Mate 20 Pro), а также что-то между белым и перламутровым — старожилы вспоминают белоснежные Galaxy S3 и Galaxy Note 3 шести-семилетней давности, и смахивают скупую слезу.
В общем, говорить, что все смартфоны в 2019 году выглядят одинаково — большое заблуждение. Как вы сейчас убедились, они сильно различаются в деталях. Другой вопрос в том, какую роль для вас играют эти детали. Но одно всё же можно обобщить — в 2019 году не «лопату» найти уже проблематично. Относительно компактным остался только Galaxy S10e, и за это ему ухудшили большинство характеристик в сравнении с полноразмерными собратьями.
Хотя «лопатами» новые флагманы кажутся только лишь первую неделю-две использования, потом вы уже не сможете перейти на что-либо 5-5,5-дюймовое.
Дисплей
Про размер мы уже поговорили — здесь проигрывает только Nokia 9 с её экраном на 0,4 дюйма меньше остальных в корпусе такого же размера, как у всех.
Но при этом у неё отличная чёткость картинки — 2880x1440 пикселей. Выше только у Samsung Galaxy S10+ — 3040х1440 пикселей. Правда, у него и экран больше, из-за этого плотность пикселей чуть ниже, чем у Nokia 9 Pureview. Одинаковое и не такое высокое разрешение у Huawei P30 Pro и ASUS Zenfone 6 — 2340х1080 точек. И для таких больших экранов это уже не так много, как хотелось бы — первое время картинка может казаться слегка мыльной, пока вы не привыкнете.
Более того, у Huawei P30 Pro есть еще функция автоматического снижения разрешения для экономии заряда. К счастью, вы можете её выключить в настройках, если она вам не по душе. Снизить чёткость экрана можно и у Samsung Galaxy S10+, если вам кажется, что он работает от одного заряда аккумулятора не так долго, как хотелось бы. Но, опять-таки, на вкус и цвет.
У всех, кроме «Зенфона», тип матрицы — та или иная вариация на тему OLED. То, что у ASUS Zenfone 6 матрица IPS не значит, что он хуже. Просто контрастность пониже и нет функция вывода часов и уведомлений на выключенный дисплей. И еще яркость под углом заметно ниже, но это, в целом, мелочи. Зато при одном и том же количестве точек IPS всегда выглядят более чёткими, чем OLED/AMOLED (см. PenTile), да и чувствительные к мерцанию (см. ШИМ) люди тоже больше любят IPS.
У всех четырёх смартфонов экраны поддерживают технологию HDR10 (в случае с Galaxy S10+ — HDR10+, что примерно тоже самое, только реализовано иначе). На простом человеческом языке это значит, что картинка на них отображает гораздо больше оттенков, лучше по контрастности и вообще выглядит, как телевизор с новым кинескопом на фоне «уставшего» (экраны конкурентов). Правда, эти преимущества вы заметите только в специальных видеозаписях и играх с поддержкой HDR, а во всех остальных случаях картинка не отличается от обычных
стиральных порошков экранов.
Самый яркий экран у Nokia 9 PureView, наименее яркий в ручном регулировке — у Galaxy S10+ (в авто Самсунг ярче всех, но только в моменты, когда в экран смартфона будет бить жесточайшее солнце Юга, и только на время, какое разрешит автоматика).
Но в действительности любым из четырёх смартфонов без проблем можно пользоваться на улице в солнечный день. По контрастности от всех отстаёт ASUS Zenfone 6, так как у остальных смартфонов благодаря OLED-матрица она бесконечная, у IPS-матриц же она всегда имеет предел. По аккуратности цветопередачи все смартфоны находятся примерно на одном, очень хорошем уровне (Samsung и Huawei самую малость впереди) и все имеют различные профили — вы можете выбирать между реалистичным, но скучным изображением, и цветастым, но приторно-насыщенным..
Звук
ASUS по звуку из динамика вызывает смешанные чувства — сам громкоговоритель вполне могучий, относительно басовитый и громкий, но звук примерно такой же глухой и с небольшим эхо, будто вы уронили маленькую bluetooth-колонку в пустую бутылку от ополаскивателя для белья.
Но Nokia звучит ещё хуже — будто ASUS уронили в воду, а потом высушили. Поэтому динамик тише, более визгливый (меньше баса) и при этом звук более грязный. Вообще, примерно так же звучит Xiaomi Redmi 6A за 6 тысяч рублей, только Nokia в 7-8 раз дороже.
Huawei P30 Pro, конечно, тоже деградировал — у старого P20 Pro были стереодинамики и более качественный звук, а P30 Pro предлагает звук на "середине" и "верхах" с эффектом "из гранёного советского стакана". Но само звучание относительно чистое и даже чуть более чёткое, чем стоило бы. Но всё же неплохое.
Samsung на этом фоне просто бог по качеству звука из динамиков — громкое, чистое, уравновешенное, с хорошей стереобазов (потому что оба динамика равноправной мощности, как не как это обычно бывает). С таким звуком могут состязаться Apple iPhone XS/XS Max или Sony Xperia 1/XZ3, а остальных участников теста кореец разрывает, как футбольная сборная Германия эстонцев.
В наушниках разница между смартфонами уже не настолько ощутимая. Мы "прикрутили" к смартфонам наши 45-Омные Pioneer SE-MHR5, и в них у Nokia 9 PureView обычный звук чипа Snapdragon 845. Не супер-чёткий или разборчивый, но явно лучше всех бюджетников. Нейтральный по уровню басов/середины/высоких, с чуть избыточной чёткостью, из-за которой песни грязно посвистывают в некоторые моменты. Если бы малый запас громкости в сравнении с конкурентами, ругать Нокию по-крупному было бы не за что. Разве что за то, что никаких настроек звука в смартфоне нет вообще — под себя ничего не переделаешь при всём желании.
Это забавно, но по звуку в наушниках история повторяется и ASUS — это снова доведённая до ума Нокия. Чуть больше баса, чище звук, намного больше запас громкости и есть настройки звучания. Изначально баса чуть больше, чем хотелось бы — если старый рок, в котором баса не было, звучит нормально, то вот это ваше RnB иногда дубасит сверх меры. Но можно зайти в настройки звука, включить диспетчер DTS и ASUS сразу зазвучит интеллигентно и очень близко к идеалу.
В Самсунге можно не лезть ни в какие настройки — чистый и уравновешенный звук с большим запасом громкости у него есть сразу. Переключать настройку с "Авто" на "Музыка" в настройках Dolby Atmos есть смысл, если вам хочется более брутального и сбитого звучания (например, чтобы расслышать, как напрягаются барабанщики в тяжёлых партиях с огромным количеством ударов). А если переключить UHQ Upscaler в режиме "повышение разрядности и частоты", Galaxy S10+ ещё и избавит древние песни от части шумов и дефектов звукозаписи. Кайф!
Huawei всё-таки дорос до уже нормального звука в наушниках. Не классного, как в LG, Samsung и Sony, а нормального — примерно так звучит ZenFone 6 в режиме "Авто". Только Зенфон может прыгнуть выше головы со включенным DTS, а Huawei при любых настройках немного не хватает чёткости звучания. А если бы её выжали из менее способного, чем у Samsung, аудиотракта, получилась бы шипелка-свистелка уровня Нокии. Так что и так сойдёт (традиционное определение для звука в Хуавеях, кстати).
Камеры
Возможности съёмки у смартфонов очень отличаются, и почти у каждого есть своя неповторимая фишка, о которой можно рассказывать весьма долго.
Начнём с ASUS Zenfone 6. У него нет фронтальной камеры вообще, а две тыловые расположены на специальном модуле, который может подниматься на 180 градусов. Соответственно, если в одном крайнем положении вы можете пользоваться камерами как тыловыми, то в другом крайнем — как фронтальными. Фронталки у смартфонов исторически уступали по характеристикам и качеству основным — тыловым, но у ASUS Zenfone 6 такой проблемы нет — это смартфон с лучшей в мире селфи-камерой (потому что она у него универсальная, угу).
Но ASUS пошла дальше — поворотным модулем можно управлять также с помощью клавиш громкости или специальным «рычажком» на экране, чтобы выбрать абсолютно любой угол поворота между 0 и 180. Это даёт вам возможность удобно фотографировать из разных положений и под разными углами, а также делать снимки незаметно, потому что никто не ожидает, что если вы направили смартфон прямо перед собой, то, на самом деле снимаете то, что слева или справа от вас. Кроме того, положение камеры можно менять, не останавливая и видеосъёмку. И это работает даже в сторонних приложениях, например, при съёмке Instagram Stories. Но есть и свои минусы — у «Зенфона» нет камеры с оптическим увеличением, но всё же есть хотя бы широкоуголка (чтобы снимать панорамы или много пространства в стеснённых условиях) помимо стандартной. Опять-таки, селфи точно также можно делать на широкоуголку, что удобно для фотографирования себя с друзьями.
Huawei отличился в другом. Всего у P30 три тыловые камеры: стандартная, широкоугольная и — изюминка смартфона — отдельная камера с 5-кратным увеличением. Причём, смартфон позволяет без потерь качества получить даже 10-кратный зум (так называемый гибридный), а оптический ограничен аж 50-кратным.
В общем, с таким разбросом фокусного расстояния смартфон действительно может заменить до некоторой степени профессиональные фотоаппараты. Я помню, когда-то у меня был фотоаппарат из разряда «мыльница», но с 20-кратным оптическим увеличением, и это был объектив, который выезжал из аппарата на весьма солидное расстояния. В Huawei P30 Pro, естественно, ничего не выезжает из корпуса, не говоря уже о том, что корпус смартфона в разы компактнее той моей камеры, которая, к тому же, не умела ничего из того, что умеют современные топовые смартфоны — приложения, звонки, игры, музыка, интернет. А вот фронталка у Huawei P30 Pro — без изысков. Но о качестве её снимков поговорим ниже.
Едем дальше. Nokia 9 Pureview обещал стать грозой всех камерофонов с его пятью тыловыми камерами, оформленными в нетривиальный узор на задней панели смартфона. Подробно зачем именно пять и как это работает мы писали в материале Смогла ли Nokia сделать новый революционный камерофон? Обзор Nokia 9 PureView(https://www.ferra.ru/review/mobile/nokia-9-pure-view.htm), а здесь напомним коротко. Все пять тыловых камер здесь имеют одни и те же характеристики, кроме того, что только две камеры цветные, а оставшиеся три — чёрно-белые. Тем не менее, снимают они все одновременно — чтобы делать HDR-фотографии не последовательной съёмкой, а параллельной. Минус в том, что Nokia 9 Pureview не имеет ни широкоуголки, ни телефото объектива, то есть можно снимать только с одним фокусным расстоянием, если не брать в расчёт электронное увеличение фотографий. Другими словами, Nokia сделала ставку на качество фотографий, а не количество камер с разным фокусным расстоянием. Ниже посмотрим, что из этого вышло. Наконец, фронтальная камера у Nokia 9 Pureview — просто фронтальная камера. Не выпрыгивает из корпуса, и вообще никаких фокусов не делает.
Samsung Galaxy S10+, как и Huawei, пошёл по самому простому пути — больше разных камер разного назначения. На его задней панели можно найти три камеры в ряд — стандартную, «ширик» и камеру с двойным оптическим зумом. Тут, надо признаться, Huawei P30 Pro обскакал своего южнокорейского оппонента со своим 5-кратным зумом, но предлагаю не делать вывод до того, пока мы не увидим сами фотографии.
Как и у ASUS Zenfone 6, у Samsung Galaxy S10+ две фронтальные камеры — стандартная и, я бы сказал, чуть более широкоугольная. По сути, вторая камера просто датчик глубины, но с её помощью можно делать и общие снимки.
Как вы поняли, в сегодняшнем тесте много, нет, очень много камер, поэтому сравнение простым не будет.
Все четыре смартфона показали себя очень хорошо. Что и не удивительно, при такой-то цене. Тем не менее, разница между ними всё же есть.
К примеру, 5 тыловых камер совершенно не помогли Nokia 9 Pureview. Она снимает ничуть не лучше остальных. Но обрабатывает фотографии заметно дольше, умудряется греться, если делать снимки часто, и быстро расходует батарею при этом. Со времён нашего отдельного обзора этого смартфона, он стал фотографировать намного лучше. Реже и меньше перевирает цвета. Но не очень хорош в ночной съёмке. Зато отлично делает портретные снимки потому, что прекрасно умеет отделять фон от главного объекта съёмки.
А вот фронтальная камера у него проигрывает всем остальным — цвета на её снимках болезненно бледные.
ASUS Zenfone 6 делает отличные снимки. И это удивительно, учитывая, что для основной камеры используется тот же сенсор, что можно встретить и в менее дорогих смартфонах (Xiaomi Redmi Note 7 или Mi 9 SE за 12-18 тысяч рублей) — псевдо-48-мегапиксельный Sony IMX586.
Ночные тоже неплохи, но все же чуть похуже, чем у более дорогих участников — Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10+, хотя у всех троих есть специальный ночной режим. Среди минусов — отсутствие оптического приближения, а среди плюсов — то, что тыловая камера выполняет функцию и фронтальной тоже, поэтому ваши селфи всегда будут очень чёткими — что видно на примерах. На фотографиях при отличном освещении разница между фронтальными камерами ASUS Zenfone 6, Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10+ не заметна с первого взгляда, а вот ночные селфи у ASUS Zenfone 6 на голову выше, чем у остальных.
Что опять-таки не удивительно, два наиболее дорогих смартфона снимают в основном поинтереснее.
Но, кстати, многое зависит от вашего восприятия. Даже пару лет назад, когда на смартфон было не так просто сделать хороший снимок, не все могли увидеть разницу между ними и фотографиями на зеркальный фотоаппарат. А уж увидеть разницу между разными топовыми смартфонами — надо быть сильно привередливым (как редакторы сайтов о мобильниках). Между Samsung Galaxy S10 и Huawei P30 Pro она теряется и вовсе. Оба делают яркие и насыщенные снимки, у обоих отличный HDR-режим, оба прекрасно снимают ночью на тыловые камеры. На фронтальные по вышеупомянутой причине всё же похуже, чем ASUS Zenfone 6, но всё еще очень неплохо.
По большому счёту, разница между Samsung Galaxy S10+ и Huawei P30 Pro сводится к тому, что у Huawei P30 Pro — «длиннее». Да, именно так, у него не 2-кратный режим, как у Samsung-а, а 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный электронный. Это позволяет вам снимать то, к чему толком и подойти-то нельзя — животных в зоопарке, людей в окнах дальних этажей, всё что угодно через реку или очень широкую дорогу от вас. Если же не брать это в расчёт, то оба смартфона — прекраснейшие инструменты для съёмки, которые многим любителям заменят камеру. К слову, Huawei P30 Pro хоть и не стал в съёмке радикально лучше прошлогодней модели, зато перестал дико задирать насыщенность и контрастность снимков, теперь они уже не бесят ценителей «чистоты жанра».
В отличие от фотографий, видео Nokia снимает только одной камерой из пяти. При съёмке в Full HD очень прилично работает цифровая стабилизация изображения, а вот в 4К (в этом разрешении смартфон снимает только до 30 кадров в секунду) уже нет никакой стабилизации.
У ASUS Zenfone 6 на ночной видеозаписи явно заметно неправильное определение баланса белого. Не страшно, конечно, но уж больно всё получилось желтушное на видео. А еще мне не понравилось, что во время видеосъёмки нельзя переключаться между стандартной и широкоугольной камерой — у Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10+ можно использовать любые фокусные расстояния не останавливая запись.
Самые сочные цвета на видео получились у Samsung Galaxy S10+, на второе место я бы поставил Huawei P30 Pro, а ASUS Zenfone 6 и Nokia 9 Pureview делят третье, но, опять-таки, напоминаю, что они заметно дешевле. P30, кстати, умеет стабилизировать видео в 4К на всех имеющихся камерах, но где-то стабилизация только электронная, а где-то — электронная плюс оптическая.
Производительность, автономность
Тут должна разыграться интересная битва. К примеру, на примере сравнения Nokia 9 Pureview с Qualcomm Snapdragon 845 и ASUS Zenfone 6 c Qualcomm Snapdragon 855 мы увидим, насколько прибавил в мощности последний чип Qualcomm по сравнению с предыдущим поколением. А Samsung Galaxy S10+ и Huawei P30 Pro вообще получили процессоры собственной разработки.
Итак, по производительности всей системы целиком побеждает ASUS Zenfone 6 с небольшим отрывом от Samsung Galaxy S10+, и даже Nokia 9 Pureview на прошлогоднем топовом «Куалкоме» работает быстрее, чем Huawei P30 Pro. При этом по чистой производительности процессора выбивается вперёд Samsung Galaxy S10+. В играх никому не оставляет шансов ASUS Zenfone 6 — остальные участники сильно проигрывают ему. В общем и целом, получается, что первый парень на деревне у нас — ASUS Zenfone 6 несмотря на то, что он сильно дешевле в сравнении с Samsung Galaxy S10+ и Huawei P30 Pro.
При этом у ASUS Zenfone 6 еще и тонны памяти — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ на накопителе, тогда как у более дорого Galaxy S10+ только 128 ГБ на накопителе, а у Nokia 9 Pureview с такой же стоимостью меньше и оперативной, и постоянной памяти. Таким образом, ASUS Zenfone 6 в нашем тесте лучший в техническом плане за свои деньги. А вот от Huawei P30 Pro я ожидал гораздо большего в плане производительности. Благо, он не подкачал хотя бы в плане памяти.
C внешней памятью у всех всё по-разному. Huawei P30 Pro поддерживает карты памяти, но только свои. Покупать карту памяти Huawei и раньше было бы странным поступком, так как все остальные используют распространённые microSD, а сейчас, когда судьба китайской компании вообще не известна, их фирменная карта вообще рискует быстро превратиться в никому не нужную тыкву. Nokia 9 Pureview не поддерживает карты памяти совсем, Samsung Galaxy S10+ — только вместо второй SIM-карты. Наконец, нет проблем только у ASUS Zenfone 6 — у него для microSD отдельный слот.
Тем не менее, Huawei P30 Pro оказался намного круче всех остальных протестированных нами смартфонов по времени автономной работы. ASUS Zenfone 6 не помогла даже его гигантская батарея на 5000 мАч, хотя они всё равно молодцы, что не поставили взамен неё маленькую. Также отличился Samsung Galaxy S10+, особенно на фоне Galaxy S9 и Note 9 и их огромных проблем с автономностью. Хуже всех оказалась Nokia 9 Pureview, но у неё и самый маленький аккумулятор.
В плане оформления системы наши четыре смартфона разделились на два лагеря. К примеру, у Samsung Galaxy S10+ и Huawei P30 Pro свои собственные оболочки поверх Андроида, обе легки и понятны в управление, долго привыкать не придётся. У ASUS Zenfone 6 и Nokia 9 Pureview, наоборот, интерфейс близком к родному у Android 9 Pie, что для некоторых людей только плюс — минимум предустановленных приложений и подобного мусора.
В заключение
Между ASUS Zenfone 6 и Nokia 9 Pureview сделать выбор не сложно — ASUS Zenfone 6 и при той же стоимости и производительнее, и дольше работает от аккумулятора, и лучше фотографирует, на мой взгляд. В принципе, даже с более дорогими флагманами ASUS Zenfone 6 способен потягаться. Как мы выяснили, он самый быстрый в этом тесте в принципе, плюс имеет больше всего памяти за рубль. Но у него нет защиты от воды, а крутящаяся камера — спорный момент. Кто-то оценит её широкую функциональность, другие побоятся сломать её раньше времени. По части фото «Зенфон» лидирует по качеству селфи, но у него недостаёт камеры с оптическим зумом. В плане зума всех «побил» Huawei P30 Pro, но видео снимает лучше всё-таки Samsung Galaxy S10+. Он же бесспорный лидер по качеству звука из динамиков, но вопрос в том, так ли это сейчас важно для потребителей. Если вам нужен максимально автономный флагманский смартфон, то, бесспорно, это Huawei P30 Pro.
В общем, если вам нужна максимальная производительность и память за минимальные деньги, то берите ASUS Zenfone 6. Если максимальная автономность и самый универсальный набор камер, то Huawei P30 Pro. Если на первом месте для вас съёмка видео и лучший звук, то Samsung Galaxy S10+. Наконец, если вы фанат Nokia, то лучше подождать более удачной модели.
По итогам тестирования мы решили отметить Huawei P30 Pro наградой "Инновации" — за то, что это первый настолько крутой зум в обычном по габаритам размерах. А ASUS Zenfone 6 — наградой "Лучший дизайн", потому что крутящаяся камера не просто позволяет делать лучшие селфи, но и находка для шпиона. Такого ещё никто не делал.