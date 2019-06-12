Кто в доме папа? Сравниваем четыре самых крутых флагманских смартфона 2019 года

В общем, говорить, что все смартфоны в 2019 году выглядят одинаково — большое заблуждение. Как вы сейчас убедились, они сильно различаются в деталях. Другой вопрос в том, какую роль для вас играют эти детали. Но одно всё же можно обобщить — в 2019 году не «лопату» найти уже проблематично. Относительно компактным остался только Galaxy S10e, и за это ему ухудшили большинство характеристик в сравнении с полноразмерными собратьями.

Хотя «лопатами» новые флагманы кажутся только лишь первую неделю-две использования, потом вы уже не сможете перейти на что-либо 5-5,5-дюймовое.

Дисплей

Про размер мы уже поговорили — здесь проигрывает только Nokia 9 с её экраном на 0,4 дюйма меньше остальных в корпусе такого же размера, как у всех.

Но при этом у неё отличная чёткость картинки — 2880x1440 пикселей. Выше только у Samsung Galaxy S10+ — 3040х1440 пикселей. Правда, у него и экран больше, из-за этого плотность пикселей чуть ниже, чем у Nokia 9 Pureview. Одинаковое и не такое высокое разрешение у Huawei P30 Pro и ASUS Zenfone 6 — 2340х1080 точек. И для таких больших экранов это уже не так много, как хотелось бы — первое время картинка может казаться слегка мыльной, пока вы не привыкнете.

Более того, у Huawei P30 Pro есть еще функция автоматического снижения разрешения для экономии заряда. К счастью, вы можете её выключить в настройках, если она вам не по душе. Снизить чёткость экрана можно и у Samsung Galaxy S10+, если вам кажется, что он работает от одного заряда аккумулятора не так долго, как хотелось бы. Но, опять-таки, на вкус и цвет.