Лучший флагман без переплаты: сравнительный тест Samsung Galaxy S10e и Huawei P30

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Внешний вид и конструкция
Кажется, эпоха "укради дизайн у iPhone X и приклей свой шильдик" подходит к концу - Apple настолько отстал от жизни со своими смартфонами, что ни Samsung, ни даже Huawei уже не похожи на Айфон в полной мере.
Конечно, настоящими "борцами с системой", которые не прогнулись под моду лепить уродливый вырез по центру экрана, стали только Samsung и Sony, но полюса, как видите, начали двигаться навстречу друг другу - Самсунг начал лепить вырезы в экранах, пусть и не по центру, а Huawei уменьшил "чёлку" в экране до минимума, который нужен, чтобы в вырез нормально поместилась селфи-камера.
Но "быть не таким, чтобы не сливаться с проклятым обществом" - это не про телефоны, а про подростков-неформалов. Huawei предлагает небольшой каплевидный вырез. Samsung - отверстие под камеру прямо в экране. Так что удобнее-то?
Объективно сказать сложно. Закрыв глаза, я бы сказал, что лучше, как у Huawei. Но смотрю на смартфоны и понимаю, что каплевидный вырез бросается в глаза гораздо чаще, чем “чёрная дыра” у Samsung, которую, к тому же, гораздо проще скрыть или обыграть обоями.
Единственный недостаток “дыры” в том, что расстояние от неё до верхней и правой границ экрана разное.
Тем не менее, всё время пользования смартфоном я её почти не замечал. Доходило до того, что при необходимости сделать селфи я даже не сразу понимал, куда смотреть. Хотя, когда включаешь фронтальную камеру - в её интерфейсе сама камера обозначается короткой анимацией.
Huawei покоряет расцветками корпуса, Samsung — выдающейся компактностью и почти незаметным вырезом в экране
Второй момент - сканер отпечатков пальцев. Оба производителя не стали лепить его на спинку смартфона. Huawei разместила сканер прямо в экране, как, скажем, у OnePlus 6T или Xiaomi Mi 9, а Samsung - в боковой кнопке питания, как до недавнего времени делали только Sony (а потом и в Galaxy A7 2018).
Оба варианта не фонтан. По ощущениям, сканер у Samsung работает всё-таки лучше (чаще срабатывает правильно), чем у Sony Xperia 10 Plus, однако всё равно точность не 100%. Как и у Huawei. Получается примерно то же самое по точности, поэтому лучше в помощь настроить и блокировку по лицу.
В итоге, впрочем, всё равно получается, что вариант у Samsung срабатывает лучше (быстрее, меньше действий нужно совершить). Достал телефон, нажал кнопку разблокировки (в которой сканер) - что-то одно точно сработает. У Huawei если лицо не распозналось - надо тянуться к области экрана со сканером. Но в целом это момент субъективный.
Интересная особенность - оба смартфона, несмотря на свой премиальный статус, сохранили 3,5-мм разъём для гарнитуры, но FM-радио из них уже выкосили. Ну а про USB-C и говорить не стоит - как и модуль NFC это уже стандарт для смартфонов такого уровня. Причём, здесь в обоих случаях USB 3.1, так что файлы закачиваются непривычно быстро.
Помимо того, что у Самсунга есть слот для карты памяти, в нём есть даже водозащита! У Хуавея это по-прежнему какая-то "супер-элитная" функция, которую добавляют только в самые дорогие модели. А жаль.
Привыкнуть можно к любому смартфону, но по первым впечатлениям Самсунг гораздо более удобен. Потому что это настоящий компакт! Со своим экраном в 5.8 дюймов по габаритам он такой же, как Samsung Galaxy S7 с 5.1", или как Xiaomi Redmi 4/Redmi Go с 5 дюймами ровно. С учётом того, что все последние Sony Xperia Compact получались очень "на любителя", другого настолько же технически крутого компактного смартфона сейчас просто нет (остатки Xiaomi Mi 6 2017 года выпуска не в счёт).
Экран и интерфейс
Huawei всегда предпочитал портить младшие версии флагманов менее качественным экраном, поэтому и Huawei P20, и Mate 20 получали "терпимого" качества IPS-матрицу вместо стандартной для крутых смартфонов OLED/AMOLED. А вот теперь времена изменились, и настолько, что по всем характеристикам экран Huawei P30 чуть впереди самсунговского. Для корейцев это позор, потому что Самсунг сам штампует экраны на своих придворных фабриках, и уж для недешёвого флагмана мог бы и не мелочиться.
В итоге получаем, что у экрана Huawei чуть выше яркость, чуть лучше цветопередача.
Оба смартфона я измерял в двух режимах - у каждого из них есть настройка для более естественной цветопередачи и более ярких оттенков. У Samsung это “естественные цвета” и “насыщенные цвета”, а у Huawei - “обычные” и “яркие”.
|Samsung Galaxy S10e
|Huawei P30
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|343-352/1,9 кд/м2
|422-432/1,7 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|94-100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,23-5,99
|2,89-4,27
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500К-7000К
|6500К-7500К
Значения в таблице для обоих режимов приведены через тире (например, яркость 343-352 кд/м2 означает 343 кд/м2 в режиме “естественные цвета” и 352 кд/м2 в режиме “насыщенные цвета”).
Честный и качественный OLED-дисплей Huawei P30 лучше, чем «иногда яркий, а иногда нет» дисплей в Samsung Galaxy S10e
Справедливости ради нужно отметить, что экран Samsung в режиме авто-яркости, когда этого захочет автоматика (после дождичка в четверг) может выжать дичайшие 800 кд/м2. Это такая яркость, при которой экран будет отлично видно (будто вы в помещении без света), даже если вы будете лежать на пляже в Египте летом.
Проблема в том, что:
- Этот режим включается на ограниченное количество времени
- Если такая яркость будет включаться часто, это ускорит смерть (выгорание) экрана
- В некоторых условиях (почти разряженный аккумулятор, «ваше солнце недостаточно солнце, чтобы я задирала яркость») автоматика может и не выдать эти 800 кд/м2.
В общем, получается, как в анекдоте:
_- Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
- Что? Кто тебе такую фигню сказал?
- Товарищ майор.
- Товарищ майор? Вообще-то, они летают, но низенько-низенько_
Поэтому не в счёт.
Тем не менее, есть и нюанс не в пользу Huawei. Грубо говоря, у этого смартфона отсутствует возможность отключить автояркость. Саму галочку можно снять, но после перезагрузки она возвращается и яркость изменяется как того хочет телефон. У Samsung же принудительная автояркость включается только при низком уровне заряда аккумулятора.
Оба смартфона на момент выхода получили Android 9 и фирменную оболочку. Тут уже вкусовщина, но вариант от Huawei мне нравится немного больше. У Samsung, на мой взгляд, всё чересчур "космическое" и округлое. Да и функций в EMUI, как ни крути, больше - энтузиасты будут очень довольны тем, что многое есть "из коробки" и для этого не нужно расковыривать прошивку root-правами или ставить сторонние приложения.
Звук в наушниках
По качеству динамиков громкой связи Самсунг намного круче. Во-первых, он выдаёт стереозвук, во-вторых, запас громкости выше, в-третьих, искажений нет - звучание приличное, как у небольшой, но качественной Bluetooth-колонки.
А динамик в Huawei P30 - это "просто динамик недорогого смартфона". Такой же, как в ваших Honor 10 Lite или Redmi Note 7. Немного глуховатый и "захлёбывающийся" в кашу на высокой громкости.
В наушниках картина поначалу другая - включаешь в редакционных наушниках Pioneer SE-MHR5 (мониторники, 45 Ом) музыку и думаешь "может зря мы ругаем Huawei за качество звучания? Нормально же вроде играет". Бас делает "бдыщь" отчётливо, объём нормальный, высокие частоты немного зарезаны, но это ведь вроде бы во благо - чтобы не звенело в ушах.
Каждый год Huawei научить свои флагманы звучать хорошо. Пока не очень получается
Но лезешь в настройки и пытаешься довести звук до ума, а довести его не получается - либо добавляешь "аквариумные" эффекты в звучание, либо повышаешь чёткость звучания, и тогда обнаруживается, что чётче Huawei уже не может, а крутилки только делают едким шипящие звуки ("тарелки" в ударных инструментах и "жи-ши пиши с буквой и" в вокале), но качества не прибавляют.
Потом слушаешь Samsung, а он, хоть и более ровный по звуку в отличие от "пацанского долбящего" Huawei, но тоже не радует детализацией. Зато у Самсунга это излечимо: лезешь в настройки, включаешь Dolby Atmos, включаешь UHQ upscaler на повышение разрядности и частоты, и радуешься почти эталонному для современного мобильника звучанию в наушниках.
Когда-нибудь мы доживём до эпохи, в которую у Huawei будет нормальный звук не только в огромных планшетах MediaPad, но и в смартфонах...
Производительность и автономность
Да здравствует импортозамещение! Корейский Samsung работает на корейском процессоре, китайский Huawei - на китайском процессоре. Если ещё подробнее - у нас тут Exynos 9820 и Kirin 980.
От прошлогодних Exynos 9810 (Galaxy S9/Note 9) и Kirin 970 (Huawei P20/Mate 20) чипы главным образом отличаются более толковой игровой производительностью и улучшенными отдельными блоками для "докручивания" качества фото (HDR, AI-раскраски и т.д.). А ещё любители Самсунгов будут очень рады узнать, что процессор наконец перестал разряжать аккумулятор бешеными темпами даже без серьёзной нагрузки, как это было в прошлогодних флагманах.
При этом в долгосрочной перспективе самсунговский Эксинос по-прежнему "кривой" и выглядит даже хуже китайского менее мощного, но более эффективного (скорость/прожорливость) Kirin 980. А в сравнении с Snapdragon 855, на котором делают флагманские смартфоны Xiaomi, Sony, LG и даже те же Самсунги S10, но для США, Exynos 9820 вообще смешон.
Потому что техпроцесс менее продвинутый (8 нм против 7 нм у Snapdragon 855), из-за чего размер самого "железа" в варианте с Exynos намного крупнее и больше нагревается. А в комбинации из мощных ядер M4 + средних по соотношению мощности и экономичности A75 + экономичных A55 всё печальнее, чем в теории. Средние по мощности ядра в итоге кушают столько, сколько и "мощнейшие". Но работают медленнее.
Samsung частично избавил свои процессоры от прожорливости и довёл их энергопотребления до уровня 2018 года. Но тут «внезапно» наступил 2019-й и конкуренты снова ушли вперёд
Стоит ли паниковать? Вряд ли - процессоры быстрые, а с большими аккумуляторами и экономичными экранами любых новых Самсунгов S10 вам хватит как минимум до вечера, а то и на сутки.
Просто помните, что Exynos - это по-прежнему "печь" с меньшим запасом реальной производительности на будущее в сравнении Kirin или Snapdragon. И в одинаковых по экранам/аккумуляторам смартфонах модели с Exynos будут разряжаться быстрее. Всё как всегда.
На примере Xiaomi Mi 9 вы можете видеть, насколько все конкурирующие "супермодели" процессоров являются пародиями на настоящего короля мощности на Android.
Что же касается автономности, то у Huawei P30 ёмкость аккумулятора больше, отсюда и разница в автономности. При этом, замечу, Samsung от быстрого разряда тоже не страдает - то есть, переживать, доживёт ли он до конца дня, не придётся. Просто Huawei P30 работает ещё дольше.
Камера
Оба смартфона частично наследуют камеры своих старших моделей и оба получили сверхширокоугольный модуль, на которой можно снимать как фото, так и видео. Samsung Galaxy S10e дополнительно умеет снимать сверхширокоугольные селфи (не особо-то и “сверх”, но всё-таки), а Huawei P30 располагает 3х оптическим зумом. Да, именно оптическим, почти без потери качества.
Впрочем, не совсем корректно называть это зумом, т.к. самого механизма нет - просто смартфон переключается на камеру с уже готовым фиксированным зумом (другим фокусным расстоянием).
Отмечу, что польза от этого объектива действительно есть и он действительно позволяет распознать больше деталей на снимке. Дополнительно можно задействовать и цифровой зум и получить 5х увеличение (по сравнению с широкоугольником).
Таким образом, у камеры Samsung два положения съёмки (ширик и сверхширик), а у камеры Huawei - аж четыре. Но тут есть один нюанс.
Huawei направо и налево хвастает тем, что в камере P30 вместили 40 мегапикселей, но это разрешение доступно только для стандартной тыльной камеры без приближений или "отъездов" назад. Зум - только в 10 мегапикселей. Причём, в интерфейсе стандартного приложения сделано очень неудобно - если хочешь снимать в 40 мп, ни приближать, ни отдалять картинку ты уже не можешь. Нужно лезть в настройках и снова переключаться на 10 Мп.
Huawei ухудшил качество камер в P30 в сравнении с P30 Pro, а Самсунг переставил камеры из S10+ в младшую версию. Поэтому во всём, кроме крутизны зума, P30 либо равен, либо отстаёт от Galaxy S10e
Получается, для максимальной совместимости всё время держишь съёмку в 10 мп. При этом, сверхширик всё равно снимает в 16 Мп.
У Samsung же снимки на стандартный объектив получаются в 12 Мп, а на сверхширик - 16 Мп. Переключение, впрочем, тоже иногда страдает - кнопка иногда как-то “залипает” и включается режим плавного цифрового зума - чтобы из него выйти приходится нажимать кнопку “назад”. Кстати, угол обзора сверхширика у Galaxy S10e значительно больше, чем у конкурента - можно действительно вмещать высотки в кадр, если стоите рядом с ними.
По качеству фото однозначно сравнить смартфоны сложно. Huawei перестал адски задирать цвета даже в режиме AI, что похвально, а потому снимки выглядят естественными в любом случае. У Samsung тоже всё хорошо, но цветопередача отличается. Некоторые снимки мне больше нравятся у Huawei P30, другие - у Samsung Galaxy S10e. Ночью, впрочем, у Samsung всё же лучше просто из-за отсутствия “шевелёнки”. Снять стабильный кадр на Huawei P30 при недостатке освещения гораздо сложнее.
Потому что в P30, по сути, стоит камера из P20 Pro, только дополнительно "кастрированная" удалением оптической стабилизации. А вот у Самсунга тыльные камеры полноценные (такие же, как в S10+) и не изуродованные маркетинговыми ухищрениями. Результат соответствующий.
Кстати, сверхширики обеих смартфонов слегка “подкрашивают” фотографии. Выглядит даже интересно.
Что касается видео, то тут однозначный лидер - Samsung Galaxy S10e. У Huawei с видеосъёмкой, в принципе, было всегда не очень, и тут тенденция сохраняется. Чёткость заметно ниже, а ночью - вообще полный кошмар (особенно в 60 fps, поэтому именно ночной пример я взял в 30). Разве что, можно использовать зум.
Различия даже на уровне характеристик: Huawei поддерживает максимум 4K/30 fps, а Samsung - 4K/60 fps. Но даже так 4К видео с Huawei P30 выглядит плохо - завышенная насыщенность цветов, подёргивания картинки. У Samsung же 4К реально превосходное - всё на высоте. В целом, Galaxy S10e - это одна из лучших камер для съёмки среди смартфонов всех времён.
Кстати, Galaxy S10e поддерживает стабилизацию в режимах Full-HD (включая 60 fps) и даже 4K (но тут только 30 fps). При этом, в режиме 4K Samsung не задирает цвета, как это делает Huawei (особенно ночью).
Все фотографии в полном разрешении вы можете скачать по этой ссылке.
Конкуренты
|Samsung Galaxy S10e
|Huawei P30
|Xiaomi Mi 9
|LG G8 ThinQ
|Операционная система
|Android 9 + One UI 1.1
|Android 9 + EMUI 9.1
|Android 9 + MIUI 10.2
|Android 9 + LG UX 8.0
|Экран
|5,8'', 1080x2280 пикс., 19:9, AMOLED, 438 ppi
|6,1'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 422 ppi
|6,39'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|6,1'', 1440x3120 пикс., 19,5:9, AMOLED, 564 ppi
|Процессор
|Samsung Exynos 9820
|Hisilicon Kirin 980, 2x Cortex-A76 2,6 ГГц + 2x Cortex-A76 1,92 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц)
|Qualcomm Snapdragon 855, Kryo 485 2,84 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 855, Kryo 485 2,84 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,79 ГГц
|Графика
|Mali-G76 MP12
|Mali-G76 MP10
|Adreno 640
|Adreno 640
|Оперативная память
|6 Гбайт
|6 Гбайт
|6 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: разрешение матрицы: 16 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,5-2,4 + f/2,2 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 10 диафрагма: f/1,9
|Основная тройная: разрешение матрицы: 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 диафрагма: f/2,0
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,0
|Основная тройная: разрешение матрицы: 12 Мп + 16 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,5 + f/1,9 + f/2,4 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 диафрагма: f/1,7
|Аккумулятор
|3100 мАч
|3650 мАч
|3300 мАч
|3500 мАч
|Размеры
|142,2x69,9x7,9 мм
|149,1x71,4x7,6 мм
|157,5x74,7x7,6 мм
|151,9x71,8x8,4 мм
|Масса
|150 г
|165 г
|173 г
|167 г
|Цена
|57 тысяч рублей
|50 тысяч рублей
|38 тысяч рублей
|(предположительно 50 тысяч рублей)
Xiaomi Mi 9
На момент написания этого текста Xiaomi Mi 9 в варианте именно 6/128 Гбайт стоит в официальной рознице 38 тысяч рублей. За такие деньги это отличное предложение - быстрый и крутой смартфон, но менее выносливый, без 3,5-мм разъёма. Также, по фото он всё-таки уступает и Huawei P30 и Samsung Galaxy S10e, однако видео он снимает всё равно лучше, чем младший флагман Huawei.
LG G8 ThinQ
Главный недостаток LG G8 - его пока нет официально в России, и не понятно - будет ли и по какой цене. Тем не менее, туже сейчас понятно, что перед нами будет смартфон с очень крутой сверхширокоугольной камерой, классным звуком, сверхчётким аккумулятором и так себе автономностью. Камеры в некоторых случаях равны, а чаще - уступают тому, что мы наблюдаем в Huawei P30 и Samsung Galaxy S10e. Если бы не классный звук в наушниках и Quad HD-дисплей, было бы невозможно объяснить, зачем вообще нужен такой смартфон при наличии того же Xiaomi Mi 9.
Итого
Выбирать между Samsung Galaxy S10e и Huawei P30 сложно. Сильные стороны Samsung - эргономика, звук в наушниках и из динамиков, видеосъёмка, поддержка карт памяти и водозащита.
Зато у Huawei немного лучше экран, 3х оптический зум без потерь в качестве, лучше автономность, а ещё он немного дешевле. Все остальные различия - из области придирок и сугубо субъективных оценок.
При этом, каких-то ярких недостатков у смартфонов просто нет. Разве что, сканер отпечатков пальцев срабатывает не так чётко, как хотелось бы, но это проблема их обоих.
Чем отличаются эти "базовые флагманы" от полноценных? Старшие Самсунги от S10e отличаются только дополнительной селфи-камерой (не бог весть какой полезной), чуть более мощными динамиками и более ёмким аккумулятором. В старшем Huawei P30 Pro вы получите разговорный динамик в экране (бесполезно, но вроде бы престижно), сенсационный оптический зум 5x для хороших фото с большого расстояния, более качественные фото вечером и ночью.
Как вы знаете, iPhone Xr нельзя назвать супер-популярным смартфоном, но спасибо ему, что "умер за наши грехи" - благодаря этому мобильнику у нас наконец появились "мини-флагманы" с начинкой, за которую не стыдно. И появилась возможность не переплачивать за навороты более дорогих моделей, которые для нас бесполезны. А деньги никогда не бывают лишними.