Лучший флагман без переплаты: сравнительный тест Samsung Galaxy S10e и Huawei P30

Привыкнуть можно к любому смартфону, но по первым впечатлениям Самсунг гораздо более удобен. Потому что это настоящий компакт! Со своим экраном в 5.8 дюймов по габаритам он такой же, как Samsung Galaxy S7 с 5.1", или как Xiaomi Redmi 4/Redmi Go с 5 дюймами ровно. С учётом того, что все последние Sony Xperia Compact получались очень "на любителя", другого настолько же технически крутого компактного смартфона сейчас просто нет (остатки Xiaomi Mi 6 2017 года выпуска не в счёт).

Экран и интерфейс

Huawei всегда предпочитал портить младшие версии флагманов менее качественным экраном, поэтому и Huawei P20, и Mate 20 получали "терпимого" качества IPS-матрицу вместо стандартной для крутых смартфонов OLED/AMOLED. А вот теперь времена изменились, и настолько, что по всем характеристикам экран Huawei P30 чуть впереди самсунговского. Для корейцев это позор, потому что Самсунг сам штампует экраны на своих придворных фабриках, и уж для недешёвого флагмана мог бы и не мелочиться.

В итоге получаем, что у экрана Huawei чуть выше яркость, чуть лучше цветопередача.

Оба смартфона я измерял в двух режимах - у каждого из них есть настройка для более естественной цветопередачи и более ярких оттенков. У Samsung это “естественные цвета” и “насыщенные цвета”, а у Huawei - “обычные” и “яркие”.