Ferra
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Что такое смартфон среднего класса по-японски: обзор Sony Xperia 10 Plus

Если главной идеей было всего лишь сделать "не как у всех" - вам это удалось, браво
6
/10
Оценка по версии Ferra
Sony Xperia 10 Plus
От Sony все ждали, что они выпустят смартфон, который будет нравиться каждому. А получилась снова модель на любителя. Готовы переплатить за не похожий ни на кого из конкурентов мобильник, если он не дотягивает до вашей любимой китайщины по характеристикам?

Внешний вид и эргономика

Насколько же это вытянутый смартфон! Да, Sony Xperia 10 Plus - не первая в мире мобила с нестандартными пропорциями, но всё-таки сверхширокое соотношение сторон экрана пока в моду не вошло. А все стандартные, грубо говоря, "999:1" в описаниях пропорций экранов смартфонов как правило означают замеры с учётом "ушей" по краям от экрана с широкой и глубокой "чёлкой".

Смартфон Sony Xperia 10 Plus. Материал корпуса на ощупь, конечно, так себе... Пластик, как на дешёвой замасленной компьютерной колонке

Напомню, ранее в этой статье я уже рассказывал про новинки Sony - в том числе, почему компания сделала ставку на формат экрана 21:9. В двух словах - только с такими пропорциями современные фильмы можно будет смотреть без чёрных полос сверху и снизу.

В целом задумка хорошая, учитывая, что в экране вообще нет вырезов. Вот только верхняя толстая рамка делает смартфон ещё более вытянутым, чем он мог бы быть даже с экраном с привычной "монобровью". Например, iPhone XS Max с такой же диагональю дисплея (но "чёлкой") по высоте меньше на 10 (!) миллиметров.

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Смартфон Sony Xperia 10 Plus в руке

Крохотная рамка снизу выглядит очень круто, с этим не поспоришь, но дизайн непропорциональный дизайн всё равно смущает. А ещё всё это напоминает дешёвый Alcatel 5...

Впрочем, плевать на привычность - давайте поговорим об удобстве. Удобно ли читать текст с экрана Xperia 10 Plus? Очень! Особенно статьи в интернете.

Смартфон Sony Xperia 10 Plus

Для пролистывания даже не нужно тянуться пальцем до верхней части экрана. Но всё равно придётся, хотя бы для того, чтобы открыть верхнее меню интерфейса с уведомлениями. Тут на помощь приходит “режим управления одной рукой”, в который легко войти по двойному тапу по узкой полоске внизу экрана. Обратно возвращаемся так же. Сложно? А что поделать - красота требует жертв.

Интересно, что размер зоны “однорукого” экрана можно менять в небольших пределах - потянув за уголок. А ещё его можно пристыковывать к правому или левому краю экрана.

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Режим управления одной рукой для левой руки

По старой доброй традиции Sony, слот для симок расположен за заглушкой, которую легко поддеть ногтём - никакие “скрепки” не понадобятся. И так же, по старой, но уже недоброй традиции, любая попытка сменить симку принудительно перезагружает смартфон.

Смартфон Sony Xperia 10 Plus: раздельный слот для двух nano-SIM и одной MicroSD

Сканер отпечатков пальцев и кнопки управления (блокировка/питание, громкость) находятся на правом боку. И вот к сканеру отпечатков у меня есть пара претензий.

Смартфон Sony Xperia 10 Plus: кнопка питания, сканер отпечатков пальцев, "качелька" громкости

Да, я понимаю, почему Sony сделали его не в кнопке - иначе были бы проблемы в некоторых странах, где такой датчик в кнопке запатентован. Да, к нему можно привыкнуть и не нажимать вместо кнопки спустя, ну скажем, неделю общения со смартфоном. Но почему он тогда работает через раз?

С другой стороны, это можно объяснить слишком малой площадью сканера. Очень сложно отсканировать палец так, чтобы его потом можно было прикладывать как угодно. Однако по факту даже с телефонами, где сканер отпечатков встроен в экран, у меня при разблокировке было гораздо меньше проблем. Sony, когда до вас эта инновация уже дойдёт? Уж лучше тогда сканер был бы на тыльной стороне, если вы не смогли встроить его в экран.

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Смартфон Sony Xperia 10 Plus: верхний торец (разъём 3,5 мм)

Тем более, что удобно прикладывать к сканеру только большой палец. Если держишь аппарат левой рукой, то на сканер как раз попадает безымянный, но тут площадь соприкосновения получается ещё меньше - а значит, и ошибок больше.

Экран и интерфейс

Вообще, желание сделать сверхширокий экран оправдано - мы действительно чаще всего читаем на смартфоне контент именно вертикально. На экране Xperia 10 Plus с соотношением сторон 21:9 помещается очень много информации - это классно.

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Игра Modern Combat 5 на Sony Xperia 10 Plus

Интересно и то, что почти все протестированные мной игры и приложения прекрасно себя чувствовали на таком экране, будто были созданы специально для него. И, как вы понимаете, никаких проблем с обрезанием какой-то полезной информации. Разве что, одна-две игры отображались в 16:9.

Впечатляют и измеренные характеристики экрана. Уж что-что, а экраны в Sony делать умеют и в Sony Xperia 10 Plus стоит один из лучших на сегодняшний день экранов в смартфонах до 30 тысяч рублей. Ну, конечно, если только не выбираете AMOLED из принципа. Но такой максимальной яркости, как тут, редко на каком OLED добьёшься.

Sony Xperia 10 Plus
Максимальный уровень яркости (мин./макс.)561кд/5,8 м2
Контрастность (больше = лучше)1400:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)94%
DeltaE (меньше = лучше)5,7
Гамма (идеальная — 2,2)2,2
Цветовая температура (идеальная = 6500K)9000К

А вот к оформлению системы у меня есть вопросы. Здесь Sony минимизировали своё присутствие, даже фирменных приложений минимум, но “голый” Android 9 удобной для повседнева системой не назовёшь.

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Интерфейс Sony Xperia 10 Plus: экран блокировки

Например, ныряешь в прошлое из-за того, что к смартфоне установлено отдельное меню приложений? При том, что и в iOS, и у почти всех китайцев такого разделения нет, и это гораздо удобнее! И не получится так, что ярлык одного приложения поставил на главный экран дважды - потому что забыл, что уже делал это раньше.

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Режим разделённого экрана в портретной ориентации

Ещё в Xperia 10 Plus можно разделить экран, чтобы отобразить сразу два приложения. При таком формате это в целом полезно, хотя тут внезапно открывается, что не хватает ширины - из-за этого не получается сделать удобный для чтения масштаб. Так что удобнее всего пользоваться разделённым экраном в горизонтальном формате.

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Вызов меню Side sense

А ещё Sony сделала своё собственное меню Side sense, где находятся ярлыки быстрого доступа различных приложений и функций (можно настраивать). Вот только открывать это меню неудобно - нужно дважды тапнуть по краю экрана. Не по боку смартфона! А именно по краю экрана, где еле-заметная вертикальная полоска!

Звук в наушниках

Звук Xperia 10 Plus даёт гораздо меньше поводов для критики, чем смартфон в целом. Огорчает, что даже на наушниках с не запредельно большим сопротивлением 45 Ом (мы использовали Pioneer SE-MHR5) громкости в общественном транспорте иногда будет недоставать - для сравнения, флагманская Xperia 1 или Samsung Galaxy S10+ звучат примерно на 20% громче "в пределе".

Не самый аудиофильский смартфон, но довести звук до хорошей кондиции можно легко

По умолчанию звук кажется настолько тоскливым, будто внутри по-прежнему стоит процессор MediaTek (как это было с Xperia среднего класса совсем недавно). Чёткости недостаточно, а на близкой к максимальной громкости "стухают" басы. Единственное, что безоговорочно правильно отрабатывает сразу - объём звука.

Но причина в том, что большинство аудиоопций выключены по умолчанию! Нужно лезть в настройки, выбирать себе "улучшайзер" по вкусу, что-нибудь подкрутить в экранных ползунках, и только после этого Xperia 10 Plus начинает звучать... нет, не по-флагмански, но на уровне большинства конкурентов за 30 тысяч рублей!

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Настройки звука в Sony Xperia 10 Plus

Крутить здесь есть что - от технологии восстановления низкокачественных записей до записей нормального качества DSEE HX (эффективна на флагманах Sony, а в нашем случае - не особо), через ClearAudio+ (действительно возвращает звуку ту чёткость, которую ожидаешь почувствовать от музыки в высоком качестве в нормальных наушниках) и настройки объёма до полностью ручного эквалайзера. Было бы желание и время всё это настроить раз и навсегда. Или до смены наушников на новые.

Производительность и автономность

Начнём с того, что процессор Qualcomm Snapdragon 636 на сегодняшний день уже окончательно переехал из среднего класса в старший бюджетный - в новых смартфонах стоимостью 20-30 тысяч рублей его уже вытесняют Snapdragon 660 и 710, у которых лучше графика и немного доработано энергопотребление.

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Результаты тестирования производительности в бенчмарке Geekbench 4

А ещё у нас здесь аккумулятор на 3000 мАч - как мне кажется, учитывая размеры смартфона, могли и побольше батарейку поставить. Почему-то ASUS умудряется ставить 5000 мАч в 6-дюймовом ZenFone Max Pro M1 при толщине 8.5 мм, а Sony в модели среднего класса с 6.5 дюймами и 8.3 мм почему-то упаковывает на 40% меньше мАч. А как же легендарная способность японцев "подковать блоху", о которой помнят свидетели электроники Sony в 1980-1990 гг.?

Время полной разрядки смартфонов в минутах (чтение, видео, игры)

В общем, получается забавно. По тестам производительности Sony Xperia 10 Plus находится среди смартфонов, у которых упор обычно делается не на процессор, а на ёмкую батарейку. А по автономности - среди бюджетников.

И, разумеется, все замеры были сделаны без режима STAMINA. Во-первых, он включается только когда заряд падает до 15%, а во-вторых, насколько корректны были бы результаты - это большой вопрос. Наверное, стоит иметь ввиду, что теоретически смартфон может проработать дольше, но лично я паникую и ищу зарядку уже при 20%. Всё-таки, доживший до ночи мобильник с минимальной функциональностью и производительностью лично меня не сильно интересует - что с него толку тогда?

В общем, ни по скорости работы, ни по автономности Xperia 10 Plus не дотягивает до моделей среднего класса в 2019 году. Хотя я и благодарен, что оставили 3,5-мм разъём с поддержкой FM-радио. При том, что не забыли про NFC и USB-C (не будем показывать пальцем на Vivo).

Камера

Вы таки будете смеяться, но камеру тоже нельзя записать в сильные стороны Xperia 10 Plus - и это, конечно, странно. Преимущество у неё только одно - резкость. Правда, если не подведёт автофокус - а он, поверьте, подводит очень часто, особенно ночью. Но зато если фокус сработал, то даже с двукратным увеличением снимок выглядит очень чётким - за это отвечает второй объектив камеры.

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Съёмка на тыльную камеру Sony Xperia 10 Plus: стандартное фокусное расстояние (широкий угол)

Но в остальном - одни недостатки. В первую очередь, крайне узкий динамический диапазон. Камере Sony Xperia 10 Plus даже не нужно смотреть прямо на Солнце, чтобы “ослепнуть” в светлых участках.

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Съёмка на тыльную камеру Sony Xperia 10 Plus: пример крайне узкого динамического диапазона

Далее - попытка “вытянуть” блёклые цвета, что приводит к обратному эффекту. Xperia 10 Plus выдумывает такие оттенки, которых в реальности и близко не было. Многие снимки выглядят так, будто их криво "отфотошопили".

Разве что, к селфи в целом претензий нет. Здесь всё гораздо лучше.

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Съёмка на селфи-камеру Sony Xperia 10 Plus

Ну и до кучи - плохая съёмка ночью. Помните обзор Honor 10i? Вот тут примерно так же. Несложно найти смартфон почти в два раза дешевле, который бы снимал значительно лучше.

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Съёмка на тыльную камеру Sony Xperia 10 Plus ночью

Отдельный момент - в качестве поддержки соотношения сторон экрана, 21:9, Sony внедрила такой формат и в камеру. И фотографии и видео можно снимать с таким соотношением сторон. Но проблема в том, что это не родное соотношение для матрицы, она здесь вообще 4:3. Да, как обычно у мобилок, но, во-первых, матрицы с соотношением сторон хотя бы 16:9 тоже имеются. Во-вторых, 4:3 максимально далеко от 21:9, насколько это можно себе представить. Хуже, чем 4:3, был бы только квадрат.

Чем хуже? Углом обзора, конечно же. Да, с сенсора 4:3 можно получить картинку с любым другим соотношением сторон, но всё это будет кадрирование, то есть, обрезание исходного изображения. Нет, так никуда не годится. Лично я не готов жертвовать частью изображения ради поддержки нового формата. Что там вырезать из фотографии я могу решить позже, а камера пусть снимает всё, что видит.

Даже днём к качеству видео много претензий

Всё, что сказано про фото, справедливо здесь и для видео: узкий динамический диапазон, неправильные цвета, проблемы с фокусом (он тут “гуляет” даже днём), почти полная беспомощность камеры ночью, ну и резкость - только в 4К при дальнейшем просмотре на Full-HD мониторе.

Ночью, если освещения мало, видео лучше вообще не снимать

В общем, я рассчитывал, что Xperia 10 Plus сможет хотя бы стать неплохой видеокамерой, но нет.

Все фотографии в полном разрешении вы можете скачать тут.

Конкуренты

Sony Xperia 10 PlusSamsung Galaxy A9 (2018)Nokia 8.1
Операционная системаAndroid 9Android 8.0Android One (Android 9)
Экран6,5'', 1080x2520 пикс., 21:9, IPS, 422 ppi6,39'', 1080x2220 пикс., 18,5:9, AMOLED, 393 ppi6,18'', 1080x2280 пикс., 19:9, IPS, 408 ppi
ПроцессорQualcomm Snapdragon 636, 8x Kryo 260 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 660, 4x Kryo 260 2,2 ГГц + 4x Kryo 260 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 710, 2x Kryo 360 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 360 Silver 1,7 ГГц
ГрафикаAdreno 509Adreno 512Adreno 616
Оперативная память4 Гбайт6 Гбайт LPDDR44 Гбайт LPDDR4
Накопитель64 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
КамерыОсновная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 8 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0Основная квадро: разрешение матрицы: 24 Мп + 8 Мп + 10 Мп + 5 Мп, диафрагма: f/1,7 + f/2,4 + f/2,4 + f/2,2 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 24 диафрагма: f/2,0Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 13 Мп, диафрагма: f/1,8 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 Мп диафрагма: f/2,0
Аккумулятор3000 мАч, несъёмный3800 мАч3500 мАч
Размеры167x73x8,3 мм162,5x77x7,8 мм154,8x75,8x8 мм
Масса180 г183 г180 г
Цена30 тысяч рублей30 тысяч рублей30 тысяч рублей

Samsung Galaxy A9 (2018)

Samsung Galaxy A9 (2018)

Samsung Galaxy A9 (2018) в официальной рознице стоит те же 30 тысяч рублей, но он лучше в плане производительности и автономности. При этом, у него тоже экран без вырезов, в наличии и NFC и USB-C и 3,5-мм разъём с поддержкой FM-радио. Разве что, камера так себе - впрочем, как и у Xperia 10 Plus.

Nokia 8.1

Nokia 8.1

Единственное, в чём Nokia 8.1 хуже, чем Sony Xperia 10 Plus - у экрана есть вырез. А, и ещё слот для симок гибридный - то есть одновременно вторую симку с картой памяти не поставишь. Зато камера здесь уже лучше, а производительность - ещё выше, чем у Galaxy A9. Про NFC, USB-C и 3,5-мм разъём с FM-радио не забыли. И снова - те же 30 тысяч рублей за “голый” Android.

Итого

Выводы для Sony Xperia 10 Plus в целом грустные. Обычно смартфоны преуспевают хотя бы в чём-то одном: или в производительности, или в автономности, или в цене. Xperia 10 Plus может похвастаться только своим отличным экраном, но учитывая непривычный дизайн это вряд ли будет серьёзным плюсом для пользователя, тем более, что качественные экраны попадаются и у конкурентов (например, у той же Nokia 8.1). Да ещё и формат 21:9 не родной для встроенной камеры, у которой и так качество “не фонтан”. И всё это за официальные 30 тысяч рублей.

Отмечу, что какой-то своей особой экосистемы у Sony нет, а популярность бренда сегодня держится на игровых консолях, фотоаппаратах и немножко телевизорах. Получается, что за 30 тысяч вне "кинотеатральных" дисциплин круче окажется почти любой другой смартфон. Не потому, что Xperia 10 Plus такой плохой, а потому, что у него нет своих крутых “фишек”, а цена явно завышена.

6
/10
Оценка по версии Ferra
Sony Xperia 10 Plus
Плюсы
  • Отличный экран и без вырезов
  • NFC, USB-C и 3,5-мм
  • Можно поставить и две симки и карту памяти
Минусы
  • Неудобный сканер отпечатков пальцев
  • Весьма непривычный формат
  • Низкое качество камеры
  • Устаревшее "железо"
  • Слабая автономность
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