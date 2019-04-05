Что такое смартфон среднего класса по-японски: обзор Sony Xperia 10 Plus

Внешний вид и эргономика
Насколько же это вытянутый смартфон! Да, Sony Xperia 10 Plus - не первая в мире мобила с нестандартными пропорциями, но всё-таки сверхширокое соотношение сторон экрана пока в моду не вошло. А все стандартные, грубо говоря, "999:1" в описаниях пропорций экранов смартфонов как правило означают замеры с учётом "ушей" по краям от экрана с широкой и глубокой "чёлкой".
Напомню, ранее в этой статье я уже рассказывал про новинки Sony - в том числе, почему компания сделала ставку на формат экрана 21:9. В двух словах - только с такими пропорциями современные фильмы можно будет смотреть без чёрных полос сверху и снизу.
В целом задумка хорошая, учитывая, что в экране вообще нет вырезов. Вот только верхняя толстая рамка делает смартфон ещё более вытянутым, чем он мог бы быть даже с экраном с привычной "монобровью". Например, iPhone XS Max с такой же диагональю дисплея (но "чёлкой") по высоте меньше на 10 (!) миллиметров.
Крохотная рамка снизу выглядит очень круто, с этим не поспоришь, но дизайн непропорциональный дизайн всё равно смущает. А ещё всё это напоминает дешёвый Alcatel 5...
Впрочем, плевать на привычность - давайте поговорим об удобстве. Удобно ли читать текст с экрана Xperia 10 Plus? Очень! Особенно статьи в интернете.
Для пролистывания даже не нужно тянуться пальцем до верхней части экрана. Но всё равно придётся, хотя бы для того, чтобы открыть верхнее меню интерфейса с уведомлениями. Тут на помощь приходит “режим управления одной рукой”, в который легко войти по двойному тапу по узкой полоске внизу экрана. Обратно возвращаемся так же. Сложно? А что поделать - красота требует жертв.
Интересно, что размер зоны “однорукого” экрана можно менять в небольших пределах - потянув за уголок. А ещё его можно пристыковывать к правому или левому краю экрана.
По старой доброй традиции Sony, слот для симок расположен за заглушкой, которую легко поддеть ногтём - никакие “скрепки” не понадобятся. И так же, по старой, но уже недоброй традиции, любая попытка сменить симку принудительно перезагружает смартфон.
Сканер отпечатков пальцев и кнопки управления (блокировка/питание, громкость) находятся на правом боку. И вот к сканеру отпечатков у меня есть пара претензий.
Да, я понимаю, почему Sony сделали его не в кнопке - иначе были бы проблемы в некоторых странах, где такой датчик в кнопке запатентован. Да, к нему можно привыкнуть и не нажимать вместо кнопки спустя, ну скажем, неделю общения со смартфоном. Но почему он тогда работает через раз?
С другой стороны, это можно объяснить слишком малой площадью сканера. Очень сложно отсканировать палец так, чтобы его потом можно было прикладывать как угодно. Однако по факту даже с телефонами, где сканер отпечатков встроен в экран, у меня при разблокировке было гораздо меньше проблем. Sony, когда до вас эта инновация уже дойдёт? Уж лучше тогда сканер был бы на тыльной стороне, если вы не смогли встроить его в экран.
Тем более, что удобно прикладывать к сканеру только большой палец. Если держишь аппарат левой рукой, то на сканер как раз попадает безымянный, но тут площадь соприкосновения получается ещё меньше - а значит, и ошибок больше.
Экран и интерфейс
Вообще, желание сделать сверхширокий экран оправдано - мы действительно чаще всего читаем на смартфоне контент именно вертикально. На экране Xperia 10 Plus с соотношением сторон 21:9 помещается очень много информации - это классно.
Интересно и то, что почти все протестированные мной игры и приложения прекрасно себя чувствовали на таком экране, будто были созданы специально для него. И, как вы понимаете, никаких проблем с обрезанием какой-то полезной информации. Разве что, одна-две игры отображались в 16:9.
Впечатляют и измеренные характеристики экрана. Уж что-что, а экраны в Sony делать умеют и в Sony Xperia 10 Plus стоит один из лучших на сегодняшний день экранов в смартфонах до 30 тысяч рублей. Ну, конечно, если только не выбираете AMOLED из принципа. Но такой максимальной яркости, как тут, редко на каком OLED добьёшься.
|Sony Xperia 10 Plus
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|561кд/5,8 м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1400:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|94%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,7
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9000К
А вот к оформлению системы у меня есть вопросы. Здесь Sony минимизировали своё присутствие, даже фирменных приложений минимум, но “голый” Android 9 удобной для повседнева системой не назовёшь.
Например, ныряешь в прошлое из-за того, что к смартфоне установлено отдельное меню приложений? При том, что и в iOS, и у почти всех китайцев такого разделения нет, и это гораздо удобнее! И не получится так, что ярлык одного приложения поставил на главный экран дважды - потому что забыл, что уже делал это раньше.
Ещё в Xperia 10 Plus можно разделить экран, чтобы отобразить сразу два приложения. При таком формате это в целом полезно, хотя тут внезапно открывается, что не хватает ширины - из-за этого не получается сделать удобный для чтения масштаб. Так что удобнее всего пользоваться разделённым экраном в горизонтальном формате.
А ещё Sony сделала своё собственное меню Side sense, где находятся ярлыки быстрого доступа различных приложений и функций (можно настраивать). Вот только открывать это меню неудобно - нужно дважды тапнуть по краю экрана. Не по боку смартфона! А именно по краю экрана, где еле-заметная вертикальная полоска!
Звук в наушниках
Звук Xperia 10 Plus даёт гораздо меньше поводов для критики, чем смартфон в целом. Огорчает, что даже на наушниках с не запредельно большим сопротивлением 45 Ом (мы использовали Pioneer SE-MHR5) громкости в общественном транспорте иногда будет недоставать - для сравнения, флагманская Xperia 1 или Samsung Galaxy S10+ звучат примерно на 20% громче "в пределе".
По умолчанию звук кажется настолько тоскливым, будто внутри по-прежнему стоит процессор MediaTek (как это было с Xperia среднего класса совсем недавно). Чёткости недостаточно, а на близкой к максимальной громкости "стухают" басы. Единственное, что безоговорочно правильно отрабатывает сразу - объём звука.
Но причина в том, что большинство аудиоопций выключены по умолчанию! Нужно лезть в настройки, выбирать себе "улучшайзер" по вкусу, что-нибудь подкрутить в экранных ползунках, и только после этого Xperia 10 Plus начинает звучать... нет, не по-флагмански, но на уровне большинства конкурентов за 30 тысяч рублей!
Крутить здесь есть что - от технологии восстановления низкокачественных записей до записей нормального качества DSEE HX (эффективна на флагманах Sony, а в нашем случае - не особо), через ClearAudio+ (действительно возвращает звуку ту чёткость, которую ожидаешь почувствовать от музыки в высоком качестве в нормальных наушниках) и настройки объёма до полностью ручного эквалайзера. Было бы желание и время всё это настроить раз и навсегда. Или до смены наушников на новые.
Производительность и автономность
Начнём с того, что процессор Qualcomm Snapdragon 636 на сегодняшний день уже окончательно переехал из среднего класса в старший бюджетный - в новых смартфонах стоимостью 20-30 тысяч рублей его уже вытесняют Snapdragon 660 и 710, у которых лучше графика и немного доработано энергопотребление.
А ещё у нас здесь аккумулятор на 3000 мАч - как мне кажется, учитывая размеры смартфона, могли и побольше батарейку поставить. Почему-то ASUS умудряется ставить 5000 мАч в 6-дюймовом ZenFone Max Pro M1 при толщине 8.5 мм, а Sony в модели среднего класса с 6.5 дюймами и 8.3 мм почему-то упаковывает на 40% меньше мАч. А как же легендарная способность японцев "подковать блоху", о которой помнят свидетели электроники Sony в 1980-1990 гг.?
В общем, получается забавно. По тестам производительности Sony Xperia 10 Plus находится среди смартфонов, у которых упор обычно делается не на процессор, а на ёмкую батарейку. А по автономности - среди бюджетников.
И, разумеется, все замеры были сделаны без режима STAMINA. Во-первых, он включается только когда заряд падает до 15%, а во-вторых, насколько корректны были бы результаты - это большой вопрос. Наверное, стоит иметь ввиду, что теоретически смартфон может проработать дольше, но лично я паникую и ищу зарядку уже при 20%. Всё-таки, доживший до ночи мобильник с минимальной функциональностью и производительностью лично меня не сильно интересует - что с него толку тогда?
В общем, ни по скорости работы, ни по автономности Xperia 10 Plus не дотягивает до моделей среднего класса в 2019 году. Хотя я и благодарен, что оставили 3,5-мм разъём с поддержкой FM-радио. При том, что не забыли про NFC и USB-C (не будем показывать пальцем на Vivo).
Камера
Вы таки будете смеяться, но камеру тоже нельзя записать в сильные стороны Xperia 10 Plus - и это, конечно, странно. Преимущество у неё только одно - резкость. Правда, если не подведёт автофокус - а он, поверьте, подводит очень часто, особенно ночью. Но зато если фокус сработал, то даже с двукратным увеличением снимок выглядит очень чётким - за это отвечает второй объектив камеры.
Но в остальном - одни недостатки. В первую очередь, крайне узкий динамический диапазон. Камере Sony Xperia 10 Plus даже не нужно смотреть прямо на Солнце, чтобы “ослепнуть” в светлых участках.
Далее - попытка “вытянуть” блёклые цвета, что приводит к обратному эффекту. Xperia 10 Plus выдумывает такие оттенки, которых в реальности и близко не было. Многие снимки выглядят так, будто их криво "отфотошопили".
Разве что, к селфи в целом претензий нет. Здесь всё гораздо лучше.
Ну и до кучи - плохая съёмка ночью. Помните обзор Honor 10i? Вот тут примерно так же. Несложно найти смартфон почти в два раза дешевле, который бы снимал значительно лучше.
Отдельный момент - в качестве поддержки соотношения сторон экрана, 21:9, Sony внедрила такой формат и в камеру. И фотографии и видео можно снимать с таким соотношением сторон. Но проблема в том, что это не родное соотношение для матрицы, она здесь вообще 4:3. Да, как обычно у мобилок, но, во-первых, матрицы с соотношением сторон хотя бы 16:9 тоже имеются. Во-вторых, 4:3 максимально далеко от 21:9, насколько это можно себе представить. Хуже, чем 4:3, был бы только квадрат.
Чем хуже? Углом обзора, конечно же. Да, с сенсора 4:3 можно получить картинку с любым другим соотношением сторон, но всё это будет кадрирование, то есть, обрезание исходного изображения. Нет, так никуда не годится. Лично я не готов жертвовать частью изображения ради поддержки нового формата. Что там вырезать из фотографии я могу решить позже, а камера пусть снимает всё, что видит.
Всё, что сказано про фото, справедливо здесь и для видео: узкий динамический диапазон, неправильные цвета, проблемы с фокусом (он тут “гуляет” даже днём), почти полная беспомощность камеры ночью, ну и резкость - только в 4К при дальнейшем просмотре на Full-HD мониторе.
В общем, я рассчитывал, что Xperia 10 Plus сможет хотя бы стать неплохой видеокамерой, но нет.
Все фотографии в полном разрешении вы можете скачать тут.
Конкуренты
|Sony Xperia 10 Plus
|Samsung Galaxy A9 (2018)
|Nokia 8.1
|Операционная система
|Android 9
|Android 8.0
|Android One (Android 9)
|Экран
|6,5'', 1080x2520 пикс., 21:9, IPS, 422 ppi
|6,39'', 1080x2220 пикс., 18,5:9, AMOLED, 393 ppi
|6,18'', 1080x2280 пикс., 19:9, IPS, 408 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 636, 8x Kryo 260 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 660, 4x Kryo 260 2,2 ГГц + 4x Kryo 260 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 710, 2x Kryo 360 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 360 Silver 1,7 ГГц
|Графика
|Adreno 509
|Adreno 512
|Adreno 616
|Оперативная память
|4 Гбайт
|6 Гбайт LPDDR4
|4 Гбайт LPDDR4
|Накопитель
|64 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 8 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная квадро: разрешение матрицы: 24 Мп + 8 Мп + 10 Мп + 5 Мп, диафрагма: f/1,7 + f/2,4 + f/2,4 + f/2,2 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 24 диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 13 Мп, диафрагма: f/1,8 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 Мп диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|3000 мАч, несъёмный
|3800 мАч
|3500 мАч
|Размеры
|167x73x8,3 мм
|162,5x77x7,8 мм
|154,8x75,8x8 мм
|Масса
|180 г
|183 г
|180 г
|Цена
|30 тысяч рублей
|30 тысяч рублей
|30 тысяч рублей
Samsung Galaxy A9 (2018)
Samsung Galaxy A9 (2018) в официальной рознице стоит те же 30 тысяч рублей, но он лучше в плане производительности и автономности. При этом, у него тоже экран без вырезов, в наличии и NFC и USB-C и 3,5-мм разъём с поддержкой FM-радио. Разве что, камера так себе - впрочем, как и у Xperia 10 Plus.
Nokia 8.1
Единственное, в чём Nokia 8.1 хуже, чем Sony Xperia 10 Plus - у экрана есть вырез. А, и ещё слот для симок гибридный - то есть одновременно вторую симку с картой памяти не поставишь. Зато камера здесь уже лучше, а производительность - ещё выше, чем у Galaxy A9. Про NFC, USB-C и 3,5-мм разъём с FM-радио не забыли. И снова - те же 30 тысяч рублей за “голый” Android.
Итого
Выводы для Sony Xperia 10 Plus в целом грустные. Обычно смартфоны преуспевают хотя бы в чём-то одном: или в производительности, или в автономности, или в цене. Xperia 10 Plus может похвастаться только своим отличным экраном, но учитывая непривычный дизайн это вряд ли будет серьёзным плюсом для пользователя, тем более, что качественные экраны попадаются и у конкурентов (например, у той же Nokia 8.1). Да ещё и формат 21:9 не родной для встроенной камеры, у которой и так качество “не фонтан”. И всё это за официальные 30 тысяч рублей.
Отмечу, что какой-то своей особой экосистемы у Sony нет, а популярность бренда сегодня держится на игровых консолях, фотоаппаратах и немножко телевизорах. Получается, что за 30 тысяч вне "кинотеатральных" дисциплин круче окажется почти любой другой смартфон. Не потому, что Xperia 10 Plus такой плохой, а потому, что у него нет своих крутых “фишек”, а цена явно завышена.