Что такое смартфон среднего класса по-японски: обзор Sony Xperia 10 Plus

В общем, получается забавно. По тестам производительности Sony Xperia 10 Plus находится среди смартфонов, у которых упор обычно делается не на процессор, а на ёмкую батарейку. А по автономности - среди бюджетников.

И, разумеется, все замеры были сделаны без режима STAMINA. Во-первых, он включается только когда заряд падает до 15%, а во-вторых, насколько корректны были бы результаты - это большой вопрос. Наверное, стоит иметь ввиду, что теоретически смартфон может проработать дольше, но лично я паникую и ищу зарядку уже при 20%. Всё-таки, доживший до ночи мобильник с минимальной функциональностью и производительностью лично меня не сильно интересует - что с него толку тогда?

В общем, ни по скорости работы, ни по автономности Xperia 10 Plus не дотягивает до моделей среднего класса в 2019 году. Хотя я и благодарен, что оставили 3,5-мм разъём с поддержкой FM-радио. При том, что не забыли про NFC и USB-C (не будем показывать пальцем на Vivo).

Камера

Вы таки будете смеяться, но камеру тоже нельзя записать в сильные стороны Xperia 10 Plus - и это, конечно, странно. Преимущество у неё только одно - резкость. Правда, если не подведёт автофокус - а он, поверьте, подводит очень часто, особенно ночью. Но зато если фокус сработал, то даже с двукратным увеличением снимок выглядит очень чётким - за это отвечает второй объектив камеры.