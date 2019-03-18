Почему "почти китайская" Nokia на Android сейчас лучше, чем были Lumia с Windows Phone в старые добрые времена. Обзор Nokia 8.1

А сейчас? А сейчас мы видим, что сопоставимый по цене новый Самсунг в оф.рознице однозначно хуже, Sony и LG тоже не могут предложить ничего настолько же толкового по аналогичной цене, а единственные серьёзные конкуренты для субфлагманской Нокии - парочка флагманов Xiaomi (самого демпингующего китайского производителя!) и ещё один Huawei. При этом у китайцев нет ни слота для карт памяти, ни разъёма для наушников, а у Huawei хуже дисплей и на 40% ниже производительность в играх. Это ли не победа?

Да, у Нокии больше нет экзотического и классного дизайна или каких-то дико крутых характеристик (хотя Nokia 9 PureView пытается что-то подобное изобразить, но получается не очень). Но без китайской поддержки мы бы сейчас с великой долей вероятности наблюдали новинки Nokia такими, какими их выпускает HTC - не для того, чтобы они продавались, а для того, чтобы читатели Ferra смогли зайти в новость и "поржать" над тем, какими убогими получились новые смартфоны.

За свои деньги (да и объективно, без привязки к цене) Nokia 8.1 - очень хороший смартфон, главный недостаток которого в том, что он уже слегка морально устарел. Да, техника развивается быстро и сегодня полгода - это почти вечность. Столь широкая монобровь - это уже непростительно и откровенное уродство, учитывая, что мобильник изначально не был дешёвым. Да и устойчивость (лёжа на спинке), принесённая в жертву красоте, не всегда радует. Опять же - гибридный слот, заставляющий выбирать между второй симкой или картой памяти. Причём, пользоваться слотом microSD придётся, потому что на 64 Гбайт памяти особо не разгуляешься.

Тем не менее, это смартфон дорогим внешне и на ощупь корпусом (не считая выреза в экране), с одним из самых качественных дисплеев IPS, уровнем производительности, круче которой только самые злые "китайцы", хорошей автономностью и качественной фотокамерой. Не 10 из 10, но достаточный задел для того, чтобы радоваться всё ещё живой Нокии. Пусть и с другими людьми у руководства.