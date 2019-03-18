Почему "почти китайская" Nokia на Android сейчас лучше, чем были Lumia с Windows Phone в старые добрые времена. Обзор Nokia 8.1

Оглавление
Внешний вид и конструкция
Как видите, в мире падает ценность не только рубля, но и модельных линеек компьютерной техники. Например, в старые добрые времена самым крутым компьютерным процессором был Intel Core i7. А теперь его разжаловали и новым королём горы стал Intel Core i9. Вот и Nokia 8 серии в конце 2017 года была полноценным флагманом первых "Нокий на Андроиде". А теперь это всего лишь неплохой по характеристикам помощник настоящей топ-модели, Nokia 9 PureView. Зато и цена не улетает в космос, как это сейчас происходит аппаратами Sony, Samsung и Apple, где за "средний класс" просят от 40 тысяч и больше. А главная интрига - насколько хороша субфлагманская Нокиа на деле. Потому что внешне в них уже чёрт ногу сломит, и мегапиксели камер, как вы понимаете, сами по себе ни о чём не говорят.
Начнём с корпуса. По фотографиям так и не скажешь, но вживую Nokia 8.1 смотрится действительно красиво и стильно. Я бы даже сказал - дорого. Не настолько хипстерская, как Honor 10 с его ядовитыми переливающимися расцветками. Стекло ощущается стеклом, толстым и полупрозрачным, металл - настоящим металлом. Это тоже редкость, потому что, например, Samsung Galaxy A9 (2018) и Xiaomi Mi 8 живьём более похожи на выплавленные в равных пропорциях из стекла с пластиком "мыльницы". Финский дизайн в этом плане менее раздражающий и более долговечный.
И, тем не менее, брутальностью и красотой задней панели вкупе с боковинами всё и ограничивается. Потому что в целом мобильник выглядит приветом из прошлого, и это не комплимент.
Монобровь у экрана огромная, просто здоровеннейшая! Бесит невероятно, потому что по бокам от неё почти не остаётся места для индикаторов и значков уведомлений. Не говоря уже о том, что в 2019 году даже у смартфонов стоимостью менее 10 тысяч рублей можно найти экраны с меньшим вырезом. А здесь нам на "серьёзных щах" предлагают возлюбить огромную "чёлку" за 25-30 тысяч рублей.
Уродливый огромный вырез в экране портит дизайн смартфона, который, в остальном, изготовлен качественнее большинства "китайцев" по такой же цене
А причина хорошо известна: на самом деле, Nokia 8.1 - это не новая модель (какой её преподносят нам после анонса в декабре 2018 - начале 2019 года), а выпущенная осенью 2018 года модель. Изначально она называлась Nokia X7 и продавали её только в Азии. Ну, вы понимаете, почему - азиаты очень любят Nokia как имя и как явление, поэтому разметают такие мобильники огромными тиражами. Снимаю шляпу перед мастерством маркетологов HMD Global, потому что когда аналогичные китайцы (Lenovo) пытались сходным образом продавать мобильники с престижным шильдиком в Азии (Motorola), у них ничего не получилось. А Нокиа живёт и здравствует, пусть даже не в том виде, в каком её хотела бы видеть секта Свидетелей смартфонов на Symbian S60 и Nokia 8800.
Выступающая тыльная камера с хромированными "латами" - ещё одна жертва красоты, потому что из-за неё Nokia 8.1 всё время уезжает куда-нибудь в сторону даже по еле наклонённым поверхностям, если они хотя бы чуть-чуть скользкие. И никакого спасения от этого у вас изначально не будет, потому что чехла в комплекте нет, да и плёнки на экран, кстати, тоже.
И, наконец, комбинированный слот для двух nano-SIM и одной MicroSD, не позволяет использовать и то и другое одновременно. А варианта с 128 Гбайт на борту, чтобы "не париться" о количестве свободной памяти при двух симках, официальные продавцы не предлагают в принципе.
Но к качеству и солидности материалов самого смартфона, повторюсь, не придерёшься. Потому что всё гениальное - просто, и без хитровыдуманных узорчиков и по всякому- гнутых экранов/стёкол смартфон с толстым слоем
шоколада металла и стекла без хитростей выглядит лучше. Простота радует и в подходе к разъёмам - кроме само собой разумеющегося USB-C (который некоторые китайцы, такие как Vivo, до сих пор для себя не "изобрели", например) есть и отдельный разъём для наушников, и даже поддержку FM-радио оставили на месте!
Сканер отпечатков не в экране и не "где-то, чёрт его знает, где", как это сейчас модно - он сзади, там, где его ожидаешь нащупать. NFC тоже присутствует, в отличие от всяких Meizu по такой же цене.
Расплачиваться за ощущение "сделано на века" в корпусе приходится чуть большей толщиной - там, где Xiaomi лепит 3400 мАч в корпус толщиной 7.6 мм (Mi 8), 3500 мАч у Nokia помещаются уже в корпусе толщиной 8 мм ровно. С другой стороны, Samsung Galaxy S9+ с 3500 мАч ещё толще (8.5 мм), но у него есть водозащита...
Экран и интерфейс
Nokia - один из последних производителей, который предпочитает качественные IPS-экраны вместо засилья самсунгоподобных AMOLED. Выбирать между ними - это как выбирать между жареными куриными яйцами и варёными всмятку, у каждого метода приготовления хватает своих поклонников.
Дисплей очень-очень качественный. один из лучших, которые только могут быть в современных мощных смартфонах. Очень яркий, очень контрастный, экономичный (это вы увидите, когда будет читать про автономность) и без ядовитых синеватых оттенков, как это принято у производителей смартфонов сегодня.
Дисплей - один из лучших, которые только можно получить в смартфонах с IPS-матрицами
Характеристики зависят от выбранного режима отображения в настройках Android. Максимальная яркость при настройки “PureDisplay - Яркий” - целых 566 кд/м2 (против 420-450 кд/м2 у аналогичного по цене Xiaomi Mi Mix 2S или 490 кд/м2 у более дорогого Huawei Mate 20), но в белый цвет подмешивается немного синеватых оттенков - до уровня 7600К, что не очень комфортно для глаз. Если изменить настройку на “Стандартные”, то баланс белого уравновешивается на приятных глазу 6300К, а максимальная яркость - на 516 кд/м2, что всё ещё больше, чем у почти всех конкурентов, в том числе и более дорогих флагманов.
|Nokia 8.1
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|516–566/4,4 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1360–1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,15
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6300К – 7600К
Что касается оформления системы, здесь уже не так всё радужно. Во-первых, при первой же загрузке Nokia 8.1 встретила меня стандартными “обоями”, которые я тут же определил как “инфернальные” - подобрать другое определение мне до сих пор сложно. То ли это поверхность Солнца, то ли расплавленный металл на сталелитейном заводе, то ли "мы делили апельсин - много наших полегло", а может и врата Обливиона. Но в целом мне кажется немного странным встречать так пользователя - в глазах рябит, значки выглядят на фоне паршиво, да и какой-то красоты, на которой хотелось бы любоваться, не наблюдаешь.
Но ладно, это придирки. Гораздо важнее, что чистый Андроид не равен словосочетанию "самый удобный Андроид". То, что Nokia 8.1 за счёт отсутствия самодеятельности в системе будет быстрее обновляться Андроид на новую версию, это круто. Но после такого пустынного и неудобного интерфейса оболочки MIUI (Xiaomi), EMUI (Huawei) и даже Color OS (Oppo) кажутся манной небесной.
Приведу один простой пример. В отличие от китайских оболочек (оформление которых своровано с эппловской iOS), здесь есть отдельное меню для ярлыков приложений. Проблема в том, что в управлении жестами вместо привычных трёх кнопок и это меню, и меню многозадачности вызываются свайпом снизу-вверх. Только для открытия меню приложений надо делать свайп прямо от края экрана, а вызов диспетчера многозадачности требует свайпа от чёрточки внизу.
Признаюсь, с вызовом диспетчера многозадачности у меня проблем уже не возникает - привык. А вот меню приложений до сих пор я открываю один раз из пяти.
Ах да, Ещё и дальше удерживать палец на этой чёрточке - запускается ассистент Google, а если сдвинуть её вправо - можно переключать запущенные приложения без вызова диспетчера! И если вы вдруг подумали, что свайп влево возвращает назад, что было бы даже логично, то нет - для этого действия в интерфейсе присутствует отдельная кнопка (там, где есть куда возвращаться), а свайп влево не делает ничего.
Вот и настал тот день, когда "чистый Андроид" в сравнении с китайскими оболочками превратился из преимущества в недостаток
В общем, я всегда чувствовал, что с управлением Android движется куда-то не туда, но Google могли бы хотя бы с китайскими разработчиками оболочек сначала проконсультироваться. Любой современный китайский производитель, имеющий собственный фирменный интерфейс, понимает в этом уже гораздо больше (кроме Vivo и Lenovo, пожалуй).
Звук
В комплекте с телефоном прилагаются ещё и проводные наушники - это само по себе похвально, потому что многие производители стали халтурить и обходиться без них. В смартфоне напомню, на месте 3,5-мм для подключения наушников отдельно от зарядки, причём, в отличие от какой-нибудь Nokia 7.1 Plus, есть и FM-радио.
Но звук в этих штатных наушниках был откровенно плохим (хотя кому-то и понравится). Слишком много басов - настолько, что звук становится реально глухим и ему сильно не хватает пространства.
В дополнение к смартфону мы решили опробовать, что Nokia может предложить в звуке, если не брать что-то комплектное, а раскошелиться на фирменную Bluetooth-гарнитуру. Из новых у Нокии есть такие под названием “Nokia Pro Wireless Earphones” или, если вам интересны индексы, Nokia BH-701. Это гарнитура в дизайне "ошейник" с наушниками на проводах без возможности регулировки длины, хотя этой самой длины и так хватает.
Звук неплохой. Не аудиофильский, но жаловаться особо не на что
Сам "ошейник" очень гибкий, хоть узлами вяжи. Это немного не "премиально" по ощущениям, зато безопасно - случайно переломить гарнитуру до трещины, как с аналогами в пластиковом корпусе, у вас не получится ни тогда, когда гарнитура будет на шее, ни в рюкзаке. И давить на шею гарнитура с мягким ободом тоже не может в принципе.
Я тщательно осмотрел наушники и нигде (вот вообще нигде - просто поверьте мне) не нашёл обозначения, где правый наушник, а где левый. Интуитивно я догадываюсь, как их надо носить, но хотелось бы удостовериться, что "кнопочками кверху" - это точно правильный вариант по фен-шую. В прилагаемой инструкции (да, я её прочитал) это в явном виде тоже никак не указано.
В Bluetooth-наушниках звук вообще замешан строго на низких частотах, хотя он немного чище, чем в проводных (исчез гул в средних частотах). В общем, для прослушивания попсы сойдёт, а если хотите расслышать в музыке детали, лучше выбрать другую модель. Тем более, что при подключении по проводу даже наушники среднего класса будут звучать лучше с той же самой Nokia 8.1 Plus. Здесь как с компьютерами против ноутбуков - за аккумулятор и удобство транспортировки приходится расплачиваться меньшим потенциалом.
Работают наушники до 10 часов - в реальности, конечно, часов 6.5-7, но этого должно хватить, чтобы привыкнуть к управлению ими. Наверное.
Производительность и автономность
Nokia 8.1 работает на "околофлагманском" Qualcomm Snapdragon 710 и показывает вполне типичную для этого процессора производительность - круче только топ-модели смартфонов 2019 и 2018 годов. Вообще, при всех своих странностях в конструкции (6 экономичных ядер + 2 прожорливых и более мощных, а не 4 экономичных + 4 мощных, как в большинстве процессоров) этот Snapdragon мне очень нравится - скорости работы хватает везде, экономичность не страдает, цена более-менее разумная. Да, те же Xiaomi предлагают 845-855 Snapdragon даже в смартфонах за 30 тысяч рублей, но по заявлением руководителя компании, халява скоро закончится и новые смартфоны будут дороже, а уж насколько - никто не знает.
Автономность у Nokia 8.1 на удивление неплохая - обычно Нокии на Андроиде разряжаются намного быстрее конкурентов с китайскими оболочками (Xiaomi, Huawei и др.). На этот раз мы получаем обратную ситуацию - в играх Nokia 8.1 с 3500 мАч работает дольше, чем Xiaomi Redmi Note 6 Pro с 4000 мАч, а по выносливости в просмотре видео или простом чтении с экрана работает аккурат на свою ёмкость аккумулятора дольше почти всех смартфонов с IPS-экраном (AMOLED гораздо меньше кушает при просмотре фильмов, поэтому не в счёт) и такой же ёмкостью аккумулятора. В общем, 1.5 суток этот смартфон проработает легко и горевать из-за того, что в аккумуляторе всего 3500 мАч, а не 4000 мАч, точно не стоит.
Практически самый выносливый смартфон с мощным процессором и аккумулятором умеренной ёмкости
В общем, у нас тут неплохой пример того, как смартфон с мощным процессором ещё и остаётся достаточно выносливым - это заметно не только на фоне ASUS ZenFone Max Pro M2, который с 5000 мАч работает, как другие смартфоны с 4000 мАч, но и на фоне Xiaomi Mi 8, которому 3400 мАч на AMOLED-экране не помогают работать хотя бы примерно столько же, сколько это делает Нокиа.
Понятное дело, что в процессорной производительности Snapdragon 710 можно величать "обрубком" даже на фоне Snapdragon 660, но в играх он ведёт себя по-флагмански, во всех бытовых задачах (кроме, может быть, скорости добавления спецэффектов к готовой видеозаписи) скорость работы тоже выше среднего - так зачем, как говорится, платить больше? Единственный реальный соперник Nokia 8.1, который с IPS-дисплеем и примерно таким же аккумулятором работает быстрее и, в пересчёте на объём аккумулятора, дольше - Huawei P20. По совокупности характеристик он очень крут. Жаль, что встречается в продаже слишком редко, чтобы рекомендовать его к покупке для всех регионов России в одночасье.
Камера
На экране самой Nokia 8.1 качество камеры оценить сложно - то ли хорошая, то ли не очень, но на большом мониторе качество съёмки вас всё же порадует. Все исходные данные для того, чтобы фотографировать круто, у Нокиа есть - и сенсор Sony IMX363 (такой же, как в Xiaomi Mi 8 и Mi Mix 3), и оптическая стабилизация, и неплохая сама по себе оптика. На деле же мы получаем результат... выше среднего, но всё ещё хуже, чем могут выдать Xiaomi Mi 8/Mi 9 или Meizu 16. На каждой фотографии заметны следы того, как её "намыливала" автоматика - а значит, что изначальное качество кадра не такое уж высокое, но до откровенного натягивания совы на глобус, как это делает Honor 10, дело не доходит, поэтому снимки получаются более-менее качественными.
Оттенки плавные, без ярко выраженной “кислотности” и мультяшности режима AI, как в Хуавеях, чёткость снимков на уровне, диапазон (способность схватывать тёмные и светлые оттенки одновременно) работает правильно. Ночные снимки... на четвёрку, быть может, с небольшим минусом. Для того, чтобы снимок не выглядел "шершавым", прошивка снижает резкость фото, но зато минимизирует шумы. В общем, камера в Nokia 8.1 однозначно хуже, чем в Xiaomi Mi 9 или Huawei P20, но лучше, чем в Honor 10, Samsung Galaxy A9 (2018), OnePlus 5T. Немного лучше, чем в ASUS ZenFone 5 и очень близко к уровню Meizu 16/Xiaomi Mi 8. В общем, вопрос субъективный, и со многими конкурентами желательно бы сравнить вживую для окончательного вердикта, но в целом камера Nokia 8.1 мне понравилась.
Флагманы Xiaomi и Huawei зачастую фотографируют лучше, но чаще всего - примерно так же. Все остальные конкуренты по качеству съёмки фото отстают
Это же касается и селфи-камеры - при всех своих "дутых" 20 мегапикселях (реальных мегапикселей, как обычно, меньше, но маркетологи удавятся, но не скажут, сколько их на самом деле) это одна из лучших селфи-камер в пределах 30 тысяч рублей. Не забывайте, что у тех же Xiaomi Mi 8-9 селфи-камеры не ахти, а действительно хорошие они в Honor 10 и всяких Oppo и Vivo, которые вы не хотите покупать.
Что касается видео - разговор отдельный. Камера умеет снимать в 4К и днём лучше всего выбирать только этот режим. Дело не только в том, что резкость значительно повышается, а в том, что в Full-HD чёткость картинки почему-то получается сомнительной, как и цветность. Видео в Full-HD выглядит мыльным и выцветшим - как с китайского видеорегистратора. С другой стороны, в 4K усиливается эффект роллинг-шаттер (вертикальные элементы наклоняются при панорамировании).
Качество съёмки видео - китайское. В плохом смысле этого слова
Ночью ситуация немного меняется. В 4K по-прежнему выше резкость (в FHD тут совсем мыло-мыльное), но появляется очень много шумов, которые даже приводят к перенасыщению цветов, как мы это не раз видели у тех же Xiaomi.
В общем, по части видеосъёмки Nokia уступает не только всяческим Huawei P20, Xiaomi Mi 8/Mi 9, но и старому Samsung Galaxy S8 в том числе. А жаль. Фотографии в исходном качестве вы можете скачать по этой ссылке.
Конкуренты
|Nokia 8.1
|Xiaomi Mi 9
|Samsung Galaxy A9 (2018)
|Операционная система
|Android One (Android 9)
|Android 9 + MIUI 10.2
|Android 8.0
|Экран
|6,18'', 1080x2280 пикс., 19:9, IPS, 408 ppi
|6,39'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|6,39'', 1080x2220 пикс., 18,5:9, AMOLED, 393 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 710, 2x Kryo 360 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 360 Silver 1,7 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 855, Kryo 485 2,84 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 660, 4x Kryo 260 2,2 ГГц + 4x Kryo 260 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 616
|Adreno 640
|Adreno 512
|Оперативная память
|4 Гбайт LPDDR4
|6 Гбайт LPDDR4
|6 Гбайт LPDDR4
|Накопитель
|64 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 13 Мп, диафрагма: f/1,8 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,0
|Основная квадро: разрешение матрицы: 24 Мп + 8 Мп + 10 Мп + 5 Мп, диафрагма: f/1,7 + f/2,4 + f/2,4 + f/2,2 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 24 диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|3500 мАч
|3300 мАч
|3800 мАч
|Размеры
|154,8x75,8x8 мм
|157,5x74,7x7,6 мм
|162,5x77x7,8 мм
|Масса
|180 г
|173 г
|183 г
|Цена
|30 тысяч рублей
|30 тысяч рублей
|30 тысяч рублей
Xiaomi Mi 9
Как я уже сказал, лавочку скоро прикроют и флагманы от Xiaomi перестанут быть настолько дешёвыми. Тем не менее, за примерно те же 30 тысяч рублей новый Xiaomi Mi 9 лучше Nokia 8.1 почти во всём. Разве что, у него отсутствует 3,5-мм разъём для гарнитуры, нет слота microSD и экран - AMOLED (на любителя, но для многих это даже преимуществом будет). Также у Xiaomi свой собственная оболочка и обновления Android будут выходить не так оперативно, но учитывая, как Google портит стандартный интерфейс Android, это однозначный плюс.
Samsung Galaxy A9 (2018)
А вот хороший пример того, как бы выглядела Nokia 8.1, если бы её реально делали только маркетологи, а не те, кому важна репутация марки. Samsung "четыре плохих тыльных камеры вместо одной хорошей" Galaxy A9 (2018). А-девятый медленнее, а из-за криворукости разработчиков оболочки процессор Snapdragon 660 потребляет в нём столько энергии, что с 3800 мАч Galaxy A9 работает в режиме чтения и играх почти столько же, сколько Nokia 8.1 с 3500 мАч. Разве что в просмотре фильмов Самсунг, благодаря экономичному экрану, несравнимо более выносливый.
Правда, оперативной памяти в этом Самсунге много - 6/128 Гбайт сейчас достаточно даже для флагмана, не говоря уже о смартфоне среднего класса. Но назвать это чудо стоимостью в 30 тысяч рублей достойной покупкой язык не поворачивается - даже старый Samsung Galaxy S8+ по такой же цене будет гораздо более интересным приобретением.
Так к чему вы клоните в своём заголовке?
Рассуждать о Nokia ещё сложнее, чем о взаимоотношениях между странами СНГ - в любом случае останешься "козлом, который не прав". Кто-то скучает по Nokia, которую он запомнил по эпохе кнопочных смартфонов, кто-то жалеет об утонувших прежде времени Maemo/Meegoo, кто-то считает, что у Nokia на Windows был потенциал, который загубили плохие управленцы. А кто-то просто идеологически уверен, что "ничто китайское не должно было коснуться легендарного финского бренда! Ничто!".
Но помните ли вы, какими были Нокии во времена Windows Phone? Не топ-модели, которые продавались малыми тиражами, а смартфоны, которые были по карману большинству покупателей?
Раз уж мы в этом обзоре говорим о "заместителе флагмана" Nokia, вспомним его аналог на Windows - Nokia Lumia 830. В сравнении с конкурентами - самая медленная, самая толстая и тяжёлая, постоянно перегревающаяся, с плохой автономностью. И только камера была неплохой. Но даже Самсунг среднего класса при его завышенной цене обходил Нокию со свистом по соотношению цены и качества.
Если вам кажется, что субфлагманские Nokia Lumia в своё время были круче, чем HMD-Nokia на Android сегодня, вы просто плохо помните, как обстояли дела в эпоху Windows Phone на самом деле
А сейчас? А сейчас мы видим, что сопоставимый по цене новый Самсунг в оф.рознице однозначно хуже, Sony и LG тоже не могут предложить ничего настолько же толкового по аналогичной цене, а единственные серьёзные конкуренты для субфлагманской Нокии - парочка флагманов Xiaomi (самого демпингующего китайского производителя!) и ещё один Huawei. При этом у китайцев нет ни слота для карт памяти, ни разъёма для наушников, а у Huawei хуже дисплей и на 40% ниже производительность в играх. Это ли не победа?
Да, у Нокии больше нет экзотического и классного дизайна или каких-то дико крутых характеристик (хотя Nokia 9 PureView пытается что-то подобное изобразить, но получается не очень). Но без китайской поддержки мы бы сейчас с великой долей вероятности наблюдали новинки Nokia такими, какими их выпускает HTC - не для того, чтобы они продавались, а для того, чтобы читатели Ferra смогли зайти в новость и "поржать" над тем, какими убогими получились новые смартфоны.
За свои деньги (да и объективно, без привязки к цене) Nokia 8.1 - очень хороший смартфон, главный недостаток которого в том, что он уже слегка морально устарел. Да, техника развивается быстро и сегодня полгода - это почти вечность. Столь широкая монобровь - это уже непростительно и откровенное уродство, учитывая, что мобильник изначально не был дешёвым. Да и устойчивость (лёжа на спинке), принесённая в жертву красоте, не всегда радует. Опять же - гибридный слот, заставляющий выбирать между второй симкой или картой памяти. Причём, пользоваться слотом microSD придётся, потому что на 64 Гбайт памяти особо не разгуляешься.
Тем не менее, это смартфон дорогим внешне и на ощупь корпусом (не считая выреза в экране), с одним из самых качественных дисплеев IPS, уровнем производительности, круче которой только самые злые "китайцы", хорошей автономностью и качественной фотокамерой. Не 10 из 10, но достаточный задел для того, чтобы радоваться всё ещё живой Нокии. Пусть и с другими людьми у руководства.