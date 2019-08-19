Бюджетный смартфон Alcatel с характеристиками уровня Xiaomi, но дешевле. А в чём прикол?

Что мы теряем, если покупаем смартфон с ровными рамками вместо модели с вырезом в экране? Примерно 0.2” диагонали дисплея при таких же габаритах. Alcatel предлагает 5.5” там, где Huawei Y5 (2019) завернул 5.71” в корпусе с такими же размерами. С другой стороны, Xiaomi Redmi 7A, у которого тоже нет вырезов, даже до 5.5” не дотянул – придётся довольствоваться «неполноценными» 5.45 дюймами. Мелочи, но именно покупатели бюджетных смартфоном любят семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать, поэтому просто имейте в виду, что Alcatel не превратился в «слонопотама» из-за не модных нынче рамок вокруг экрана.

Динамик громкий, но визгливый и… «пластиковый» по звуку. Для прослушивания музыки он не годится, но для того, чтобы подорваться утром от будильника – самое то. Прорезей для динамика две, но в действительности одна из них – маскировка микрофона. Никакого вам стерео за 6 тысяч рублей, как и следовало ожидать.

NFC в Alcatel 1S не завезли, но представители компании в ответ на такие претензии честно отвечают, что «TCL не хочет выпускать отдельные версии под функции, которые малопопулярны за пределами Китая». А не увиливают в стиле «мы всегда прислушиваемся к читателям и стараемся обеспечивать уникальный пользовательский опыт», как это делают китайцы из Xiaomi.

С другой стороны, у близкого по цене ZTE Blade V9 Vita NFC есть, и даже у стареющей Nokia 3.1 тоже всё в порядке с такой функцией. А здесь приходится «войти в положение, понять и простить». По большому счёту, аргумент «если у Xiaomi не получается, то что вы от нас хотите?!» засчитывается, только вот у Xiaomi получилось влепить 4000 мАч в свой Redmi 7A при такой же цене, а у Алкателя… Впрочем, посмотрим – здесь и процессор не настолько раздутый по гигагерцам, может одно уравновесит другое.