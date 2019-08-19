Бюджетный смартфон Alcatel с характеристиками уровня Xiaomi, но дешевле. А в чём прикол?

Технические характеристики
|ALCATEL 1S
|Операционная система
|Android 9.0 Pie
|Экран
|IPS LCD, 5.5", 18:9, 720 x 1440, 293 PPI
|Процессор
|Unisoc SC9863A, 8 ядер Cortex-A55 1.6 GHz
|Графика
|IMG PowerVR GE8322
|Оперативная память
|3 ГБ
|Накопитель
|32 ГБ, поддержка microSD до 128 GB
|Связь
|Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС
|Камеры
|Двойная основная камера: 13 MP (f/2.0, 1/3'') и 2 MP, фронтальная: 5 MP (f/2.2)
|Аккумулятор
|3060 мАч
|Размеры
|147,8 Х 70,7 Х 8,6 мм
|Масса
|182 г
|Цена
|6500 рублей
Внешний вид
Странное ощущение – вроде бы ещё не так давно 5.5-дюймовые мобильники считались среднеразмерными, а вот сейчас берёшь такое чудо в руки и поражаешься, до чего же он маленький! Если вы привыкли держать в руке огромную «лопату» с дисплеем на шесть дюймов и стандартными рамками, то представьте, что после такого огромного лопатофона, вы взяли в руку пульт от телевизора. Ощущения будут примерно такие же.
В 2019 году так уже почти никто не делает, да и сам по себе новый смартфон с ровными рамками вместо выреза в верхней части экрана выглядит как-то… не так. Дай бог памяти, так же выглядел Honor 9 Lite ещё полтора года назад. Не так уж давно, но, как вы можете убедиться, в типичном дизайне смартфонов с тех пор много воды утекло.
«Морда лица» смартфона прикрыта стеклом с закруглениями по краям (то, что раньше рекламировали как 2.5D-стекло». Выглядит красиво, но лепить защитное стекло на скруглённое стекло – занятие нервное. А вам придётся этим заняться, потому что на самом экране нет олеофобного покрытия. Это означает, что он всегда будет грязным, будто вы размазали по нему
сопли мороженое. Защитное стекло с собственным олеофобным покрытием эту проблема ликвидирует, но часто ли люди покупают такую бронь к смартфону стоимостью 6 тысяч рублей?
В отличие от многих новых смартфонов с вырезами в экране, здесь привычная и полноценная компоновка лицевой панели. Это я говорю о том, что светодиод для уведомлений на месте, а фронтальная камера и датчик освещённости расставлены симметрично по бокам от разговорного динамика. Поэтому не возникает вопросов, зачем нужна верхняя рамка. А вот «подбородок» снизу оправдать уже сложнее, потому что на нём можно было бы расположить сенсорные кнопки, которые, к сожалению, нарисованы на и без того маленьком 5.5-дюймовом экране и съедают его полезную площадь.
Дизайн образца 2018 года в смартфоне, без вырезов в экране – либо преимущество, либо недостаток. Зависит от вашего личного отношения к смартфонной моде
Больше всего бюджетный Alcatel 1S радует, да, представьте себе – дизайном! Пластиковый корпус с шлифованной «под металл» текстурой – нестареющая и очень практичная классика. Четыре года назад аналогичный дизайн получали недорогие смартфоны Acer, а теперь такой же приём освоил Alcatel, и правильно сделал!
Потому что смартфон получается красивым внешне, не скользким, не марким и прочным. Но и не модным – против манеры лепить глянцево-пластиковые модели не попрёшь. А ведь ещё недавно производители настолько же дружно фигачили смартфоны из «люминия», и тогда тоже было невозможно найти смартфон из другого материала.
При этом алкателевцы заморочились и решили в пластиковый корпус добавить интересный элемент – на торцах есть небольшие плавные скосы под одним углом со скосами на клавишах питания и громкости. Звучит сложно, но вживую выглядит очень круто.
Что мы теряем, если покупаем смартфон с ровными рамками вместо модели с вырезом в экране? Примерно 0.2” диагонали дисплея при таких же габаритах. Alcatel предлагает 5.5” там, где Huawei Y5 (2019) завернул 5.71” в корпусе с такими же размерами. С другой стороны, Xiaomi Redmi 7A, у которого тоже нет вырезов, даже до 5.5” не дотянул – придётся довольствоваться «неполноценными» 5.45 дюймами. Мелочи, но именно покупатели бюджетных смартфоном любят семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать, поэтому просто имейте в виду, что Alcatel не превратился в «слонопотама» из-за не модных нынче рамок вокруг экрана.
Динамик громкий, но визгливый и… «пластиковый» по звуку. Для прослушивания музыки он не годится, но для того, чтобы подорваться утром от будильника – самое то. Прорезей для динамика две, но в действительности одна из них – маскировка микрофона. Никакого вам стерео за 6 тысяч рублей, как и следовало ожидать.
NFC в Alcatel 1S не завезли, но представители компании в ответ на такие претензии честно отвечают, что «TCL не хочет выпускать отдельные версии под функции, которые малопопулярны за пределами Китая». А не увиливают в стиле «мы всегда прислушиваемся к читателям и стараемся обеспечивать уникальный пользовательский опыт», как это делают китайцы из Xiaomi.
С другой стороны, у близкого по цене ZTE Blade V9 Vita NFC есть, и даже у стареющей Nokia 3.1 тоже всё в порядке с такой функцией. А здесь приходится «войти в положение, понять и простить». По большому счёту, аргумент «если у Xiaomi не получается, то что вы от нас хотите?!» засчитывается, только вот у Xiaomi получилось влепить 4000 мАч в свой Redmi 7A при такой же цене, а у Алкателя… Впрочем, посмотрим – здесь и процессор не настолько раздутый по гигагерцам, может одно уравновесит другое.
А вот что Alcatel смог, в отличие от крупных производителей, так это сканер отпечатков пальцев – если вы забыли, я вам напомню, что такой «роскоши» до сих пор нет ни в Xiaomi Redmi 7A, ни в Realme C2, ни в Nokia 2.2. В общем, практически нигде, если не брать в расчёт смартфоны стоимостью 9-10 тысяч в официальной рознице.
Да, сканер в Alcatel не самый быстрый, но он работает намного лучше, чем большинство сканеров в экране даже у более дорогих смартфонов. И это уж точно лучше, чем паршиво срабатывающая (в бюджетных смартфонах) разблокировка сканированием лица, или «смахните пальцем экран блокировки и тыкайте указательным пальцем PIN-код».
Экран и интерфейс
5,5 дюймов экрана 18:9 – не такая уж и большая диагональ для мобильника в 2019 году. Но это даже плюс, потому что 1440x720 точек на 5.5 дюймах выглядят лучше, чем, например, 1520x720 точек на 6.2 дюймах в каком-нибудь Samsung Galaxy A10. И, вы будете смеяться, в Xiaomi Mi A3 стоимостью 17 тысяч рублей экран ещё хуже. Хотя это уже крайности, а в целом можно сказать, что дисплей у Alcatel 1S нормальный для своей цены. Хотелось бы Full HD+, а не HD+, но в смартфоне за сто баксов (до кризиса в 2014 году это было 3500 рублей, чтобы вы понимали, о каких мизерных для китайцев суммах идёт речь) такой роскоши вам пока не может предложить никто.
Вообще удивительно, насколько похорошели улицы Москвы при Собянине экраны в новых Алкателях – и по яркости, и по оттенку белого (он ни синий, ни жёлтый, а именно белый), и по контрастности всё хорошо. Только точность цветопередачи (DeltaE) чуть хромает, но не из-за экрана, а из-за паршивого защитного стекла. Из-за него же (помимо бед с отсутствием олеофобного покрытия) на экране при малейшем солнце на улице ловится огромное количество бликов – такое, что даже хороший запас яркости не особо спасает.
Экран хороший, а вот стекло, которое его прикрывает, ужасное
|Обзор Alcatel 1S
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|438/2,1 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1350:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|90%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,7
|Гамма (идеальная — 2,2)
|1,9
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7100К
Это похвально, что в Alcatel 1S предустановлен Android 9.0 (новее в финальной версии Андроида пока нет ни на одном смартфоне), только вот он перерисован в стиле… старого Android. Если выдать этот мобильник человеку, который увлекается смартфонами, даже он с трудом сможет разобрать, новая ли версия системы установлена, либо это «колхозный тюнинг» Android 6 трёх-четырёхлетней давности. Я понимаю, когда владельцы старых смартфонов напяливают в систему темы оформления в стиле только что вышедших новинок. А зачем делать наоборот?
Ну да ладно, зато всё работает быстро и без «глюков».
Зато система не загажена кучей непонятного софта, как те же устройства от Honor, Meizu или, упаси господь, BQ: в комплекте есть стандартный набор приложений от Google и Яндекс, одна офисная утилита и приложение для записи экрана. Многим «китайцам» стоит поучиться такому минимализму. Даже «ускорителей» системы и прочих удлинителей половых органов нет!
Производительность
«
- А давайте закупим процессоры от Unisoc!
- Что это?
- Это как медиатек, только не медиатек.
- Ни слова больше! »
Признавайтесь, вы ведь тоже первым делом подумали «што, блин?!», когда увидели слово Unisoc в названии процессора? Не пугайтесь – это не такая уж экзотика с конструктивной точки зрения, Андроид на неё работает стандартным образом (а не через задницу, как это было на процессорах Intel Atom в старых моделях ASUS ZenFone).
Восемь ядер Cortex-A55 (а они быстрее, чем Cortex-A53 в Snapdragon 625/630, MediaTek Helio P20/P22 и др), с одинаковой частотой 1.6 ГГц – неплохая заявка на победу. Да вы и сами можете увидеть, как этот «Юнисок» наказывает Helio P22 в Realme 3 – а у Helio P22, четыре ядра из восьми работают на частоте 2.0 ГГц против 1.6 ГГц в Алкателе.
Unisoc – это такой более дешёвый MediaTek, только более горячий и прожорливый
Но счастье будет недолгим, потому что Unisoc SC9863A критически отстал по техпроцессу.
Представьте себе старый автомобильный двигатель – надёжный, предсказуемый, но прожорливый и «коптящий». Вот процессоры Unisoc – это такие же, сделанные «дедовским методом» на старых станках вычислительные устройства для смартфонов.
Чем тоньше (меньше) техпроцесс в процессоре, тем меньше он (процессор) нагревается и кушает энергии при одной и той же нагрузке. В Xiaomi Redmi 7A, Nokia 2.2 и Realme C2 процессоры работают на техпроцессе 12 нм. В Samsung Galaxy A10 – на 14 нм. В Honor 8S – 12 нм.
В Alcatel 1S - …28 нм! Помните, в 2017 году выпускались такие смартфоны, как Xiaomi Redmi 4X или Meizu M5s? Вот по прожорливости и нагреву процессор в Alcatel 1S – их ровесник. А по скорости работы «в прыжке», конечно, равен современным Snapdragon 439 или 450, либо MediaTek Helio P22. Но какой ценой…
А вот такой!
Лукашенко как-то пообещал, что белорусы будут «жить плохо, но недолго». Alcatel устроен чуть иначе – работает хорошо, но недолго.
С прожорливым и постоянно горячим процессором смартфон с 3060 мАч разряжается со скоростью других современных смартфонов с…. 2500 мАч. Если продержится до вечера – вам повезло. А скорей всего не продержится, поэтому всегда носите с собой внешний аккумулятор.
Камера
Как и у многих недорогих смартфонов из поднебесной, второй сенсор здесь влепили только для красоты (может даже и не подключали). Размытие добавляется программным путем в виде наложения эффекта по круглой области. Можно было оставить просто один сенсор, и смартфон от этого ничего бы не потерял.
При этом цирке с модой на портретные режимы, хочется отметить, что при обычном освещении камера выдает очень приятную по цветам картинку. Автоматика камеры сама вытягивает тени и доводит до ума цветопередачу. Каким образом - непонятно, но результат для телефона за 6 тысяч рублей - очень и очень неплохой.
HDR в эти моменты не используется, хотя иногда камера включает этот режим насильно. Сравнивая с агрессивным HDR на других дешевых смартфонах, хочется отдать должное тем, кто настраивал камеру в Алкателе. Итоговая картинка не вызывает желания поскорее забыть увиденное и больше ни в коем случае не включать этот режим. Короче говоря, в дневной фотосъёмке это очень толковый смартфон, с учётом его цены.
Заявленные 13 МП, похоже, просто растянутые маркетологами 8 МП. Хотелось бы больше реальной детализации, потому что качества хватает далеко не всегда. Снимать лучше в неподвижном положении и при хорошем источнике света. Пасмурная погода тоже подойдет, потому что свет рассеян и камера лучше справляется со своей задачей.
Камера недорогая, но днём снимает вполне качественно. А вот ночью – увы
В помещении камере удается при "твердой руке" и неподвижном объекте съемки делать приличные снимки. Шумов не так много, контрастность в порядке да и проблем с балансом белого, кроме тяжелых по освещению сцен, почти нет. В кромешной темноте, конечно, ситуацию ничто не исправит, но этого от смартфона за 6 тысяч рублей и не ждёшь.
Фронтальная камера тут просто есть, для «историй» в социальных сетях - это не вариант. Разрешение низкое, чёткость хромает на обе ноги, но для редких видеозвонков сойдет. Не спасает ситуацию и встроенная фронтальная физическая вспышка. Да, вы прочитали все правильно. Здесь действительно есть фронтальный светодиод, узнать о котором - было сюрпризом: вечер, резкая вспышка оттуда, откуда не ждешь. И как не присматривайся, пока она не работает, сам диод почти не видно.
Конкуренты
Xiaomi Redmi 6A
|Xiaomi Redmi 6A
|Операционная система
|Android 8.1 + MIUI 9.5
|Экран
|IPS, 5.45", 1440 х 720, 295 PPI, олеофобное покрытие.
|Процессор
|Mediatek Helio A22, 4 ядра Cortex-A53 2.0 ГГц
|Оперативная память
|2 ГБ
|Накопитель
|32 ГБ, есть слот microSD, не совмещенный со слотами для SIM
|Связь
|Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС
|Камеры
|Основная камера: 13 MP (f/2.2), фронтальная: 5 MP (f/2.2)
|Аккумулятор
|3000 мАч
|Размеры
|147,5 x 71,5 x 8,3 мм
|Масса
|145 г
|Цена
|5500 рублей
Из-за того, что Xiaomi считают 32 Гбайт в памяти манной небесной и ломят за Redmi 7A 2/32 Gb целых 8500 рублей, придётся опуститься на уровень ниже и рассмотреть уже уходящий на пенсию Redmi 6A. Это всё ещё неплохой смартфон для тех, кто покупает мобильники по соображениям «лишь бы работало без приключений и было надёжно». Качественный экран, нормальная (по такой-то цене) камера, терпимая, потому что всего лишь четыре ядра, скорость работы и хорошая автономность – намного лучше, чем у Алкателя.
Запаса производительности нет, вы регулярно будете нащупывать предел возможности процессора. А 2 гигабайта оперативной памяти усугубляют ситуацию. Смартфоном придётся пользоваться правильно: запустил приложение, запустил второе. Переключился с одного на второе – дал смартфону «отдышаться» пару секунд, и только после этого всё работает без подвисаний. Старость – не радость, но перспектива таскать с собой Power Bank и жить без обновлений Android в Алкателе вам ведь тоже не нравится?
Итог
Очень не хочется втаптывать в грязь мобильник с современным Android, 3/32 Гбайт памяти и восьмиядерным процессором при цене в 6500 рублей. Потому что Xiaomi просит за примерно то же самое, только с нормальной автономностью, но без сканера отпечатков и с обрубленным объёмом оперативной памяти, 8500 рублей. И Realme тоже.
Но и проблем у Alcatel 1S тоже хватает – процессор оказался «печью», которая съедает заряд аккумулятора очень быстро, да и для игр не годится из-за быстрого нагрева до критической температуры (и потери мощности, когда эта температура будет достигнута). А ночная фотосъёмка (или видеосъёмка) смартфону не даётся практически никак.
Зато это красивый и быстрый смартфон с ярким и качественным экраном. Не бог весть какое достижение, но в комплекте с внешним аккумулятором его уже можно считать более-менее адекватным средством связи и «молотилку» приложений.