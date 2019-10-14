Бюджетный смартфон с самой лучшей автономностью — Motorola G7 Power

Производительность и автономность

По меркам смартфонов за 10-12 тысяч перед нами далеко не самый мощный агрегат – в таком бюджете сегодня можно без труда выхватить какую-нибудь Nokia с китайским процессором MediaTek (вместо американского Qualcomm) и заметно большей прожорливостью, но производительностью уровнем выше. Или, если постараться, достать себе Redmi Note 7 с процессором Qualcomm Snapdragon 660, который уже на две головы быстрее, чем его младший брат Snapdragon 632.

Но все эти модели, в лучшем случае, предложат вам 4000 мАч в аккумуляторе. А вот если мы ищем смартфон с 5000 мАч… выбирать становится особо не из чего. Есть «китайцы» с китайскими процессорами MediaTek Helio P35 и прочими восьмиядерниками, которые кушают много, а ворочаются не особо быстрее Квалкомма. Есть всякое старьё на Snapdragon 625 (процессором предыдущего поколения относительно Snapdragon 632), который был неплох в годы своей молодости, а сейчас уже ворочается чуть медленнее, чем ожидаешь от восьми разогнанных ядер – по редакционному Xiaomi Redmi 5 Plus это хорошо заметно, кстати говоря.

И где-то в потусторонней вселенной есть ASUS ZenFone Max Pro M1 с его идеальным набором из Snapdragon 636 и 5000 мАч, и ZenFone Max Pro M2 с более мощным Snapdragon 660, но и большей прожорливостью процессора, из-за которого 5000 работают в деле на уровне 4400-4500 мАч. Но даже эти два смартфона в новом состоянии уже нигде не купишь. Как и Samsung Galaxy M20, который предлагал аналогичный набор.

И… всё! Остаются либо заведомо более медленные смартфоны с 5000 мАч и более, либо смартфоны с 4000 мАч, но более мощными процессорами… которые как раз из-за этих более мощных процессоров уже на статус смартфонов-долгожителей не претендуют.

Не то, чтобы это был комплимент Moto G7 Power, просто, как видите, мы, покупатели, со своими пожеланиями по бюджетным смартфонам с 5000 мАч и мощным процессором никому не нужны…

Оболочка у Motorola близка к «чистому» Android, поэтому работает всё с нормальной скоростью – никаких «самолётных» ощущений от быстродействия, но и никаких «зависаний-подвисаний». Процессора в компании с 4 Гбайт оперативной памяти хватает для всего понемногу. Но не могу не отметить, что для игр на высоком качестве графики лучше всё же забыть о ёмкости аккумулятора и выбирать целенаправленно смартфоны с Snapdragon 660, а то и Snapdragon 710. Тут никаких сюрпризов.