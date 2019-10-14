Бюджетный смартфон с самой лучшей автономностью — Motorola G7 Power
Внешний вид
При покупке смартфонов в России встречают их, что логично, по одёжке, и вот одёжка у Моторол в последнее время невыразительная – можно расставить практически все смартфоны в одну линию, и вы не сможете сходу угадать, какие из них стоят дешевле, а какие дороже. За исключением, наверное, Moto One Zoom, но его в России продавать не будут, поэтому не в счёт.
G7 Power революций, понятное дело, не создаёт – да, он пытается изобразить модную в недорогих мобильниках безрамочность, но рамки у Moto обычного размера, а вырез в экране широковат.
Зато, если вы пытаетесь искать в нём не красоту, а практичность, ситуация разворачивается в противоположную сторону. Потому что смотрите-ка:
Честные 5000 мАч. Толщина, конечно, могла быть чуть меньше, но для того, чтобы размазать такой же объём более тонким слоем, нужен более длинный корпус. Вопрос вкуса, конечно, но «лопат» о 6.5 дюймах и более сегодня хватает, а вот 5000 мАч в 6.2 дюймах и не «подвального» производителя (в отличие от всяческих Oukitel и Umidigi) в смартфонах найти проблематично.
NFC!. И Google Pay + возможность пополнять проездные на автобусы и т.д. соответственно. В бюджетных смартфонах NFC встречается разве что в Huawei/Honor, но эти две марки не дадут вам 5000 мАч, и сама работоспособность NFC из-за санкций США против Huawei тоже под вопросом.
USB Type-C. Мелочь, а приятно. Во-первых, разъём симметричный, во-вторых, более надёжный, чем micro-USB, да и как задел на будущее немного актуальнее.
Сканер отпечатков на корпусе. Звучит как аргумент от противного (обычно преимуществом считают как раз сканеры в экране), но в бюджетных смартфонах экранные сканеры работают настолько паршиво, что лучше уж на корпусе – надёжнее и быстрее.
Полноценный слот для двух сим-карт и карты памяти. Не гибридный, когда «выберите любые два», а всё сразу.
Разъём 3.5 мм для наушников тоже на месте, хотя это уже не плюс, а обычная ситуация для недорогих смартфонов.
Из нейтрального – в комплекте есть чехол. В смартфонах дешевле 15 тысяч он бывает не всегда, поэтому это скорее плюс.
Экран и интерфейс
Минус экрана Moto G7 Power – его разрешение (или чёткость, если вам так угодно). При диагонали 6,2 дюйма разрешения HD+ уже маловато, хотя не критично. То есть, после Full HD+ при просмотре видеозаписей начнёте думать, что чёткости чуть недостаёт, а в ежедневном использовании этот факт бросаться в глаза не будет. Во всяком случае, если бы разрешение Full HD+ натянули на экран типа AMOLED, из-за неизбежной технологии PenTile он бы был ещё менее чётким, чем IPS с таким же количеством точек. И вот там бы действительно картинка была бы рыхлой даже на первый взгляд. Зато AMOLED кушал бы меньше и автономность оказалась бы выше (хотя, как вы увидите ниже, выше уже особо некуда).
Минимальный уровень яркости чуть выше, чем в среднем по мобильникам – 2,85 кд/м2 вместо типичных 1,5 кд/м2. Любителям читать со смартфона ночью может не понравиться, хотя это и не рекорд. А рекорд – это, например, экран Xiaomi Mi A3 с его 14,77 кд/м2 – вот там вам в полной темноте лупит по глазам «дальним светом» по-настоящему жестоко.
|Moto G7 Power
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|489/2,85 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1400:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|90%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,77
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,4
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
В остальном же экран отличный. Огромный запас яркости (попробуйте найти за эти деньги смартфоны с более ярким дисплеем и, соответственно, читаемостью на улице), хорошая цветопередача. Разве что его вырезы кажутся неровными - во-первых, они не соотносятся с формой дисплея. Во-вторых, монобровь, как я уже говорил, огромная по меркам 2019 года. В-третьих, как часто бывает у тех же Xiaomi, закругления углов не очень-то плавно переходят в прямые. В целом не покидает ощущение, что в G7 Power могли обойтись и без вырезов, сделав экран, скажем, не 19,5:9, а 19:9. Тоже было бы неплохо. Но имеем то, что имеем.
Если ваше чувство прекрасного (а то и острота зрения) позволяет вам пользоваться смартфоном с HD-дисплеем вместо Full HD, при такой цене вы получаете очень яркую картинку с хорошей цветопередачей. И это уже неплохо, потому что у конкурентов даже эти два слагаемых встречаются не всегда.
Производительность и автономность
По меркам смартфонов за 10-12 тысяч перед нами далеко не самый мощный агрегат – в таком бюджете сегодня можно без труда выхватить какую-нибудь Nokia с китайским процессором MediaTek (вместо американского Qualcomm) и заметно большей прожорливостью, но производительностью уровнем выше. Или, если постараться, достать себе Redmi Note 7 с процессором Qualcomm Snapdragon 660, который уже на две головы быстрее, чем его младший брат Snapdragon 632.
Но все эти модели, в лучшем случае, предложат вам 4000 мАч в аккумуляторе. А вот если мы ищем смартфон с 5000 мАч… выбирать становится особо не из чего. Есть «китайцы» с китайскими процессорами MediaTek Helio P35 и прочими восьмиядерниками, которые кушают много, а ворочаются не особо быстрее Квалкомма. Есть всякое старьё на Snapdragon 625 (процессором предыдущего поколения относительно Snapdragon 632), который был неплох в годы своей молодости, а сейчас уже ворочается чуть медленнее, чем ожидаешь от восьми разогнанных ядер – по редакционному Xiaomi Redmi 5 Plus это хорошо заметно, кстати говоря.
И где-то в потусторонней вселенной есть ASUS ZenFone Max Pro M1 с его идеальным набором из Snapdragon 636 и 5000 мАч, и ZenFone Max Pro M2 с более мощным Snapdragon 660, но и большей прожорливостью процессора, из-за которого 5000 работают в деле на уровне 4400-4500 мАч. Но даже эти два смартфона в новом состоянии уже нигде не купишь. Как и Samsung Galaxy M20, который предлагал аналогичный набор.
И… всё! Остаются либо заведомо более медленные смартфоны с 5000 мАч и более, либо смартфоны с 4000 мАч, но более мощными процессорами… которые как раз из-за этих более мощных процессоров уже на статус смартфонов-долгожителей не претендуют.
Не то, чтобы это был комплимент Moto G7 Power, просто, как видите, мы, покупатели, со своими пожеланиями по бюджетным смартфонам с 5000 мАч и мощным процессором никому не нужны…
Оболочка у Motorola близка к «чистому» Android, поэтому работает всё с нормальной скоростью – никаких «самолётных» ощущений от быстродействия, но и никаких «зависаний-подвисаний». Процессора в компании с 4 Гбайт оперативной памяти хватает для всего понемногу. Но не могу не отметить, что для игр на высоком качестве графики лучше всё же забыть о ёмкости аккумулятора и выбирать целенаправленно смартфоны с Snapdragon 660, а то и Snapdragon 710. Тут никаких сюрпризов.
Сюрпризы идут дальше – по автономности Motorola G7 Power стала новым лидером нашего рейтинга. При этом мы в Ferra далеко не первый раз тестируем смартфон с 5000 мАч, в том числе, с бюджетным железом, которое, по идее, и должно меньше всего разряжать батарейку. У нас уже были смартфоны с громкими приписками типа “power”, “max” и т.п. - в том числе, обеими сразу. Тем не менее, G7 Power даже с более прожорливым (при прочих равных) дисплеем IPS работает быстрее и «ровнее» всех конкурентов. Понятное дело, что достигается это за счёт скромного HD+ разрешения дисплея, «породистого» и не прожорливого процессора и всё тех же 5000 мАч, но результат всё равно впечатляет – даже если задаться целью разрядить смартфон «в ноль», вы капитулируете раньше, чем он. Как тут не вспомнить старый добрый Lenovo P2, который работал так же, но китайцы всё прос… а впрочем, мы отвлеклись.
Если посмотреть подробно по тесту, можно видеть, что Xiaomi Mi 9T с 4000 мАч батарейкой в играх и видео всё-таки выигрывает - благодаря AMOLED-экрану. В этих режимах AMOLED-экран требует меньше всего энергии (много тёмных оттенков и чёрного). Но в режиме чтения IPS-экраны всегда были впереди - по крайней мере, если читать чёрные буквы на белом фоне. Процессор же чтением нагружается очень слабо.
Если посмотреть подробно по тесту, можно видеть, что Xiaomi Mi 9T с 4000 мАч батарейкой в играх и видео всё-таки выигрыватет - благодаря AMOLED-экрану. В этих режимах AMOLED-экран требует меньше всего энергии (много тёмных оттенков и чёрного). Но в режиме чтения IPS-экраны всегда были впереди - по крайней мере, если читать чёрные буквы на белом фоне. Процессор же чтением нагружается очень слабо.
Камера
Сюрпризы идут дальше – по автономности Motorola G7 Power стала новым лидером нашего рейтинга. При этом мы в Ferra далеко не первый раз тестируем смартфон с 5000 мАч, в том числе, с бюджетным железом, которое, по идее, и должно меньше всего разряжать батарейку. У нас уже были смартфоны с громкими приписками типа “power”, “max” и т.п. - в том числе, обеими сразу. Тем не менее, G7 Power даже с более прожорливым (при прочих равных) дисплеем IPS работает быстрее и «ровнее» всех конкурентов. Понятное дело, что достигается это за счёт скромного HD+ разрешения дисплея, «породистого» и не прожорливого процессора и всё тех же 5000 мАч, но результат всё равно впечатляет – даже если задаться целью разрядить смартфон «в ноль», вы капитулируете раньше, чем он. Как тут не вспомнить старый добрый Lenovo P2, который работал так же, но китайцы всё прос… а впрочем, мы отвлеклись.
Если посмотреть подробно по тесту, можно видеть, что Xiaomi Mi 9T с 4000 мАч батарейкой в играх и видео всё-таки выигрывает - благодаря AMOLED-экрану. В этих режимах AMOLED-экран требует меньше всего энергии (много тёмных оттенков и чёрного). Но в режиме чтения IPS-экраны всегда были впереди - по крайней мере, если читать чёрные буквы на белом фоне. Процессор же чтением нагружается очень слабо.
Ночью качество падает. Оно, в целом, терпимое, по меркам долгожителей с 5000 мАч, но в сравнении с описанным выше камерафонами радоваться особо нечему.
С селфи-камерой всё то же самое. Очень хорошо днём, терпимо (для своей цены) ночью.
По видео – да, тут результат похуже. Но с видео, к сожалению, большинство китайских (и околокитайских, как нынешние Motorola и Nokia) смартфонов справляются плохо, безотносительно их цены. Видео – это к Samsung, LG, и немного (они очень стараются) Xiaomi. Ну и Huawei Mate 30 Pro тоже сюда можете пришить, как единственный Huawei с нормальным качеством записи видео. Но это смартфон за 77 тысяч рублей.
А в нашем случае в Motorola доступна съёмка максимум в 4K/30 или 1080/60, но в 4K получается довольно сильное сжатие (при быстрых движениях в кадре видны артефакты) и цвета перенасыщены.
У съёмки в Full-HD явно не хватает четкости картинки, но при этом разницы между съёмкой в 60 к/с и 30 к/с - почти нет (часто бывает так, что в 60 к/с резкость плохая, а в 30 к/с - лучше).
Ночью так и вообще ничего не разглядишь. Это печально.
Конкуренты
Забавный факт – прямых конкурентов у Moto G7 Power считай что и нет. Чтобы вот и 5000 мАч, и цена менее 15 тысяч рублей (а не средний класс или топ-модель вроде Asus Zenfone 6), да чтоб с NFC и чтобы до сих пор продавался (а не как неплохие ASUS ZenFone Max Pro M1/M2 и Samsung Galaxy M20, которые теперь не найдёшь).
|Moto G7 Power
|Xiaomi Redmi 7
|Vivo Y12
|Операционная система
|Android 9
|Android 9 + MIUI 10.2
|Android 9 + Funtouch 9
|Экран
|6,2'', 720х1570 пикс., 19,5:9, IPS, 279 ppi
|6,26'', 720х1520 пикс., 19:9, IPS, 269 ppi
|6,35'', 720х1544 пикс., 19,3:9, IPS, 268 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 632, 8x Kryo 250 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 632, 8x Kryo 250 1,8 ГГц
|Mediatek MT6762 Helio P22, 8х Cortex-A53 2,0 ГГц
|Графика
|Adreno 506
|Adreno 506
|PowerVR GE8320
|Оперативная память
|4 Гбайт
|3 Гбайт
|3 Гбайт
|Накопитель
|64 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2 (A2DP, LE), GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2 (A2DP, LE), GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0 (A2DP, LE), GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная: разрешение матрицы: 12 Мп, диафрагма: f/2,2 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 диафрагма: f/2,2
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/2,2 качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 диафрагма: f/2,0
|Основная тройная: разрешение матрицы: 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/2,2 + f/2,2 + f/2,4, качество видео: до 1080@30 FPS, Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,2
|Аккумулятор
|5000 мАч
|4000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|159,4x76x9,3 мм
|158,7x75,6x8,5 мм
|159,4x76,8x8,9 мм
|Масса
|193 г
|180 г
|190,5 г
|Цена
|14 тысяч рублей
|12 тысяч рублей
|12 тысяч
Vivo Y12 3/64GB
Честно скажу – этот смартфон, Vivo Y12, пока ещё для всех кот в мешке. Обзорщикам официальные представители Vivo его не выдают, а отзывы покупателей – материя скользкая (кому-то не с чем сравнить, а кто-то вообще засланный казачок).
Поэтому про качество камеры и про сравнение в тестах говорить не буду – это лотерея. Лично мне очень не нравится оболочка Vivo (Funtouch OS), да и MediaTek P22 – паршивенький процессор, если мы говорим о смартфонах дороже 8-9 тысяч рублей. Хорошие Медиатеки начинаются с Helio P60, но где ж его возьмёшь в мобильниках-долгожителях? А ещё у Vivo Y12 нет NFC-модуля, но зато есть тройная камера. Последнее, возможно, единственная причина рассмотреть его в качестве альтернативы. Но гораздо важнее не количество камер, а то, как они снимают.
Xiaomi Redmi 7
Redmi 7 – это то, что вы получаете, если готовы поступиться частью характеристик. Смартфон с аналогичным процессором и дисплеем, чуть более дешёвый. Но без NFC, с меньшим объёмом памяти и заметно отстающий по автономности. Разве что, камера Redmi 7, в среднем фотографирует чуть лучше, но, опять же, не в 100% случаев. Другое дело, что в народе уже закрепилась традиция «не знаешь, что купить – покупай Xiaomi!», поэтому толпа фанатов либо не допускает того, что Xiaomi может отставать от конкурентов при такой же цене, либо плевать хотела на этот факт по каким-то своим соображениям.
И да, в Китае уже начали продавать Redmi 8 с 5000 мАч, но урезанным по быстродействию процессором. Жаль, что пока не очень понятно, сколько этот агрегат будет стоить в России на официальном рынке, и когда вообще поступит в продажу.
Итого
Вообще, мне даже очень нравится такое - когда берёшь на тест вроде бы невзрачный смартфон, от которого ничего не ждёшь, а он в процессе тестирования доказывает, что может многое. Учитывая, что Samsung Galaxy M20 в TMall больше не продаётся (к сожалению), Moto G7 Power – это отличная его замена. Пожалуй, за 12-13 тысяч рублей «со всеми удобствами» (Snapdragon, NFC, 5000 мАч, полноценный слот для сим-карт и microSD, 3.5 мм разъём для наушников) варианта лучше просто не существует.
И, конечно же, никто не спорит, что добавив на том же официальном рынке немного денег (1-2 тысячи, в зависимости от конфигурации) можно взять Xiaomi Redmi Note 7 - там будут лучше процессор, экран и камера, но от NFC придётся отказаться.
Однако если вы хотели смартфон-долгожитель, и при этом не гоняетесь за максимально мощным процессором, повторюсь, Moto G7 Power – это идеальный вариант. Здесь всё сделано для автономности и во имя автономности, но не в ущерб качеству процессора. А таких смартфонов среди известных производителей теперь уже почти нет, и вряд ли скоро появятся.
Сюда бы Snadpragon 636 и Full HD+ дисплей, и получился бы ZenFone Max Pro M1 идеальный бюджетный выносливый смартфон. Сейчас он до идеала не дотягивает, но модель всё равно толковая, поэтому мы считаем нужным поощрить её наградой "Удачная покупка".
- Потрясающая автономность
- Есть NFC (а также USB-C, 3,5-мм и отдельный слот для MicroSD)
- Хорошая оптимизация
- Разрешение HD+