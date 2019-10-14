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Бюджетный смартфон с самой лучшей автономностью — Motorola G7 Power

Дольше работают только смартфоны-«кирпичи» малоизвестных производителей с сомнительным качеством сборки
9
/10
Оценка по версии Ferra
Moto G7 Power
Moto G7 Power, на первый взгляд, кажется очень банальным смартфоном – характеристики уровня «всё очень банально, только пара характеристик отличается в лучшую сторону от всех конкурентов», не особо «модный-стильный-молодёжный» производитель. И ты уже открываешь рот, чтобы сказать «в принципе, если хотите чего-то подобного, лучше купить…» и не находишь ни одной достойной альтернативы. И вот почему.

Внешний вид

При покупке смартфонов в России встречают их, что логично, по одёжке, и вот одёжка у Моторол в последнее время невыразительная – можно расставить практически все смартфоны в одну линию, и вы не сможете сходу угадать, какие из них стоят дешевле, а какие дороже. За исключением, наверное, Moto One Zoom, но его в России продавать не будут, поэтому не в счёт.

Смартфон Moto G7 Power

G7 Power революций, понятное дело, не создаёт – да, он пытается изобразить модную в недорогих мобильниках безрамочность, но рамки у Moto обычного размера, а вырез в экране широковат.

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Смартфон Moto G7 Power

Зато, если вы пытаетесь искать в нём не красоту, а практичность, ситуация разворачивается в противоположную сторону. Потому что смотрите-ка:

  • Честные 5000 мАч. Толщина, конечно, могла быть чуть меньше, но для того, чтобы размазать такой же объём более тонким слоем, нужен более длинный корпус. Вопрос вкуса, конечно, но «лопат» о 6.5 дюймах и более сегодня хватает, а вот 5000 мАч в 6.2 дюймах и не «подвального» производителя (в отличие от всяческих Oukitel и Umidigi) в смартфонах найти проблематично.

  • NFC!. И Google Pay + возможность пополнять проездные на автобусы и т.д. соответственно. В бюджетных смартфонах NFC встречается разве что в Huawei/Honor, но эти две марки не дадут вам 5000 мАч, и сама работоспособность NFC из-за санкций США против Huawei тоже под вопросом.

  • USB Type-C. Мелочь, а приятно. Во-первых, разъём симметричный, во-вторых, более надёжный, чем micro-USB, да и как задел на будущее немного актуальнее.

  • Сканер отпечатков на корпусе. Звучит как аргумент от противного (обычно преимуществом считают как раз сканеры в экране), но в бюджетных смартфонах экранные сканеры работают настолько паршиво, что лучше уж на корпусе – надёжнее и быстрее.

  • Полноценный слот для двух сим-карт и карты памяти. Не гибридный, когда «выберите любые два», а всё сразу.

Смартфон Moto G7 Power

Разъём 3.5 мм для наушников тоже на месте, хотя это уже не плюс, а обычная ситуация для недорогих смартфонов.

Смартфон Moto G7 Power

Из нейтрального – в комплекте есть чехол. В смартфонах дешевле 15 тысяч он бывает не всегда, поэтому это скорее плюс.

Экран и интерфейс

Минус экрана Moto G7 Power – его разрешение (или чёткость, если вам так угодно). При диагонали 6,2 дюйма разрешения HD+ уже маловато, хотя не критично. То есть, после Full HD+ при просмотре видеозаписей начнёте думать, что чёткости чуть недостаёт, а в ежедневном использовании этот факт бросаться в глаза не будет. Во всяком случае, если бы разрешение Full HD+ натянули на экран типа AMOLED, из-за неизбежной технологии PenTile он бы был ещё менее чётким, чем IPS с таким же количеством точек. И вот там бы действительно картинка была бы рыхлой даже на первый взгляд. Зато AMOLED кушал бы меньше и автономность оказалась бы выше (хотя, как вы увидите ниже, выше уже особо некуда).

"Монобровь" у Moto G7 Power, конечно, широковата

Минимальный уровень яркости чуть выше, чем в среднем по мобильникам – 2,85 кд/м2 вместо типичных 1,5 кд/м2. Любителям читать со смартфона ночью может не понравиться, хотя это и не рекорд. А рекорд – это, например, экран Xiaomi Mi A3 с его 14,77 кд/м2 – вот там вам в полной темноте лупит по глазам «дальним светом» по-настоящему жестоко.

Moto G7 Power
Максимальный уровень яркости (мин./макс.)489/2,85 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1400:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)90%
DeltaE (меньше = лучше)3,77
Гамма (идеальная — 2,2)2,4
Цветовая температура (идеальная = 6500K)7500К

В остальном же экран отличный. Огромный запас яркости (попробуйте найти за эти деньги смартфоны с более ярким дисплеем и, соответственно, читаемостью на улице), хорошая цветопередача. Разве что его вырезы кажутся неровными - во-первых, они не соотносятся с формой дисплея. Во-вторых, монобровь, как я уже говорил, огромная по меркам 2019 года. В-третьих, как часто бывает у тех же Xiaomi, закругления углов не очень-то плавно переходят в прямые. В целом не покидает ощущение, что в G7 Power могли обойтись и без вырезов, сделав экран, скажем, не 19,5:9, а 19:9. Тоже было бы неплохо. Но имеем то, что имеем.

Если ваше чувство прекрасного (а то и острота зрения) позволяет вам пользоваться смартфоном с HD-дисплеем вместо Full HD, при такой цене вы получаете очень яркую картинку с хорошей цветопередачей. И это уже неплохо, потому что у конкурентов даже эти два слагаемых встречаются не всегда.

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Интерфейс Moto G7 Power: экран блокировки

Производительность и автономность

По меркам смартфонов за 10-12 тысяч перед нами далеко не самый мощный агрегат – в таком бюджете сегодня можно без труда выхватить какую-нибудь Nokia с китайским процессором MediaTek (вместо американского Qualcomm) и заметно большей прожорливостью, но производительностью уровнем выше. Или, если постараться, достать себе Redmi Note 7 с процессором Qualcomm Snapdragon 660, который уже на две головы быстрее, чем его младший брат Snapdragon 632.

Но все эти модели, в лучшем случае, предложат вам 4000 мАч в аккумуляторе. А вот если мы ищем смартфон с 5000 мАч… выбирать становится особо не из чего. Есть «китайцы» с китайскими процессорами MediaTek Helio P35 и прочими восьмиядерниками, которые кушают много, а ворочаются не особо быстрее Квалкомма. Есть всякое старьё на Snapdragon 625 (процессором предыдущего поколения относительно Snapdragon 632), который был неплох в годы своей молодости, а сейчас уже ворочается чуть медленнее, чем ожидаешь от восьми разогнанных ядер – по редакционному Xiaomi Redmi 5 Plus это хорошо заметно, кстати говоря.

И где-то в потусторонней вселенной есть ASUS ZenFone Max Pro M1 с его идеальным набором из Snapdragon 636 и 5000 мАч, и ZenFone Max Pro M2 с более мощным Snapdragon 660, но и большей прожорливостью процессора, из-за которого 5000 работают в деле на уровне 4400-4500 мАч. Но даже эти два смартфона в новом состоянии уже нигде не купишь. Как и Samsung Galaxy M20, который предлагал аналогичный набор.

И… всё! Остаются либо заведомо более медленные смартфоны с 5000 мАч и более, либо смартфоны с 4000 мАч, но более мощными процессорами… которые как раз из-за этих более мощных процессоров уже на статус смартфонов-долгожителей не претендуют.

Не то, чтобы это был комплимент Moto G7 Power, просто, как видите, мы, покупатели, со своими пожеланиями по бюджетным смартфонам с 5000 мАч и мощным процессором никому не нужны…

Оболочка у Motorola близка к «чистому» Android, поэтому работает всё с нормальной скоростью – никаких «самолётных» ощущений от быстродействия, но и никаких «зависаний-подвисаний». Процессора в компании с 4 Гбайт оперативной памяти хватает для всего понемногу. Но не могу не отметить, что для игр на высоком качестве графики лучше всё же забыть о ёмкости аккумулятора и выбирать целенаправленно смартфоны с Snapdragon 660, а то и Snapdragon 710. Тут никаких сюрпризов.

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Результаты тестирования производительности в бенчмарке AnTuTu Benchmark 7

Сюрпризы идут дальше – по автономности Motorola G7 Power стала новым лидером нашего рейтинга. При этом мы в Ferra далеко не первый раз тестируем смартфон с 5000 мАч, в том числе, с бюджетным железом, которое, по идее, и должно меньше всего разряжать батарейку. У нас уже были смартфоны с громкими приписками типа “power”, “max” и т.п. - в том числе, обеими сразу. Тем не менее, G7 Power даже с более прожорливым (при прочих равных) дисплеем IPS работает быстрее и «ровнее» всех конкурентов. Понятное дело, что достигается это за счёт скромного HD+ разрешения дисплея, «породистого» и не прожорливого процессора и всё тех же 5000 мАч, но результат всё равно впечатляет – даже если задаться целью разрядить смартфон «в ноль», вы капитулируете раньше, чем он. Как тут не вспомнить старый добрый Lenovo P2, который работал так же, но китайцы всё прос… а впрочем, мы отвлеклись.

Если посмотреть подробно по тесту, можно видеть, что Xiaomi Mi 9T с 4000 мАч батарейкой в играх и видео всё-таки выигрывает - благодаря AMOLED-экрану. В этих режимах AMOLED-экран требует меньше всего энергии (много тёмных оттенков и чёрного). Но в режиме чтения IPS-экраны всегда были впереди - по крайней мере, если читать чёрные буквы на белом фоне. Процессор же чтением нагружается очень слабо.

Время полного разряда смартфонов в минутах (чтение, видео игры)

Если посмотреть подробно по тесту, можно видеть, что Xiaomi Mi 9T с 4000 мАч батарейкой в играх и видео всё-таки выигрыватет - благодаря AMOLED-экрану. В этих режимах AMOLED-экран требует меньше всего энергии (много тёмных оттенков и чёрного). Но в режиме чтения IPS-экраны всегда были впереди - по крайней мере, если читать чёрные буквы на белом фоне. Процессор же чтением нагружается очень слабо.

Камера

Сюрпризы идут дальше – по автономности Motorola G7 Power стала новым лидером нашего рейтинга. При этом мы в Ferra далеко не первый раз тестируем смартфон с 5000 мАч, в том числе, с бюджетным железом, которое, по идее, и должно меньше всего разряжать батарейку. У нас уже были смартфоны с громкими приписками типа “power”, “max” и т.п. - в том числе, обеими сразу. Тем не менее, G7 Power даже с более прожорливым (при прочих равных) дисплеем IPS работает быстрее и «ровнее» всех конкурентов. Понятное дело, что достигается это за счёт скромного HD+ разрешения дисплея, «породистого» и не прожорливого процессора и всё тех же 5000 мАч, но результат всё равно впечатляет – даже если задаться целью разрядить смартфон «в ноль», вы капитулируете раньше, чем он. Как тут не вспомнить старый добрый Lenovo P2, который работал так же, но китайцы всё прос… а впрочем, мы отвлеклись.

Если посмотреть подробно по тесту, можно видеть, что Xiaomi Mi 9T с 4000 мАч батарейкой в играх и видео всё-таки выигрывает - благодаря AMOLED-экрану. В этих режимах AMOLED-экран требует меньше всего энергии (много тёмных оттенков и чёрного). Но в режиме чтения IPS-экраны всегда были впереди - по крайней мере, если читать чёрные буквы на белом фоне. Процессор же чтением нагружается очень слабо.

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Снимок на тыльную камеру Moto G7 Power

Ночью качество падает. Оно, в целом, терпимое, по меркам долгожителей с 5000 мАч, но в сравнении с описанным выше камерафонами радоваться особо нечему.

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Селфи на камеру Moto G7 Power

С селфи-камерой всё то же самое. Очень хорошо днём, терпимо (для своей цены) ночью.

По видео – да, тут результат похуже. Но с видео, к сожалению, большинство китайских (и околокитайских, как нынешние Motorola и Nokia) смартфонов справляются плохо, безотносительно их цены. Видео – это к Samsung, LG, и немного (они очень стараются) Xiaomi. Ну и Huawei Mate 30 Pro тоже сюда можете пришить, как единственный Huawei с нормальным качеством записи видео. Но это смартфон за 77 тысяч рублей.

А в нашем случае в Motorola доступна съёмка максимум в 4K/30 или 1080/60, но в 4K получается довольно сильное сжатие (при быстрых движениях в кадре видны артефакты) и цвета перенасыщены.

У съёмки в Full-HD явно не хватает четкости картинки, но при этом разницы между съёмкой в 60 к/с и 30 к/с - почти нет (часто бывает так, что в 60 к/с резкость плохая, а в 30 к/с - лучше).

Ночью так и вообще ничего не разглядишь. Это печально.

Конкуренты

Забавный факт – прямых конкурентов у Moto G7 Power считай что и нет. Чтобы вот и 5000 мАч, и цена менее 15 тысяч рублей (а не средний класс или топ-модель вроде Asus Zenfone 6), да чтоб с NFC и чтобы до сих пор продавался (а не как неплохие ASUS ZenFone Max Pro M1/M2 и Samsung Galaxy M20, которые теперь не найдёшь).

Moto G7 PowerXiaomi Redmi 7Vivo Y12
Операционная системаAndroid 9Android 9 + MIUI 10.2Android 9 + Funtouch 9
Экран6,2'', 720х1570 пикс., 19,5:9, IPS, 279 ppi6,26'', 720х1520 пикс., 19:9, IPS, 269 ppi6,35'', 720х1544 пикс., 19,3:9, IPS, 268 ppi
ПроцессорQualcomm Snapdragon 632, 8x Kryo 250 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 632, 8x Kryo 250 1,8 ГГцMediatek MT6762 Helio P22, 8х Cortex-A53 2,0 ГГц
ГрафикаAdreno 506Adreno 506PowerVR GE8320
Оперативная память4 Гбайт3 Гбайт3 Гбайт
Накопитель64 Гбайт + MicroSD32 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2 (A2DP, LE), GPS, GLONASS, BeiDou, FMLTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2 (A2DP, LE), GPS, GLONASS, BeiDou, FMLTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0 (A2DP, LE), GPS, GLONASS, BeiDou, FM
КамерыОсновная: разрешение матрицы: 12 Мп, диафрагма: f/2,2 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 диафрагма: f/2,2Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/2,2 качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 диафрагма: f/2,0Основная тройная: разрешение матрицы: 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/2,2 + f/2,2 + f/2,4, качество видео: до 1080@30 FPS, Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,2
Аккумулятор5000 мАч4000 мАч5000 мАч
Размеры159,4x76x9,3 мм158,7x75,6x8,5 мм159,4x76,8x8,9 мм
Масса193 г180 г190,5 г
Цена14 тысяч рублей12 тысяч рублей12 тысяч

Vivo Y12 3/64GB

Честно скажу – этот смартфон, Vivo Y12, пока ещё для всех кот в мешке. Обзорщикам официальные представители Vivo его не выдают, а отзывы покупателей – материя скользкая (кому-то не с чем сравнить, а кто-то вообще засланный казачок).

Поэтому про качество камеры и про сравнение в тестах говорить не буду – это лотерея. Лично мне очень не нравится оболочка Vivo (Funtouch OS), да и MediaTek P22 – паршивенький процессор, если мы говорим о смартфонах дороже 8-9 тысяч рублей. Хорошие Медиатеки начинаются с Helio P60, но где ж его возьмёшь в мобильниках-долгожителях? А ещё у Vivo Y12 нет NFC-модуля, но зато есть тройная камера. Последнее, возможно, единственная причина рассмотреть его в качестве альтернативы. Но гораздо важнее не количество камер, а то, как они снимают.

Xiaomi Redmi 7

Redmi 7 – это то, что вы получаете, если готовы поступиться частью характеристик. Смартфон с аналогичным процессором и дисплеем, чуть более дешёвый. Но без NFC, с меньшим объёмом памяти и заметно отстающий по автономности. Разве что, камера Redmi 7, в среднем фотографирует чуть лучше, но, опять же, не в 100% случаев. Другое дело, что в народе уже закрепилась традиция «не знаешь, что купить – покупай Xiaomi!», поэтому толпа фанатов либо не допускает того, что Xiaomi может отставать от конкурентов при такой же цене, либо плевать хотела на этот факт по каким-то своим соображениям.

И да, в Китае уже начали продавать Redmi 8 с 5000 мАч, но урезанным по быстродействию процессором. Жаль, что пока не очень понятно, сколько этот агрегат будет стоить в России на официальном рынке, и когда вообще поступит в продажу.

Итого

Вообще, мне даже очень нравится такое - когда берёшь на тест вроде бы невзрачный смартфон, от которого ничего не ждёшь, а он в процессе тестирования доказывает, что может многое. Учитывая, что Samsung Galaxy M20 в TMall больше не продаётся (к сожалению), Moto G7 Power – это отличная его замена. Пожалуй, за 12-13 тысяч рублей «со всеми удобствами» (Snapdragon, NFC, 5000 мАч, полноценный слот для сим-карт и microSD, 3.5 мм разъём для наушников) варианта лучше просто не существует.

И, конечно же, никто не спорит, что добавив на том же официальном рынке немного денег (1-2 тысячи, в зависимости от конфигурации) можно взять Xiaomi Redmi Note 7 - там будут лучше процессор, экран и камера, но от NFC придётся отказаться.

Однако если вы хотели смартфон-долгожитель, и при этом не гоняетесь за максимально мощным процессором, повторюсь, Moto G7 Power – это идеальный вариант. Здесь всё сделано для автономности и во имя автономности, но не в ущерб качеству процессора. А таких смартфонов среди известных производителей теперь уже почти нет, и вряд ли скоро появятся.

Сюда бы Snadpragon 636 и Full HD+ дисплей, и получился бы ZenFone Max Pro M1 идеальный бюджетный выносливый смартфон. Сейчас он до идеала не дотягивает, но модель всё равно толковая, поэтому мы считаем нужным поощрить её наградой "Удачная покупка".

Максимально выносливый смартфон с неплохим процессором, NFC и почти чистым Android это заслужил

9
/10
Оценка по версии Ferra
Moto G7 Power
Плюсы
  • Потрясающая автономность
  • Есть NFC (а также USB-C, 3,5-мм и отдельный слот для MicroSD)
  • Хорошая оптимизация
Минусы
  • Разрешение HD+
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