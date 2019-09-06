Motorola наконец-то сделала смартфон лучше, чем Xiaomi. Нет, я не шучу

А ещё Motorola – это очень хороший пример того, почему лучше быть наглым маркетологом и выдавать функции по чайной ложечке, как это делает Apple, и не давать покупателям то, что они просят. Сколько в комментариях было д’Артаньянов, которые говорили «все эти вытянутые экраны и большое количество камер – фигня полная, лучше бы работали над оптимизацией системы и модулями. За модулями и подключаемыми штуковинами будущее!».
Ага. Ну вот, вышел в 2016 году Motorola Z Play – одна, но неплохая камера, вылизанная до идеала прошивка + хороший AMOLED-дисплей + 3500 мАч в тонком корпусе, с которыми смартфон работал столько же, сколько конкуренты с 4200-4500 мАч. Хочешь – улучшай динамик до уровня Bluetooth-колонки, хочешь – докупай модуль-внешний аккумулятор и получай автономость лучше, чем у смартфонов с 6000 мАч.
Но не взлетело – люди выкладывали 28 тысяч за Honor 8 с быстрым, но прожорливым китайским процессором, IPS-дисплеем, без быстрой зарядки и с «ладно, сойдёт» камерами, а изначально более толковую, но менее мощную Моторолу за 35 тысяч игнорировали. И за 28-30 тысяч игнорировали тоже.
И флагманы с небьющимся экраном, Moto X Force/Z Force, почему-то тоже не «взлетели». Хотя мы проводили опрос на сайте, и оказалось, что гораздо больше читателей разбивают экран, чем случайно роняют свои смартфоны в воду. Но это ж не повод не покупать Samsung, а потом говорить «ой, розовая полоса на дисплее!» и отдавать 20 тысяч за замену матрицы. Потому что в сервисном центре тебе отвечают «это ты, голубчик, сам уронил смартфон, а теперь пытаешься нас, как дураков, раскрутить на гарантийный ремонт».
В общем, Motorola всё время промахивалась мимо моды и, в конце-концов была вынуждена умерить свой пыл. У Moto теперь даже нет полноценного флагмана – если раньше Moto Z были смартфонами уровня самых дорогих Samsung/Huawei/LG/Sony, то нынешний Moto Z4 – это аппарат уровня Honor 20 (не Pro, а обычного) или Xiaomi Mi 9T, с процессором, экраном и камерой уровня мобильников за 25-30 тысяч рублей.
Основная часть новых Моторол и вовсе мигрировала в средний и бюджетный класс, причём уже даже без поддержки модулей. В последнее время получалось довольно толково – например, Moto G7 Power с минимумом «удобств», зато с 5000 мАч и бодрым процессором Snapdragon 632 сейчас стала самым выносливым смартфоном до 15 тысяч рублей (потому что эти ваши Асусы ZenFone Max Pro тю-тю, сняты с конвейера). А как обстоят дела с новыми моделями, которые показали сегодня, 5 сентября 2019 года?
Moto One Zoom
Наименование техники за рубежом в последнее время очень напоминает тексты из украинской «попсы» – с их манерой лепить слово «One» во все впихуемые и невпихуемые места можно было бы провернуть шикарную переделку песню Софии Ротару. Потому что у меня при виде «ОдногоДисковода» (OneDrive в Windows), «ОдногоПлюса» (OnePlus, производитель смартфонов), «ИксКоробка Один» (Xbox One, игровая приставка) в голове начинает играть «Одна калина за окном, Одна семья вновь за столом, Одна тропинка, чтоб домой дошла сама…». Вот и у Моторолы теперь новые смартфоны начали выходить под именами One Action («Одно действие»?), а теперь и One Zoom («Один зум» или «Сплошной зум»). Ну да ладно – если уж европейцы не зубоскалят от таких названий, то нам, гражданам страны, в которой работает «АвтоВАЗ» (автомобильный Волжский автомобильный завод) тем более грех возмущаться. Лишь бы смартфон был хорошим.
А он и в самом деле неплохой. Смотрите-ка:
• Очень необычный, дорогой внешне и дорогой на ощупь дизайн. Что хотите со мной делайте, но я считаю эти ваши пресвятые Xiaomi Mi 9, Huawei P30 и прочие Samsung Galaxy Note 10 безликими айфоноподобными «овощами». Более-менее красивые Samsung Galaxy S10 и Huawei Mate 20 отходят в прошлое, Meizu тоже «пролюбил» оригинальный дизайн своего флагмана Meizu 16 и тоже присоединился к воровству дизайна iPhone с переходом к Meizu 16Xs.
А Moto One Zoom на их фоне выгодно отличается. Да, на задней крышке у него всё та же «электроплита», которую мы видели в Huawei Mate 20 ещё в конце 2018 года, только чуть растянутая. Но это в любом случае оригинальнее расставленных вертикально в углу камер. Тем более, что сзади постоянно горит значок Моторолы – вечером выглядит очень красиво и повышает «престиж мундира», потому что это такой же трюк, как подсветка надкусанного яблока в ноутбуках Apple MacBook.
И задняя многослойная стеклянная панель сделана устроена так, что почти не бликует и выглядит чуть прикрытым куском шлифованного алюминия! Мне в самом деле осточертели стеклянные смартфоны (слишком часто кручу разные модели в руках и огорчаюсь тому, что почти всегда это чёрные глянцевые стеклянные «мыльницы»), но со стеклом, которое выглядит как металл мы решаем проблему легкозаметных отпечатков пальцев, при этом смартфон «играет» на свету всеми своими узорами, а на ощупь не ощущается банкой из-под кильки, как Huawei Nova Plus в своё время, например.
• Оптическая стабилизация в основной и в зум-камере! Что значит «нам наплевать»? Вы просто не понимаете своего счастья. Сейчас практически все производители стали тунеядцами и не ставят страховку от размытых ночных снимков в смартфоны с «дофига-мегапиксельными камерами».
Посмотрите на Xiaomi Mi 9, Mi 9T и Mi 9T Pro, на OnePlus 7, на Huawei P30, на Honor View 20, на Samsung Galaxy A80, на Oppo Reno Z, на ASUS ZenFone 6… У них всех примерно одинаковые камеры с точки зрения сенсоров («стёклышки» в камерах разные, и только за счёт этого можно заставить камеру не лажать в ночном режиме съёмки). Но ни в одном из этих смартфонов нет страховки от смещения ваших рук на миллиметры (а этого достаточно для смазанного фото ночью). Потому что «да и так сойдёт!».
Единственное исключение – Honor 20 Pro, который за счёт стабилизации (и хороших «стёкол») умудрился сравняться с крутым камерафоном Huawei P20 Pro! При этом в P20 Pro сенсор крутой, а в Honor 20 Pro он такой же ширпотребный, как в этих ваших Xiaomi Redmi Note 7 за 12 тысяч рублей. Но стабилизация и оптика «решают».
Так вот – в Lenovo One Zoom стабилизация есть и на основной камере, и на дополнительной, чтобы качество снимков не «гуляло» даже при увеличении.
И да, есть и третья камера – широкоугольная для того, чтобы объять необъятное в кадре, не убегая «в поля» с места событий. Но за 30 тысяч она есть почти во всех новых смартфонах, да и по качеству изображения на «ширик» близкий по цене Huawei P30 даст прикурить Мотороле с большим запасом.
• Хороший AMOLED-дисплей. Да, Full HD+, но яркость и углы обзора очень классные – не хуже, чем в Huawei P30 или Xiaomi Mi 9T Pro. • Автономность тоже будет хорошей. Потому что 4000 мАч и почти чистый Android • Практичность. Разъём для наушников на месте. У «китайцев» при схожих характеристиках его, почему-то, уже нигде нет. И слот для карт памяти тоже сохранили. • Характеристики не «обломные» по меркам производителей с историей. Итак, за Motorola One Zoom с 128 Гбайт памяти в Европе просят 430 евро. Это 32 тысячи рублей, если конвертировать по текущему курсу. Например, 29 тысяч рублей в России просят за 128 Гбайт-версию Xiaomi Mi 9T. С таким же Full HD+ AMOLED-экраном, такими же 4000 мАч, тройной камерой (без оптической стабилизации, кстати), без разъёма для наушников и без слота micro-SD.
Вы мне сейчас кивнёте на то, что у Сяоми-то процессор Snapdragon 730, а Моторолы – Snapdragon 675. Только вот в приложениях разница в скорости работы между ними укладывается в 7%. А вот по игровой производительности Snapdragon 730 (и, как следствие, Xiaomi Mi 9T) быстрее более, чем в 2 раза. Но, если вы не запускаете на смартфоне игры, вы получаете слот для карт памяти, более качественную (в теории) ночную съёмку и менее прыгучую видеозапись, а ещё разъём для наушников в обмен на потерю 7-8% мощности процессора в приложениях. Доплата не копеечная, но хотя бы есть какие-то преимущества, которыми можно её обосновать. Либо Motorola может «демпингануть», чтобы выровнять цены по Xiaomi, и за 29 тысяч рублей это уже будет действительно сильный конкурент.
Жаль, что представители российского филиала Lenovo не верят в счастливое будущее такого смартфона в РФ. «Мы уже походили по граблям с предыдущими дорогими моделями – в России у Моторолы лучше продаются недорогие смартфоны, а этот пусть в Европах-Америках покупают». Поэтому в Россию приедет не One Zoom, а гораздо более дешёвая модель:
Moto E6 Plus
Моторолы E-серии – это самые бюджетные Moto, которые только бывают среди новых моделей. Раньше были ещё более дешёвые Moto C эдак за 6 тысяч рублей, но их похоронили заживо, потому что лепить смартфоны с 1 Гбайт оперативной памяти и MediaTek во времена, когда Китай выпускает аналоги с 2 Гбайт и Snapdragon как-то не с руки. А завернуть такие же характеристики, как в китайских смартфонах, не получается – тиражи не дотягивают, закупочная цена на процессоры и прочее «железо выше».
Сила измеряется в ньютонах, давление – в паскалях, а уровень смартфонов – в сяомах. Так вот, Moto E6 – это такая сяома Redmi 7A (7500 рублей в России), а Moto E6 Plus – сяома Redmi 7 (11 тысяч рублей в России). Характеристики очень близкие. Правда, у Moto E6 в сравнении с Redmi характеристики, зато у Moto E6 Plus всё уже на уровне, да ещё и есть версия с 4/64 Гбайт памяти, которые у аналога Xiaomi вроде бы тоже существуют в дикой природе, но на практике это полумифические штуки, которых никто не видел – как гибкие планшеты от Чубайса. В Мотороле Чубайс не работает, поэтому Moto E6 Plus с 4/64 Гбайт реально существует, и его можно купить! А нужно ли?
Кто его знает. Вариант с 2/32 Гбайт в Европе оценён в 140 евро. Это примерно 9200-9300 рублей. С одной стороны, Redmi 7 по такой цене будет только с 16 Гбайт памяти, а Redmi 7A окажется медленнее. С другой – Redmi 7 даже с малым объёмом памяти будет быстрее, да и выносливее, потому что аккумулятор в нём на 1000 мАч больше. А более дорогой Redmi 7 за 11 тысяч уже предлагает 3 Гбайт оперативной памяти. Если Motorola E6 Plus в варианте с 4/64 Гбайт обойдётся в те же 11 тысяч, есть смысл её рассматривать в качестве покупки (если распродадут все Nokia 5.1 Plus и Realme 3 за 9 тысяч). Но что-то мне подсказывает, что цену могут дотянуть до 12500 рублей, а это уже территория Redmi Note 7, и нет в ней другого пророка (да и не будет, судя по всему).
Всё зависит от цены, которую установят в России. Ждём, верим и надеемся – как показала практика, из всех смартфонов дешевле 10 тысяч рублей в наших краях только два можно назвать не металлоломом.
|Смартфон
|Motorola E6 Plus
|Motorola One Zoom
|Операционная система
|Android 9 Pie
|Android 9 Pie
|Экран
|6.1”, 1560x720, IPS, 282 ppi
|6.39”, 2340x1080, IPS, 403 ppi
|Процессор
|MediaTek MT6762 Helio P22, 8 ядер (8x Cortex-A53 2.0 ГГц)
|Qualcomm Snapdragon 675, 8 ядер (4 Kryo 460 Gold 2.0 ГГц + 4x Kryo 460 Silver 4x1.7 ГГц)
|Графика
|PowerVR GE8320
|Adreno 612
|Оперативная память
|2/4 Гбайт
|4 Гбайт
|Постоянная память
|32/64 Гбайт, слот micro-SD
|128 Гбайт, слот micro-SD
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|тыльная: 13 Мп, диафрагма f/2.0, размер сенсора 1/3”
|тыльная: 48 Мп, диафрагма f/1.7, размер сенсора 1/2”, оптическая стабилизация
|дополнительная: 2 Мп, сенсор глубины
|дополнительная: 5 Мп, сенсор глубины
|фронтальная: 8 Мп, диафрагма f/2.0
|дополнительная телефото: 8 Мп, зум 3x, диафрагма f/2.4, оптическая стабилизация
|дополнительная широкоугольная: 16 Мп, диафрагма f/2.2
|фронтальная: 25 Мп, диафрагма f/2.0
|Аккумулятор
|3000 мАч
|4000 мАч
|Размеры
|155.6x73.1x8.6 мм
|158x75.1x8.8 мм
|Вес
|149.7 г
|190 г
|Цена на момент публикации
|от 140 евро (~ 9.2 тысяч рублей)
|От 429 евро (~ 32 тысячи рублей)