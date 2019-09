Motorola наконец-то сделала смартфон лучше, чем Xiaomi. Нет, я не шучу

И флагманы с небьющимся экраном, Moto X Force/Z Force, почему-то тоже не «взлетели». Хотя мы проводили опрос на сайте, и оказалось, что гораздо больше читателей разбивают экран, чем случайно роняют свои смартфоны в воду. Но это ж не повод не покупать Samsung, а потом говорить «ой, розовая полоса на дисплее!» и отдавать 20 тысяч за замену матрицы. Потому что в сервисном центре тебе отвечают «это ты, голубчик, сам уронил смартфон, а теперь пытаешься нас, как дураков, раскрутить на гарантийный ремонт».

В общем, Motorola всё время промахивалась мимо моды и, в конце-концов была вынуждена умерить свой пыл. У Moto теперь даже нет полноценного флагмана – если раньше Moto Z были смартфонами уровня самых дорогих Samsung/Huawei/LG/Sony, то нынешний Moto Z4 – это аппарат уровня Honor 20 (не Pro, а обычного) или Xiaomi Mi 9T, с процессором, экраном и камерой уровня мобильников за 25-30 тысяч рублей.

Основная часть новых Моторол и вовсе мигрировала в средний и бюджетный класс, причём уже даже без поддержки модулей. В последнее время получалось довольно толково – например, Moto G7 Power с минимумом «удобств», зато с 5000 мАч и бодрым процессором Snapdragon 632 сейчас стала самым выносливым смартфоном до 15 тысяч рублей (потому что эти ваши Асусы ZenFone Max Pro тю-тю, сняты с конвейера). А как обстоят дела с новыми моделями, которые показали сегодня, 5 сентября 2019 года?

Moto One Zoom

Наименование техники за рубежом в последнее время очень напоминает тексты из украинской «попсы» – с их манерой лепить слово «One» во все впихуемые и невпихуемые места можно было бы провернуть шикарную переделку песню Софии Ротару. Потому что у меня при виде «ОдногоДисковода» (OneDrive в Windows), «ОдногоПлюса» (OnePlus, производитель смартфонов), «ИксКоробка Один» (Xbox One, игровая приставка) в голове начинает играть «Одна калина за окном, Одна семья вновь за столом, Одна тропинка, чтоб домой дошла сама…». Вот и у Моторолы теперь новые смартфоны начали выходить под именами One Action («Одно действие»?), а теперь и One Zoom («Один зум» или «Сплошной зум»). Ну да ладно – если уж европейцы не зубоскалят от таких названий, то нам, гражданам страны, в которой работает «АвтоВАЗ» (автомобильный Волжский автомобильный завод) тем более грех возмущаться. Лишь бы смартфон был хорошим.