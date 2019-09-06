Motorola наконец-то сделала смартфон лучше, чем Xiaomi. Нет, я не шучу

Единственное исключение – Honor 20 Pro, который за счёт стабилизации (и хороших «стёкол») умудрился сравняться с крутым камерафоном Huawei P20 Pro! При этом в P20 Pro сенсор крутой, а в Honor 20 Pro он такой же ширпотребный, как в этих ваших Xiaomi Redmi Note 7 за 12 тысяч рублей. Но стабилизация и оптика «решают».

Так вот – в Lenovo One Zoom стабилизация есть и на основной камере, и на дополнительной, чтобы качество снимков не «гуляло» даже при увеличении.

И да, есть и третья камера – широкоугольная для того, чтобы объять необъятное в кадре, не убегая «в поля» с места событий. Но за 30 тысяч она есть почти во всех новых смартфонах, да и по качеству изображения на «ширик» близкий по цене Huawei P30 даст прикурить Мотороле с большим запасом.

• Хороший AMOLED-дисплей. Да, Full HD+, но яркость и углы обзора очень классные – не хуже, чем в Huawei P30 или Xiaomi Mi 9T Pro. • Автономность тоже будет хорошей. Потому что 4000 мАч и почти чистый Android • Практичность. Разъём для наушников на месте. У «китайцев» при схожих характеристиках его, почему-то, уже нигде нет. И слот для карт памяти тоже сохранили. • Характеристики не «обломные» по меркам производителей с историей. Итак, за Motorola One Zoom с 128 Гбайт памяти в Европе просят 430 евро. Это 32 тысячи рублей, если конвертировать по текущему курсу. Например, 29 тысяч рублей в России просят за 128 Гбайт-версию Xiaomi Mi 9T. С таким же Full HD+ AMOLED-экраном, такими же 4000 мАч, тройной камерой (без оптической стабилизации, кстати), без разъёма для наушников и без слота micro-SD.

Вы мне сейчас кивнёте на то, что у Сяоми-то процессор Snapdragon 730, а Моторолы – Snapdragon 675. Только вот в приложениях разница в скорости работы между ними укладывается в 7%. А вот по игровой производительности Snapdragon 730 (и, как следствие, Xiaomi Mi 9T) быстрее более, чем в 2 раза. Но, если вы не запускаете на смартфоне игры, вы получаете слот для карт памяти, более качественную (в теории) ночную съёмку и менее прыгучую видеозапись, а ещё разъём для наушников в обмен на потерю 7-8% мощности процессора в приложениях. Доплата не копеечная, но хотя бы есть какие-то преимущества, которыми можно её обосновать. Либо Motorola может «демпингануть», чтобы выровнять цены по Xiaomi, и за 29 тысяч рублей это уже будет действительно сильный конкурент.