Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2019 г. (официальная розница)

Чем дальше в лес, тем хуже выбор. Приходишь с 15 тысячами рублей в сотовый салон (или заходишь на сайт), а покупать-то нечего! Даже на никчемный Samsung Galaxy A40 (который чуть не дотягивает по уровню до действительно классной модели, A50) у вас денег не хватит, потому что официальная «сороковка» стоит 16 тысяч рублей. Huawei? Ну, вон стоит Honor 10i за 17 тысяч с плохими камерами, и поэтому бестолковый. На неплохой Huawei P Smart Z у вас тоже не хватит денег, потому что нужно 17 тысяч.

Более дешёвый Honor 8X за 15 тысяч уже интереснее, но только сам по себе, а не в сравнении с конкурентами. Потому что его готовили для конкуренции с Xiaomi Redmi Note 6 Pro, и даже тогда он был хуже, чем Xiaomi, в некоторых вещах. А сейчас уже продаётся седьмой Redmi Note, и в сравнении с ним у Honor 8X нет никаких преимуществ, кроме NFC (Google Pay).

Когда-то популярные и распространённые Асусы ZenFone Max Pro M1 и Pro M2 испарились из продаж окончательно, а замену им ASUS не подготовил — наверное, ребятам просто наплевать на стабильный выпуск и продажи мобильников. Косят себе, знай, сверхприбыли на видеокартах и ноутбуках, и не напрягаются. Если вас до сих пор хочется мобильник с 5000 мАч в корпусе, можете «прикольнуться» и купить Motorola G7 Power за 14 тысяч — будете в шоке от того, насколько он выносливый. Только по процессору и качеству камеры это смартфон уровня Яндекс.Телефона за 8 тысяч рублей, о котором я говорил в начале статьи. Vivo Y17 — тоже «овощ» с 5000 мАч за 15-16 тысяч рублей примерно такого же плана. Всякие «мёртвые, даже когда живые», как песни группы Тату, смартфоны Meizu тоже рассматривать не будем — раньше всё это было неплохо и актуально, но сейчас лучше просто закопать и не вспоминать.

Для «духовно богатых» покупателей с нестандартными ценностями тоже есть вариант — LG G7 Fit (обзор) очень дёшево, за 14 тысяч рублей в Ситилинке. По скорости работы это очень печальная модель (хотя процессор вроде бы кажется не таким уж плохим, но это в теории), автономность тоже крайне печальная, зато вы получаете супер-чёткий, очень качественный экран, крутейший громкий динамик, неплохие камеры (по такой цене), водозащиту и NFC, то есть оплату картой при помощи смартфона. Вариант не для всех, зато он уж точно не похож ни на один бюджетный мобильник по такой же цене.