Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2019 г. (официальная розница)

Здесь бы начать со слов, что давно уже не было статей в этой рубрике и я рад вернуться. Но большинство из вас попадёт сюда по ссылке из Яндекса или Google, и вы, что вполне логично, плевать хотели на лирику незнакомого обзорщика. Поэтому лучше сразу же перейдём к делу.
Xiaomi Redmi 7A — восемь ядер и хорошее качество во всём максимально дешёво
Друг познаётся в беде, а производитель смартфонов — в бюджетном классе. Нет никаких чудес в том, что китайский Huawei со своей дешёвой рабочей силой влепил крутую начинку в смартфон за 60-70 тысяч рублей, а Samsung при своих придворных заводах по выпуску процессоров, экранов и камер завернул всё лучшее в какой-нибудь Galaxy Note 10+ за полторы тыщи баксов. Важно то, что создатели смартфонов могут предложить по ценам, которые посильны не для мажоров, а простых трудящихся. Россия, конечно, ни разу не центр мира, но в наших реалиях это цены до 10 тысяч рублей.
И здесь вдруг оказывается, что почти все прославленные бренды мобильников превращаются в «тыкву», потому что предлагают в недорогих смартфонах такой ущербный хлам, что о нём невозможно говорить без мата. Например, Huawei предлагает вам заплатить 8 тысяч рублей за модель Y5 (2019) — медлительный четырёхъядерный смартфон с тусклым экраном и ужасной камерой. Он настолько плох, что его даже никому не выдают на обзор — зачем Хуавею, который раскручивает свою крутизну и элитарность, позориться с насмешками в статьях о неудачных дешёвых мобильниках? Если помалкивать, то их будут покупать лучше.
Nokia 2.2 — тоже примерно такой же, только ещё больше обрезанный (по объёму памяти) агрегат. Работает, кстати, уже более-менее терпимо, потому что Android «чистый» и ничем не перегружен. Но всё сделано настолько дёшево, чтобы вы всегда чувствовали себя неудачниками-скупердяями и страдали от этого. Примерно так устроены дешёвые китайские смесители, которые вроде бы при первом знакомстве блестят, радуют глаз и выглядят, как дорогие, а потом выясняется, что сделаны они не из металла, а паршивой пластмассы, теряют свою краску-серебрянку, а потом дырявятся в неожиданных местах и поливают вас кипяточком из пробоин.
Что удивительно, Samsung, который до этого в цену каждого смартфона вкладывал наценку за этикетку Самсунг, а потом ещё сверху на фуру чёрной икры для каждого менеджера, в 2019 году перестал гнать наглую халтуру — даже самый дешёвый из новых Galaxy A10 уже более-менее пригоден для использования. Но, опять же, дорого — без десяти тысяч рублей не подходи. А китайцы предлагают то же самое на 20-25% дешевле. Только надо знать, какие именно китайцы.
Честно говоря, для того, чтобы раздавать советы «покупай Сяоми!», не нужно даже быть обзорщиком — любой школьник на YouTube, который возомнил себя видеоблогером и снимает себя на тапок, скажет вам это же. Разница только в том, что не все Xiaomi одинаково полезны, и в том, какие у «сяом» есть альтернативы в каждом отдельном случае.
Например, Redmi 7A — почему он в этой статье? Потому что это мрачный, сделанный подчёркнуто для тех, кому «не шашечки, а ехать» смартфон, в котором при этом каждая запчасть качественная и современная. Средний по чёткости, но яркий (420 кд/м2, если хотите цифр) экран с правильной цветопередачей. Американский восьмиядерный процессор Snapdragon — несравнимо более экономичный и крутой, чем прожорливая «печь» Unisoc в Alcatel 1S или ZTE Blade A7 Vita, и на 25-30% более быстрый, чем китайский MediaTek Helio A22 в смартфонах Nokia 2.2 или Huawei Y5 (2019). Огромный аккумулятор на 4000 мАч, с которым дешёвый Xiaomi работает не меньше, чем вдвое более дорогой Samsung Galaxy A50 или флагманский Xiaomi Mi 9. И даже камера, хоть и не подходит для съёмки ночью, днём ни позорится ни в фото, на в видео. В смартфонах дешевле 10 тысяч рублей это редкость.
Конечно, этот смартфон не то, чтобы «ниспослан нам богами» — есть у него недостатки. Корпус, например, выполнен из паршивенького пластика, как в мыльницах или контейнерах для еды. Сканера отпечатков нет вообще, селфи-камера не радует. А главное — хитрозадые Xiaomi выдали достаточно мощный процессор, но обрезали объём оперативной памяти. Это как выдать хорошему бегуну паршивую тесную или натирающую стопы обувь — короткими перебежками он сможет двигаться быстро, но время от времени будет прихрамывать.
В переводе на Андроид это означает, что запускать приложения и переключаться между ними Redmi 7A будет «без огонька», но как только приложение уж запустится и «потупит» первые пару секунд, работать всё будет быстро. Ну а что вы хотели за 7-8.5 тысяч рублей?
Если и вправду хочется более весёлых характеристик, а не просто чтобы «работает, не зависает по-серьёзному, долго не разряжается», есть два более крутых варианта по этой же цене. Во-первых, Яндекс.Телефон (обзор). Огромное количество интернет-клоунов поливали помоями этот мобильник, хотя на самом деле он неплох и по качеству примерно равен Samsung Galaxy A20, Sony Xperia L3 или Xiaomi Mi A3 Lite. А стоит дешевле примерно на 30%. Почему? Потому что Яндекс обделался в попытках продать его покупателям, решил в ближайшее время новые мобильники не выпускать, а свой первый Яндекс.Телефон снял с конвейера. Что-нибудь сломается — запчастей нет. Ни экранов, ни аккумуляторов. Чехлов и защитных стёкол, будем считать, тоже нет. Зато экран, скорость работы и звук намного лучше, чем в Xiaomi выше по тексту, не говоря уже об остальных смартфонах за 8 тысяч рублей.
Ещё варианты? Realme C2 (обзор). Realme — это такое спецподразделение концерна BBK (в который входят Oppo, Vivo, OnePlus — смартфоны малоизвестные в России, но самые популярные в мире после Самсунга, Хуавея, Эппл и Сяоми) для борьбы с Xiaomi. Борьба получилась удачной — Realme C2, например, стоит 8500 тысяч рублей, при этом по яркости экрана, автономности, качеству корпуса и скорости работы от лучше, чем Xiaomi Redmi 7A.
Я не поставил его в основной список рекомендаций потому, что модель экзотическая (см. проблемы с запчастями, чехлами, стёклами), этот экзотический агрегат почти нигде не продают, а Сяоми жил, жив и будет жить, как Владимир Ильич. На нём и остановимся.
|Сколько стоит
|5.8 – 8.5 тысяч рублей (2/16 и 2/32 Гбайт)
|Чем хорош
|Яркий экран с хорошей цветопередачей
|Быстрый и экономичный восьмиядерный процессор
|Неплохие камеры
|Android обновляется своевременно
|Надёжный, дёшев в ремонте (в случае чего)
|Чем плох
|Для игр не годится
|Запускает приложения и переключает их с задержкой (2 Гбайт оперативной памяти маловато)
|Ущербный на вид и на ощупь корпус
|Нет сканера отпечатков пальцев
|Все подробности
|Характеристики Xiaomi Redmi 7A
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|Pleer.ru — 5750 рублей (2/16 Гбайт)
|Aliexpress TMall — 6500 рублей (2/16 Гбайт)
|ОГО — 7500 рублей (2/32 Гбайт)
|Беру — 8500 рублей (2/32 Гбайт)
|МТС — 8500 рублей (2/32 Гбайт)
Realme 3 — мощный и выносливый смартфон. Дешёвый, потому что почти никто о нём не знает
А вот здесь я не откажу себе в удовольствии поставить экзотический смартфон в основные рекомендации — уж очень выгодный вариант.
В диапазоне от 8 до 12 тысяч рублей всегда располагаются смартфоны категории «ни рыба ни мясо». Например, Vivo Y93 Lite — тот же самый Xiaomi Redmi 7A, только с +1 Гбайт оперативной памяти и уже за 10 тысяч рублей. Зачем такое счастье?
Или Samsung Galaxy A10 — красивый, с мощным процессором и большим аккумулятором. Но с 2 Гбайт оперативной памяти Самсунг будет «икать» и подвисать ещё чаще, чем Сяоми (потому что руки у самсунговских программистов-бездельников растут не из правильных мест, в отличие от более прилежных китайцев), да и матрица дисплея не AMOLED, а TFT PLS поэтому дорого-богато экран выглядеть не будет.
Или Honor 10 Lite — неплохой, в целом, смартфон, но какого чёрта за 3/32 Гбайт в смартфоне, который вышел ещё в феврале, просят 12 тысяч рублей минимум? Особенно с учётом, что обновления Андроида на Huawei в ближайшем времени под вопросом из-за санкций США.
При этом с таким ограничением в бюджете на действительно радикально более крутые (в сравнении с Xiaomi Redmi 7A) смартфоны нам денег ещё недостаёт — официальный Redmi Note 7 стоит, чаще всего, 13-14 тысяч рублей, Samsung Galaxy A50 ещё дороже, Xiaomi Mi A2 уже толком нигде не продают, да и проблемы с автономностью у него никуда не делись… Был очень классный Samsung Galaxy M20 за 12.5 тысяч рублей (5000 мАч, Full HD+, мощный процессор), но халява закончилась — теперь его уже нигде официально не продают и, похоже, даже не собираются.
Остаются бестолковые мобильники-полуфабрикаты (Xiaomi Redmi 7, ASUS ZenFone Max M2), всякая устаревшая по камерам-скорости_работы-автономности срамота (Xiaomi Mi A2 Lite, Honor 9 Lite) и классные, но штучные варианты для покупки. Кстати, о них — хватайте Samsung Galaxy A8 (2018) за 11 тысяч рублей, пока ещё есть возможность. При такой цене он круче любых официальных «китайцев», да и водозащиту дешевле 20 тысяч рублей вы больше ни в каком смартфоне не получите.
Если на фоне всего этого уныния у вас осталось желание устроить себе праздник нового смартфона, а выезжать за пределы бюджета в 12 тысяч рублей не хочется, берите Realme 3. Это такой смартфон, который на 25% быстрее, чем Xiaomi Redmi 7 за 11 тысяч рублей и примерно равен по скорости работы с приложениями более дорогим Xiaomi Redmi Note 7 или ZTE Blade V10. По скорости в играх, он, правда, отстаёт, да и многим не нравится китайское происхождение процессора (одноклассники засмеют), хотя с технической точки зрения MediaTek Helio P60 за 9-11 тысяч — лучшее, что можно найти в смартфонах.
К тому же в Realme 3 и с аккумулятором всё в порядке (4200 мАч), и с внешностью — никакой широкой «чёлки», как у многих смартфонов по такой цене. Камера, конечно, не шедевральная — примерно то же, что установлено в Xiaomi Redmi 7, иногда лучше, иногда хуже. Но прирост в скорости работы без потерь в автономности стоит того, чтобы предпочесть не Xiaomi, а Realme.
Смартфон, как я уже сказал, классный. Главное, не роняйте его — чёрта с два найдёте запасной экран и мастерскую, где захотят взяться за ремонт этого никому не известного в России «китайфона». Если вас это не устраивает и хочется «породистый» мобильник до 12 тысяч, читайте дальше.
|Сколько стоит
|9-11 тысяч рублей (3/32 и 4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|Большой и качественный экран
|Самый мощный процессор в категории «до 12 тысяч рублей»
|Хорошая автономность
|Красивый корпус
|Чем плох
|Камера — никакущая (на четвёрку, иногда с минусом)
|Запчастей для негарантийного ремонта нет, аксессуаров — тоже
|По такой цене экран мог бы быть и Full HD+
|Все подробности
|Характеристики Realme 3
|Где можно купить недорого
|Беру — 9000 рублей (3/32 Гбайт)
|Онлайн Трейд — 9000 рублей (3/32 Гбайт)
|Aliexpress TMall — 9000 рублей (3/32 Гбайт)
|Беру — 11000 рублей (4/64 Гбайт)
|Aliexpress TMall — 11000 рублей (4/64 Гбайт)
Nokia 5.1 Plus — чистый Андроид, мощный процессор, низкая цена
Ещё один смартфон в категории «8-12 тысяч рублей», один из немногих толковых в оф.рознице по такой цене. В отличи от Realme 3 выше по тексту, гораздо более пожилой — вышел, страшно сказать, больше года назад, в июле 2018 г. в Китае под именем Nokia X5. В сентябре его приволокли в Россию и просили за новинку 16 тысяч рублей. Россияне крутили пальцем у виска, говорили «да вы прикалываетесь, наверное? 16 тысяч за MediaTek и HD-дисплей?» и уходили покупать Xiaomi Redmi Note 6 Pro.
По этой причине цена на Nokia 5.1 Plus, неплохой, но переоценённый смартфон, начала резко сдуваться. И по всё той же причине низкого спроса смартфон годичной давности до сих пор легко найти в продаже. И сейчас его продают даже дешевле, чем малоизвестного в России «китайца» Realme — самые дешёвые Нокии 5.1 Плюс можно найти ровно за 8 тысяч рублей.
Прекрасный вариант для покупки, между прочим! Как и в Realme, Нокия работает на процессоре MediaTek Helio P60 — при таком бюджете и экране HD+ очень крутом по скорости работы. Как и во всех Nokia, Android «чистый», без всякой китайской самодеятельности, и самый быстрый по скорости обновления на новые версии в сравнении с любыми другими производителями смартфонов на «ведроиде». За это, хочешь-не-хочешь, полюбишь Нокию даже при том, что она теперь «уже не та». Ещё приятно, что разъём для зарядки в Nokia 5.1 Plus модный-современный — Type-C.
Минусы тоже ощутимые — вырез в экране широченный, как в iPhone X (если не больше), а ёмкость аккумулятора — всего 3060 мАч. Поэтому, если Realme 3 протянет от аккумулятора сутки, или доживёт до вечера, если часто его «дёргать», то Nokia, соответственно, дотянет либо до ужина, либо до обеда, смотря как вы будете на неё наседать.
Камера обычная — по меркам смартфонов за 16 тысяч на момент выхода считалась «не очень», по меркам моделей за 8-12 тысяч вполне на уровне. Да и престиж на месте — фанаты смартфонов, которые следят за новостями, удивятся, но в России до сих пор предостаточно людей, которые не в курсе, что со старых добрых времён Nokia успела пойти по рукам, умереть и возродиться в виде придатка китайской компании Foxconn. Как говорят в Библии, «во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». Давайте не портить себе настроение воспоминаниями, а делать вид, что это всё ещё та Nokia, и радоваться, что у неё хотя бы изредка получаются достойные покупки мобильники.
|Сколько стоит
|8-10 тысяч рублей (3/32 Гбайт)
|Чем хорош
|Очень быстрый процессор
|«Чистый» Android с самыми оперативными обновлениями
|Неплохая камера
|Чем плох
|Автономность — на «троечку»
|Широченный вырез в экране
|Все подробности
|Обзор Nokia 5.1 Plus
|Где можно купить недорого
|Pleer.ru — 8000 рублей
|ОГО — 8000 рублей
|Беру — 10000 рублей
|МТС — 10000 рублей
|Оф. магазин Nokia — 10000 рублей
Redmi Note 7 — по-прежнему лучший бюджетник из «крутых»
Чем дальше в лес, тем хуже выбор. Приходишь с 15 тысячами рублей в сотовый салон (или заходишь на сайт), а покупать-то нечего! Даже на никчемный Samsung Galaxy A40 (который чуть не дотягивает по уровню до действительно классной модели, A50) у вас денег не хватит, потому что официальная «сороковка» стоит 16 тысяч рублей. Huawei? Ну, вон стоит Honor 10i за 17 тысяч с плохими камерами, и поэтому бестолковый. На неплохой Huawei P Smart Z у вас тоже не хватит денег, потому что нужно 17 тысяч.
Более дешёвый Honor 8X за 15 тысяч уже интереснее, но только сам по себе, а не в сравнении с конкурентами. Потому что его готовили для конкуренции с Xiaomi Redmi Note 6 Pro, и даже тогда он был хуже, чем Xiaomi, в некоторых вещах. А сейчас уже продаётся седьмой Redmi Note, и в сравнении с ним у Honor 8X нет никаких преимуществ, кроме NFC (Google Pay).
Когда-то популярные и распространённые Асусы ZenFone Max Pro M1 и Pro M2 испарились из продаж окончательно, а замену им ASUS не подготовил — наверное, ребятам просто наплевать на стабильный выпуск и продажи мобильников. Косят себе, знай, сверхприбыли на видеокартах и ноутбуках, и не напрягаются. Если вас до сих пор хочется мобильник с 5000 мАч в корпусе, можете «прикольнуться» и купить Motorola G7 Power за 14 тысяч — будете в шоке от того, насколько он выносливый. Только по процессору и качеству камеры это смартфон уровня Яндекс.Телефона за 8 тысяч рублей, о котором я говорил в начале статьи. Vivo Y17 — тоже «овощ» с 5000 мАч за 15-16 тысяч рублей примерно такого же плана. Всякие «мёртвые, даже когда живые», как песни группы Тату, смартфоны Meizu тоже рассматривать не будем — раньше всё это было неплохо и актуально, но сейчас лучше просто закопать и не вспоминать.
Для «духовно богатых» покупателей с нестандартными ценностями тоже есть вариант — LG G7 Fit (обзор) очень дёшево, за 14 тысяч рублей в Ситилинке. По скорости работы это очень печальная модель (хотя процессор вроде бы кажется не таким уж плохим, но это в теории), автономность тоже крайне печальная, зато вы получаете супер-чёткий, очень качественный экран, крутейший громкий динамик, неплохие камеры (по такой цене), водозащиту и NFC, то есть оплату картой при помощи смартфона. Вариант не для всех, зато он уж точно не похож ни на один бюджетный мобильник по такой же цене.
А для обычных покупателей, которые не ищут на свою задницу приключений, остаётся только два толковых варианта — ZTE Blade V10 за 13 тысяч (в ОГО или Связном)с его чуть пресной внешностью и небольшим аккумулятором, но хорошим дисплеем, качественной камерой и NFC. И Redmi Note 7, который, как и любой бюджетный Xiaomi, никаких этих ваших NFC/Google Pay отродясь не видел, зато очень быстрый, очень выносливый и фотографирует лучше всех смартфонов по аналогичной цене. Выбор очевиден.
И да, уже вышли модели Redmi Note 8 (то же самое, только широкоугольная камера для съёмки больших объектов с близкого расстояния и чуть менее прожорливый процессор) и Redmi Note 8 Pro (фиговина с камерой на 64 Мп и непонятным пока качеством съёмки, китайским «гоночным» процессором для игр и 4500 мАч в аккумуляторе). Но «родной» прошивки с русским языком и Google Play для них нет, и в ближайшее время будут только через задницу русифицированные и доукомплектованные любительские переделки китайских прошивок. Поэтому сохраняем спокойствие и ждём конца сентября-начала октября, когда смартфоны официально привезут в Россию.
|Сколько стоит
|11-15-18 тысяч рублей (3/32, 4/64 и 4/128 Гбайт)
|Чем хорош
|Большой качественный экран
|Красивый корпус
|Самый мощный процессор в бюджетных смартфонах
|Хорошая автономность
|Качественные камеры
|Чем плох
|Нет NFC
|Мало официальных магазинов, которые продают эту модель
|Все подробности
|Обзор Redmi Note 7
|Где можно купить недорого
|Pleer.ru — 10400 рублей (3/32 Гбайт)
|ОГО — 12000 рублей (3/32 Гбайт)
|ОГО — 13500 рублей (4/64 Гбайт)
|Xcom — 16500 рублей (4/128 Гбайт)
Samsung Galaxy A50 — лучший бюджетный Самсунг, один из лучших бюджетных смартфонов вообще
Даже с учётом того, что Samsung вроде бы взялся за ум и перестал впаривать нам откровенный хлам за 10-15 тысяч рублей, на любую модель A-серии найдётся «китаец», у которого характеристики лучше, либо ниже цена — иногда и то, и другое.
Из этого правила было только одно исключение и я его уже упоминал в тексте — Samsung Galaxy M20. Вот он был тем «ломом», против которого нет приёма — NFC, нормальный процессор, 5000 мАч и неплохие камеры за 12.5 тысяч рублей больше никто не предлагал.
Но Самсунг быстро осознал, что с такими темпами прежний «навар» с мобильников исчезнет, и менеджерам Samsung придётся, как последним неудачникам, вместо Виргинских островов ездить в отпуск в Испанию, а вместо Bentley покупать Mercedes. Короче, этого было допустить никак нельзя, поэтому Galaxy M20 тихонько убрали из продажи.
Остальные Самсунги A-класса в сравнении с Xiaomi, как правило, выглядят неадекватно дорогими аппаратами без преимуществ. И, мало того, далеко не эталонными по характеристикам (скорость работы, камеры) смартфонами сами по себе.
Но ведь есть у Samsung какой-то свой шарм! Во внешности, в экранах, в оформлении системы. Вкусовщина, конечно, но трудящимся нравится, а если нравится, то хочется покупать именно Самсунги, а не самсунгозаменители. И в таком случае вспоминаем золотое правило бюджетных Samsung: «хороший бюджетный Samsung стоит 20 тысяч рублей и равен китайскому смартфону за 15 тысяч рублей + наценка за буквы Samsung на корпусе». Так было всегда — из старых Самсунгов самым адекватным был Galaxy J7 (2017) стоимостью 20 тысяч рублей. Чуть позже его заменил Galaxy A6 (2018), который вышел за 22 тысячи, но почти сразу упал в цене до 20 тысяч. А сейчас его место идеологически занял Samsung Galaxy A50, и вы уже угадали, сколько тысяч рублей за него хотят.
Почему не какой-то другой Самсунг? Потому что Galaxy A70 стоит неадекватные 30 тысяч рублей, хотя он бестолковый во всём, кроме автономности. А у всех остальных Самсунгов A-серии либо медленнее и прожорливее процессор (A40, A30, например), либо, помимо процессора, ещё и аккумулятор маленький (A40). Да и камеры незначительно, но хуже. Разве ж это жизнь?
Почему не какой-то другой смартфон? Потому что в ценовой пропасти между официальными Xiaomi Redmi Note 7 (14 тысяч рублей) и Samsung Galaxy A50 (20 тысяч рублей) почти все смартфоны либо ущербные, либо нормальные, но просто не стоят своих денег. Есть одно исключение в виде Honor 10 за 19 тысяч рублей — вот его стоит покупать даже по такой нескромной цене. Но разве ж это бюджетник?
А вот Samsung Galaxy A50, как «заезженная и попсовая» модель, очень часто встречается в дикой природе гораздо дешевле рекомендованной цены, причём в официальной рознице! За красивый престижный смартфон с качественным дисплеем (если вы, конечно, не сверхчувствительны к мерцанию ЖК-экранов), неплохими камеры, мощным процессором, большим аккумулятором и NFC нынче просят от 15-16 тысяч. Это лучший вариант для покупки среди бюджетных моделей, если вы до сих пор в выборе смартфона руководствуетесь странным принципом «только не китайцы!».
|Сколько стоит
|15-20 тысяч рублей (4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|Очень качественный и редкий в недорогих смартфонах дисплей Full HD+ AMOLED
|Хорошая автономность
|Раздельные слоты для 2xSIM + microSD
|Быстрый процессор
|NFC
|Неплохие основные камеры
|Полезная широкоугольная камера
|Чем плох
|В играх медленнее аналогичных по цене Xiaomi и Honor
|Рекомендованная цена неадекватно высокая
|Все подробности
|Обзор Samsung Galaxy A50
|Где можно купить недорого
|Pleer.ru — 15250 рублей
|Нотик — 17500 рублей
|Беру — 17800 рублей
|Озон — 18800 рублей
|Xcom — 19000 рублей