Обзор LG G7 Fit - смартфон-флагман с упрощённым процессором за полцены

Вообще, я давно говорю, что оптимальный выбор смартфона - это прошлогодние или даже позапрошлогодние флагманы. С учётом того, что среди полноценных бюджетников и моделей среднего класса вплоть до 20-25 тысяч смотреть нечего (есть Pocophone, но по камере, корпусу и экрану это чистокровный бюджетник, да и не в избыточно мощном процессоре счастье). В случае со старым флагманом вы получаете всё ещё хорошую скорость работы, полноценную прошивку, никакой экономии на мелочах, но по адекватной цене.

Самое забавное в том, что LG G7 fit пошёл ещё дальше - прошлогодний (G7 вышел в мае 2018 года) дорогой смартфон резко удешевили, когда поставили в него самый крутой процессор... 2016 года. Такого, кстати говоря, ещё никто не проделывал - все конкуренты либо продолжают штамповать старые смартфоны с оригинальной начинкой и в дальнейшем (дешёвые iPhone на полках тому примером), либо, что ещё реже, выпускают новые смартфоны с двумя версиями процессора, как это делает ASUS с ZenFone 4/ZenFone 5.