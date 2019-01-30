Обзор LG G7 Fit - смартфон-флагман с упрощённым процессором за полцены

Оглавление
Вообще, я давно говорю, что оптимальный выбор смартфона - это прошлогодние или даже позапрошлогодние флагманы. С учётом того, что среди полноценных бюджетников и моделей среднего класса вплоть до 20-25 тысяч смотреть нечего (есть Pocophone, но по камере, корпусу и экрану это чистокровный бюджетник, да и не в избыточно мощном процессоре счастье). В случае со старым флагманом вы получаете всё ещё хорошую скорость работы, полноценную прошивку, никакой экономии на мелочах, но по адекватной цене.
Самое забавное в том, что LG G7 fit пошёл ещё дальше - прошлогодний (G7 вышел в мае 2018 года) дорогой смартфон резко удешевили, когда поставили в него самый крутой процессор... 2016 года. Такого, кстати говоря, ещё никто не проделывал - все конкуренты либо продолжают штамповать старые смартфоны с оригинальной начинкой и в дальнейшем (дешёвые iPhone на полках тому примером), либо, что ещё реже, выпускают новые смартфоны с двумя версиями процессора, как это делает ASUS с ZenFone 4/ZenFone 5.
Внешний вид и конструкция
Если бы LG G7 fit с такой внешностью вышел в 2019 году по "полной" цене, его бы раскритиковали последними словами. Потому что "чёлки" в новых смартфонах либо исчезают, либо становятся каплевидными, а последняя мода - дырки для селфи-камеры в экране вместо плоских вырезов.
Глянцевый и почти не декорированный корпус - на любителя. На момент выхода LG G7 гики хихикали, когда замечали сходство дорогого LG с бюджетным Алкателем, но об Alcatel все забыли, а старый флагман LG, поди ж ты, живёт! Жаль только, что корпус может быть только угольно-чёрного цвета - в такой расцветке "любить глазами" смартфон не очень получается.
Тем не менее, в целом, G7 fit выглядит нейтрально и аккуратно. Диагональ экрана (6,1 дюйма) совсем не ощущается - флагманский LG при такой диагонали компактнее, чем Huawei P20 Pro (у которого тоже 6,1 дюйм) или, например, Sony Xperia XZ2 (которая при 5,7 дюймах такая же по размерам). С другой стороны, ASUS ZenFone 5 и Xiaomi Mi 8 предлагают ещё больше экрана в таких же габаритах, так что по компактности G7 - хорошист.
В сравнении со всеми остальными смартфонами среднего класса G7 fit гораздо круче по звуку из динамика. Потому что динамик в нём остался от "полноценного" G7 - супер-громкий и способный в одно "лицо" заменить стереодинамики флагманских смартфонов. Да, Sony Xperia XZ3, Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy S9 играют лучше. Но среди смартфонов стоимостью от 20 до 30 тысяч рублей все конкуренты "курят в сторонке" (кроме Xiaomi Mi Max 3, но с "лопаты" 7-дюймовой уже совсем другой спрос).
Беспроводная зарядка в LG G7 fit... могла бы быть, но к официально поставляемым в Россию экземплярам это не относится.
Жаль только, что слот для двух симок и карты памяти комбинированный.
Жаль потому, что выбирать по объёмам памяти, как и по расцветкам, не приходится: только 4/32 Гбайт внутренней памяти, а этого мало. Китайцы даже в ширпотребных моделях предлагают 6 Гбайт "оперативки" для удобного переключения между открытыми приложениями, а 32 гига (из которых свободно порядка 25-26, ведь Андроид разжирел) совсем мало для смартфона, который претендует на заменителя флагмана. Придётся лепить microSD, так что можно смело считать LG G7 fit односимочным.
Но есть и хорошие новости - важную черту "настоящего" флагмана G7 модель G7 fit всё-таки унаследовала. Здесь корпус тоже имеет пыле- и влаго-защиту по стандарту IP68. А это очень-очень круто, потому что альтернативы до 30 тысяч рублей с водозащитой - это либо древние модели Sony в мелких магазинах, либо печальные во всех отношениях "бюджетники, ряженые средним классом" Samsung Galaxy A8 и LG Q7, либо "немного б/у" Samsung Galaxy S8, что тоже оптимизма не внушает. Или хороший, но уже вышедший из моды LG G6.
Экран и интерфейс
LG всегда выпускала одни из лучших экранов на рынке и IPS в их исполнении почти всегда не хуже новомодных OLED/AMOLED. Ну, кроме вопросов автономности, разумеется, но здесь "нет повести печальнее на свете", и в случае с LG автономность - отдельный больной вопрос, вне зависимости от модели смартфона.
|LG G7 fit
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|462/0,24 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,79
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,0
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8300 К
С одной стороны, это самый дешёвый смартфон с Quad HD-экраном среди новых моделей - даже LG G6 в "серой" рознице дороже. Не говоря уже о Sony Xperia XZ Premium и Samsung Galaxy S8, которые "уезжают" за пределы 30 тысяч даже в мелких магазинах. Но вам понадобится орлиное зрение или глубочайший фанатизм в просмотре видеозаписей, чтобы заметить разницу в чёткости в сравнении с качественным экраном Full HD.
Лично я бы предпочёл видеть в LG G7 fit экран с разрешением 1080х2340 пикселей - конструкция получилась бы дешевле, а процессор смог бы "дышать" более свободно. Тем более, здесь IPS, а не AMOLED с пентайлом, где разрешение надо умножать на 0,75 из-за потерь видимой чёткости, вызванных спефицическим расположением субпикселей. (А если вы утверждаете, что пентайл никак картинку не портит - то тем более разрешение 1440х3120 пикселей в LG G7 fit для вас будет избыточно).
Запас яркости у экрана приличный (в режиме авто-яркости, "когда рак на горе свистнет, а датчики посчитают нужным", экран может кратковременно выдать до 1000 кд/м2). Вот только напрягает неровная гамма. В середине она имеет близкое к идеалу значение 2,0, но вообще её график далёк от ровной кривой. Короче говоря, автоматика всё время "крутит крутилки" и в одних случаях высветляет, в других - немного затемняет картинку. Кого-то такая самодеятельность может начать очень напрягать.
Как и раньше у LG, в смартфоне G7 fit использует фирменный интерфейс с обилием дополнительных функций, которых нет в стандартном Android. Правда, наш тестовый экземпляр стабильностью не отличался - например, периодически "падало" приложение "Камера". Надеемся, в серийных смартфонах такой проблемы нет.
Производительность и автономность
Пару лет назад Qualcomm Snapdragon 821 был топовым процессором и на нём все “летало”. Что ж, в 2019 году ничего не поменялось, кроме имиджа. Сегодня топ - чип с номером 845, но всё по-прежнему летает и на 821. В ваших воспоминаниях.
На практике, чип по современным меркам прожорливый и относительно горячий, да и быстродействием уже не блещет. Проблемы с оболочкой родом из LG G6 никуда не делись - периодически при работе с операционной системой смартфон работает рывками. При этом, как только вы запустили приложение и дали ему загрузиться, всё "летает".
Что интересно, Snapdragon 636 имеет такую же производительность в плане CPU, хуже там только графика. При этом, в 636 оптимизировано энергопотребление. Почему LG не могла просто взять Snapdragon 636 вместо того, чтобы воскрешать "покойника" Snapdragon 821? Во-первых, потому, что Snapdragon 636 поддерживает максимум Full HD+ дисплеи. Никаких Quad HD. Во-вторых, не очень массовый G7 fit - остроумный способ распродать излишек процессоров от снятого с производства LG G6 и избавиться от груза потрохов провального (снова) по продажам G7.
Ну зато в играх 821 лучше, чем Snapdragon 636, поэтому графика даже в Quad HD очень радует:
Результаты в бенчмарках, опять же, хорошие для смартфона за 25 тысяч рублей. Ну а расплачиваемся за всё это мы будем, конечно же, автономностью. При и без того небольшой ёмкости аккумулятора 3000 мАч и мощный (хоть и слега устаревший) процессор, и IPS-экран с ультра-высоким разрешением (и возможностью включить Always On Display в настройках для отображения часов и уведомлений!) приводят к тому, что смартфон работает мало, а греется при этом сильно.
Это, кстати, уже фирменная традиция LG G-серии. G2 был сбалансированным, G3, G4 и G5 были "кипятильниками" с плохой автономностью. G6 работал нормально, G7 - вы сами видите. Судя по такой тенденции, ждём LG G10 - в нём всё должно быть в порядке.
Смартфон горячий почти всегда. Это замечаешь уже тогда, когда G7 fit не может с первого раза показать нормальную скорость работы в бенчмарке. Честно говоря, я не уверен, удалось ли мне хоть раз из многочисленных запусков (между которыми я выключал смартфон полностью и давал ему “отдохнуть”) получить максимально возможную для данной конфигурации цифру - они всегда были слишком разными.
Зато есть особые игровые настройки автономности, с которыми можно ограничивать частоту кадров в играх до 60 или до 30 кадров в секунду (чтобы смартфон проработал в играх дольше, если вы играете не по сети и вам не нужно сверхбыстрое время отклика. Короче говоря, LG могли бы вполне назвать смартфон “игровым” вот только из-за этого. Ну и по остальному “железу” здесь полный фарш - есть NFC, хороший сканер отпечатков пальцев, поддерживается FM-радио, едва ли не лучший звук в смартфонах среднего класса с кучей “улучшайзеров”. Вы давно, например, видели флагман с 3,5 мм и поддержкой FM-радио? Правильно, года два назад. Я и говорю, LG G7 fit больше похож на позапрошлогодний флагман, просто вышел он в конце 2018 года. Опоздал слегка.
Камера
LG умеет делать хорошие камеры в смартфонах даже при том, что всегда выбирает для них дешёвые (по флагманским меркам) сенсоры. Если качество съёмки полноценного G7 при его 60 тысячах рублей (я не шучу, именно столько за него и просили) было много вопросов, то G7 fit за 25 тысяч с такой же камерой очень хорош.
Автоматика умная, цветопередача хороша, HDR всемогущий. Диапазон (способность снимать тёмное и светлое в кадре без пересветов и недосветов) средний, но качество съёмки всё равно несравнимо круче, чем в Samsung Galaxy A9 (2018), Xiaomi Pocophone F1 или Honor 10. ASUS ZenFone 5 более-менее близок по потенциалу - где-то отстаёт, где-то снимает лучше. А вот начиная с категории "от 30 тысяч и дороже" всяческие Xiaomi Mi 8, OnePlus 6 и Meizu 16 уже "дадут прикурить" более старому корейцу с экономией на начинке камеры.
Единственное, что раздражает в камере G7 fit - фокусировка. Днём смартфон наводит резкость довольно точно, хотя и не очень быстро, но в ночное время около половины кадров - брак из-за расфокуса.
Присутствующий здесь AI-режим не помогает практически ничем. Он выдаёт облако слов, с анимацией как в сериале “Шерлок”, причём слова не всегда имеют отношение к объекту съёмки. Вообще, было бы здорово, сохранить это как анимацию, но я такой возможности не нашёл. С точки зрения влияния на готовое изображение, AI-режим просто задирает контрастность и зачем-то меняет баланс белого. В итоге тёмные участки становятся ещё более тёмными, а белый снег получает синий оттенок.
Качество видеосъёмки - на четвёрку с натяжкой, даже с учётом цены смартфона. Здесь я даже как-то расстроился - дело даже не в том, что LG G7 fit сильно не хватает стабилизации, а в том, что и резкость невысокая, и динамический диапазон почему-то сужается (изображение становится более “пресным”, блеклым).
В ночное время - ещё хуже, разумеется. Отмечу, что многократно устаревшие iPhone 6s или Sony Xperia XZ1 за те же 25 тысяч рублей снимают видео лучше. Страшно подумать, какими словами поминали LG люди, которые покупали G7 на полновесные 60 тысяч рублей.
Архив с полноразмерными фотографиями можно скачать по этой ссылке.
Конкуренты
|LG G7 fit
|Honor 10
|Asus Zenfone 5 ZE620KL
|Операционная система
|Android 8.1
|Android 8.1 + EMUI 8.1
|Android 9 + ZenUI 5
|Экран
|6,1'', 1440x3120 пикс., 19,5:9, IPS, 564 ppi
|5,84'', 1080x2080 пикс., 19:9, IPS, 432 ppi
|6,2'', 1080x2246 пик., 18,7:9, IPS, 402 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 821, 4x Kryo 100 2,35 ГГц
|Hisilicon Kirin 970, 4x ARM Cortex-A73 + 4x ARM Cortex-A-53, 2,35 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 636 8x Kryo 260, 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 530
|Mali-G72 MP12
|Adreno 509
|Оперативная память
|4 Гбайт LPDDR4
|4 Гбайт LPDDR4
|4 Гбайт LPDDR4
|Накопитель
|32 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная: разрешение матрицы: 16,3 Мп диафрагма: f/2,2 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 4,9 диафрагма: f/1,9
|Основная: разрешение матрицы: разрешение матрицы: 24 Мп + 16 Мп диафрагма: f/1,8 + f/1,8 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная: разрешение матрицы: разрешение матрицы: 12 Мп + 8 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,0 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|3000 мАч
|3400 мАч
|3300 мАч
|Размеры
|153,2х71,9х8 мм
|149,6х71,2х7,7 мм
|153х75,7х7,7 мм
|Масса
|158 г
|153 г
|165 г
|Цена
|25 тысяч рублей
|22 тысячи рублей
|23 тысячи рублей
Honor 10
Если вы готовы отказаться от водозащиты и запаса чёткости экрана, Honor 10 будет лучше по большинству параметров, да ещё и чуть дешевле. Запас производительности у него несравнимо выше, при том, что и работает Honor 10 дольше, чем LG G7 fit. Камера хуже, хотя днём разница малозаметна. Разве что поддержки карт памяти здесь нет, зато за 25 тысяч вы получаете не 32, а 64 Гбайт памяти.
Asus Zenfone 5 ZE620KL
Ещё один достойный конкурент - Asus Zenfone 5 ZE620KL. Создан по правильному рецепту "ухудшенной версии флагмана" - в отличие от 5Z с Snapdragon 845, здесь самый толковый из дешёвых процессор Snapdragon 636. Да, выглядит немного по-скупердяйски (такой ставят в Xiaomi Redmi Note 5 за 10 тысяч рублей), но работает всё это хорошо, и ничуть не медленнее в приложениях, чем Snapdragon 821 из G7 fit. В играх, правда, Asus медленнее, водозащиты, само собой, нет, звук в наушниках хуже. Зато лучше автономность и, не побоюсь этого слова, дизайн.
Итого
Хотели как лучше, а получилось как всегда.
Нельзя сказать, что LG G7 fit - плохой смартфон. Задумка была великолепной, да и по некоторым характеристикам у него просто нет конкурентов. Но по скорости работы многие смартфоны за 25 тысяч лучше, по продолжительности работы - тоже.
Да, G7 fit хорошо фотографирует (а вот видео снимает так себе), хорошо звучит, прекрасен для просмотра видео в высоком качестве и это единственный приличный недорогой смартфон с водозащитой. Но он "икает", греется и разряжается настолько быстро, что выйти из дома без Power Bank страшно. И даже при том, что это лучшая Lite-версия флагмана среди всех когда-либо созданных, получился всё равно смартфон "на любителя". А убыточному мобильному подразделению корейцев уже давно пора бы перейти от таких экспериментов к смартфонам "для всех", иначе добром эта история для мобильников LG не кончится.