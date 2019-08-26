Выбираем лучший смартфон за 10 тысяч рублей — сравнительный тест

По качеству звука в наушниках впереди Xiaomi с серьёзным отрывом – звук и сам по себе неплохой и уравновешенный, а с настройками аудио его можно дотянуть почти до идеального (за такие деньги) уровня. Жаль, что перед этим приходится пройти унизительный ритуал «выбери, какие наушники марки Xiaomi ты используешь, чтобы получить доступ к эквалайзер». То есть подразумевается, что покупатель Redmi никогда не изменяет «партии»? И да, диапазона громкости хватает впритык.

Honor – на втором месте. Без «улучшайзеров» в настройках звук нормальный, но какой-то не очень чёткий. Отправляемся в настройки, крутим крутилки, ставим галочки, и – хоп-па! нормальное звучание! При этом намного громче, чем в Xiaomi.

Realme звучит… более-менее. Не ужасно, но и хвалить не получается – громкость уровня Honor, но баса почти нет, а вместо этого тебе усиленно орёт «середина» (голос вокалиста) и затмевает почти всё происходящее. А на «десерт» – слишком чёткие высокие частоты, из-за которых каждый удар барабанщика в «тарелки» бьёт вас ножом прямо в мозг. Ощущения едкого шелеста, будто над ухом у вас кто-то высыпает фуру с сахаром. Привыкнуть можно, но первое впечатление неприятное. При этом в настройках есть «улучшайзеры» звука, но они уже включены. А если их отключить, то качество звучания провалится до позорного, как в мобильниках за 3 тысячи рублей.

Highscreen на этом фоне… никакой. Точнее, лучше, чем Realme тем, кто не «капает на мозги» и выдаёт какие-никакие, но басы. Но максимальная громкость, так сказать, самая не-максимальная в этом тесте, а чёткость никакущая – будто слушаешь аудиокассету «копии с копии».

Батарея

Честно говоря, удивляет, что Realme оказался на первом месте среди конкурентов в тесте на автономность. В том, что Xiaomi разрядился в играх быстрее, ничего удивительного нет – Redmi 7 и игры «тянет» с более высоким качеством графики, за это не грех пожертвовать каплей выносливости. Да и в целом автономность у Redmi 7 хорошая – такая, какой ей и полагается быть при таких характеристиках.