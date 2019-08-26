Выбираем лучший смартфон за 10 тысяч рублей — сравнительный тест

Что тестируем?
Если у вас в кармане ровно 10 тысяч рублей, а заказывать смартфон из Китая или связываться с «серой» розницей в России желания нет, выбирать становится особо не из чего. Если повезёт, найдёте где-то завалявшийся экземпляр Honor 9 Lite, который на фоне новых моделей тоже «не фонтан», но хотя бы не выглядит ущербным со всех сторон агрегатом, несовместимым с нормальным использованием Андроида без зависаний.
А вот чем дальше будете смотреть, тем печальнее будет картина. Всякие четырёхъядерные Nokia 2.2 по завышенной цене, неплохие «на бумаге», но некачественные на практике Алкатели последних моделей, чуть более толковые, но быстро разряжающиеся ZTE Blade V10 Vita и всякий совсем уж пальцем деланный медленный неликвид наподобие Huawei Y5 (2019). Разве ж это жизнь?
Но жизнь везде найдёт себе дорогу – в наших четырёх смартфонах она, по крайней мере, прослеживается. Пусть и очень разная в ближайшем рассмотрении:
- Honor 8A – лауреат премии «если не знаешь, что покупать, покупай его». Приличный восьмиядерный процессор (12 нм, 2.3 ГГц – почти аналог этих ваших Snapdragon 626/630 из Nokia 6.1, Sony Xperia 10 и др.), вроде бы даже не ущербная, в теории, камера, и много постоянно памяти. Правда, мало оперативной (обрезана до 2 Гбайт). Но, быть может, с настолько раскачанным процессором и так будет «летать»?
- Realme C2 – единственный пока производитель, который может реально навязать Xiaomi конкуренцию по соотношению цены и качества с тех пор, как Huawei зажрался и ради красной икры для маркетологов начал рубить характеристики бюджетных смартфонов, а Meizu и вовсе умер (почти). Нам он интересен, прежде всего, тем, что начал продаваться в России раньше, чем «наиболее вероятный противник», Xiaomi Redmi 7A. При этом, когда Сяоми вышел в продажу чуть позже, он оказался медленнее (!) и менее выносливым (!!) и, опять же, с восьмиядерным процессором и 32 Гбайт, но кастрированной до 2 Гбайт оперативной памятью (!!!) за те же 8500 рублей, которые просят за 3/32 Гбайт у Realme.
Вы только, пожалуйста, не говорите об этом сектантам на фанатских форумах Redmi в 4PDA, чтобы меня не сожгли на костре, но мне кажется, что такое развитие событий намекает нам на то, что Сяоми постепенно движется к состоянию «уже не тот» в бюджетных смартфонах. А Realme (неофициальная дочь Oppo, почти как Honor при дворе Huawei) ещё пока ничего не добились, поэтому не успели обнаглеть и предлагают хорошие характеристики по умеренной цене. Но надо бы сравнить их с той моделью Redmi, которую маркетологи не стали уродовать.
- Xiaomi Redmi 7 3/32 Gb – да, каюсь, пихать в один тест смартфон стоимостью 8500 рублей (Realme) и стоимостью 11 тысяч рублей (Redmi 7 3/32) – подлая затея. Но у меня есть оправдание:
- В пресс-парке Xiaomi версия 2/16 отсутствует напрочь. Не для того в представительство привозили тестовые мобильнички, чтобы эти мобильнички обделались в обзорах на каких-то сайтах! А вот 32 Гбайт – пожалуйста! Его и пришлось взять. В любом случае, по качеству экрана, камер и автономности – это такой же смартфон, как и Redmi 7 2/16 Gb стоимостью 9 тысяч рублей, какие-то выводы можно будет сделать даже из такого кривого сравнения.
- Восьмиядерный Xiaomi с 2 Гбайт оперативной памяти – это как безалкогольное пиво. Вкус похож, а смысла нет. Поэтому хотелось сравнить, есть ли смысл переплачивать за «полноценный» Redmi в сравнении с тем, что Realme предлагает в базе.
- Highscreen Power Five Max 2. Не надо «ха-ха!». Да, с тех пор как в России рухнул торговый «железный занавес» и Xiaomi с Honor стали продаваться официально, смысла покупать всякие teXet, Ritmix и прочее великолепие поубавилось. Но Хайскрин, на минуточку, предлагает очень много всего за 10 тысяч – не только 8 ядер в процессоре и 3/32 Гбайт, но и сканер отпечатков (в Realme C2 и Xiaomi Redmi 7A, например, его нет), а ещё дисплей с разрешением Full HD и 5000 мАч. Если всё это ещё и хорошо работает, то как-то наплевать, что встроенный Android 9 не обновится никогда, а графика в играх будет чуть хуже, чем у более дорогого Xiaomi. Но, как и с любой техникой, к которой причастны добры молодцы из России, нужно проверить «а не через задницу ли она спроектирована?». Чем сегодня и займёмся.
P.S. Вы, конечно, спросите: «А где же Samsung Galaxy A10, Motorola G7 Play и Nokia 4.2?». А я вам отвечу:
Приходит к мужику товарищ: «В групповом сексе участвовать будешь?»
— А кто ещё?
— Ну: я, ты, твоя жена…
— Не буду!
— Хорошо, тогда мы тебя вычёркиваем
Как вы понимаете, эти три смартфона пришлось вычеркнуть, но не по нашей воле.
Технические характеристики
|Realme C2
|Xiaomi Redmi 7
|Honor 8A
|Highscreen Power Five Max 2
|Операционная система
|Android 9 + Color OS 6.0
|Android 9 + MIUI 10.2
|Android 9 + EMUI 9.0
|Android 8.1
|Экран
|6,1'', 720х1560 пикс., 19,5:9, IPS, 283 ppi
|6,26'', 720х1520 пикс., 19:9, IPS, 269 ppi
|6,1'', 720х1560 пикс., 19,5:9, TN, 283 ppi
|5.99", 2160х1080 пикс., , IPS, 403 PPI
|Процессор
|MediaTek MT6762V/WR Helio P22 8x Cortex-A53, 2 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 632, 8x Kryo 250 1,8 ГГц
|MediaTek MT6765 Helio P35 4х Cortex-A53 2,3 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|MediaTek MT6763 Helio P23 8x Cortex-A53 2500 МГц
|Графика
|PowerVR Rogue GE8320
|Adreno 506
|PowerVR Rogue GE8320
|Mali-G71 MP2
|Оперативная память
|3 Гбайт
|3 Гбайт
|2 Гбайт
|3 Гбайт
|Накопитель
|32 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|Связь
|FM, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, GPS, GLONASS, BeiDou
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2 (A2DP, LE, aptX HD), GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, FM, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, GPS, GLONASS, BeiDou
|FM, LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1 (aptX, LDAC), GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/2,2 + f/2,4, качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/2,2 качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 диафрагма: f/2,0
|Основная: разрешение матрицы: 13 Мп, диафрагма: f/1,8, качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 16 Мп + 8 Мп, диафрагма: f/2,0, качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|4000 мАч
|4000 мАч
|3020 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|154,3х73,7х8,5 мм
|158,7x75,6x8,5 мм
|156,3х73,5х8,2 мм
|155x75x9,5 мм
|Масса
|166 г
|180 г
|150 г
|224 г
|Цена
|8,5 тысяч рублей
|11 тысяч рублей
|9 тысяч рублей
|10 тысяч рублей
Внешний вид
Вы сейчас, наверное, даже не вспомните смартфон под названием Essential Phone, а ведь именно с него (а не с iPhone X) все китайцы срисовывают оформление лицевой панели своих новинок. Перед тем, как помереть из-за того, что никому не был нужен бешено дорогой мобильник малоизвестного производителя без престижа iPhone или гарантий обновлений, как в Google Pixel, Essential Phone подарил нам мир мобильников с каплевидными вырезами в экранах. Вот такой «памятник нерукотворный».
В голове не укладывается, за что получают зарплату дизайнеры сотовых телефонов. Смотришь на лицевую часть мобильников в сравнительном тесте – и три из четырёх моделей выглядят одинаково. При этом китайцы со «сложными щами» на любой презентации хвастаются своей тонкой душевной организацией и «вот теперь-то уж действительно выдающимся дизайном смартфона!». А на деле всё сделано по шаблону, причём настолько примитивному, что даже устаревший внешне Highscreen выглядит единственным оригинальным мобильником.
Знаете, что больше всего раздражает? То, что вся эта имитация бурной деятельности с вырезами, перемещением фронтальных камер и датчиков освещённости туда-сюда по воле моды никак не приближает нас к настоящей безрамочности в недорогих смартфонах. Если бы производители не выпендривались, а просто выпускали смартфоны хотя бы в дизайне, близком к LG G2 по давно опробованным технологиям 2013 года, смартфоны были бы гораздо более безрамочными, а не с «траурной» окантовкой по периметру, как мы это видим на фото. Ну да ладно, извините за минутку ненависти к вырезам ради вырезов.
А вот сзади все смартфоны выглядят по-разному. Самый банальный с виду – Xiaomi, потому что обмылок стеклянный (или пластиково-стеклянный, лень разбираться в сортах, извините) банальнейший и постоянно грязный из-за отпечатков пальцев. Honor выглядит, как ребёнок Lenovo Vibe Shot четырёхлетней давности – со знаменитым прообразом сравниться не может и вообще незаконнорожденный незаконноукраденный дизайн, но всё равно симпатичен и вызывает добрые воспоминания. «Двухэтажная» крышка с матовой полоской и стеклом, причём не обычным, а замысловатым, с рисунком в стиле «гранит с крошкой внутри» по крайней мере выглядит интересно, насколько это возможно для бюджетного мобильника.
Realme тоже провоцирует ностальгию, но уже по другому смартфону. Не вспоминаете? Ну что же вы! Все эти крышки в форме призмы – это тоже хорошо забытое старое, а именно – ASUS ZenFone 2 Deluxe образца 2016 года. Конечно, его не в такой степени «popierdoliło», как говорят поляки, но сходство легко прослеживается. При этом, кроме дизайна, пластиковый рельефный корпус ещё и не скользкий, зимой в мороз не прилипнет к ладони, и на нём не видны царапины. Но в ближнем рассмотрении всё же выглядит дешевле гламурного Honor.
Xiaomi радует практичным полноценным слотом для 2x SIM и карты памяти, но разочаровывает унылым дизайном
Highscreen выделяется даже на фоне этой разномастной троицы и выглядит среди остальных смартфонов как «шерстяной волчара». Ну или аппарат из замши, родом из Америка 70-х гг., когда ребята слушали музыку на коричневых магнитофонах, ходили в коричневых пиджаках с коричневыми перчатками и ездили на коричневых прожорливых и неповоротливых автомобилях. Наконец, Хайскрин – единственный, у которого рама по периметру выглядит и ощущается действительно металлической и прочной.
А в остальном Power Five Max 2 – это такая цельнотянутая Nokia 7 Plus. И это, наверное, не так уж плохо. Плохо, скорее, то, что крышка (несъёмная) «дышит» возле сканера отпечатков пальцев. Вы любите смеяться над «не скрипит, не люфтит» в статьях о смартфонах, но для Highscreen приходится делать исключение и вспоминать эти тупейшие заезженные фразы обзорщиков.
Зато Xiaomi единственный, с полноценным (а не гибридным) слотом, который может одновременно вместить две SIM-карты и карту памяти. В остальных смартфонах приходится выбрать любые две опции из трёх.
Но спасибо уже на том, что козлы-маркетологи не добрались до дешёвых смартфонов и не вырезали разъёмы для наушников и слоты для карт памяти напрочь, как это уже происходит с флагманами.
Но есть у этой четвёрки смартфонов одно сходство: все они без Type-C. Только Micro-USB! Только ретро! Пресвятой Wileyfox умер ещё два года назад, а кроме него Type-C в бюджетных смартфонах никто не может повторить по сей день.
Удобство использования
Как я уже упоминал, лучше всего от вопроса «куда будем ставить сканер отпечатков пальцев?» увернулся Realme – в Realme C2 сканера просто нет. Что касается остальных смартфонов, то здесь всё стандартно: сканер находится сзади и пользоваться им удобно, поэтому никаких нареканий нет. Но неудобства кроются в совершенно других деталях.
При таких размерах смартфонов, необходимо решить вопрос с расположением кнопки питания и качели регулировки громкости. В том же Highscreen Power Five Max 2 они расположены на правой стороне, а на кнопкe питания нанесена еще и текстура, поэтому кнопку можно легко отличить, даже если вы приложились к ней случайным образом. Если у Redmi и Honor все неплохо продумано, то у Realme C2 снова проблемы. Кнопки регулировки громкости почему-то слева, а кнопка питания – отдельно справа. Мало того, что это непривычно, так ещё и сделать одной рукой скриншот (Громкость- и клавиша питания одновременно) очень сложно.
Экран
Когда смотришь на таблички с характеристиками, кажется, что тут и думать нечего – у Highscreen Full HD, экраны у всех сделаны по типу IPS, поэтому победитель ясен и думать здесь не о чем.
Приходишь домой, распаковываешь и включаешь смартфон с автояркостью, смотришь – ну да, картинка и правда намного чётче, чем у остальных трёх мобильников, белый цвет чуть подмешан с синим, но сейчас такое у всех. В целом, более-менее цветопередача.
Highscreen умудрился сделать Full HD IPS-дисплей, который хуже HD IPS-дисплеев. Это талант!
А потом выходишь на улицу берёшь в руки Highscreen и вдруг понимаешь, что на экране почти ни черта не видно. Ругаешь кривую работу датчика освещения, на ощупь лезешь в настройки, выкручиваешь яркость на максимум и… ничего не меняется! Потому что максимальная яркость в экране Highscreen такая же, как средняя яркость на всех остальных смартфонах! В итоге получаем единственный смартфон, экран которого нужно прикрывать на улице рукой, чтобы разглядеть, чего там написано. Зато ночью в кровати фильмы в Full HD выглядят, конечно, ух! Но после кучи проблем с экраном днём уже не особо радуют.
|Highscreen Power Five Max 2
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|283/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1252:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|90%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8700К
|Realme C2
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|427/4 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|85%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000К
|Xiaomi Redmi 7
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|410/3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|80%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,72
|Гамма (идеальная — 2,2)
|1,9
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7800К
|Honor 8A
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|408/1 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1205:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|97%
|DeltaE (меньше = лучше)
|8
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7700К
У всех остальных смартфонов экраны примерно равны по качеству. Но, если вы требуете точной расстановки мест, то всё зависит от ваших приоритетов. Лучшая цветопередача – у Honor, лучший дисплей по яркости – у Realme. У Xiaomi получается что-то среднее, хотя, повторюсь, отличия между этими тремя экранами смехотворные.
Звук
Лучший динамик – в Honor 8A. Это, похоже, какая-то особенная «фишка» всех Хоноров А-серии – Honor 7A Pro в своё время тоже был самым крутым по качеству звука из динамика. Вот и сейчас жаловаться не на что – громкий чёткий звук даже с намёком на благородный бубнёж, если не задирать громкость до максимума.
Динамик Xiaomi настолько же громкий, но выдавливать из себя бас уже не пытается, зато звук даже чуть более чистый и, только не смейтесь, субъективно более «объёмный» (я в курсе, что динамик всего лишь один) в сравнении с Honor.
Realme – на третьем месте. Визгливый, чёткость средняя, есть немного «середины» (вокал, мелодия нормально слышны и не сливаются в кашу), но постоянно действует на нервы «пластиковый» оттенок звука, будто вы кинули смартфон в одноразовый пластиковый стаканчик и оттуда он вам поёт со всеми искажениями.
Наконец, Highscreen на удивление тоже неплох – динамик не самый чёткий, но есть и середина, и высокие частоты. Причём смартфон не позорится по качеству звучания независимо от уровня громкости. Но запаса громкости как-то уж совсем впритык – жить можно, но от такого смартфона-«лопаты» хотелось бы большей мощности динамика.
В Xiaomi лучшее качество звука, громкости впритык, в Honor чуть хуже звук, но есть запас громкости. Какой сам выберешь, какой другу посоветуешь?
По качеству звука в наушниках впереди Xiaomi с серьёзным отрывом – звук и сам по себе неплохой и уравновешенный, а с настройками аудио его можно дотянуть почти до идеального (за такие деньги) уровня. Жаль, что перед этим приходится пройти унизительный ритуал «выбери, какие наушники марки Xiaomi ты используешь, чтобы получить доступ к эквалайзер». То есть подразумевается, что покупатель Redmi никогда не изменяет «партии»? И да, диапазона громкости хватает впритык.
Honor – на втором месте. Без «улучшайзеров» в настройках звук нормальный, но какой-то не очень чёткий. Отправляемся в настройки, крутим крутилки, ставим галочки, и – хоп-па! нормальное звучание! При этом намного громче, чем в Xiaomi.
Realme звучит… более-менее. Не ужасно, но и хвалить не получается – громкость уровня Honor, но баса почти нет, а вместо этого тебе усиленно орёт «середина» (голос вокалиста) и затмевает почти всё происходящее. А на «десерт» – слишком чёткие высокие частоты, из-за которых каждый удар барабанщика в «тарелки» бьёт вас ножом прямо в мозг. Ощущения едкого шелеста, будто над ухом у вас кто-то высыпает фуру с сахаром. Привыкнуть можно, но первое впечатление неприятное. При этом в настройках есть «улучшайзеры» звука, но они уже включены. А если их отключить, то качество звучания провалится до позорного, как в мобильниках за 3 тысячи рублей.
Highscreen на этом фоне… никакой. Точнее, лучше, чем Realme тем, кто не «капает на мозги» и выдаёт какие-никакие, но басы. Но максимальная громкость, так сказать, самая не-максимальная в этом тесте, а чёткость никакущая – будто слушаешь аудиокассету «копии с копии».
Батарея
Честно говоря, удивляет, что Realme оказался на первом месте среди конкурентов в тесте на автономность. В том, что Xiaomi разрядился в играх быстрее, ничего удивительного нет – Redmi 7 и игры «тянет» с более высоким качеством графики, за это не грех пожертвовать каплей выносливости. Да и в целом автономность у Redmi 7 хорошая – такая, какой ей и полагается быть при таких характеристиках.
Яркий дисплей – это не только хорошая читаемость на улице, но и способ улучшить заряд там, где рекорды яркости не нужны
А вот за хорошие результаты в режиме чтения и просмотра видео нужно сказать спасибо, скорее, более экономичному экрану. Не процессору и оптимизации, потому что Xiaomi Redmi 6 с таким же Helio P22 и аккумулятором на 25% меньше разряжается… нет, не на 25% быстрее, а на 33%. Короче говоря, экран в Realme на одном и том же уровне яркости (а мы ставим его одинаковым для всех смартфоном перед замерами) просто кушает меньше, чем экраны конкурентов.
Highscreen – обратный пример, когда паршивый тусклый экран, который работает почти на пределе там, где у остальных такая же яркость – это 60% от максимума, портит автономность на корню. Настолько, что с 5000 мАч Хайскрин разряжается настолько же быстро, как смартфоны с 4000 мАч и IPS-дисплеем, или 3000 мАч (!) и AMOLED. Нет таких слов в русском литературном языке, какими я бы мог выразить то, что думаю по этому поводу.
Производительность
Наверное, конец света уже близко. Первый признак этого – смартфоны Huawei/Honor, в которых стоят процессоры не-Huawei. А MediaTek в данном случае. С дуба падали листья ясеня – ничего себе!
Но это как раз понятно, почему так – самый дешёвый фирменный процессор Huawei сегодня – это Kirin 710 (Honor 8X, Huawei P Smart 2019), ставить его в дешёвый смартфон – значит помешать «рубить капусту» себе на более дорогих моделях. А запускать заново конвейер с древним Kirin 659 сейчас уже никто не будет – дешевле у братьев-китайцев из MTK прикупить процессоров.
При этом сам по себе Helio P35 технически неплох – да, в играх не блещет, но по скорости работы очень неплох. Жаль, что с 2 Гбайт памяти смартфон не можешь дышать полной грудью: открываешь приложение, открываешь второе, открываешь третье – и переключаться обратно уже нет желания, потому что приложения «вывалились» из памяти, а для их повторного запуска при переключении нужно время. Остальные смартфоны в нашем тесте таких проблем не доставляли. Правда, если запустить приложение и дать ему «прогрузиться», оно работает в Honor ничуть не медленнее, чем в остальных смартфонах.
Но это как раз понятно, почему так – самый дешёвый фирменный процессор Huawei сегодня – это Kirin 710 (Honor 8X, Huawei P Smart 2019), ставить его в дешёвый смартфон – значит помешать «рубить капусту» себе на более дорогих моделях. А запускать заново конвейер с древним Kirin 659 сейчас уже никто не будет – дешевле у братьев-китайцев из MTK прикупить процессоров.
При этом сам по себе Helio P35 технически неплох – да, в играх не блещет, но по скорости работы очень неплох. Жаль, что с 2 Гбайт памяти смартфон не можешь дышать полной грудью: открываешь приложение, открываешь второе, открываешь третье – и переключаться обратно уже нет желания, потому что приложения «вывалились» из памяти, а для их повторного запуска при переключении нужно время. Остальные смартфоны в нашем тесте таких проблем не доставляли. Правда, если запустить приложение и дать ему «прогрузиться», оно работает в Honor ничуть не медленнее, чем в остальных смартфонах.
Ощущения от использования совсем не совпадают с результатами на графика. И только Honor с его 2 Гбайт оперативной памяти оправдал ожидания: мы предполагали, что он «тормоз», и как раз таким он оказался в деле
Хотите верьте, хотите – нет, но на практике Highscreen ворочается примерно с той же скоростью, что и Xiaomi Redmi 7, хотя разница в производительности на графиках огромная. То ли Xiaomi наняла программистов с руками из альтернативных мест туловища (после глюков Xiaomi Mi A3 в это охотно верится), то ли MIUI неминуемо становится тяжелее и в сравнении с «голым» Андроидом, но от смартфона с современным Snadpragon 632 ожидаешь большей прыти, чем её может дать Redmi. С такими периодическими «затыками» в отрисовке анимаций можно и вправду не экономить и брать версию 2/16 Гбайт – как показала практика, 3/32 тоже далеко не «самолёт», чтобы за неё переплачивать.
Realme, впрочем, ещё медленнее – разница в реальной скорости работы, пока вы шляетесь по меню Андроида, в сравнении с Redmi 7 небольшая, но при запуске, очистке и переключении между приложениями сразу становится понятно, что это всё же смартфон уровнем ниже, который мог бы «дать прикурить» младшему Xiaomi Redmi 7A, но в сравнении со старшей моделью уже не блещет. Да, он не действует на нервы медлительностью в «переходных» (при переключении или запуске приложений) режимах, как Honor 8A, но и никакого ощущения, что ты купил мощную штуковину, не появляется. А жаль.
Камера
Двумя тыльными камерами уже мало кого можно удивить. Но толка от них в бюджетных смартфонах все еще мало. Ни адекватного портретного режима, ни оптического зума, ничего этого нет. Да и качество фотографий остается довольно низким.
Honor 8A может не переживать по поводу того, что камера в нём всего лишь одна. 13 МП матрица позволяет делать неплохие снимки днем, которые не стыдно выкладывать в социальные сети ради тех самых лайков. Есть здесь и режим с расширенным динамическим диапазоном (HDR), который вытягивает качество фотографий в в полутьме или перепадах освещения.
Неплохо снимает и Realme C2. Не совру, если скажу, что он обходит и Honor, и Redmi и Highscreen по общей чёткости изображения. Фотографии получаются сочными и насыщенными. Есть у Realme и второй модуль на 2 МП, который отвечает за глубину. Опять же дань моде. Но вы же не собираетесь в здравом уме снимать художественные портреты на смартфон за 8 тысяч рублей, ведь так?
Realme и Honor фотографируют лучше всего. Xiaomi немного продешевила с камерой, Highscreen – Highscreen
Xiaomi Redmi 7 и Highscreen Power Five Max 2 показывают схожие результаты, хотя сенсоры у камер разные: 12+2 МП и 16+8 МП. Второй сенсор опять же номинальный в обоих смартфонах, так как практического смысла от него нет. У Highscreen эпопея с второй камерой вообще доходит до абсурда. Обычное программное размытие вокруг круглой области, то есть вторая камера, скорей всего, просто муляж и даже не подключена.
Фронтальные камеры у всех четырех смартфонов просто есть. Что-то большее требовать от них даже неловко.
Итог
Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей... Правда, большие... но по пять рублей... но очень большие... хотя и по пять... но очень большие... правда, и по пять рублей... но зато большие... хотя по пять, но большие... а сегодня были по три, но маленькие, но по три... но маленькие... зато по три... хотя совсем маленькие...
Примерно такие мысли лезут в голову, когда я пытаюсь выбрать победителя в тесте между Xiaomi и Realme. С одной стороны, Xiaomi в режиме жёсткой эксплуатации быстрее, у него есть сканер отпечатков и нет откровенных недостатков.
С другой – у Realme немного лучше и автономность, и камера, в аналогичной комплектации с 3/32 Гбайт памяти он стоит на 22% дешевле (ступайте в известном направлении со своими сяомами на алиэкспрессах, мы сейчас не об этом), с более практичным корпусом и чуть более ярким дисплеем. Но, блин, медленнее. Поэтому не знаю, кому отдать первенство – в этом деле «танцуйте» от своего бюджета.
Highscreen или Honor? У одного всё хорошо со скоростью работы и автономностью, но плохо с экраном
у второго – экран нормального качества, но постоянные «подлагивания» системы и срок работы от аккумулятора менее, чем до ужина. Сюда бы применить аксиому Эскобара (сами найдите её ключевые тезисы), но при жёстком выборе «или/или» я бы всё же предпочёл Honor – недостаток оперативной памяти можно компенсировать постоянным «мочиловом» фоновых приложений, а плохую автономность – внешним аккумулятором. А вот с тусклым экраном, на котором по пути на работу в автобусе ничерта не видно твой любимый сериал, уже ничего не поделаешь.