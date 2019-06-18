Первый в истории бюджетный Samsung, который лучше «китайцев» — обзор Galaxy M20

В само существование Galaxy M20 поверить сложно. Но это лучшее доказательство того, что Samsung держит хвост пистолетом. Именно поэтому шансов выжить у этой компании всё-таки побольше, чем у Apple, у которых (на рынке смартфонов) действительно ничего кроме тех самых “понтов” не осталось. Говорю это как бывший пользователь айфона, который пользовался всеми смартфонами компании начиная с iPhone 3G и вплоть до iPhone X, на котором стало ясно, что компания не знает, как и куда ей двигаться, и что Тим Кук никогда не заменит Стива Джобса.

Но вернёмся к Galaxy M20. За 12 тысяч рублей в смартфоне Samsung есть всё, что нужно. Сэкономили на мелочах, ну и от камеры откровений ждать не стоит. Но! NFC, USB-C, Full-HD, 5000 мАч в аккумуляторе… Ну вот где вы всё это ещё найдёте за такие деньги?