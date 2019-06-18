Первый в истории бюджетный Samsung, который лучше «китайцев» — обзор Galaxy M20

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В само существование Galaxy M20 поверить сложно. Но это лучшее доказательство того, что Samsung держит хвост пистолетом. Именно поэтому шансов выжить у этой компании всё-таки побольше, чем у Apple, у которых (на рынке смартфонов) действительно ничего кроме тех самых “понтов” не осталось. Говорю это как бывший пользователь айфона, который пользовался всеми смартфонами компании начиная с iPhone 3G и вплоть до iPhone X, на котором стало ясно, что компания не знает, как и куда ей двигаться, и что Тим Кук никогда не заменит Стива Джобса.
Но вернёмся к Galaxy M20. За 12 тысяч рублей в смартфоне Samsung есть всё, что нужно. Сэкономили на мелочах, ну и от камеры откровений ждать не стоит. Но! NFC, USB-C, Full-HD, 5000 мАч в аккумуляторе… Ну вот где вы всё это ещё найдёте за такие деньги?
Внешний вид
О тех самых мелочах, на которых сэкономили (слегка). На самом деле, со стороны экрана смартфон выглядит круто, разве что, если уж совсем придраться, рамки толстоваты. Да, бывают и более узкие - с этим не поспоришь.
Сзади уже экономия во весь рост - пластик такой… Китайский. Выглядит дёшево и как-то даже пошло - с этими всеми блёстками. Почему-то ни у кого из крупных производителей не хватает духа поступить, как китайцы с Realme C2 - просто отказаться от блёсток и сделать качественную пластиковую матовую рифлёную поверхность.
Ещё хочется отметить странные ощущения при прикосновении к сканеру отпечатков пальцев. Честно, не знаю, как это описать… Но как-будто от прикосновения там что-то может сломаться. Хотя, на практике, ничего не ломается.
В руке смартфон тяжеловат - 186 грамм, как ни как. Что там внутри положили? Грузило? Впрочем, привыкнуть можно. Серьёзно на эргономике это не сказывается.
Кнопки Bixby на корпусе нет - и это прекрасно, потому что сам Bixby в России так и не заработал.
Справа - кнопка питания и качелька громкости.
Слева - просто слот для двух nano-SIM и MicroSD. Слот не гибридный, а полноценный, что похвально.
Снизу - главная красота. Разъём 3,5-мм для гарнитуры (FM-радио поддерживается) и USB-C.
Экран
В Galaxy M20 компания решила использовать не обычные для себя AMOLED-экраны, а PLS-матрицу (можете считать, что это IPS). Лично мне такие матрицы даже больше нравятся, но по запасу яркости в них никаких улучшений.
|Samsung Galaxy M20
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|392/2,8 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1300-1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|99%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,92
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9000К
Зато с разрешением не подвели. Не так уж часто крупные бренды наподобие Sony/LG/Samsung ставят в столь дешёвые смартфоны Full-HD.
Субъективно к экрану никаких претензий. Яркий, чёткий, шустро реагирует на нажатия. Разве что, к оформлению есть пара вопросов - он мне у Samsung никогда особо не нравился. Какое-то всё цветасто-игрушечное, ну и отдельное (от рабочих столов) меню приложений не понравится тем, кто привык к сплошной ленте из значков и виджетов в китайских смартфонах. Но это, опять же, субъективно.
Ещё в настройках смартфона есть опция “фильтр синего”. Продолжу придираться и скажу, что вместо просто тёплых оттенков функция делает экран какого-то “болотного” цвета.
Производительность и автономность
В Galaxy M20 компания вновь использует собственный процессор, Exynos 7904. По уровню производительности он находится примерно на уровне Qualcomm Snapdragon 632. Неплохой результат в целом. Возможно, использование полностью собственного “железа” позволило Samsung отлично оптимизировать смартфон. Интерфейс работает так же плавно, как у флагманов - пользоваться Galaxy M20 очень приятно. И я не могу объяснить, почему, но M20 работает быстрее, чем Galaxy A30 с таким же процессором и аналогичной версией Android. То, что M20 был быстрее, чем A30, с "восьмёркой" - факт, но удивительно, что отрыв сохранился даже после смены версии системы.
Вот только автономность "как-то не фонтан". От аккумулятора 5000 мАч я ждал большего. Возможно он тут стоит как бы “с запасом”, чтобы “ни в чём себе не отказывать”, т.к. железо всё же бюджетное.
В итоге - да, ничего не тормозит, не тупит и не зависает, но многие смартфоны с 4000 мАч в тестах работают дольше. Даже те, которые получили IPS-матрицу. Хорошо заметно, кстати, что собственные процессоры у Huawei в плане энергопотребления оптимизированы лучше. А с AMOLED получаем картину, когда P30 при своих 3650 мАч ёмкости разряжается медленнее!
Камера
Samsung - один из лидеров по части камеры в смартфонах. Но от модели за 12 тысяч рублей, конечно, не стоит ожидать таких же результатов, как от флагмана за 60-70 тысяч.
Тем не менее, камера в Galaxy M20 держится бодрячком. Глобально, безотносительно цены, у меня только одна претензия - автофокус. Он часто “гуляет” (в том числе, в видео, и особенно ночью) и промахивается. Иногда не сразу понятно, получился чёткий снимок или нет.
Также можно поругать и второй модуль - сверхширокоугольник. Он почти всегда превращает снимок в мыло - но складывается ощущение, что и это из-за автофокуса. Потому что иногда резкие (более-менее) снимки всё равно и у сверхширика получаются.
В любом случае, сам по себе сверхширик здесь на троечку - дисторсия (искривление прямых) никак не компенсируется. То есть, это и не полноценный фиш-ай, где дисторсия настолько сильная, что это даже может быть красиво, и сверхширик с выправленной геометрией. Ни рыба, ни мясо, в общем. Получаются широкоугольные, но кривые фотографии "на любителя".
Но основная камера здесь… Хорошая. Не могу позволить себе его хвалить, потому что он уступает даже многим моделям среднего класса. Но за 12 тысяч рублей он весьма неплох. Днём.
Ночью история совсем другая - там уже приличных снимков не дождёшься. Это же касается и селфи-камеры: днём - хорошо, в помещении - сойдёт, ночью - всё плохо. При этом, ночь в это время года не особо-то и тёмная - и всё равно не помогает.
С видео ситуация аналогична. Для цены и имеющихся характеристик - неплохо, но роллинг-шаттер ("пьяная" камера с искривлениями при поворотах) при с 30 к/с дают небольшие наклоны при быстром панорамировании. Если не двигать камеру - запись выглядит гораздо лучше.
Даже ночью, внезапно, что-то видно. И звук неплохо пишется при этом.
Конкуренты
|Samsung Galaxy M20
|Asus Zenfone Max Pro M2
|Xiaomi Redmi Note 7
|Операционная система
|Android 9 + One UI 1.1
|Android 8.1.0
|Android 9 + MIUI 10.2
|Экран
|6,3’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, PLS, 409 ppi
|6,3’’, 1080х2280 пикс., 19:9, IPS, 403 ppi
|6,3’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS, 409 ppi
|Процессор
|Exynos 7904 (2x Cortex-A73 1,8 ГГц + 6x Cortex-A53 1,6 ГГц)
|Qualcomm Snapdragon 660, 4x Kryo 260 2,2 ГГц + 4x Kryo 260 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 660, 4x Kryo 260 2,2 ГГц + 4x Kryo 260 1,8 ГГц
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Adreno 512
|Adreno 512
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|32 Гбайт + MicroSD
|64/128 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1,9 + f/2,2 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 48 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2,2
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч, несъемный
|4000 мАч, несъемный
|Размеры
|156,4х74,5х8,8 мм
|157,9х75,5х8,5 мм
|159,2x75,2x8,1 мм
|Масса
|186 г
|170 г
|186 г
|Цена
|14 тысяч рублей
|15-18 тысяч рублей
|15 тысяч рублей
Asus Zenfone Max Pro M2
Конкурент от Asus уже слегка морально устарел (бровь широкая), да и вообще он во многом уступает Samsung Galaxy M20: нет USB-C, ещё хуже автономность (при такой же ёмкости аккумулятора), зато он чуть быстрее, особенно в играх.
Ну и главное - камера ночью гораздо лучше. Днём - не особо (почему-то с цветопередачей у Asus беда именно днём), а вот ночью - ещё как. На голову лучше.
Xiaomi Redmi Note 7
Redmi Note 7 стал бы отличной альтернативой Galaxy M20 (выглядит покрасивее, производительность выше, камера ночью гораздо лучше), но отсутствие NFC его всё-таки подводит. И автономность у него значительно хуже. При этом, без учёта скидок стоят модели одинаково - 14 тысяч рублей за версию 3/32 Гбайт.
Итого
Пожалуй, единственный серьёзный и объективный недостаток Samsung Galaxy M20 - качество съёмки ночью. Всё остальное - субъективно, даже автономность. То есть, конкретно для 5000 мАч автономности маловато, но если не смотреть на характеристики - работает смартфон действительно долго.
Среди конкурентов мы видим смартфоны, которые ночью снимают лучше, но, во-первых, почему-то только ночью (а днём Galaxy M20 уже предпочтительнее), во-вторых - они стоят всё-таки дороже, особенно если скидка на M20 устаканится.
По факту за 12 тысяч рублей мы в виде Samsung Galaxy M20 получаем смартфон с хорошим экраном, NFC, USB-C, достаточной производительностью (и очень плавной работой интерфейса) и приличной дневной камерой.
Это не очень уютно, что за таким смартфоном придётся отправляться на TMall Aliexpress, зато цель достигнута - без многократного "навара" посредникам и мы получили первый Самсунг, который затыкает за спину близкие по цене Honor 8C, ASUS ZenFone Max M2 и Redmi 7. И даже без скидок за 14 тысяч рублей в официальной рознице выглядит предпочтительнее любых конкурентов, кроме Redmi Note 7. С чем всех вас и поздравляем, и поощряем такие начинания Самсунга наградой "Удачная покупка".