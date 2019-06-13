Лучший конкурент бюджетных Сяоми и Хуавей. Обзор смартфона Realme C2

“Из коробки” на экран наклеена плёнка, что я лично тоже одобряю. В крайнем случае, её можно и снять (что я и сделал для фото) - это гораздо удобнее, чем клеить свою.

Как и в смартфонах Oppo здесь используется оболочка Color OS, вот только её внешний вид и принцип работы немного другие. И если для того же верхнего меню или рабочих столов отличия скорее косметические, то отдельное меню приложений (как в классическом Android) в китайском смартфоне несколько удивило.

Впечатлили меня и случайно меняющиеся заставки на экран блокировки. Да, мы это уже много где видели, но тут к заставкам существуют и подписи, поясняющие, что на экране. Иногда это довольно познавательно, но жаль, что текст редко влезает полностью.

Производительность и автономность

Процессор MediaTek MT6762 (он же P22) - далеко не предел мечтаний, но в бюджетниках выбирать особо не приходится. На мой субъективный взгляд, “медиатеки” всё же лучше, чем Snapdragon 4xx серии. И не забывайте, что официальный Xiaomi Redmi 6A без скидок стоит 7500 рублей, но предлагает всего 4 ядра (а Redmi 7A ещё нужно дождаться, и верить в его разумную цену).