Лучший конкурент бюджетных Сяоми и Хуавей. Обзор смартфона Realme C2

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Внешний вид
Для своей цены Realme C2 выглядит даже неплохо. Из недостатков внешности можно отметить, разве что, слегка толстоватые рамки вокруг экрана (уровня Xiaomi Redmi 6). Но если не заострять на этом внимание, то в остальном всё прекрасно.
Я лично одобряю и текстуру спинки. Достали все эти “а у нас тут 3D-текстура” - в большинстве случаев оно просто не смотрится. А вот у Realme C2 - очень даже смотрится. Не то, чтобы прям оригинально, но симпатично. А ещё не собирает царапины и неубиваемое в сравнении со стеклом.
Ещё одна придирка - странная линия закругления экрана именно в правом-верхнем углу. Ничего, кроме скрадывания полезной площади (ярлыков-то меньше не становится), это не даёт.
Ничего не скрипит, не люфтит - впрочем, такое обычно бывает с монолитными, неразборными смартфонами. Но в руке, кстати, тоже очень удобен. И компактен - с 6.1 дюймами экрана он компактнее, чем 5.99-дюймовый Xiaomi Redmi Note 5, например.
На левом боку - кнопки управления громкостью (раздельные) и слот для симок и карты памяти. Слот не гибридный, то есть, можно и две симки поставить и карту памяти впридачу.
Справа - кнопка блокировки экрана.
Снизу - разъём micro-USB (да, он устарел, но тут всё же бюджетник дешевле 10 тысяч рублей) и 3,5-мм разъём для гарнитуры (радио тоже поддерживается).
Как видите - сканера отпечатков пальцев нигде нет. Это в целом не очень хорошо (даже для настолько дешёвого смартфона), но, что удивляет, распознавание по лицу здесь работает быстро и даже не особо придирчиво к условиям. Видимо, этой технологией тоже OPPO поделилась.
Экран
HD-разрешение при такой диагонали, конечно, смотрится не очень чётко, но в остальном претензий к экрану нет. Запас яркости высокий, контрастность - тоже, цветопередача - на уровне.
|Realme C2
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|427/3,6 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|85%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,72
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000К
“Из коробки” на экран наклеена плёнка, что я лично тоже одобряю. В крайнем случае, её можно и снять (что я и сделал для фото) - это гораздо удобнее, чем клеить свою.
Как и в смартфонах Oppo здесь используется оболочка Color OS, вот только её внешний вид и принцип работы немного другие. И если для того же верхнего меню или рабочих столов отличия скорее косметические, то отдельное меню приложений (как в классическом Android) в китайском смартфоне несколько удивило.
Впечатлили меня и случайно меняющиеся заставки на экран блокировки. Да, мы это уже много где видели, но тут к заставкам существуют и подписи, поясняющие, что на экране. Иногда это довольно познавательно, но жаль, что текст редко влезает полностью.
Производительность и автономность
Процессор MediaTek MT6762 (он же P22) - далеко не предел мечтаний, но в бюджетниках выбирать особо не приходится. На мой субъективный взгляд, “медиатеки” всё же лучше, чем Snapdragon 4xx серии. И не забывайте, что официальный Xiaomi Redmi 6A без скидок стоит 7500 рублей, но предлагает всего 4 ядра (а Redmi 7A ещё нужно дождаться, и верить в его разумную цену).
Тем не менее, у уже снятого с производства Xaomi Redmi 6A такой же MediaTek. А у новых смартфонов за 10 тысяч (Redmi 7, ASUS ZenFone Max M2, Honor 8C) уже более бодрые процессоры Snapdragon 632. Но они дороже.
Зато оперативной памяти в Realme 3 Гбайт, а не 2 Гбайт, как обычно бывает у смартфонов до 10 тысяч рублей.
В общем, железо слабое по меркам старших бюджетников, но до 10 килорублей сам по себе восьмиядерник - уже диковинка. А этот Медиатек даже какие-то игры (в том числе, 3D) тянет. И система не притормаживает.
А вот в плане автономности здесь всё замечательно. 4000 мАч при нетребовательном железе делают своё дело и поэтому в данном рейтинге Realme C2 находится среди лидеров наших тестов. Он работает действительно долго, во всех режимах.
Камера
Для бюджетника качество снимков - хорошее. Да, есть проблемы с динамическим диапазоном, светосилой и резкостью - это как раз типичные проблемы бюджетников. Но всё равно Realme C2 снимает лучше многих аналогичных по цене моделей.
Само собой, на оптический зум (без потери качества) можете не рассчитывать. Да, в системе есть кнопка мгновенного переключения фокусного расстояния, но второй модуль здесь имеет разрешение всего 2 Мп, а потому служит просто как сенсор глубины. Ну и ещё у меня есть теория, что некоторые производители могут ставить второй модуль просто “для красоты”. Просто потому, что сейчас все смартфоны такие.
Селфи-камера примерно на таком же уровне - далеко до флагманов, но и не совсем уж позорно.
С видео всё то же самое - неплохое качество, для этой ценовой категории даже хорошие. Или скажу так - днём Realme C2 снимает видео лучше большинства моделей Huawei/Honor (безотносительно их стоимости, просто потому, что в этом плане у Хуавея руки растут не из правильного места).
С ночной сценой Realme C2 повезло - сейчас даже в Москве тяжело снять полное отсутствие естественного освещения, и чтобы ещё и какие-то машины ездили (для динамики). Тем не менее, всё равно даже несмотря на в целом невысокое качество, результат лучше, чем у этого вашего Samsung Galaxy A10 или Nokia 3.1 Plus.
Конкуренты
|Realme C2
|Xiaomi Redmi 7
|Honor 8A
|Операционная система
|Android 9 + Color OS 6.0
|Android 9 + MIUI 10.2
|Android 9 + EMUI 9.0
|Экран
|6,1'', 720х1560 пикс., 19,5:9, IPS, 283 ppi
|6,26'', 720х1520 пикс., 19:9, IPS, 269 ppi
|6,1'', 720х1560 пикс., 19,5:9, TN, 283 ppi
|Процессор
|MediaTek MT6762V/WR Helio P22 8x Cortex-A53, 2 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 632, 8x Kryo 250 1,8 ГГц
|MediaTek MT6765 Helio P35 4х Cortex-A53 2,3 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|Графика
|PowerVR Rogue GE8320
|Adreno 506
|PowerVR Rogue GE8320
|Оперативная память
|3 Гбайт
|3 Гбайт
|2 Гбайт
|Накопитель
|32 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|Связь
|FM, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, GPS, GLONASS, BeiDou
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2 (A2DP, LE, aptX HD), GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, FM, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/2,2 + f/2,4, качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/2,2 качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 диафрагма: f/2,0
|Основная: разрешение матрицы: 13 Мп, диафрагма: f/1,8, качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|4000 мАч
|4000 мАч
|3020 мАч
|Размеры
|154,3х73,7х8,5 мм
|158,7x75,6x8,5 мм
|156,3х73,5х8,2 мм
|Масса
|166 г
|180 г
|150 г
|Цена
|8,5 тысяч рублей
|12 тысяч рублей
|10 тысяч рублей
Xiaomi Redmi 7
Конечно, смартфон от Xiaomi будет лучше почти во всём, однако и разница в цене здесь существенная. Для многих покупателей это уже как другая “весовая категория”, т.к. психологический порог в 10 тысяч рублей преодолён. А вариант с 2/16 Гбайт памяти - диковинка, которая ещё и будет "заикаться" на каждый чих.
Если уж раскошеливаться на недорогой Xiaomi, лучше покупать либо более дешёвый Redmi 6 3/32, либо добавить денег и взять Redmi Note 7 - там и камера значительно качественнее, и экран, и USB-C имеется.
Honor 8A
Конкурент под брендом Honor не дотягивает по уровню автономности, но зато выделяется и чуть более мощным “железом” и, что особенно интересно, наличием NFC. Да, модуль NFC у Honor 8A есть только в некоторых странах, но Россия - в их числе. Согласитесь, приятно. К сожалению, разработчики Realme до такого не додумались, а жаль.
При этом Honor стоит не 8500 рублей, а 10000 рублей. И даже при такой разнице в цене у него аккумулятор на 3020 мАч и 2 Гбайт оперативной памяти, тогда как у Realme 3 Гбайт оперативки и 4000 мАч. Процессор у Honor быстрее, но из-за недостатка памяти полностью потенциал не раскроет, а экран и качество камер у хуавеевской модели такие же по качеству.
Итого
В целом Realme C2 - это приятный бюджетник, с довольно симпатичной внешностью, хотя и слегка устаревшим “железом”. Впрочем, к его работе претензий нет - лагов минимум, тормозов тоже. Ну, разве что, иногда приложения запускаются чуть дольше, чем хотелось бы.
Однако в качестве дебюта компании на рынке - хорошо. Тем, кто считает, что смартфон не должен стоить дороже 10 тысяч рублей, определённо стоит присмотреться.
Стоит отметить, что помимо упомянутой в обзоре версии смартфона с памятью 3/32 Гбайт за 8,5 тысяч рублей, будет и младшая версия - 2/16 Гбайт за 7 тысяч. До выхода Xiaomi Redmi 7A это самый выгодный для покупки бюджетный смартфон-восьмиядерник в 2019 году.