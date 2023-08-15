Смартфоны с 5000 мАч бывают компактными, и даже не в ущерб камере или мощности. Вот один из них

Можно ли сказать про 2018 год, что «это было давно»? Не-а, буквально как вчера — хоть и много всего с тех пор произошло, но всё равно ощущается, как совсем недавние события. А между прочим, 2018 год — это уже пять лет назад. И ровно пять лет назад realme начали продавать в России. Я хорошо помню, как среди обзорщиков были шуты гороховые, которые приговаривали: «Да это просто очередные китайцы, как LeEco. Быстро взлетят, быстро утонут». Ну-ну, лично я уже тогда понимал, что это будет тот самый бренд, который подвинет начавших наглеть с ценами Xiaomi, не говоря уже про Samsung.

Ну и в России, как вы знаете, realme сейчас в ТОП-3 производителей смартфонов по количеству продаж, а в мире всего за три года существования realme продали 100 миллионов смартфонов! Ну вот представьте, например, самолёт, битком набитый коробками с мобильниками. Сколько в него влезет? Пять-десять тысяч штук? А теперь представьте, какого бы размера была поляна из сотни миллионов экземпляров. И это только мобильников — были ведь ещё планшеты, ноутбуки, умные часы, наушники...

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Почему всё так резко пошло к верху? Не из-за любви к китайским новым производителям (вы только вспомните, сколько из них так и остались второсортным и никому не нужными). Просто рано или поздно производителей мобильников накрывает мания величия: начинают бить себя в грудь, орать «мы — премиальный бренд!» и рисовать ценники на смартфоны поближе к 100 тысяч рублей.

realme до этого уровня не докатились, и слава богу — производителей запредельно дорогих смартфонов и так полно, а вот хорошие смартфоны по вменяемой цене сейчас почти никто не выпускает. Но у нас в обзоре сейчас как раз счастливое исключение, потому что будем говорить о C53 — самом «заряженном» бюджетном смартфоне, как его преподносят сами realme.

Технические характеристики