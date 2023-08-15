Смартфоны с 5000 мАч бывают компактными, и даже не в ущерб камере или мощности. Вот один из них

Смартфоны с 5000 мАч бывают компактными, и даже не в ущерб камере или мощности. Вот один из нихrealme C53
Иногда бюджетные смартфоны выпускаются по принципу «рисуем корпус, как у дорогого смартфона, а вы покупаете, страдаете, после чего оформляете кредит на дорогой» (Samsung). Или просто «делаем 100500 почти одинаковых моделей под разными названиями, просто чтобы было» (Xiaomi). У realme каждый недорогой смартфон делают под конкретный набор хотелок покупателей. Поэтому такие мобильники подойдут не всем, но если realme попали в точку с идеей под ваше понимание хорошего смартфона — вы будете мега-довольны, как от костюма, сшитого по заказу. И тут напрашивается вопрос — под ваши ли вкусы конструировали новый realme C53?
Можно ли сказать про 2018 год, что «это было давно»? Не-а, буквально как вчера — хоть и много всего с тех пор произошло, но всё равно ощущается, как совсем недавние события. А между прочим, 2018 год — это уже пять лет назад. И ровно пять лет назад realme начали продавать в России. Я хорошо помню, как среди обзорщиков были шуты гороховые, которые приговаривали: «Да это просто очередные китайцы, как LeEco. Быстро взлетят, быстро утонут». Ну-ну, лично я уже тогда понимал, что это будет тот самый бренд, который подвинет начавших наглеть с ценами Xiaomi, не говоря уже про Samsung.
Ну и в России, как вы знаете, realme сейчас в ТОП-3 производителей смартфонов по количеству продаж, а в мире всего за три года существования realme продали 100 миллионов смартфонов! Ну вот представьте, например, самолёт, битком набитый коробками с мобильниками. Сколько в него влезет? Пять-десять тысяч штук? А теперь представьте, какого бы размера была поляна из сотни миллионов экземпляров. И это только мобильников — были ведь ещё планшеты, ноутбуки, умные часы, наушники...
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Почему всё так резко пошло к верху? Не из-за любви к китайским новым производителям (вы только вспомните, сколько из них так и остались второсортным и никому не нужными). Просто рано или поздно производителей мобильников накрывает мания величия: начинают бить себя в грудь, орать «мы — премиальный бренд!» и рисовать ценники на смартфоны поближе к 100 тысяч рублей.
realme до этого уровня не докатились, и слава богу — производителей запредельно дорогих смартфонов и так полно, а вот хорошие смартфоны по вменяемой цене сейчас почти никто не выпускает. Но у нас в обзоре сейчас как раз счастливое исключение, потому что будем говорить о C53 — самом «заряженном» бюджетном смартфоне, как его преподносят сами realme.
Технические характеристики
|realme C53
|Операционная система
|Android 13 + realme UI T Edition
|Экран
|IPS LCD, 90 Гц, 6.74", 1080 x 2400 п., 20:9, 390 PPI
|Процессор
|Unisoc Tiger T612, 12 нм, 8 ядер (2 ядра Cortex-A75 1,8 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 1,8 ГГц)
|Графика
|Mali-G57 MP1
|Оперативная память
|6+6 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ
|Слот MicroSD
|есть, отдельный
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, GLONASS, GALILEO
|Камеры
|Основная камера: 50 Мп, ƒ/1.8, PDAF
|Сенсор глубины: 0,3 Мп
|Фронтальная камера: 8 Мп, ƒ/2.0
|Аккумулятор
|5000 мАч, 33 Вт
|Размеры
|167.3 x 76.7 x 7.5 мм
|Вес
|182 г
|Цена
|13 990 рублей
Внешний вид
Обычно описания в стиле «самый тонкий из всех, которые сейчас продают» ждёшь точно не к бюджетному смартфону. Но тут всё именно так.
realme C53, без шуток, стал самым тонким смартфоном realme и одним и... самым тонким бюджетным смартфоном с 5000 мАч. Толщина его корпуса — всего 7,49 мм. Вы можете взять для примера любой недорогой смартфон из любого интернет-магазина и он окажется толще — при такой же ёмкости аккумулятора и, иногда, даже менее мощной зарядке. Вот смотрите:
|Смартфон
|Толщина
|Ёмкость аккумулятора
|Быстрая зарядка
|realme C53
|7.5 мм
|5000 мАч
|33 Вт
|Xiaomi Redmi Note 12 4G
|7.9 мм
|5000 мАч
|33 Вт
|Samsung Galaxy A14 4G
|9.1 мм
|5000 мАч
|15 Вт
|Xiaomi Poco M5
|8.9 мм
|5000 мАч
|18 Вт
|Tecno Camon 19 Neo
|8.5 мм
|5000 мАч
|18 Вт
|Samsung Galaxy A24 4G
|8.3 мм
|5000 мАч
|25 Вт
|Oppo A57s
|8 мм
|5000 мАч
|33 Вт
|TCL 40 SE
|8.5 мм
|5010 мАч
|18 Вт
|Infinix Hot 30
|8.4 мм
|5000 мАч
|33 Вт
Я не буду здесь «полное собрание сочинений» разводить, но поверьте на слово — более компактного бюджетного смартфона с нормальными (а не мусорными, как в этих ваших вёдрах за 5-6 тысяч рублей) характеристиками за последние годы не выпускали. Потому что по диагонали экранов все недорогие смартфоны примерно все равны, а вот чем меньше толщина корпуса, тем удобнее такой мобильник носить в кармане и держать в ладони.
Хвала небесам, от «рояльного лака» и прочих скользких-марких стекляшек производители отказались, поэтому тут у нас матовый пластик. Всё ещё красивый, но прочный и неприхотливый — не треснет при ударе, не собирает царапины, не прилипнет к ладони на морозе, как это делает «люминий».
Диагональ дисплея — 6.74". Для ориентира — у iPhone 12/13/14 Pro Max практически такая же диагональ экрана. Не «обожемой, какой здоровенный смартфон!» (у Самсунгов Ultra диагональ крупнее, например), но и не компакт миниатюрный.
Доступных расцветок всего две, но зато каких! К нам на обзор попала самая яркая модель, которая переливается на солнце всем спектром. Чёрная же ощутимо более сдержанная и строгая — никаких градиентов, только матовое покрытие по всей поверхности спинки.
С торцов ситуация стандартная. Сбоку остался вмонтированный в боковую рамку сканер отпечатков пальцев на пару с качелькой регулировкой громкости, а снизу можно разглядеть набор из двух разъемов: для подачи питания и подключения проводных наушников. Там же обосновался и единственный динамик-громкоговоритель.
Как и во всех realme C-серии, если вытащить слот для сим-карты, вы обнаружите, что производитель не стал «зажимать» лишнее место на нём. То есть в нём остались вырезы и под две сим-карты nano-формата, и под карту памяти micro SD. Раздельный слот — это всегда круто. Память смартфона можно наращивать почти до бесконечности, при этом не в ущерб двум сим-картам внутри.
Дисплей
Одесскому портному клиент заказал брюки.
Пришёл в назначенный срок — не готово. Через месяц — не готово.
Ещё через два — не готово. Только через полгода портной выдал ему готовые брюки.
Клиент примерил брюки. Действительно, безукоризненно выполненная работа, брюки прекрасно сшиты, отлично сидят. И говорит:
- Да, спору нет, всё прекрасно. Но послушайте, Аарон Лазаревич, Бог создал мир за семь дней, а вы какие-то брюки шили мне полгода!
Портной:
- Таки вы посмотрите на этот мир, и вы посмотрите на эти брюки!
Примерно такая картина с дисплеем в realme C53. С одной стороны, IPS-матрицы — это в 2023 году уже давно не люкс, а признак недорогих смартфонов, потому что в более дорогие лепят OLED.
С другой — если вы не любите OLED за мерцание, предрасположенность в выгоранию (не в первые годы, а «на старости лет» смартфона) и прочие конструктивные недостатки, дисплей в realme C53 вас порадует. Потому что это очень качественный IPS среди аналогичных типов дисплеев в смартфонах до 15 тысяч рублей.
Яркости очень много, больше в IPS-дисплее вы получите только у.... опять же, realme, но уже 10 Pro за 22-25 тысяч рублей. Контрастность тоже хорошая. Цветопередача не идеальная, но обычно у realme в этом плане всё в порядке, так что ждём новых версий прошивок, где откажутся от этого «азиатского неонового стиля» в пользу нейтральных оттенков
|realme C53
|Максимальный уровень яркости (макс. авто/макс. ручной/мин.)
|560/445/1,5 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1550:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|115%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,52
|Гамма (идеальная — 2,2)
|1,9
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8500K
А ещё, чтобы хоть как-то использовать ту область экрана, что находится вокруг выреза под фронталку, разработчики прошивки добавили сюда Mini Capsule — утилиту, которая выводит на небольшом чёрном островке данные из фитнес-приложения, информацию о скорости вашего интернет-соединения и статус зарядки при подключении смартфона к блоку питания. Выглядит это круто, но куда интереснее разобраться с тем, как в C53 настроен экран.
Единственный минус — разрешение HD+ вместо Full HD+. Его, конечно, перекрывают совокупные плюсы смартфона (их в конце статьи подсчитаю для вас), но если у вас супер-острое зрение и вы любите смотреть видеозаписи в кровати, прилипая носом к экрану, раскошеливайтесь... ну, на realme C55 хотя бы, чтобы кинцо выглядело очень чётко.
Хотя, если вы не фанат такого и вам достаточно обычного качества изображения, то и с HD+ на контрастной яркой матрице будет не обломно.
Оболочка
Второе, с чего лично я кайфанул, после компактности смартфона — оболочка системы. realme UI T — это не совсем тот realme UI, который вы видели в других смартфонах этого производителя. Это более минималистичная оболочка, в которой нет зашкаливающего количества настроек (привычных по другим «китайцам»), зато есть «высокий штиль» иконок шторки уведомлений и стиля меню, как в Google Pixel. Да, как в «чистом» Android.
Давно я такого не видел — что-то подобное было разве что в смартфонах Sony (да и то не бюджетных) и смартфонах Nokia (которые были бестолковыми по автономности, процессору, цене, качеству экрана — короче, плохими во всём, кроме этой самой оболочки).
Смартфон работает на базе Android 13 (новее пока некуда), поэтому все фишки системы в виде подстройки акцентных цветов оформления под цвет обоев дисплея, более тонкой настройки разрешений для приложений или улучшенного «из коробки» буфера обмена (копирования и вставки) тут присутствуют. От оболочки realme UI здесь оставили, разве что, только стандартные обои и фирменную новостную ленту на главном экране.
Производительность и автономность
Начну параграф сразу же со спойлера: нет, к программе Android One смартфон никакого отношения не имеет. И слава богу, потому что смартфоны на Android One сегодня выпускают с искусственно «задушенными» процессорами — то ли Google это требует, то ли сами производители не хотят, чтобы супер-дешёвые смартфоны конкурировали с более дорогими.
И здесь Unisoc. Тот самый, который мы всей редакцией ненавидели и пинали во времена Unisoc SC9863A — ужасного отсталого процессора на 28 нм техпроцессе, который выжирал заряд аккумулятора вёдрами, тормозил и доводил до перегрева даже очень толстые смартфоны с просторным корпусом.
Но в общем-то с тех пор много воды утекло, поэтому персонажи в комментариях, которые морщат носы с «Фу-у-у, Unisoc…» — идиоты такого же порядка, как и те, кто до сих пор думает, что современные процессоры AMD в чём-то уступают Intel. Или что MediaTek не может тягаться с флагманскими Snapdragon (в то время как MediaTek Dimensity 9000 идёт вровень с Snapdragon 8 Gen 2, вообще-то!). Но я отвлёкся...
Так вот, Unisoc серии T600 (T606/T610/T612/T616/T618, они почти одинаковые) — это один из тех процессоров, с которым Unisoc разом догнал бюджетные Snapdragon и MediaTek. Он быстрее, чем все эти ваши MediaTek Helio G80/G85/G88, быстрее хуавеевского Kirin 710 и 710A, радикально быстрее совсем уж устаревших и бестолковых MediaTek Helio G35 и G37 и почти равен Qualcomm Snapdragon 665 и Snapdragon 710. И быстрее чем Snapdragon 821, если вдруг вы до сих пор гордый
дед обладатель LG G6, Xiaomi Mi 5s, LeEco какого-нибудь и т.д...
Потому что в процессорах (особенно бюджетных) решает не «светлое имя достопочтенных лордов калифронийских», как думают поклонники Qualcomm Snapdragon, а очень прозаичные вещи:
Современные ядра (чем новее ядра, тем большую производительность они выдают на одном и том же количестве ГГц). У Unisoc они A75 (производительные ядра) + A55 (экономичные). Покажите мне, у кого за эти деньги есть A76 или A77?
Техпроцесс (чем ниже цифра, тем тоньше техпроцесс и тем лучше — ниже нагрев или выше производительность при прочих равных. Иногда и всё сразу). Тут он не рекордно низкий — 12 нм, у MediaTek Helio G88 такой же. А у Snapdragon 685 (Redmi Note 12 4G) техпроцесс лучше — 6 нм, но хитрые амеры компенсировали это говёнными ядрами A73 и A53. То есть Qualcomm соорудил процессор на ядрах образца 2016 года — такие были ещё у Snapdragon 835 и Snapdragon 662. И влепил их на рельсы нового техпроцесса. Это как тюнингованный 16-клапанный двигатель 1.8 у Lada Vesta — как бы новый, но...
Цена для производителя смартфона. Snapdragon 695/730/732 могут быть сколько угодно прикольнее-современнее-эффективнее, но смартфоны с ними стоят 20+ тысяч и бюджетными даже при нынешнем курсе доллара уже нифига не являются.
Короче, Unisoc T600 серии пока очень хорош: он китайский (обходится китайским производителям дешевле, чем тайваньские MediaTek или американские Snapdragon), современный по архитектуре и по всем замерам конкурентоспособный. Если бы смартфон был с таким же по мощности MediaTek или Qualcomm, но дороже, вы бы первые кричали «Зачем эта переплата за шильдик? Взяли бы китайский процессор такой же мощности взамен и у смартфона снизилась бы цена!».
А теперь возвращаемся к нашему агрегату.
В общем-то, realme C53, как понятно из индекса, это ещё не «самый бюджетный» (на такую должность будут претендовать C50 и C51), но и не «средний из бюджетных (для этого есть realme C55) смартфон. В общем-то, с процессорной мощностью такая же картина — это уже «звонилка без задач», а просто работающий с нормальной скоростью недорогой смартфон.
И «шустро» тут не для красного словца. Оболочка, как я говорил, минималистичная — почти чистый Android. Дисплей — 90 Гц, поэтому скорость отрисовки бодрая. Если вам дать в руки этот смартфон и дать попользоваться, не уточняя характеристики, тормознутым он вам не покажется. Но для любителей обвешивать недорогой смартфон дофигищем приложений, работающих в фоне, есть смысл раскошелиться на realme 10 или что-то другое на MediaTek Helio G99.
То ли игроделы настолько преисполнились, что заставили современные игры работать хорошо на Helio G88 и Unisoc T600 серии, то ли просто сказывается скромное HD+ разрешение дисплея, но... я тут поиграл на realme C53 в Call of Duty: Mobile и... он тянет эту сетевую игру без проблем!
Само собой, играть пришлось на минимальной детализации, но такого, чтобы прям игра тормозила, я не замечал — нормально и конкурентоспособно отбегал матч. Но в целом да, это удовольствие уровня «играем на встроенной графике офисного ноутбука» — за современными играми с хорошей графикой вам к смартфонам за 20+ тысяч рублей как минимум.
Если вы перемотаете в начало статьи и посмотрите табличку, где я сравнивал смартфоны по толщине, вы обнаружите, что по-настоящему быстрой зарядки во многих бюджетных смартфонах до сих пор нет.
|Смартфон
|Быстрая зарядка
|realme C53
|33 Вт
|Xiaomi Redmi Note 12 4G
|33 Вт
|Samsung Galaxy A14 4G
|15 Вт
|Xiaomi Poco M5
|18 Вт
|Tecno Camon 19 Neo
|18 Вт
|Samsung Galaxy A24 4G
|25 Вт
|Oppo A57s
|33 Вт
|TCL 40 SE
|18 Вт
|Infinix Hot 30
|33 Вт
Особенно в этом плане позорится Samsung, хотя и исконно-китайский TCL, как ни удивительно, тоже ударяет в грязь лицом (это вам не телики с кондиционерами штамповать, ребята).
Среди быстро заряжающихся (а не за два с половиной, блин, часа) смартфонов, как видите, помимо realme есть Xiaomi и Infinix. Но Infinix... уже с некоторой оговорочкой: если Realme и Xiaomi заряжаются с 0% до 100% за 1 час 9 минут, то Infinix — за 1 час 20 минут, потому что КПД зарядки на каком-то этапе становится ниже, чем у конкурентов.
Ну а чтобы была более крутая зарядка по такой цене — ни у кого нет. Так что по способности восполнить автономность как можно быстрее, пока вы воткнули кабель и бегаете-собираетесь на улицу, realme C53 один из лучших за свои деньги.
Сколько он проработает от одного заряда? Ну, можете смело рассчитывать на день работы.
Если нужно больше автономности, то снижаете яркость или включаете энергосберегающий режим и получаете ещё полдня сверху. Правда, зачем оно нужно, если вы можете высадить аккумулятор в ноль, но затем воткнуть зарядку и через полчаса у вас уже будет 51%? Полчаса — это, я напоминаю, морду лица умыть, чай нагреть и одежду из шкафа достать всего лишь.
Камера
В качестве основного модуля в realme C53 используется сенсор с разрешением 50 Мп и апертурой f/1.8. Сенсор глубины за полноценный модуль считать все же не будем, потому что поснимать на него, увы, не выйдет. Так что остановимся на том, что рабочая камера тут одна.
Надо ли мне говорить, что, хотя realme об этом кокетливо помалкивает, скорей всего перед нами сенсор камеры Samsung JN1?
Обычно смартфоны на его базе фотографируют на уровне от «плохо» (Xiaomi Redmi 10, Motorola G32, Infinix Note 12, TCL 30 5G) до «нормально» (Xiaomi Redmi Note 11S 5G, Vivo S16e). И лишь пара смартфонов умеют заставлять эту камеру фотографировать хорошо, по меркам бюджетных смартфонов — это Samsung Galaxy A23 5G, realme 10... а вот теперь и realme C53.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА В СЕТЕВОЙ РОЗНИЦЕ
Эффект такой же, как если на смартфон среднего класса поставить Google Камеру (GCam) — устанавливаешь и удивляешься, «нифига себе мой смартфон умеет!», хотя железо в нём осталось прежним.
Вот и тут — камера с сомнительной репутацией, но realme нашли какие-то «читы» при настройке, с которыми она теперь снимает нормально не только днём, но еще и ночью. Сами глядите:
Лично меня радует, что:
Автоматика не рисует цветные шумы там, где их быть не может, и старается сохранить хоть какую-то детализацию.
А ночную съёмку realme C53 может «переварить» даже без специального ночного режима.
Конечно, если начать зумить получившиеся снимки на мониторе вашего компьютера или ноутбука, вы быстро упретесь в границу резкости, после которой начнут появляться отчетливые пиксели — перед вами смартфон, который в иных магазах за 13 тысяч продают, вы ожидали сенсаций от камеры?
Но, опять же, результат естественный и с минимум следов обработки. Даже HDR срабатывает сносно, не создавая вокруг характерное освещение и стрёмные ореолы.
Фронтальная камера подойдет для онлайн-звонков и незамысловатых снимков себя любимого. Сенсор сносный, но без изысков вообще. По части съемки видео все стандартно: как HD, так и Full HD-ролики записываются с частотой 30 кадров в секунду.
Итого
Мне тоже эта характеристика бросилась в глаза перво-наперво, но, по большому счёту, плюсы перевешивают:
Это самый тонкий смартфон из недорогих. Не надо заливать, что «вам и так нормалёк» и «не ощущается» — враньё. Иначе вы бы ходили с пухлыми мобильниками на 7000 мАч все. Тонкий смартфон — компактный смартфон
И он тонкий не в ущерб ёмкости аккумулятора. Полноценные 5000 мАч, никаких 4500 мАч, которые иногда лепят производители, чтобы сделать смартфон более тонким и хвастаться. Тут есть всё и сразу
Самая быстрая зарядка среди недорогих смартфонов. Такая же — да, можно её найти в Redmi Note 12 4G, который дороже. Но чтобы не такая же, а лучше — ни у кого нет. Если у вас нет времени, чтобы смартфон валялся 2.5 часа на зарядке, 33 Вт в смартфоне решают
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Неплохая камера. Нет, я не «угораю» — снизу смартфоны с бюджетными 8/12/13 Мп сенсорами, у которых качество вообще швах. Что-то более качественное — это когда 64 Мп и оптическая стабилизация, но это уже по ценам ближе к двадцати тысячам рублей (или больше уже? с этим курсом рубля уже не могу уверенно провозглашать цены, как раньше). Ну а среди одинаковых физически 50 Мп f/1.8 камер в бюджетных смартфонах realme C53 фотографирует лучше всех остальных
Минималистичная оболочка систему «в стиле Google Pixel». Так неожиданно и приятноооо...
Автономность и скорость работы адекватны цене — у конкурентов либо так же, либо иной раз лучше, но хуже камера, толще корпус или дольше зарядка. Приходится определяться с приоритетами
Расширенная гарантия тоже встречается не у всех . Ну, это когда к одному году гарантии дают еще и второй вдовесок. Правда, действует эта акция только до 10 сентября и только при предъявлении чека
Да, лучше бы тут был Full HD+, в идеале ещё и OLED. Но такой смартфон уже существует, причём с более мощным процессором впридачу. И это realme 10 — за 17 тысяч рублей есть варианты. У него, кстати, автономность будет как у смартфона с 6000 мАч.
С другой стороны... мы тут трагически и на серьёзнейших щах обсуждаем нюансы чёткости экрана, а большинство людей смотрят видео в Telegram и WhatsApp (у которых качество до 720p не дотягивает даже), зачастую не разворачивая даже его в полноэкранный режим. Да и на YouTube ой ли вы так уверены, что смотрите Full HD, а не 720p? В авто-режиме YouTube подсовывает вам разрешение по своим представлениям о том, чего достоин ваш смартфон и ваше качество 4G/3G-сетей.
И вот если вы, кто смотрит на смартфоне видео без самоцели «всегда переключаю качество на 1080p, если нет 1080p, то не смогу смотреть», то яркий и быстрый HD+ экран 90 Гц будет вам вполне приятен. При этом у вас будет смартфон с максимально «похудевшим» корпусом, при этом не уступающий остальным смартфонам ни по камерам, ни по мощности, ни по автономности. А в этом, как я понимаю, и заключается идеология realme C53 как новой модели.
- Переливающаяся расцветка очень красивая
- Высокая яркость и скорость прорисовки экрана
- Хорошо фотографирует (за эти-то деньги)
- Самая быстрая зарядка (быстрее в этом классе не бывает)
- Никогда не перегревается
- Полноценный тройной слот 2x SIM + microSD
- Очень тонкий при полноценных 5000 мАч
- У конкурентов по такой цене есть FHD+ дисплеи вместо HD+
- Тыльная камера всего лишь одна (хотелось бы ещё сверхширокоугольную, хоть какую-нибудь)