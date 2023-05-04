Блогеры втирают вам о «вырезе как у Айфона» в бюджетном Realme C55, но суть этого смартфона в другом

Блогеры втирают вам о «вырезе как у Айфона» в бюджетном Realme C55, но суть этого смартфона в другомИ она лежит на поверхности
Этот смартфон вышел совсем недавно и на старте продаж в Индии покупатели раскупили 100 тысяч штук Realme C55! Всего за пять часов с начала продаж! Вы можете себе представить поляну из тысячи мобильников, лежащих рядом? А из СТА ТЫСЯЧ? Миллионы индусов не могут ошибаться? Вот и проверим.
Призрак коммунизма наконец-то стал явью, но только во внешности китайских смартфонов. Если раньше дешёвые модели Realme отличались от дорогих внешне, то сейчас смартфоны за 17 и за 30 тысяч рублей выглядят почти одинаково. Вот сами поглядите:
Ну а в целом китайцы срисовывают дизайн у электроплиты «Мечта» и, немного, Айфона.
А ещё Realme C55 — первый смартфон компании, в который добавили одну интересную фичу — Mini Capsule. Аналог «динамического острова» из последних поколений iPhone, но уже в адекватном по цене смартфоне! Пока это первая такая встроенная функция в Android-смартфонах - Xiaomi тоже планирует что-то такое выпустить, но пока для Mi-смартфонов есть только самопал, а не функция от производителя.
И функция-то в смартфоне есть, но она не нужна, как интернет не нужен скандальной бабке из интернет мема. Независимо от того, как вы относитесь к Эпплу. Но об этом поговорим в обзоре чуть ниже.
Хотя, индусам, наверное, без такого выреза никак — откуда ещё взяться рекордным продажам в таком случае? Но пока разбираемся с самим смартфоном.
Внешний вид
Если захотите взглянуть на прогресс в дизайне недорогих смартфонов, то С-серия от Realme отличный пример того, как менялись веяние внешности смартфонов за последние несколько лет. От довольно стрёмных по наружности аппаратов они пришли к смартфонам, которые внешне похожи на модели стоимостью под 30 тысяч рублей. А то и дороже. И это прекрасно.
Короче, по его внешности цену не угадаешь. Тут и ровные боковые грани, и подбородок под дисплеем небольшой — всё то, что мы видели в последние годы у смартфонов среднего класса.
Наша версия довольно цветастая, но есть и более сдержанная расцветка — черная. Вот в ней смартфон выглядит ещё круче и серьезнее. Даже брутально, ведь текстурирование на задней крышке сделано «под металл». Не скажу, что я фанат таких грубых текстур, но почему бы и нет? В сочетании с глянцевой областью под камерой, выглядит, в целом, неплохо.
Из-за крупного корпуса (только в длину смартфон больше 16 см), одной рукой пользоваться им затруднительно. При диагонали 6,72” не помогают даже здоровенные ладони. Ну а прямые боковые рамки, таки да, впиваются в руку при хотя бы немного крепком хвате.
Все физические кнопки расположены на левой стороне. Комбинация удобная, можно даже скриншоты делать одним пальцем. Сканер отпечатков, расположен, кстати, на этой же стороне — прямо в кнопке питания. Работает шустро, без ошибок. Разве что только влажные пальцы не очень хорошо распознаются, но на этот случай тут предусмотрена возможность разблокировки лицом. Да, не так безопасно, но для того, чтобы скрыть лишнюю информацию от посторонних глаз, сойдет.
Раздельный слот для карты памяти и (!) двух сим-карт огромная редкость сегодня, поэтому было большой удачей обнаружить его и здесь, в смартфоне образца 2023 года. Впрочем, как и гнездо для подключения проводных наушников — нынче тоже редкость. В десятом поколении собственной номерной линейки Realme уже отказалась от «миниджека», а тут он есть, и это здорово.
Описывать то, что находится у смартфонов спереди, сложно — они все одинаковые, за исключением нескольких моделей, названия которых я даже и не вспомню. Поэтому в Realme решили немного схитрить, изменив фронтальную поверхность смартфона… программно. Как раз при помощи той самой фичи под названием Mini Capsule, которая отчасти повторяет функционал Dynamic Island из последнего поколения iPhone.
Увидите вы её только на включенном экране, Но это уже не обрамление для здоровенного отверстия в экране штука, как в айфонах, а просто появляющийся рисунок-индикатор по бокам от камеры. Здорово? Здорово!
Но!
Он не работает для обычных уведомлений Android! Вы можете включить его только для отображения зарядки, когда подключаете зарядное устройство или Power Bank. Либо для отображения лимита трафика (ну, если у вас мало гигабайт в тарифе и вы в Android устанавливаете предупреждение «сегодня вы потратили 2 ГБ трафика. Осталось N гигабайт до лимита». То есть функция вымученная, хоть и красивая — вы будете видеть этот аналог Dynamic Island только пять секунд при подключении зарядника, и всё! А разговоров-то было... а блогерам проплатили за хайп на этой функции...
Дисплей
Если в смартфоны старшей линейки, Realme 10, уже завезли AMOLED-дисплеи, то в C-серии вы получаете в любом случае только IPS. Но здесь это офигительный по качеству IPS, так что грех жаловаться.
Яркость отличная, частота обновлений повышенная. Повышенная не до 120 Гц, правда, а лишь до 90 Гц, но и так нормалёк — не забывайте, что на AliExpress этот смартфон стоит всего лишь 13 тысяч рублей (за 6/128 ГБ).
Экран здоровенный — 6,72”. Раньше бы смартфон с такой диагональю гордо величали фаблетом, но теперь это обыденность из-за вытянутого соотношения сторон 20:9. Зато текста влезает ух сколько.
Как и в почти любом другом недорогом смартфоне, тут есть характерные проблемы с цветопередачей. А именно, с балансом белого, который сильно завален в сторону холодных оттенков. Картинка на таком дисплее выглядит сочной и перенасыщенной, но про естественную цветопередачу и речи идти не может. Все еще не уровень Infinix и Tecno, у которых шкалит график цветовой температуры, но хотелось бы видеть значение ближе к эталонным 6500К.
|Realme С55
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|462/3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1400:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|115%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,8
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,5
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8900K
Зато контрастность шедевральная. Не уровень OLED и MVA-матриц, но для IPS, 1400:1 — это отличный показатель. При отображении черного цвета экран не выглядит совсем уж серо-синим, а когда активируется Mini Capsule, то дисплей можно запросто перепутать с OLED.
Оболочка
Realme UI 4.0, на которой и работает C55, пожалуй, самая приятная оболочка из тех, что вообще сегодня встречаются в смартфонах. Оригинальное «ведро» не в счет, его сейчас переплюнуть сложно.
Но можно попытаться улучшить. Так в Realme и поступили, сделав оболочку простой, но сохранив при этом все отличительные черты последнего поколения операционной системы от Google. Тут и кастомизация в виде подстройки акцентных цветов элементов системы под средний тон ваших обоев есть, и собственный удобный режим управления одной рукой завезли, и даже разговоры можно записывать просто по нажатию одной кнопки в местной «звонилке».
Правда, есть один недостаток, который я не встречал в том же Realme 10 Pro+ 5G (его я обозревал совсем недавно), хотя в нем используется эта же версия оболочки. Приложения. А, точнее, очень много предустановленных приложений.
Есть и «Одноклассники», и почта от Mail.ru, и несметное количество других утилит, включая магазины и банки. И они везде: на главном экране, на втором. Благо, что все это можно без опаски удалить, отправив их разом в корзину. А ещё тут есть иконки тех приложений, которые навязывает государство. Но спасибо, что они не занимают память смартфона, а выпущены просто в виде ярлыком — их можно удалить, не скачивая.
Производительность и автономность
Азиатская солидарность в отношении чипов от MediaTek меня, если честно, пугает. Процессоры Qualcomm мне нравятся больше, потому что они и быстрее (хоть и дороже), и, в отличие от Медиатеков позволяют прошить пожилой смартфон на новую версию Android любительской прошивкой.
Но если не забывать, что перед нами бюджетный смартфон для не фанатов дорабатывать его через кабель с компа, то переход на MediaTek выглядит не так уж и страшно. Особенно после процессоров Unisoc T600, которые, хоть и равны по производительности, хуже в мелочах (смартфоны на их базе хуже фотографируют и, зачастую, быстрее разряжаются, чем на MediaTek такой же мощности. Хотя и среди «юнисоков» попадаются неплохие процессоры, но явно не среди дешёвых.
Realme C55 работает на базе чипа Helio G88 — настоящего ветерана среднебюджетного сегмента. По своей сути это такой же процессор, как и Helio G70, представленный три года назад, в 2020 г. в Realme C3. Только разогнанный и приспособленный работать с дисплеями 90 Гц и всяческими новыми моделями камер.
На тот момент (в 2020 г.) это был довольно быстрый процессор по меркам бюджетных смартфонов, но сейчас это уже уровень «лишь бы оно хоть как-то ворочалось без серьёзных тормозов». Не «без тормозов», а «без серьёзных тормозов». То есть вроде всё более-менее работает, но на тоненького. И если вы любители ставить дофигище приложений и фоновых отслеживающих доставки/сообщения фиговин, можете легко загадить такой смартфон до состояния торможения.
Честно говоря, если вам важна скорость работы в недорогом смартфоне, по сопоставимой цене ищите что-нибудь на Snapdragon 695, тот же Realme 9 5G, как вариант.
Работа с обновленной оболочкой Realme UI 4.0 дается процессору с трудом. Пролистывание главного экрана вызывает короткие подвисания, анимации выглядят дёргаными, и даже повышенная частота обновлений экрана не спасает их нормальное отображение. Хотя если взглянуть на результаты тестирования в бенчмарках, то подвох и не заметишь — значения нормальные, конкуренты с аналогичным количеством «попугаев» работают плавнее.
А проблема заключается как раз в оболочке. Realme UI исторически был быстрее, чем, например, сяомовский MIUI, но после обновления до Realme UI 4.0 смартфоны на дешёвых процессорах работают не особо быстро. И уже не будут работать быстро — влепить любительскую прошивку LineageOS на «пустом» Андроиде без надстроек в смартфоны на процессорах MediaTek не получится, как я уже говорил ранее.
А вот автономность хорошая, минимум день работы вам гарантирован. И даже IPS дисплей этому не мешает (обычно смартфоны с AMOLED выносливее). Не монстр автономности, но на поездку на работу, сам рабочий день и поездку обратно домой его хватит. И даже не придется себя ограничивать в потреблении контента или выставлении комфортного уровня яркости экрана.
Камера
Желание сделать камеру солиднее внешне привело к тому, что пользоваться телефоном, пока он просто лежит на столе, очень сложно — покачивается, как посетители «Красного и Белого». И несмотря на то, что Realme C55 мог спокойно получить модуль, спрятанный внутри корпуса, мы видим выступающие на пару миллиметров цилиндры. Всё это для одного модуля на 64 Мп производства OmniVision — OV64B. Вторая камера тут просто для для красоты — макро-модуль, от которого пользы около нуля. Если заклеить его бумагой, качество фото и видео совершенно не изменится. Вроде бы камера, а снимать нельзя. Даже никакого специального режима, позволяющего проверить её работу, не предусмотрено.
Основной модуль можно было встретить почти во всех смартфонах среднего уровня год-два назад. В Realme GT Master Edition, например, который мы уже обозревали. И за это время, вы не поверите, сенсор ничуть не изменился!
Днём он способен выдавать приятные по цветам снимки, с неплохой контрастностью, но вот детализация оставляет желать лучшего. Алгоритмы постобработки съедают большое количество мелких деталей, отчего снимкам иногда не хватает резкости. Хотя на экране самого смартфона они зачастую выглядят здорово.
Все дополнительные фокусные расстояния смартфон получает при помощи кропа с основного сенсора (берётся обычная фотография на основную камеру, обрезается и увеличивается). Скажете, что стыдно такое выпускать? Но даже Samsung таким занимается в своей флагманской линейке. Galaxy S21+ тому пример.
А вот у фронтальной камеры резкости на снимках ощутимо больше. Я даже волосы в своих усах могу пересчитать, если слегка приближу изображение. Но, правда, после этого я довольно быстро наткнусь на границу, после которой начинается знатное «мыло». Если не сильно зумить свою морду лица, то и для социальных сетей фотографии сгодятся. Обычные 8 Мп, чего ещё от них ждать?
Realme C55: Full HD, 30 к/c
Realme C55: Full HD, 60 к/c
А вот от съёмки видео хотелось бы большего. Максимальное разрешение — Full HD, но зато дали возможность выбирать частоту кадров между 30 и 60 к/с. И снова иллюзия! Но уже выбора. Потому что на самом-то деле хотелось бы выбирать между Full HD или хотя бы 2K (про 4K вообще молчу), тем более, что сам процессор поддерживает запись видео в 2K. Оптической стабилизации в Realme C55 нет, поэтому при съёмке приходится шагать осторожно и избегать тряски изображения на записи, имейте это в виду.
Конкуренты
|Realme C55
|Realme 9 5G
|Tecno Camon 19 Pro
|Операционная система
|Android 13 + Realme UI 4.0
|Android 13 + Realme UI 4.0
|Android 12 + HIOS 8.6
|Экран
|IPS LCD, 90 Гц, 6,72", 1080 x 2400 п., 20:9, 392 PPI
|IPS, 120 Гц, 6.6", 1080x2412 п., 20:9, 400 PPI
|IPS, 120 Гц, 6,8", площадь покрытия 88.2%,1080x2460 п., 395 PPI
|Процессор
|Mediatek Helio G88, 12 нм, 8 ядер (2 ядра 2,0 ГГц Cortex-A75 + 6 ядер 1,8 ГГц Cortex-A55)
|Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6 нм, 8 ядер (2 ядра 2,2 ГГц Kryo 660 Gold + 6 ядер 1,7 ГГц Kryo 660 Silver)
|Mediatek MT6781 Helio G96, 12 нм (2 ядра 2,05 ГГц Cortex-A76 + 6 ядер 2 ГГц Cortex-A55)
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Adreno 619
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8 ГБ
|4 ГБ
|8 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ
|64 ГБ
|128 ГБ
|Слот MicroSD
|Есть, раздельный
|Есть, комбинированный
|Есть, раздельный
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, GPS, GLONASS, BDS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NFC
|Камеры
|Основная: 64 Mп, 1/2", PDAF
|Основная: 50 Mп, f/1,8, 27 мм, 1/2.76", 0,64 мкм, PDAF
|Основная: 64 Mп, f/1,6, 26 мм, 1/1,7", 0,8 мкм, PDAF, Laser AF, OIS
|Сенсор глубины: 2 Мп
|Макро: 2 Mп, f/2,4
|Телефото: 50 Mп, f/2,0, 50 мм, 0,64 мкм, PDAF, двукратный зум
|Фронтальная: 8 Мп
|Сенсор глубины: 2 Mп, f/2,4
|Датчик глубины: 2 Mп, f/2.4
|Фронтальная: 16 Mп, f/2,1, 26 мм, 1/3.09", 1,0 мкм
|Фронтальная: 32 Mп, 0,8 мкм, 26 мм
|Аккумулятор
|5000 мАч, 33 Вт
|5000 мАч, 18 Вт
|5000 мАч, 33 Вт
|Размеры
|165,6 x 75.9 x 7.9 мм
|164,3 x 75,6 x 8,5 мм
|166,8x74,6x8,6 мм
|Вес
|189,5 г
|191 г
|204 г
|Цена
|17 тысяч рублей
|14-16 тысяч рублей
|17 тысяч рублей
Realme 9 5G
Не скажу, что этот смартфон мне сильно понравился во время тестирования, потому что он перекошен уже в другую сторону — камера откровенно хреновенькая, зато процессор уже вполне мощный для своей цены.
Если вы редко фотографируете, а качество смартфона измеряете тем, насколько он быстро всё включает/переключает в системе — хороший вариант для покупки. Правда, выглядит дешевле и памяти у него будет только 128 ГБ против 256 ГБ у Realme C55.
Tecno Camon 19 Pro
Большинство моделей Tecno — это смартфоны из разряда «ну и нахрен оно нужно вобще?». Но Camon 19 Pro — тот самый случай, когда Текно интереснее остальных конкурентов по такой же цене.
Тут вы получаете более качественную камеру (в том числе для фото в темноте), чуть менее «синий» дисплей и всего 128 ГБ памяти, зато не eMMC 5.1, как у Realme, и более быстрой UFS 2.1. На просмотр фильмов и прослушивание музыки со внутренней памяти обоих типов хватит, а вот установка приложений и скорость загрузки игр будут выше на UFS 2.1.
Слот для сим-карт и microSD полноценный тройной, мощность зарядки такая же, процессор на 30% быстрее. Поговаривают, правда, что Tecno в некоторых случаях бывают глючноватыми или попадается брак, но мы с таким не сталкивались (а повидали мы мобильников немало).
В общем, преимущества Realme C55 над Tecno Camon 19 Pro — больше памяти и лучше автономность (Helio G96 в Tecno более-менее быстрый, но жрёт как не в себя). В остальном всё одинаковое, а камера у «Камона» всё-таки более качественная.
Итого
Все привыкли, что Realme C-серии — это, условно говоря, смартфоны от 5 до 12 тысяч рублей, не претендующие на «лухари», а просто качественные мобильники по цене, где только Realme и Xiaomi предлагают что-то качественное (ну, Tecno ещё пытается, но не всегда удаётся).
С выходом C55 Рилми подняли планочку — теперь за смартфон C-серии просят аж 17 тысяч рублей. В комменты обязательно набегут нищеброды с «да разве это бюджетный смартфон?!» несмотря на то, что $200 — не такие уж большие деньги.
Но даже при учёте, что «семнадцать тыщ» выглядят грозно, здесь есть, за что платить. Во-первых, дешевле Realme C55 с 256 ГБ практически ничего и нет — Infinix Note 12 2023 с процессором на 30% мощнее и AMOLED-дисплеем (синюшным, как пролетарии в день получки), но намного менее качественной камерой. А следующий конкурент с 256 ГБ по списку, Tecno Pova 4 Pro, стоит уже не 17, а 20 тыщ. Хотя у него всё те же проблемы, как и у Инфиникса, только вместо 5000 мАч уже 6000 мАч в аккумулыторе.
И это всё… унылые альтернативы, будем откровенны. Кроме более мощного процессора в них абсолютно всё (качество дисплея, автономность, качество камер) хуже.
И аргумент «но 17 тысяч — дорого! На АлиЭкспрессе за 17 тысяч можно купить шик вообще!» не работает. Потому что на том же АлиЭкспрессе этот же Realme C55 продают прямо сейчас за 13.5 тысяч рублей с 256 ГБ. А если вам хватит 128 ГБ, то его можно купить и за 12 тысяч. И как красивый смартфон для видео-музыки-WhatsApp-Telegram и прочего, чем вы там хотели набить такой объём памяти — нормально. Тем более, что и камера тут не гoвно, в отличие от тех же 50-мегапиксельных Tecno и Infinix.
Но по мощности процессора есть варианты лучше, а вырез с уведомлениями, как у iPhone — просто маркетинг. Который покорил индусов, судя по рекордным продажам C55, но в России эта модель = «Самый дешёвый из качественных смартфон с 256 ГБ, в красивом корпусе и с нормальной камерой, но не особо мощным процессором». Если вам такая концепция подходит — будете довольны. Если чего-то хочется изменить — конкурентов с их плюсами и минусами ищите в этой же статье чуть выше.
- Забавная функция Mini Capsule (правда, пока что бесполезная)
- Много дополнительных функций внутри Realme UI 4.0
- Быстрая зарядка
- Высокая цена
- Helio G88
- Оболочка стала тяжелой для этого железа
- Качество съемки видео