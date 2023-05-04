Блогеры втирают вам о «вырезе как у Айфона» в бюджетном Realme C55, но суть этого смартфона в другом

Но даже при учёте, что «семнадцать тыщ» выглядят грозно, здесь есть, за что платить. Во-первых, дешевле Realme C55 с 256 ГБ практически ничего и нет — Infinix Note 12 2023 с процессором на 30% мощнее и AMOLED-дисплеем (синюшным, как пролетарии в день получки), но намного менее качественной камерой. А следующий конкурент с 256 ГБ по списку, Tecno Pova 4 Pro, стоит уже не 17, а 20 тыщ. Хотя у него всё те же проблемы, как и у Инфиникса, только вместо 5000 мАч уже 6000 мАч в аккумулыторе.

И это всё… унылые альтернативы, будем откровенны. Кроме более мощного процессора в них абсолютно всё (качество дисплея, автономность, качество камер) хуже.

И аргумент «но 17 тысяч — дорого! На АлиЭкспрессе за 17 тысяч можно купить шик вообще!» не работает. Потому что на том же АлиЭкспрессе этот же Realme C55 продают прямо сейчас за 13.5 тысяч рублей с 256 ГБ. А если вам хватит 128 ГБ, то его можно купить и за 12 тысяч. И как красивый смартфон для видео-музыки-WhatsApp-Telegram и прочего, чем вы там хотели набить такой объём памяти — нормально. Тем более, что и камера тут не гoвно, в отличие от тех же 50-мегапиксельных Tecno и Infinix.

Но по мощности процессора есть варианты лучше, а вырез с уведомлениями, как у iPhone — просто маркетинг. Который покорил индусов, судя по рекордным продажам C55, но в России эта модель = «Самый дешёвый из качественных смартфон с 256 ГБ, в красивом корпусе и с нормальной камерой, но не особо мощным процессором». Если вам такая концепция подходит — будете довольны. Если чего-то хочется изменить — конкурентов с их плюсами и минусами ищите в этой же статье чуть выше.