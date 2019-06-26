Смартфон с флагманскими характеристиками по минимальной цене — обзор Xiaomi Mi 9T

Вообще, по габаритам Xiaomi Mi 9T больше всего напоминает Samsung Galaxy S10+. Такой же размер экрана при одинаковой высоте. Но у Самсунга вырез для камеры внутри экрана, а здесь отдельно стоящая камера и полноценные 6.39" AMOLED без перекрытий картинки. Samsung, конечно, более узкий, но только за счёт загнутого по бокам дисплея, на края которого многие покупатели случайно нажимают и заставляют этим сходить Android с ума.

Экран и интерфейс

У Xiaomi Mi 9T экран ярче и чем у Mi 9 SE, и чем у флагмана - Mi 9. Ну и не забудем про безрамочность.

В сравнении с другими смартфонами за 25 тысяч рублей матрица просто отличная. Например, у Samsung Galaxy A50 128 Gb гораздо менее яркий, в сравнении с остатками Huawei P30 и Honor 10 всё тоже очень круто. И даже экран Honor 20 хуже читается под лучами солнца, потому что AMOLED к этому приспособлен лучше, чем IPS.

Ещё более крутой AMOLED-экран есть, наверное, только у Samsung Galaxy S10e, но Самсунг намного дороже, и ярче только в авто-режиме (после дождичка в четверг, когда автоматика сочтёт нужным). А в ручном тот же Самсунг выдаёт жалкие 390 кд/м2 яркости.