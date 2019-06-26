Смартфон с флагманскими характеристиками по минимальной цене — обзор Xiaomi Mi 9T

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Вообще, Mi 9T - это тот самый флагман теперь уже дочернего бренда Сяоми, Redmi. И изначально он назывался Redmi K20. Но Xiaomi понимают, что в России Redmi = бюджетный смартфон, поэтому для антикризисного флагмана влепили флагманское название. Но нас интересует не это, а то, что Mi 9T - первый в 2019 году флагман по цене модели среднего класса.
Внешний вид
Главная фишка Mi 9T - полностью безрамочный экран (ну хорошо, есть чуть толстоватая рамка внизу, как у всех андроидфонов). Куда дели фронтальную камеру, спросите вы?
Под экран. Не совсем так, как лично мне бы хотелось, но тоже аккуратно - селфи-камеру сделали выдвижной.
При этом выдвигается она быстро и автоматически. Разве что, в связи с этим усложнилась процедура разблокировки по лицу. Но об этом мы ещё чуть ниже поговорим.
На спинке смартфона снова красуется “3D-текстура” - элемент дизайна, который лично я не понимаю. В данном случае можно наблюдать сапфирово-изумрудные переливы по бокам. Наверное, кому-то понравится.
Все кнопки расположены справа. Это качелька громкости и кнопка блокировки/питания.
Та самая выдвижная селфи-камера - сверху. Главное - не перепутать её со слотом для симок (он тоньше). Зато рядом ещё одна полезная штуковина - разъём 3,5-мм для наушников (FM-радио поддерживается). На всякий случай, напомню, что и в Mi 9, и в Mi 9 SE его нет. Зато Mi 9 SE дешевле.
Снизу - динамик, USB-C и слот для симок. Карту памяти сюда не поставишь.
Да и слот немного странный - симки нужно ставить по-разному. Обратите внимание на расположение среза.
Вообще, по габаритам Xiaomi Mi 9T больше всего напоминает Samsung Galaxy S10+. Такой же размер экрана при одинаковой высоте. Но у Самсунга вырез для камеры внутри экрана, а здесь отдельно стоящая камера и полноценные 6.39" AMOLED без перекрытий картинки. Samsung, конечно, более узкий, но только за счёт загнутого по бокам дисплея, на края которого многие покупатели случайно нажимают и заставляют этим сходить Android с ума.
Экран и интерфейс
У Xiaomi Mi 9T экран ярче и чем у Mi 9 SE, и чем у флагмана - Mi 9. Ну и не забудем про безрамочность.
В сравнении с другими смартфонами за 25 тысяч рублей матрица просто отличная. Например, у Samsung Galaxy A50 128 Gb гораздо менее яркий, в сравнении с остатками Huawei P30 и Honor 10 всё тоже очень круто. И даже экран Honor 20 хуже читается под лучами солнца, потому что AMOLED к этому приспособлен лучше, чем IPS.
Ещё более крутой AMOLED-экран есть, наверное, только у Samsung Galaxy S10e, но Самсунг намного дороже, и ярче только в авто-режиме (после дождичка в четверг, когда автоматика сочтёт нужным). А в ручном тот же Самсунг выдаёт жалкие 390 кд/м2 яркости.
|Xiaomi Mi 9T
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|462/2,7 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6,54
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
В остальном всё примерно такое же, как и в других новых Xiaomi. В том числе и оформление системы. Привыкать ни к чему не придётся, удивляться здесь тоже нечему.
На всякий случай, уточню, что смартфон тестировался с Android 9 и фирменной оболочкой MIUI 10.3.7.
Производительность и автономность
В отличие от недавнего Mi 9 SE, Mi 9T построен на более свежем процессоре - Qualcomm Snapdragon 730. В сравнении с Snapdragon 710-712, которые нам знакомы по Nokia 8.1, Xiaomi Mi 9 SE и Meizu 16, этот CPU разогнан по процессорной и графической части, поддерживает новый стандарт Wi-Fi версии 6 (если производитель влепит такой модуль, а не сэкономит и оставит старьё) и умеет записывать видео в 4K HDR. То есть, переварит даже камеры уровня Sony Xperia 1 или Samsung Galaxy S10+, чего раньше процессорам среднего класса было не позволено.
В общем, прирост не феноменальный, но он есть по всем фронтам.
Я уже не раз говорил, что не вижу смысла во флагманских 8хх процессорах - да, они нужны, чтобы двигать всю индустрию, но вот именно конечным пользователям - скорее нет. Ладно бы на Android были какие-то, например, качественные приложения для обработки видео. Всё, что имеется - простейшие инструменты, часто уступающие по функциональности банальному iMovie на iOS (iPhone).
Тем более, “средние” процессоры позволяют лучше экономить заряд аккумулятора. В плане автономности со своими 4000 мАч и экономичным дисплеем Xiaomi Mi 9T оказался самым выносливым среди новейших протестированных нами смартфонов. Особенно интересно, что в игровом режиме он проработал не намного меньше, чем в режиме чтения.
На всякий случай, напомню, что мы в Ferra.ru тестируем чтение с чёрным текстом на белом фоне, что в случае OLED-экранов оказывается весьма энергозатратным. Однако и менять стандарты тестирования смысла нет - пропадёт преемственность со старыми результатами.
Отдельно хочется остановиться на двух функциях - сканер отпечатков пальцев и распознавание по лицу.
Сканер здесь в экране, что уже становится тенденцией. Это удобно и круто, но в данном случае работает почему-то хуже, чем во всех остальных примерах, что я видел. Датчик не срабатывает очень часто и это печалит.
Тем более, что разблокировка по лицу в Mi 9T затруднена. Да, она всё ещё присутствует - но чтобы селфи-камера на вас посмотрела, нужно: действие раз - включить экран. Действие два - сделать свайп снизу-вверх по экрану. Не скажу, что это долго - внезапно нет. Но это неудобно и в обычной жизни просто не хочется этим пользоваться.
Камера
Характеристики тыльной камеры здесь мало отличаются от Mi 9 SE, да и качество итоговых снимков тоже. Если кратко - всё хорошо (не отлично, но хорошо). Если подробно, то Honor 10, Honor 8X, Redmi Note 7, Samsung Galaxy A70 фотографируют хуже. Huawei P20 - очень близко к такому же уровню. "Серый" Samsung Galaxy S9 за 30 тысяч снимает лучше, но вы ещё попробуйте его найти за пределами Москвы и Санкт-Петербурга по такой цене.
Максимальная резкость, впрочем, достигается только в режиме 48 Мп, и тут в него уже довольно удобно переключаться - отдельный режим доступен прямо на основном экране приложения. Но, разумеется, в 48 Мп недоступен зум и сверхширик.
Ночью и в помещении с плохим освещением поймать хороший кадр сложно - мешают промахи автофокуса и шевелёнка. И тоже по экрану сложно заметить смазы, приходится отбраковывать снимки уже потом, просматривая на мониторе.
Впрочем, главная здесь фишка, как я уже сказал - выезжающая селфи-камера. К моему удивлению, выезжает она быстро, хотя по видео и не скажешь. Но нажал кнопку - и она почти сразу готова к съёмке. Скажем, обычное переключение камер во многих смартфонах занимает практически столько же времени.
Чтобы камера скрылась - можно или снова нажать кнопку переключения камер или просто выйти из приложения. Например, нажав “домой” (снимки в статье, где видно и камеру и рабочий стол делались с множеством попыток и просто для красоты - не так-то просто поймать момент, когда и камера не уехала и рабочий стол уже переключился).
Качество же селфи-камеры - снова на уровне Mi 9 SE. То есть, хорошо, но бывает и лучше. Ночью этого “лучше” особенно не хватает.
Теперь про видео. Mi 9 SE умел снимать только в 30 к/с в любом режиме, причём, в 4к были дикие подёргивания - то есть, более-менее комфортно смартфон снимал только в 1080@30 fps. Что с Mi 9T?
Да то же самое. У него появился режим 1080@fps, но разрешение в нём очевидно ниже заявленного Full-HD. Так-то и в 30 fps не хватает чёткости, а уж в 60 fps реально пиксели видны. И тормоза с лагами в 4к сохранились.
Короче, видеокамера из Mi 9T так себе. В Mi 9 SE примерно так же, но в Mi 9 качество видеосъёмки намного выше.
Конкуренты
|Xiaomi Mi 9T
|Xiaomi Mi 9 SE
|Nokia 8.1
|Операционная система
|Android 9 + MIUI 10.3
|Android 9 + MIUI 10.2
|Android One (Android 9)
|Экран
|6,4’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|5,97'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 432 ppi
|6,18'', 1080x2280 пикс., 19:9, IPS, 408 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 730, 2x Kryo 470 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 470 Silver 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 712, 8x Kryo 360 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 710, 2x Kryo 360 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 360 Silver 1,7 ГГц
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 616
|Adreno 616
|Оперативная память
|6 Гбайт LPDDR4
|6 Гбайт LPDDR4
|4 Гбайт LPDDR4
|Накопитель
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS, Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,2
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 качество видео: до 2160@30 FPS, Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 13 Мп, диафрагма: f/1,8 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 Мп диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|4000 мАч
|3070 мАч
|3500 мАч
|Размеры
|156,7x74,3x8,8 мм
|147,5x70,5x7,5 мм
|154,8x75,8x8 мм
|Масса
|191 г
|155 г
|180 г
|Цена
|29 тысяч
|27 тысяч
|30 тысяч рублей
Xiaomi Mi 9 SE
На случай, если выезжающая селфи-камера - не ваш вариант, то можно выбрать Xiaomi Mi 9 SE. Да, вы лишитесь потрясающей автономности и разъёма 3,5-мм для подключения гарнитуры, но в остальном получите практически такой же смартфон, только чуть поменьше (но это даже хорошо - Mi 9 SE эргономичнее). Ещё и цена ниже будет.
Nokia 8.1
Честно, даже не могу представить сценарий, по которому Nokia 8.1 была бы предпочтительнее. На данный момент у неё только одно объективное преимущество - Android One. Также у Nokia 8.1 экран IPS и можно ставить карты памяти.
Ещё в официальной рознице у нас остаются Honor 20 (дороже на 3 тысячи рублей, постоянно перегревается, фотографирует примерно так же, автономность хуже), ASUS ZenFone 6 (примерно такого же уровня, но стоит на 15 тысяч рублей дороже) и OnePlus 6T, который дороже на 5-7 тысяч рублей и вообще хуже по всем фронтам, кроме качества тыльной камеры.
Итого
В целом, Xiaomi Mi 9T - это весьма хороший смартфон, а за свои деньги - так просто отличный. Высочайшая автономность, качественный экран, хорошая камера (если не считать видео), более чем достаточная производительность, все нужные и ненужные функции в наличии - даже есть 3,5-мм разъём с поддержкой FM-радио. Ну и про NFC не забыли.
Однако в реальном использовании может быть проблема, если вы привыкли к Google Pay. Разблокируется смартфон сканером отпечатков неохотно. Со временем количество несрабатываний снижается (в отличие, скажем, от айфонов, где всё наоборот - потому, что это iPhone), но поначалу может раздражать.
Ну и разблокировка по лицу. Да, здесь уже Google Pay роли не играет, но просто “для себя” такой способ разблокировки просто даже не хочется использовать.
Но с “монобровью”, конечно, надо бороться.
Так или иначе, по сочетанию автономности, качества камеры, практичности (NFC, разъём для наушников, безрамочность) и скорости работы за 25 тысяч это лучший вариант. И, до тех пор, пока Huawei P30 на почве санкций не обесценится до 25-28 тысяч рублей, таким и останется. За то, что Xiaomi даже без внятной конкуренции не снижает планку и выпускает максимально упакованные смартфоны, мы поощряем Mi 9T наградой "Удачная покупка". И ждём ещё более выгодный Pocophone, потому что официально этот дочерний бренд Xiaomi ещё не похоронила.