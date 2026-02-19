Очень большой аккумулятор в очень тонком смартфоне: Infinix Note Edge и его 6500 мАч

Очень большой аккумулятор в очень тонком смартфоне: Infinix Note Edge и его 6500 мАчИдеальный выбор для контента и соцсетей, если вам не нужны игры и ночная фотосъемка
Технические характеристики
|Infinix Note Edge 5G
|Операционная система
|Android 16 + XOS 16
|Экран
|AMOLED, 6,78", 1208 x 2644 п., 120 Гц, 19.5:9, 429 PPI
|Процессор
|MediaTek Dimensity 7100 (6 nm)
|Графика
|Mali-G610 MC2
|Оперативная память
|8 ГБ
|Накопитель
|128/256 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.8 (wide), 1/2.0", 0,8 мкм, PDAF
|Фронтальная: 13 Мп, f/2.2 (wide)
|Аккумулятор
|6500 мАч
|Размеры
|163.1 x 77.4 x 7.2 мм
|Вес
|190 г
|Цена
|25 тысяч рублей
Внешний вид
Первое, что замечаешь, когда берешь Note Edge в руки — он обманчиво легок. При весе в 190 граммов и толщине 7,2 мм возникает когнитивный диссонанс: мозг знает, что внутри батарея на 6500 мАч, но руки чувствуют чертовски тонкий корпус. Достигается это за счет агрессивного скругления граней. Экран и задняя спинка смыкаются на очень узкой боковой рамке, создавая то самое ощущение «лезвия» (Edge), вынесенное в название. Этим прославился в свое время Realme 10 Pro, если вы вообще такой помните — внешне это два идентичных спереди смартфона. Похожи буквально как две капли воды.
В материалах корпуса пластик повсюду, но пластик пластику рознь. В версии Silk Green дизайнеры применили текстуру, имитирующую ткань. Это отличное решение с точки зрения практичности: такая спинка не собирает отпечатки пальцев, на ней не видны мелкие царапины, и она не скользит в руках так сильно, как глянцевое стекло. Остальные расцветки (черный, серый, синий) более консервативны, но тоже получили матовые поверхности. Синий цвет, в котором к нам приехал смартфон, неплохо так отсылают к ковидным временам, когда Honor экспериментировала с чем-то подобным.
Есть в дизайне и приятные мелочи, выдающие внимание к деталям. Дополнительная кнопка на правой грани выкрашена в ядовито-салатовый цвет. На эргономику она никак не влияет (случайных нажатий не будет), но добавляет устройству характера, разбавляя строгий внешний вид. На деле тоже довольно удобно. Вместо «родного» для Infinix ассистента FolaX, на нее можно назначить, например, включение камеры. Эдакий Sony-экспириенс.
На спинке, рядом с блоком камер, расположился еще один любопытный элемент — квадратный светодиодный индикатор со скругленными углами. Это развитие фирменной технологии Active Halo. Он умеет пульсировать разными цветами (красным, синим, зеленым, фиолетовым) в такт музыке, при входящих уведомлениях, зарядке или запуске игр. В эпоху, когда почти все производители отказались от LED-индикаторов ради Always-On Display, такое «железное» решение вызывает теплую ностальгию и реально удобно в быту: бросив взгляд на телефон, лежащий экраном вниз, сразу понимаешь, что произошло.
Защита корпуса заявлена по стандарту IP65. Это не полноценная герметичность (купать смартфон нельзя), но попасть под ливень или случайно облить телефон чаем — не страшно. Для этого ценового сегмента — достойный уровень.
За стереозвук отдельное спасибо. Звучание полноценное, громкое, сбалансированное. Смотреть YouTube или сериалы без наушников комфортно, звук не плоский, есть даже какой-то намек на бас.
Дисплей
Здесь установлена 6,78-дюймовая изогнутая AMOLED-матрица с разрешением 1208×2644 точек. Это чуть выше стандартного Full HD+, что дает плотность пикселей около 429 ppi. Картинка плотная, «зерна» не видно даже если поднести телефон вплотную к глазам.
Главная маркетинговая цифра, которой гордится Infinix — пиковая яркость 4500 нит. Здесь нужно сделать глубокий вдох и выдох. 4500 нит — это значение для микроскопического участка экрана (1% площади) при воспроизведении специального HDR-контента на доли секунды. В реальной жизни, выйдя на улицу под яркое солнце, вы получите около 750−800 нит в ручном режиме и до 1600 нит в режиме автояркости. И знаете что? Этого абсолютно достаточно. Экран остается читаемым даже под прямыми лучами, а большего от средне-бюджетного сегмента и не требуется. Гораздо важнее другой параметр — частота ШИМ, которая установлена на уровне 2160 Гц. При такой высокой частоте мерцание становится незаметным для человеческого глаза и мозга даже на низкой яркости.
|Infinix Note Edge
|Максимальный уровень яркости
|750/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5
|Гамма (идеальная — 2.2)
|2.2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000K
Сам изгиб экрана — решение на любителя. Визуально это делает смартфон дороже и убирает боковые рамки в ноль. А вот с практической точки зрения все не так здорово. Если у вас увесистая ладонь, можно запросто поймать паразитные касания. У меня такого за время теста не происходило, но ведь почему-то от таких экранов производители постепенно переходят обратно к плоским панелям, верно? Справедливости ради, программная защита от ложных касаний в XOS работает корректно: ладонь, нависающая над краем, не срывает прокрутку ленты.
Оболочка
Note Edge работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой XOS 16. Оболочка Infinix — это яркий пример того, что бывает, когда разработчикам не говорят слово «нет». Здесь есть всё. Ну, вообще всё. Игровой режим, боковая панель быстрого доступа, клонирование приложений, детский режим, режим «заморозки» софта, собственный голосовой помощник, генератор обоев и иконок на базе ИИ и еще сотня функций.
Для гика это рай: можно настроить каждую мелочь, от скорости анимации до формы иконок, которую можно… промптить прям из настроек. Для обычного пользователя — легкий шок в первые дни. Меню настроек перегружено, а логика расположения пунктов иногда ставит в тупик. Но стоит отдать должное оптимизации: на 120-герцовом экране оболочка летает. Анимации плавные, микрофризов при сворачивании тяжелых приложений почти нет.
Infinix обещает до трех крупных обновлений Android, что для этого класса редкость. Раньше китайские бренды второго эшелона жили по принципу «выпустил и забыл», теперь же они понимают, что длительная поддержка конвертируется в ощутимую часть репутации бренда.
Но есть и ложка дегтя: предустановленный софт. При первом запуске вам предложат установить кучу партнерских приложений, игр и сервисов. Большая часть этого мусора удаляется, но сам факт его наличия раздражает. Это плата за низкую цену устройства — производитель зарабатывает не только на железе, но и на предустановках. Благо, что настроить все под себя тут сильно проще, чем на современных «сяомах».
Производительность
Сердцем смартфона стал чипсет MediaTek Dimensity 7100. И здесь кроется самая интересная инженерная история этого смартфона. Если вы думали, что это очередной переименованный бюджетник, то вы, в целом, правы. Технически Dimensity 7100 — это не прямой ребрендинг какого-то одного старого чипа, а своего рода «реинкарнация» субфлагманских «камней» из недавнего прошлого.
Главная фишка этого процессора кроется в отказе от типичной для среднего класса схемы «2 больших ядра + 6 малых». Вместо этого инженеры использовали компоновку из четырех производительных ядер Cortex-A78 (до 2,4 ГГц) и четырех энергоэффективных ядра Cortex-A55 (до 2,0 ГГц). Это ставит Dimensity 7100 на ступень выше популярных «народных» чипов вроде Dimensity 7050 (бывший 1080), у которых было всего два больших ядра. Наличие четырех мощных ядер Cortex-A78 роднит этот чип с легендарным Dimensity 1100 и даже со Snapdragon 778G — пожалуй, самым удачным процессором среднего класса последних лет.
Что это дает пользователю? В повседневных задачах, вроде открытия тяжелых приложений, скроллинга лент, работы интерфейса и монтажа видео, смартфон ведет себя стабильнее и быстрее, чем конкуренты с двумя ведщуими ядрами, даже если у тех частота формально выше. Четыре «больших» ядра легче переваривают многопоточную нагрузку Android.
Но чудес не бывает, и за мощный CPU пришлось платить. Если процессорная часть здесь взята от субфлагманов пятилетней давности, то видеоядро от современных бюджетников. Да, здесь установлен Mali-G610 MC2.
В нем используется свежая архитектура (та же, что и в мощных Dimensity 8100/7200), но количество вычислительных блоков урезано до минимума — всего два ядра. Для сравнения: у старого предка в лице Dimensity 1100 стояла (!) девятиядерная графика, которая «молотила» игры не глядя. В итоге получился своего рода «процессорный кентавр»: в итоге у нас есть относительно мощная вычислительная часть для плавной работы системы, но вместе со скромной графикой, которой тяжело даются «ультра-настройки» в Genshin Impact.
По памяти всё стандартно: 8 ГБ ОЗУ (LPDDR5Х, что приятно) и накопитель UFS 2.2 на 256 ГБ. Тип накопителя немного ограничивает потенциал мощного процессора, но в этом бюджете UFS 3.1 — гость редкий. Слот для карт памяти отсутствует, что для серии Note нетипично и обидно.
Автономность
Батарея на 6500 мАч (или 6150 мАч в зависимости от региона) в корпусе толщиной 7,2 мм — это если не прорыв для сегмента, то неплохое такое обновление «нормальности» для бюджетного сегмента. Судя по габаритам самого смартфона и объему батареи, здесь применяются новые кремний-углеродные (Si/C) аккумуляторы, которые обладают большей плотностью энергии при меньшем размере.
Живет смартфон действительно долго. При обычном использовании (заблокированные мессенджеры, не менее заблокированный YouTube, музыка, немного камеры) можно смело рассчитывать на два полных дня работы. Если гонять его в хвост и гриву (игры, навигатор, максимальная яркость), он гарантированно доживет до глубокой ночи с остатком 20−30%.
Зарядка мощностью 45 Вт по современным меркам не рекордная. Полный цикл занимает больше часа, зато есть поддержка обходной зарядки. При подключении кабеля во время игры питание идет напрямую на материнскую плату, минуя батарею. Так ваш телефон не греется от зарядки, а аккумулятор не изнашивается.
Камера
Мы добрались до самой спорной части обзора. Если посмотреть на тыльную сторону Note Edge, вы увидите массивный блок камер с двумя крупными «глазками» и кольцевой вспышкой. Выглядит солидно, внушительно, и по-взрослому.
А теперь суровая правда: камера здесь одна. Нижний модуль — это честный 50-мегапиксельный сенсор размером ½.0″. Верхний модуль — это пластиковая заглушка, мастерски загримированная под линзу. В ней нет ни оптики, ни матрицы, ни смысла.
Зачем Infinix это делает? Ответ циничен: потому что покупатель «любит глазами». Одинокая камера на большой пустой спинке воспринимается массовым сознанием как признак дешевизны, «бюджетности». Две камеры — уже норма. Три — «премиум». Производитель пошел на сделку с совестью: с одной стороны, он не стал ставить бесполезные 2-мегапиксельные заглушки для макро (что похвально!), но не решился оставить дизайн честным, нарисовав муляж.
При этом сама камера снимает терпимо для ценового сегмента. Днем 50-мегапиксельный сенсор выдает достаточно детализированную картинку с намеком на динамический диапазон. Цвета по умолчанию чуть перенасыщены (фирменный стиль Infinix), но это нравится людям. А вот ночью сказывается отсутствие оптической стабилизации: чтобы получить резкий кадр, нужно крепко держать телефон и не дышать. Режим Super Night, конечно, спасает ситуацию, но часто «мылит» детали шумодавом.
Видео пишется в 2K (1440p) при 30 кадрах. 4K нет, 60 кадров при 1080p тоже нет — ограничение процессора.
Ирония ситуации в том, что в 2026 году у нас уже есть одиночная камера в смартфоне, которая чувствует себя замечательно и без «соседей». Где такую найти? В iPhone 16e, например. Или в iPhone Air. Или вообще в новых «онорах». И ладно очередной китайский бренд, но если Apple решилась на такой «откат» в технологиях в эпоху, где количество «дырок» действительно решает, то почему на это не пошла Infinix — решительно не понятно.
Стесняться-то при нормальном подходе нечего — все прекрасно это поймут. Однако был выбран тот путь, который мы видим: с небольшим разочарованием сразу после покупки.
Конкуренты
|Infinix Note Edge 5G
|Honor 200
|Poco X7
|Операционная система
|Android 16 + XOS 16
|Android 14 + MagicOS 8
|Android 15 + HyperOS
|Экран
|AMOLED, 6,78", 1208 x 2644 п., 120 Гц, 19.5:9, 429 PPI
|OLED, 6,7", 1200 x 2664 п., 120 Гц, 436 PPI
|AMOLED, 6,67", 1220 x 2712 п., 120 Гц, 446 PPI
|Процессор
|MediaTek Dimensity 7100 (6 nm)
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm)
|MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4 nm)
|Графика
|Mali-G610 MC2
|Adreno 720
|Mali-G615 MC2
|Оперативная память
|8 ГБ
|8/12/16 ГБ
|8/12 ГБ
|Накопитель
|128/256 ГБ
|256/512 ГБ
|256/512 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|нет
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.8 (wide), 1/2.0", 0,8 мкм, PDAF
|Основная: 50 Мп, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1,0 мкм, PDAF, OIS
|Основная: 50 Мп, f/1.5, 24 мм, 1/1.95", 0,8 мкм, PDAF, OIS
|Телефото: 50 Мп, f/2.4, 1/2.88", PDAF, OIS, 2.5х зум
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12 мкм
|Широкоугольная: 12 Мп, f/2.2, 112˚, AF
|Макро: 2 Мп
|Фронтальная: 13 Мп, f/2.2 (wide)
|Фронтальная: 50 Мп, f/2.1, (wide)
|Фронтальная: 20 Мп, f/2.2, 25 мм, 1/3.47", 0,8 мкм
|Аккумулятор
|6500 мАч
|5200 мАч
|5110 мАч
|Размеры
|163.1 x 77.4 x 7.2 мм
|161.5 x 74.6 x 7.7 мм
|160.7 x 74.5 x 8.0 мм
|Вес
|190 г
|187 г
|185,5 г
|Цена
|25 тысяч рублей
|24 тысячи рублей
|20 тысяч рублей
Honor 200
Рынок в этом сегменте не прощает ошибок, и у Note Edge есть два очень опасных соседа по полке, которые бьют по самым чувствительным местам — камерам и скорости зарядки. Самый страшный сон Infinix — это Honor 200, который к 2026 году успел подешеветь до уровня свежих середняков. Если поставить их рядом, сравнение фотовозможностей становится для героя обзора почти унизительным. Пока Infinix рисует бутафорские кружочки, Honor предлагает полноценный флагманский набор: основной модуль с оптической стабилизацией, сверхширокоугольник с автофокусом и даже телевик с оптическим зумом 2.5х.
Разрыв в скорости зарядки тоже колоссальный: Honor поддерживает 100 Вт и заполняет свою батарею на 5200 мАч наполовину всего за 15 минут, тогда как Infinix с его 45 Вт требует на полный цикл более часа. Единственное, чем Note Edge может крыть эту карту — это чистая ёмкость аккумулятора в 6500 мАч и наличие официальной влагозащиты IP65, которой Honor в глобальных версиях часто лишен.
Poco X7
С другого фланга наступает Poco X7, исповедующий философию грубой силы. Этот смартфон бьет математикой и техпроцессом. Внутри у него стоит Dimensity 7300 Ultra, который архитектурно похож на чип Infinix (те же ядра Cortex-A78), но выполнен по современному техпроцессу 4 нм против устаревших 6 нм у Note Edge.
Экран у POCO плоский, защищен стеклом Gorilla Glass Victus и поддерживает Dolby Vision, что для геймеров часто предпочтительнее модных изгибов. В вопросе зарядки здесь формальный паритет по мощности (те же 45 Вт), но из-за меньшего объема батареи Poco добирается до 100% быстрее — примерно за 50−55 минут.
Итого
Технически он хорош для своей цены. Официальной цены в районе 13 тысяч рублей ($ 170) где-то в Индии. Но когда смартфон доезжает до российских полок, магия логистики и желание всех в цепочке вкусно кушать превращают эту цену уже в 25 тысяч ($ 300).
Да, инженерам удалось впихнуть огромную батарею в тонкий корпус, поставить отличный экран, который не мерцает, и обеспечить достойную производительность — но это попросту дорого при такой стартовой сцене. Тем более, когда рядом есть условный Honor 200, который можно найти на пару тысяч дешевле.
Кому подойдет этот смартфон? Тем, кто потребляет контент. Если вы смотрите неприлично много вертикальных видео, читаете с экрана, листаете ленты соцсетей и вам важно, чтобы телефон доживал до ночи с гарантией — это ваш выбор. Но помните, что камера здесь выполняет исключительно утилитарную функцию: сфотографировать документы, кота или счетчик — сойдет. Но для художественной фотографии лучше все же поискать что-то другое. А на второй «глазок» камеры просто не обращайте внимания.
Если Note Edge вам приглянулся — ждите скидок. За полную цену в нем слишком много компромиссов. А если ждать не хочется, лучше взглянуть на соседние модели в линейке Infinix. Бренд наконец-то начал выпускать смартфоны на процессорах Snapdragon, и именно там, уже в средней ценовой категории, сейчас находится тот самый баланс цены, производительности и здравого смысла, которого так не хватает этому красивому, но неоднозначному «Эджу». Но, опять же, скидок стоит подождать и там.
- Тонкий корпус
- Хороший экран
- Современные стандарты связи + eSIM
- Аккумулуятор в связке с местным чипом не ощущается рекордсменом
- Только одна камера
- Высокая цена