Очень большой аккумулятор в очень тонком смартфоне: Infinix Note Edge и его 6500 мАч

Что это дает пользователю? В повседневных задачах, вроде открытия тяжелых приложений, скроллинга лент, работы интерфейса и монтажа видео, смартфон ведет себя стабильнее и быстрее, чем конкуренты с двумя ведщуими ядрами, даже если у тех частота формально выше. Четыре «больших» ядра легче переваривают многопоточную нагрузку Android.

Но чудес не бывает, и за мощный CPU пришлось платить. Если процессорная часть здесь взята от субфлагманов пятилетней давности, то видеоядро от современных бюджетников. Да, здесь установлен Mali-G610 MC2.

В нем используется свежая архитектура (та же, что и в мощных Dimensity 8100/7200), но количество вычислительных блоков урезано до минимума — всего два ядра. Для сравнения: у старого предка в лице Dimensity 1100 стояла (!) девятиядерная графика, которая «молотила» игры не глядя. В итоге получился своего рода «процессорный кентавр»: в итоге у нас есть относительно мощная вычислительная часть для плавной работы системы, но вместе со скромной графикой, которой тяжело даются «ультра-настройки» в Genshin Impact.

По памяти всё стандартно: 8 ГБ ОЗУ (LPDDR5Х, что приятно) и накопитель UFS 2.2 на 256 ГБ. Тип накопителя немного ограничивает потенциал мощного процессора, но в этом бюджете UFS 3.1 — гость редкий. Слот для карт памяти отсутствует, что для серии Note нетипично и обидно.

Автономность

Батарея на 6500 мАч (или 6150 мАч в зависимости от региона) в корпусе толщиной 7,2 мм — это если не прорыв для сегмента, то неплохое такое обновление «нормальности» для бюджетного сегмента. Судя по габаритам самого смартфона и объему батареи, здесь применяются новые кремний-углеродные (Si/C) аккумуляторы, которые обладают большей плотностью энергии при меньшем размере.