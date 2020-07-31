Самый дешёвый способ купить современный Huawei с флагманскими камерами в 2020 году

V30 Pro был представлен в Китае еще задолго до европейской презентации, приуроченной к MWC 2020 — аж в ноябре прошлого года. Спинка и блок камер, случайно, ничего не напоминают? То-то же. А теперь так делают все — та же Vivo не так давно неожиданно запустила вообще новую линейку игровых смартфонов IQOO с идентичным внешним видом.

Что поменялось со времен Honor 20 Pro?

На самом деле, ключевых изменений не так много. Да, внешний вид адаптировали под более современные требования, «железо» взяли у полноценных флагманов Huawei, а в остальном — это логичное обновление предыдущего поколения. То есть суть смартфона, которая заключалась в недорогой интерпретации актуальных флагманских тенденций, осталась прежней.

Но есть и проблема. V30 Pro — это полностью новый смартфон, созданный компанией уже после введения санкций, заставляющих Huawei и Honor отказываться от использования сервисов Google, которые теперь надо ставить самостоятельно. Да, теперь даже на Honor.

Технические характеристики