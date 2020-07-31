Самый дешёвый способ купить современный Huawei с флагманскими камерами в 2020 году
Удивительно, как относительно недавно появившийся бренд начал задавать тренды на рынке смартфонов. Всего два года назад был представлен Honor 10 — смартфон, который первым получил те градиентные расцветки, которые сейчас можно встретить почти у всех производителей в любой ценовой категории. Теперь Honor пошла дальше и сделала кое-что новое — форму для модулей камер, которую воруют все конкуренты подряд. Скажете, что в Samsung что-то подобное успели реализовать раньше? Нет, корейцы на этот раз радикально отстали, увы.
V30 Pro был представлен в Китае еще задолго до европейской презентации, приуроченной к MWC 2020 — аж в ноябре прошлого года. Спинка и блок камер, случайно, ничего не напоминают? То-то же. А теперь так делают все — та же Vivo не так давно неожиданно запустила вообще новую линейку игровых смартфонов IQOO с идентичным внешним видом.
Что поменялось со времен Honor 20 Pro?
На самом деле, ключевых изменений не так много. Да, внешний вид адаптировали под более современные требования, «железо» взяли у полноценных флагманов Huawei, а в остальном — это логичное обновление предыдущего поколения. То есть суть смартфона, которая заключалась в недорогой интерпретации актуальных флагманских тенденций, осталась прежней.
Но есть и проблема. V30 Pro — это полностью новый смартфон, созданный компанией уже после введения санкций, заставляющих Huawei и Honor отказываться от использования сервисов Google, которые теперь надо ставить самостоятельно. Да, теперь даже на Honor.
Технические характеристики
|Honor V30 Pro
|Операционная система
|Android 10 + Magic UI 3
|Экран
|IPS, 6,57", 20:9, 2400х1080 п., 400 ppi
|Процессор
|HiSilicon Kirin 990 5G (2 ядра Cortex-A76, частота 2,86 ГГц + 2 ядра Cortex-A76, частота 2,36 ГГц + 4 ядра Cortex-A55, частота 1,95 ГГц)
|Графика
|Mali-G76 MP16
|Оперативная память
|6/8 Гб
|Накопитель
|128/256 Гб
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
|Камеры
|Тройная основная: 40 Мп + 8 Мп + 12 Мп (ƒ/1,6 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2), фазовый автофокус, светодиодная вспышка, пятиосевая оптическая стабилизация и в основном, и в телемодуле Двойная фронтальная: 32 Мп + 8 Мп (ƒ/2,0 + ƒ/2,0)
|Аккумулятор
|4100 мАч
Внешний вид
После кучи тонких и легких смартфонов, которые, кажется, порой могут сломаться от одного чиха, встретить устройство, которое будет удобно лежать в руке — что-то сродни экстазу. Острые грани не режут ладонь, а увесистый корпус дает вполне осязаемое ощущение надежности. Поэтому большие размеры и немаленький вес — это не всегда плохо.
При разблокировке выронить смартфон сложно. Сканер отпечатков в Honor V30 Pro встроен прямиком в кнопку питания. Если в случае со сканером отпечатков пальцев под дисплеем приходится проявлять недюжинную смекалку для того, чтобы разблокировать телефон и удержать его, не отправив бороздить бескрайние просторы асфальта, то со сканером сбоку таких проблем нет ни для левшей, ни для правшей.
Что спереди? Отличительная черта многих бюджетных флагманов в этом году — двойная фронтальная камера, спрятанная в вырез в дисплее. Подобная используется и в Realme X50 Pro, и в Pocophone X2 (он же Redmi K30) и обусловлено это наличием широкоугольного сенсора. Он не добавляет какой-то необходимой функциональности смартфону — лишь возможность делать снимки себя любимого с широким углом обзора. Полезно? Вопрос спорный, потому что я предпочел бы систему распознавания лица. Это хотя бы как-то оправдало «съеденное» место в статус-баре.
Не забыли в Honor и про матовое стекло на спинке, которое по инерции должно было стать модным после презентации iPhone 11. Тут оно есть и выглядит, как минимум, интереснее, чем приевшийся глянец у того же Galaxy S20.
Главный плюс такого покрытия - это защита от быстрого появления отпечатков пальцев. Кстати, с царапинами и разного рода потертостями дела обстоят схожим образом. За пару недель эксплуатации как в чехле, так и без, смартфон не получил серьезных «боевых увечий». Mate 30 Pro за такой же срок использования собирает кучу царапин — от незаметных, до совсем уж глубоких.
Экран и оболочка
За последние полтора года в мобильной индустрии изменилось многое, но не преданность Honor к IPS-дисплеям. Для противников AMOLED-экранов — праздник. Никакой дополнительной нагрузки на глаза в виде ненавистной широтно-импульсной модуляции (ШИМ) или выгорания пикселей. И в то время, пока все производители пытаются прыгнуть выше головы, Honor (за исключением Honor 30, которые вышли позже) спокойно придерживался принципа «тише едешь дальше будешь». Если оценивать экран трезво и убрать все эпитеты в сторону, то на этот раз прорыва не вышло. Экран остался примерно таким же, как и в Honor 20 Pro, но стал больше — 6,57" против 6,26".
|Результаты теста дисплея Honor V30 Pro
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|364/1,9 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1085:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|8,5
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,8
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9000К
Обычная IPS-матрица без идеальных показателей цветопередачи, с привычным для Honor уклоном в сторону холодных оттенков (немного исправить ситуацию можно в настройках экрана, выбрав режим "обычный"), но вполне пригодная для повседневного использования. Получился ли экран флагманским? Скорее нет, чем да.
Лично меня не смогли впечатлить только две вещи — контрастность (далеко не флагманская, увы) и наличие заметного расстояния между поверхностью стекла и самим дисплеем. Небольшое, но все-таки расстояние. Скорее всего, такой эффект дает стекло, защищающее сам экран, но факт остается фактом — расстояние между поверхностью стекла и экраном заметно.
Производительность и автономность
Спорим, вы не ожидали от смартфона за 37 тысяч рублей производительности на уровне актуальных флагманов этого года? Так вот, в V30 Pro используется Kirin 990 5G. Он же «стоит» и в Mate 30 Pro, и даже в новом Huawei P40 Pro. Производительности «за глаза», а в сочетании с 8 Гб оперативной памяти можно вообще забыть про то, что такое выгруженные приложения. Да, есть флагманы в которых по 12 и 16 Гб ОЗУ, но смысла в таких больших объемах пока что нет — обычная «гонка вооружений» и извечное сравнение «у кого больше». Если на этом получилось сэкономить без вреда для покупателя, то почему бы и нет?
Процессор обладает восемью ядрами, разделенными на три отдельных кластера, где один кластер включает два ядра Cortex-A76, второй — два ядра Cortex-A76 (с меньшей частотой), а третий — уже четыре ядра Cortex-A55.
В сравнении с Kirin 980, структура чипа не поменялась, но выросли частоты. За счет этого процессор опережает прошлогодний Snapdragon 855 почти на 10 % в однопоточных задачах и на 9 % — в многопоточных. Сам смартфон почти не греется даже при серьезной нагрузке в виде запуска тяжелых игр и проведения синтетических тестов.
По идее, Kirin 990 и аккумулятор на 4200 мАч должны были вывести смартфон в нашем тесте автономности наверх, но кое-что не позволило это сделать. Да, речь по IPS-дисплей, который «жрёт» заряд батареи за семерых. Но даже при таком выборе выборе типа дисплея — смартфон без проблем выдерживает день активного использования.
Нужно ли больше? Только в том случае, если нужно где-то срочно похвастаться «попугаями». А если так получилось, что вы адекватный человек, который не «курит» форумы каждый день и не доказывает всем, что его «убийца с али» лучше, чем какой-нибудь допотопный сяоми, то ответ будет очевиден. Не будете же вы на полном серьезе утром, в будний день, ехать в ненавистный офис с 20-30% заряда аккумулятора.
Камера
Главное, что позаимствовал герой обзора от старшего брата в лице Mate 30 Pro - основной сенсор Sony IMX600. Это до сих пор один из лучших мобильных сенсоров и его использование в относительно недорогом устройстве можно считать победой.
С размером матрицы 1/1.7" и апертурой 1.6, камеру можно задействовать при любых условиях освещения, а ночью смело позволить себе снимать и без ночного режима, просто «задрав» значения ISO до рекордного значения в мобильных сенсорах — 409 600. Вот на что способно устройство в полной темноте.
Днем снимки получаются живыми. Не яркими и перенасыщенными при помощи алгоритмов, а именно живыми. С нормальной детализацией, оптимальной резкостью и естественными цветами. Это касается и портретов, и обычных повседневных снимков.
Второму модулю в Honor решили дать громкое и выделяющееся название — Cine Lens. Cine Lens — это такая широкоугольная камера (видели и пошире), снимающая с разрешением 12 Мп и соотношением сторон 16:9. Здесь используется не такой продвинутый сенсор, как у Mate 30 Pro, и это заметно сразу же. Если днем камере удается выдавать сносную картинку, то вечером все меняется далеко не в лучшую сторону. Смотрите сами.
Третья камера — это полноценный зум-модуль с оптической стабилизацией и трехкратным оптическим увеличением. Не гибридным, как в Galaxy S20, а именно оптическим. "Воткнули» его не для очередной маркетинговой галочки. Если сравнить «кроп» с 40 Мп-кадра со снимком, сделанным на этот модуль, то разница будет не в пользу «кропа». Местное трехкратное увеличение дает возможность "ломать" границы применения камеры без ущерба для качества. Даже на большом мониторе такие снимки выглядят резкими, без "мыла" в мелких деталях.
Несколько параграфов назад я уже писал о том, что в Honor решили использовать двойную фронтальную камеру. Если широкоугольная способна выдавать приличную картинку только днем, то камера со стандартным фокусным расстоянием делает хорошие снимки как днем, так и вечером. Почти что без «мыла» и перенасыщенных цветов.
Конкуренты
|Honor V30 Pro
|Samsung Galaxy Note 10 Lite
|Realme X3 Superzoom
|Операционная система
|Android 10 + Magic UI 3
|Android 10 + One UI
|Android 10
|Экран
|IPS, 6,57", 20:9, 2400х1080 п., 400 ppi
|Super AMOLED, 6,7", 1080х2400 п., 394 ppi
|IPS, 6,6",1080 × 2400 п., 20:9, 120 Гц 399 ppi
|Процессор
|HiSilicon Kirin 990 5G (2 ядра Cortex-A76, частота 2,86 ГГц + 2 ядра Cortex-A76, частота 2,36 ГГц + 4 ядра Cortex-A55, частота 1,95 ГГц)
|Samsung Exynos 9810 (4 ядра Mongoose M3, частота 2,7 ГГц + 4 ядра Cortex-A55, частота 1,7 ГГц)
|Qualcomm Snapdragon 855+ (1 ядро Kryo 485 Gold, частота 2,96 ГГц, 3 ядра Kryo 485 Gold, частота 2,42 ГГц и 4 ядра Kryo 485 Silver, частота 1,8 ГГц)
|Графика
|Mali-G76 MP16
|Mali-G72 MP18
|Adreno 640
|Оперативная память
|6/8 Гб
|6 Гб
|12 Гб
|Накопитель
|128/256 Гб
|128 Гб
|256 Гб
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
|Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo
|Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BDS
|Камеры
|Тройная основная: 40 Мп + 8 Мп + 12 Мп (ƒ/1,6 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2), фазовый автофокус, светодиодная вспышка, пятиосевая оптическая стабилизация и в основном, и в телемодуле Двойная фронтальная: 32 Мп + 8 Мп (ƒ/2,0 + ƒ/2,0)
|Тройная основная: 12 Мп + 12 Мп + 12 МП (ƒ/1,7 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2), фазовый автофокус, оптическая стабилизация в основном и телемодулях, светодиодная вспышка, Фронтальная: 32 Мп (ƒ/2,2)
|Основная четверная: 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп (ƒ/1,8 + ƒ/3,4 + ƒ/2,3 + ƒ/2,4) Фронтальная: 32 Мп + 8 Мп (ƒ/2,5 + f/2.2)
|Аккумулятор
|4100 мАч
|4500 мАч
|4200 мАч
|Размеры
|162,1х75,8х8,8 мм
|163,7х76,1х8,7 мм
|163х75,8х8,9 мАч
|Масса
|206 г
|199 г
|202 г
|Цена
|36 990 рублей
|39 990 рублей
|35 990 рублей
Galaxy Note 10 Lite
Экспериментальный выход линейки Note в средний сегмент получился удачным: цена вдвое меньше, чем у обычного Note 10+, и не такой свежий, но все еще актуальный и мощный Exynos 9810. Да и большой экран с «дыркой» по центру никуда не делся.
Да, в бенчмарках смартфон набирает меньше баллов, чем Honor V30 Pro, и стоит на пару тысяч дороже («серое» устройство обойдется по такой же цене, только тс-с-с). Но кому это важно, когда Samsung предлагает аж целый S Pen и функционал непосредственно из флагманской линейки?
Realme X3 Superzoom
Realme X3 Superzoom — один из самых дешевых флагманов на прошлогоднем топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855+. Тяп-ляп модифицированная версия старого флагмана Realme X2 Pro. Вместо 90 Гц AMOLED дисплея поставили 120 Гц IPS (отчасти приятнее глазу, но хуже автономность), улучшили зум-камеру (5x оптический зум против 3x в Honor View 30 Pro), но ухудшили скорость зарядки (было с 0% до 100% за 35 минут, стало за 55 минут). Довольно унылый с точки зрения баланса мобильник, но любителям быстрой китайщины придётся по вкусу.
Итоги
Смотрите, какие интересные реалии у нас получаются:
- Xiaomi убежали в «люкс» и просят за свой нынешний флагман (обзор) 70 тысяч рублей. Вольному воля, но такая цена за младшую версию (есть ведь ещё Mi 10 Pro) с одной (!) сим-картой и Full HD+ дисплеем выглядит нагловато. В «серой» рознице за 30 тысяч можно найти Mi Note 10 с 128 ГБ и дохлым (за такие деньги) процессором уровня бюджетных смартфонов. Но он всё равно хуже по качеству камер, чем Honor View 30 Pro.
- Samsung оценивает самый младший Galaxy S20 в 55-70 тысяч рублей в оф.рознице. И это тоже дороговато за смартфон, который по экрану, камерам и автономности такой же, как прошлогодний S10. Разница только в том, что не «тормозит», как постаревшая модель с новыми прошивками.
- LG и Meizu, будем считать, умерли, да упокоится душа их.
- Актуальный флагман Sony (Xperia 1 Mark II) стоит 80 тысяч рублей.
- Остаются два неожиданных «реальных» конкурента: Huawei P40 («просто»
МарияP40) и… Samsung Galaxy S10!
Huawei P40 интересен тем, что в некоторых местах стоит уже 40 тысяч (а в некоторых, правда, 50), предлагает более качественный OLED-дисплей и более крутую автономность, ну и по камерам очень близок: селфи-камера и зум-камера (телефото) в этих двух смартфонах одинаковые. Но! Honor View 30 Pro гораздо быстрее заряжается от розетки, и умеет подзаряжать другие гаджеты без проводов (реверсивная зарядка), а Huawei P40 в этом плане немного урезан.
Samsung Galaxy S10 стоит (бардак какой-то) от 41 тысячи до 60 тысяч в официальных магазинах — просто у различных торгашей разное представление о том, по какой цене его можно продать. И вот за 41 тысячу он выглядит интересной альтернативой Honor View 30 Pro. Потому что есть Google-сервисы, более крутая видеосъёмка (по фото, пожалуй, View 30 Pro как минимум не хуже, а то и лучше), водозащита (!), разъём для наушников (!!), слот для карты памяти (!!!), стереодинамики, более чёткий и качественный дисплей, да и вообще просто очень всего дофига. Но, увы, смартфон разряжается быстро, а заряжается долго, процессор горячий и задумчивый. Все Самсунги стареют одинаково и, хотя остаются высококлассными смартфонам и в любом случае, их недостатки стоит учитывать перед покупкой, а не пытаться привыкнуть к ним после того, как с карточки снялись деньги.
Так или иначе, Honor View 30 Pro — это смартфон с самыми крутыми камерами в диапазоне до 35-37 тысяч рублей, заимствованы у флагманского Huawei Mate 30 Pro (но без извращений с формой корпуса и кнопками, как у Mate) и по этой дисциплине замены ему до сих пор нет. Как и нет подвоха (хотя при такой цене кажется, что он должен быть) — просто это первый Honor без Google-сервисов (Huawei без сервисов продавались и раньше, но продажники у Honor и Huawei разные), и китайцы очень боялись, что его не будут покупать вообще, поэтому снизили цену до минимально возможной. И они были правы — смартфон прошёл почти незамеченным из-за волны ненависти к мобильникам без Google Play, но сейчас, когда в Huawei AppGallery уже есть самые популярные приложения и начали работать Facebook и т.д., что не работало раньше, реалии изменились, а более выгодных вариантов с аналогичным процессором + камерами на горизонте не появилось.
Покупать? Если для вас не критично важны сервисы Google и/или вы умеете их устанавливать «через не могу» (как этим занимаются ребята на форуме 4PDA), а максимальное качество фото и флагманский процессор подешевле очень хочется — это один из лучших вариантов, наряду с «серым» Huawei P40. Если хочется примерно такой же смартфон, но без проблем с Google-сервисами, копите 45 тысяч на Huawei P30 Pro. Если вам подавай дисплей, крутые стереодинамики и максимально качественную видеосъёмку в 4K, уж лучше взять Samsung Galaxy S10, пока такие ещё есть в продаже по разумной цене (от которой Самсунг стремительно убегает в сторону более дорогих моделей).