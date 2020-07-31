ferra.ru
Телефоны
Сегодня 18:50

Самый дешёвый способ купить современный Huawei с флагманскими камерами в 2020 году

Очевидный Honor V30 Pro
8
/10
Оценка по версии Ferra
Honor V30 Pro
На фоне истерии вокруг американских санкций, коронавирусов и новых запредельных цен на смартфоны мало кто заметил, что Honor (известный в народе как «Huawei минус выпендрёж») выпустил один из самых крутых флагманов по соотношению крутизны камер и цены — с камерами, процессором и рядом фишек из дорогущего Mate 30 Pro, но с постоянной ценой на несколько десятков тысяч рублей ниже. Сейчас этот смартфон дешевле, чем любой настолько же быстрый + крутой по фотографированию Samsung, Huawei, Realme, iPhone, Oppo и так далее. Откуда такая щедрость и почему его не разметают с полок, если он такой хорош, как мы сейчас вам «заливаем»?

Удивительно, как относительно недавно появившийся бренд начал задавать тренды на рынке смартфонов. Всего два года назад был представлен Honor 10 — смартфон, который первым получил те градиентные расцветки, которые сейчас можно встретить почти у всех производителей в любой ценовой категории. Теперь Honor пошла дальше и сделала кое-что новое — форму для модулей камер, которую воруют все конкуренты подряд. Скажете, что в Samsung что-то подобное успели реализовать раньше? Нет, корейцы на этот раз радикально отстали, увы.

Больше цветов и никаких градиентов

V30 Pro был представлен в Китае еще задолго до европейской презентации, приуроченной к MWC 2020 — аж в ноябре прошлого года. Спинка и блок камер, случайно, ничего не напоминают? То-то же. А теперь так делают все — та же Vivo не так давно неожиданно запустила вообще новую линейку игровых смартфонов IQOO с идентичным внешним видом.

Что поменялось со времен Honor 20 Pro?

На самом деле, ключевых изменений не так много. Да, внешний вид адаптировали под более современные требования, «железо» взяли у полноценных флагманов Huawei, а в остальном — это логичное обновление предыдущего поколения. То есть суть смартфона, которая заключалась в недорогой интерпретации актуальных флагманских тенденций, осталась прежней.

Но есть и проблема. V30 Pro — это полностью новый смартфон, созданный компанией уже после введения санкций, заставляющих Huawei и Honor отказываться от использования сервисов Google, которые теперь надо ставить самостоятельно. Да, теперь даже на Honor.

Технические характеристики

Honor V30 Pro
Операционная системаAndroid 10 + Magic UI 3
ЭкранIPS, 6,57", 20:9, 2400х1080 п., 400 ppi
ПроцессорHiSilicon Kirin 990 5G (2 ядра Cortex-A76, частота 2,86 ГГц + 2 ядра Cortex-A76, частота 2,36 ГГц + 4 ядра Cortex-A55, частота 1,95 ГГц)
ГрафикаMali-G76 MP16
Оперативная память6/8 Гб
Накопитель128/256 Гб
СвязьWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
КамерыТройная основная: 40 Мп + 8 Мп + 12 Мп (ƒ/1,6 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2), фазовый автофокус, светодиодная вспышка, пятиосевая оптическая стабилизация и в основном, и в телемодуле Двойная фронтальная: 32 Мп + 8 Мп (ƒ/2,0 + ƒ/2,0)
Аккумулятор4100 мАч

Внешний вид

После кучи тонких и легких смартфонов, которые, кажется, порой могут сломаться от одного чиха, встретить устройство, которое будет удобно лежать в руке — что-то сродни экстазу. Острые грани не режут ладонь, а увесистый корпус дает вполне осязаемое ощущение надежности. Поэтому большие размеры и немаленький вес — это не всегда плохо.

Honor V30 Pro

При разблокировке выронить смартфон сложно. Сканер отпечатков в Honor V30 Pro встроен прямиком в кнопку питания. Если в случае со сканером отпечатков пальцев под дисплеем приходится проявлять недюжинную смекалку для того, чтобы разблокировать телефон и удержать его, не отправив бороздить бескрайние просторы асфальта, то со сканером сбоку таких проблем нет ни для левшей, ни для правшей.

Honor V30 Pro

Что спереди? Отличительная черта многих бюджетных флагманов в этом году — двойная фронтальная камера, спрятанная в вырез в дисплее. Подобная используется и в Realme X50 Pro, и в Pocophone X2 (он же Redmi K30) и обусловлено это наличием широкоугольного сенсора. Он не добавляет какой-то необходимой функциональности смартфону — лишь возможность делать снимки себя любимого с широким углом обзора. Полезно? Вопрос спорный, потому что я предпочел бы систему распознавания лица. Это хотя бы как-то оправдало «съеденное» место в статус-баре.

Не забыли в Honor и про матовое стекло на спинке, которое по инерции должно было стать модным после презентации iPhone 11. Тут оно есть и выглядит, как минимум, интереснее, чем приевшийся глянец у того же Galaxy S20.

Honor V30 Pro

Главный плюс такого покрытия - это защита от быстрого появления отпечатков пальцев. Кстати, с царапинами и разного рода потертостями дела обстоят схожим образом. За пару недель эксплуатации как в чехле, так и без, смартфон не получил серьезных «боевых увечий». Mate 30 Pro за такой же срок использования собирает кучу царапин — от незаметных, до совсем уж глубоких.

Экран и оболочка

За последние полтора года в мобильной индустрии изменилось многое, но не преданность Honor к IPS-дисплеям. Для противников AMOLED-экранов — праздник. Никакой дополнительной нагрузки на глаза в виде ненавистной широтно-импульсной модуляции (ШИМ) или выгорания пикселей. И в то время, пока все производители пытаются прыгнуть выше головы, Honor (за исключением Honor 30, которые вышли позже) спокойно придерживался принципа «тише едешь дальше будешь». Если оценивать экран трезво и убрать все эпитеты в сторону, то на этот раз прорыва не вышло. Экран остался примерно таким же, как и в Honor 20 Pro, но стал больше — 6,57" против 6,26".

Honor V30 Pro

Результаты теста дисплея Honor V30 Pro
Максимальный уровень яркости (мин./макс.)364/1,9 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1085:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)100%
DeltaE (меньше = лучше)8,5
Гамма (идеальная — 2,2)2,8
Цветовая температура (идеальная = 6500K)9000К

Обычная IPS-матрица без идеальных показателей цветопередачи, с привычным для Honor уклоном в сторону холодных оттенков (немного исправить ситуацию можно в настройках экрана, выбрав режим "обычный"), но вполне пригодная для повседневного использования. Получился ли экран флагманским? Скорее нет, чем да.

Лично меня не смогли впечатлить только две вещи — контрастность (далеко не флагманская, увы) и наличие заметного расстояния между поверхностью стекла и самим дисплеем. Небольшое, но все-таки расстояние. Скорее всего, такой эффект дает стекло, защищающее сам экран, но факт остается фактом — расстояние между поверхностью стекла и экраном заметно.

Производительность и автономность

Спорим, вы не ожидали от смартфона за 37 тысяч рублей производительности на уровне актуальных флагманов этого года? Так вот, в V30 Pro используется Kirin 990 5G. Он же «стоит» и в Mate 30 Pro, и даже в новом Huawei P40 Pro. Производительности «за глаза», а в сочетании с 8 Гб оперативной памяти можно вообще забыть про то, что такое выгруженные приложения. Да, есть флагманы в которых по 12 и 16 Гб ОЗУ, но смысла в таких больших объемах пока что нет — обычная «гонка вооружений» и извечное сравнение «у кого больше». Если на этом получилось сэкономить без вреда для покупателя, то почему бы и нет?

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Результаты тестирования в AnTuTu Benchmark

Процессор обладает восемью ядрами, разделенными на три отдельных кластера, где один кластер включает два ядра Cortex-A76, второй — два ядра Cortex-A76 (с меньшей частотой), а третий — уже четыре ядра Cortex-A55.

В сравнении с Kirin 980, структура чипа не поменялась, но выросли частоты. За счет этого процессор опережает прошлогодний Snapdragon 855 почти на 10 % в однопоточных задачах и на 9 % — в многопоточных. Сам смартфон почти не греется даже при серьезной нагрузке в виде запуска тяжелых игр и проведения синтетических тестов.

Результаты тестирования батареи

По идее, Kirin 990 и аккумулятор на 4200 мАч должны были вывести смартфон в нашем тесте автономности наверх, но кое-что не позволило это сделать. Да, речь по IPS-дисплей, который «жрёт» заряд батареи за семерых. Но даже при таком выборе выборе типа дисплея — смартфон без проблем выдерживает день активного использования.

Нужно ли больше? Только в том случае, если нужно где-то срочно похвастаться «попугаями». А если так получилось, что вы адекватный человек, который не «курит» форумы каждый день и не доказывает всем, что его «убийца с али» лучше, чем какой-нибудь допотопный сяоми, то ответ будет очевиден. Не будете же вы на полном серьезе утром, в будний день, ехать в ненавистный офис с 20-30% заряда аккумулятора.

Камера

Главное, что позаимствовал герой обзора от старшего брата в лице Mate 30 Pro - основной сенсор Sony IMX600. Это до сих пор один из лучших мобильных сенсоров и его использование в относительно недорогом устройстве можно считать победой.

Honor V30 Pro

С размером матрицы 1/1.7" и апертурой 1.6, камеру можно задействовать при любых условиях освещения, а ночью смело позволить себе снимать и без ночного режима, просто «задрав» значения ISO до рекордного значения в мобильных сенсорах — 409 600. Вот на что способно устройство в полной темноте.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Honor V30 Pro: ночь, без источников освещения

Honor V30 Pro: плохие условия освещения

Днем снимки получаются живыми. Не яркими и перенасыщенными при помощи алгоритмов, а именно живыми. С нормальной детализацией, оптимальной резкостью и естественными цветами. Это касается и портретов, и обычных повседневных снимков.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Honor V30 Pro: день, основной модуль

Honor V30 Pro: день

Второму модулю в Honor решили дать громкое и выделяющееся название — Cine Lens. Cine Lens — это такая широкоугольная камера (видели и пошире), снимающая с разрешением 12 Мп и соотношением сторон 16:9. Здесь используется не такой продвинутый сенсор, как у Mate 30 Pro, и это заметно сразу же. Если днем камере удается выдавать сносную картинку, то вечером все меняется далеко не в лучшую сторону. Смотрите сами.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Honor V30 Pro: широкий угол, день

Honor V30 Pro: ночь, широкий угол

Третья камера — это полноценный зум-модуль с оптической стабилизацией и трехкратным оптическим увеличением. Не гибридным, как в Galaxy S20, а именно оптическим. "Воткнули» его не для очередной маркетинговой галочки. Если сравнить «кроп» с 40 Мп-кадра со снимком, сделанным на этот модуль, то разница будет не в пользу «кропа». Местное трехкратное увеличение дает возможность "ломать" границы применения камеры без ущерба для качества. Даже на большом мониторе такие снимки выглядят резкими, без "мыла" в мелких деталях.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Honor V30 Pro: день, зум-модуль

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Honor V30 Pro: фронтальная камера, основной модуль

Несколько параграфов назад я уже писал о том, что в Honor решили использовать двойную фронтальную камеру. Если широкоугольная способна выдавать приличную картинку только днем, то камера со стандартным фокусным расстоянием делает хорошие снимки как днем, так и вечером. Почти что без «мыла» и перенасыщенных цветов.

Конкуренты

Honor V30 ProSamsung Galaxy Note 10 LiteRealme X3 Superzoom
Операционная системаAndroid 10 + Magic UI 3Android 10 + One UIAndroid 10
ЭкранIPS, 6,57", 20:9, 2400х1080 п., 400 ppiSuper AMOLED, 6,7", 1080х2400 п., 394 ppiIPS, 6,6",1080 × 2400 п., 20:9, 120 Гц 399 ppi
ПроцессорHiSilicon Kirin 990 5G (2 ядра Cortex-A76, частота 2,86 ГГц + 2 ядра Cortex-A76, частота 2,36 ГГц + 4 ядра Cortex-A55, частота 1,95 ГГц)Samsung Exynos 9810 (4 ядра Mongoose M3, частота 2,7 ГГц + 4 ядра Cortex-A55, частота 1,7 ГГц)Qualcomm Snapdragon 855+ (1 ядро Kryo 485 Gold, частота 2,96 ГГц, 3 ядра Kryo 485 Gold, частота 2,42 ГГц и 4 ядра Kryo 485 Silver, частота 1,8 ГГц)
ГрафикаMali-G76 MP16Mali-G72 MP18Adreno 640
Оперативная память6/8 Гб6 Гб12 Гб
Накопитель128/256 Гб128 Гб256 Гб
СвязьWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSSWi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GalileoWi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BDS
КамерыТройная основная: 40 Мп + 8 Мп + 12 Мп (ƒ/1,6 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2), фазовый автофокус, светодиодная вспышка, пятиосевая оптическая стабилизация и в основном, и в телемодуле Двойная фронтальная: 32 Мп + 8 Мп (ƒ/2,0 + ƒ/2,0)Тройная основная: 12 Мп + 12 Мп + 12 МП (ƒ/1,7 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2), фазовый автофокус, оптическая стабилизация в основном и телемодулях, светодиодная вспышка, Фронтальная: 32 Мп (ƒ/2,2)Основная четверная: 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп (ƒ/1,8 + ƒ/3,4 + ƒ/2,3 + ƒ/2,4) Фронтальная: 32 Мп + 8 Мп (ƒ/2,5 + f/2.2)
Аккумулятор4100 мАч4500 мАч4200 мАч
Размеры162,1х75,8х8,8 мм163,7х76,1х8,7 мм163х75,8х8,9 мАч
Масса206 г199 г202 г
Цена36 990 рублей39 990 рублей35 990 рублей

Galaxy Note 10 Lite

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Galaxy Note 10 Lite

Экспериментальный выход линейки Note в средний сегмент получился удачным: цена вдвое меньше, чем у обычного Note 10+, и не такой свежий, но все еще актуальный и мощный Exynos 9810. Да и большой экран с «дыркой» по центру никуда не делся.

Да, в бенчмарках смартфон набирает меньше баллов, чем Honor V30 Pro, и стоит на пару тысяч дороже («серое» устройство обойдется по такой же цене, только тс-с-с). Но кому это важно, когда Samsung предлагает аж целый S Pen и функционал непосредственно из флагманской линейки?

Realme X3 Superzoom

Realme X3 Superzoom

Realme X3 Superzoom — один из самых дешевых флагманов на прошлогоднем топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855+. Тяп-ляп модифицированная версия старого флагмана Realme X2 Pro. Вместо 90 Гц AMOLED дисплея поставили 120 Гц IPS (отчасти приятнее глазу, но хуже автономность), улучшили зум-камеру (5x оптический зум против 3x в Honor View 30 Pro), но ухудшили скорость зарядки (было с 0% до 100% за 35 минут, стало за 55 минут). Довольно унылый с точки зрения баланса мобильник, но любителям быстрой китайщины придётся по вкусу.

Итоги

Смотрите, какие интересные реалии у нас получаются:

  • Xiaomi убежали в «люкс» и просят за свой нынешний флагман (обзор) 70 тысяч рублей. Вольному воля, но такая цена за младшую версию (есть ведь ещё Mi 10 Pro) с одной (!) сим-картой и Full HD+ дисплеем выглядит нагловато. В «серой» рознице за 30 тысяч можно найти Mi Note 10 с 128 ГБ и дохлым (за такие деньги) процессором уровня бюджетных смартфонов. Но он всё равно хуже по качеству камер, чем Honor View 30 Pro.
  • Samsung оценивает самый младший Galaxy S20 в 55-70 тысяч рублей в оф.рознице. И это тоже дороговато за смартфон, который по экрану, камерам и автономности такой же, как прошлогодний S10. Разница только в том, что не «тормозит», как постаревшая модель с новыми прошивками.
  • LG и Meizu, будем считать, умерли, да упокоится душа их.
  • Актуальный флагман Sony (Xperia 1 Mark II) стоит 80 тысяч рублей.
  • Остаются два неожиданных «реальных» конкурента: Huawei P40 («просто» Мария P40) и… Samsung Galaxy S10!

Honor V30 Pro

Huawei P40 интересен тем, что в некоторых местах стоит уже 40 тысяч (а в некоторых, правда, 50), предлагает более качественный OLED-дисплей и более крутую автономность, ну и по камерам очень близок: селфи-камера и зум-камера (телефото) в этих двух смартфонах одинаковые. Но! Honor View 30 Pro гораздо быстрее заряжается от розетки, и умеет подзаряжать другие гаджеты без проводов (реверсивная зарядка), а Huawei P40 в этом плане немного урезан.

Samsung Galaxy S10 стоит (бардак какой-то) от 41 тысячи до 60 тысяч в официальных магазинах — просто у различных торгашей разное представление о том, по какой цене его можно продать. И вот за 41 тысячу он выглядит интересной альтернативой Honor View 30 Pro. Потому что есть Google-сервисы, более крутая видеосъёмка (по фото, пожалуй, View 30 Pro как минимум не хуже, а то и лучше), водозащита (!), разъём для наушников (!!), слот для карты памяти (!!!), стереодинамики, более чёткий и качественный дисплей, да и вообще просто очень всего дофига. Но, увы, смартфон разряжается быстро, а заряжается долго, процессор горячий и задумчивый. Все Самсунги стареют одинаково и, хотя остаются высококлассными смартфонам и в любом случае, их недостатки стоит учитывать перед покупкой, а не пытаться привыкнуть к ним после того, как с карточки снялись деньги.

Так или иначе, Honor View 30 Pro — это смартфон с самыми крутыми камерами в диапазоне до 35-37 тысяч рублей, заимствованы у флагманского Huawei Mate 30 Pro (но без извращений с формой корпуса и кнопками, как у Mate) и по этой дисциплине замены ему до сих пор нет. Как и нет подвоха (хотя при такой цене кажется, что он должен быть) — просто это первый Honor без Google-сервисов (Huawei без сервисов продавались и раньше, но продажники у Honor и Huawei разные), и китайцы очень боялись, что его не будут покупать вообще, поэтому снизили цену до минимально возможной. И они были правы — смартфон прошёл почти незамеченным из-за волны ненависти к мобильникам без Google Play, но сейчас, когда в Huawei AppGallery уже есть самые популярные приложения и начали работать Facebook и т.д., что не работало раньше, реалии изменились, а более выгодных вариантов с аналогичным процессором + камерами на горизонте не появилось.

Покупать? Если для вас не критично важны сервисы Google и/или вы умеете их устанавливать «через не могу» (как этим занимаются ребята на форуме 4PDA), а максимальное качество фото и флагманский процессор подешевле очень хочется — это один из лучших вариантов, наряду с «серым» Huawei P40. Если хочется примерно такой же смартфон, но без проблем с Google-сервисами, копите 45 тысяч на Huawei P30 Pro. Если вам подавай дисплей, крутые стереодинамики и максимально качественную видеосъёмку в 4K, уж лучше взять Samsung Galaxy S10, пока такие ещё есть в продаже по разумной цене (от которой Самсунг стремительно убегает в сторону более дорогих моделей).

8
/10
Оценка по версии Ferra
Honor V30 Pro