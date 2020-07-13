В этом году флагман Xiaomi стал в два раза дороже, чем в предыдущем. Стал ли он в два раза лучше?

Впрочем, уже Xiaomi Mi 9 продавался чуть дороже, чем Mi 8, а позже и вовсе был снят с продажи (и, как по мне, зря — отличный за свои деньги смартфон). Однако новинка, Xiaomi Mi 10, в официальном (именно официальном!) магазине продаётся… Аж за 70 тысяч рублей. Напомню, Mi 9 стоил 35 тысяч. Подорожание — ровно в два раза.

Конечно, есть вариант найти “серый” Mi 10 значительно дешевле — примерно за 45 тысяч рублей, но это уже будет 8/128 Гбайт вместо 8/256 Гбайт. Вряд ли дополнительные 128 Гбайт должны стоить 15 тысяч рублей, но вы позже поймёте, почему в данном смартфоне количество внутренней памяти так важно.