В этом году флагман Xiaomi стал в два раза дороже, чем в предыдущем. Стал ли он в два раза лучше?
Впрочем, уже Xiaomi Mi 9 продавался чуть дороже, чем Mi 8, а позже и вовсе был снят с продажи (и, как по мне, зря — отличный за свои деньги смартфон). Однако новинка, Xiaomi Mi 10, в официальном (именно официальном!) магазине продаётся… Аж за 70 тысяч рублей. Напомню, Mi 9 стоил 35 тысяч. Подорожание — ровно в два раза.
Конечно, есть вариант найти “серый” Mi 10 значительно дешевле — примерно за 45 тысяч рублей, но это уже будет 8/128 Гбайт вместо 8/256 Гбайт. Вряд ли дополнительные 128 Гбайт должны стоить 15 тысяч рублей, но вы позже поймёте, почему в данном смартфоне количество внутренней памяти так важно.
Внешний вид
Xiaomi Mi 10 совсем не похож на своих предшественников. Mi 9 довольно сильно напоминал Mi 8, кроме “моноброви”, а вот Mi 10 скорее напоминает Xiaomi Mi Note 10, в чём есть даже некая логика. Правда, основные проблемы внешности Mi Note 10 здесь исправлены.
Во-первых, изгиб экрана хоть и есть, но не такой сильный — нет этого мерзкого ухода “в глубину” по краям. Во-вторых, рамки слева и справа заметно меньше — есть хоть какой-то смысл от изгибов. В-третьих, основная камера расположена дальше от центра, из-за чего при съёмке с помощью ручного стабилизатора DJI Osmo Mobile 2 конструкция самого стаба не попадает в объектив, как было у Mi Note 10.
При этом, сзади расположение камер всё равно очень сильно похоже на Mi Note 10. Просто, видимо, модули местами поменяли.
В руке держать Mi 10 комфортно, но лично я всё равно больше предпочитаю относительно компактные Mi 8/Mi 9.
Однако беда пришла откуда не ждали. Достав лоток для сим-карты я обнаружил… Всего один слот, да ещё и на такой панели, которая явно проектировалась с учётом наличия двух слотов!
То есть, ещё раз — у Xiaomi Mi 10 всего один слот для симки (nano-SIM), и отсутствует слот для карты памяти. Теперь вы понимаете, почему, с одной стороны, уж если брать, то брать версию с 256 Гбайт — официально продаётся только такая и только за 70 тысяч. С другой, предложения с 128 Гбайт реально выгоднее, хотя и там цена выше, чем было у Mi 9. 3,5-мм тоже не завезли — флагманам не положено (скажем, у нового Xiaomi Redmi Note 9 Pro он есть). Хорошо хоть USB-C на месте, ну и NFC, само собой.
Экран
Экран у Xiaomi Mi 10 получился действительно отличным. Высокая яркость, хорошая цветопередача, да ещё и частота обновления 90 Гц.
|Xiaomi Mi 10 - насыщенные цвета
|Xiaomi Mi 10 - естественные цвета
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|505/1,92 кд/м2
|475/1,87 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,08
|2,21
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
|6500К
Даже характерное для AMOLED искажение цветов под наклоном здесь почти не ощущается.
К слову, сканер отпечатков пальцев здесь встроен в экран и к нему никаких претензий — работает, быстро и точно.
Производительность и автономность
Имея лучший на рынке процессор (не считая Apple), неудивительно, что Xiaomi Mi 10 забрался на вершину графика производительности (вместе с Oppo Find X2).
Удивительно другое — сколько Mi 10 при этом работает от аккумулятора.
Отмечу, что тест автономности я проводил при настройке экрана на 90 Гц, то есть, никаких поблажек тут не было. Можете для интереса найти на диаграмме выше тот самый Oppo Find X2, с таким же процессором.
Короче говоря, по соотношению производительность/автономность Xiaomi Mi 10 — безоговорочный лидер нашего рейтинга.
Камера
Xiaomi Mi 10 — флагманский смартфон от Xiaomi, поэтому и качество камеры тут наивысшее для компании (впрочем, в Mi 10 Pro должно быть ещё лучше, но его я пока не тестировал). Правда, я бы не сказал, что камера здесь прям оправдывает цену смартфона, но после Oppo Find X2 за 73 тысячи рублей я уже и не знаю, к каким ценам апеллировать.
В составе модулей камеры присутствуют: основной модуль с разрешением 108 Мп, сверхширокоугольный модуль 13 Мп, а также “довесок” из макро-модуля и сенсора глубины, каждый по 2 Мп. В целом, можно считать, что тут всего две камеры — основная и сверхширокоугольная. Например, даже когда вы снимаете с увеличением 2х, судя по данным EXIF, снимок выполняется на ту же 108 Мп камеру. В некоторых ситуациях, это даже позволяет разглядеть чуть больше деталей, но не настолько, как если бы зум был настоящим.
Впрочем, подобную хитрость используют и Samsung. Причину такого я уже объяснял — широкугольные (не путать со сверхширокоугольными) модули высокого разрешения всё равно имеют наилучшее качество съёмки и наивысшую светосилу. Тогда как “честные” 2х-5х модули хороши только при ярком освещении.
С другой стороны, ночью Mi 10 старается уже чересчур. Да, в начале июля в Москве сложно увидеть настоящую тёмную ночь, но всё равно, по ощущениям, камера “переводит” стрелки часов этак часа на 2 назад, чрезмерно высветляя небо.
Вы можете подумать, что эта проблема легко решается ручными настройками, именно поэтому я сделал около 22 часов вечера три снимка в ручных настройках с разной поправкой экспозиции: -4, 0, +4.
Как видите, если сделать небо реалистично тёмным, то всё остальное вообще проваливается в полную темноту. Так что, если пересвет неба вас не устраивает, ответ один — снимать в RAW.
Однако сверхширокоугольный модуль с ночными сценами не справляется вообще. Получается жуткое мыло и темнота.
Что касается видео, то за исключением съёмки в 8К Xiaomi не особо что-то улучшили после Mi 9. Во-первых, при разрешении выше Full-HD снова проявляется перенасыщение цветов — будто какую-то специальную обработку наложили. В 8К эффект ещё сильнее. Иногда это даже очень в тему, а иногда раздражает.
Также в 8К тут проявляется и “эффект желе” — стоит чуть подвигать смартфон, как вся картинка начинает “плыть”.
Ночью же видеосъёмка мне не понравилась. Выбирая различные настройки (разрешение, частоту кадров) ты, по сути, выбираешь между “мылом” и чересчур затемнённой сценой (при почему-то всё равно пересвеченном небе). В общем, если захотите что-то снимаьт ночью - придётся долго возиться с освещением.
Конкуренты
|Xiaomi Mi 10
|Samsung Galaxy S20+
|Honor 30 Pro+
|Операционная система
|Android 10 + MIUI 12
|Android 10 + One UI 2
|Android 10 + Magic UI 3
|Экран
|6,67'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 386 ppi, HDR10+, 90 Гц
|6,7'', 1440x3200 пикс., 20:9, AMOLED, 525 ppi, HDR10+, 120 Гц (FHD)
|6,57'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 392 ppi, 90 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 865, Kryo 585 2,84 ГГц + 3x Kryo 585 2,42 ГГц + 4x Kryo 585 1,8 ГГц
|Exynos 990, 2x Mongoose M5 2,73 ГГц + 2x Cortex-A76 2,5 ГГц + 4x GHz Cortex-A55 2,0 ГГц
|Kirin 990, 2x Cortex-A76 2,86 ГГц + 2x Cortex-A76 2,36 ГГц + 4х Cortex-A55 1,95 ГГц
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G77 MP11
|Mali-G76 MP16
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|128 Гбайт + MicroSD
|256 Гбайт + NM до 256 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi ac/6, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi ac/6, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi ac/6, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная квадро: 108 Мп f/1,7 + сверхширик 13 Мп f/2,4 + макро 2 Мп f/2,4 + сенсор глубины 2 Мп f/2,4, качество видео: до 4320@30 FPS Фронтальная: 20 Мп f/2,2
|Основная тройная: 12 Мп f/1,8 + теле 64 Мп f/2,0 + сверхширик 12 Мп f/2,2, качество видео: до 4320@24 FPS Фронтальная: 10 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|4780 мАч
|4500 мАч
|4000 мАч
|Размеры
|162,5x74,8x9 мм
|161,9x73,7x7,8 мм
|160,3x73,6x8,4 мм
|Масса
|208 г
|188 г
|190 г
|Цена
|70 тысяч рублей
|75 тысяч рублей
|55 тысяч рублей
Samsung Galaxy S20+
Забавно, что в кои-то веки Samsung конкурирует с Xiaomi не только по техническим характеристикам, но и по цене. 70 тысяч — это цена “обычного” Galaxy S20, а S20+ стоит лишь чуть (относительно этой цифры) дороже. Сказать “сяоми луДше”, впрочем, тут язык не поворачивается: при чуть большем экране более высокого разрешения Samsung меньше, легче и тоньше. Плюс, частота обновления экрана у него аж 120 Гц, правда, в режиме Full-HD, но, ведь, именно такой стоит в Xiaomi Mi 10. Дополнительно, у Samsung есть защита корпуса по IP68, а качество камеры всё-таки заметно выше во всех режимах, кроме мало кому нужного сейчас 8К — тут Samsung снимает лишь в 24 к/с вместо 30 к/с, но зато не имеет этой перенасыщенности цветов, как у конкурента. Пожаловаться на Galaxy S20+ можно только из-за процессора — многие ругают европейские версии на Exynos вместо американских на Snapdragon, ну и встроенной памяти за 75 тысяч рублей тут меньше, а также автономность не настолько хороша. Зато есть слот для MicroSD, как, кстати, и поддержка двух симок (жаль только, что не всё сразу).
Honor 30 Pro+
Итак, до 70-тысячных флагманов Mi 10 не очень дотягивает, зато с Honor 30 Pro+ за 55 тысяч рублей уже конкурирует. Камера у Honor всё же лучше, да и есть 5-кратный оптический зум, но зато процессор и автономность чуть слабее. Honor сравним с Mi 10 по габаритам (хотя всё равно чуть меньше) и тоже имеет 256 Гбайт встроенной памяти. Теоретически её можно расширить, но только если у вас есть “особенная хуавеевская” карта памяти, так что и тут примерно на равных. В общем, есть простор для рассуждений о выборе, хотя разница в цене уже весьма приличная.
Итого
Сам по себе, в отрыве от предшественников и цены, Xiaomi Mi 10 — хороший смартфон, который производит в целом приятное впечатление. Он хорошо лежит в руке, у него великолепный экран, работает он шустро и очень долго, неплохо снимает — в общем, казалось бы, просто мечта.
Восприятие омрачают мелочи. Те, кто привык ходить с предыдущими Mi 8/Mi 9 будут “десяткой” скорее разочарованы — она значительно крупнее, да и стоит аж в два раза дороже, чем предшественник. Уточню — не чем предшественник спустя год, а чем предшественник на старте продаж. Как если бы доллар (тьфу-тьфу) подорожал ещё в два раза. Дополнительно, пользователей лишили второй симки.
Пожалуй, официальному представительству компании стоило бы завести в Россию версию подешевле — скажем, с 8/128 Гбайт. Стремление Xiaomi тоже делать дорогие флагманы понятно, и, возможно, когда-то они этого достигнут (как Samsung когда-то), но вряд ли вчерашний владелец iPhone/Galaxy побежит сегодня за Mi 10.
- Великолепный экран
- Топовая производительность
- Лучшая в своём классе автономность
- Всего одна симка
- Очень высокая цена
- Камера не дотягивает до аналогичных по цене конкурентов