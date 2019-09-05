Самый мощный: первый взгляд на игровой смартфон Asus ROG Phone II

|Asus ROG Phone II Elite/Ultimate
|Экран
|6,59", 1080х2340 пикселей, 19,5:9, Super AMOLED, HDR10+, 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 855+ 2,96 ГГц
|Графика
|Adreno 640
|Оперативная память
|12 Гбайт
|Накопитель
|512 Гбайт/1 Тбайт
|Камеры
|Основная двойная: 48 Мп + 13 Мп, фронтальная: 24 Мп
|Аккумулятор
|6000 мАч
На всякий случай, напомню, в чём заключаются главные проблемы смартфонов как игровых устройств. По факту сегодня в мире мобильников мощности настолько высокие, что уже сравнимы с базовыми версиями домашних игровых консолей (а Nintendo Switch так и вовсе позади). Однако домашние консоли имеют внушительные системы охлаждения - роскошь, непозволительная для компактных устройств. Мобильники обычно не имеют активного охлаждения (вентилятора), довольствуясь пассивным (радиаторы), но ввиду небольших размеров даже массивный радиатор в смартфон не поставишь.
Получается, стоит запустить на смартфоне что-то тяжёлое, система на чипе довольно быстро начинает нагреваться, а когда нагрев превышает допустимый предел, возникает так называемый «тротлинг». Этим словом называют состояние, при котором процессор пропускает некоторые такты, что фактически выражается в снижении тактовой частоты (пропущенные такты, то есть, когда вычисления не проводились, очевидно нам бесполезны). Грубо говоря, чем мощнее смартфон, тем он медленнее.
Таким образом, решение проблемы охлаждения для игрового смартфона даже гораздо важнее, чем управление. Тем более, что игры для мобильников давно уже научились учитывать отсутствие кнопок (хотя и тут у ROG Phone II есть пара козырей).
В ROG Phone II в качестве системы охлаждения применяется Vapour Chamber - то есть, паровая камера. В ней находится жидкость, которая то испаряется, забирая тепло у горячих частей, то снова конденсируется, отдавая тепло наружу. Это намного эффективнее обычного мобильного радиатора.
Однако поэтому же при длительной и высокой нагрузке ROG Phone II бывает очень даже горячим.
Что касается управления, то один из самых главных недостатков мобильного гейминга - даже не сенсорное управление (как я уже сказал, игры уже разрабатываются с учётом данной особенности), а то, что пальцы закрывают экран. Плюс, при необходимости подключить устройство к зарядке - ещё и провод мешает (большинство более-менее крупных мобильных игр предназначены для игры в ландшафтной ориентации).
В Asus придумали решение для обеих проблем. Во-первых, правый бок смартфона (если держать его вертикально, как обычно) оборудован сенсорными зонами, которые работают примерно как «бамперы» у геймпадов консолей (LB/RB у Xbox One, L/R у Switch, L1/R1 у PS4). На эти бамперы можно повесить, например, смену оружия и стрельбу. Или прыжок. В общем, решение за вами. Конечно, полностью пальцы убрать с экрана не получится, но уже это значительно освобождает обзор экрана.
Во-вторых, на левом боку присутствует дополнительный разъём USB-C для зарядки - туда можно подключать зарядный кабель во время игры. Рядом с этим разъёмом расположен ещё один - для подключения внешних аксессуаров.
Экран
ROG Phone II оборудован 6,59-дюймовым экраном с матрицей AMOLED разрешением FHD+ (2340x1080 пикселей) и поддержкой широкого динамического диапазона HDR10. Максимальная частота обновления экрана - аж 120 Гц (в настройках доступны также варианты 60 и 90 Гц), время отклика пикселя - 1 мс. При этом, задержка ввода с сенсора (инпут-лаг) составляет всего 49 мс. Производитель утверждает, что опрос сенсора происходит с частотой 240 Гц - то есть, 240 раз в секунду. Как видно, это в два раза превышает максимальную частоту кадров.
Вообще, отличить частоту обновления 60 Гц от 120 Гц довольно легко (я проверял) - разница видна буквально невооружённым глазом, если переключать частоту в настройках и смотреть на анимацию интерфейса. Вот 90 Гц от 120 Гц - уже сложно отличить (но 60 Гц от 90 Гц всё равно легко).
Впрочем, стоит иметь ввиду, что далеко не каждая игра позволяет поддерживать такую частоту обновления экрана - многие игры вообще имеют ограничение на 30 fps, то есть, перерисовывают картинку лишь 30 раз в секунду и частоты выше 60 Гц для них избыточны. Однако Asus уже объявила о партнёрстве с некоторыми крупными разработчиками мобильных игр именно в целях поддержки 120 Гц.
Интересно также, что заявленное среднее отклонение от заданного цвета (дельта E) для ROG Phone II - меньше единицы, как и для профессиональных ноутбуков Asus ProArt StudioBook. Впрочем, это можно будет легко проверить, как только смартфон попадёт к нам на полноценное тестирование. Дельта E - это один из тех параметров, на которые мы в ferra.ru тестируем каждый смартфон.
Аксессуары
Для ROG Phone II уже выпущен огромный набор аксессуаров, большинство из которых подключаются к разъёму на левом боку корпуса. Например, имеется компактный внешний вентилятор - для дополнительного отвода тепла от корпуса.
Но самое интересное, на мой взгляд - накладка с кнопками и стиками, превращающая ROG Phone II в подобие Nintendo Switch, а также дополнительный экран, с которым смартфон уже напоминает Nintendo 3DS.
Здесь дополнительный экран будет сверху, а сам смартфон ставится в нижнюю часть. Таким образом, игры могут использовать оба экрана сразу - например, для отображения какой-то информации, которой основной экран лучше не захламлять. На сегодняшний день такой аксессуар поддерживается игрой Asphalt 9 - в ней на нижнем экране отображается мини-карта трассы.
Важный момент - некоторые аксессуары можно использовать не только по отдельности, но и вместе. То есть, тот же дополнительный экран позволяет присоединить также блок с клавишами. Или можно поставить клавиши и вентилятор.
Аккумулятор
И самое интересное - ROG Phone II оборудован аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Это невероятно много, но, с другой стороны, логично - разряжаться такой смартфон тоже будет как никто другой. Поэтому сейчас, до тестирования, сложно даже приблизительно предсказать - сколько проработает ROG Phone II при полной нагрузке. Прежде всего, это зависит от запущенной игры и выбранной часто обновления экрана. Но мы уже видим, как и 3000–4000 мАч смартфоны сегодня могут в нашем игровом тесте проработать до 8 и даже 10 часов, пусть и в относительно старой Modern Combat 5.
К внушительному аккумулятору прилагается 30-ваттная зарядка, которая позволит за час зарядить смартфон с нуля до примерно 66%.
Цены и доступность
Российские цены в Asus пока не называют, но известны европейские. За ROG Phone II Elite производитель просит 899 евро, а за Ultimate Edition, где больше памяти - 1199 евро. В общем случае, европейские цены можно смело пересчитывать в российские по текущему курсу, хотя могут быть и исключения. Но в пересчёте получается 65,5 тысяч рублей и 87,5 тысяч рублей соответственно.
Будут ли брать? Сложно сказать. Нужно понимать, что ROG Phone II - это не просто смартфон для игр, а супер-флагман - смартфон с топовыми и даже уникальными характеристиками. Один вопрос остаётся - как будет снимать камера. Я не стал делать фотографии на презентации - производитель заявляет, что камера пока не доведена до финального состояния, а значит, это будет как гадание на кофейной гуще. Что точно известно - используется 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586 плюс неизвестный 13-мегапиксельный сенсор в качестве второй камеры. Фронталка - 24 Мп.
В Европе ROG Phone II Elite Edition будет доступен с конца сентября, а Ultimate Edition появится в четвёртом квартале 2019 года.