Самый мощный: первый взгляд на игровой смартфон Asus ROG Phone II

На всякий случай, напомню, в чём заключаются главные проблемы смартфонов как игровых устройств. По факту сегодня в мире мобильников мощности настолько высокие, что уже сравнимы с базовыми версиями домашних игровых консолей (а Nintendo Switch так и вовсе позади). Однако домашние консоли имеют внушительные системы охлаждения - роскошь, непозволительная для компактных устройств. Мобильники обычно не имеют активного охлаждения (вентилятора), довольствуясь пассивным (радиаторы), но ввиду небольших размеров даже массивный радиатор в смартфон не поставишь.

Получается, стоит запустить на смартфоне что-то тяжёлое, система на чипе довольно быстро начинает нагреваться, а когда нагрев превышает допустимый предел, возникает так называемый «тротлинг». Этим словом называют состояние, при котором процессор пропускает некоторые такты, что фактически выражается в снижении тактовой частоты (пропущенные такты, то есть, когда вычисления не проводились, очевидно нам бесполезны). Грубо говоря, чем мощнее смартфон, тем он медленнее.

Таким образом, решение проблемы охлаждения для игрового смартфона даже гораздо важнее, чем управление. Тем более, что игры для мобильников давно уже научились учитывать отсутствие кнопок (хотя и тут у ROG Phone II есть пара козырей).