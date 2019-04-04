Почему снимать на смартфон лучше, чем на беззеркалку

Почему зум в смартфонах - это важно? Потому, что это единственный пункт, по которому они безоговорочно уступали фотоаппаратам.
Впрочем, даже без оптического зума смартфоны убили компактные камеры (“мыльницы”) с рынка практически полностью. Ни один производитель фототехники в здравом уме не будет сегодня вкладываться в раскрутку нового компактного фотоаппарата, если только это не имиджевая модель. Простые и недорогие фотокамеры просто “выбрасываются” на полки магазинов в небольших количествах и по остаточному принципу.
Так что, с компактами смартфоны уже разобрались, это свершившийся факт. И следующие на очереди - беззеркалки.
Тут можно отметить, что сами по себе беззеркальные фотоаппараты сегодня уже вполне успешно конкурируют с зеркальными - и по качеству, и, уж тем более, по функциональности. На стороне “зеркалок” по-прежнему остаётся время автономной работы, приверженность староверов, обилие аксессуаров и впечатлительность несведущих.
Один мой знакомый фотограф говорил мне, что на какие-нибудь концерты и мероприятия для съёмок он берёт большую зеркалку только по одной причине - с ней тебя могут пропустить вперёд, а с какой-нибудь компактной беззеркалкой, которая даже снимает ничуть не хуже, тебя засмеют, затолкают в самый угол и вообще не будут воспринимать как фотографа. Короче, значение фаллических символов в психологии приматов ещё никто не отменял.
Возьми большой фотоаппарат, приди на мероприятие - и ходи там куда хочешь. В какие-то закрытые помещения не пройдёшь - охрана потребует аккредитацию, но обычные люди будут везде пропускать. Фотограф же идёт! Пустите фотографа!
(Кстати, ответ на загадку выше - смартфон был справа, то есть, вторая фотка).
Тем не менее, у смартфонов свой путь и, помяните моё слово, скоро они подвинут и зеркалки - если останется что подвигать и с этим ранее не справятся беззеркалки. Уже сегодня камеры смартфонов в чём-то лучше тех же беззеркалок. И вот в чём.
Автоматика
Камеры в смартфонах стали настолько “умными”, что порой это даже покрывает их недостатки в светосиле. Безусловно, фотоаппараты тоже развиваются, но таких вычислительных мощностей и такого внимания к авто-режиму, как у смартфонов, у них всё равно нет. Сегодня почти в любом смартфоне есть искусственный интеллект, отвечающий за улучшение фотографии или, как минимум, подборку оптимальных условий съёмки.
Автоматика мобильных камер сегодня успешно борется с шумами, недостатком детализации, кадрированием при цифровом зуме. Ещё немного (ну лет 5, хотя концепты появляются уже сегодня - например, этот) и изображение будет вообще дорисовываться алгоритмами с минимальным участием оптики.
Дополнительные функции
Фотоаппараты, даже любительские - это весьма “строгий” инструмент. Смартфоны же могут позволить себе многое. От относительно бесполезных масок и стикеров, до весьма эффектных “живых фото”. Последние удобно делать когда для запечатления момента просто фотографии недостаточно, а видео — избыточно. Такие фото прекрасно просматриваются даже на устройствах, которые про них ничего не знают - в крайнем случае, вы увидите просто статичное изображение.
И всяческое "баловство", наподобие съёмки фото в HDR с дополнительной цветокоррекцией, как это можно делать на Huawei, на большинстве камер сделать автоматически невозможно. А значит невозможно и "вытянуть" хорошую цветопередачу в неблагоприятных условиях под готовый файл JPG.
Видео в 4К
Камеры с возможностью съёмки в 4К сегодня очень дорогие. Смартфон с такой функцией можно купить даже за 20 тысяч рублей. Причём, ещё не факт, что камера будет снимать видео лучше - это тоже сильно зависит и от модели и от производителя. А топовые смартфоны, такие как Samsung Galaxy S10, например, уже снимают 4K-видео со стабилизацией (!), или 1080p видео при 60 кадрах в секунду со стабилизацией (!!). Не говоря уже о 4K HDR-видео, которое выглядит просто восхитительно и доступно нам в смартфоне стоимостью 27-30 тысяч рублей (Sony Xperia XZ2 на сером рынке, например).
Впрочем, тут мы слегка задели ещё и видеосъёмку, но в ней особенно важен и следующий пункт.
Большая ГРИП
Да, с одной стороны, для съёмки тех же портретов нужна, наоборот, малая глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП). И смартфоны тоже пытаются её достичь при сочетании программных и аппаратных методов (в числе аппаратных - вторые камеры, сенсоры глубины и т.п.). Однако за пределами портретов с красивым боке, малая ГРИП - это скорее недостаток. Особенно в предметной съёмке, съёмке мероприятий, презентаций, видеосъёмке - в общем, во всех тех случаях, когда вся картинка должна быть максимально резкой.
Единственная причина появления не специально размытых снимков на смартфонах сегодня - это либо фокус не сработал, либо руки фотографа дрожат (а стабилизация не помогла или отсутствует). В остальном же получить чёткий снимок на смартфон сегодня проще, чем на камеру. В том числе, и по следующей причине.
Компактность
Смартфоны маленькие и лёгкие. А потому их удобно держать даже одной рукой, а двумя - и подавно. Чем тяжелее камера - тем сложнее её держать, тем сильнее она будет покачиваться в руках. Да, с одной стороны, её можно прижать к телу или глазу, но ещё лучше - если бы она просто была очень маленькой и лёгкой. Иначе придётся брать с собой ещё и штатив. Тогда как сегодня почти все смартфоны разрабатываются с учётом того, чтобы снимали хорошо в любых условиях без штатива.
Компактность смартфонов имеет и ещё один плюс - его сложнее сломать. Если уронить смартфон на землю - возможно, он получит пару вмятин. Не исключено, что появится трещина на экране (или на дополнительном стекле, если вы его наклеили). Но камера, скорее всего, останется в порядке.
И ещё. Хотя беззеркалки меньше и легче зеркалок, они всё равно достаточно объёмные и тяжёлые. Разница беззеркалки по сравнению с зеркалкой ощутима для фотографа, который носит с собой объективы на все случаи жизни, но для обычного человека это всё ещё громоздкий гаджет, который при этом крайне редко используется. Кстати, про объективы.
Не нужны объективы
Сменные объективы на камерах - это, с одной стороны, здорово, но каждый новый объектив с собой в сумке - это снова лишние габариты и вес. А ещё это огромные деньги - ибо хорошие объектвы стоят дорого, а “китовые” (то есть, идущие в комплекте с камерой) модели качеством обычно не блещут и весь потенциал камеры не раскрывают.
Смартфон, с другой стороны, может обзаводиться дополнительными объективами без потери компактности - взгляните хоть на Nokia 9. Или упомянутый уже Huawei P30 Pro с телеобъективом. И не нужно ничего докупать, ну кроме нового смартфона, но люди обновляют смартфон не только из-за камеры.
Да и вообще. Помимо камер в них, огромным преимуществом с точки зрения фотосъёмки обладают и сами смартфоны.
Экран
Цифровая фотография подарила нам одну замечательную вещь, которой, правда, многие начинающие “фотографы” почему-то не пользуются. И эта вещь - возможность сделать снимок, оценить его, и переделать, если там что-то не так. А чтобы посмотреть такой снимок нужен экран. И чем экран больше, ярче и качественнее - тем лучше видны достоинства и недостатки.
Сегодня лучше портативные экраны - у смартфонов. Причём, экран - одна из самых дорогих вещей в современном смартфоне. Фотографию можно рассмотреть во всех деталях, легко зуммируя и панорамируя её пальцами.
Обработка на месте
Продолжение предыдущего пункта. Все фотоаппараты умеют обрабатывать фотографии и предоставляют даже какие-то встроенные инструменты для этого, но все эти инструменты, к сожалению, неудобны. На смартфоне же можно сегодня и RAW “поковырять” и ретушью заняться. В общем, сделать всё, что нужно, и если результат всё ещё не устроит - переснять.
Конечно, не всё можно переснять, но с фотоаппаратом реально часто не понятно - получилась фотография или нет и получится ли её довести “до ума” дома. Приходится носить с собой ещё и ноутбук - то есть, ещё один громоздкий гаджет. Смартфон же для нужд обработки и публикации фотографии позволяет обойтись без него.
Публикация
Кстати, о публикации. Чтобы отправить сделанную на камеру фотографию, например, редактору - опять же нужен ноутбук, потому что в самом фотоаппарате даже при наличии Wi-Fi просто недостаточно функций для этого. При этом, в социальные сети фотографию загружать не очень-то удобно даже с ноутбука. Со смартфона это гораздо проще и, как следствие, быстрее.
Всяческие гибриды фотоаппарата и смартфона в итоге “не взлетели” - они были плохи в обоих ипостасях. Смартфон может стать фотоаппаратом только если не будет переставать быть смартфоном - компактным и удобным устройством. И многофункциональным, разумеется.
И, если что, всё это не голая теория. Мы в Ferra теперь так и делаем - снимки в наиболее оперативных новостях у нас сделаны на смартфон. Редактор Ferra приходит на мероприятие, фотографирует мобильником, и тут же пересылает новостнику качественные снимки в полном размере. На фотоаппарат мы пока ещё снимаем только гаджеты в обзорах и презентации, информацию с которых нельзя публиковать срочно.
А в чём фотоаппараты всё же лучше?
Напоследок, давайте рассмотрим и обратные примеры - когда выбор камеры для съёмки всё-таки предпочтительнее.
Тут всё просто - качество изображения в целом пока у хороших, дорогих фотоаппаратов выше, чем даже у топовых смартфонов. Но, в любом случае, для раскрытия этого качества нужны “прямые руки”, а с ними и на смартфон можно снять весьма прилично. Просто смартфон - не настолько универсальный инструмент, как фотоаппарат с правильно подобранными объективами.
Или вот макросъёмка. Большинство журналистов называют макросъёмкой просто съёмку с близкого расстояния, тогда как на самом деле это съёмка с отображением объекта 1:1 на сенсоре матрицы. Смартфоны сегодня так не могут - в первую очередь, потому, что среднестатистическому потребителю это не нужно. Да и макрообъектив не сделаешь компактным.
Да и вообще, большие сенсоры фотоаппаратов всё-таки бывают полезными - для той же малой ГРИП при съёмке портретов, для захвата большего количества света и деталей. Но это всё равно временно.
Ну и да - со смартфоном вы никого не убедите, что вы - фотограф.
Итого
Пора это признать тем, кто ещё сопротивляется - смартфон становится гаджетом “всё в одном”. Им можно и фотографии делать и на электронную почту отвечать и видео смотреть и музыку слушать и даже оплачивать покупки. Ну и в игры играть, хотя с этим сложнее - мобильные игры оставляют желать лучшего. Но кто знает - может, стримовские сервисы реально подтянутся? Вряд ли это будет Google, конечно, но всё-таки.
В узкоспециализированных гаджетах есть смысл только если вы либо профессионал (профессиональный фотограф) либо если вы реально чем-то увлекаетесь - например, теми же играми.
Ещё ноутбук остаётся удобнее для сложных комбинированных задач и печати текста - но и это временно. Так или иначе, смартфоны постепенно “убьют” многие виды техники. Вопрос лишь - когда.
Но главное - если вы не умеете фотографировать, то никакая дорогая камера вам не поможет научиться. А если умеете - то справитесь и со смартфоном. Как минимум, пора отказаться от фотоаппарата для непрофессиональных целей - лично я перестал брать камеру в отпуск, даже компактную беззеркалку. Просто незачем.