Почему снимать на смартфон лучше, чем на беззеркалку

Почему зум в смартфонах - это важно? Потому, что это единственный пункт, по которому они безоговорочно уступали фотоаппаратам.

Впрочем, даже без оптического зума смартфоны убили компактные камеры (“мыльницы”) с рынка практически полностью. Ни один производитель фототехники в здравом уме не будет сегодня вкладываться в раскрутку нового компактного фотоаппарата, если только это не имиджевая модель. Простые и недорогие фотокамеры просто “выбрасываются” на полки магазинов в небольших количествах и по остаточному принципу.

Так что, с компактами смартфоны уже разобрались, это свершившийся факт. И следующие на очереди - беззеркалки.