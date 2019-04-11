Почему производители смартфонов умирают один за другим, и кто следующий на выход

Кстати, многие онлайн-СМИ терпят похожие бедствия. Посещаемость падает (по разным причинам, нередко просто из-за того, что мир вокруг меняется вместе с интересами читателей), вместе с ней падают доходы от рекламы. Что решает сделать “эффективный менеджер”? Конечно впихнуть больше рекламы! Надо ли говорить, что посещаемость в итоге начинает падать ещё сильнее? сейчас гусары начнут хихикать, показывать пальцем и говорить "а вы на себя-то посмотрите!

Так и с продажами. Растут цены - снижаются продажи. Падает качество - снижаются продажи. Растут цены при снижении качества - вообще катастрофа.

Как оправдывают такое решение в самой компании? “Ну пользователи нас любят!”. Это вот о той самой “силе бренда”, о которой я выше написал. Пользователи любят не вас (даже если считают иначе), а ваши устройства. Рано или поздно даже самые убеждённые фанаты перестают просто по инерции покупать плохие или слишком дорогие новинки.

Неспособность идти в ногу со временем

Многие до сих пор жалеют старую Nokia и винят в её смерти Microsoft. Вот, мол, если бы не злыдни из Редмонда - жила бы Nokia до сих пор и мы бы с радостью пользовались её смартфонами!

Погодите… Что? Да, ностальгия - сильная вещь. Но давайте уже признаемся, что ни с iOS, ни с Android операционная система Symbian полноценно конкурировать уже не могла, а развить новую ОС с нуля (MeeGo) сил и времени у Nokia не было. В Sony Ericsson это быстро поняли и перепрыгнули сначала на Windows Mobile (именно на то время это было ещё нормально, хотя никакого развития в этом сегменте ждать не стоило), а потом и на Android.

Чтобы Nokia осознать, что пора тоже уходить на Android, понадобилось много времени и вся эта ситуация с Microsoft и её Windows Phone.