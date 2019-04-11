Почему производители смартфонов умирают один за другим, и кто следующий на выход

Полумёртвых производителей смартфонов сейчас заметно больше, чем кажется на первый взгляд. И это странно, ведь сами смартфоны в популярности особо не падают, но вот лидеры среди них постоянно меняются.
Сейчас, говоря о лидерах, многие имеют в виду Apple, Samsung и Huawei (причём, чаще в обратном порядке), но так было не всегда. И так не будет всегда. Уже сейчас дело попахивает беспомощностью и закатом для Apple, хотя Samsung ещё держится (более того - их бюджетные смартфоны внезапно неплохи, а значит лидерство может и вернуться).
Раньше в позиции лидеров уже были HTC, Nokia, Siemens… Да, в разные периоды, но сейчас вспоминая тех же HTC и Siemens невозможно не пустить слезу (от грусти или от смеха - уже пусть каждый решает). Так почему “уходят” бренды?
Переоценка силы бренда
Разумеется, такая штука, как “сила бренда”, существует. Многие люди покупают новый смартфон Apple потому, что это Apple. Таким же образом поступают и в случаях с Samsung, Huawei, Xiaomi - да кем угодно. Работает это и в обратную сторону - иногда человек просит совета, рекомендую ему смартфон точно под его запросы, причём, смартфон, который я лично тестировал и готов подтвердить, что там всё нормально, а он нос воротит - “Не, ну этих-то я никогда не возьму!”
Но делать ставку только на силу бренда нельзя. Точнее так - силу бренда нужно постоянно подкреплять. Да, изначально заработать статус уважаемого производителя сложно, поддерживать его гораздо легче, но и об этом не надо забывать.
Для многих Android-производителей взлёт на Олимп произошёл практически по одной схеме: ставим заниженные цены, набираем за счёт этого фанатскую базу, потом зарабатываем. Звучит круто, но есть одна проблема. Если покупатели полюбили бренд за то, что он предлагает недорогие продукты, то они и дальше будут любить его именно за это. Соответственно, если продукты начнут дорожать, причём, существенно, то… Получаем "мёртвую, даже когда живую" Motorola, проданную на растерзание никому не известным китайцам Nubia (бывшее премиум-подразделение ZTE) и неудачный эксперимент "люди начали покупать китайские смартфоны - давайте-ка попробуем сделать эти смартфоны дороже и навариться!" с мобильниками Lenovo и дочерним филиалом Lenovo, ZUK.
Но всегда есть возможность плавно сместить фокус. Например, повышать качество и функциональность вместе с плавным повышением цены. Таким курсом идёт, например, Huawei, который начинал со средней паршивости смартфонов уровня Alcatel и Fly, затем довёл их до уровня средней по качеству китайщины (ZTE, Lenovo и т.д.), затем сравнялся с Xiaomi и Meizu, и вот теперь даже претендует на что-то большее - в основном, за счёт камер, но тем не менее.
Какое-то время такая тактика тоже может работать. Но и тут надо помнить, что качество должно быть по всем фронтам. На крутой “железке” должен быть крутой софт (прошивка), иначе она быстро превращается в тыкву. С этим у Huawei уже гораздо хуже, поэтому пока в маркетинге не хвастают ничем, кроме камеры. Вроде работает, но вот видео даже топовые и самые новые Huawei снимают до сих пор плохо. Стоит какому-то конкуренту сделать частью своей громкой маркетинговой стратегии именно видео - и Huawei может быстро проиграть.
Падение качества
Экономят на производстве многие. Но и экономить можно тоже по-разному. Я до сих пор помню, как лично у меня Sony Xperia Z2 на несколько лет пережила Xperia Z3. Не в последнюю очередь потому, что Z3 любила скользить по любым поверхностям и часто падать. Сначала просто треснуло стекло на задней спинке, потом отказала камера, потом начались постоянные глюки в работе даже полностью сброшенного телефона. А Xperia Z2 продолжала работать, и пережила лишь перепайку микрофона в сервисном центре.
То есть, когда сэкономили на экране и он не такой яркий, как мог бы быть - это одно. Когда сэкономили на качестве корпуса или сборки и телефон одновременно и ломается от любых падений и норовит упасть с любой поверхности - это совсем другое. И когда почти все экземпляры дорогого LG G4 умирали из-за некачественной пайки на микросхеме. И перегревающиеся на каждый чих HTC и Sony, когда они были ещё популярными, не забываем. И не забываем о красивой ситуации, когда дешёвые безрамочные Sony Xperia XA массово ломались из-за того, что горячий (и тоже дешёвый) китайский процессор был расположен прямо под экраном и в работе разогревал этот экран до жёлтых пятен на экране или отказа сенсорного слоя.
Хуже всего, когда производитель экономит на дорогих моделях. Получается нечестно - покупатель решает не экономить и раскошелиться на дорогой продукт, а производитель подсовывает ему дешёвку по высокой цене. Для многих покупателей такой смартфон будет последним от данного бренда.
Неправильные антикризисные решения
Убытки компаний имеют свойство накапливаться лавинообразно. А всё потому, что эти самые убытки почти всегда стараются закрыть двумя вещами: повышением цены и снижением контроля качества. Причём, нередко делают это одновременно.
То есть, сидят такие умные менеджеры в компаниях и говорят: “А давайте, чтобы сократить убытки, повысим цены и понизим качество. Тогда выйдем в ноль, а то и заработаем!”. И ничего их в этой мысли не смущает… Хотя казалось бы, что обычные пользователи ненавидят больше повышения цены? Только снижение качества. Давайте последуем двум самым ненавистным пользователями тенденциям одновременно и спасём компанию. Отличный план!
Кстати, многие онлайн-СМИ терпят похожие бедствия. Посещаемость падает (по разным причинам, нередко просто из-за того, что мир вокруг меняется вместе с интересами читателей), вместе с ней падают доходы от рекламы. Что решает сделать “эффективный менеджер”? Конечно впихнуть больше рекламы! Надо ли говорить, что посещаемость в итоге начинает падать ещё сильнее? сейчас гусары начнут хихикать, показывать пальцем и говорить "а вы на себя-то посмотрите!
Так и с продажами. Растут цены - снижаются продажи. Падает качество - снижаются продажи. Растут цены при снижении качества - вообще катастрофа.
Как оправдывают такое решение в самой компании? “Ну пользователи нас любят!”. Это вот о той самой “силе бренда”, о которой я выше написал. Пользователи любят не вас (даже если считают иначе), а ваши устройства. Рано или поздно даже самые убеждённые фанаты перестают просто по инерции покупать плохие или слишком дорогие новинки.
Неспособность идти в ногу со временем
Многие до сих пор жалеют старую Nokia и винят в её смерти Microsoft. Вот, мол, если бы не злыдни из Редмонда - жила бы Nokia до сих пор и мы бы с радостью пользовались её смартфонами!
Погодите… Что? Да, ностальгия - сильная вещь. Но давайте уже признаемся, что ни с iOS, ни с Android операционная система Symbian полноценно конкурировать уже не могла, а развить новую ОС с нуля (MeeGo) сил и времени у Nokia не было. В Sony Ericsson это быстро поняли и перепрыгнули сначала на Windows Mobile (именно на то время это было ещё нормально, хотя никакого развития в этом сегменте ждать не стоило), а потом и на Android.
Чтобы Nokia осознать, что пора тоже уходить на Android, понадобилось много времени и вся эта ситуация с Microsoft и её Windows Phone.
Лет 5-6 назад я решил “вспомнить” Nokia N8 на сенсорном Symbian. Нашёл её в где-то магазине, причём, новую. Купил, принёс домой, стал настраивать… Боже, как мы всем этим когда-то пользовались? Даже в то время Android был в тысячу раз шустрее, “умнее” и удобнее (хотя и тормозил после обновления прошивок, а ещё выедал аккумулятор бешеными темпами). Самое простое современное действие - например, отправить селфи в Твиттер или Инстаграмм - превращалось в цепочку каких-то лишних и бессмысленных операций с кривой тормозной анимацией. А кучи нужных программ просто не было.
С BlackBerry случилось нечто подобное. Я помню, как на презентации 10-й версии BlackBerry OS журналистам показали клип, где музыканты из команды разработчиков (да, некоторые программисты весьма неплохо музицируют) пели про скорый выход “десятки”, не забыв постебаться над Android и iOS.
А уже через пару лет вышел первый BlackBerry на Android. А сегодня о них уже почти никто не вспоминает.
Вчерашний успех не повод игнорировать сегодняшние запросы. Более того, делать технику по сегодняшним стандартам означает проиграть на рынке завтра. Так что, переход в HMD Global - лучшее, что случалось с брендом Nokia за последние лет 15. Вот просто по факту.
Так и что со всем этим делать?
Нам, обычным пользователям - ничего. Нужно просто не “прикипать” к брендам, смотреть на характеристики и реальное качество современных смартфонов и не бояться пробовать новое. Сегодня рулят одни, завтра будут рулить другие. И даже если Xiaomi и Huawei запомнились вам в (их) молодости непригодными к использованию вёдрами с иероглифами, поверьте - за прошедшие годы ситуация резко изменилась.
Покупая смартфон на год вообще не стоит думать о брендах - просто покупайте лучший смартфон за те деньги, что вы готовы на него потратить, а чтобы понять, какие смартфоны своих денег не стоят, читайте обзоры (наши и любые другие, которым доверяете). Ну а если хотите проходить с телефоном больше года - то не стоит выбирать модели тех брендов, у которых наметился явный кризис. Есть шанс остаться у разбитого корыта
LeEco.
Да, производители хотят, чтобы вы их любили несмотря ни на что. Чтобы вы до хрипоты спорили на форумах, что “NNN всё равно лучше всех!” (в комментарии к этой статье тоже набегут такие персонажи). Но запомните - любой бренд может сделать и хороший смартфон и плохой. Любой бренд может сделать 10 отличных смартфонов подряд, а потом склепать откровенную лажу. И наоборот. Любой бренд (ну почти) может завтра стать лидером отрасли - даже тот, про который вы вчера ещё не слышали или слышали, но посмеивались. И любой сегодняшний “мастодонт” завтра может оказаться у разбитого корыта.