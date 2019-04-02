Правда ли, что недорогие Самсунги и Моторолы хуже «китайцев»? Сравнительный тест Samsung, Moto и Xiaomi

Заключение

Как видите, итоге получаются скомканными и странными.

Вроде бы Motorola — настолько древний производитель мобильников, что именно на него, в теории, должны были равняться все конкуренты. А на деле мы видим, что Moto G7 отстаёт от своих соперников по производительности, автономности и немного по качеству снимков.

Что остаётся? Отличный дисплей, оригинальный дизайн без копирования iPhone, хороший звук, NFC (Google Pay) и разъём для наушников, и даже такая мелочь, как силиконовый чехол в комплекте.

Xiaomi Mi 8 Lite, что удивительно, тоже не стал лидером. Да, он оказался лучше оппонентов по объёму оперативной и постоянной памяти, а также самым производительным. Но отсутствие NFC, слота для карты памяти и отдельного разъёма для наушников за такие деньги раздражает. И аккумулятор мог бы быть побольше. И да, это очень хороший смартфон с прекрасной внешностью, хорошим экраном и качественными камерами. Но какого чёрта он настолько дорогой?

На этом фоне больше всех удивил Samsung Galaxy A50. В сравнении с Xiaomi Mi 8 Lite за 13-15 тысяч в «серой» рознице он выглядит смешно, но с оглядкой на официальные цены он очень крут. Да и в сравнении с предыдущими поколениями недорогих «самсунгов» эта модель — настоящий прорыв. Очень красивый и свежий дизайн — почти как у флагманских моделей, прекрасный Super AMOLED-дисплей, по-настоящему ёмкий аккумулятор в тонком корпусе, разъём для наушников, слот для карты памяти и NFC на месте, в отличие от китайцев. Наконец, производительность тоже на весьма хорошем уровне, а камеры не разочаровывают — снимают хорошо и ночью, и днём.

Мы думали, что не доживём до момента, когда Самсунг начнёт делать хорошие бюджетные смартфоны. А вот видите — дожили. Так выпьем же за «сбычие всех мечт» и впредь!