Правда ли, что недорогие Самсунги и Моторолы хуже «китайцев»? Сравнительный тест Samsung, Moto и Xiaomi

Motorola Moto G7 был представлен в России совсем недавно — в марте этого года. А еще у него есть родные старшие и младшие братья: G7 Plus c более мощным процессором и немного улучшенными камерами, G7 Power — c ухудшенной чёткостью экрана, зато аккумулятором на 5000 мАч, и G7 Play — максимально удешевлённая версия, у которой общего со старшей моделью — дизайн и аккумулятор. В общем, не перепутайте одну модель с другой, если надумаете покупать Моторолу. А у нас сегодня на тесте «просто» Moto G7 — золотая середина между всеми этими «родственниками».