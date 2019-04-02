Правда ли, что недорогие Самсунги и Моторолы хуже «китайцев»? Сравнительный тест Samsung, Moto и Xiaomi

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Кто, что, когда вышел
Motorola Moto G7 был представлен в России совсем недавно — в марте этого года. А еще у него есть родные старшие и младшие братья: G7 Plus c более мощным процессором и немного улучшенными камерами, G7 Power — c ухудшенной чёткостью экрана, зато аккумулятором на 5000 мАч, и G7 Play — максимально удешевлённая версия, у которой общего со старшей моделью — дизайн и аккумулятор. В общем, не перепутайте одну модель с другой, если надумаете покупать Моторолу. А у нас сегодня на тесте «просто» Moto G7 — золотая середина между всеми этими «родственниками».
Samsung A50 — еще более свежий смартфон, вышел в апреле 2019 г. И тоже не один, а в компании с более скромными моделями: A40, А30, A20 и даже A10. Чёрт ногу сломит разъяснять, насколько отличаются эти Самсунги между собой в нюансах — просто знайте, что А50 среди них самый быстрый, максимально укомплектованный камерами и, конечно, самый дорогой.
А вот Xiaomi Mi 8 Lite появился еще в сентябре 2018 года. Скажете, старьё? Возможно, но Mi 9 SE в России сяомовцы продавать не собираются, и при этом не забывают просить за Mi 8 Lite 22 тысячи рублей (!) даже в минимальной комплектации с 4/64 Гбайт. Быть может, мы чего-то не знаем и смартфон действительно крут, отрабатывает каждую копейку, как это обычно бывает у Xiaomi? Вот сейчас и сравним.
Таблица характеристик
|Motorola Moto G7
|Samsung Galaxy A50
|Xiaomi Mi 8 Lite
|Операционная система
|Android 9.0 Pie
|Android 9.0 Pie + Magic UI 2
|Android 8.1 Oreo + MIUI 10.2.2
|Экран
|6.2", 2270x1080, 19:9, 405 ppi, LTPS IPS
|6.4", 2340x1080, 19,5:9, 403 ppi, Super AMOLED
|6,26", 2280х1080 пикс., 19:9, IPS, 403 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 632, 8 ядер (8x Kryo 250 1,8 ГГц)
|Samsung Exynos 9610, 8 ядер (4x Cortex-A73 2,3 ГГц + 4x Cortex-A53 1,7 ГГц, 10 нм)
|Qualcomm Snapdragon 660, 8 ядер (4x Kryo 260 2,2 ГГц + 4x Kryo 260 1,8 ГГц, 14 нм)
|Графика
|Adreno 506
|Mali-G72 MP3
|Adreno 512
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 ГБ
|Накопитель
|64 ГБ, слот для microSD
|64 ГБ, слот для microSD
|64 ГБ
|Связь
|LTE, Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|LTE, Wi-Fi (802.11aс), Bluetooth 5.0, GPS
|Камеры
|Тыловая тройная:
|Тыловая:
|Тыловая тройная:
|разрешение матрицы:
|12 Мп + 5 Мп
|25 Мп + 8 Мп + 5 Мп
|12 Мп + 5 Мп
|диафрагма:
|f/1.8 + f2.2
|f/1.8 + f/2.2 + f/2.2
|f/1.9 + f/2.0
|размер матрицы:
|n/a
|n/a
|1/2.55" + 1/5" + 1/3.6"
|размер пикселя:
|n/a
|n/a
|1,4 мкм + 1,12 мкм
|фокусное расстояние:
|n/a
|n/a + 12 мм + n/a
|n/a
|качество видео:
|2160p + 30 к/c, 1080p + 60 к/с
|2160p + 30 к/c, 1080p + 60 к/с
|2160p + 30 к/с, 1080p + 60/120 к/с
|Фронтальная:
|Фронтальная
|Фронтальная
|разрешение матрицы:
|8 Мп
|25 Мп
|24 Мп
|диафрагма:
|n/a
|f/2.0
|f/2.8
|размер пикслеля:
|n/a
|n/a
|0,9 мкм
|фокусное расстояние:
|n/a
|n/a
|n/a
|качество видео:
|1080p + 30к/с
|1080p + 30к/с
|1080p + 30к/с
|Аккумулятор
|3000 мАч
|4000 мАч
|3350 мАч
|Размеры
|157x75.3x8 мм
|158.5x74.7x7.7 мм
|156.4x75.8x7.5 мм
|Масса
|172 г
|166 г
|169 г
|Официальная цена
|20 000 рублей
|20 000 рублей
|22 000 рублей
|Cредняя цена в
|интернет-магазинах
|20 000 рублей
|17 000 рублей
|15 000 рублей
Насколько Xiaomi выгоден для покупки на «сером» рынке, настолько же бестолково он выглядит в официальной рознице. А вот Самсунг по соотношению цены и качества «на бумаге», в кои-то веки ощущается красавчиком, и только у Motorola ценообразование несменяемое, как фамилия президента Российской Федерации.
Кто симпатичнее и удобнее в управлении?
Ничего удивительно, но во многом все три смартфона весьма похожи друг на друга. Например, они очень близки по толщине. И, если для Самсунга с его 4000 мАч это комплимент, то чуть более толстая Моторола с 3000 мАч и почти такой же по толщине Xiaomi с 3350 мАч радости не вызывают. Да и по пресловутой безрамочности в пересчёте на габариты корпуса Самсунг выигрывает. Хотя, если даже положить смартфоны рядом, разница в толщине рамок у них не бросается в глаза.
Чтобы отличить безликие новые смартфоны от не менее безликих старых, нужно смотреть на экран. А точнее, — на «бровь». У каждого из троих смартфонов производители влепили фронтальную камеру на лицевую панель по-разному. Хуже всех это реализовано у самого старого из них, Mi 8 Lite — у него это заметно отнимающий место на дисплее вырез, где поместились не только камера, но также разговорный динамик, а вокруг них просто длинная чёрная полоса... без ничего. Какое-то наплевательское отношение к миниатюризации.
На втором с конца месте Moto G7 с его каплевидным вырезом чисто под селфи-камеру при том, что разговорный динамик находится на толстой у верхней панели корпуса. В итоге меньше всех «бровь» у Galaxy A50. У него тоже камера на каплевидном островке, но сам островок маленький, а не размашистый, как у Moto G7.
Самсунг самый красивый, Моторола самая необычная. А Xiaomi — «мы тут украли понемногу дизайн iPhone X и iPhone 8 Plus, брат. Для тебя продадим недорого»
Все три смартфона сделаны по принципу бутерброда: лицевая стеклянная панель + металлическая рамка + стеклянная задняя панель. Разница лишь в том, что у Moto G7 и Galaxy A50 задняя сторона по бокам загнута (из-за чего их очень сложно взять со стола, если вас угораздило положить смартфон экраном вниз), а у Mi 8 Lite она полностью плоская. С другой стороны, когда смартфоны лежат обычным образом, поднимать со стола проще как раз Motorola и Samsung.
Внешность и компоновка тыловых камер — вторая из деталей, которые вообще помогают отличить многие смартфоны друг от друга. У Mi 8 Lite тыловые камеры выполнены в цельноворованном у iPhone 8 Plus дизайне, а Galaxy A50 — это смесь из дизайна камер iPhone X и Huawei P20 Pro. И только дизайнеры Moto G7 не зря едят свой хлеб, а создают ни на что не похожий дизайн задней панели (можно докопаться и вспомнить давно умершую Nokia Lumia 1020, но не сегодня).
Наконец-то за 20 тысяч рублей производители перестали скупердяйничать и начали устанавливать симметричный разъём зарядки USB Type-C вместо старого micro-USB. Жаль, что по старой подлой китайской традиции Xiaomi поскупилась и не добавила в Mi 8 Lite разъём для наушников и слот для карт памяти. Если бы смартфон был набит аккумулятором на 5000 мАч, получил водозащиту или феноменальные камеры, это было бы простительно. А так получается, что ничем, кроме маркетинговых гадостей, такая кастрация Mi 8 Lite не продиктована.
Скупердяйство другого рода демонстрирует уже Моторола. Как говорил Генри Форд: «Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный». Вот и Moto G7 может быть только чёрным. Минимум 50% людей это устроит, конечно, но всё-таки неплохо, чтобы были варианты.
У остальных двух участников ситуация веселее. Например, Galaxy A50 продаётся не только в чёрном, но и в голубом, а также в перламутрово-белом цветах. В белом, как у нас на тесте, выглядит очень красиво, гораздо дороже своей цены. А Mi 8 Lite есть в пепельном цвете (как у нас на тесте), а также в традиционном для Xiaomi золотистом, и, наконец, в синем с плавным переходом в фиолетовый — в такой расцветке он удивительно хорош.
Что касается кнопок, то у наших подопытных абсолютно одинаковый набор и никаких экспериментов: клавиша блокировки и качель громкости на правой грани смартфона.
Дисплей и звук
Самый большой дисплей у Samsung Galaxy A50 — 6,4 дюйма. Причём корпус смартфона при этом не особо отличается по размеру от Moto G7 с его 6,2 дюймами, и от Mi 8 Lite с 6,26”. Только у Samsung здесь Super AMOLED-матрица, у остальных же — IPS. Хотя споры о том, что лучше, до сих пор не утихли. Лично я люблю AMOLED — за настоящий чёрный цвет, экономичность и гораздо лучшую читаемость под прямыми солнечными лучами. С другой стороны, IPS всегда немного чётче и не так утомляет людей с чувствительным зрением.
Все три смартфона получили по вытянутому дисплею, как сейчас модно. Разрешение примерно одинаковое: чуть больше Full HD. Чуть больше потому, что Full HD всё-таки рассчитано для дисплеев с соотношением сторон 16:9, а для 19:9 пришлось завезти больше пикселей по длинной стороне.
Самая большая максимальная яркость — у Motorola Moto G7, Galaxy A50 и Mi 8 Lite заметно более тусклые. Зато Galaxy A50 побеждает по контрастности картинки (это почти выравнивает читаемость в реальной жизни), а Mi 8 Lite — по цветопередаче.
На дисплеи Moto G7 и Galaxy A50 можно смотреть даже большой компанией и каждый будет видеть картинку в изначальном виде, а вот на Mi 8 Lite изображение, хоть и совсем немного, но всё же меняет оттенок, если смотреть на экран под углом, например, в 160 градусов.
|Результаты теста дисплея
|Motorola Moto G7
|Samsung Galaxy A50
|Xiaomi Mi 8 Lite
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|444/2,5 кд/м2
|381/1,7
|364/0,6
|Контрастность (больше = лучше)
|1282:1
|бесконечн
|943:1
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,23
|1,74
|0,95
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7800 К
|6500K
|6500К
У каждого смартфона есть настройки экрана, так что можно установить как очень насыщенные цвета, если вы любите пестрые оттенки или приуныли от медленно просыпающейся весны, так и стандартные цвета, если яркие режут вам глаз.
Честно говоря, здесь нельзя назвать однозначного лидера — все экраны одного уровня, каждый со своими достоинствами и недостатками.
Samsung радует качественным AMOLED в недорогом мобильнике, но честный и яркий IPS в Motorola, ей-Богу, не хуже. Xiaomi отстаёт по всем характеристикам, кроме достоверности цветопередачи.
Мультимедийный динамик у каждого из трёх гаджетов расположен на нижней грани. Больше всех по качеству звука из динамика мне понравился Mi 8 Lite. Следом с почти незаметным отставанием идёт Moto G7 — у него чуть более глухой звук. А вот динамик Galaxy A50 заметно хуже. Он всё еще неплохой, просто при сравнении в лоб заметно, что звук у него не такой чёткий, а громкоговорителю не хватает мощности.
Если крутить музыку в недорогих наушниках, вы вряд ли заметите разницу между этими двумя смартфонами А вот в наушниках среднего класса и дорогих нюансы уже ощутимы. Мы проверили звук на мониторниках Pioneer SE-MHR5 с сопротивлением 45 Ом и нейтральным (без «бу-бу-бу» или визжания) звуком, пригодным даже для прослушивания Hi-Res Audio. И впечатления следующие:
Ни один из смартфонов не звучит плохо — настолько, чтобы начинали «уши вянуть». Но докопаться есть к чему. И больше всего поводов для критики вызывает Xiaomi — вроде бы неплохой, но абсолютно «беззубый» звук, в котором мало басов, немного занижена чёткость высоких частот (будто вы слушаете не очень качественный аудиотрек из ВКонтакте, но в нём пытались «замазать» свистящие и шипящие тарелки и звуки «З» и «С» понижением чёткости). В общем, звук примерно такой, как из маленькой, но качественной блютуз-колонки — слушать можно, но восторгаться нечем.
Сильнее всего в уши поёт середина — голос вокалиста и основная мелодия. На максимальной громкости средние частоты приглушаются и весь звук сливается в сложноразборчивое нечто.
Поправимо ли это? Да, настроек полно. Но лезть в настройки придётся через «труднодоступные места»: приложение «Музыка», настройки, «наушники и звуковые эффекты», улучшение звука Mi. И дальше немного идиотизма разработчиков.
Чтобы изменить звук в лучшую сторону, нужно его сначала… испортить. Потому что доступ к крутилкам эквалайзера вам дадут только после того, как вы выберете «какие из наушников Xiaomi вы сейчас используете?». Вариантов того, что у вас наушники не-Xiaomi нет.
Это почти как ответ на вопрос «Перестал ли ты пить коньяк по утрам?» — вообще никакого допущения, что ты и не начинал пить коньяк. В любом случае, выбираешь какие-нибудь наушники — звук ухудшается (потому что наушники не Xiaomi) — крутишь крутилки и с горем пополам приводишь звучание к чему-то нормальному, но далеко не идеальному.
Моторола сходу удивляет большим количеством шагов регулировки громкости — нужно нажать «Громкость +» очень много раз, прежде чем звук станет действительно громче.
Запас громкости примерно такой же, как и в Xiaomi, но впечатления другие — звук чище сам по себе, а низкие частоты ещё не навязчивые, но понемногу делают «тыц-тыц» даже на небольшой громкости. И, что самое приятное, на максимальной громкости картина не меняется, в отличие от сдувающегося по качеству звука Mi 8 Lite.
По звуку в наушниках расстановка сил такая же, как в экранах: Samsung впереди, Motorola отстаёт в нюансах, Xiaomi в догоняющих
Вряд ли эти улучшения в Moto G7 «от боженьки» — это понимаешь, когда обнаруживаешь в настройках эквалайзер Dolby Audio. Со страшным оформлением, как у смартфонов эпохи Android 4, зато действительно полезный. Стоит его отключить, и Моторола начинает звучать тихо и ещё более плоско, чем Xiaomi.
Крутилок достаточно, при этом никто не заставляет делать выбор «Ну-ка, предъяви нам свои наушники Xiaomi, козёл!». Есть даже настройки сфокусированности звука, наподобие цифровых фильтров, которые мы видели в LG G7. Правда, в LG от них было больше проку из-за взаимодействия с ЦАП, а здесь у нас стандартный потенциал нового Snapdragon. Но всё равно Motorola звучит более брутально и, что важнее, ровно во всём диапазоне звука в сравнении с Xiaomi.
Но Самсунг звучит ещё лучше! Во-первых запас громкости самый большой, во-вторых, объём звука кинотеатральный — сразу ощущения «гоп-стоп, мы подошли из-за угла». «Мы» — новые источники звука.
Если не учитывать объём, по всей остальной подаче звука Самсунг близок к Мотороле с той разницей, что звук изначально нормально настроек, а крутилки эквалайзера его могут только испортить. Прок есть разве что от UHQ Upscaler, который и правда немного рихтует плохие по качеству аудиозаписи до уровня терпимых.
Честно говоря, Xiaomi Mi 8 Lite с родными наушниками будет звучать гораздо более толково, чем со сторонними, но в реальной жизни, когда у Андроид-смартфонов в компаньонах могут быть наушники абсолютно любых брендов, самый универсальный и толковый по звучанию — Galaxy A50, следом идёт Моторола, и только потом Xiaomi Mi 8 Lite.
Камеры
По возможностям фотосъёмки среди троицы немного вперёд вырывается Galaxy A50. Да, у всех троих есть хорошая оптика на тыльных камерах и отдельные модули для измерения глубины (для создания размытого фона на снимках), но только у Galaxy A50 есть еще и отдельная широкоугольная камера, как, например, у Galaxy A7 (2018).
Тот, кто знает, для чего нужен широкоугольный объектив, могут пропустить этот абзац. Напомню, что он нужен, если у вас в кадр не влезает всё, что вы бы хотели, а назад отходить уже некуда. Из-за того, что камеры смартфонов не могут менять фокусное расстояние, производители (иногда) оснащают смартфоны сразу несколькими матрицами, каждая со своим фиксированным фокусным расстоянием. С одной стороны, это немного нелепо (приходится тратить больше денег на дополнительные камеры, либо ставить дешёвые/плохие), с другой — пока еще никто не выпустил смартфон (смартфон, а не фотоаппарат с Андроидом, как это делал Самсунг) с камерой с переменным фокусным расстоянием, как во взрослых фотоаппаратах.
Любопытно, что больше всего мегапикселей у основной тыловой камеры Galaxy A50 — 25 Мп, а самые чёткие снимки всё равно у Motorola Moto G7 с её 12-мегапиксельной камерой. Что лишний раз подтверждает, что не в количестве пикселей счастье. Правда, вместе с тем, фотографии на Galaxy A50 реже всего получаются смазанными. Moto G7 и Mi 8 Lite страдают от ваших трясущихся рук гораздо чаще. Оптической стабилизации нет ни у одного из этих трёх смартфонов, но пока что это всё еще опция для более дорогих моделей, или подешевевшего до предела ASUS ZenFone 5 ZE620KL.
У камеры Mi 8 Lite угол обзора немного уже, чем у конкурентов, но в её снимки постоянно подмешивается заметный фиолетовый оттенок — результат не совсем верного определения цветовой температуры.
Любопытно, что у Galaxy A50 и Mi 8 Lite есть отдельная кнопка для включения и выключения оптимизации настроек для получения наиболее удачного снимка с помощью ИИ, а у Moto G7 ничего такого нет, но фотографии у всех примерно одного уровня. Либо у Moto G7 есть этот режим, но производитель его не афиширует, либо же все эти ИИ в смартфонах не так уж и важны?
Днём автоматика на всех трёх смартфонах умеет хорошо определять экспозицию — вручную её подстраивать не приходится. У всех трёх также более чем сносный режим HDR.
Samsung и Xiaomi фотографируют одинаково хорошо. Motorola резко теряет в качестве фото, как только солнце заходит за тучи
Ночью в автоматическом режиме самые тёмные снимки делает Moto G7, а самые светлые — Самсунг. Но хорошо это или плохо во многом зависит от того, что, при каком освещении и в каком ракурсе вы фотографируете.
Несмотря на то, что у всех смартфонов объективы основной тыловой камеры очень близки по характеристикам, Moto G7 немного отстаёт по чёткости снимков при плохом освещении. Заметно, как автоматика яростно давит цифровой шум на фотографии, что, как водится, не только убирает зернистость, но и «съедает» детали.
Galaxy A50 же держится примерно наравне. Правда, если говорить об отдельной камере Galaxy A50 с широкоугольным объективом, то ночью там не фотографии, а пластилин, но это привычная картина, когда дополнительные камеры смартфонов хуже основной.
Приложения для фотосъёмки удобны в равной степени у всех трёх смартфонов, но когда дело доходит до ручной съёмки, то лидер здесь — Motorola Moto G7.
Во-первых, здесь есть достаточно рычагов управления: выдержка, ISO, баланс белого и фокусное расстояние — и всё это с очень небольшим шагом, что очень удобно. При этом результат ваших настроек вы можете видеть в реальном времени. У Xiaomi Mi 8 Lite есть все эти «крутилки», но как они повлияют на снимок — это вы узнаете, только сделав это самый снимок.
У Samsung Galaxy A50 вообще самый куцый режим для профи — для ISO есть только четыре жёстко заданных варианта, а выдержкой управлять вообще нельзя. Польза только от пошаговой регулировки баланса белого, но она и на автомате выбирается хорошо.
Перейдём к фронтальном камере. У каждого смартфона она одна-единственная, но результаты везде разные.
Фронталка Mi 8 Lite мне не очень понравилась за очень бледные снимки, хотя в остальном она неплохая.
На Moto G7 селфи не такие чёткие (здесь уже вдвое меньше мегапикселей, чем у конкурентов, заметно на глаз), плюс «Моторола» чаще всего смазывает снимки.
Наконец, Galaxy A50 делает и насыщенные, и чёткие селфаки.
На удивление, все смартфоны хорошо показали себя в видеосъёмке. Ни у одного не было замечено проблем с фокусировкой, проблем со звуком в видеозаписи, пропусков кадров и т.д. Немного отличился только Moto G7 — у него ночное видео шумит больше, чем у двух других смартфонов. Все трое умеют не только в 1920х1080 пикселей, но и в 4К, но только с 30 к/с. С 60 к/с уже только в Full HD.
Производительность
Наконец мы дошли до критерия, где всё однозначно. В каждом из этих трёх смартфонов разные процессоры, результаты тоже разные. По запасу мощности в играх и в остальных программах безоговорочно лидирует Xiaomi Mi 8 Lite. Впрочем, было бы странно, если бы смартфон Xiaomi при равной цене отставал бы от кого-то по скорости работы. Но Samsung тоже молодец, что не пожадничала на хорошую систему-на-кристалле для своего Galaxy A50. Отставание от Mi 8 Lite незначительное. Moto G7 в общих вычислениях немного медленнее Galaxy A50, но в играх показал себя в 2,5 раза хуже остальных. Так что смартфон явно не для игроманов.
Оперативной памяти по 4 ГБ Moto G7 и Mi 8 Lite, а у нашего тестового семпла Galaxy A50 — 6 ГБ (Самсунг любит присылать обзорщикам максимально укомплектованные версии, чтобы пустить пыль в глаза и продемонстрировать шик). Правда, он и стоит 25 000 рублей в конфигурации 6/128 ГБ, что заметно дороже оппонентов. А конфигурация с 4/64 ГБ обойдётся в 20 000 рублей — столько же, сколько в большинстве магазинов официально просят за Mi 8 Lite с 6/128 ГБ.
Вне зависимости от типа тестов быстродействия Xiaomi «даёт прикурить» всем конкурентам
Но это не важно, потому что Galaxy A50 с 4/64 ГБ стоит уже 20 000 рублей. У Mi 8 Lite тоже есть модификация с 6/128 ГБ, и именно такой объём памяти я бы и советовал, если вы берёте смартфон надолго. Более того, Mi 8 Lite с 6/128 ГБ стоит всего 20 000 тысяч. В общем, по памяти и производительностью на рубль Xiaomi Mi 8 Lite уверенно берёт лидерство. Кстати, у Moto G7 вообще нет модели больше, чем с 4/64 ГБ. В принципе, это не так уж страшно, если подождать, пока цена на него немного снизится.
Все три смартфона позволяют использоваться карточки памяти, а не ограничиваться встроенной. Правда, в случае с Xiaomi Mi 8 Lite для этого придётся пожертвовать возможностью использовать две SIM-карты вместо одной. У Moto G7 и Galaxy A50 слоты не совмещены, а значит, можно вставить в смартфон одновременно две «симки» и одну карту microSD.
Интерфейс
Что касается интерфейса, то у Motorola Moto G7 практически «голый» Android. Не в плохом смысле этого слова, просто китайцы не стали заморачиваться своим собственным, узнаваемым интерфейсом и обошлись тем, что даёт Google. Многим людям даже нравится чистый, почти нетронутый «андроид».
Но кое-что своё Motorola всё же привнесла. Несмотря на IPS-дисплей, они сделали свой аналог Always On-функции. Другими словами, когда смартфон замечает, что вы поднесли к нему руку, то выводит на экран время, уровень заряда и дату. Но ненадолго, иначе быстро разрядится. У Xiaomi Mi 8 Lite с её красивой оболочкой MIUI 10 такой функции нет, хотя в остальном их интерфейс очень приятный. Лучше всего Always On сделана в новой оболочке Galaxy A50. Во-первых, из-за Super AMOLED-дисплея, который позволяет не включать всю подсветку экрана целиком, чтобы отобразить только часы и дату. Плюс, этот виджет разнообразно настраивается — можно менять стили, можно оставить его включённым всегда, в определенные часы и только, когда вы берёте смартфон в руки.
Сканер отпечатков пальцев к экране Самсунга тупой, как сериалы на федеральных телеканалах. Лучше не пользоваться, потому что нервы дороже
Xiaomi Mi 8 Lite единственный в нашем сравнительном тесте смартфон без NFC. К сожалению, Xiaomi же в принципе не считает покупателей её недорогих линеек смартфон за людей и никогда не ставит NFC во что-то, кроме флагманских моделей.
Кстати, Galaxy A50 пошёл дальше всех — у него единственного здесь сканер отпечатка пальца встроен прямо в экран, тогда как у остальных он находится сзади на корпусе. Но несмотря на то, что это более современный подход, на разблокировку Galaxy A50 у меня так или иначе уходило больше времени, чем это занимало на Moto G7 и Mi 8 Lite. Скрашивает ожидание только любопытный элемент интерфейса Galaxy A50 — во время распознавания лица каплевидный вырез огибает анимированная линия. Мелочь, а забавная.
Время автономной работы
По времени работы без подзарядки приятно удивил только Samsung Galaxy A50. Сначала тем, что Samsung в принципе не пожалела такой ёмкий аккумулятор для отнюдь не флагманского смартфона (а мы уже привыкли к этому жмотству спустя годы существования Galaxy). А потом тем, что смартфон еще и действительно долго работает несмотря на то, что «под капотом» у него исторически всегда прожорливый Exynos. Galaxy A50 удалось оставить соперников далеко позади. Но пенять тут не на кого, ведь что у Mi 8 Lite, и особенно у Moto G7 гораздо менее ёмкие аккумуляторы.
Против 4000 мАч нет приёма — Samsung оставляет всех по выносливости далеко позади
Заключение
Как видите, итоге получаются скомканными и странными.
Вроде бы Motorola — настолько древний производитель мобильников, что именно на него, в теории, должны были равняться все конкуренты. А на деле мы видим, что Moto G7 отстаёт от своих соперников по производительности, автономности и немного по качеству снимков.
Что остаётся? Отличный дисплей, оригинальный дизайн без копирования iPhone, хороший звук, NFC (Google Pay) и разъём для наушников, и даже такая мелочь, как силиконовый чехол в комплекте.
Xiaomi Mi 8 Lite, что удивительно, тоже не стал лидером. Да, он оказался лучше оппонентов по объёму оперативной и постоянной памяти, а также самым производительным. Но отсутствие NFC, слота для карты памяти и отдельного разъёма для наушников за такие деньги раздражает. И аккумулятор мог бы быть побольше. И да, это очень хороший смартфон с прекрасной внешностью, хорошим экраном и качественными камерами. Но какого чёрта он настолько дорогой?
На этом фоне больше всех удивил Samsung Galaxy A50. В сравнении с Xiaomi Mi 8 Lite за 13-15 тысяч в «серой» рознице он выглядит смешно, но с оглядкой на официальные цены он очень крут. Да и в сравнении с предыдущими поколениями недорогих «самсунгов» эта модель — настоящий прорыв. Очень красивый и свежий дизайн — почти как у флагманских моделей, прекрасный Super AMOLED-дисплей, по-настоящему ёмкий аккумулятор в тонком корпусе, разъём для наушников, слот для карты памяти и NFC на месте, в отличие от китайцев. Наконец, производительность тоже на весьма хорошем уровне, а камеры не разочаровывают — снимают хорошо и ночью, и днём.
Мы думали, что не доживём до момента, когда Самсунг начнёт делать хорошие бюджетные смартфоны. А вот видите — дожили. Так выпьем же за «сбычие всех мечт» и впредь!