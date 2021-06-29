Не тормозит и не зависает: запомните этот недорогой смартфон с супер-мощным процессором

Итого

И всё-таки с точки зрения характеристик, Xiaomi Poco F3 — это прорыв. Отличный и невероятно яркий экран, производительность современного (а не позапрошлогоднего) флагмана, и всё это примерно за 30 тысяч рублей. Да, всё перечисленное — не самое важное в смартфоне, и по камере Poco F3 ничуть не удивил (а местами расстроил), но гораздо важнее, что можно сформулировать чёткие критерии для покупателя, ведь, потребности у людей разные.

Ну да, ещё заляпывается спинка, да и эргономика подкачала, но чехол должен решить эту проблему. Камера далеко не топовая в своём сегменте, но и не откровенный хлам. Пожалуй, если бы Xiaomi Poco F3 был лучше конкурентов прямо во всём — то более дорогие модели у Xiaomi бы никто и не покупал. А им ещё Mi 11 как-то надо продавать.

Так что Xiaomi Poco F3 — отличный выбор для тех, кто в смартфонах прежде всего ценит качественный экран и огромный запас мощности для игр, или просто на годы вперёд, как гарантия хорошей скорости работы. Ну и адекватную цену, конечно же. Возможно, скоро мы увидим очень похожий смартфон за авторством Realme (точно так же, как Realme 8 Pro похож на Redmi Note 10 Pro), но по состоянию на июнь 2021 года другого смартфона с настолько же быстрым процессором за 30 тысяч рублей в РФ купить невозможно даже в "серой" рознице. Ближайшие конкуренты китайских брендов (OnePlus 8 Pro/8T/9R, ASUS ZenFone 7 и др.) обойдутся в 40-45 тысяч, а актуальные Самсунги с такой производительностью обойдутся в 48-50 тысяч и выше. Если вы представитель "старой школы", из тех, кто в карманных компьютерах всегда любил процессор, это лучший вариант для покупки среди разумных по цене.