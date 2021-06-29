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Не тормозит и не зависает: запомните этот недорогой смартфон с супер-мощным процессором

Xiaomi Poco F3
Бренд Realme был создан для конкуренции с Redmi от Xiaomi. Мол, а мы тоже делаем крутые и недорогие смартфоны, которые при этом качественные и всё такое. Но эта история весьма очевидна — тут даже написание похожее, я знаю людей, которые реально путали Realme и Redmi. Про то, зачем Xiaomi создали бренд Poco такой истории нет, но я почти уверен, что это уже ответ именно Realme. Агрессивный такой ответ, я бы даже сказал.
Не тормозит и не зависает: запомните этот недорогой смартфон с супер-мощным процессором
9
/10
Оценка по версии Ferra
Xiaomi Poco F3

Внешний вид

Poco F3 выглядит очень круто и стильно, разве что рамки вокруг экрана толстоваты.

Xiaomi Poco F3

Xiaomi Poco F3

Спинка — зеркальная, что, впрочем, не очень хорошо т.к. быстро заляпывается. Ко мне на тест смартфон приехал без комплекта, так что типичного для китайфонов силиконового чехла не было.

Xiaomi Poco F3

Xiaomi Poco F3

При этом без чехла я бы смартфон использовать не рекомендовал – уж очень он каким-то скользким ощущается, особенно если руки вспотеют (что при текущей погоде в Москве очень актуально).

Xiaomi Poco F3

Xiaomi Poco F3

На правом боку расположена качелька громкости и кнопка питания/блокировки, совмещённая со сканером отпечатков пальцев. Мне лично больше нравится сканер в экране, но это субъективно, тем более никаких проблем в работе сканера в Poco F3 я не выявил. Можно палец прикладывать под любым углом — и он срабатывает быстро и чётко.

Xiaomi Poco F3

Xiaomi Poco F3

Снизу — порт USB-C и слот для SIM-карт. Увы, порт 3,5-мм почему-то не “завезли”, будто прям флагман продают (сарказм).

Xiaomi Poco F3

Xiaomi Poco F3

Карты памяти, кстати, тоже не поддерживаются — только две nano-SIM.

Xiaomi Poco F3

Xiaomi Poco F3

Экран

Realme хвасталась экраном Realme 8/8 Pro — мол, в пике яркость достигает 1000 кд/м2. Xiaomi Poco F3 просит подержать бокал — у него 1300 кд/м2. Номинальная яркость (та, что можно замерить в обычном тесте) — 488 кд/м2, опять же — выше, чем у Realme 8 Pro. Да ещё и цветопередача лучше! И — финальный удар по конкурентам — экран 120 Гц!

Xiaomi Poco F3 5G
Максимальный уровень яркости (мин./макс.)488/2,09 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)бесконечная
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)100%
DeltaE (меньше = лучше)2,0
Гамма (идеальная — 2,2)2,2
Цветовая температура (идеальная = 6500K)7500K

Интерфейс, кстати совсем не такой, как в основных моделях Xiaomi, хотя формально тут MIUI Global. Но нет ни рекламы в каждом месте, из-за чего уже дышится свободнее, ни всплывающих новостных лент. Правда, убрали и некоторые полезные функции — например, здесь есть отдельное меню приложений, как у стокового Android, и нет никакой возможности его выключить, чтобы все ярлыки были на рабочих столах. Можно, разве что, заставить смартфон располагать все ярлыки на рабочем столе по умолчанию, но это не всегда удобно, да и ярлыки могут дублироваться.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Интерфейс Xiaomi Poco F3: основной экран

Производительность и автономность

А вот что касается “железа”, то тут Xiaomi Poco F3 идёт в агрессивную атаку на конкурентов. Недавно я рассказывал о смартфоне TCL 20 Pro 5G, который в целом хороший, но европейская цена выше 500 евро, а в России цену ещё не придумали. Что ж, после Poco F3 и правда подумать стоит получше — такое "железо" по таким ценам вы нигде больше не купите:

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Производительность в бенчмарке AnTuTu Benchmark v9

У Xiaomi Poco F3 производительность примерно как у Xiaomi Mi 10 Ultra — невероятно дорогого (по меркам Xiaomi) юбилейного флагмана. Конечно, это не единственная характеристика телефона, но всё-таки, согласитесь, иметь мощный смартфон приятно. Чтобы с запасом на долгое время.

Время полного разряда смартфонов в минутах: чтение, видео, игры

Время полного разряда смартфонов в минутах: чтение, видео, игры

Тем более, и работет он тоже довольно долго . Да, Realme 8 Pro тут намного выше, но и процессор там намного слабее, а тут, между прочим, ещё и экран 120 Гц!

Камера

На чём же экономили, спросите вы? Ответ очевиден — не зря же я задал этот вопрос именно в параграфе “Камера”. Да, тут действительно Poco F3 выступает… Ну примерно как большинство смартфонов за его цену, даже немного хуже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Основная камера Xiaomi Poco F3

Днём он снимает очень прилично, и хотя настоящего зума у Poco F3 нет, но при достаточном освещении с его 48-мегапиксельной матрицы действительно можно получить чуть больше деталей с 2х зумом.

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Основная камера Xiaomi Poco F3

К селфи-камере тоже претензий нет, опять же — учитывая цену.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Селфи-камера Xiaomi Poco F3

Однако ночью Poco F3 сильно сдаёт позиции. Причём, даже не обязательно именно ночью, а вообще когда света не так много (в комнате, например). Тут уже Realme 8 Pro на голову выше, а Poco F3 опускается на уровень обычного Realme 8 (плюс-минус). Нормальные ночные снимки у Poco F3 получаются только в специальном ночном режиме, когда нужно стоять и не двигаться, пока телефон делает несколько снимков и склеивает их в один.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Основная камера Xiaomi Poco F3

Сверхширик ночью вообще становится абсолютно бесполезен, его лучше даже не включать — всё в мыле, ещё и темно. Днём — более менее.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сверширокоугольная камера Xiaomi Poco F3, ночной режим

Видеосъёмка тоже уступает конкуренту. С одной стороны здесь неплохой режим 4K/30, в котором даже нет типичного для китайфонов перенасыщения цветов, но вот в режиме FHD/60 явно не хватает стабилизации, которая у Realme 8 Pro сделана на отличном уровне.

Исходное видео — в 4K/30

Ночью отсутствие нормальной оптической стабилизации особенно заметно — всё трясётся, а в режиме FHD/60 ещё и постоянные проблемы с фокусом.

Исходное видео — в 4K/30

В общем, камера — далеко не сильная сторона Xiaomi Poco F3.

Конкуренты

Xiaomi Poco F3 5GSamsung Galaxy A52Realme 8 Pro
Операционная системаAndroid 11 + MIUI 12.5 POCOAndroid 11 + One UI 3.1Android 11 + Realme UI 2.0
Экран6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 395 ppi, 120 Гц6,5’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 90 Гц, 407 ppi6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 411 ppi
ПроцессорQualcomm Snapdragon 870, Cortex-A77 3,2 ГГц + 3x Cortex-A77 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
ГрафикаAdreno 650Adreno 618Adreno 618
Оперативная память8 Гбайт8 Гбайт6 Гбайт
Накопитель256 Гбайт256 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD
Связь5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
КамерыОсновная тройная: 48 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 5 Мп f/2,4 (макро), качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: 20 Мп f/2,5Основная квадро: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 5 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 32 Мп f/2,2Основная квадро: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 2 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,5
Аккумулятор4520 мАч4500 мАч4500 мАч
Размеры163,7x76,4x7,8 мм159,9x75,1x8,4 мм160,6x73,9x8,1 мм
Масса196 г189 г176 г
Цена33 тысячи35 тысяч рублей25 тысяч рублей

Realme 8 Pro

Realme 8 Pro

Realme 8 Pro

При чуть большей цене Xiaomi Poco F3 во многом оказывается лучше, чем Realme 8 Pro — производительность, экран, и даже дневная съёмка (у Realme с цветами как-то не очень — он будто акварелью рисует, а не фотографирует). Однако на стороне Realme 8 Pro — эргономика, разъём 3,5-мм, автономность (хотя не такая уж большая разница), возможность установки карты памяти, ночная съёмка и видеосъёмка со стабилизацией. Поддержка MicroSD (и разница в цене) отчасти компенсирует, что в смартфоне лишь 128 Гбайт своей памяти.

Ещё надо отметить, что с Realme 8 Pro сейчас забавная ситуация — в официальной продаже осталась только конфигурация 6/128 Гбайт, и она сейчас стоит 25 тысяч рублей — такая цена на момент написания обзора, например, в Эльдорадо и на Tmall. В Озоне вообще за 22,5 тысячи продают. А вот конфигурация 8/128 Гбайт стоит вообще всего 23 тысячи, но только у “серовозов”. Вообще, на мой взгляд разницу в оперативной памяти между 8 и 6 Гбайт вы на таком смартфоне не ощутите, поэтому гнаться за ней не стоит, просто если вы вдруг хотите сэкономить — то это хороший вариант.

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52

Примерно та же ситуация (по железу и функциям) и с Samsung, разве что тут уже камера у корейцев будет лучше во всём, но по экрану и производительности Poco F3 всё равно сильно впереди. Так что вопрос — что вам важнее. Мощь? Экран 120 Гц? Тогда однозначно Poco. Всё остальное лучше у Samsung.

Но и цена получается немного выше. На данный момент официальной скидки нет, и Galaxy A52 в конфигурации 8/256 Гбайт продают за 35 тысяч, но есть ещё конфигурация 4/128 Гбайт — не совсем понятно, зачем она вообще существует. Официальная цена на неё — 30 тысяч рублей.

Итого

И всё-таки с точки зрения характеристик, Xiaomi Poco F3 — это прорыв. Отличный и невероятно яркий экран, производительность современного (а не позапрошлогоднего) флагмана, и всё это примерно за 30 тысяч рублей. Да, всё перечисленное — не самое важное в смартфоне, и по камере Poco F3 ничуть не удивил (а местами расстроил), но гораздо важнее, что можно сформулировать чёткие критерии для покупателя, ведь, потребности у людей разные.

Ну да, ещё заляпывается спинка, да и эргономика подкачала, но чехол должен решить эту проблему. Камера далеко не топовая в своём сегменте, но и не откровенный хлам. Пожалуй, если бы Xiaomi Poco F3 был лучше конкурентов прямо во всём — то более дорогие модели у Xiaomi бы никто и не покупал. А им ещё Mi 11 как-то надо продавать.

Так что Xiaomi Poco F3 — отличный выбор для тех, кто в смартфонах прежде всего ценит качественный экран и огромный запас мощности для игр, или просто на годы вперёд, как гарантия хорошей скорости работы. Ну и адекватную цену, конечно же. Возможно, скоро мы увидим очень похожий смартфон за авторством Realme (точно так же, как Realme 8 Pro похож на Redmi Note 10 Pro), но по состоянию на июнь 2021 года другого смартфона с настолько же быстрым процессором за 30 тысяч рублей в РФ купить невозможно даже в "серой" рознице. Ближайшие конкуренты китайских брендов (OnePlus 8 Pro/8T/9R, ASUS ZenFone 7 и др.) обойдутся в 40-45 тысяч, а актуальные Самсунги с такой производительностью обойдутся в 48-50 тысяч и выше. Если вы представитель "старой школы", из тех, кто в карманных компьютерах всегда любил процессор, это лучший вариант для покупки среди разумных по цене.

Других смартфонов с таким же сочетанием мощности процессора с хорошей автономностью за 30 тысяч просто нет

Других смартфонов с таким же сочетанием мощности процессора с хорошей автономностью за 30 тысяч просто нет

9
/10
Оценка по версии Ferra
Xiaomi Poco F3
Плюсы
  • Высочайшая для своей цены производительность
  • Отличная автономность
  • Очень яркий AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц
  • Относительно низкая цена
Минусы
  • Ночная съёмка хуже, чем у конкурентов
  • Посредственная эргономика
  • Зеркальный заляпывающийся корпус