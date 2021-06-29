Не тормозит и не зависает: запомните этот недорогой смартфон с супер-мощным процессором

Не тормозит и не зависает: запомните этот недорогой смартфон с супер-мощным процессоромXiaomi Poco F3
Внешний вид
Poco F3 выглядит очень круто и стильно, разве что рамки вокруг экрана толстоваты.
Спинка — зеркальная, что, впрочем, не очень хорошо т.к. быстро заляпывается. Ко мне на тест смартфон приехал без комплекта, так что типичного для китайфонов силиконового чехла не было.
При этом без чехла я бы смартфон использовать не рекомендовал – уж очень он каким-то скользким ощущается, особенно если руки вспотеют (что при текущей погоде в Москве очень актуально).
На правом боку расположена качелька громкости и кнопка питания/блокировки, совмещённая со сканером отпечатков пальцев. Мне лично больше нравится сканер в экране, но это субъективно, тем более никаких проблем в работе сканера в Poco F3 я не выявил. Можно палец прикладывать под любым углом — и он срабатывает быстро и чётко.
Снизу — порт USB-C и слот для SIM-карт. Увы, порт 3,5-мм почему-то не “завезли”, будто прям флагман продают (сарказм).
Карты памяти, кстати, тоже не поддерживаются — только две nano-SIM.
Экран
Realme хвасталась экраном Realme 8/8 Pro — мол, в пике яркость достигает 1000 кд/м2. Xiaomi Poco F3 просит подержать бокал — у него 1300 кд/м2. Номинальная яркость (та, что можно замерить в обычном тесте) — 488 кд/м2, опять же — выше, чем у Realme 8 Pro. Да ещё и цветопередача лучше! И — финальный удар по конкурентам — экран 120 Гц!
|Xiaomi Poco F3 5G
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|488/2,09 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,0
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
Интерфейс, кстати совсем не такой, как в основных моделях Xiaomi, хотя формально тут MIUI Global. Но нет ни рекламы в каждом месте, из-за чего уже дышится свободнее, ни всплывающих новостных лент. Правда, убрали и некоторые полезные функции — например, здесь есть отдельное меню приложений, как у стокового Android, и нет никакой возможности его выключить, чтобы все ярлыки были на рабочих столах. Можно, разве что, заставить смартфон располагать все ярлыки на рабочем столе по умолчанию, но это не всегда удобно, да и ярлыки могут дублироваться.
Производительность и автономность
А вот что касается “железа”, то тут Xiaomi Poco F3 идёт в агрессивную атаку на конкурентов. Недавно я рассказывал о смартфоне TCL 20 Pro 5G, который в целом хороший, но европейская цена выше 500 евро, а в России цену ещё не придумали. Что ж, после Poco F3 и правда подумать стоит получше — такое "железо" по таким ценам вы нигде больше не купите:
У Xiaomi Poco F3 производительность примерно как у Xiaomi Mi 10 Ultra — невероятно дорогого (по меркам Xiaomi) юбилейного флагмана. Конечно, это не единственная характеристика телефона, но всё-таки, согласитесь, иметь мощный смартфон приятно. Чтобы с запасом на долгое время.
Тем более, и работет он тоже довольно долго . Да, Realme 8 Pro тут намного выше, но и процессор там намного слабее, а тут, между прочим, ещё и экран 120 Гц!
Камера
На чём же экономили, спросите вы? Ответ очевиден — не зря же я задал этот вопрос именно в параграфе “Камера”. Да, тут действительно Poco F3 выступает… Ну примерно как большинство смартфонов за его цену, даже немного хуже.
Днём он снимает очень прилично, и хотя настоящего зума у Poco F3 нет, но при достаточном освещении с его 48-мегапиксельной матрицы действительно можно получить чуть больше деталей с 2х зумом.
К селфи-камере тоже претензий нет, опять же — учитывая цену.
Однако ночью Poco F3 сильно сдаёт позиции. Причём, даже не обязательно именно ночью, а вообще когда света не так много (в комнате, например). Тут уже Realme 8 Pro на голову выше, а Poco F3 опускается на уровень обычного Realme 8 (плюс-минус). Нормальные ночные снимки у Poco F3 получаются только в специальном ночном режиме, когда нужно стоять и не двигаться, пока телефон делает несколько снимков и склеивает их в один.
Сверхширик ночью вообще становится абсолютно бесполезен, его лучше даже не включать — всё в мыле, ещё и темно. Днём — более менее.
Видеосъёмка тоже уступает конкуренту. С одной стороны здесь неплохой режим 4K/30, в котором даже нет типичного для китайфонов перенасыщения цветов, но вот в режиме FHD/60 явно не хватает стабилизации, которая у Realme 8 Pro сделана на отличном уровне.
Ночью отсутствие нормальной оптической стабилизации особенно заметно — всё трясётся, а в режиме FHD/60 ещё и постоянные проблемы с фокусом.
В общем, камера — далеко не сильная сторона Xiaomi Poco F3.
Конкуренты
|Xiaomi Poco F3 5G
|Samsung Galaxy A52
|Realme 8 Pro
|Операционная система
|Android 11 + MIUI 12.5 POCO
|Android 11 + One UI 3.1
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Экран
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 395 ppi, 120 Гц
|6,5’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 90 Гц, 407 ppi
|6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 411 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 870, Cortex-A77 3,2 ГГц + 3x Cortex-A77 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 618
|Adreno 618
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|256 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 5 Мп f/2,4 (макро), качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: 20 Мп f/2,5
|Основная квадро: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 5 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Основная квадро: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 2 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Аккумулятор
|4520 мАч
|4500 мАч
|4500 мАч
|Размеры
|163,7x76,4x7,8 мм
|159,9x75,1x8,4 мм
|160,6x73,9x8,1 мм
|Масса
|196 г
|189 г
|176 г
|Цена
|33 тысячи
|35 тысяч рублей
|25 тысяч рублей
Realme 8 Pro
При чуть большей цене Xiaomi Poco F3 во многом оказывается лучше, чем Realme 8 Pro — производительность, экран, и даже дневная съёмка (у Realme с цветами как-то не очень — он будто акварелью рисует, а не фотографирует). Однако на стороне Realme 8 Pro — эргономика, разъём 3,5-мм, автономность (хотя не такая уж большая разница), возможность установки карты памяти, ночная съёмка и видеосъёмка со стабилизацией. Поддержка MicroSD (и разница в цене) отчасти компенсирует, что в смартфоне лишь 128 Гбайт своей памяти.
Ещё надо отметить, что с Realme 8 Pro сейчас забавная ситуация — в официальной продаже осталась только конфигурация 6/128 Гбайт, и она сейчас стоит 25 тысяч рублей — такая цена на момент написания обзора, например, в Эльдорадо и на Tmall. В Озоне вообще за 22,5 тысячи продают. А вот конфигурация 8/128 Гбайт стоит вообще всего 23 тысячи, но только у “серовозов”. Вообще, на мой взгляд разницу в оперативной памяти между 8 и 6 Гбайт вы на таком смартфоне не ощутите, поэтому гнаться за ней не стоит, просто если вы вдруг хотите сэкономить — то это хороший вариант.
Samsung Galaxy A52
Примерно та же ситуация (по железу и функциям) и с Samsung, разве что тут уже камера у корейцев будет лучше во всём, но по экрану и производительности Poco F3 всё равно сильно впереди. Так что вопрос — что вам важнее. Мощь? Экран 120 Гц? Тогда однозначно Poco. Всё остальное лучше у Samsung.
Но и цена получается немного выше. На данный момент официальной скидки нет, и Galaxy A52 в конфигурации 8/256 Гбайт продают за 35 тысяч, но есть ещё конфигурация 4/128 Гбайт — не совсем понятно, зачем она вообще существует. Официальная цена на неё — 30 тысяч рублей.
Итого
И всё-таки с точки зрения характеристик, Xiaomi Poco F3 — это прорыв. Отличный и невероятно яркий экран, производительность современного (а не позапрошлогоднего) флагмана, и всё это примерно за 30 тысяч рублей. Да, всё перечисленное — не самое важное в смартфоне, и по камере Poco F3 ничуть не удивил (а местами расстроил), но гораздо важнее, что можно сформулировать чёткие критерии для покупателя, ведь, потребности у людей разные.
Ну да, ещё заляпывается спинка, да и эргономика подкачала, но чехол должен решить эту проблему. Камера далеко не топовая в своём сегменте, но и не откровенный хлам. Пожалуй, если бы Xiaomi Poco F3 был лучше конкурентов прямо во всём — то более дорогие модели у Xiaomi бы никто и не покупал. А им ещё Mi 11 как-то надо продавать.
Так что Xiaomi Poco F3 — отличный выбор для тех, кто в смартфонах прежде всего ценит качественный экран и огромный запас мощности для игр, или просто на годы вперёд, как гарантия хорошей скорости работы. Ну и адекватную цену, конечно же. Возможно, скоро мы увидим очень похожий смартфон за авторством Realme (точно так же, как Realme 8 Pro похож на Redmi Note 10 Pro), но по состоянию на июнь 2021 года другого смартфона с настолько же быстрым процессором за 30 тысяч рублей в РФ купить невозможно даже в "серой" рознице. Ближайшие конкуренты китайских брендов (OnePlus 8 Pro/8T/9R, ASUS ZenFone 7 и др.) обойдутся в 40-45 тысяч, а актуальные Самсунги с такой производительностью обойдутся в 48-50 тысяч и выше. Если вы представитель "старой школы", из тех, кто в карманных компьютерах всегда любил процессор, это лучший вариант для покупки среди разумных по цене.
- Высочайшая для своей цены производительность
- Отличная автономность
- Очень яркий AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц
- Относительно низкая цена
- Ночная съёмка хуже, чем у конкурентов
- Посредственная эргономика
- Зеркальный заляпывающийся корпус