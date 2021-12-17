«Король среднего класса», Xiaomi Redmi Note 11, приехал в Россию. Под другим именем. Вот его обзор

Причём «менее жрущий» процессор вы никак не прочувствуете — IPS-дисплеи и сами по себе не настолько экономичны, как OLED (а здесь у нас именно IPS), так ещё и с 90 Гц всё это не лучшим образом сказывается на выносливости. Поэтому при аналогичной производительности Poco M4 Pro 5G работает заметно меньше Realme 8, но примерно столько же, сколько и Realme 8i. Правда, у Realme 8i есть 120 Гц экран, а тут — всего 90 Гц, ну и... аккумулятор разражается почти так же быстро, как у Poco X3 NFC с принудительно включенными 120 Гц, если вы понимаете, о чём я.

Ну и последнее. В обзоре Xiaomi Poco M3 я писал про отсутствие гироскопа. С того самого теста проверка наличия и гироскопа, и магнетометра (компаса) стала для меня обязательным пунктом в программе. Что ж, у Xiaomi Poco M4 Pro с датчиками движения всё в порядке — тут полный набор, и работают как надо. Включая гироскоп и магнетометр.

Камера

Камера в Xiaomi Poco M4 Pro 5G по спецификациям идентична Xiaomi Redmi Note 11 (потому что это один и тот же смартфон), и, что удивляет ещё больше, абсолютно такая же у младшей модели Redmi 10 (у каждого 50 Мп на сенсоре Samsung S5KJN1 и оптика f/1.8). Разве что тут не стали добавлять два совершенно не нужных модуля, которые у всех китайских брендов традиционно нужны лишь для красоты (сенсор глубины и макро). Днём качество съёмки в целом неплохое, и цветопередача естественная.