«Король среднего класса», Xiaomi Redmi Note 11, приехал в Россию. Под другим именем. Вот его обзор

«Король среднего класса», Xiaomi Redmi Note 11, приехал в Россию. Под другим именем. Вот его обзорИ называется он в наших краях — Poco M4 5G
Внешний вид
Внешне Xiaomi Poco M4 5G похож на предыдущие смартфоны серии Poco, в частности, на M3. Характерная спинка с выделенной чёрным площадкой под камеры и надпись Poco.
На самом деле эта площадка составляет одно целое с остальной поверхностью спинки — никаких зазоров там нет. Поверхность спинки слегка шершавая, и переливается на свету, но в целом я бы не назвал смартфон красивым.
Ну а с фронтальной стороны это типичный современный нескладной моноблок на Android.
На нижнем торце имеется разъём USB-C и выход на гарнитуру 3,5-мм. FM-радио, кстати, поддерживается.
Все кнопки — на правом боку. Тут качелька громкости и кнопка питания/блокировки, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. Такая конструкция лично мне нравится гораздо меньше, чем сканер в экране, но тут эта кнопка ещё и как бы шатается. Когда прислоняешь палец, но не нажимаешь, а потом убираешь — она будто пытается следовать за пальцем, упирается во что-то, и производит небольшой щелчок. Ощущение, будто вывалится со временем.
Смартфон в руке ощущается достаточно широким, однако по форме он более эргономичный, чем, скажем, Poco F3.
И последнее — слот для SIM-карт здесь комбинированный, поддерживает установку либо двух nano-SIM, либо nano-SIM + MicroSD.
Экран
У Poco M4 Pro 5G IPS-экран с максимальной яркостью до 450 кд/м2. Вообще, по яркости тут всё очень хорошо сделано — радует и максимальное, и минимальное значение. Это значит, что и в яркий солнечный день будет комфортно, и в полной темноте.
|Xiaomi Poco F4 Pro 5G
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|450/0,52 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1400:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|99%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,27
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9000К
Максимальная частота обновления — 90 Гц. Вообще, для такой цены в 2021 году этого уже маловато. Например, у Realme 8i аж 120 Гц, а стоит он дешевле. С другой стороны, у Realme 8 за те же деньги AMOLED-экран и хотя там лишь 60 Гц, зато пиковая яркость — до 1000 кд/м2.
В общем, экран Poco M4 Pro вроде бы и хороший, а с другой стороны — устаревший.
Ну и напомню главную боль смартфонов Poco (и вообще Xiaomi) — дичайше много рекламы в самых неожиданных местах. Да, это всё можно отключить, но придётся перерыть весь интерфейс, все пункты меню и их настройки.
Производительность и автономность
Смартфон построен на базе системы на чипе MediaTek Dimensity 810 5G. С одной стороны, это супер-экономичный процессор: ядра A76 + A55, а главное — 6 нм техпроцесс, что очень снижает нагрев и улучшает автономность. Такой же техпроцесс у Snapdragon 778G, а у Snapdragon 865, флагманского процессора 2020 года — всего лишь 7 нм. С другой же стороны, это аналог уже набивших оскомину Helio G95 или Snapdragon 732G, только с поддержкой 5G. И производительность плюс/минус аналогична — это касается и CPU и GPU. С одной стороны, «ваши ожидания — ваши проблемы», с другой — как-то жаль, была надежда, что получим аналог Snapdragon 765G, только тайваньский и поэтому дешевле, а получили почти то же самое, что было ещё в Xiaomi Redmi Note 8 Pro, только менее «жрущее» и менее нагревающееся.
Причём «менее жрущий» процессор вы никак не прочувствуете — IPS-дисплеи и сами по себе не настолько экономичны, как OLED (а здесь у нас именно IPS), так ещё и с 90 Гц всё это не лучшим образом сказывается на выносливости. Поэтому при аналогичной производительности Poco M4 Pro 5G работает заметно меньше Realme 8, но примерно столько же, сколько и Realme 8i. Правда, у Realme 8i есть 120 Гц экран, а тут — всего 90 Гц, ну и... аккумулятор разражается почти так же быстро, как у Poco X3 NFC с принудительно включенными 120 Гц, если вы понимаете, о чём я.
Ну и последнее. В обзоре Xiaomi Poco M3 я писал про отсутствие гироскопа. С того самого теста проверка наличия и гироскопа, и магнетометра (компаса) стала для меня обязательным пунктом в программе. Что ж, у Xiaomi Poco M4 Pro с датчиками движения всё в порядке — тут полный набор, и работают как надо. Включая гироскоп и магнетометр.
Камера
Камера в Xiaomi Poco M4 Pro 5G по спецификациям идентична Xiaomi Redmi Note 11 (потому что это один и тот же смартфон), и, что удивляет ещё больше, абсолютно такая же у младшей модели Redmi 10 (у каждого 50 Мп на сенсоре Samsung S5KJN1 и оптика f/1.8). Разве что тут не стали добавлять два совершенно не нужных модуля, которые у всех китайских брендов традиционно нужны лишь для красоты (сенсор глубины и макро). Днём качество съёмки в целом неплохое, и цветопередача естественная.
Ночью камера явно пытается выжать из себя сильно больше, чем может, а потому в пост-обработке иногда добавляется слишком много сглаживания с обязательным перешарпом после этого — чтобы снимок выглядел резко, но без шумов. Если смотреть такие снимки на экране смартфона — всё здорово и никаких дефектов не видно, но на мониторе или телевизоре будет смотреться… странно. С другой стороны, ночные снимки у Realme 8/8i выглядят более размыто, хотя и более естественно.
Ну и на правах «осадочек остался» — могли ли вы раньше представить, что у Redmi 9 и у Redmi Note 10 будут одинаковые по качеству тыльные камеры? Нет, они были разными, Redmi Note даже в рамках одного и того же поколения всегда были круче, чем «просто» Redmi. А если сравнить Redmi Note 9 и Redmi 8, то между ними вообще была огроменная пропасть по качеству фото и камерам. А вот теперь дожили — у Redmi Note 11 и Redmi 10 одинаковые тыльные камеры...
А вот селфи-камера мне понравилась гораздо больше, но у Realme 8 она всё равно лучше.
А вот с видео здесь типичная беда бюджетных Xiaomi. С одной стороны — смартфон умеет снимать в FHD и 60 кадров в секунду, на практике это что-то вроде 1080i, т.е. фактическое разрешение гораздо меньше (как минимум, в два раза, если не больше).
При этом, у того же Realme 8 вообще есть съёмка в 4K. Так что по качеству съёмки видео (как для сторизов, так и для мессенджеров)т по камере смартфон совсем не впечатляет.
Конкуренты
|Xiaomi Poco M4 Pro 5G
|Realme 8
|Vivo Y53s
|Операционная система
|Android 11 + MIUI 12.5
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Android 11 + OriginOS 1.0
|Экран
|6,6’’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS 90 Гц, 399 ppi
|6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 411 ppi
|6,58’’, 1080x2408 пикс., 20:9, AMOLED, 401 ppi
|Процессор
|Mediatek Helio G95, 2х Cortex-A76 2,05 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Mediatek Helio G95, 2х Cortex-A76 2,05 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 480 5G, 2х Cortex-A76 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G76 MC4
|Adreno 619
|Оперативная память
|6 Гбайт
|6 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: 50 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Основная квадро: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 2 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Основная двойная: 64 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро), качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|163,6x75,8x8,8 мм
|160,6x73,9x8,1 мм
|164x75,3x8,5 мм
|Масса
|195 г
|177 г
|189 г
|Класс защиты
|IP53
|нет
|нет
|Цена
|20 тысяч рублей
|21 тысяча рублей
|21 тысяча рублей
Realme 8 (5G)
По факту, Realme 8 и Realme 8 5G — это разные смартфоны. И с точки зрения поддержки 5G, без которой китайцам уже никуда (у них 5G работает давно и эффективно, а не остаётся светлым будущим, как в России), “правильным” конкурентом для Xiaomi Poco M4 Pro 5G является именно Realme 8 5G.
Но мы с вами живём в РФ, где 4G придётся кушать долгие годы, потому что постройку сетей нового поколения операторы вместе с надзорными органами страстно пролюбили. И вот “обычный” Realme 8 в сравнении без учёта поддержки сетей пятого поколения уделывает и Realme 8 5G, и даже немного — Xiaomi Poco M4 Pro 5G. Да, у него экран лишь 60 Гц, но зато — AMOLED, с пиковой яркостью до 650 кд/м2. Камера снимает видео до 4K/30, тогда как Poco M4 Pro и нормальное Full-HD выдать не может. Автономность у Realme 8 гораздо выше при аналогичном “железе” и идентичной ёмкости аккумулятора. Ну и топовая селфи-камера, способная конкурировать с флагманами. В общем, как мне кажется, за эти же 20 тысяч, Realme 8 (обычный, не 5G) — всё же более выгодная покупка.
Vivo Y53s
Этот смартфон от Vivo я ещё не тестировал (он только-только должен приехать на тест), однако пока, по спецификациям, выглядит как более слабая версия Xiaomi Poco M4 5G, но за те же 20 тысяч. Разве что Vivo может “выстрелить” камерой, но это как раз надо тестировать. Плюс, камера (тыльная) у Vivo всё равно только одна, и сверхширика нет. Зато заявлена поддержка кодека aptX HD, но можете ожидать подвоха: например, их собственные наушники с aptX Adaptive поддерживают этот кодек в основном со смартфонами Vivo и не поддерживают даже с флагманскими смартфонами других производителей (хотя Adaptive должен быть обратно совместимым), так что не исключено, что и смартфон Vivo нормально работает с aptX HD лишь с наушниками Vivo. Ладно, это нужно будет проверить на деле в процессе тестирования.
Итого
Смотрю я на китайские бренды, и вижу, что они так сильно ударились в 5G, что будто забыли про всё остальное. Realme это тоже касается. Судя по всему, технологии 5G настолько дорогие, что для сохранения цены производители экономят на всём. Да и дефицит полупроводников приводит к тому, что на сцену в конце 2021 года выходят смартфоны с более крутыми «на бумаге» характеристиками, которые объективно не перепрыгивают уровень большинства моделей-одноклассников 2020 года. Это наглядно видно если сравнить Realme 8 5G и Realme 8. Возможно, когда-то и в России гонка за 5G в смартфонах обретёт свой смысл, но на данный момент это параметр можно просто не учитывать.
А без его учёта получается, что Xiaomi Poco M4 Pro 5G (он же Redmi Note 11 CN) — как раз продукт этого подорожания. Не ужасен, но с 128 ГБ стоит официально в РФ 20 тысяч рублей — по такой цене нынче продают по акции даже Poco X3 Pro 128 ГБ 6/128 с камерой примерно такого же уровня и мощнейшим Snapdragon 860. При равной цене, если вы не идеологический фанат концепции «90 Гц на IPS-дисплее», Realme 8 будет предпочтительнее по качеству дисплея и автономности не в ущерб всему остальному (скорости работы и качеству камер). А если вспомнить, что в «серой» рознице можно найти Redmi Note 10 Pro за 22 тысячи...
В общем, смартфон вышел в новых реалиях подорожания электроники с главным оправданием «ну вот щас остальные смартфоны-новинки тоже подорожают и тогда вы поймёте, что Poco M4 Pro 5G своих денег стоит». А пока я бы на вашем месте покупал Redmi 10, если нужно экономно, и Poco X3 Pro, Poco X3 NFC, Realme 8 либо Redmi Note 10 Pro, если хочется купить хороший смартфон с 128 ГБ за 20-22 тысяч рублей.
- 5G
- NFC, USB-C, 3,5 мм, FM-радио
- Экран 90 Гц
- Плохое качество съёмки видео
- Автономность могла бы быть повыше
- Много навязчивой рекламы в оболочке