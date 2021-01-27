Мы нашли тот самый «лучший бюджетный смартфон Xiaomi», который вы просите посоветовать
Внешний вид
Если посмотреть на фронтальную поверхность смартфона (это где экран), то Xiaomi Poco M3 можно спутать, наверное, с любым смартфоном за 13-20 тысяч рублей. (Это не является недостатком, если что).
Спинка у Poco M3 уже гораздо более выразительная — матовый пластик “под кожу” создаёт действительно приятное ощущение, которое, к сожалению, полностью теряется в стандартном силиконовом чехле. Но без неё сзади Poco M3 смотрится круто и “дорого”.
На правом боку — ”качелька” управления громкостью и кнопка блокировки/питания, совмещённая со сканером отпечатков пальцев. Работает он весьма быстро и крайне точно, вот только смысла в нём тут не так уж много — NFC у смартфона нет, а потому и бесконтактные платежи не работают.
На нижнем торце — разъём USB-C. Сегодня сложно найти смартфон с micro-USB, даже дешёвый — и лично я этому очень рад.
На верхнем — разъём 3,5-мм для гарнитуры (FM-радио тоже работает) и ИК-порт для управления устройствами (есть фирменное приложение, где можно настроить тот же телевизор почти любого бренда).
Экран и интерфейс
Экран имеет диагональ 6,53 дюйма и разрешение Full-HD+ (1080х2340 пикс.). Максимальная яркость всего лишь на четвёрку по пятибалльной (чуть меньше 400 кд/м2), но по контрастности получилось очень хорошо. Ну, если вы вообще не против IPS-экранов.
|Xiaomi Poco M3
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|390/2,3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1700:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|90%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,74
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
В качестве программной оболочки используется Android 10 с фирменным интерфейсом MIUI 12.0.6, который, если честно, откровенно задалбывает рекламой и уведомлениями от совершенно ненужных приложений. Понятно, что всё это можно отключить (не “просто”, но “можно”), просто имейте ввиду.
Производительность и автономность
Процессор Snapdragon 662 для бюджетника, конечно, гораздо лучше серии 4хх и любых бюджетных MediaTek. Тут у Xiaomi Poco M3 всё нормально, для своей цены он быстрый и сбалансированный.
За автономность тоже можно не переживать — 6000 мАч всё-таки. Но вот в наших замерах, когда мы выставляем в смартфонах не максимальную, а одинаковую (200 кд/м2) яркость дисплея, рекордов выносливости он не показал. Среди недорогих смартфонов с IPS он точно самый выносливый, но мобильники с AMOLED и 4500+ мАч в таких условиях расходуют заряд экономнее.
Однако в целом к аппаратному обеспечению смартфона есть вопросы. То, что NFC тут нет (а в более старом и более дешёвом Redmi Note 8T — есть) мы уже выяснили, но благодаря одному из читателей нашего сайта пришлось обратить внимание и на другое. На то, что мы обычно даже не тестируем отдельно т.к. “ну у всех же давно есть, чего ковыряться?”. Оказывается… в Xiaomi Poco M3 нет гироскопа!
Причём! Сам телефон пытается “обмануть” все приложения, которые наличие гироскопа запрашивают. Т.е. с точки зрения операционной системы гироскоп всё-таки есть. Но если попробовать использовать его в приложениях или играх — например, смотреть видео с 360-градусной панорамой на YouTube или даже проводить практический тест в утилите Gyro Test, то можно увидеть, насколько дёрганные и неточные движения сообщает системе этот “гироскоп”. Особенно это заметно в сравнении с, например, неказистым вьетнамским мобильником Vsmart Joy 4, где настоящий гироскоп всё-таки присутствует.
В утилите AIDA 64 можно видеть причину: строчки с данными гироскопа всегда содержат нули. Т.е. ещё раз: смартфон загружает драйвер гироскопа, система его как бы “видит”, но данных с него не получает. По сути, за гироскоп отдувается акселерометр, точность которого для отслеживания движений оставляет желать лучшего.
Для большинства пользователей этот недостаток не имеет никакого значения, не многие пользуются приложениями, которые реально требуют наличие гироскопа, но всё-таки для кого-то это может быть критично. Просто знайте, что смартфон отслеживает повороты корпуса в пространстве почти наобум — картинку на экране набок, конечно, повернёт, но прицеливание поворотом смартфона, рулежка автомобилем в гоночных играх или просмотр панорамного видео на нём будут затруднительны.
Камера
На тыльной стороне смартфона, на панельке с камерами, можно найти три “глазка”, однако из них реально функциональный только один — основной 48-мегапиксельный модуль. Весьма неплохой кстати.
Два других объектива — это макро и “сенсор глубины”. Режим макро, к слову, здесь включается неудобно и не интуитивно — не с линейки режимов “видео, фото, портрет”, а в верхнем меню. Вообще, само приложение бесит ещё тем, что в нём всегда слетает настройка HDR: я предпочитаю делать снимки в авто-HDR (когда смартфон сам определяет, нужно оно в данный момент или нет), но стоит закрыть приложение камеры, а потом открыть снова, как эта настройка будет в “HDR выкл”.
Селфи камера уже, на мой взгляд, не так особо хороша — по такой цене (см. “Конкуренты”) бывает и получше.
Что касается видео, то в целом качество именно картинки хорошее, ночью — даже очень (для цены смартфона).
Но есть одна проблема — обратите внимание, что на примерах записи видео картинка постоянно дёргается, даже если не шевелить смартфон. И я не исключаю, что это может быть следствием отсутствия нормального гироскопа — мол, камера пытается компенсировать тряску при ходьбе хоть как-то, но гироскопа нет, а именно он отслеживает, насколько смартфон смещается у вас в руках, поэтому картинка дёргается даже тогда, когда ты стоишь неподвижно. Понятно, что совсем избежать движения без штатива невозможно, но в Poco M3 видеозаписи уж слишком дрожат без веских на то оснований.
Конкуренты
|Xiaomi Poco M3
|Vsmart Joy 4
|Realme C3
|Операционная система
|Android 10 + MIUI 12
|Android 10 + VOS 3.0
|Android 10 + Realme UI 1.0
|Экран
|6,53'', 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS
|6,53'', 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS
|6,5'', 720х1560 пикс., 19,5:9, IPS
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 662, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 665, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|Mediatek Helio G70, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,7 ГГц
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 610
|Mali-G52
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|3 Гбайт
|Накопитель
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,1
|Основная квадро: 16 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: 13 Мп f/2,0
|Основная двойная: 12 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 5 Мп f/2,4
|Аккумулятор
|6000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|162,3x77,3x9,6 мм
|165,7x77,7x9,2 мм
|164,4x75x9 мм
|Масса
|198 г
|203 г
|195 г
|Цена
|13,5 тысяч рублей
|13 тысяч рублей
|10 тысяч рублей
Vsmart Joy 4
При такой же цене и “железе” (экран, процессор, память) вьетнамский Vsmart Joy 4 предлагает модуль NFC, полноценный гироскоп, а также более яркий дисплей (но менее контрастный). Ну и нет навязчивой рекламы в оболочке системы — тоже плюс, на мой взгляд. Также у Vsmart есть сверхширокоугольный модуль камеры в дополнение к стандартному. Но вот качество основной тыльной камеры, на мой взгляд, всё же лучше у Poco M3, а вот селфи — однозначно у Joy 4.
Если вы вдруг не знали, кто такие Vsmart, это дочерний бренд обеспеченной вьетнамской конторы, одна часть которого выпускает автомобили на базе BMW X5, а ещё одно подразделение вот-вот купит выкупит себе смартфонный бизнес LG.
Всё это не делает мобильники Vsmart каким-то бомбическими или особенными. Более того — у модели Vsmart Joy 3+ было предостаточно технологических просчётов (WiFi плохо ловил, «глюки» системы). Но вот Joy 4 получился, в сравнении с наглеющими по ценообразованию китайцами, вполне надёжной и при этом чуть более выгодной альтернативой. Есть смысл присмотреться.
Realme C3
Вообще, прямым конкурентом Xiaomi Poco M3 этот смартфон не назовёшь, это уже снятая с производства и более дешёвая изначально модель. Но других конкурентов, извините, на российском рынке и не припомнишь — либо дороже (как Samsung Galaxy M21), либо сильно дешевле и хуже (как Samsung Galaxy M11, всяческие Huawei и Honor на древнем Kirin 710...). Realme C3 — это некий баланс между ценой и качеством, с очень мощным процессором, чуть менее качественной камерой, более ярким, но менее чётким дисплеем, и сопоставимой автономность. За 10 тысяч, а не 13.5, как у Xiaomi.
Итого
Итак, ультимативный бюджетник «господи, десять из десяти!» из Xiaomi Poco M3 не получился. Да, при взгляде на таблицу характеристик и цену, он выглядит крутым, но эта цена достигнута за счёт того, что Сяоми вырезали часть функций, на которые мало кто обращает внимание. Особенно расстраивает отсутствие NFC (за 13-14 тысяч хотелось бы иметь возможность платить со смартфона на кассах, знаете ли!), а вот трюк с гироскопом скорее вызывает недоумение. Блин, ну это же трюки уровня «0.45 л» в банках пива российского разлива. Как можно быть настолько жадными? И ещё жаль, что у качественной тыльной камеры, по сути, только один рабочий объектив — ни зума, ни сверхширокоугольной съёмки вы не получите.
Тем не менее, по совокупности скорости работы, автономности и качества экрана Poco M3 хорош. А качество фотосъёмки на тыльную камеру, с учётом цены, у него и вовсе самое лучшее на сегодняшний день (по качеству селфи и видеозаписи есть альтернативы интереснее). Если у вас нет специфических требований к характеристикам смартфона, а просто нужно «всего и помногу, да чтоб недорого», смело покупайте.
- Недорого
- Хорошее качество фото на тыльную камеру
- Отличная выносливость
- Красивый
- «Породистый» и быстрый процессор
- Нет NFC
- Нет гироскопа
- Камера очень часто «дрожит» при записи видео
- Нет зума и/или сверхширокоугольного объектива