Мы нашли тот самый «лучший бюджетный смартфон Xiaomi», который вы просите посоветовать

Однако в целом к аппаратному обеспечению смартфона есть вопросы. То, что NFC тут нет (а в более старом и более дешёвом Redmi Note 8T — есть) мы уже выяснили, но благодаря одному из читателей нашего сайта пришлось обратить внимание и на другое. На то, что мы обычно даже не тестируем отдельно т.к. “ну у всех же давно есть, чего ковыряться?”. Оказывается… в Xiaomi Poco M3 нет гироскопа!

Причём! Сам телефон пытается “обмануть” все приложения, которые наличие гироскопа запрашивают. Т.е. с точки зрения операционной системы гироскоп всё-таки есть. Но если попробовать использовать его в приложениях или играх — например, смотреть видео с 360-градусной панорамой на YouTube или даже проводить практический тест в утилите Gyro Test, то можно увидеть, насколько дёрганные и неточные движения сообщает системе этот “гироскоп”. Особенно это заметно в сравнении с, например, неказистым вьетнамским мобильником Vsmart Joy 4, где настоящий гироскоп всё-таки присутствует.