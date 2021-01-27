ferra.ru
Телефоны
Сегодня 16:47

Мы нашли тот самый «лучший бюджетный смартфон Xiaomi», который вы просите посоветовать

Xiaomi Poco M3
8
/10
Оценка по версии Ferra
Xiaomi Poco M3
Вообще, по сочетанию цены и характеристик (а также учитывая репутацию суббренда Poco), смартфон Xiaomi Poco M3 выглядит непревзойдённым бюджетником. Но мы выпустили этот обзор в том числе и для того, чтобы предупредить вас о “подводных камнях” в нём.

Внешний вид

Если посмотреть на фронтальную поверхность смартфона (это где экран), то Xiaomi Poco M3 можно спутать, наверное, с любым смартфоном за 13-20 тысяч рублей. (Это не является недостатком, если что).

Xiaomi Poco M3

Спинка у Poco M3 уже гораздо более выразительная — матовый пластик “под кожу” создаёт действительно приятное ощущение, которое, к сожалению, полностью теряется в стандартном силиконовом чехле. Но без неё сзади Poco M3 смотрится круто и “дорого”.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Xiaomi Poco M3 без чехла

На правом боку — ”качелька” управления громкостью и кнопка блокировки/питания, совмещённая со сканером отпечатков пальцев. Работает он весьма быстро и крайне точно, вот только смысла в нём тут не так уж много — NFC у смартфона нет, а потому и бесконтактные платежи не работают.

Кнопки Xiaomi Poco M3

На нижнем торце — разъём USB-C. Сегодня сложно найти смартфон с micro-USB, даже дешёвый — и лично я этому очень рад.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Верхний торец Xiaomi Poco M3

На верхнем — разъём 3,5-мм для гарнитуры (FM-радио тоже работает) и ИК-порт для управления устройствами (есть фирменное приложение, где можно настроить тот же телевизор почти любого бренда).

Раздельный слот для двух nano-SIM и MicroSD

Экран и интерфейс

Экран имеет диагональ 6,53 дюйма и разрешение Full-HD+ (1080х2340 пикс.). Максимальная яркость всего лишь на четвёрку по пятибалльной (чуть меньше 400 кд/м2), но по контрастности получилось очень хорошо. Ну, если вы вообще не против IPS-экранов.

Xiaomi Poco M3
Максимальный уровень яркости (мин./макс.)390/2,3 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1700:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)90%
DeltaE (меньше = лучше)3,74
Гамма (идеальная — 2,2)2,3
Цветовая температура (идеальная = 6500K)7500K

В качестве программной оболочки используется Android 10 с фирменным интерфейсом MIUI 12.0.6, который, если честно, откровенно задалбывает рекламой и уведомлениями от совершенно ненужных приложений. Понятно, что всё это можно отключить (не “просто”, но “можно”), просто имейте ввиду.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Интерфейс Xiaomi Poco M3 — реклама

Производительность и автономность

Процессор Snapdragon 662 для бюджетника, конечно, гораздо лучше серии 4хх и любых бюджетных MediaTek. Тут у Xiaomi Poco M3 всё нормально, для своей цены он быстрый и сбалансированный.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Результаты тестирования производительности в бенчмарке AnTuTu Benchmark v8

За автономность тоже можно не переживать — 6000 мАч всё-таки. Но вот в наших замерах, когда мы выставляем в смартфонах не максимальную, а одинаковую (200 кд/м2) яркость дисплея, рекордов выносливости он не показал. Среди недорогих смартфонов с IPS он точно самый выносливый, но мобильники с AMOLED и 4500+ мАч в таких условиях расходуют заряд экономнее.

Время полного разряда смартфонов в минутах (чтение, видео, игры)

Однако в целом к аппаратному обеспечению смартфона есть вопросы. То, что NFC тут нет (а в более старом и более дешёвом Redmi Note 8T — есть) мы уже выяснили, но благодаря одному из читателей нашего сайта пришлось обратить внимание и на другое. На то, что мы обычно даже не тестируем отдельно т.к. “ну у всех же давно есть, чего ковыряться?”. Оказывается… в Xiaomi Poco M3 нет гироскопа!

Причём! Сам телефон пытается “обмануть” все приложения, которые наличие гироскопа запрашивают. Т.е. с точки зрения операционной системы гироскоп всё-таки есть. Но если попробовать использовать его в приложениях или играх — например, смотреть видео с 360-градусной панорамой на YouTube или даже проводить практический тест в утилите Gyro Test, то можно увидеть, насколько дёрганные и неточные движения сообщает системе этот “гироскоп”. Особенно это заметно в сравнении с, например, неказистым вьетнамским мобильником Vsmart Joy 4, где настоящий гироскоп всё-таки присутствует.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Драйвер гироскопа загружен

В утилите AIDA 64 можно видеть причину: строчки с данными гироскопа всегда содержат нули. Т.е. ещё раз: смартфон загружает драйвер гироскопа, система его как бы “видит”, но данных с него не получает. По сути, за гироскоп отдувается акселерометр, точность которого для отслеживания движений оставляет желать лучшего.

Для большинства пользователей этот недостаток не имеет никакого значения, не многие пользуются приложениями, которые реально требуют наличие гироскопа, но всё-таки для кого-то это может быть критично. Просто знайте, что смартфон отслеживает повороты корпуса в пространстве почти наобум — картинку на экране набок, конечно, повернёт, но прицеливание поворотом смартфона, рулежка автомобилем в гоночных играх или просмотр панорамного видео на нём будут затруднительны.

Камера

На тыльной стороне смартфона, на панельке с камерами, можно найти три “глазка”, однако из них реально функциональный только один — основной 48-мегапиксельный модуль. Весьма неплохой кстати.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Снимок на основную камеру Xiaomi Poco M3

Два других объектива — это макро и “сенсор глубины”. Режим макро, к слову, здесь включается неудобно и не интуитивно — не с линейки режимов “видео, фото, портрет”, а в верхнем меню. Вообще, само приложение бесит ещё тем, что в нём всегда слетает настройка HDR: я предпочитаю делать снимки в авто-HDR (когда смартфон сам определяет, нужно оно в данный момент или нет), но стоит закрыть приложение камеры, а потом открыть снова, как эта настройка будет в “HDR выкл”.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Снимок на селфи-камеру Xiaomi Poco M3

Селфи камера уже, на мой взгляд, не так особо хороша — по такой цене (см. “Конкуренты”) бывает и получше.

Что касается видео, то в целом качество именно картинки хорошее, ночью — даже очень (для цены смартфона).

Но есть одна проблема — обратите внимание, что на примерах записи видео картинка постоянно дёргается, даже если не шевелить смартфон. И я не исключаю, что это может быть следствием отсутствия нормального гироскопа — мол, камера пытается компенсировать тряску при ходьбе хоть как-то, но гироскопа нет, а именно он отслеживает, насколько смартфон смещается у вас в руках, поэтому картинка дёргается даже тогда, когда ты стоишь неподвижно. Понятно, что совсем избежать движения без штатива невозможно, но в Poco M3 видеозаписи уж слишком дрожат без веских на то оснований.

Конкуренты

Xiaomi Poco M3Vsmart Joy 4Realme C3
Операционная системаAndroid 10 + MIUI 12Android 10 + VOS 3.0Android 10 + Realme UI 1.0
Экран6,53'', 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS6,53'', 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS6,5'', 720х1560 пикс., 19,5:9, IPS
ПроцессорQualcomm Snapdragon 662, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 665, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГцMediatek Helio G70, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,7 ГГц
ГрафикаAdreno 610Adreno 610Mali-G52
Оперативная память4 Гбайт4 Гбайт3 Гбайт
Накопитель64 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD
СвязьLTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
КамерыОсновная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,1Основная квадро: 16 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: 13 Мп f/2,0Основная двойная: 12 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 5 Мп f/2,4
Аккумулятор6000 мАч5000 мАч5000 мАч
Размеры162,3x77,3x9,6 мм165,7x77,7x9,2 мм164,4x75x9 мм
Масса198 г203 г195 г
Цена13,5 тысяч рублей13 тысяч рублей10 тысяч рублей

Vsmart Joy 4

Vsmart Joy 4

При такой же цене и “железе” (экран, процессор, память) вьетнамский Vsmart Joy 4 предлагает модуль NFC, полноценный гироскоп, а также более яркий дисплей (но менее контрастный). Ну и нет навязчивой рекламы в оболочке системы — тоже плюс, на мой взгляд. Также у Vsmart есть сверхширокоугольный модуль камеры в дополнение к стандартному. Но вот качество основной тыльной камеры, на мой взгляд, всё же лучше у Poco M3, а вот селфи — однозначно у Joy 4.

Если вы вдруг не знали, кто такие Vsmart, это дочерний бренд обеспеченной вьетнамской конторы, одна часть которого выпускает автомобили на базе BMW X5, а ещё одно подразделение вот-вот купит выкупит себе смартфонный бизнес LG.

Всё это не делает мобильники Vsmart каким-то бомбическими или особенными. Более того — у модели Vsmart Joy 3+ было предостаточно технологических просчётов (WiFi плохо ловил, «глюки» системы). Но вот Joy 4 получился, в сравнении с наглеющими по ценообразованию китайцами, вполне надёжной и при этом чуть более выгодной альтернативой. Есть смысл присмотреться.

Realme C3

Realme C3

Вообще, прямым конкурентом Xiaomi Poco M3 этот смартфон не назовёшь, это уже снятая с производства и более дешёвая изначально модель. Но других конкурентов, извините, на российском рынке и не припомнишь — либо дороже (как Samsung Galaxy M21), либо сильно дешевле и хуже (как Samsung Galaxy M11, всяческие Huawei и Honor на древнем Kirin 710...). Realme C3 — это некий баланс между ценой и качеством, с очень мощным процессором, чуть менее качественной камерой, более ярким, но менее чётким дисплеем, и сопоставимой автономность. За 10 тысяч, а не 13.5, как у Xiaomi.

Итого

Итак, ультимативный бюджетник «господи, десять из десяти!» из Xiaomi Poco M3 не получился. Да, при взгляде на таблицу характеристик и цену, он выглядит крутым, но эта цена достигнута за счёт того, что Сяоми вырезали часть функций, на которые мало кто обращает внимание. Особенно расстраивает отсутствие NFC (за 13-14 тысяч хотелось бы иметь возможность платить со смартфона на кассах, знаете ли!), а вот трюк с гироскопом скорее вызывает недоумение. Блин, ну это же трюки уровня «0.45 л» в банках пива российского разлива. Как можно быть настолько жадными? И ещё жаль, что у качественной тыльной камеры, по сути, только один рабочий объектив — ни зума, ни сверхширокоугольной съёмки вы не получите.

Тем не менее, по совокупности скорости работы, автономности и качества экрана Poco M3 хорош. А качество фотосъёмки на тыльную камеру, с учётом цены, у него и вовсе самое лучшее на сегодняшний день (по качеству селфи и видеозаписи есть альтернативы интереснее). Если у вас нет специфических требований к характеристикам смартфона, а просто нужно «всего и помногу, да чтоб недорого», смело покупайте.

«Экономия на спичках» и «раньше было лучше» не отменяет того, что Poco M3 — лучший кандидат на покупку среди смартфонов до 15 тысяч в 2021 году

8
/10
Оценка по версии Ferra
Xiaomi Poco M3
Плюсы
  • Недорого
  • Хорошее качество фото на тыльную камеру
  • Отличная выносливость
  • Красивый
  • «Породистый» и быстрый процессор
Минусы
  • Нет NFC
  • Нет гироскопа
  • Камера очень часто «дрожит» при записи видео
  • Нет зума и/или сверхширокоугольного объектива