Раньше Motorola были лучшими бюджетными телефонами. А сейчас?
Для тех, кто в силу юного возраста или плохой памяти (если возраст, напротив, приличный) готовится написать в комментариях «ну что за чушь ты, обзорщик, несёшь? Когда это бюджетные Моторолы были популярными?», напоминаю, что:
С тех пор, мягко говоря, немало времени утекло, поэтому не будем вспоминать былое, а попытаемся понять, где сейчас место недорогих моделей Моторолы среди современных смартфонов.
Сегодня мы тестируем Motorola E6 Plus. Это «третья снизу» по крутизне бюджетная модель Moto в нынешней иерархии:
- Самая дешёвая Motorola — E6 Play. Это когда китайский дешёвый четырёхъядерный процессор напялили приличного вида корпус, а всё остальное примерно такое же, как в смартфонах безымянных производителей, продающихся на Aliexpress «на развес»
- Максимально недорогой смартфон Motorola, но без экономии на спичках — Moto E6. Процессор немного лучше.
- Наш сегодняшний герой — Moto E6 Plus. С уже нормальным восьмиядерным процессором, без дефицита оперативной памяти, с гламурной наружностью и, вроде бы, конкурентоспособными камерами. По большому счёту, если и брать недорогую Моторолу, то начинать нужно с этой.
Внешний вид и эргономика
Вот мы и дожили до того времени, когда даже бюджетники выглядят плюс-минус так же, как и флагманы. Чёрта с два поймёшь при беглом взгляде спереди, что перед нами: Xiaomi Mi 9, Samsung Galaxy A70 или Honor 20s? Для недорогой модели это, наверное, даже комплимент, в отличие от упомянутых выше смартфонов за гораздо бОльшие деньги.
Сзади смартфон выглядит симпатичнее и оригинальнее. Нет, не потому что в нём вертикально выстроены камеры и стеклянный корпус (это мы видели ещё с iPhone X в 2017 году), а потому что цвет корпуса, какой бы он ни был, выглядит не глянцевым, а, если можно так выразиться, «металликом».
Огорчает другое: европейцы могут выбирать из трёх расцветок корпуса, но в РФ приехала только одна, самая нейтральная. Ничего не поделаешь — Россия для грустных.
Задняя крышка смартфона, как ни странно, гораздо круче играет на свету в комплектном прозрачном силиконовом чехле.
Тут, кстати, есть один забавный факт — крышка у Moto E6 Plus… Съёмная! Давно вы такое видели?
У этого есть, впрочем, один недостаток. Когда вы надели стандартный чехол, то очень сложно снять его, не снимая крышку.
SIM-карты, разумеется, ставятся здесь под крышку. Кому-то это покажется даже более удобным, чем необходимость носить с собой «скрепку». И даже карту памяти можно поставить туда же, в отдельный слот.
Однако тут есть другой момент — одна из симок (причём, именно почему-то первая) — micro-SIM, а более привычная сегодня nano-SIM — вторая. Не то, чтобы это прям проблема — 4G может работать и на второй симке (это важно), но всё-таки странновато.
В остальном, никаких экспериментов и неожиданностей в корпусе недорогой Моторолы вы не найдёте. По безрамочности это не самый крутой экземпляр (Samsung Galaxy A10, например, вмещает 6.2 дюйма дисплея там, где Motorola предлагает только 6.1"), зато выглядит смартфон неплохо и дешёвкой не попахивает (из последних смартфонов с такой проблемой вспоминается разве что Xiaomi Redmi S2). Не хватает только порта USB-C вместо устаревшего micro-USB, но из всех бюджетных смартфонов до 10 тысяч рублей он есть только у Redmi 8/Redmi 8A, и изменений на этом фронте не видно.
Экран и интерфейс
Характеристики дисплея у Moto E6 Plus неожиданно крутые — хорошая контрастность и огромнейший (как для смартфона, который продают от 7.5 тысяч рублей в оф.рознице) запас яркости. Там, где Motorola выдаёт 450 кд/м2, близкие по цене Xiaomi Redmi 8 или Nokia 5.1 Plus довольствуются 400 кд/м2. В Samsung Galaxy A50, для сравнения, яркость равна 420 кд/м2, правда, AMOLED с его контрастностью эту характеристику частично компенсирует.
Есть в дисплее и эхо войны
бюджетности — разрешение HD+ вместо Full HD+. Но HD с хорошей яркостью лучше, чем Full HD с плохой — паршивый FHD-дисплей смартфонов Highscreen в своё время это нам наглядно показал.
А вот что прощать нельзя, это примесь синевы в белом цвете (см. цветовую температуру). Это когда цвет белый, но не совсем, наподобие того, который исходит от ламп в больницах. В принципе, можно включить «ночной режим» в настройках экрана и ползунком отрегулировать интенсивность жёлтого цвета, который всё уравновесит. Но кто этим будет заниматься без колориметра в домашних условиях?
Это уже, кстати, не первая Моторола из последних моделей с такими же странностями в цветопередаче экрана — Moto One Action настроен аналогично. Наверное, такие они, китайские (Motorola нынче принадлежит Lenovo) представления о прекрасном. Спасибо хоть цвета не перенасыщенные, как в иных Oppo, Vivo и Huawei. Но исправить расплескавшуюся синеву с обновлением прошивки всё равно не помешало бы.
|Moto E6 Plus
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|446/9,77 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1300:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|85%
|DeltaE (меньше = лучше)
|7,05
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9600K
Здесь и сейчас прошивка Moto E6 Plus радует — практически чистейший, быстрый, не замусоренный оболочками и лишними функциями Android 9. Сейчас таких смартфонов мало — либо китайщина полуподвальных фирм, либо Xiaomi Mi A2 (уже дефицит)/Mi A3 (дороговат). Либо Google Pixel 4, который вообще идёт в задницу с такой ценой и при нынешних таможенных пошлинах.
Вопрос только в том, будет ли Motorola своевременно обновлять прошивку своих смартфонов. А то ведь, помнится, Motorola E5 Plus как вышла с Android 8 в 2018 году, так с ним и осталась по сей день.
Производительность и автономность
В тестах E6 Plus оказался капризным смартфоном. Например, он так и не дал прогнать нашу стандартную программу тестирования аккумулятора — видимо, стремясь как-то компенсировать небольшую (по современным меркам) ёмкость, ПО смартфона вырубало все приложения, оставленные в фоном режиме надолго. Никакие настройки не помогли этого избежать, поэтому в этот раз обойдёмся без графиков с автономностью.
Вообще, по меркам смартфонов с 3000 мАч наша Моторола держалась молодцом — примерно как конкуренты с 3300-3400 мАч (Honor 10 Lite, например) и почему-то дольше, чем Xiaomi Redmi 6, в котором стоит такой же процессор при таком же (примерно) экране.
«На глаз» E6 Plus работает около двух дней, но и это, скорее всего, достигается за счёт агрессивного энергосбережения. В конце концов, к нам на тест попала версия в «минималке», с 2 Гбайт оперативной памяти (бывает ещё с 4 Гбайт) — маловато, чтобы много программ в фоне работали.
И, как вы понимаете, минимальная версия с 2 Гбайт оперативной памяти и в замерах мощности рекордов не бьёт. С другой стороны, найти что-то радикально более быстрое в официальной рознице по сходной цене (7500 рублей) у вас тоже вряд ли получится:
- Samsung Galaxy A10 с 2/32 Гбайт памяти работает ещё медленнее и стоит у официалов 9 тысяч рублей
- Xiaomi Redmi 8A с 2/32 Гбайт памяти более быстрый за счёт новенького процессора, но о дефицит оперативки спотыкается примерно так же и стоит... 9 тысяч рублей (зайдите на сайт Связного или МТС и убедитесь в этом сами, если не верите. И засуньте себе свои алиэкспрессы подальше, мы сейчас говорим об официалах).
- А вот Redmi 7A с 3/32 Гбайт за 7600 рублей — зверь-машина, только вот его уже сняли с конвейера и найти такой смартфон в продаже в оф.рознице довольно тяжело.
Всё остальное до 8 тысяч рублей работает либо с такой же скоростью (аналогичные по цене Redmi 6 и Honor 8S), либо медленнее (Nokia 2.3, Redmi 6A с их позорными четырёхъядерными процессорами).
Другое дело, что за Моторолу E6 Plus с 4/64 памяти просят уже 11 тысяч рублей, и вот здесь уже, как в старом анекдоте, есть нюанс — процессор-то в ней остаётся того же уровня, что и у смартфонов за 7-8 тысяч рублей. А за 11 тысяч можно купить радикально более быстрые Honor 10 Lite, Realme 5 и ZTE Blade V10. Так что экономия должна быть экономной, а бюджетные смартфоны — бюджетными.
Так вот, о бюджетности — в сравнении со смартфонами за 10-11 тысяч E6 Plus не настолько быстр, но, в отличие от, скажем, Realme C2 с такими же характеристиками и оболочкой ColorOS, работает без рывков. Просто не с одной и той же скоростью, как мы привыкли это видеть в смартфонах с процессорами Snapdragon 636/660 и др. А вот к скорости работы сканера отпечатков пальцев у меня вопросов нет — он срабатывает моментально. Ещё бы NFC сюда…
Камера
Честно говоря, от Moto E6 Plus я ожидал результатов сильно хуже, чем те, что смартфон в итоге показал. Да, видно, что камера бюджетная, зато очень хорошее сглаживание дефектов фото алгоритмами и хорошая (насколько это бывает в смартфонах за 7.5 тысяч рублей) цветопередача.
По большому счёту, Samsung Galaxy A10, Honor 8A и Nokia 2.3 фотографируют даже хуже. Xiaomi Redmi 8 — иногда так же, иногда чуть лучше, но Redmi 8 в этом плане вообще очень странный смартфон. Когда вышел Redmi 7, главной отмазкой Сяоми по качеству съёмки было «ну, сенсор же бюджетный и оптика тоже недорогая». После того, как Omnivision OV12A10 при f/2.2 с выходом Redmi 8 сменили на крутой сенсор Sony IMX636 (такой стоит аж в признанном фотофлагмане Google Pixel 4!) при f/1.8... качество фото не улучшилось. Если это не руки из задницы, то что ещё?
Я не хочу сказать, что Motorola E6 Plus в плане качества отличается в лучшую сторону. Но она с её безымянным (наверное, потому что стыдно признаться, какая именно модель) сенсором на 13 Мп при оптике f/2.0 и более низкой цене в оф.рознице умудряется фотографировать практически так же, как более дорогая и объективно более крутая по технической начинке камеры модель Xiaomi.
Ещё оказалась довольно неплохой и селфи-камера — при достаточном освещении она отлично прорабатывает детали лица. Не хватает, разве что, динамического диапазона, но, по большому счёту, селфи-камера в новой бюджетной Мотороле фотографирует на уровне флагмана недавнего прошлого, Samsung Galaxy S8, что довольно неплохо.
Тыльная камера здесь двойная, но второй модуль — это просто 2-мегапиксельный сенсор глубины. Толку от него никакого.
Но, в любом случае, этот смартфон строился не вокруг камеры, и если вам важна съёмка фото и/или видео — вперёд за Redmi Note 8 Pro или остатками Honor 20, что влетит в 15-18 тысяч рублей.
Конкуренты
|Moto E6 Plus
|Xiaomi Redmi 8
|Realme C2
|Операционная система
|Android 9
|Android 9
|Android 9
|Экран
|6,1'', 720х1560 пикс., 19,5:9, IPS, 282 ppi
|6,22'', 720х1520 пикс., 19:9, IPS, 270 ppi
|6,1'', 720х1560 пикс., 19,5:9, IPS, 283 ppi
|Процессор
|Mediatek MT6762 Helio P22, 8х Cortex-A53 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 439, 8х Cortex-A53 (4x 1.45 ГГц + 4x 1.95 ГГц)
|MediaTek MT6762V/WR Helio P22 8x Cortex-A53, 2 ГГц
|Графика
|PowerVR GE8320
|Adreno 505
|PowerVR Rogue GE8320
|Оперативная память
|2 Гбайт
|3 Гбайт
|3 Гбайт
|Накопитель
|32 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|Связь
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2 (A2DP, LE), GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2 (A2DP, LE), GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|FM, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/2,0, качество видео: до 1080@30 FPS, Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп + 2 Мп сенсор глубины, диафрагма: f/1,8, качество видео: до 1080@30 FPS, Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/2,2 + f/2,4, качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|3000 мАч
|5000 мАч
|4000 мАч
|Размеры
|155,6x73,1x8,6 мм
|156,5x75,4x9,4 мм
|154,3х73,7х8,5 мм
|Масса
|149,7 г
|188 г
|166 г
|Цена
|7.5 тысяч рублей
|9-10 тысяч
|8 тысяч рублей
Realme C2
Realme C2 появился как противовес неадекватно дорогому Redmi 7 с чуть ухудшенными характеристиками. В итоге Redmi 7 уже сняли с производства, а Realme ещё предостаточно в продаже.
За +500 рублей от цены Моторолы мы получаем смартфон с таким же процессором и примерно таким же по качеству экраном, без сканера отпечатков пальцев, но с улучшенной автономностью и скоростью работы (три гигабайта оперативки способствуют).
Жаль, что камеры у Realme по-прежнему работают не ахти как даже во флагманах. А в бюджетных смартфонах Moto фотографирует заметно лучше, чем новые антикризисные китайцы.
Xiaomi Redmi 8
Смартфон-ориентир для вех новых бюджетных моделей. Дороговат, как для аппарата, который в сравнении со старшими бюджетниками ничего особого собой не представляет (Redmi Note 7 гораздо круче, а стоит практически столько же) ни в плане камеры, ни процессора... но есть в нём изюминка, и даже не одна.
Во-первых, против 5000 мАч нет приёма — автономность отличная. Во-вторых, хорошее сочетание процессора и оперативной памяти, за счёт которых скорость работы выше, чем у Motorola E6 Plus. В-третьих, больше регулярных обновлений Android и оболочки + приятные мелочи, наподобие разъёма USB-C.
Да, дисплей по яркости уступает дисплею из Моторолы эдак на 10%, а камера, при всех её крутых характеристиках «на бумаге» фотографирует примерно так же (возможно, с приложением GCam фотографирует лучше — сейчас в комментарии прибегут сяомофанатики из форума 4PDA и всё нам объяснят). Но в целом-то к набору характеристик не придерёшься, и если вы ищете самый выносливый смартфон из дешёвых, но не хлам — это он.
Итого
Вот вы все любите в комментариях жаловаться, что смартфоны нынче стали абсолютно одинаковыми, никто не делает шаги в сторону, чтобы разнообразить эту армию однообразных обмылков.
Так ведь вот, смотрите!
Современный смартфон со съёмным аккумулятором! Со времён Samsung Galaxy J7 (2016) этого в популярных брендах не сыщешь.
«Чистый» Андроид без китайской самодеятельности и прочих оболочек.
Вылизанная лучше, чем у знаменитого своим искусственным интеллектом Хуавея автоматика в камере.
Но эти аргументы для вас, я готов поспорить, не аргументы. Потому что в самых дешёвых смартфонах первостепенное значение имеют мощность процессора и количество памяти, ведь так?
Тогда Motorola E6 Plus годится под соусом «32 гига, восемь ядер в процессоре и сканер отпечатков за 7.5 тыщ». Потому что в любых других смартфонах оф.розницы за эти деньги вы получите любые две составляющие, но не все три. Если подешевеет ещё сильнее (частая ситуация с Моторолами. Например, в своё время Moto G5s подешевел с 15 до 7.8 тысяч рублей) ниже 7 тысяч — тем более хватайте, потому что за этим рубежом в официальной рознице 3 гигабайта оперативной памяти вы всё равно не получите ни у кого, а вот камера и дисплей в E6 Plus заткнут за пояс более дешёвые китайские аналоги.
В остальном же нужно признать, что только в таком тесном коридоре требований недорогая Moto выглядит наиболее толково, а вот чем дальше в лес, тем злее
волки Xiaomi и Realme, тягаться с которыми в лоб Мотороле ничуть не легче, чем настолько же классическим производителям, как Samsung или Sony.
И вы можете смеяться, но мне кажется, что нынешней Мотороле не хватает частички... Lenovo, которая умела делать недорогие выносливые смартфоны с характеристиками по заявкам трудящихся. Помнится, даже сами китайцы из руководства Леново задумывались о чём-то таком же, но передумали.
Вот мы и дожили сквозь эпоху кнопочных поддельных телефонов NOKLA до времени, когда не грех сказать «хочется, чтобы смартфон был более китайским». С чем всех вас и поздравляю.
- Неплохая для такой цены камера
- Яркий качественный дисплей
- Очень быстрый сканер отпечатков пальцев
- Съёмный аккумулятор
- Android без каких-либо сторонних оболочек
- Дороговато
- Нет NFC/USB-C
- Цветопередача частично перекошена в синеватые оттенки ради большей зрелищности
- Долго заряжается