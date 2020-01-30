Раньше Motorola были лучшими бюджетными телефонами. А сейчас?

И, как вы понимаете, минимальная версия с 2 Гбайт оперативной памяти и в замерах мощности рекордов не бьёт. С другой стороны, найти что-то радикально более быстрое в официальной рознице по сходной цене (7500 рублей) у вас тоже вряд ли получится:

Samsung Galaxy A10 с 2/32 Гбайт памяти работает ещё медленнее и стоит у официалов 9 тысяч рублей

Xiaomi Redmi 8A с 2/32 Гбайт памяти более быстрый за счёт новенького процессора, но о дефицит оперативки спотыкается примерно так же и стоит... 9 тысяч рублей (зайдите на сайт Связного или МТС и убедитесь в этом сами, если не верите. И засуньте себе свои алиэкспрессы подальше, мы сейчас говорим об официалах).

А вот Redmi 7A с 3/32 Гбайт за 7600 рублей — зверь-машина, только вот его уже сняли с конвейера и найти такой смартфон в продаже в оф.рознице довольно тяжело.

Всё остальное до 8 тысяч рублей работает либо с такой же скоростью (аналогичные по цене Redmi 6 и Honor 8S), либо медленнее (Nokia 2.3, Redmi 6A с их позорными четырёхъядерными процессорами).

Другое дело, что за Моторолу E6 Plus с 4/64 памяти просят уже 11 тысяч рублей, и вот здесь уже, как в старом анекдоте, есть нюанс — процессор-то в ней остаётся того же уровня, что и у смартфонов за 7-8 тысяч рублей. А за 11 тысяч можно купить радикально более быстрые Honor 10 Lite, Realme 5 и ZTE Blade V10. Так что экономия должна быть экономной, а бюджетные смартфоны — бюджетными.

Так вот, о бюджетности — в сравнении со смартфонами за 10-11 тысяч E6 Plus не настолько быстр, но, в отличие от, скажем, Realme C2 с такими же характеристиками и оболочкой ColorOS, работает без рывков. Просто не с одной и той же скоростью, как мы привыкли это видеть в смартфонах с процессорами Snapdragon 636/660 и др. А вот к скорости работы сканера отпечатков пальцев у меня вопросов нет — он срабатывает моментально. Ещё бы NFC сюда…

Камера

Честно говоря, от Moto E6 Plus я ожидал результатов сильно хуже, чем те, что смартфон в итоге показал. Да, видно, что камера бюджетная, зато очень хорошее сглаживание дефектов фото алгоритмами и хорошая (насколько это бывает в смартфонах за 7.5 тысяч рублей) цветопередача.

По большому счёту, Samsung Galaxy A10, Honor 8A и Nokia 2.3 фотографируют даже хуже. Xiaomi Redmi 8 — иногда так же, иногда чуть лучше, но Redmi 8 в этом плане вообще очень странный смартфон. Когда вышел Redmi 7, главной отмазкой Сяоми по качеству съёмки было «ну, сенсор же бюджетный и оптика тоже недорогая». После того, как Omnivision OV12A10 при f/2.2 с выходом Redmi 8 сменили на крутой сенсор Sony IMX636 (такой стоит аж в признанном фотофлагмане Google Pixel 4!) при f/1.8... качество фото не улучшилось. Если это не руки из задницы, то что ещё?

Я не хочу сказать, что Motorola E6 Plus в плане качества отличается в лучшую сторону. Но она с её безымянным (наверное, потому что стыдно признаться, какая именно модель) сенсором на 13 Мп при оптике f/2.0 и более низкой цене в оф.рознице умудряется фотографировать практически так же, как более дорогая и объективно более крутая по технической начинке камеры модель Xiaomi.