realme 15 Pro: тонкий смартфон с аккумулятором на 7000 мАч и хорошей камерой

Другое дело, что с развитым ИИ на фотках с зумом HONOR 400 при фотографировании «вдаль» выжимает из фоток чуть больше качества. Но это фотки с реставрацией ИИ, поэтому корабль-зелень-здания будут отреставрированы хорошо, а вот лица людей ИИ корректно дорисовывать не умеет.

Ну и водозащиты полноценной нет, а при заявленных 6000 мАч автономность чёт хуже, будто в характеристиках ошиблись и там те же 5300 мАч, что в версии HONOR 400 для ЕС.

Кто ещё? Ну, ждём глобальный Redmi Note 15 Pro+, конечно. Пока главная интрига — кастрирует ли Xiaomi свой сверхпопулярный смартфон с 7000 до каких-нибудь 5100-5200 мАч снова, или хватит ума не делать так? Я понимаю, что по каким-то идиотским законам ЕС производители вынуждены так обрезать ёмкость аккумуляторов, но в Китае, Индии и странах ЕАС можно продавать полноценные по ёмкости аккумуляторов смартфоны, так что почему бы и нет? Будем посмотреть.

А ещё важнее узнать — оставит ли Xiaomi в глобальном Redmi Note 15 Pro+ телефото (зум)-камеру 2.5x? С одной стороны, высока вероятность, что оставит — нужно же в лучшую сторону отличиться перед realme. С другой — в Redmi Note 14 Pro+ CN зум-камера 2.5x была, а в глобальном Redmi Note 14 Pro+ её уже не было, так что как знать...

Итого

Нельзя сказать, что «вот, бездельники — зум убрали, аккумулятор побольше впихнули, и справились!». Потому что, во-первых, аккумулятор не «побольше», а «самый технологичный аккумулятор» — тут у нас смартфон с 7000 мАч в габаритах смартфона с 5000 мАч. И мАч в аккумуляторе не фейковые, работает он действительно как и полагается смартфонам с 7000 мАч по автономности.

Во-вторых, дисплей стал очень крутым — такое качество и запас яркости только в дорогих айфонах и старших Google Pixel есть сегодня, даже Самсунги отстают. Ну и процессор теперь не «сойдёт, среднестатистический» по меркам смартфонов среднего уровня, а очень даже бодрый, хоть и по-прежнему скорее универсальный, чем «побыстрее-пожирнее в ущерб автономности», как Dimensity 8400.

Основная камера фоткает хорошо, видео снимает нормально — ну да это ещё со времён realme 12 Pro+ продолжается и почти не изменилось.

Вот зум-камеры (телефото) теперь нет, печаль. Если по совокупности «мощность процессора + компактность + автономность» это очень крутой смартфон, то оптического зума для идеала ему не хватает.

С другой стороны, а у кого этот оптический зум в смартфонах среднего уровня есть? В Redmi Note 14 Pro+, HONOR 400, Samsung Galaxy A56, Poco X7 Pro, iPhone 16e да и любых других смартфонов до 40 тысяч рублей в сетевой рознице РФ оптического зума нет. Как не было его и раньше, поэтому realme 14 Pro+ был вне конкуренции. А теперь акценты сместились и realme 15 Pro про сочетание автономности, скорости и камеры, а не камеры в ущерб процессору, как было в 14 Pro+.

Что лучше? Вопрос открытый: в любом случае, за какой-нибудь оптический зум вам придётся захаживать к Xiaomi 14T с его унылыми 5000 мАч и рекламой в оболочке или к Samsung Galaxy S25 FE, а это уже 48 тысяч рублей и ещё более унылые 4900 мАч. С учётом того, что у Xiaomi будет только жалкий 2x оптический зум, можно считать, что его почти и нет. А у Самсунга 3x, но дорого, да и смартфон по автономности так себе.

Поэтому, если хотите смартфон в этом ценовом сегменте с оптозумом хотя бы 2.5x или 3x, ждите, что там Xiaomi намутит и сохранит ли зум-камеру в глобальном Redmi Note 15 Pro+. А если синица в руках и сочетание 7000 мАч + мощного процессора + хорошей основной камеры нужны вам сейчас, то берите realme 15 Pro. Так-то с ним всё прекрасно, да и вышел он вовремя — ещё успеете прикупить по адекватной цене до января 2026 г., когда из-за нового НДС и повышенных налогов на малый бизнес цены и у официалов, и на маркетплейсах на товары полетят вертикально вверх. Мы вас предупреждали.