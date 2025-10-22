realme 15 Pro: тонкий смартфон с аккумулятором на 7000 мАч и хорошей камерой

realme 15 Pro: тонкий смартфон с аккумулятором на 7000 мАч и хорошей камеройПо пути, правда, «выплеснули» оптический зум
И да, если вы ещё не знали: realme 15 Pro — это теперь максимальная модель номерных realme среднего уровня. В том плане, что не будет никакого realme 15 Pro+, от избыточного количества индексов моделей решили избавиться. Да и правильно сделали — от количества слабо отличающихся между собой моделей смартфонов даже обзорщикам плохеет (хотя это наша работа), не говоря уже о простых смертных.
Кстати, также из линейки realme 15 в России можно купить и сам realme 15, и младшую модель линейки, realme 15T. Базовый realme 15 внешне почти не отличается от старшей модели, но построен на чипсете Dimensity 7300+ с сохранением такого же экрана и основного модуля камеры. Аккумулятор все тот же - на 7000 мАч. Цены начинаются от 32 тысяч рублей в сетевой рознице РФ (наушники realme Buds Air 7 в подарок)
realme 15T — более лёгкая и компактная версия с 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем и чипом Dimensity 6400. Он тоже получил батарею на 7000 мАч, но с мощностью зарядки 60 Вт, цена на него тоже наиболее привлекательная. Цены стартуют с 22 тысяч рублей (наушники realme Buds T200X в подарок).
Технические характеристики
|realme 15 Pro
|Операционная система
|Android 15 + realme UI 6.0
|Экран
|OLED, 6,8", 1280 x 2800 п., 144 Гц, 19.5:9, 453 PPI
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|Графика
|Adreno 722
|Оперативная память
|12 ГБ
|Накопитель
|512 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 24 мм, 1/1.56", 1.0 мкм, multi-directional PDAF, OIS
|Широкоугольная: 50 Мп, f/2.0, 16 мм, 116˚, 1/2.88", 0.61 мкм
|Фронтальная: 50 Мп, f/2.4, 23 мм (wide), 1/2.88", 0.61 мкм
|Аккумулятор
|7000 мАч
|Размеры
|162.3 x 76.2 x 7.7 мм
|Вес
|187 г
|Цена в сетевой рознице РФ
|от 40 тысяч рублей (наушники realme Buds Air 7 в подарок)
|Цена на маркетплейсах, с учётом пошлин
|от 28 тысяч рублей (256 ГБ)
Внешний вид
Компактных смартфонов в духе Mini-версий «айфонов» у нас сегодня почти не осталось, поэтому производители стараются максимально уменьшить габариты уже привычных нам «лопат». Apple и Samsung пошли еще дальше, радикально сократив толщину смартфонов в линейках Air и Edge за счет уменьшения объема аккумулятора. А вот realme решила уменьшить толщину, сохранив при этом все преимущества новых кремний-углеродных аккумуляторов — в итоге мы имеем 7,7 мм толщины вместе с батареей на 7000 мАч.
Я повидал разные по габаритам смартфоны: в основном сегодня выпускают (да вы и без меня знаете) «лопаты». И чем дороже, тем крупнее. Отличался в лучшую сторону, если не брать в расчёт iPhone Air/Samsung S25 Edge (неадекватно дорого), разве что Infinix Hot 60 Pro+ и его клон Tecno Spark Slim, но в них чёртов маломощный допотопный Helio G99 (переименованный в G200) вместо процессора, поэтому такое себе. И Самсунг Galaxy A56, к примеру, тоже тонкий, ну так это и не удивительно — легко сделать тонким смартфон с 5000 мАч в 2025 г.
А теперь полюбуйтесь на это:
|Смартфон
|Толщина
|Ёмкость аккумулятора
|Водозащита
|Мощность проводной зарядки
|realme 15 Pro
|7.7 мм
|7000 мАч
|IP69
|80 Вт
|Samsung Galaxy A56
|7.4 мм
|5000 мАч
|IP67
|45 Вт
|Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
|8.8 мм
|5110 мАч
|IP68
|120 Вт
|Xiaomi Poco X7 Pro
|8.3 мм
|6000 мАч
|IP69
|90 Вт
|HONOR 400
|7.3 мм
|6000 мАч
|нет
|80 Вт
|Apple iPhone 16
|7.8 мм
|3561 мАч
|IP68
|25 Вт
|Tecno Pova 7 Ultra 5G
|8.9 мм
|6000 мАч
|нет
|70 Вт
|Infinix Note 50 Pro
|7.3 мм
|5200 мАч
|нет
|90 Вт
|Oppo Reno 14 F
|7.7 мм
|6000 мАч
|IP69
|45 Вт
Достаточно наглядно? Короче, не существует пока других настолько же тонких смартфонов с 7000 мАч. То есть перед вами смартфон-долгожитель в корпусе по габаритам как у обычного смартфона с 5000-5200 мАч. Да, есть HONOR X9d с 8300 мАч при 7.8 мм, но у него медленнее зарядка, слабее процессор и менее качественная основная камера. Да, недавно вышедший Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ должен быть с 7000 мАч и 7.9 мм... но глобальная версия ещё не вышла, а вы все помните, как китайский Redmi Note 14 Pro+ (6200 мАч) превратился в глобальный с 5110 мАч, так что про Xiaomi ещё вилами по воде писано.
И без того тонкий смартфон realme решили сделать визуально еще немного тоньше за счет плавных скосов к боковым граням как спереди, так и сзади. Сами грани, при этом, остались плоскими и, что более важно, матовыми — из-за этого на них практически не видны отпечатки пальцев, да и держать такой смартфон приятнее.
Добавляют ли скосы экрана-водопада каких-то неудобств вроде ложных касаний? На самом деле, нет — изгиб экрана едва заметный и нужен тут, скорее, для придания легкого эффекта объемности экрану. В сочетании с 2,5D-стеклом и крутым OLED-экраном передняя панель выглядит здорово. Кстати, под ней расположился дактилоскопический сканер, который шустро срабатывал каждый раз, когда я брал смартфон в руку.
Качелька регулировки громкости и кнопка питания на правой боковине — все как положено. Высота удобная, скриншоты одним пальцем делаются без проблем.
На задней панели смартфона, прямо вокруг вспышки, расположено кольцо Pulse Light, которое реагирует на уведомления, работу камеры, запросы к Google Gemini, воспроизведение музыки и другие события. А еще ее можно настроить на постоянное свечение или отключить полностью — никто не догадается, что смартфон может по нажатию кнопки превратиться в гирлянду.
Защита от воды и пыли серьезная: IP68/IP69 с возможностью погружения на глубину до 2 метров на полчаса, вдобавок присутствует военная сертификация MIL-STD-810H для работы в экстремальных условиях, которая подразумевает, что смартфон действительно переживет и брызги, и дождь, и случайное падение в лужу, и даже столкновение с асфальтом или керамогранитом где-нибудь в ванной комнате.
К нам на обзор смартфон попал со спинкой из экокожи, но есть версии из более классических материалов, например, из стекловолокна. Нужно что-то более экстраординарное? В закромах у realme есть специальная лимитированная версия смартфона в коллаборации с брендом «Игры престолов». Что в ней уникального? А телефон в этой версии берет и меняет свой цвет при нагреве. Но в России она не представлена и продаваться не будет.
Дисплей
realme давно научилась хорошо калибровать матрицы, и наш подопытный не стал исключением. Установленный в Realme 15 Pro OLED-экран выдает хорошую яркость и не страдает проблемами с цветопередачей. Диагональ матрицы — 6,8″ разрешение — 1280×2800 пикселей, а максимальную частоту обновлений инженеры решили установить на уровне 144 Гц. Правда, в большинстве приложений вы будете видеть только 120 Гц, потому что 144 Гц зарезервированы только для интерфейса оболочки и некоторых базовых приложений вроде калькулятора.
realme заявляет, что пиковая яркость установленной матрицы в HDR режиме… Шесть с половиной тысяч нит! А к чему готовиться в реальных условиях использования?
Наперевес с источником света нам удалось в измерениях добиться отметки в 1700 кд/м2 в автоматическом режиме с активным переключателем функции, в которой матрица добавляет сотню-другую нит яркости. В ручном режиме значение менее впечатляющее — 500 кд/м2, но это все еще очень хороший результат. А в целом, средние замеры в других изданиях показывают, что и 1850 нит этому дисплею под силу, а это уже очень круто — лучший по запасу яркости (осенью и и зимой это ни к чему, а летом в солнечную погоду пригодится) дисплей среди смартфонов среднего уровня. На одном уровне яркости с самыми дорогими айфонами и ярче, чем у Самсунга, например. Моё почтение! В сравнении с 1200 нит у realme 14 Pro+ прогресс колоссальный!
|realme 15 Pro (естественный режим)
|realme 15 Pro (яркий режим)
|Уровень яркости (макс авто., макс ручн., мин.)
|1850/500/1,4 кд/м2 (1700 кд/м2 в автоматическом режиме с засветкой датчиков и активной функцией
|1850/500/1,4 кд/м2 (1700 кд/м2 в автоматическом режиме с засветкой датчиков и активной функцией
|Контрастность (больше = лучше)
|беск.
|беск.
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|105%
|115%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,27
|6,4
|Гамма (идеальная — 2.2)
|2
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7150K
|7350K
Цветопередача настраивается гибко, и выбирать можно сразу из семи предустановленных режимов, которые меняют цвета на экране с ярких, до самых естественных. Поддержка более широкого цветового пространства DCI-P3 здесь тоже есть, как и аналог яблочного «True Tone», в котором цветовая температура подстраивается под окружающие условия освещения.
Для защиты экрана выбрали стекло Gorilla Glass 7i от Corning — актуальное поколение. За три недели тестирования царапин не появилось, хотя телефон то и дело лежал в кармане вместе с ключами. Олеофобное покрытие держится хорошо, отпечатки стираются легко.
Оболочка
Если вы уже пользовались ColorOS или OxygenOS, то интерфейс realme UI будет вам хорошо знаком — у оболочек одна «родословная».
В версии 6.0, realme UI получила, пожалуй, самое масштабное обновление визуальной составляющей. И главным достижением стал не какой-нибудь новый визуальный язык для иконок, а полностью переработанные анимации — разработчики внедрили сотни новых специальных эффектов, которые дают и повышенную плавность интерфейса, и ощутимо увеличенную скоростью отклика по сравнению с интерфейсами конкурентов.
Под капотом оболочки для этого работают сразу четыре взаимосвязанных движка рендеринга, включая новый Luminous Rendering Engine, который обрабатывает динамические эффекты, размытие и рассеянные тени. Переходы между приложениями, открытие окон и движения иконок выполняются без каких-либо рывков и фризов даже при высокой нагрузке, что приближает ощущения от realme UI к плавности купертиновской мобильной системы.
Без фишек, заточенных на использовании AI, сегодня никуда. Обработку фотографий с их помощью успели сильно прокачать, смотрите сами: режим AI Party Mode корректирует оттенки кожи в сложных условиях освещения помещений, AI Landscape автоматически выравнивает композицию кадра и убирает дымку, а AI Glare Remover удаляет блики от ярких источников света.
А самая интересная функция называется AI Edit Genie — это голосовой редактор, который работает по текстовым или голосовым командам вроде «надо осветлить изображение» или «удалить объекты на фоне», позволяя менять небо, ландшафт и практически любые элементы снимка.
AI Edit Genie понимает, что изображено на фото, поэтому предлагает подходящие небольшие улучшения для фото, чтобы не исковеркать его, а сделать лучше.
Например, с ним можно менять цветопередачу, освещение, удалять лишние объекты с фото, заменять небо на более красивое, изменять цвет растений и строений, ну и прочие мелкие эффекты добавлять без снижения качества снимка. И всем этим можно управлять голосовыми командами, а не переключаться между меню с длинным списком функций.
Производительность
За производительность в realme 15 Pro отвечает восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, представленный в мае этого года — свежее уже некуда.
Конфигурация ядер «1+4+3» привычная для 2025 года, и на этот раз она включает в себя одно высокопроизводительное ядро Kryo Prime на базе Cortex-A720 с тактовой частотой 2,8 ГГц, четыре производительных ядра Kryo Gold того же типа с частотой 2,4 ГГц и три энергоэффективных ядра Kryo Silver на архитектуре Cortex-A520, но уже с частотой 1,8 ГГц. Оперативной памяти у realme 15 Pro может быть 8 или 12 ГБ, в зависимости от комплектации, накопители — 128, 256 или 512 ГБ стандарта UFS 3.1 на выбор.
Это примерный аналог MediaTek Dimensity 8300 (Xiaomi 14T, Poco X6 Pro) по производительности, да и от Dimensity 8350 (Oppo Reno14, Infinix GT 30 Pro, OnePlus Nord CE5, Tecno Camon 40 Premier) отличается слабо. А вот Dimensity 8400 (Xiaomi 15T, Poco X7 Pro, realme GT 7T) немного быстрее, но разницу вы ощутите скорее в играх, чем в приложениях.
Зато Снап менее склонный к нагреву и более экономичный, чем Медиатеки. Да и камеры на нём традиционно выжимают чуть больше качества.
Ну и для справки: Snapdragon 7 Gen 4 медленнее, чем 7+ Gen 3, но быстрее, чем 7s Gen 3 и 7 Gen 3. Вот такой вот бардак.
Автономность
Автономность — главный козырь realme 15 Pro. Смартфон получил внушительный аккумулятор на 7000 мАч, выполненный по технологии Si-C Li-Ion. Такой тип элементов совмещает увеличенную плотность энергии с высокой стабильностью, благодаря чему устройство спокойно выдерживает полтора-два дня (если наловчиться, то можно и три дня выжать) активного использования. Даже при интенсивной нагрузке — играх, съёмке и постоянном LTE — заряд расходуется медленно, а в режиме смешанного сценария можно легко выйти на 12−15 часов экранного времени.
Почему в таблице есть более выносливые смартфоны с менее ёмким аккумулятором? С HONOR X9d и так понятна разница в ёмкости аккумулятора, да и с X9c тоже, но оба этих смартфона отстают по качеству камер и мощности процессора (см. выше графики с процессорной производительностью). А Magic 7 Pro попросту в разы дороже (90 тысяч в сетевой рознице РФ и 72-75 тысяч с доставкой из Китая) и у него LTPO-дисплей с гибкой регулировкой частоты от 1 до 144 Гц.
Но так-то, как видите по результатам iQOO Z10 с такой же ёмкостью аккумулятора, автономность у realme 15 Pro соответствует ёмкости АКБ. Да и в целом это один из ЛУЧШИХ ПО АВТОНОМНОСТИ В МИРЕ смартфонов на сегодня. Не самый-самый первый, но один из лучших (ваши бесконечно толстые смартфоны-кроссовки Doogee, Oukitel и прочие здесь не учитываем, речь о смартфонах с габаритами смартфонов, а не промышленного кирпича).
Поддержка быстрой зарядки на 80 Вт позволяет вернуть realme 15 Pro к жизни буквально за полчаса: за 15 минут набегает около половины емкости, а зарядка с 0% до 100% занимает примерно 50 минут.
Бывает быстрее? Бывает: вон, у Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ зарядка мощностью 120 Вт, которая пополняет с 0% до 100% заряд смартфона за 21 минуту. А в чём подвох? А в том, что взамен Xiaomi срезала ёмкость аккумулятора до 5110 мАч. Не знаю, как вы, а я предпочту заряд за 50 минут, но чтобы в смартфоне были 7000 мАч, чем за 21 минуту и ходить с 5110 мАч (это даже если допустить, что при 120 Вт зарядке аккумулятор не будет ускоренно деградировать).
Единственное, чего здесь не хватает для полного комплекта, — беспроводной зарядки. Но в целом, с 7000 мАч вряд ли вопрос ХОТЬ КАКОЙ-ЛИБО зарядки будет волновать вас регулярно, поэтому без разницы, на самом деле.
Камеры
А вот здесь и собака зарыта: если у realme 14 Pro+, помимо хорошей основной камеры (которая в 2025 г. много в каких смартфонах есть) была и зум-камера (она же телефото-камера) 3x, то в 15 Pro много чего улучшилось из других характеристик, но зум-камеру ампутировали.
Это не значит, что зумить теперь совсем нельзя и что это невыносимо: вплоть до 3x качество норм (нейросеточки, как водится, обрабатывают фото после снятия и чуть-чуть реставрируют изображение). А вот дальше — ой. Для зума всё-таки ищите realme 14 Pro+ в этом бюджете, пока они ещё продаются.
В качестве сенсора основного модуля realme 15 Pro использует Sony IMX896 с разрешением 50 Мп и эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм. Размер пикселей большой — 1 мкм, поэтому камера запросто улавливает приличное количества света, позволяя без проблем вести съемку в условиях с недостатком освещения. Кроме светосильной системы, ситуацию вечером спасает еще и оптическая стабилизация, которая гасит колебания рук фотографа и убирает всю потенциальную «шевеленку» — а это, к слову, главный враг съемки в темноте.
По части съемки видео, возможности у сенсора не флагманские (переключатель на разрешение 8K вы тут не найдете), но они закрывают все основные потребности: максимально он может записывать видео в 4K c частотой 60 к/с и активной оптической стабилизацией.
Обычно «ширик» сильно душат в сравнении с основным модулем, но тут не такой случай. В роли сенсора широкоугольного модуля выступает OmniVision OV50D с таким же разрешением и параметрами съемки видео, как и у основного сенсора (50 Мп) — картинку он выдает похожую и это здоровенный плюс. Однако у него заблокирован фокуc, поэтому фотографировать цветочки в макро на него не выйдет — но все же в минусы записывать это не будем, так как это умеет да-а-алеко не каждый смартфон и вряд ли функция пригодится рядовому пользователю.
Что с фронтальной камерой? А в отверстии в экране спрятался еще один сенсор на 50 Мп. И это опять OV50D от OmniVision! Если вы прочитали предыдущий абзац, то вы уже имеете о нем представление.
Встроенные фильтры крутые. И вместо парочки цветовых профилей тут при съемке доступны сразу десятки предустановленных вариантов которые позволяют делать приятные снимки «под пленку» без использования дополнительных графических редакторов. Выбрал нужный пресет — можно снимать. А вот какие фотографии получаются с применением некоторых из них:
Конкуренты
|realme 15 Pro
|Samsung Galaxy A56
|Honor 400
|Операционная система
|Android 15 + realme UI 6.0
|Android 15 + One UI 7
|Android 15 + MagicOS 9
|Экран
|OLED, 6,8", 1280 x 2800 п., 144 Гц, 19.5:9, 453 PPI
|Super AMOLED, 6,7", 1080 x 2340 п., 120 Гц, 385 PPI
|AMOLED, 6,55", 2032 x 3048 п., 144 Гц, 460 PPI
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|Exynos 1580
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
|Графика
|Adreno 722
|Xclipse 540
|Adreno 720
|Оперативная память
|12 ГБ
|12 ГБ
|12 ГБ
|Накопитель
|512 ГБ
|512 ГБ
|512 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|нет
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 24 мм, 1/1.56", 1.0 мкм, multi-directional PDAF, OIS
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 24 мм, 1/1.56", 1.0 мкм, multi-directional PDAF, OIS
|Основная: 200 Мп, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56 мкм, PDAF, OIS
|Широкоугольная: 50 Мп, f/2.0, 16 мм, 116˚, 1/2.88", 0.61 мкм
|Широкоугольная: 12 Мп, f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12 мкм
|Широкоугольная: 12 Мп, f/2.2, 112˚, AF
|Макро: 5 Мп, f/2.4
|Фронтальная: 50 Мп, f/2.4, 23 мм (wide), 1/2.88", 0.61 мкм
|Фронтальная: 12 Мп, f/2.4
|Фронтальная: 50 Мп, f/2.0, 0.64 мкм
|Аккумулятор
|7000 мАч
|5000 мАч
|6000 мАч
|Размеры
|162.3 x 76.2 x 7.7 мм
|162.2 x 77.5 x 7.4 мм
|156.5 x 74.6 x 7.3 мм
|Вес
|187 г
|198 г
|184 г
|Цена в сетевой рознице РФ
|От 40 тысяч рублей (версия с 512 ГБ памяти, наушники realme Buds Air 7 в подарок)
|36 тысяч рублей (256 ГБ)
|42 тысячи рублей (версия с 512 ГБ памяти)
Samsung Galaxy A56
Самсунг, как обычно, главный лентяй и противник прогресса в аккумуляторах, поэтому здесь только 5000 мАч. Зато смартфон даже более тонкий и (исчезающий вид в смартфонах среднего класса!) с настоящей металлической рамой, а не имитацией металла.
Фотографирует на основную камеру чуть хуже, чем realme, видео снимает чуть лучше. По остальным камерам примерно то же самое, процессор тоже почти вровень по быстродействию с Snapdragon 7 Gen 4, даром что Exynos.
А вот дисплей ощутимо менее яркий (1200 нит против 1850 нит у realme), автономность, хоть и неплохая у Самсунга, по меркам 5000 мАч, но всё-таки на 30-35% хуже, чем у realme 15 Pro. И мусолит зарядку своих 5000 мАч с 0% до 100% он за 1 ч 13 минут против 50-52 минут с 0% до 100% у 7000 мАч в realme 15 Pro. Ах да, и зарядки в комплект Самсунг не кладёт, потому что жмот (но официально это якобы забота о чистоте природы и всякой там экологичности).
Honor 400
Наиболее вероятный противник, что ли (X9d с 8300 мАч никто не отменял, но по камерам и процессору он, напоминаю, хуже). У HONOR 400 примерно такая же по качеству камера, примерно такой же по быстродействию процессор, тоже нет оптического зума, тоже тонкий корпус и 6000 мАч (в российской спецификации этой модели).
Но вообще, если HONOR 400 Pro в своём классе производит впечатление, то базовый HONOR 400 ощущается... будто с дутыми характеристиками, извините, ребят. Вот вроде бы 200 Мп сенсор размером 1/1.4", должно быть круто, но это Samsung HP3, как из Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ и качество фото всего лишь «норм», но соневский IMX896 из realme 15 Pro не превосходит. Собственно, мы сравнивали realme 12 Pro+ (с IMX890, но не суть, это почти та же камера) и Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ на Samsung HP3 — ну не дотягивает самсунговская камера немного, не-до-тя-ги-ва-ет.
Другое дело, что с развитым ИИ на фотках с зумом HONOR 400 при фотографировании «вдаль» выжимает из фоток чуть больше качества. Но это фотки с реставрацией ИИ, поэтому корабль-зелень-здания будут отреставрированы хорошо, а вот лица людей ИИ корректно дорисовывать не умеет.
Ну и водозащиты полноценной нет, а при заявленных 6000 мАч автономность чёт хуже, будто в характеристиках ошиблись и там те же 5300 мАч, что в версии HONOR 400 для ЕС.
Кто ещё? Ну, ждём глобальный Redmi Note 15 Pro+, конечно. Пока главная интрига — кастрирует ли Xiaomi свой сверхпопулярный смартфон с 7000 до каких-нибудь 5100-5200 мАч снова, или хватит ума не делать так? Я понимаю, что по каким-то идиотским законам ЕС производители вынуждены так обрезать ёмкость аккумуляторов, но в Китае, Индии и странах ЕАС можно продавать полноценные по ёмкости аккумуляторов смартфоны, так что почему бы и нет? Будем посмотреть.
А ещё важнее узнать — оставит ли Xiaomi в глобальном Redmi Note 15 Pro+ телефото (зум)-камеру 2.5x? С одной стороны, высока вероятность, что оставит — нужно же в лучшую сторону отличиться перед realme. С другой — в Redmi Note 14 Pro+ CN зум-камера 2.5x была, а в глобальном Redmi Note 14 Pro+ её уже не было, так что как знать...
Итого
Нельзя сказать, что «вот, бездельники — зум убрали, аккумулятор побольше впихнули, и справились!». Потому что, во-первых, аккумулятор не «побольше», а «самый технологичный аккумулятор» — тут у нас смартфон с 7000 мАч в габаритах смартфона с 5000 мАч. И мАч в аккумуляторе не фейковые, работает он действительно как и полагается смартфонам с 7000 мАч по автономности.
Во-вторых, дисплей стал очень крутым — такое качество и запас яркости только в дорогих айфонах и старших Google Pixel есть сегодня, даже Самсунги отстают. Ну и процессор теперь не «сойдёт, среднестатистический» по меркам смартфонов среднего уровня, а очень даже бодрый, хоть и по-прежнему скорее универсальный, чем «побыстрее-пожирнее в ущерб автономности», как Dimensity 8400.
Основная камера фоткает хорошо, видео снимает нормально — ну да это ещё со времён realme 12 Pro+ продолжается и почти не изменилось.
Вот зум-камеры (телефото) теперь нет, печаль. Если по совокупности «мощность процессора + компактность + автономность» это очень крутой смартфон, то оптического зума для идеала ему не хватает.
С другой стороны, а у кого этот оптический зум в смартфонах среднего уровня есть? В Redmi Note 14 Pro+, HONOR 400, Samsung Galaxy A56, Poco X7 Pro, iPhone 16e да и любых других смартфонов до 40 тысяч рублей в сетевой рознице РФ оптического зума нет. Как не было его и раньше, поэтому realme 14 Pro+ был вне конкуренции. А теперь акценты сместились и realme 15 Pro про сочетание автономности, скорости и камеры, а не камеры в ущерб процессору, как было в 14 Pro+.
Что лучше? Вопрос открытый: в любом случае, за какой-нибудь оптический зум вам придётся захаживать к Xiaomi 14T с его унылыми 5000 мАч и рекламой в оболочке или к Samsung Galaxy S25 FE, а это уже 48 тысяч рублей и ещё более унылые 4900 мАч. С учётом того, что у Xiaomi будет только жалкий 2x оптический зум, можно считать, что его почти и нет. А у Самсунга 3x, но дорого, да и смартфон по автономности так себе.
Поэтому, если хотите смартфон в этом ценовом сегменте с оптозумом хотя бы 2.5x или 3x, ждите, что там Xiaomi намутит и сохранит ли зум-камеру в глобальном Redmi Note 15 Pro+. А если синица в руках и сочетание 7000 мАч + мощного процессора + хорошей основной камеры нужны вам сейчас, то берите realme 15 Pro. Так-то с ним всё прекрасно, да и вышел он вовремя — ещё успеете прикупить по адекватной цене до января 2026 г., когда из-за нового НДС и повышенных налогов на малый бизнес цены и у официалов, и на маркетплейсах на товары полетят вертикально вверх. Мы вас предупреждали.
- Крутая система основных камер
- Не менее крутая фронталка
- АКБ на 7000 мАч
- Нет зум-модуля
- Экран немного изогнут