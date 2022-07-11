В нём ничего сенсационного, но этот смартфон станет хитом среди недорогих моделей в России

В нём ничего сенсационного, но этот смартфон станет хитом среди недорогих моделей в РоссииRealme 9i
Вообще, сами по себе модели Realme i никогда не были прям плохими. С точки зрения функциональности и даже производительности (Realme 6i был рекордсменом по автономности в своё время, кстати) — это всегда вполне приличные “середнячки”, а из минусов — ну, разве что камера не огнище, да непонятное позиционирование.
Впрочем, это уже небольшие спойлеры к обзору. Давайте сначала разберёмся с достоинствами.
Внешний вид
Так скучно это писать, но надо. С лицевой стороны отличить один смартфон Realme от другого почти невозможно, разве что заметно, что у нашего Realme 9i сканер отпечатков пальцев находится справа — отличительная особенность линейки “i”.
Кнопки управления громкостью — слева.
Спинку попытались разбавить переливами в полоску, но в стандартном чехле из комплекта этого всё равно не видно.
На нижнем торце — разъёмы USB-C и аналоговый 3,5-мм для подключения гарнитуры. А вот FM-радио, к сожалению, не поддерживается.
Слот для двух nano-SIM и карты памяти — раздельный, так что можно поставить всё разом. Это тоже хорошо.
Экран
Как обычно бывает у Realme i, здесь установлен IPS-экран. Максимальная частота обновления — 90 Гц, как и у конкурентов за ту же цену. По яркости экран весьма хорош — 467 кд/м2 согласно моим измерениям, также всё хорошо (для такой цены) с цветовым охватом и точностью цветопередачи, а вот контрастности не хватает. Всего 1100:1 — маловато. Даже у более бюджетного и примитивного по технической части Infinix Hot 12 Play — 1600:1. И даже у бюджетников Realme C21Y и Narzo 50i (это тоже, по сути, Realme) — 1600:1 и 1500:1 соответственно.
|Realme 9i
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|467/3,14 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1100:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,18
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000K
Более того! Ультра-мега-бюджетник Realme C11 получил экран с контрастностью 1800:1, а тут всего 1100:1. Это не есть хорошо.
Ну и ещё экран чрезмерно “синит” на стандартных настройках. Это не сильно заметно, но замеренный баланс белого в 8000К — многовато. Не настолько, как у смартфонов Infinix, где измерения показывают 9000К просто потому, что на большее колориметр не рассчитан, но всё равно не очень хорошо. Realme C21Y с его “дефолтными” 6500К гораздо симпатичнее выглядит.
В любом случае, настройка баланса белого имеется, а в дополнение к ней — “защита глаз”, которая тоже, по сути, настраивает баланс белого, но уже может это делать по расписанию. Так что, можете считать, что это претензия ради претензии, всё поправимо несколькими нажатиями в настройках экрана.
Производительность и автономность
Смартфон Realme 9i работает на Qualcomm Snapdragon 680, что уже довольно неплохо. Обычно серия “i” строилась на медиатеках, но даже в том случае выбирались приличные процессоры, а не всякий хлам вроде P22. Да и вообще, у Realme и модели на Unisoc прилично исполнены по скорости работы и охлаждению, так что беспокоиться не о чем.
Забавно, что и по автономности Realme 9i почти один-в-один повторяет своего прямого конкурента на таком же процессоре и тоже с 5000 мАч аккумулятором — Xiaomi Redmi Note 11.
Другое дело, что Realme 9 Pro+ с гораздо более мощным процессором и с всего 4500 мАч отстаёт совсем незначительно. Наверное, ему и AMOLED помогает (IPS всё же более прожорливы в среднем), да и более новые процессоры ещё и более энергоэффективные. Да и вообще, при нынешних ценах, когда за Realme 9i просят 20 тысяч, я бы накопил ещё 8 тысяч и взял Pro Plus, потому что он радикально круче по камере и качеству экрана... Но дело ваше. Самое главное — NFC тут (в 9i) есть.
А вот чего здесь нет — так это настоящего гироскопа. Вместо него стоит "заглушка", которая сообщает системе, что гироскоп типа есть, но точность отслеживания там — мама не горюй. Посмотреть 360-градусные видео или поиграть во что-то требующее именно точного гироскопа (прицеливания, например, поворотом смартфона) не получится.
Вообще, такая ситуация довольно типична для смартфонов за 10-13 тысяч рублей. Там постоянно то гироскоп не доложат, то магнетометр. Но уже от 15 тысяч и выше такое, будем откровенны, неприемлемо.
Камера
Realme 9i обладает, по сути, лишь одним “рабочим” модулем камеры, и, в общем-то, хотелось бы большего: у конкурентов уже давно “сверхширик” входит в обязательную программу.
По качеству тут тоже неоднозначно. Если снимать листву, то хоть в режиме AI, хоть без него, включается та самая “китайская” цветопередача, где зелёный раскрашен так, будто деревья облили светящимся мутагеном.
При этом по-настоящему разноцветные снимки, вроде фруктов или косметики, в магазине выглядят “спокойно”, без излишеств. Да и архитектура, небо — всё это раскрашено максимально естественно и в рамках приличий.
По селфи-камере в целом тоже всё неплохо, ну кроме ночных снимков. Хотя и там, если лицо хоть как-то освещено — можно что-то разглядеть.
С видео традиционно у бюджетных Realme не очень. Подёргивания можно списать на отсутствие стабилизации, но динамический диапазон убит в ноль: мало-мальски белый цвет будто усиливается до максимально яркого. Да, такое сейчас много у кого, но повторюсь — это норма для смартфонов за 13-15 тысяч, но за двадцатник уже нет.
Ну и ночью видео на Realme 9i по детализации вас не порадует, увы.
Конкуренты
Xiaomi Redmi Note 11
Этот смартфон от Xiaomi — почти полный “железный” клон Realme 9i, но чуть компактнее и с экраном AMOLED вместо IPS. Учитывая, что с контрастом именно у Realme 9i проблемы, разница должна быть существенная. Плюс, у Xiaomi есть сверхширокоугольный модуль камеры, хотя основная камера, скорее всего, точно такая же.
В общем и целом Redmi Note 11 выглядит чуть более интересным вариантом, если вас только не отталкивает напичканная рекламой и временами из-за этого тормозящая оболочка от Xiaomi.
Samsung Galaxy A23
Вообще, по “параллельному импорту” этот смартфон можно взять и за 20 тысяч рублей, но поскольку я везде смотрел официальные цены у российской сетевой розницы, то оставил в таблице 25 тысяч.
Снова у нас тут “железный клон”, да ещё и с экраном IPS (то, что Samsung называет PLS — да, формально это не то же самое, и вообще собственная разработка, но кто их там проверит?). По габаритам смартфон чуть шире Realme 9i, что должно хуже ощущаться в руке (диагональ экрана при этом точно такая же), а ещё он тяжелее аж на 5 грамм, лол.
Зато у Samsung “из коробки” идёт более свежий Android 12, а у Realme 9i и на момент публикации этого обзора до сих пор Android 11. Также у Samsung имеется широкоугольный модуль, но что-то мне подсказывает (и не только его разрешение), что у Xiaomi качество съёмки в данном случае будет повыше. Хотя я могу и ошибаться, надо бы такое проверить вживую.
Итого
Среди своих конкурентов Realme 9i особо ничем не выделяется — ну кроме экрана, но и это, на самом деле, мелочи. Что бы там ни намерял колориметр, с точки зрения обычного человеческого зрения (а я весьма придирчив к экранам), Realme 9i показывает хорошо. И даже снимает, как мы выяснили, неплохо (фото).
Будут брать? Будут! Потому что он, как и Redmi Note 11 сейчас — воплощение обывательского понимания “нормальный смартфон, есть всего понемногу” для людей, которые не как мы с вами, знают наизусть все модели и сравнивают уровень выгоды каждой из них. А для простых людей, которые покупают новые смартфоны, как мы — новые стиральные машины и холодильники. Вроде нормалёк по характеристикам — ну и сойдёт, чего там дальше копать-то? Раньше под этот сценарий брали какие-нибудь Самсунги Galaxy A20/A30/M20/M30 серий, но они сейчас стоят офигевших совершенно денег, поэтому знамя подхватят китайцы.
Другое дело, что всё-таки учитывая цену и наличие сверхширокоугольного модуля Xiaomi Redmi Note 11 выглядит интереснее. Разве что, лично мне больше нравится оболочка от Realme. И да, я люблю стандартные прошивки производителей с фирменными оболочками — чтобы вот включил телефон и уже работаешь, а не выясняешь три дня, что там из лончеров из Google Play или всяких LineageOS/AOSP на нём меньше тормозит или лучше фотографирует.
Я бы по-прежнему рекомендовал присмотреться к более старшим моделям, пусть и стоят они дороже: Realme 9, 9 Pro, 9 Pro+ — один лучше другого. Просто с их покупкой будет “вау-эффект” от того, до чего техника дошла в сравнении с вашим старым смартфоном. А Realme 9i — это просто ваш старый бюджетный смартфон, который обновили по железу до актуального 2022 году уровня.
Кстати, на момент написания этого текста Realme 9 Pro продавался в DNS за 22 тысячи рублей. Да, это временная скидка, но всё равно забавно — ведь, это один в один стартовая цена Realme 9i (сейчас уже снизили с 22 до 20). А у 9 Pro в два раза больше ОЗУ, лучше камера, экран 120 Гц, более мощный процессор — в общем, конфетка.
А от характеристик Realme Q3s за 16 тысяч рублей на Aliexpress вам вообще башню снесёт. Но это уже совсем другая история...
- Хорошая для своего класса автономность
- NFC, USB-C, 3,5-мм
- Хорошая селфи-камера
- Дороговат
- Нет гироскопа
- Слабая контрастность экрана