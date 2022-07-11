В нём ничего сенсационного, но этот смартфон станет хитом среди недорогих моделей в России

Вообще, по “параллельному импорту” этот смартфон можно взять и за 20 тысяч рублей, но поскольку я везде смотрел официальные цены у российской сетевой розницы, то оставил в таблице 25 тысяч.

Снова у нас тут “железный клон”, да ещё и с экраном IPS (то, что Samsung называет PLS — да, формально это не то же самое, и вообще собственная разработка, но кто их там проверит?). По габаритам смартфон чуть шире Realme 9i, что должно хуже ощущаться в руке (диагональ экрана при этом точно такая же), а ещё он тяжелее аж на 5 грамм, лол.

Зато у Samsung “из коробки” идёт более свежий Android 12, а у Realme 9i и на момент публикации этого обзора до сих пор Android 11. Также у Samsung имеется широкоугольный модуль, но что-то мне подсказывает (и не только его разрешение), что у Xiaomi качество съёмки в данном случае будет повыше. Хотя я могу и ошибаться, надо бы такое проверить вживую.

Итого

Среди своих конкурентов Realme 9i особо ничем не выделяется — ну кроме экрана, но и это, на самом деле, мелочи. Что бы там ни намерял колориметр, с точки зрения обычного человеческого зрения (а я весьма придирчив к экранам), Realme 9i показывает хорошо. И даже снимает, как мы выяснили, неплохо (фото).

Будут брать? Будут! Потому что он, как и Redmi Note 11 сейчас — воплощение обывательского понимания “нормальный смартфон, есть всего понемногу” для людей, которые не как мы с вами, знают наизусть все модели и сравнивают уровень выгоды каждой из них. А для простых людей, которые покупают новые смартфоны, как мы — новые стиральные машины и холодильники. Вроде нормалёк по характеристикам — ну и сойдёт, чего там дальше копать-то? Раньше под этот сценарий брали какие-нибудь Самсунги Galaxy A20/A30/M20/M30 серий, но они сейчас стоят офигевших совершенно денег, поэтому знамя подхватят китайцы.

Другое дело, что всё-таки учитывая цену и наличие сверхширокоугольного модуля Xiaomi Redmi Note 11 выглядит интереснее. Разве что, лично мне больше нравится оболочка от Realme. И да, я люблю стандартные прошивки производителей с фирменными оболочками — чтобы вот включил телефон и уже работаешь, а не выясняешь три дня, что там из лончеров из Google Play или всяких LineageOS/AOSP на нём меньше тормозит или лучше фотографирует.

Я бы по-прежнему рекомендовал присмотреться к более старшим моделям, пусть и стоят они дороже: Realme 9, 9 Pro, 9 Pro+ — один лучше другого. Просто с их покупкой будет “вау-эффект” от того, до чего техника дошла в сравнении с вашим старым смартфоном. А Realme 9i — это просто ваш старый бюджетный смартфон, который обновили по железу до актуального 2022 году уровня.

Кстати, на момент написания этого текста Realme 9 Pro продавался в DNS за 22 тысячи рублей. Да, это временная скидка, но всё равно забавно — ведь, это один в один стартовая цена Realme 9i (сейчас уже снизили с 22 до 20). А у 9 Pro в два раза больше ОЗУ, лучше камера, экран 120 Гц, более мощный процессор — в общем, конфетка.

А от характеристик Realme Q3s за 16 тысяч рублей на Aliexpress вам вообще башню снесёт. Но это уже совсем другая история...