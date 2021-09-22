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Мечтали ли вы о бюджетных смартфонах с «тюнингованными» процессорами? А такие теперь есть!

Realme C25S и Realme C21Y
Компания Realme решила обновить довольно удачные смартфоны Realme C21 и C25, поставив туда новое “железо”. Новинки получили название C25S и C21Y. Давайте посмотрим, стоило ли оно того, и что вообще изменилось.
Мечтали ли вы о бюджетных смартфонах с «тюнингованными» процессорами? А такие теперь есть!

Внешний вид

Давайте тут сразу проясним одну вещь — C25S и C21Y это действительно по большей части точно такие же смартфоны, как C25 и C21. Даже внешность у них не отличается буквально ничем.

Слева — Realme C21Y, справа — Realme C25S

Слева — Realme C21Y, справа — Realme C25S

Впрочем, если верить GSMarena, C21Y немного изменил в габаритах, буквально на несколько миллиметров, однако внешне всё равно выглядит так же, как C21. Но я лично этот смартфон не тестировал.

А вот C25S я сравнил с “обычным” C25 — и да, он ничем не отличается.

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Realme C21Y

В целом, C25S и C21Y даже между собой похожи во многом. И прозрачный силиконовый чехол, поставляемый в комплекте с C25S, можно надеть на C21Y, он не идеально подходит, но “сидит”. Кстати, в комплекте С21Y никакого чехла нет.

Сверху — Realme C21Y, снизу — Realme C25S

Сверху — Realme C21Y, снизу — Realme C25S

Главное различие между смартфонами — порты. У C25S — USB-C, а у C21Y — устаревший micro-USB.

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Realme C21Y

Сканер отпечатков пальцев и там, и там расположен на тыльной стороне. Кстати, NFC есть у обоих смартфонов.

Мечтали ли вы о бюджетных смартфонах с «тюнингованными» процессорами? А такие теперь есть!

Слоты для симок тоже почти одинаковые: поддерживается установка двух nano-SIM и карты памяти MicroSD.

Экран и интерфейс

Оба смартфона имеют лишь HD+ экран, но это не так уж легко заметить. Сглаживание графики в Android достигло таких высот, что даже при 6,5-дюймовой диагонали HD-разрешение совсем не мешает. И чтобы заметить разницу, нужно взять смартфон с FHD и положить оба рядом.

Realme C21YRealme C25S
Максимальный уровень яркости (мин./макс.)439/2,6 кд/м2430/1,9 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1600:11300:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)75%95%
DeltaE (меньше = лучше)4,753,54
Гамма (идеальная — 2,2)2,22,2
Цветовая температура (идеальная = 6500K)6500К7500K

По цветопередаче экран лучше у C25S, а по контрастности — у C21Y. Лично мне при одинаковой яркости экран C21Y нравится больше, если смотреть на него под прямым углом. Однако при отклонении смартфона он быстро темнее, тут уже C25S гораздо лучше.

Слева — Realme C21Y, справа — Realme C25S

Слева — Realme C21Y, справа — Realme C25S

Операционная система у обоих смартфонов — Android 11 с интерфейсом Realme UI 2.0. Уже не раз говорил, но повторю — мне очень нравится оболочка Realme своей лаконичностью, быстродействием и удобством.

Производительность и автономность

Вот мы и подобрались к самому главному — к тому, чем отличаются обновлённые Realme C21Y и C25S от своих оригиналов. И если кратко — то компания просто поставила другие процессоры. У C21Y вместо MediaTek Helio G35 теперь стоит Unisoc T610, а у C25S — MediaTek Helio G85 вместо Mediatek Helio G70.

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Производительность в бенчмарке AnTuTu Benchmark v8

Адекватная замена? Ну… Если вы не фанат Unisoc — то, по крайней мере, C21Y вам точно не понравится. Хотя я бы на вашем месте не торопил события — в тестировании Unisoc показал себя очень даже неплохо, по версии AnTuTu даже на уровне Snapdragon 662. С другой стороны, нужно понимать, что AnTuTu тестирует не только процессор, а вообще всё, включая скорость накопителя и оперативной памяти.

Опять же — я не тестировал “обычный” C21 и мне сложно сказать, стало лучше или хуже. Одно можно сказать точно: Unisoc у Realme будет появляться чаще. Например, недавний C11 2021 года тоже построен на Unisoc, и очень даже неплохо (для своей цены и позиционирования) на нём работает.

У C25S все показатели производительности возросли. Впрочем, это так себе повод для радости, потому что автономность у смартфона напротив упала. Это где-то даже логично, но “обычный” C25 у нас до сих пор лидер рейтинга, а C25S теперь болтается чуть ниже середины.

Время полного разряда смартфонов в минутах: чтение, видео, игры

Время полного разряда смартфонов в минутах: чтение, видео, игры

Зато C21Y, напротив, расположился очень высоко, уступив как раз только “обычному” C25, у которого, между прочим, 6000 мАч, а у C21Y — 5000 мАч.

Что ещё важно добавить? Про NFC сказал — этот модуль есть и у C21Y, и у C25S. Вкупе с возможностью установить Google Pay и сканером отпечатков пальцев это хорошая новость для всех российских любителей бюджетных смартфонов.

Но с недавних пор (благодаря одному комментарию под статьёй) я стал обращать внимание ещё на один параметр: наличие датчиков движения. Бывает такое, что у какого-то смартфона отсутствует компас или гироскоп, либо гироскоп — фиктивный, то есть, не настоящий, и возвращает весьма неточные данные.

У Realme C25 был именно такой — если попытаться на нём посмотреть, скажем, 360-градусное видео, то всё будет трястись и поворачиваться не так, как должно. У C25S этот недостаток остался — процессор улучшили, а гироскоп не добавили. А вот у C21Y, на удивление, всё хорошо — у него полноценный набор датчиков, которые отлично выполняют свою работу.

Камера

Камеру в смартфонах тоже менять не стали. Я проверил снимки с Realme C25 и сравнил их с C25S — разницы не увидел. Но между C25S и C21Y уже разница существенная, и если на C25S всё ещё более-менее терпимо, но на C21Y что селфи, что ночные снимки на основную камеру, никуда не годятся.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Селфи на фронтальную камеру Realme C21Y

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Основная камера Realme C21Y

На дневных снимках разница уже не так сильно заметна. У C21Y значительно хуже динамический диапазон, в том числе на снимках с разной экспозицией, “склеенных” в один. Как правило, смартфон старается ориентироваться на светлые участки кадра, а потому тени получаются плохо проработанными.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Основная камера Realme C21Y

Что касается видео — днём C21Y отстаёт не только по динамическому диапазону, но и по резкости. Это при том, что он снимает только в 1080/30, тогда как C25S умеет снимать в 1080/60.

Realme C21Y
Realme C25S

Ночью разница примерно такая же, разве что тут оба смартфона показывают крайне тёмную картинку, да ещё и постоянно пропадает фокус.

Realme C21Y
Realme C25S

Конкуренты

Realme C21YInfinix Hot 10 PlayRealme C25SXiaomi Redmi 9T
Операционная системаAndroid 11 + Realme UI 2.0Android 10 Go + XOS 7Android 11 + Realme UI 2.0Android 10 + MIUI 12
Экран6,5'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS6,82'', 720х1640 пикс., 20,5:9, IPS6,5'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS6,53'', 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS
ПроцессорUnisoc T610, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцMediaTek Helio G25, 4x Cortex-A53 2,0 ГГц + 4х Cortex-A53 1,5 ГГцMediatek Helio G85, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 662, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
ГрафикаMali-G52PowerVR GE8320Mali-G52 MC2Adreno 610
Оперативная память4 Гбайт4 Гбайт4 Гбайт4 Гбайт
Накопитель64 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
КамерыОсновная тройная: 13 Мп f/2,2 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 5 Мп f/2,2Основная двойная: 13 Мп f/1,8 + (неизвестно), качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0Основная квадро: 48 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,1
Аккумулятор5000 мАч6000 мАч6000 мАч6000 мАч
Размеры164,5x76x9,1 мм171,8х78х8,9 мм164,5x75,9x9,6 мм162,3x77,3x9,6 мм
Масса200 г207 г209 г198 г
Класс защитынетнетнетнет
Цена12 тысяч рублей11 тысяч рублей15 тысяч рублей15 тысяч рублей

Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Redmi 9T

Этот конкурент Realme C25S — по сути полный клон Xiaomi Poco M3, только с наличием модуля NFC. За те же 15 тысяч рублей, что и C25S, тут стоит FHD+ экран, но производительность процессора ниже, а автономность — почти такая же (незначительно выше). Самое главное преимущество Xiaomi Redmi 9T — наличие сверхширокоугольного модуля камеры. Снимает паршиво, но в ясный полдень может оказаться полезным.

Infinix Hot 10 Play

Infinix Hot 10 Play

Infinix Hot 10 Play

Смартфон от пока слабо известного бренда Infinix за 11 тысяч рублей предлагает облегчённую версию Android 11 — Go Edition и аккумулятор на 6000 мАч вместо 5000 у Realme C21Y, который с ним конкурирует по цене. Впрочем, хотя процессор у Infinix — более привычный MediaTek вместо Unisoc у Realme, производительность его значительно ниже. В целом, при таком бюджете Realme C21Y выглядит более интересным вариантом для покупки.

Итого

Realme продолжает делать странные штуки: не меняют процессор во флагмане уже третье поколение, но решили обновить бюджетники. Зачем? Сложно сказать, как и сложно найти что-то объективно плохое в Realme C25S и C21Y. Это весьма приличные аппараты даже без набившей оскомину фразы “за свои деньги”. А “за свои деньги” они и в новой вариации одни из лучших. И, прежде чем тыкать в меня ссылками на Алиэкспрессы с “ну вот сегодня в магазине у дядюшки Ляо полторы Сяомы продают с купонами и супер-скидкой в течение двух часов!”, откройте магазины с официальными ценами на мобильники и предложите что-то лучше.

Короче говоря, если вам качество камеры не критично, то я бы рекомендовал Realme C21Y — он дешевле, долго держит заряд, а контрастность экрана (если смотреть под прямым углом) у него выше, чем у C25S.

Но если хочется камеру получше — то уже надо смотреть на C25S. Или даже на оригинальный C25, который до сих пор лучший по автономности смартфон 2021 года.