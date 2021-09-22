Мечтали ли вы о бюджетных смартфонах с «тюнингованными» процессорами? А такие теперь есть!Realme C25S и Realme C21Y
Внешний вид
Давайте тут сразу проясним одну вещь — C25S и C21Y это действительно по большей части точно такие же смартфоны, как C25 и C21. Даже внешность у них не отличается буквально ничем.
Впрочем, если верить GSMarena, C21Y немного изменил в габаритах, буквально на несколько миллиметров, однако внешне всё равно выглядит так же, как C21. Но я лично этот смартфон не тестировал.
А вот C25S я сравнил с “обычным” C25 — и да, он ничем не отличается.
В целом, C25S и C21Y даже между собой похожи во многом. И прозрачный силиконовый чехол, поставляемый в комплекте с C25S, можно надеть на C21Y, он не идеально подходит, но “сидит”. Кстати, в комплекте С21Y никакого чехла нет.
Главное различие между смартфонами — порты. У C25S — USB-C, а у C21Y — устаревший micro-USB.
Сканер отпечатков пальцев и там, и там расположен на тыльной стороне. Кстати, NFC есть у обоих смартфонов.
Слоты для симок тоже почти одинаковые: поддерживается установка двух nano-SIM и карты памяти MicroSD.
Экран и интерфейс
Оба смартфона имеют лишь HD+ экран, но это не так уж легко заметить. Сглаживание графики в Android достигло таких высот, что даже при 6,5-дюймовой диагонали HD-разрешение совсем не мешает. И чтобы заметить разницу, нужно взять смартфон с FHD и положить оба рядом.
|Realme C21Y
|Realme C25S
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|439/2,6 кд/м2
|430/1,9 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1600:1
|1300:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|75%
|95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,75
|3,54
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500К
|7500K
По цветопередаче экран лучше у C25S, а по контрастности — у C21Y. Лично мне при одинаковой яркости экран C21Y нравится больше, если смотреть на него под прямым углом. Однако при отклонении смартфона он быстро темнее, тут уже C25S гораздо лучше.
Операционная система у обоих смартфонов — Android 11 с интерфейсом Realme UI 2.0. Уже не раз говорил, но повторю — мне очень нравится оболочка Realme своей лаконичностью, быстродействием и удобством.
Производительность и автономность
Вот мы и подобрались к самому главному — к тому, чем отличаются обновлённые Realme C21Y и C25S от своих оригиналов. И если кратко — то компания просто поставила другие процессоры. У C21Y вместо MediaTek Helio G35 теперь стоит Unisoc T610, а у C25S — MediaTek Helio G85 вместо Mediatek Helio G70.
Адекватная замена? Ну… Если вы не фанат Unisoc — то, по крайней мере, C21Y вам точно не понравится. Хотя я бы на вашем месте не торопил события — в тестировании Unisoc показал себя очень даже неплохо, по версии AnTuTu даже на уровне Snapdragon 662. С другой стороны, нужно понимать, что AnTuTu тестирует не только процессор, а вообще всё, включая скорость накопителя и оперативной памяти.
Опять же — я не тестировал “обычный” C21 и мне сложно сказать, стало лучше или хуже. Одно можно сказать точно: Unisoc у Realme будет появляться чаще. Например, недавний C11 2021 года тоже построен на Unisoc, и очень даже неплохо (для своей цены и позиционирования) на нём работает.
У C25S все показатели производительности возросли. Впрочем, это так себе повод для радости, потому что автономность у смартфона напротив упала. Это где-то даже логично, но “обычный” C25 у нас до сих пор лидер рейтинга, а C25S теперь болтается чуть ниже середины.
Зато C21Y, напротив, расположился очень высоко, уступив как раз только “обычному” C25, у которого, между прочим, 6000 мАч, а у C21Y — 5000 мАч.
Что ещё важно добавить? Про NFC сказал — этот модуль есть и у C21Y, и у C25S. Вкупе с возможностью установить Google Pay и сканером отпечатков пальцев это хорошая новость для всех российских любителей бюджетных смартфонов.
Но с недавних пор (благодаря одному комментарию под статьёй) я стал обращать внимание ещё на один параметр: наличие датчиков движения. Бывает такое, что у какого-то смартфона отсутствует компас или гироскоп, либо гироскоп — фиктивный, то есть, не настоящий, и возвращает весьма неточные данные.
У Realme C25 был именно такой — если попытаться на нём посмотреть, скажем, 360-градусное видео, то всё будет трястись и поворачиваться не так, как должно. У C25S этот недостаток остался — процессор улучшили, а гироскоп не добавили. А вот у C21Y, на удивление, всё хорошо — у него полноценный набор датчиков, которые отлично выполняют свою работу.
Камера
Камеру в смартфонах тоже менять не стали. Я проверил снимки с Realme C25 и сравнил их с C25S — разницы не увидел. Но между C25S и C21Y уже разница существенная, и если на C25S всё ещё более-менее терпимо, но на C21Y что селфи, что ночные снимки на основную камеру, никуда не годятся.
На дневных снимках разница уже не так сильно заметна. У C21Y значительно хуже динамический диапазон, в том числе на снимках с разной экспозицией, “склеенных” в один. Как правило, смартфон старается ориентироваться на светлые участки кадра, а потому тени получаются плохо проработанными.
Что касается видео — днём C21Y отстаёт не только по динамическому диапазону, но и по резкости. Это при том, что он снимает только в 1080/30, тогда как C25S умеет снимать в 1080/60.
Ночью разница примерно такая же, разве что тут оба смартфона показывают крайне тёмную картинку, да ещё и постоянно пропадает фокус.
Конкуренты
|Realme C21Y
|Infinix Hot 10 Play
|Realme C25S
|Xiaomi Redmi 9T
|Операционная система
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Android 10 Go + XOS 7
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Android 10 + MIUI 12
|Экран
|6,5'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS
|6,82'', 720х1640 пикс., 20,5:9, IPS
|6,5'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS
|6,53'', 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS
|Процессор
|Unisoc T610, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|MediaTek Helio G25, 4x Cortex-A53 2,0 ГГц + 4х Cortex-A53 1,5 ГГц
|Mediatek Helio G85, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 662, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|Графика
|Mali-G52
|PowerVR GE8320
|Mali-G52 MC2
|Adreno 610
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная тройная: 13 Мп f/2,2 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 5 Мп f/2,2
|Основная двойная: 13 Мп f/1,8 + (неизвестно), качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Основная квадро: 48 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,1
|Аккумулятор
|5000 мАч
|6000 мАч
|6000 мАч
|6000 мАч
|Размеры
|164,5x76x9,1 мм
|171,8х78х8,9 мм
|164,5x75,9x9,6 мм
|162,3x77,3x9,6 мм
|Масса
|200 г
|207 г
|209 г
|198 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|нет
|Цена
|12 тысяч рублей
|11 тысяч рублей
|15 тысяч рублей
|15 тысяч рублей
Xiaomi Redmi 9T
Этот конкурент Realme C25S — по сути полный клон Xiaomi Poco M3, только с наличием модуля NFC. За те же 15 тысяч рублей, что и C25S, тут стоит FHD+ экран, но производительность процессора ниже, а автономность — почти такая же (незначительно выше). Самое главное преимущество Xiaomi Redmi 9T — наличие сверхширокоугольного модуля камеры. Снимает паршиво, но в ясный полдень может оказаться полезным.
Infinix Hot 10 Play
Смартфон от пока слабо известного бренда Infinix за 11 тысяч рублей предлагает облегчённую версию Android 11 — Go Edition и аккумулятор на 6000 мАч вместо 5000 у Realme C21Y, который с ним конкурирует по цене. Впрочем, хотя процессор у Infinix — более привычный MediaTek вместо Unisoc у Realme, производительность его значительно ниже. В целом, при таком бюджете Realme C21Y выглядит более интересным вариантом для покупки.
Итого
Realme продолжает делать странные штуки: не меняют процессор во флагмане уже третье поколение, но решили обновить бюджетники. Зачем? Сложно сказать, как и сложно найти что-то объективно плохое в Realme C25S и C21Y. Это весьма приличные аппараты даже без набившей оскомину фразы “за свои деньги”. А “за свои деньги” они и в новой вариации одни из лучших. И, прежде чем тыкать в меня ссылками на Алиэкспрессы с “ну вот сегодня в магазине у дядюшки Ляо полторы Сяомы продают с купонами и супер-скидкой в течение двух часов!”, откройте магазины с официальными ценами на мобильники и предложите что-то лучше.
Короче говоря, если вам качество камеры не критично, то я бы рекомендовал Realme C21Y — он дешевле, долго держит заряд, а контрастность экрана (если смотреть под прямым углом) у него выше, чем у C25S.
Но если хочется камеру получше — то уже надо смотреть на C25S. Или даже на оригинальный C25, который до сих пор лучший по автономности смартфон 2021 года.