Мечтали ли вы о бюджетных смартфонах с «тюнингованными» процессорами? А такие теперь есть!

Зато C21Y, напротив, расположился очень высоко, уступив как раз только “обычному” C25, у которого, между прочим, 6000 мАч, а у C21Y — 5000 мАч.

Что ещё важно добавить? Про NFC сказал — этот модуль есть и у C21Y, и у C25S. Вкупе с возможностью установить Google Pay и сканером отпечатков пальцев это хорошая новость для всех российских любителей бюджетных смартфонов.

Но с недавних пор (благодаря одному комментарию под статьёй) я стал обращать внимание ещё на один параметр: наличие датчиков движения. Бывает такое, что у какого-то смартфона отсутствует компас или гироскоп, либо гироскоп — фиктивный, то есть, не настоящий, и возвращает весьма неточные данные.

У Realme C25 был именно такой — если попытаться на нём посмотреть, скажем, 360-градусное видео, то всё будет трястись и поворачиваться не так, как должно. У C25S этот недостаток остался — процессор улучшили, а гироскоп не добавили. А вот у C21Y, на удивление, всё хорошо — у него полноценный набор датчиков, которые отлично выполняют свою работу.

Камера

Камеру в смартфонах тоже менять не стали. Я проверил снимки с Realme C25 и сравнил их с C25S — разницы не увидел. Но между C25S и C21Y уже разница существенная, и если на C25S всё ещё более-менее терпимо, но на C21Y что селфи, что ночные снимки на основную камеру, никуда не годятся.