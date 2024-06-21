«Убийца флагманов» с мощным процессором и флагманской камерой

Пиковая яркость экрана заявлена аж 6000 кд/м2, но я напомню, что эту самую пиковую яркость можно «увидеть» только в каких-то экстремальных условиях (типа у иллюминатора самолёта, когда прямо на вас светит Солнце), в ограниченный промежутов времени — несколько секунд — и на небольшом участке белого изображения (до 25%), когда вокруг него на дисплее будет чёрный фон. Максимальная номинальная яркость уже 1600 кд/м2, но и это в любом случае много. Скажем, у HONOR Magic6 Pro пиковая яркость составляет 1500 кд/м2, у Vivo X100 Pro — 1450 кд/м2, у Xiaomi 14 — 1200 кд/м2.

В любом случае, никаких проблем с восприятием информации в солнечный полдень у вас не будет.

Да и вообще, у realme GT 6 экран отличный, а по характеристикам — так и вовсе один из лучших, придраться можно только к закруглениям по бокам — всё-таки эти скосы при всей красоте безрамочной картинки повышают риск разбить дисплей, если смартфон без чехла выпадет на асфальт.

Производительность и автономность

realme GT 6 работает на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Если вы думали, что это то же самое, что и всякие Snapdragon 8+ Gen 1 в сравнении с 8 Gen 1 (то есть разогнанная версия), то нет. Тут немного другая ситуация.

Процессор «перебалансировали», чтобы намного уменьшить расход заряда аккумулятора — чуть снизили частоты и изменили соотношение ядер. Если в Snapdragon 8 Gen 3 компоновка состоит из «1x сверхмощное ядро Cortex-X4+ 5x средних по мощности ядер Cortex-720 + 2x экономичных ядра Cortex-A520», то в 8s Gen 3 это уже «1x сверхмощное + 4x средних по мощности + 3x экономичных».