«Убийца флагманов» с мощным процессором и флагманской камерой

«Убийца флагманов» с мощным процессором и флагманской камеройrealme GT 6 возглавил топ автономности
Внешний вид
Внешне realme GT 6 очень похож на realme GT3, разве что экран теперь изогнут по краям (а-ля «водопад»).
А область камер на задней спинке получила внушительную панель-зеркальце. Его удобно использовать для съёмки селфи на основную камеру, правда, как и любая зеркальная поверхность, оно довольно маркое и протирать его для наведения красоты придётся регулярно.
Симпатичный смартфон. Не сногсшибательной незабываемой красоты, но не вызывает отторжения — качественные материалы, сочетание матовых поверхностей и глянцевой вставки, холодящая руку рама из металла. Всё добротно-приятно. Хотя, стоит отметить, что у realme в линейке смартфонов есть и другой стиль — realme 12 Pro+ и realme 12+ с крышками из кожзама по-своему красивы.
Как и с realme GT3, в комплекте с realme GT 6 поставляется недешёвый на вид и на ощупь силиконовый чехол — такие Apple отдельно продаёт за 5-6 тысяч рублей, например.
Экран
Разрешение 6,78-дюймового AMOLED-экрана realme GT 6 составляет 1264х2780 пикселей — это что-то промежуточное между Quad HD и Full HD+. Впрочем, в целях экономии заряда аккумулятора можно переключиться и на FHD+ (1080х2376 пикселей).
Максимальная частота обновления — 120 Гц. С одной стороны, это меньше, чем у некоторых игровых смартфонов с 144 Гц, с другой — при 120 Гц Android работает без подёргиваний, в отличие от 144 Гц. Потому что анимация большинства приложений рассчитана на 60 к/с, а число 60 кратно 120, но не кратно 144. При этом заметить разницу между 120 Гц и 144 Гц просто невозможно. Так что переход к 120 Гц я всячески одобряю.
Кстати, у GT 6 экран уже LTPO — то есть, умеет динамически подстраивать частоту обновления под контент и режим использования от 1 Гц до 120 Гц — опять же, в целях экономии заряда аккумулятора в первую очередь.
|realme GT 6
|Максимальный уровень яркости (авто/макс./мин.)
|1600/571/1,62 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,80
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
Пиковая яркость экрана заявлена аж 6000 кд/м2, но я напомню, что эту самую пиковую яркость можно «увидеть» только в каких-то экстремальных условиях (типа у иллюминатора самолёта, когда прямо на вас светит Солнце), в ограниченный промежутов времени — несколько секунд — и на небольшом участке белого изображения (до 25%), когда вокруг него на дисплее будет чёрный фон. Максимальная номинальная яркость уже 1600 кд/м2, но и это в любом случае много. Скажем, у HONOR Magic6 Pro пиковая яркость составляет 1500 кд/м2, у Vivo X100 Pro — 1450 кд/м2, у Xiaomi 14 — 1200 кд/м2.
В любом случае, никаких проблем с восприятием информации в солнечный полдень у вас не будет.
Да и вообще, у realme GT 6 экран отличный, а по характеристикам — так и вовсе один из лучших, придраться можно только к закруглениям по бокам — всё-таки эти скосы при всей красоте безрамочной картинки повышают риск разбить дисплей, если смартфон без чехла выпадет на асфальт.
Производительность и автономность
realme GT 6 работает на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Если вы думали, что это то же самое, что и всякие Snapdragon 8+ Gen 1 в сравнении с 8 Gen 1 (то есть разогнанная версия), то нет. Тут немного другая ситуация.
Процессор «перебалансировали», чтобы намного уменьшить расход заряда аккумулятора — чуть снизили частоты и изменили соотношение ядер. Если в Snapdragon 8 Gen 3 компоновка состоит из «1x сверхмощное ядро Cortex-X4+ 5x средних по мощности ядер Cortex-720 + 2x экономичных ядра Cortex-A520», то в 8s Gen 3 это уже «1x сверхмощное + 4x средних по мощности + 3x экономичных».
Понизило ли это производительность? Отчасти да — получился процессор промежуточного уровня между Snapdragon 8 Gen 2 и 8 Gen 3. Чтобы что? А это как раз самое «вкусное»:
Во-первых, получился самый выносливый флагманский смартфон. Если обычно в смартфонах с очень мощными процессорами 5000 съедаются, как какие-нибудь 4000-4500 мАч в смартфонах с более слабыми чипами, то тут и смартфон «летает», и выходить из дома без Power Bank (внешнего аккумулятора) можно на очень-очень долгий срок и не бояться разряда в 0%.
Во-вторых, взгляните на табличку и результаты, казалось бы, сверхвыносливого Tecno Pova 6 Pro с 6000 мАч. Он даже при более ёмком аккумуляторе разряжается на 15% быстрее. В общем, realme GT 6, если переводить на понятные реалии, протянет от аккумулятора как какой-нибудь смартфон среднего класса с теоретическими 6500 мАч. Это ли не кайф?
А дефорсирование процессора... Даже в таком виде он быстрее, чем 8 Gen 2 в самых быстрых смартфонах 2023 г. и даже в таком виде он избыточен даже для игр сегодня. В теории, такой процессор «постареет» и когда-нибудь станет медленнее на год раньше, чем полноценно разогнанный 8 Gen 3. Но мы-то знаем, что всё зависит от криворукости программистов при разработке новых прошивок с будущими версиями Android. И тут наперёд никто ничего не знает.
Дополнительно стоит отметить, что realme хвалится своими ИИ-функциями (они называют это NEXT AI), которые позволяют вырезать и перемещать объекты на фотографиях, извлекать текст из фото, но все эти новшества будут доступны позже, а мы пишем этот обзор до премьеры глобальной версии смартфона, поэтому увы.
Камера
В realme GT 6 используется три сенсора: основной, широкоугольный модуль — это Sony LYT-808, новейшая флагманская матрица от Sony (в realme GT3 была Sony IMX890). Второй модуль — оптический 2х зум Samsung JN5, 50 мегапикселей. Ну и сверхширик — Sony IMX355, а фронтальная камера — Sony IMX615.
К сожалению, оптический стабилизатор есть только на основном модуле, а на телевике его нет — фотографировать с увеличением 2x ночью придётся бдительно и, желательно, задерживая дыхание, чтобы кадр не получился смазанным.
Днём, правда, всё гораздо лучше, но всё равно учитывайте, что в камерах этого смартфона деньги были потрачены в основном на главную тыльную камеру. Вот она очень хороша. А все остальные камеры — не на супер-пупер-уровне, а просто выше по качеству, чем у смартфонов среднего класса.
На всякий случай напомню, что ещё с iPhone 7 Plus зум-камера в автоматическом режиме включается только если ей хватает света — и всё из-за того, что светосила у телевиков всегда ниже, чем у широкоугольных объективов.
Так что, когда приложение камеры «видит», что в объективе темновато, оно для фотографий даже с зумом 2х и 4х выбирает основной объектив.
Если вы хотите смартфон realme, чтобы фотографировать на него чёткие снимки с оптическим (без потери качества) зумом ночью — покупайте... realme 12 Pro+! Да, у модели среднего уровня зум-камера реализована чуть круче. А вот у realme GT 6, повторюсь, упор сделан на выносливость, мощность процессора и основную камеру.
В принципе, это единственная претензия к камере смартфона, в остальном она делает потрясающие снимки. Это же можно сказать и про селфи-камеру: отличная детализация, цветопередача, динамический диапазон.
Что касается видео, то смартфон может записывать ролики в 4K/60 на основную камеру или в 4K/30 + 1080/30 на селфи-камеру. У конкурентов бывает и 8K-съёмка, но объективно она мало кому нужна, особенно в 24 к/с, как у Xiaomi.
Конкуренты
|realme GT 6
|Xiaomi 14 Pro
|Google Pixel 8 Pro
|Операционная система
|Android 14 + realme UI 5.0
|Android 14 + HyperOS
|Android 14
|Экран
|6,78'', 1264x2780 пикс., LTPO AMOLED 120 Гц, 6000 кд/м2 (пиковая)
|6,73’’, 1440x3200 пикс., LTPO AMOLED 120 Гц, 3000 кд/м2 (пиковая)
|6,7’’, 1344x2992 пикс., LTPO OLED 120 Гц, 2400 кд/м2 (пиковая)
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 1x Cortex-X4 3,0 ГГц + 4x Cortex-A720 2,8 ГГц + 3x Cortex-A520 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 1x Cortex-X4 3,3 ГГц + 3x Cortex-A720 3,2 ГГц + 2x Cortex-A720 3,0 ГГц + 2x Cortex-A520 2,3 ГГц
|Google Tensor G3, 1x Cortex-X3 3,0 ГГц + 4x Cortex-A715 2,45 ГГц + 4x Cortex-A510 2,15 ГГц
|Графика
|Adreno 735
|Adreno 750
|Immortalis-G715s MC10
|Оперативная память
|12/16 Гбайт
|12/16 Гбайт
|12 Гбайт
|Накопитель
|256/512 Гбайт
|256/512/1024 Гбайт
|128/256/512/1024 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou, IR
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6e/7), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou, IR
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6e/7), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 50 Мп f/1,9 OIS + 50 Мп f/2,0 (зум) OIS + 8 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 4K/60 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,5, видео до 4K/30
|Основная тройная: 50 Мп f/1,4 OIS + 50 Мп f/2,0 (зум 3,2х) OIS + 50 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 8K/24-4K/60 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,0, видео до 4K/60
|Основная тройная: 50 Мп f/1,7 OIS + 48 Мп f/2,8 (зум 5х) OIS + 48 Мп f/2,0 (сверхширик), качество видео: до 4K/60 FPS, Фронтальная: 10,5 Мп f/2,2, видео до 4K/60
|Аккумулятор
|5500 мАч
|4880 мАч
|5050 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|120 Вт
|30 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|Да, 50 Вт
|Да, 23 Вт
|Размеры
|162х75,1x8,7 мм
|161,4х75,3х8,5 мм
|162,2x76,5x8,8 мм
|Масса
|191 г
|223 г
|213 г
|Класс защиты
|IP65
|IP68
|IP68
|Цена
|от 70 тысяч рублей
|от 88 тысяч рублей (китайская версия)
|от 69 тысяч рублей
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14 Pro тяжелее, с более быстрым процессором, но автономностью ощутимо хуже (и процессор более прожорливый, и унылые 4880 мАч против 5500 мАч у realme).
Хотя есть и свои плюсы, конечно: оптический зум 3.2x со стабилизацией, наличие беспроводной зарядки и защита корпуса IP68. Ну и возможность снимать видео на селфи-камеру в 4K/60, тогда как у realme GT 6 максимум 4K/30.
Google Pixel 8 Pro
А это уже вариант на случай, если вас устроит постоянно нагревающийся, быстро разряжающийся смартфон и медленно заряжающийся (30 Вт против 120 Вт у realme) смартфон с так себе процессор, но очень крутыми, почти максимальными по качеству камерами (ещё и оптический зум 5x) среди мобильников на лето 2024 г.
Ну и не только камерами — опять же, водозащита IP68 и беспроводная зарядка у гуглофона в наличии. Но, как и в случае с любыми другими Пикселями, этот можно охарактеризовать как «очень хорошие камеры в очень плохом смартфоне». Среди покупателей находятся и те, кого такая концепция устраивает, потому что: «iPhone ещё дороже, а камеры такие же!», и те, кто вертит пальцем у виска и говорит: «Мне не нужен проблемный постоянно разряжающийся смартфон ради редких случаев, когда он снимает видео чуть чётче, чем у китайских конкурентов!». Тут уже сами определяйтесь, что вам важнее.
Итого
Вполне возможно, что на презентациях realme будут сравнивать GT 6 с Samsung Galaxy S24 Ultra или iPhone 15 Pro Max, но на самом деле и цена, и суть топовой модели realme в другом — это почти единственный достойный внимания флагманский смартфон из «не максимальных» версий.
Смотрите сами: если с Промаксами и Ультрами всё более-менее понятно, то в младших модификациях флагманов выбор состоит из:
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Samsung Galaxy S24 (4000 мАч), iPhone 15 (3349 мАч) — смартфонах с маленькой диагональю и маленькой ёмкостью аккумулятора (с учётом прожорливости процессора, который там брали из самых мощных). Среди этих компактов разве что Xiaomi 14 с 4610 мАч выглядит достойно, но основная камера в нём, то ли нарочно, то ли из маркетинговой подлости, снимает даже не на уровне realme GT 6, а временами даже на уровне realme 12 Pro+.
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Samsung Galaxy S23 FE? Недорогой (как для флагмана), но «обрубок»: камеры почти как в совсем уж дешёвом Galaxy A55, аккумулятор обрезан до 4500 мАч (зачем ты это сделал, Samsung?!), жалкие 25 Вт зарядки по проводу. Всё отмерили так, чтобы не дай бог не получился хороший смартфон, который отнимет продажи у старших S24 и S24+.
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HONOR Magic6 Pro — похожий концептуально смартфон (очень качественная основная камера, упор на автономность вместо максимальной производительности, 5600 мАч), только с зумом 2.5x. В сетевых магазинах дороговат и стоит 110 тысяч рублей. Но... в общем-то realme GT 6 даже в оф.рознице РФ обойдётся почти в ту же сумму, как HONOR из Китая. Только с гарантией и глобальной прошивкой. А уж если заказать realme из Китая, получится ещё выгоднее.
И, вы, конечно, можете заморочиться с каким-нибудь OnePlus, Vivo или Vivo iQOO, убрать у них вручную иероглифы в неположенных местах, помучиться с работой уведомлений (на смартфонах с китайскими прошивками они постоянно теряются) и чуть худшим приёмом 4G-сигнала, если вам не лень. Но в общем и в целом у realme уже сейчас получился самый выгодный флагманский смартфон в пересчёте «крутизна камеры, процессора и аккумулятора на потраченный рубль». Это даже если формально подходить по характеристикам.
А если оценивать из реальной жизни, то это смартфон с очень классной основной камерой (ИИ ещё будут дорабатывать, на предсерийном экземпляре он не всегда работал идеально), быстрым процессором и лучшей автономностью среди всех топовых смартфонов 2024 г.
Если вам не нужна водозащита или внушительный зум (приближение без потери качества) в камерах, а важнее скорость работы + фото на основную камеру + автономность, это самый выгодный вариант и сейчас, и в ближайшие месяцы тоже.
- Самый яркий экран
- Высокая производительность
- Отличная основная камера
- Оптический зум 2х
- Быстрая зарядка
- Адекватная цена
- Нет беспроводной зарядки
- Нет оптического стабилизатора на зум-объективе