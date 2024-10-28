Если вы хотите «почти максимальный» смартфон. Но не в камере, а во всём остальном

Если вы хотите «почти максимальный» смартфон. Но не в камере, а во всём остальномRealme GT 6T
|Realme GT 6T
|Операционная система
|Android 14 + RealmeUI 5.0
|Экран
|6.78", AMOLED, 2780x1264, 120 Гц, 450 ppi
|Процессор
|Snapdragon 7+ Gen 3, 4 нм, 8 ядер (1x Cortex-X4 2.8 ГГц + 4x Cortex-A720 2.6 ГГц + 3x Cortex-A520 1.9 ГГц)
|Графика
|Adreno 732
|Оперативная память
|8/12 Гбайт (LPDDR5X)
|Накопитель
|128/256/512 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основной модуль: 50 Мп (Sony LYT-600), f/1.9, оптостаб, запись видео в 4К@60fps
|Сверширокоугольный модуль: 8 Мп (Sony IMX355), f/2.2
|Фронтальная камера: 32 Мп (Sony IMX615), f/2.2
|Аккумулятор
|5500 мАч, адаптер питания с быстрой зарядкой на 120 Вт в комплекте
|Размеры
|162х75.1х8.7 мм
|Вес
|191 грамм
|Цена в оф.рознице
|от 45 тысяч рублей (8/256 ГБ)
|Цена с доставкой из Китая
|от 35 тысяч рублей с учётом пошлины (8/256 ГБ)
Внешний вид
Этим летом мы уже обозревали Realme GT 6 — «убийцу» топовых смартфонов с безумной автономностью, очень хорошей основной камерой и мощным процессором. А теперь пришло время «младшего брата», который вопреки известным словам из русских народных сказок, оказался вовсе не дураком.
Приятного вам аппетита, если вы читаете этот обзор под чаёк/кофеёк, сейчас расскажем в подробностях, что это за мобильник такой.
Телефон визуально очень напоминает «старшую» модель, но дьявол кроется в
деталях материалах. Если у GT 6 всё чин-чинарём: задняя крышка выполена из стекла, а металлическая рамка приятно охлаждает руку (по крайней мере по словам Дениса), то в нашем случае здесь добротный пластик «под стекло» и пластиковая рамка корпуса.
Всё выглядит очень достойно, а за отсутствие кожи молодого дерматина, которая вошла в моду в китайские смартфоны 2023-2024 гг., я считаю скорее плюсом, чем минусом. Никаких кривых зазоров или скрипов в корпусе на обзорном экземпляре обнаружено не было. А вот «спокойный» нестареющий дизайн блока камер и вспышки из нескольких черных «блинчиков» или «конфорок» выглядит... ну приятно же!
Короче, по дизайну и подгону деталей вопросов нет, а ещё в комплекте есть стильный темно-серый чехол с прямоугольным вырезом в комплекте.
На лицевой же стороне нас встречает 6.78″ AMOLED-дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Если экран-водопад спустя столько лет всё ещё очень спорная технология на любителя, то вот к небольшим рамкам без «подбородка» снизу и аккуратному вырезу под фронтальную камеру не придерёшься — красиво, богато, безрамочно.
На нижней грани в Realme GT 6T разместили разъем USB Type-C для зарядки и передачи данных на компьютер, динамик, микрофон и классический лоток для двух Nano SIM. А вот расширить память за счёт microSD карты в смартфоне нельзя. Сколько мы ни создавали опросы, народ тоже голосует за то, что ну их, эти microSD, но лично мне грустно, что условные 256 ГБ «прибиты гвоздями» в смартфон. И если память закончилсь — либо расчищать её вручную, либо покупать смартфон с большим объёмом.
Ну да ладно, что-то я разнылся, проехали.
Зато, забегая наперёд, это один из смартфонов, которые в умеренных габаритах вмещают даже не 5000 мАч, а уже 5500 мАч. Даже в теории это выглядит очень хорошо в сравнении с конкурентами:
|Смартфон
|Ёмкость аккумулятора
|Мощность зарядки
|Толщина
|Водозащита
|Цена в оф.рознице
|Realme GT 6T
|5500 мАч
|120 Вт
|8.7 мм
|IP65
|45 тысяч рублей (8/256 ГБ)
|Samsung Galaxy A55
|5000 мАч
|25 Вт
|8.2 мм
|IP68
|43 тысячи рублей (8/256 ГБ)
|Apple iPhone 13
|3240 мАч
|15 Вт
|7.7 мм
|IP68
|60 тысяч рублей (4/128 ГБ)
|Huawei Pura 70
|4900 мАч
|66 Вт
|8 мм
|IP68
|52 тысячи рублей (12/256 ГБ)
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
|5000 мАч
|120 Вт
|8.9 мм
|IP68
|40 тысяч рублей (8/256 ГБ)
|HONOR 200
|5200 мАч
|100 Вт
|7.7 мм
|Нет
|40 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|Xiaomi 14T
|5000 мАч
|67 Вт
|7.8 мм
|IP68
|53 тысячи рублей (12/256 ГБ)
|Xiaomi Poco F6 Pro
|5160 мАч
|120 Вт
|8.2 мм
|Нет
|53 тысячи рублей (12/256 ГБ)
|Tecno Camon 30 Premier
|5000 мАч
|70 Вт
|7.9 мм
|Нет
|44 тысячи рублей (12/512 ГБ)
Короче говоря, потенциально получаем самый выносливый смартфон в бюджете до 50 тысяч рублей. Ниже в замерах проверим всё на практике.
Сверху на корпусе можно найти дополнительный микрофон, второй стереодинамик и ИК-передатчик. Если вы вдруг планировали покупать телефон под струёй воды из-под крана или заснять видео с морского дна, то, увы, не получится. Realme GT 6T защищён от пыли и влаги только по стандарту IP65. То есть после попадания под ливень точно выживет и будет работать без проблем, но нырять с ним в воду будет чревато.
Дисплей
Как я уже упоминал, в девайсе установлен 6.78″ AMOLED-дисплей с экраном-водопадом с частотой обновления в 120 Гц. Углы обзора у смартфона великолепные, но вот к закруглённому экрану нужно будет привыкать из-за небольших зон по краям экрана, которые совсем немного отличаются цветом от основной картинки на экране. Тут ничего не поделаешь, такая конструкция.
Скажем так — дисплей по яркости выше среднего. В ручном режиме его можно выкрутить до 500 кд/м2 и это на наших то колориметрах, которые в большинстве случаев склонны занижать реальные показатели. В системе ещё есть режим «Повышенная яркость», но мы его не тестировали, ибо даже для использования телефона под солнцем стандартных настроек вполне хватает. Можно не прищуриваться и закрывать дисплей ладошкой, чтобы хоть что-то увидеть летним солнечным днём.
Короче, у Xiaomi Poco F6 Pro, Samsung Galaxy A55, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, Samsung Galaxy S23 FE дисплей примерно такой же по яркости и цветопередаче, в Realme 12 Pro+ или Samsung Galaxy S21 FE дисплеи более тусклые. В среднем — нормальный у 6T дисплей, не максимально крутой за эти деньги, но на четвёрку по пятибалльной системе точно тянет.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (авто/ручн.)
|1100/500 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|~110%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5.2
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7300К
Цветопередаче не идеальная, как в смартфонах за 70 тысяч, но тоже хорошая — белый цвет не отклонён ни в синеву, ни в желтизну, почти идеальный. А вот цветовой охват sRGB чуть завышен, поэтому цвета самую малость более насыщенные. Не настолько как в иных Infinix и Tecno, но и не нейтральные как на iPhone 16, например.
Частота ШИМ здесь составляет свыше 2100 МГц, то есть дисплей не мерцает даже на низкой яркости.
При этом дисплей LTPO, то есть умеет переключать частоту не между 120 и 60 Гц, а от 1 Гц до 120 Гц, когда это нужно, и экономить таким образом заряд аккумулятора, если вы читаете книгу и вам не требуется 60 раз обновлять картинку на экране в секунду. Это, кстати, то, чего нет ни в HONOR 200, ни в Xiaomi 14T, ни в Samsung Galaxy A55 — там дисплеи заведомо менее экономичны.
Автономность и производительность
За производительность в смартфоне отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, представленный ноябре прошлого 2023 года. Он построен по 4 нанометровому техпроцессу и оснащён 8 ядрами (1x Cortex-X4 2.8 ГГц + 4x Cortex-A720 2.6 ГГц + 3x Cortex-A520 1.9 ГГц).
В табеле о рангах вроде бы 7+ Gen 3 должен был держаться на расстоянии Если вы думали, что Realme GT 6T серьёзно проигрывает «старшему» 8s Gen 3 в Realme GT 6, то… нет, вы были не правы. Да, отставание есть, но символическое. Это всё равно очень быстрый и очень экономичный смартфон по сегодняшним меркам, гораздо выше среднего.
Тут вам и никаких притормаживаний при быстрой беготне по приложениям в Android, и поиграть в игры от мобильных «танков» до требовательного Genshin Impact получится без особых проблем. Тем более, в обзорном телефоне аж целых 12 Гбайт ОЗУ (с возможностью добавить ещё 4 ГБ при помощи откусывания от внутренней памяти, но лучше не надо, потому что ОЗУ всегда быстрее).
Более того, Realme GT 6 на момент написания обзора побил наши рейтинги автономности, но… GT 6T от него всё ещё не отстаёт и показывает примерно похожие результаты. HONOR 200 ещё экономичнее, но у него и процессор медленнее на треть.
Кстати, зарядается с 0% до 100% этот Realme за 28 минут. Вы уже видели выше в статье табличку с соотношением ёмкости аккумулятора и мощности зарядки в смартфонах конкурентов, но просто для понимания — Xiaomi Poco F6 Pro заряжается за такое же время. Только он заряжает 5000 мАч, а Realme — 5500 мАч. А остальные смартфоны за эти же деньги заряжаются намного-намного медленнее.
В общем, по сочетанию быстродействия + автономности Realme GT 6T очень-очень радует. Вы вряд ли найдёте более долгоиграющий и более быстро заряжающийся смартфон не только в бюджете до 50 тысяч рублей, но и среди гораздо более дорогих смартфонов.
Камера
Realme GT 6T оснащён основным модулём на 50-мегапикселей (Sony LYT-600) с апертурой f/1.9. За съёмку широкоугольных кадров отвечает ещё один модуль от Sony — IMX355 с апертурой f/2.2.
Маркетологи Sony в сговоре с производителями смартфонов имитируют бурную деятельность, чтобы казалось, что Sony выпускает много новых сенсоров для камер смартфонов и активно развивает сферу, а не переиздаёт старые сенсоры.
Поэтому LYT-600 — это... просто переименованный IMX882. То есть такая же основная камера установлена в Xiaomi Poco F6, Realme 12 Pro, Vivo iQOO Z9, Nothing CMF Phone 1 и т.д.
Сенсор поддерживает оптическую стабилизацию и запись видео при 4К@60fps.
Что эти два модуля могут выдавать в качестве готового результата? Ну, как минимум неплохие снимки в любое время суток. При хороших условиях освещения мне даже придраться не к чему: цвета передаются реалистично, да и с детализацией проблем нет.
А вот в помещениях, вечером/ночью на улице или просто при недостатке освещения (в метро и т.д.), камера начинает выдавать довольно рыхловатые снимки и очень «тупить» при фокусировке.
Зум тут не оптический, просто вырезается и увеличивается кадр из основной камеры, поэтому всё, что больше двухкратного увеличения постепенно превращается в кашу из пикселей. И если голубей в подробностях вы рассматривать не будете, то люди при зуме тоже будут «пластилиновыми» на вид, поэтому фотографировать с приближением вам не захочется.
Какое качество съёмки вы в итоге получаете? Ну, уровня всё того же Realme 12 Pro или, например, Samsung Galaxy A25. Короче, камера тут уровня смартфонов за 25-30 тысяч рублей в оф.рознице (ну или уровня смартфонов за 20-25 тысяч, если покупать на AliExpress или Ozon Global). Не прям кошмар и ужас, как в совсем дешёвых смартфонах, просто имейте в виду, что по качеству съёмки условные Realme 12 Pro+/13Pro+, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, Samsung Galaxy A55, Xiaomi 13T и даже Tecno Camon 30 Premier далеко впереди.
Нет, фотографировать красиво вы на Realme GT 6T всё равно сможете — вон, портретные фотки вполне симпатичны. Просто вам для этого придётся «потеть», «страдать» и «скакать» вокруг с камерой, подбирая кадр так, чтобы было достаточно света, и чтобы туповатый автофокус не размыл кадр в последний момент. А потом выбрать из нескольких фотографий одну удачную.
Границы в портретном режиме определяются ОЧЕНЬ чётко и не захватывают те же волосы, что довольно часто встречается у более дешевых смартфонов. В общем, софт взрослый, камера — ну дешёвенькая, не будем уж кривить душой. Она тут на сдачу от процессора, аккумулятора, системы охлаждения, системы зарядки и дисплея.
Селфи-камера тоже не огонь. Если на немного неаккуратно обрезанные волосы в портретном режиме я ещё могу закрыть глаза, то вот откровенные «засветы» отдельных областей лица в солнечную погоду немного подбешивают. Хотелось бы, чтобы алгоритмами это таки вытягивалось. Но в массе своей снимки на фронталку в разное время суток и при разных условиях освещения вполне себе более-менее.
Ночная съёмка фото более-менее в порядке. Тут, как и на Samsung Galaxy A25, например, главное — фотографировать «с упреждением» (фотография обрабатывается медленно, фокусировка наводится медленно, быстродвижущихся пешеходов размывает в кадре). Но если адаптироваться, получаются красивые фотки. Сохраняется текстура кирпича через двадцать полос Ленинградского проспекта, а надписи на дорожных знаках получаются чёткими.
Видео получается... кстати, лучше, чем можно было бы ожидать при таком сенсоре, но с некоторыми странностями. Вот взгляните:
Бывают смартфоны, в которых стабилизация не работает и картинка резко подпрыгивает, как в автомобильных видеорегистраторах при езде по бездорожью. Бывают смартфоны, где стабилизация работает жёстко, но в момент её срабатывания картинка размывается в кадре.
А здесь стабилизация работает... желейно. Вот эти микро-довороты влево-вправо при съёмке видео на ходу — это не старческий тремор рук у меня, а попытка алгоритмов камеры стабилизировать картинку. Смотрится... по-наркомански как-то. С другой стороны — это лучше, чем тряска (без стабилизации) или размытие картинки (при жёсткой работе стабилизации) в других смартфонах.
Есть небольшие засветы, например, на фарах проезжающих машин. Да и тот же знак «Переходите пешком» получится разобрать совсем уж вблизи только тогда, когда оператор встанет на одном месте.
В дневное время суток ситуация не сильно лучше. Опять очень странная работа стабилизации в стиле «пьяной камеры» из GTA 4 (не настолько жёстко, но похоже).
Короче, фотографировать красиво, быстро и чётко на Realme GT 6T можно, но днём. Ночью — можно, но хлопотно и очень много снимков будут отбракованы. Видео — честно говоря, чуть лучше, чем на смартфонах за 20-25 тысяч рублей (в них процессоры не умеют так вытягивать и стабилизировать картинку, даже если физически в смартфоне стоит та же самая камера), но стабилизация странненькая и до того же Samsung Galaxy A55 качество видеозаписи не дотягивает.
Оболочка системы
А вот за что я всегда готов похвалить смартфоны Realme — фирменную оболочку Realme UI 5.0. Почему? Ну вот, например, смотрите:
Хороший спокойный дизайн, никаких выбивающихся элементов, аляпистых картинок и «геймерских» шрифтов или иконок приложений. На сегодняшний день за исключением топовых девайсов от Apple и Samsung это одна из самых приятных для использования оболочек.
За что ЖИРНЫЙ плюс: единая шторка уведомлений, которая встречается далеко не во всех китайских смартфонов. Один раз свайпнули сверху — вам тут и настройки, и уведомления одним жестом. Как же меня достало прицеливаться и выдвигать шторку слева или справа от селфи-камеры, чтобы отдельно получить уведомления, либо отдельно — переключатели Wi-Fi/Bluetooth и т.д.
Не меньше радует и фирменный магазин приложений, большинство из которых я обычно ругаю за излишнее дублирование и бессмысленую трату внутренней памяти. Но у девайсов Realme в них можно сказать любые приложения без дополнительной авторизации, создания аккаунтов и так далее по списку. Поэтому в отдельных сценариях они тут будут точно не лишними, но место таки занимают.
Конкуренты
Xiaomi 13T
|Xiaomi 13T
|Операционная система
|Android 13 + HyperOS
|Экран
|6.67", AMOLED, 2712x1220, 144 Гц, 446 ppi
|Процессор
|Mediatek Dimensity 8200 Ultra, 4 нм, 8 ядер (1х Cortex-A78 3.1 ГГц, 3х Cortex-A78 3 ГГц, 4х Cortex-A55 2 ГГц)
|Графика
|Mali-G610 MC6
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основной модуль: 50 Мп (Sony IMX717), f/1.9, оптостаб, запись видео в 4К@30fps
|Телефото: 50 Мп, f/1.9, двухкратный оптический зум
|Сверширокоугольный модуль: 12 Мп, f/2.2
|Фронтальная камера: 32 Мп (Sony IMX615), f/2.2
|Аккумулятор
|5000 мАч, адаптер питания с быстрой зарядкой на 67 Вт
|Размеры
|162.2x75.7x8.5 мм
|Вес
|193 грамма
|Цена
|от 45 999 рублей
Строго говоря, наиболее вероятным противником Realme GT 6T является Xiaomi Poco F6. Который чуть быстрее (SD 8s Gen 3), но быстрее разряжается (5000 мАч против 5500 мАч при более прожорливом процессоре), быстрее заряжается (при меньшем аккумулятора заряжается с 0% до 100% на 10 минут дольше, ну ладно, это мелочи) и по камере тоже на удивление не блещет, хотя сенсор внутри такой же, как у Realme. Подводит «криворукость» программистов Xiaomi. Вот здесь можете сравнить качество съёмки на Realme GT 6T и Poco F6 в обзоре от разговорчивого индуса.
В общем, Poco F6 в основном для поиграть, чем для пофотографировать, поэтому сравним с более универсальными смартфонами.
Один из ближайших конкурентов по цене и характеристикам GT 6T — Xiaomi 13T. У всё того же «официального» DNS в конфигурации 12/256 Гбайт можно взять за 43 тысячи рублей.
Разряжается такой Xiaomi намного быстрее (и аккумулятор меньше, и процессор MediaTek довольно прожорлив), заряжается за час против получаса у Realme. Зато в нём лучше камера, особенно если поставить GCam, есть водозащита IP68, динамики чуть громче (да-да, несмотря на водозащиту!). Тоже по-своему приятный смартфон, просто с балансом более в сторону камеры, а не процессора и автономности.
HONOR 200
|HONOR 200
|Операционная система
|Android 14 + MagicOS 8
|Экран
|6.7", OLED, 2664x1200, 120 Гц, 436 ppi
|Процессор
|Snapdragon 7+ Gen 3, 4 нм, 8 ядер (1х Cortex-A715 2.63 ГГц + 3х Cortex-A715 2.4 ГГц + 4х Cortex-A510 1.8 ГГц)
|Графика
|Adreno 720
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|256/512 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основной модуль: 50 Мп (Sony IMX906), f/1.95, запись видео в 4К@30fps
|Телефото: 50 Мп, f/2.4, оптический зум х2.5, оптостаб
|Сверширокоугольный модуль: 12 Мп, f/2.2
|Фронтальная камера: 50 Мп (Sony IMX615), f/2.4
|Аккумулятор
|5200 мАч, адаптер питания с быстрой зарядкой на 100 Вт
|Размеры
|161.5x74.6x7.7 мм
|Вес
|187 граммов
|Цена
|от 44 999 рублей
В HONOR 200 водозащиты нет, но зато автономность с 5200 мАч настолько же хороша, как у Realme GT 6T с 5500 мАч. Как так? А просто процессор на 30% медленнее, чем у Realme, и очень экономичен при этом.
Фотографирует HONOR тоже чуть лучше (у него есть полноценный оптический 2.5x зум, то есть даже с 5x расстояния можно более-менее разборчивое что-нибудь сфотографировать), чем Realme, а вот видео снимает... ну так, примерно на этом же уровне, местами даже хуже.
Селфи-камера тоже лучше в HONOR, по скорости зарядки лучше Realme.
Короче, при выборе HONOR 200 вместо Realme GT 6T вы теряете треть производительности процессора (меньше запас на будущее, да), но чуть выигрываете в качестве камеры. Ещё у HONOR есть портретный режим Harcourt, но он нормально раскрывается только в версии 200 Pro. Ну и дизайн у HONOR 200, будем откровенны, очень на любителя.
Выводы
Сколько мы ни создавали опросов о том, что вам важнее в смартфонах, результат всегда одинаковый — вы готовы как угодно унижаться с использованием «тормозящих» из-за слабого процессора или быстро разряжающихся (из-за прожорливого процессора + малой ёмкости аккумулятора) смартфонов. Лишь бы камера была хорошей. Впрочем, мы могли бы и опросы об этом не проводить — количество владельцев престарелых моделей iPhone на улицах это наглядно подтверждает.
И... у нас есть вопрос — а что у вас за голливудская жизнь такая? Что вы там фотографируете каждый день настолько красочного, что готовы затерпеть ужасный смартфон с хорошей камерой? Почему старое сяомишное движение «фотографирую я изредка, а вот запас мощности в процессора и автономность лучше, чем у горячих и разряжающихся Samsung/Sony, мне важна!» скатилось в маргинальщину?
Ну, в целом, не нам, обзорщикам, осуждать вас за это — мы тоже в основном ходим со смартфонами, которые фотографируют хорошо. Просто чаще всего это априори дорогие смартфоны, которые в грязь лицом не ударяют и по автономности.
Но за 35-50 тысяч рублей-то, много ли среди вас видеоблогеров, чтобы в смартфоне делать упор на камеру вместо лучшей мощности и автономности?
Продажи показывают, что при прочих равных люди выбирают камеру. Поэтому Realme 13 Pro+ (который, на удивление, снимает даже лучше нового Xiaomi Redmi Note 14 Pro+) продадут гораздо большими тиражами, чем Realme GT 6T.
Минуточку, во-первых, по меркам «как бы игровых» (именно так позиционируют смартфоны с запасом мощности процессора + автономности, но средней камерой) смартфонов GT 6T чуть лучше, чем можно было бы от него ожидать — по качеству съёмки он, например, превосходит Xiaomi Poco F6, да и от аккумулятора работает дольше.
А во-вторых, в любом случае приятно, что такая альтернатива с упором на ОЧЕНЬ долгую работу от аккумулятора и быстродействие есть. Потому что Медиатеков, высаживающих 5000 мАч влёт мы и в других китайских смартфонах наедимся, а здесь всё-таки добротный подход и в оптимизации Android, и в скорости зарядки, и т.д.
И я тоже с вами согласен, что за 45-50 тысяч могли бы «завезти» водозащиту IP68, оптический зум и вот это всё. Просто идеология у GT 6T другая — это именно, что смартфон для тех, кого устраивает камера смартфона за 20-25 тысяч рублей, но процессор и время работы нужны как можно более крутые.
Но плюсы-минусы и альтернативы мы вам обозначили, дальше определяйтесь сами, что вам важнее.
- Отличная автономность
- Супер-быстрая зарядка
- Мощный, экономичный и холодный процессор
- Возможность записи видео в 4K при 60 кадрах в секунду
- Неплохое (лучше, чем у настолько же мощных конкурентов) качество съёмки фото
- Медленная фокусировка и плавающее качество съёмки ночью
- Нет оптического зума
- Нет водозащиты IP67/IP68
- «Желейные» эффекты стабилизации при съёмке видео