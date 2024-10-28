Если вы хотите «почти максимальный» смартфон. Но не в камере, а во всём остальном

Сколько мы ни создавали опросов о том, что вам важнее в смартфонах, результат всегда одинаковый — вы готовы как угодно унижаться с использованием «тормозящих» из-за слабого процессора или быстро разряжающихся (из-за прожорливого процессора + малой ёмкости аккумулятора) смартфонов. Лишь бы камера была хорошей. Впрочем, мы могли бы и опросы об этом не проводить — количество владельцев престарелых моделей iPhone на улицах это наглядно подтверждает.

И... у нас есть вопрос — а что у вас за голливудская жизнь такая? Что вы там фотографируете каждый день настолько красочного, что готовы затерпеть ужасный смартфон с хорошей камерой? Почему старое сяомишное движение «фотографирую я изредка, а вот запас мощности в процессора и автономность лучше, чем у горячих и разряжающихся Samsung/Sony, мне важна!» скатилось в маргинальщину?

Ну, в целом, не нам, обзорщикам, осуждать вас за это — мы тоже в основном ходим со смартфонами, которые фотографируют хорошо. Просто чаще всего это априори дорогие смартфоны, которые в грязь лицом не ударяют и по автономности.

Но за 35-50 тысяч рублей-то, много ли среди вас видеоблогеров, чтобы в смартфоне делать упор на камеру вместо лучшей мощности и автономности?

Продажи показывают, что при прочих равных люди выбирают камеру. Поэтому Realme 13 Pro+ (который, на удивление, снимает даже лучше нового Xiaomi Redmi Note 14 Pro+) продадут гораздо большими тиражами, чем Realme GT 6T.

Минуточку, во-первых, по меркам «как бы игровых» (именно так позиционируют смартфоны с запасом мощности процессора + автономности, но средней камерой) смартфонов GT 6T чуть лучше, чем можно было бы от него ожидать — по качеству съёмки он, например, превосходит Xiaomi Poco F6, да и от аккумулятора работает дольше.

А во-вторых, в любом случае приятно, что такая альтернатива с упором на ОЧЕНЬ долгую работу от аккумулятора и быстродействие есть. Потому что Медиатеков, высаживающих 5000 мАч влёт мы и в других китайских смартфонах наедимся, а здесь всё-таки добротный подход и в оптимизации Android, и в скорости зарядки, и т.д.

И я тоже с вами согласен, что за 45-50 тысяч могли бы «завезти» водозащиту IP68, оптический зум и вот это всё. Просто идеология у GT 6T другая — это именно, что смартфон для тех, кого устраивает камера смартфона за 20-25 тысяч рублей, но процессор и время работы нужны как можно более крутые.

Но плюсы-минусы и альтернативы мы вам обозначили, дальше определяйтесь сами, что вам важнее.