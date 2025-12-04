Телефоны
Realme GT 8 Pro: не рекордная камера, но ОЧЕНЬ красивые снимки

Полуигровой флагман Realme наконец-то обрёл «душу» и своё лицо в фотосъёмке благодаря Ricoh
Realme GT 8 Pro — странный флагманский смартфон. Он не явно не рекордсмен по характеристикам и в некоторых магазинах очень переоценён, зато умеет то, чего не умеют большинство конкурентов. Например — делать по-настоящему красивые, «за душу берущие» фотки, словно с доброй старой «цифромыльницы». Или работать два дня без розетки благодаря аккумулятору на 7000 мАч, при этом заряжаться с нуля за час при обычных габаритах корпуса. Сегодня расскажем, за что стоит хвалить этот смартфон, за что Мы проверили, за что — ругать, и где его купить по вменяемой цене, если вам вдруг понравятся его сильные черты. Забегая наперёд: главная фишка этого телефона — не в мегагерцах и не в мегапикселях.
Realme GT 8 Pro
9
/10
Оценка по версии Ferra
Realme GT 8 Pro

Технические характеристики

Realme GT 8 Pro
Операционная системаAndroid 16 + Realme UI 7.0
ЭкранAMOLED, 6,79", 1440 x 3136 п., 144 Гц, 19.5:9, 508 PPI
ПроцессорQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
ГрафикаAdreno 840
Оперативная память16 ГБ
Накопитель512 ГБ
Слот MicroSDнет
СвязьWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, NFC
КамерыОсновная: 50 Мп, f/1.8, 22 мм, 1/1.56", 1.0 мкм, multi-directional PDAF, OIS
Широкоугольная: 50 Мп, f/2.0, 16 мм, 116˚, 1/2.88", 0.61 мкм
Зум: 200 Мп, f/2.6, 65 мм, перископ, 1/1.56", 0,5 мкм, multi-directional PDAF, OIS, 3x опт. зум
Фронтальная: 32 Мп, f/2.4, 24 мм, 1/3.1", 0.7 мкм
Аккумулятор7000 мАч
Размеры161.8 x 76.9 x 8.2 мм
Вес214 г
Цена в официальной рознице РФ100 тысяч рублей (12/256 ГБ)
110 тысяч рублей (16/512 ГБ)
Цена с заказом из Китая на маркетплейсах (с учётом таможенных пошлин)55 тысяч рублей (12/256 ГБ)
60 тысяч рублей (16/512 Гб)

Внешний вид

Компактным GT 8 Pro не назовешь, но по меркам современных «лопат» он вполне себе небольшой: 8,2 мм толщины, при аккумуляторе на 7000 мАч внутри. Вес в районе 214−218 г — это уже ближе к «полному» флагману, чем к субфлагманам. И, если что, то до недавнего времени так весили почти все смартфоны с аккумуляторами на 5000 мАч. А тут почти те же размеры, только аккумулятор в полтора раза больше вместе с более серьезной начинкой.

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

По сочетанию толщины и емкости аккумулятора, GT 8 Pro один из самых «плотных» флагманов на сегодня: 7000 мАч в габаритах Galaxy S25 Ultra с его 5000 мАч — результат как раз тех самых новых батарейных технологий с использованием кремния и углерода. При этом, единственный близкий по емкости аналог в лице OnePlus 15 — толще и тяжелее.

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

Спереди смартфону особо нечем удивлять. Внешне это обычный черный аккуратный брусок с отверстием под камеру в центре экрана. Но это только спереди. Сзади все сильно интереснее.

Realme GT 8 Pro

Главная визуальная фишка модели — сменный корпус модуля камеры: доступна базовая круглая «шайба» Ricoh GR (с ней смартфон и поставляется), прямоугольная версия из металла и точно такой же модуль, но из пластика — сквозь него видны винты формата Torx T5 и декоративные элементы. Меняются они при помощи отвертки, которой вам предстоит открутить два винтика. А, ну и главное — водозащиту это никак не затрагивает.

Материалы ожидаемо приличные: плоская алюминиевая рамка, спереди Gorilla Glass 7i, сзади либо матовая «эко‑кожа», либо пластиковая панель с текстурой и усилением при помощи специальных волокон.

Realme GT 8 Pro

Органы управления без сюрпризов: справа качелька громкости и кнопка питания, снизу USB‑C, микрофоны и основной динамик, сверху — дополнительный спикер и ИК‑порт. Сканер отпечатков подэкранный, а ультразвуковой сенсор, который и считывает узор на подушечках, работает быстро и без капризов.

Дисплей

Гонка за пиковой яркостью у производителей может свести с ума неподготовленного читателя. Что там было лет пять назад? В подавляющем большинстве случаев можно было рассчитывать на запас яркости в районе 300−500 кд/м2. Пиковые значения если и разгонялись до каких-то непривычно больших значений в 1000 кд/м2, то таким могли похвастаться лишь избранные устройства.

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

В прошлом году мы дожили до показателей яркости в районе 3000 кд/м2 во флагманах. Много, но в этом году производители уже спокойно предлагали по 5000 кд/м2 для HDR-режимов, а теперь Realme берет и доводит показатель пиковой яркости до (!) 7000 кд/м2.

Если вы думаете, что будете редко смотреть HDR-контент и вряд ли когда-нибудь столкнетесь с повышенной яркостью, то спешу развеять опасения — повышенную яркость вы и так получите, даже без HDR-контента, потому что матрицы научились за эти пару лет светить СИЛЬНО ярче.

Например, используемая здесь дисплейная панель (6,79″, AMOLED, 3136×1440) выдает в автоматическом режиме на ярком солнце около 2000 кд/м2, что делает экран идеально читаемым даже на пляже в полдень. В ручном режиме ползунок доходит до внушительных 950−1000 кд/м2, и это перекрывает потребности большинства пользователей в помещении.

Realme GT 8 Pro
Максимальный уровень яркости (макс. авто, макс. ручн./мин.)2250/1000/1 кд/м2
Максимальный уровень яркости в HDR7000 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)бесконечная
Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)90%
DeltaE (меньше = лучше)<1, идеал

Цветопередача здесь настроена с запасом: панель покрывает 100% цветовых пространств DCI-P3 и sRGB, поддерживая стандарты HDR10+ и Dolby Vision. Картинка выглядит сочно и контрастно, а благодаря поддержке 10-битного цвета градиенты остаются плавными. Для защиты глаз предусмотрен высокочастотный ШИМ (PWM) и полноценный DC-димминг, работающий на всех уровнях яркости.

Однако есть нюанс, который в 2025 году выглядит так себе. Несмотря на заявленные 144 Гц и отличную плавность в интерфейсе, здесь используется LTPS-матрица, а не полноценная LTPO. Это означает, что экран не умеет динамически сбрасывать частоту до 1 Гц для максимальной экономии энергии в статике, переключаясь ступенчато (например, 60/90/120/144 Гц). Впрочем, учитывая гигантскую батарею на 7000 мАч, это компромисс, который в реальной жизни заметить сложно — автономность всёе равно остается одной из лучших в классе.

Производительность

За набор «попугаев» в синтетических тестах тут отвечает новый Snapdragon 8 Elite Gen 5 — восьмиядерный флагманский чипсет Qualcomm, выполненный по 3 нм техпроцессу. Конфигурация чипа включает в себя два высокопроизводительных ядра (4,61 ГГц) и шесть производительных/энергоэффективных ядер (3,63 ГГц). Так что запас по мощности, по состоянию на конец 2025 года, у GT 8 Pro один из лучших на рынке.

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

В синтетике герой обзора «выбивает» около 4 млн баллов в AnTuTu. Такие же высокие результаты достигаются местным железом в GeekBench и 3DMark — все предыдущие поколения бренда остаются позади, и теперь это смартфон на уровне актуальных флагманов OnePlus и топовых Vivo из X‑серии.

В играх, особенно с активированным AI Gaming Super Frame, смартфон уверенно держит высокий фреймрейт в тяжелых тайтлах вроде Genshin Impact и PUBG, хотя в длительных сессиях троттлинг все равно заметен — чудес не бывает. Об этом говорят и пройденные тесты в специализированным ПО. В CPU Throttling Test смартфону тяжело дается поддержание максимального уровня производительности - за 15 минут телефон теряет почти треть своей производительности.

В России официально доступны версии 12/256 и 16/512 ГБ с быстрой памятью типа UFS 4.1, а вот на зарубежных рынках можно найти версии с объемом встроенной памяти до 1 ТБ — более приличный вариант, если собираетесь снимать МНОГО видео на смартфон. Оперативная память LPDDR5X в объеме до 16 ГБ позволяет безболезненно держать множество тяжелых приложений и игр в фоне, так что к производительности и скорости работы оболочки претензий нет. Работает все идеально.

Автономность

Аккумулятор на 7000 мАч, если не главная «фишка» GT 8 Pro, то одна из, наряду с камерой. Главное — Realme не стала урезать емкость для глобальных версий. Это, кстати, большой плюс, который позволяет заказать Global-смартфон в Китае без потери в характеристиках. Но к этому вернемся попозже.

Realme GT 8 Pro: не рекордная камера, но ОЧЕНЬ красивые снимки
Реальные тесты показывают очень высокий результат в комбинированном сценарии: смартфон спокойно переживает полный тяжелый день с играми, навигацией, съемкой и соцсетями, а в более спокойном режиме легко превращается в «аппарат на полтора-два дня».​

Проводная зарядка SuperVOOC мощностью 120 Вт обеспечивает смартфону примерно половину емкости за 15−20 минут и полный заряд за 40−45 минут от комплектного блока питания. Беспроводная зарядка на 50 Вт ощутимо медленнее, но для быстрой подзарядки на рабочем столе, с интегрированным Qi-блоком, этого более чем достаточно. Есть и обратная беспроводная/проводная зарядка, так что смартфон может подстраховать ваши наушники, часы или другой телефон.

Камеры

Realme по праву считает GT 8 Pro полноценным камерофоном, и нет, не из-за ещё одного модуля на 200 Мп (хотя и он тут есть), а через переосмысление культовой идеи Ricoh GR в формате смартфона.

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

Концепция простая: принести в смартфон максимально похожий по ощущениям опыт съемки, быстрый, интуитивный, с акцентом на момент и композицию, а не на бесконечные ползунки.​ Это то, что в какой-то момент не смогла реализовать Sony в своих Xperia — для того, чтобы получить крутые снимки, приходилось переходить в ручной режим, который буквально копирует интерфейс профессиональных камер. Идеально для тех, кто хочет и умеет «крутить» настройки камеры, но для рядового пользователя — излишне трудно.

Realme GT 8 Pro: прогрессия фокусных расстояний

Основная камера построена на сенсоре Sony IMX906 формата 1/1,56″, с пикселями по 1 мкм, оптикой из 7 элементов повышенной прозрачности и дополнительным антибликовым покрытием, которое Realme и Ricoh вместе доводили несколько лет. Объектив с диафрагмой f/1.8 и двухосевой оптической стабилизацией обеспечивает хорошую светосилу и устойчивость к «шевеленке», а проработка мелких деталей и работа с контровым светом заметно лучше типичных «среднестатистических» 50 Мп модулей.​

Телеобъектив здесь не для галочки: это перископ с разрешением 200 Мпна базе нового сенсора Samsung HP5 того же физического размера, что и основной — 1/1,56″, с размером пикселей 0,5 мкм и биннингом 16‑к‑1 до эффективных 2 мкм.

Realme GT 8 Pro: зум-модуль

Эквивалентное фокусное 65 мм дает трехкратный оптический зум, а высокий исходный ресурс по разрешению позволяет уверенно снимать с шести- и двенадцатикратным зумом без мгновенного превращения кадра в «мыло», причем даже в сложном свете. По качеству фотографий телевик реально не выглядит «вторым сортом» относительно основной камеры, что сегодня всё ещё редкость — такое до недавнего получалось только у Honor и Huawei.

Ультраширик — это 50 Мп модуль с широким углом обзора (116°) и диафрагмой f/2.0, без макро‑режима и автофокуса, но с картинкой, которая по цвету и контрасту заметно ближе к основному модулю. Фронталка на 32 Мп с диафрагмой f/2.4 умеет писать 4K‑видео, дает предсказуемо отретушированные селфи, но при желании степень сглаживания кожи легко убирается до почти нейтральной.​

Realme GT 8 Pro: фронтальная камера

Что с видео? GT 8 Pro получил один из самых полных наборов видео-возможностей среди актуального поколения флагманов. Съемка видео в 8K@30fps фиксирует максимум деталей для последующего кропа, режим 4K@120fps дает кинематографическую плавность в динамичных сценах (экшн, спорт, уличная съемка), а 1080p@240fps позволяет снимать замедленное видео без мыла.

Поддержка HDR и Dolby Vision для записи (кроме 8K) дает расширенный динамический диапазон с сохранением деталей в светах и тенях, что особенно заметно при просмотре на современных OLED-телевизорах и мониторах. А вот 10-битный LOG-режим с предпросмотром через встроенные LUT — это уже инструмент для тех, кто занимается серьезной цветокоррекцией: «плоская» картинка с максимальной информацией о цвете позволяет в DaVinci Resolve или Premiere выжать из кадра гораздо больше, чем из обычного H.265, превращая GT 8 Pro в почти полноценную камеру для контент-мейкеров и видеографов. Добавьте сюда оптическую стабилизацию на всех основных модулях — и вот у вас в руках полноценный камерофон без компромиссов.

Режим Ricoh GR и «стрит»‑фишки

Режим Ricoh GR — сердце всей камерной истории GT 8 Pro: он доступен только для фотосъемки, и видео сюда не подключаются принципиально.

Realme GT 8 Pro: Ricoh GR

Логика простая: оставить именно тот опыт, за который любят оригинальные камеры GR — быстрые кадры на ходу, с минимумом интерфейса, классическими пропорциями и фокусными расстояниями — никаких зум-модулей. Вот что вы получаете в этом режиме:

- Классическое соотношение сторон 3:2 — тот самый «пленочный» формат, привычный любому уличному фотографу;

  • Snap Focus: предустановка дистанции фокуса (например, 2 или 5 м) и моментальный спуск без автофокуса — поднял камеру, нажал, кадр готов;
  • Пять фирменных тонов Ricoh GR: Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone и High‑Contrast B&W — с характерной цветовой и контрастной подачей под разные сцены;
  • Режим «видоискателя»: интерфейс полностью исчезает, на экране остается только кадр — максимум концентрации на моменте и композиции;
  • Классические фокусные: 28 и 40 мм, с возможностью быстро перейти к 35 и 50 мм двойным нажатием по соответствующей метке;
  • Звук и анимация спуска стилизованы под затвор GR, что добавляет приятных ощущений к обычному нажатию на виртуальную кнопку.
Realme GT 8 Pro

В комплекте к этому идут подробные советы по использованию тонов: от нейтрального Standard для документальных сцен, до насыщенной Positive Film под яркий день и агрессивного High‑Contrast B&W под жесткое солнце и сильные тени. По сути, GT 8 Pro это такая полноценная камера для стрит‑фото — с плюсами и минусами такого подхода, но явно не для галочки.

Конкуренты

Realme GT 8 ProSamsung Galaxy S25 UltraOnePlus 15
Операционная системаAndroid 16 + Realme UI 7.0Android 15 + One UI 7Android 16 + OxygenOS 16 (глобально), ColorOS 16 (в Китае)
ЭкранAMOLED, 6,79", 1440 x 3136 п., 144 Гц, 19.5:9, 508 PPIDynamic LTPO AMOLED 2X, 6,9", 1440 x 3120 п., 120 Гц, 498 PPILTPO AMOLED, 6,78", 1272 x 2772 п., 165 Гц, 450 PPI
ПроцессорQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5Qualcomm Snapdragon 8 Elite for GalaxyQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
ГрафикаAdreno 840Adreno 830Adreno 840
Оперативная память16 ГБ12 ГБ16 ГБ
Накопитель512 ГБ512 ГБ512 ГБ
Слот MicroSDнетнетнет
СвязьWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, NFCWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, NFCWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, NFC
КамерыОсновная: 50 Мп, f/1.8, 22 мм, 1/1.56", 1.0 мкм, multi-directional PDAF, OISОсновная: 200 Мп, f/1.7, 24 мм, 1/1.3", 0,6 мкм, multi-directional PDAF, OISОсновная: 50 Мп, f/1.8, 24 мм, 1/1.56", 1.0 мкм, multi-directional PDAF, OIS
Широкоугольная: 50 Мп, f/2.0, 16 мм, 116˚, 1/2.88", 0.61 мкмШирокоугольная: 12 Мп, f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12 мкмШирокоугольная: 50 Мп, f/2.0, 16 мм, 116˚, 1/2.88", 0.61 мкм, PDAF
Зум: 200 Мп, f/2.6, 65 мм, перископ, 1/1.56", 0,5 мкм, multi-directional PDAF, OIS, 3x опт. зумЗум: 10 Мп, f/2.4, 67 мм, 1/3.52", 1.12 мкм, PDAF, OIS, 3x зумЗум: 50 Мп, f/2.8, 80 мм 1/2.76", 0.64 мкм, PDAF, OIS, 3,5х зум
Перископ: 50 Мп, f/3.4, 111 мм, 1/2.52", 0,7 мкм, PDAF, OIS, 5x зум
Фронтальная: 32 Мп, f/2.4, 24 мм, 1/3.1", 0.7 мкмФронтальная: 12 Мп, f/2.2, 26 мм, 1/3.2", 1.12 мкм, dual pixel PDAFФронтальная: 32 Мп, f/2.4, 21 мм, 1/2.74", 0,8 мкм, AF
Аккумулятор7000 мАч5000 мАч6000 мАч
Размеры161.8 x 76.9 x 8.2 мм162.8 x 77.6 x 8.2 мм161.4 x 76.7 x 8.1 мм
Вес214 г218 г211 г
Цена в официальной рознице100 тысяч рублей (12/256 ГБ)110 тысяч рублей (12/256 ГБ)77 тысяч рублей (12/256 ГБ)
110 тысяч рублей (16/512 ГБ)130 тысяч рублей (12/512 ГБ)83 тысячи рублей (12/512 ГБ)
140 тысяч рублей (12/1024 ГБ)
Цена с заказом из Китая на маркетплейсах (с учётом таможенной пошлины)55 тысяч рублей (12/256 ГБ)74 тысячи рублей (12/256 ГБ)70 тысяч рублей (12/256 ГБ)
60 тысяч рублей (16/512 ГБ)92 тысячи рублей (12/512 ГБ)82 тысячи рублей (16/512 ГБ)
104 тысячи рублей (12/1024 ГБ)

Samsung Galaxy S25 Ultra

Ультра от корейцев традиционно сильнее по экосистеме, поддержке и набору фишек вроде S Pen, но на уровне «железа за деньги» она проигрывает GT 8 Pro по аккумулятору и скорости зардки. 5000 мАч и 45 Вт на фоне 7000 мАч и 120 Вт выглядят скромно, зато у Samsung неплохо работает ночная съемка, а еще он круто пишет видео и можно надеяться на долгие обновления.​

Правда, 5000 мАч у вас деградируют до 3500 мАч за года полтора, так еще и обновления системы можно, при желании, уличить в запланированном устаревании. Надо ли рассказывать, как со своими задачами справлялся Galaxy S21 нашего главного редактора спустя год владения? Ну, если коротко: то очень «не очень».

Но если вам важен упор на «все и сразу» и интеграцию с ноутбуками/планшетами, то тут надо брать S25 Ultra, если хочется максимум автономности и просто прикольных снимков со всех камер, то GT 8 Pro выглядит интереснее, особенно при меньшей цене. Но только заказывать вам придется его из-за рубежа, либо выхватывать устройства после обзоров на Авито. У «официалов» ценник не просто кусается, он готов отгрызть вам руки по самые ноги.

OnePlus 15

OnePlus 15

OnePlus 15

Если Realme GT 8 Pro пытается удивить кастомизируемым дизайном и зум-модулем, то OnePlus 15 берёт чистой утилитарной мощью и более «вылизанным» софтом. Главное преимущество OnePlus — полноценная экосистема OxygenOS (хоть и породнившаяся с ColorOS), которая традиционно работает плавнее и предсказуемее в мелочах. К тому же, экран у «пятнашки» хоть и уступает в пиковой яркости, зато поддерживает честные 165 Гц.

По части «железа» OnePlus 15 выглядит чуть более сбалансированным для гиков: его система охлаждения лучше справляется с долгими игровыми сессиями. Аккумулятор на 7300 мАч (против 7000 у Realme) в сочетании с более энергоэффективным LTPO-дисплеем дает лишние пару часов экранного времени.

Наконец, камеры: да, у Realme есть «прикол» в виде Ricoh и 200-мегапиксельный зум, но OnePlus 15 предлагает более универсальный набор из трех 50-мегапиксельных модулей, где «ширик» и телевик (3.5x) не уступают основному сенсору по цветопередаче и динамическому диапазону.

Итого

Если вы более-менее разбираетесь в смартфонах, вас, как и нас-обзорщиков, уже тоже начинает подбешивать лень концерна BBK, который совсем обленился, в результате чего на свет стали появляться схожие как близнецы флагманские смартфоны: Realme GT 8 Pro от OnePlus 15 и Oppo Find X9 Pro по характеристикам, например, отличаются совсем уж в мелочах, которые погоды не делают.

А ещё этот сенсор основной камеры 1/1.56", который переставили от дешёвого HONOR 200 и облагородили чуть улучшенной оптикой + продвинутыми алгоритмами... И главное — какая-то запредельная цена в 100 тысяч рублей за 256 ГБ-версию в официальной рознице РФ. Даже с учётом того, что с января 2026 г. всё подорожает из-за нового НДС и рекордного дефицита оперативной и постоянной памяти для гаджетов (хотя поговаривают, что Realme цены на GT 8 Pro повышать не будет, потому что цена уже просчитана с учётом грядущих экономических условий) — что, реально есть ожидания, что по такой цене его будут сметать с полок при том, что Samsung Galaxy S25 Ultra можно за 85 тысяч на маркетплейсах урвать? Наверное, я что-то не понимаю в китайском маркетинге.

С другой стороны, с флагманами Realme (да и Xiaomi) каждый год одно и то же — выкатывают экстремальную цену уровня «а вдруг прокатит?», чтобы потом снизить её чуть позже и получить стабильный спрос.

Но есть и другая сторона: с заказом из Китая этот смартфон обойдётся вам в 61 тысячу рублей за 12/512 ГБ версию.

Пуркуа бы не па в таком случае?

И вот в таких обстоятельствах влполслв к смартфону уже нет. Потому что:

  • У вас тут сразу и Snapdragon 8 Elite Gen 5 (то есть быстрее процессоров на год вперёд и не ждите в смартфонах), и 7000 мАч (будет ДООЛГО работать).

  • И эти 7000 мАч заряжаются с 0% до 100% за 40 (от родного зарядника) или 50 (от универсального USB PD GaN) минут. То есть мало того, что 7000 мАч тут реальные, а не фейковые, и смартфон пару суток в работе протянет, так и пополнить их легко.

  • Классная зум-камера 3x. Вплоть до 5x у вас будет качество зума выше, чем у Самсунга S25 Ultra, выше чем у iPhone 17 Pro, выше чем у остальных «китайцев». Разве что Huawei Pura 80 Ultra стоит особняком, но там и габариты у смартфона как у фотоаппарата за счёт огромного блока камер, и процессор не настолько быстр, и в целом там смартфон для камер и вокруг камер выстроен...

  • Великолепный по запасу яркости и по цветопередаче дисплей. Самый яркий (летом спасибо скажете) на сегодня, когда это вам понадобится.

  • Если у OnePlus и даже Oppo при сходных характеристиках камеры настройки приложения камеры уровня «умею снимать, умею не снимать», то в Realme GT 8 Pro за счёт цветокора от Ricoh, как вы можете видеть по примерам фоток выше, очень приятная, «дорогая цветопередача». Тут запредельно крутая зум-камера, чуть более слабая (по характеристикам), чем у конкурентов, основная камера, но 8 Elite Gen 5 и алгоритмы Ricoh заставляют её «прыгать выше головы» по качеству съёмки (а такое явление мы видели только у Пикселей до сих пор).

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

Сто тыщ рублей за это? Ну, нет. Но у официалов в принципе все цены неадекватные. Там до сих пор и iPhone 13 128 Гб за 50 тысяч продают, хотя это шляпа шляпная по меркам 2026 г. И за Poco X7 Pro 512 ГБ просят 37-40 тысяч рублей, хотя из Китая его в такой же глобальной версии заказывают за 20 тысяч. Понятное дело, что усилиями правительства и лоббистов из DNS/М.Видео всех россиян таможенными пошлинами и сборами загонят в клетку и заставят покупать втридорога смартфоны в сетевых магазинах, но пока-то выбор у нас никто не отбирал, поэтому абстрагируемся от оф.цен ненадолго.

Так вот — за 60 тысяч рублей Realme GT 8 Pro довольно клёвый вариант. Что-то радикально лучше по камере вы за эти деньги не возьмёте. Разве что из оставшихся HONOR Magic7 Pro на том же Алике/Ozon Global глобальные версии рассмотреть. Но их всё меньше и они (оставшиеся экземпляры) постепенно снова начнут дорожать, потому что уже вышел Magic8 Pro по более высокой цене.

Цена в оф.рознице запредельная, при заказе из Китая — норм. А цветокор камер от Ricoh и съёмные панельки — классные новшества, радуют

Ну а iPhone 17 Pro/Samsung S25 Ultra/Huawei Pura 80 Ultra или Vivo X300 Pro по основной камере впереди (разница будет видна в основном ночью), но их вы за 60 тысяч рублей (с учётом пошлин) даже в серой рознице не купите.

Почти все остальные «герои былых времён» (OnePlus 13, Samsung Galaxy S25+, HONOR Magic7 базовый, Poco F8 Ultra, iPhone 17 базовый и т.д.) по качеству камер не дотягивают. А те, которые дотягивают (Google Pixel 8 Pro, Huawei Mate 70 Pro), намного медленнее работают и намного быстрее разряжаются.

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

Так что в пределах 60-65 тысяч рублей в «серой» рознице — хороший вариант всё равно. Ещё и с «душой», с «изюминкой» — и внутри (с такой-то цветопередачей камер! Редкий смартфон, снимки на который выглядят как снимки с фотоаппарата и заставляют ностальгировать о прошлом), и снаружи (сменные прозрачные островки камеры — штука нишевая, но как минимум необычная. Где ещё вы в смартфоне можете менять под себя вид задней панели?).

9
/10
Оценка по версии Ferra
Realme GT 8 Pro
Плюсы
  • Очень качественная зум-камера 1/1.56" 3x, одна из лучших в своём роде
  • Отличная цветопередача камеры за счёт тонов Ricoh GR
  • Сменные накладки на модуль камеры
  • Не громоздкий корпус, особенно как для 7000 мАч и рекордной производительности
  • Дисплей с запасом яркости выше, чем у Samsung, iPhone, Pixel и всех остальных (для летнго солнца пригодится)
Минусы
  • LTPS, а не LTPO-панель — частота переключается только между 60 и 120 Гц, а не от 1 до 120 Гц (дисплей расходует заряд чуть больше обычного, не поддерживается полупрозрачный Always-on-display с обоями дисплея)
  • Очень высокая цена в сетевой рознице РФ