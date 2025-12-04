Realme GT 8 Pro: не рекордная камера, но ОЧЕНЬ красивые снимки

Realme GT 8 Pro: не рекордная камера, но ОЧЕНЬ красивые снимкиПолуигровой флагман Realme наконец-то обрёл «душу» и своё лицо в фотосъёмке благодаря Ricoh
Технические характеристики
|Realme GT 8 Pro
|Операционная система
|Android 16 + Realme UI 7.0
|Экран
|AMOLED, 6,79", 1440 x 3136 п., 144 Гц, 19.5:9, 508 PPI
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Графика
|Adreno 840
|Оперативная память
|16 ГБ
|Накопитель
|512 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 22 мм, 1/1.56", 1.0 мкм, multi-directional PDAF, OIS
|Широкоугольная: 50 Мп, f/2.0, 16 мм, 116˚, 1/2.88", 0.61 мкм
|Зум: 200 Мп, f/2.6, 65 мм, перископ, 1/1.56", 0,5 мкм, multi-directional PDAF, OIS, 3x опт. зум
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.4, 24 мм, 1/3.1", 0.7 мкм
|Аккумулятор
|7000 мАч
|Размеры
|161.8 x 76.9 x 8.2 мм
|Вес
|214 г
|Цена в официальной рознице РФ
|100 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|110 тысяч рублей (16/512 ГБ)
|Цена с заказом из Китая на маркетплейсах (с учётом таможенных пошлин)
|55 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|60 тысяч рублей (16/512 Гб)
Внешний вид
Компактным GT 8 Pro не назовешь, но по меркам современных «лопат» он вполне себе небольшой: 8,2 мм толщины, при аккумуляторе на 7000 мАч внутри. Вес в районе 214−218 г — это уже ближе к «полному» флагману, чем к субфлагманам. И, если что, то до недавнего времени так весили почти все смартфоны с аккумуляторами на 5000 мАч. А тут почти те же размеры, только аккумулятор в полтора раза больше вместе с более серьезной начинкой.
По сочетанию толщины и емкости аккумулятора, GT 8 Pro один из самых «плотных» флагманов на сегодня: 7000 мАч в габаритах Galaxy S25 Ultra с его 5000 мАч — результат как раз тех самых новых батарейных технологий с использованием кремния и углерода. При этом, единственный близкий по емкости аналог в лице OnePlus 15 — толще и тяжелее.
Спереди смартфону особо нечем удивлять. Внешне это обычный черный аккуратный брусок с отверстием под камеру в центре экрана. Но это только спереди. Сзади все сильно интереснее.
Главная визуальная фишка модели — сменный корпус модуля камеры: доступна базовая круглая «шайба» Ricoh GR (с ней смартфон и поставляется), прямоугольная версия из металла и точно такой же модуль, но из пластика — сквозь него видны винты формата Torx T5 и декоративные элементы. Меняются они при помощи отвертки, которой вам предстоит открутить два винтика. А, ну и главное — водозащиту это никак не затрагивает.
Материалы ожидаемо приличные: плоская алюминиевая рамка, спереди Gorilla Glass 7i, сзади либо матовая «эко‑кожа», либо пластиковая панель с текстурой и усилением при помощи специальных волокон.
Органы управления без сюрпризов: справа качелька громкости и кнопка питания, снизу USB‑C, микрофоны и основной динамик, сверху — дополнительный спикер и ИК‑порт. Сканер отпечатков подэкранный, а ультразвуковой сенсор, который и считывает узор на подушечках, работает быстро и без капризов.
Дисплей
Гонка за пиковой яркостью у производителей может свести с ума неподготовленного читателя. Что там было лет пять назад? В подавляющем большинстве случаев можно было рассчитывать на запас яркости в районе 300−500 кд/м2. Пиковые значения если и разгонялись до каких-то непривычно больших значений в 1000 кд/м2, то таким могли похвастаться лишь избранные устройства.
В прошлом году мы дожили до показателей яркости в районе 3000 кд/м2 во флагманах. Много, но в этом году производители уже спокойно предлагали по 5000 кд/м2 для HDR-режимов, а теперь Realme берет и доводит показатель пиковой яркости до (!) 7000 кд/м2.
Если вы думаете, что будете редко смотреть HDR-контент и вряд ли когда-нибудь столкнетесь с повышенной яркостью, то спешу развеять опасения — повышенную яркость вы и так получите, даже без HDR-контента, потому что матрицы научились за эти пару лет светить СИЛЬНО ярче.
Например, используемая здесь дисплейная панель (6,79″, AMOLED, 3136×1440) выдает в автоматическом режиме на ярком солнце около 2000 кд/м2, что делает экран идеально читаемым даже на пляже в полдень. В ручном режиме ползунок доходит до внушительных 950−1000 кд/м2, и это перекрывает потребности большинства пользователей в помещении.
|Realme GT 8 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс. авто, макс. ручн./мин.)
|2250/1000/1 кд/м2
|Максимальный уровень яркости в HDR
|7000 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|90%
|DeltaE (меньше = лучше)
|<1, идеал
Цветопередача здесь настроена с запасом: панель покрывает 100% цветовых пространств DCI-P3 и sRGB, поддерживая стандарты HDR10+ и Dolby Vision. Картинка выглядит сочно и контрастно, а благодаря поддержке 10-битного цвета градиенты остаются плавными. Для защиты глаз предусмотрен высокочастотный ШИМ (PWM) и полноценный DC-димминг, работающий на всех уровнях яркости.
Однако есть нюанс, который в 2025 году выглядит так себе. Несмотря на заявленные 144 Гц и отличную плавность в интерфейсе, здесь используется LTPS-матрица, а не полноценная LTPO. Это означает, что экран не умеет динамически сбрасывать частоту до 1 Гц для максимальной экономии энергии в статике, переключаясь ступенчато (например, 60/90/120/144 Гц). Впрочем, учитывая гигантскую батарею на 7000 мАч, это компромисс, который в реальной жизни заметить сложно — автономность всёе равно остается одной из лучших в классе.
Производительность
За набор «попугаев» в синтетических тестах тут отвечает новый Snapdragon 8 Elite Gen 5 — восьмиядерный флагманский чипсет Qualcomm, выполненный по 3 нм техпроцессу. Конфигурация чипа включает в себя два высокопроизводительных ядра (4,61 ГГц) и шесть производительных/энергоэффективных ядер (3,63 ГГц). Так что запас по мощности, по состоянию на конец 2025 года, у GT 8 Pro один из лучших на рынке.
В синтетике герой обзора «выбивает» около 4 млн баллов в AnTuTu. Такие же высокие результаты достигаются местным железом в GeekBench и 3DMark — все предыдущие поколения бренда остаются позади, и теперь это смартфон на уровне актуальных флагманов OnePlus и топовых Vivo из X‑серии.
В играх, особенно с активированным AI Gaming Super Frame, смартфон уверенно держит высокий фреймрейт в тяжелых тайтлах вроде Genshin Impact и PUBG, хотя в длительных сессиях троттлинг все равно заметен — чудес не бывает. Об этом говорят и пройденные тесты в специализированным ПО. В CPU Throttling Test смартфону тяжело дается поддержание максимального уровня производительности - за 15 минут телефон теряет почти треть своей производительности.
В России официально доступны версии 12/256 и 16/512 ГБ с быстрой памятью типа UFS 4.1, а вот на зарубежных рынках можно найти версии с объемом встроенной памяти до 1 ТБ — более приличный вариант, если собираетесь снимать МНОГО видео на смартфон. Оперативная память LPDDR5X в объеме до 16 ГБ позволяет безболезненно держать множество тяжелых приложений и игр в фоне, так что к производительности и скорости работы оболочки претензий нет. Работает все идеально.
Автономность
Аккумулятор на 7000 мАч, если не главная «фишка» GT 8 Pro, то одна из, наряду с камерой. Главное — Realme не стала урезать емкость для глобальных версий. Это, кстати, большой плюс, который позволяет заказать Global-смартфон в Китае без потери в характеристиках. Но к этому вернемся попозже.
Реальные тесты показывают очень высокий результат в комбинированном сценарии: смартфон спокойно переживает полный тяжелый день с играми, навигацией, съемкой и соцсетями, а в более спокойном режиме легко превращается в «аппарат на полтора-два дня».
Проводная зарядка SuperVOOC мощностью 120 Вт обеспечивает смартфону примерно половину емкости за 15−20 минут и полный заряд за 40−45 минут от комплектного блока питания. Беспроводная зарядка на 50 Вт ощутимо медленнее, но для быстрой подзарядки на рабочем столе, с интегрированным Qi-блоком, этого более чем достаточно. Есть и обратная беспроводная/проводная зарядка, так что смартфон может подстраховать ваши наушники, часы или другой телефон.
Камеры
Realme по праву считает GT 8 Pro полноценным камерофоном, и нет, не из-за ещё одного модуля на 200 Мп (хотя и он тут есть), а через переосмысление культовой идеи Ricoh GR в формате смартфона.
Концепция простая: принести в смартфон максимально похожий по ощущениям опыт съемки, быстрый, интуитивный, с акцентом на момент и композицию, а не на бесконечные ползунки. Это то, что в какой-то момент не смогла реализовать Sony в своих Xperia — для того, чтобы получить крутые снимки, приходилось переходить в ручной режим, который буквально копирует интерфейс профессиональных камер. Идеально для тех, кто хочет и умеет «крутить» настройки камеры, но для рядового пользователя — излишне трудно.
Основная камера построена на сенсоре Sony IMX906 формата 1/1,56″, с пикселями по 1 мкм, оптикой из 7 элементов повышенной прозрачности и дополнительным антибликовым покрытием, которое Realme и Ricoh вместе доводили несколько лет. Объектив с диафрагмой f/1.8 и двухосевой оптической стабилизацией обеспечивает хорошую светосилу и устойчивость к «шевеленке», а проработка мелких деталей и работа с контровым светом заметно лучше типичных «среднестатистических» 50 Мп модулей.
Телеобъектив здесь не для галочки: это перископ с разрешением 200 Мпна базе нового сенсора Samsung HP5 того же физического размера, что и основной — 1/1,56″, с размером пикселей 0,5 мкм и биннингом 16‑к‑1 до эффективных 2 мкм.
Эквивалентное фокусное 65 мм дает трехкратный оптический зум, а высокий исходный ресурс по разрешению позволяет уверенно снимать с шести- и двенадцатикратным зумом без мгновенного превращения кадра в «мыло», причем даже в сложном свете. По качеству фотографий телевик реально не выглядит «вторым сортом» относительно основной камеры, что сегодня всё ещё редкость — такое до недавнего получалось только у Honor и Huawei.
Ультраширик — это 50 Мп модуль с широким углом обзора (116°) и диафрагмой f/2.0, без макро‑режима и автофокуса, но с картинкой, которая по цвету и контрасту заметно ближе к основному модулю. Фронталка на 32 Мп с диафрагмой f/2.4 умеет писать 4K‑видео, дает предсказуемо отретушированные селфи, но при желании степень сглаживания кожи легко убирается до почти нейтральной.
Что с видео? GT 8 Pro получил один из самых полных наборов видео-возможностей среди актуального поколения флагманов. Съемка видео в 8K@30fps фиксирует максимум деталей для последующего кропа, режим 4K@120fps дает кинематографическую плавность в динамичных сценах (экшн, спорт, уличная съемка), а 1080p@240fps позволяет снимать замедленное видео без мыла.
Поддержка HDR и Dolby Vision для записи (кроме 8K) дает расширенный динамический диапазон с сохранением деталей в светах и тенях, что особенно заметно при просмотре на современных OLED-телевизорах и мониторах. А вот 10-битный LOG-режим с предпросмотром через встроенные LUT — это уже инструмент для тех, кто занимается серьезной цветокоррекцией: «плоская» картинка с максимальной информацией о цвете позволяет в DaVinci Resolve или Premiere выжать из кадра гораздо больше, чем из обычного H.265, превращая GT 8 Pro в почти полноценную камеру для контент-мейкеров и видеографов. Добавьте сюда оптическую стабилизацию на всех основных модулях — и вот у вас в руках полноценный камерофон без компромиссов.
Режим Ricoh GR и «стрит»‑фишки
Режим Ricoh GR — сердце всей камерной истории GT 8 Pro: он доступен только для фотосъемки, и видео сюда не подключаются принципиально.
Логика простая: оставить именно тот опыт, за который любят оригинальные камеры GR — быстрые кадры на ходу, с минимумом интерфейса, классическими пропорциями и фокусными расстояниями — никаких зум-модулей. Вот что вы получаете в этом режиме:
- Классическое соотношение сторон 3:2 — тот самый «пленочный» формат, привычный любому уличному фотографу;
- Snap Focus: предустановка дистанции фокуса (например, 2 или 5 м) и моментальный спуск без автофокуса — поднял камеру, нажал, кадр готов;
- Пять фирменных тонов Ricoh GR: Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone и High‑Contrast B&W — с характерной цветовой и контрастной подачей под разные сцены;
- Режим «видоискателя»: интерфейс полностью исчезает, на экране остается только кадр — максимум концентрации на моменте и композиции;
- Классические фокусные: 28 и 40 мм, с возможностью быстро перейти к 35 и 50 мм двойным нажатием по соответствующей метке;
- Звук и анимация спуска стилизованы под затвор GR, что добавляет приятных ощущений к обычному нажатию на виртуальную кнопку.
В комплекте к этому идут подробные советы по использованию тонов: от нейтрального Standard для документальных сцен, до насыщенной Positive Film под яркий день и агрессивного High‑Contrast B&W под жесткое солнце и сильные тени. По сути, GT 8 Pro это такая полноценная камера для стрит‑фото — с плюсами и минусами такого подхода, но явно не для галочки.
Конкуренты
|Realme GT 8 Pro
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|OnePlus 15
|Операционная система
|Android 16 + Realme UI 7.0
|Android 15 + One UI 7
|Android 16 + OxygenOS 16 (глобально), ColorOS 16 (в Китае)
|Экран
|AMOLED, 6,79", 1440 x 3136 п., 144 Гц, 19.5:9, 508 PPI
|Dynamic LTPO AMOLED 2X, 6,9", 1440 x 3120 п., 120 Гц, 498 PPI
|LTPO AMOLED, 6,78", 1272 x 2772 п., 165 Гц, 450 PPI
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Графика
|Adreno 840
|Adreno 830
|Adreno 840
|Оперативная память
|16 ГБ
|12 ГБ
|16 ГБ
|Накопитель
|512 ГБ
|512 ГБ
|512 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|нет
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 22 мм, 1/1.56", 1.0 мкм, multi-directional PDAF, OIS
|Основная: 200 Мп, f/1.7, 24 мм, 1/1.3", 0,6 мкм, multi-directional PDAF, OIS
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 24 мм, 1/1.56", 1.0 мкм, multi-directional PDAF, OIS
|Широкоугольная: 50 Мп, f/2.0, 16 мм, 116˚, 1/2.88", 0.61 мкм
|Широкоугольная: 12 Мп, f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12 мкм
|Широкоугольная: 50 Мп, f/2.0, 16 мм, 116˚, 1/2.88", 0.61 мкм, PDAF
|Зум: 200 Мп, f/2.6, 65 мм, перископ, 1/1.56", 0,5 мкм, multi-directional PDAF, OIS, 3x опт. зум
|Зум: 10 Мп, f/2.4, 67 мм, 1/3.52", 1.12 мкм, PDAF, OIS, 3x зум
|Зум: 50 Мп, f/2.8, 80 мм 1/2.76", 0.64 мкм, PDAF, OIS, 3,5х зум
|Перископ: 50 Мп, f/3.4, 111 мм, 1/2.52", 0,7 мкм, PDAF, OIS, 5x зум
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.4, 24 мм, 1/3.1", 0.7 мкм
|Фронтальная: 12 Мп, f/2.2, 26 мм, 1/3.2", 1.12 мкм, dual pixel PDAF
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.4, 21 мм, 1/2.74", 0,8 мкм, AF
|Аккумулятор
|7000 мАч
|5000 мАч
|6000 мАч
|Размеры
|161.8 x 76.9 x 8.2 мм
|162.8 x 77.6 x 8.2 мм
|161.4 x 76.7 x 8.1 мм
|Вес
|214 г
|218 г
|211 г
|Цена в официальной рознице
|100 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|110 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|77 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|110 тысяч рублей (16/512 ГБ)
|130 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|83 тысячи рублей (12/512 ГБ)
|140 тысяч рублей (12/1024 ГБ)
|Цена с заказом из Китая на маркетплейсах (с учётом таможенной пошлины)
|55 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|74 тысячи рублей (12/256 ГБ)
|70 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|60 тысяч рублей (16/512 ГБ)
|92 тысячи рублей (12/512 ГБ)
|82 тысячи рублей (16/512 ГБ)
|104 тысячи рублей (12/1024 ГБ)
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ультра от корейцев традиционно сильнее по экосистеме, поддержке и набору фишек вроде S Pen, но на уровне «железа за деньги» она проигрывает GT 8 Pro по аккумулятору и скорости зардки. 5000 мАч и 45 Вт на фоне 7000 мАч и 120 Вт выглядят скромно, зато у Samsung неплохо работает ночная съемка, а еще он круто пишет видео и можно надеяться на долгие обновления.
Правда, 5000 мАч у вас деградируют до 3500 мАч за года полтора, так еще и обновления системы можно, при желании, уличить в запланированном устаревании. Надо ли рассказывать, как со своими задачами справлялся Galaxy S21 нашего главного редактора спустя год владения? Ну, если коротко: то очень «не очень».
Но если вам важен упор на «все и сразу» и интеграцию с ноутбуками/планшетами, то тут надо брать S25 Ultra, если хочется максимум автономности и просто прикольных снимков со всех камер, то GT 8 Pro выглядит интереснее, особенно при меньшей цене. Но только заказывать вам придется его из-за рубежа, либо выхватывать устройства после обзоров на Авито. У «официалов» ценник не просто кусается, он готов отгрызть вам руки по самые ноги.
OnePlus 15
Если Realme GT 8 Pro пытается удивить кастомизируемым дизайном и зум-модулем, то OnePlus 15 берёт чистой утилитарной мощью и более «вылизанным» софтом. Главное преимущество OnePlus — полноценная экосистема OxygenOS (хоть и породнившаяся с ColorOS), которая традиционно работает плавнее и предсказуемее в мелочах. К тому же, экран у «пятнашки» хоть и уступает в пиковой яркости, зато поддерживает честные 165 Гц.
По части «железа» OnePlus 15 выглядит чуть более сбалансированным для гиков: его система охлаждения лучше справляется с долгими игровыми сессиями. Аккумулятор на 7300 мАч (против 7000 у Realme) в сочетании с более энергоэффективным LTPO-дисплеем дает лишние пару часов экранного времени.
Наконец, камеры: да, у Realme есть «прикол» в виде Ricoh и 200-мегапиксельный зум, но OnePlus 15 предлагает более универсальный набор из трех 50-мегапиксельных модулей, где «ширик» и телевик (3.5x) не уступают основному сенсору по цветопередаче и динамическому диапазону.
Итого
Если вы более-менее разбираетесь в смартфонах, вас, как и нас-обзорщиков, уже тоже начинает подбешивать лень концерна BBK, который совсем обленился, в результате чего на свет стали появляться схожие как близнецы флагманские смартфоны: Realme GT 8 Pro от OnePlus 15 и Oppo Find X9 Pro по характеристикам, например, отличаются совсем уж в мелочах, которые погоды не делают.
А ещё этот сенсор основной камеры 1/1.56", который переставили от дешёвого HONOR 200 и облагородили чуть улучшенной оптикой + продвинутыми алгоритмами... И главное — какая-то запредельная цена в 100 тысяч рублей за 256 ГБ-версию в официальной рознице РФ. Даже с учётом того, что с января 2026 г. всё подорожает из-за нового НДС и рекордного дефицита оперативной и постоянной памяти для гаджетов (хотя поговаривают, что Realme цены на GT 8 Pro повышать не будет, потому что цена уже просчитана с учётом грядущих экономических условий) — что, реально есть ожидания, что по такой цене его будут сметать с полок при том, что Samsung Galaxy S25 Ultra можно за 85 тысяч на маркетплейсах урвать? Наверное, я что-то не понимаю в китайском маркетинге.
С другой стороны, с флагманами Realme (да и Xiaomi) каждый год одно и то же — выкатывают экстремальную цену уровня «а вдруг прокатит?», чтобы потом снизить её чуть позже и получить стабильный спрос.
Но есть и другая сторона: с заказом из Китая этот смартфон обойдётся вам в 61 тысячу рублей за 12/512 ГБ версию.
И вот в таких обстоятельствах влполслв к смартфону уже нет. Потому что:
-
У вас тут сразу и Snapdragon 8 Elite Gen 5 (то есть быстрее процессоров на год вперёд и не ждите в смартфонах), и 7000 мАч (будет ДООЛГО работать).
-
И эти 7000 мАч заряжаются с 0% до 100% за 40 (от родного зарядника) или 50 (от универсального USB PD GaN) минут. То есть мало того, что 7000 мАч тут реальные, а не фейковые, и смартфон пару суток в работе протянет, так и пополнить их легко.
-
Классная зум-камера 3x. Вплоть до 5x у вас будет качество зума выше, чем у Самсунга S25 Ultra, выше чем у iPhone 17 Pro, выше чем у остальных «китайцев». Разве что Huawei Pura 80 Ultra стоит особняком, но там и габариты у смартфона как у фотоаппарата за счёт огромного блока камер, и процессор не настолько быстр, и в целом там смартфон для камер и вокруг камер выстроен...
-
Великолепный по запасу яркости и по цветопередаче дисплей. Самый яркий (летом спасибо скажете) на сегодня, когда это вам понадобится.
-
Если у OnePlus и даже Oppo при сходных характеристиках камеры настройки приложения камеры уровня «умею снимать, умею не снимать», то в Realme GT 8 Pro за счёт цветокора от Ricoh, как вы можете видеть по примерам фоток выше, очень приятная, «дорогая цветопередача». Тут запредельно крутая зум-камера, чуть более слабая (по характеристикам), чем у конкурентов, основная камера, но 8 Elite Gen 5 и алгоритмы Ricoh заставляют её «прыгать выше головы» по качеству съёмки (а такое явление мы видели только у Пикселей до сих пор).
Сто тыщ рублей за это? Ну, нет. Но у официалов в принципе все цены неадекватные. Там до сих пор и iPhone 13 128 Гб за 50 тысяч продают, хотя это шляпа шляпная по меркам 2026 г. И за Poco X7 Pro 512 ГБ просят 37-40 тысяч рублей, хотя из Китая его в такой же глобальной версии заказывают за 20 тысяч. Понятное дело, что усилиями правительства и лоббистов из DNS/М.Видео всех россиян таможенными пошлинами и сборами загонят в клетку и заставят покупать втридорога смартфоны в сетевых магазинах, но пока-то выбор у нас никто не отбирал, поэтому абстрагируемся от оф.цен ненадолго.
Так вот — за 60 тысяч рублей Realme GT 8 Pro довольно клёвый вариант. Что-то радикально лучше по камере вы за эти деньги не возьмёте. Разве что из оставшихся HONOR Magic7 Pro на том же Алике/Ozon Global глобальные версии рассмотреть. Но их всё меньше и они (оставшиеся экземпляры) постепенно снова начнут дорожать, потому что уже вышел Magic8 Pro по более высокой цене.
Ну а iPhone 17 Pro/Samsung S25 Ultra/Huawei Pura 80 Ultra или Vivo X300 Pro по основной камере впереди (разница будет видна в основном ночью), но их вы за 60 тысяч рублей (с учётом пошлин) даже в серой рознице не купите.
Почти все остальные «герои былых времён» (OnePlus 13, Samsung Galaxy S25+, HONOR Magic7 базовый, Poco F8 Ultra, iPhone 17 базовый и т.д.) по качеству камер не дотягивают. А те, которые дотягивают (Google Pixel 8 Pro, Huawei Mate 70 Pro), намного медленнее работают и намного быстрее разряжаются.
Так что в пределах 60-65 тысяч рублей в «серой» рознице — хороший вариант всё равно. Ещё и с «душой», с «изюминкой» — и внутри (с такой-то цветопередачей камер! Редкий смартфон, снимки на который выглядят как снимки с фотоаппарата и заставляют ностальгировать о прошлом), и снаружи (сменные прозрачные островки камеры — штука нишевая, но как минимум необычная. Где ещё вы в смартфоне можете менять под себя вид задней панели?).
- Очень качественная зум-камера 1/1.56" 3x, одна из лучших в своём роде
- Отличная цветопередача камеры за счёт тонов Ricoh GR
- Сменные накладки на модуль камеры
- Не громоздкий корпус, особенно как для 7000 мАч и рекордной производительности
- Дисплей с запасом яркости выше, чем у Samsung, iPhone, Pixel и всех остальных (для летнго солнца пригодится)
- LTPS, а не LTPO-панель — частота переключается только между 60 и 120 Гц, а не от 1 до 120 Гц (дисплей расходует заряд чуть больше обычного, не поддерживается полупрозрачный Always-on-display с обоями дисплея)
- Очень высокая цена в сетевой рознице РФ