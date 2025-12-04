Realme GT 8 Pro: не рекордная камера, но ОЧЕНЬ красивые снимки

Если Realme GT 8 Pro пытается удивить кастомизируемым дизайном и зум-модулем, то OnePlus 15 берёт чистой утилитарной мощью и более «вылизанным» софтом. Главное преимущество OnePlus — полноценная экосистема OxygenOS (хоть и породнившаяся с ColorOS), которая традиционно работает плавнее и предсказуемее в мелочах. К тому же, экран у «пятнашки» хоть и уступает в пиковой яркости, зато поддерживает честные 165 Гц.

По части «железа» OnePlus 15 выглядит чуть более сбалансированным для гиков: его система охлаждения лучше справляется с долгими игровыми сессиями. Аккумулятор на 7300 мАч (против 7000 у Realme) в сочетании с более энергоэффективным LTPO-дисплеем дает лишние пару часов экранного времени.

Наконец, камеры: да, у Realme есть «прикол» в виде Ricoh и 200-мегапиксельный зум, но OnePlus 15 предлагает более универсальный набор из трех 50-мегапиксельных модулей, где «ширик» и телевик (3.5x) не уступают основному сенсору по цветопередаче и динамическому диапазону.

Итого

Если вы более-менее разбираетесь в смартфонах, вас, как и нас-обзорщиков, уже тоже начинает подбешивать лень концерна BBK, который совсем обленился, в результате чего на свет стали появляться схожие как близнецы флагманские смартфоны: Realme GT 8 Pro от OnePlus 15 и Oppo Find X9 Pro по характеристикам, например, отличаются совсем уж в мелочах, которые погоды не делают.

А ещё этот сенсор основной камеры 1/1.56", который переставили от дешёвого HONOR 200 и облагородили чуть улучшенной оптикой + продвинутыми алгоритмами... И главное — какая-то запредельная цена в 100 тысяч рублей за 256 ГБ-версию в официальной рознице РФ. Даже с учётом того, что с января 2026 г. всё подорожает из-за нового НДС и рекордного дефицита оперативной и постоянной памяти для гаджетов (хотя поговаривают, что Realme цены на GT 8 Pro повышать не будет, потому что цена уже просчитана с учётом грядущих экономических условий) — что, реально есть ожидания, что по такой цене его будут сметать с полок при том, что Samsung Galaxy S25 Ultra можно за 85 тысяч на маркетплейсах урвать? Наверное, я что-то не понимаю в китайском маркетинге.

С другой стороны, с флагманами Realme (да и Xiaomi) каждый год одно и то же — выкатывают экстремальную цену уровня «а вдруг прокатит?», чтобы потом снизить её чуть позже и получить стабильный спрос.

Но есть и другая сторона: с заказом из Китая этот смартфон обойдётся вам в 61 тысячу рублей за 12/512 ГБ версию.