Это самый выгодный флагманский смартфон на середину 2022 года из продающихся в России официально

Это самый выгодный флагманский смартфон на середину 2022 года из продающихся в России официальноА на фоне остальных смартфонов?
Что такое «бумажный» дизайн
Знаю, что многим нравился первый realme GT...
...из-за броского корпуса жёлтого цвета и черной вставки почти по всей длине задней панели. Но мне кажется, что в такой расцветке он был скорее похож на смартфон для молодых любителей рубиться в игры, чем на солидный флагманский мобильник для людей с деньгами. В этом году realme сменили внешку своему старшему смартфону, теперь она повторяет очертания экзотического realme GT Master Edition в «чемоданном» дизайне со спинкой из экокожи, realme даже подключили к работы над корпусом GT2 Pro дизайнера Наото Фукусава. Результатом очередного сотрудничества стала спинка из экологичного биопластика с легкой текстурой «под бумагу». Получилась крутая, необычная и не орущая «обожемой, я такой премиальный и люксовый!» (как часто бывает у китайцев) внешность для владельца смартфона, но не на показ. Задняя панель приятно ощущается в руке, да и текстура здорово смотрится вблизи. При этом издалека все это не заметить. Окружающие смогут разве что оценить площадку с автографом дизайнера.
Лично мне внешность realme GT2 Pro нравится. Расположение элементов на корпусе привычное, а не «чуть выше/чуть ниже, чем вы обычно привыкли нажимать на кнопки». Спинка чуть изогнута, рамка со скосами и хорошим хватом, тройная камера посажена на стеклянную подложку. Смартфон получился сдержанным, но с породистой внешностью, с хорошим вкусом, так сказать. У него очень тонкие рамки спереди, хорошая эргономика, а пластик хоть и не прям супер люксовый, зато необычный. А еще он практичней на длинной дистанции.
Кстати, многие, кто видят такой смартфон, вангуют, что бумажная текстура будет забиваться грязью и трудно чиститься. Я не знаю, как там будет за годы использования, но за две недели на тесте я с такой проблемой не столкнулся: марким смартфон не назовешь. Впрочем, также есть версии со стеклянной спинкой, но уже без дизайнерского партнёрства, но в Россию их официально не привозят.
Неожиданный минус нашелся в защитной пленке на экране. В смартфоне стоит надежное стекло Corning Gorilla Glass Victus, которое сложновато разбить или поцарапать, при этом наклеенная сверху «заводская» плёнка совсем дешманская и паршивая по качеству. Всего за две недели она покрылась таким количеством царапин, какого я не встречал за последнее время ни на одном тестовом смартфоне. В общем, сразу же ищите нормальную плёнку, либо закалённое стекло, либо снимайте стандартную — очень быстро приходит в негодность и портит вид дорогого, в общем-то, смартфона.
Экран от 1 до 120 Гц
Экран у realme GT2 Pro абсолютно в «высшей лиге». Тут у нас AMOLED матрица Samsung получила диагональ 6.7 дюйма, разрешение Quad HD+, 1440х3216 пикселей (526 ppi) и динамическое изменение частоты обновления экрана от 1 до 120 Гц.
С чем сравнить, чтобы было понятнее? Ну, смотрите:
По чёткости это уровень Samsung Galaxy S22 Ultra или iPhone 13 Pro Max. Samsung Galaxy S22 и S22+, как вы можете знать, «обрублены» по чёткости изображения на экране с 2K до 1080p, поэтому как бы не конкуренты.
По яркости результаты не ультра-рекордные (под лучами солнца в Египте с авто-яркостью S22 Ultra или 13 Pro Max будут чуть ярче), это уже уровень где-то Samsung Galaxy S21, S22+ или, скажем, OnePlus 10 Pro.
Переменная частота обещает хорошую автономность по сравнению с обычными AMOLED экранами, однако работа автоматики далека от идеала. Мне показалось, что система не всегда корректно, а главное быстро подбирает оптимальную частоту, из-за чего прокрутка иногда происходит недостаточно плавно. Но приятно, что всё можно настроить, как вам удобно: либо всегда 60 Гц, либо всегда 120 Гц, либо переменная адаптивная частота, чтобы максимально продлить автономность. В Самсунгах, например, вы можете выбрать либо 60 Гц, либо «иногда 120 Гц, я сам решу, не твоё собачье дело в такие тонкости лезть» в настройках экрана смартфона.
realme обещают яркость в ручном режиме 500 кд/м2, 800 в автоматическом и до 1400 пиковую, а также идеальную калибровку при выбранном режиме экрана «Естественный». Ну, в целом, если учитывать погрешность приборов, то не врут — в ручном режиме смартфон выжимает 480 кд/м2, в авто разгоняется до 780 кд/м2. Как я написал выше, у всяких Pro Max и Ultra дисплеи чуть ярче, но только в экстремальных режимах, в а гражданском использовании всё одинаково, при этом всё, что не ультра и промакс, по характеристикам такое же. Цветопередача дисплея тоже отличная. Правда, если переключиться из откалиброванного эталонного режима в более зрелищный и яркий киношный с цветовой палитрой DCI-P3, картинка станет холоднее, а дельта Е — выше. Но и здесь дают всё настроить: есть режим Pro с ручной регулировкой параметров, ползунок температуры экрана, а еще в наличии два сенсора оценки окружающего освещения для автоматической смены цветопередачи. Сложно, блин, критиковать характеристики смартфона, которые ты можешь менять под себя в широких пределах...
|realme GT2 Pro (режим Естественный)
|Максимальный уровень яркости
|480 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1.79
|Гамма (идеальная — 2.2)
|2.3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6800К
И вы, наверное, думаете, что 120 Гц тут для игр? Не-а, не совсем. В основном повышенная частота обновления экрана работает при навигации в системе, пролистывании списков в приложениях и подобных задач. А в играх — чёт очень редко (из тех, в которые я играю, вообще не работает, только стандартные 60 Гц). Даже если заглянуть в настройки, где принудительно активировать производительный режим GT и сменить адаптивную частоту на фиксированные 120 Гц, ничего не изменится. В настройках условной League of Legends: Wild Rift можно выбрать частоту экрана 30 или 60 Гц, а про значения 90 и 120 игра говорит, что устройство с ними не совместимо.
Процессор топовый, хоть по шильдику так и не скажешь
Это до России realme GT2 Pro добрался только сейчас, вообще-то в Китае его показали больше полугода назад, 4 января 2022 года. И вот на тот момент это был смартфон на базе самого быстрого в мире смартфонного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, изготовленного по техпроцессу 4 нм. Процессор восьмиядерный с одним скоростным ядром Cortex-X2 3.00 ГГц, тремя ядрами Cortex-A710 2.50 ГГц и четырьмя экономичными Cortex-A510 1.80 ГГц. За графическую производительность отвечает Adreno 730.
С тех пор вышел Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, но... вы ведь понимаете, что «плюс» в индексах процессоров Qualcomm — это просто «мы его разогнали немножко»? Да, 8+ Gen 1 быстрее стандартной версии за счёт разгона с 2900 до 3200 МГц примерно на 9%... но это только если охлаждение позволит и смартфон не будет перегреваться под нагрузкой на каждый чих. Но с тех пор, как Snapdragon 888 обделывался из-за этого самого перегрева до уровня Snapdragon 870 или даже 865, я бы всерьёз такую разницу в 8+ Gen 1 не боготворил.
Хотя, если вам нужны шашечки, а не ехать, то для фанатеющих от очков в бенчмарках выпустили новый (а главное — менее дорогой) realme GT2 Master Explorer Edition как раз на Snapdragon 8+ Gen 1, который набирает более миллиона баллов в AnTuTu. Редкий случай, получается: субфлагман по мощности обгоняет главный смартфон марки, хотя и хуже по другим дисциплинам.
Ну и по факту даже нормально работающего Snapdragon 870 сегодня достаточно для всего. Snapdragon 888, 8+ Gen 1 и прочие — это уже в основном запас на будущее, когда разжиревшие приложения в новых версиях и ещё более криворуко написанные игры на смартфонах с запасом мощности ещё будут работать нормально, а без запаса — будут тормозить. Как обычно.
Кстати, неплохо дела обстоят с теплообменом. Восьмая серия процессоров Snapdragon хорошо известна проблемами с перегревом, но даже в условиях довольно жаркого московского лета неприятностей с realme GT2 Pro у меня не возникло. Например, после нескольких часов игры в League of Legends: Wild Rift Единственный момент, когда смартфон неприлично нагрелся, был при первоначальной настройке. Точнее, сразу после переноса данных по проводу с моего старого смартфона. В тот момент я успел порядком приуныть и нафантазировал возможные падения производительности после длительных игровых сессий, однако больше мне ни разу не удалось обнаружить в руке неприятно горячий смартфон.
Что касается памяти, всего в мире продаются четыре конфигурации, но официально в Россию приехала только вторая по старшинству версия с 12 ГБ оперативной памяти и быстрым накопителем UFS 3.1 емкостью 256 ГБ. Вариантов с 8/128 и 8/256 официалы не предлагают (да и ладно, не очень-то надо), а вот 512 ГБ тоже нет, и вот тут уже жаль. С 256 гигами жить можно, но любители записывать 4K-видео (и главное, хранить его складом в смартфоне), либо коллекционировать в мобиле фильмы и сериалы, будут жаловаться, что памяти впритык.
Автономость и скорость зарядки
Сколько realme GT2 Pro будет работать без подзарядки — очень зависит от ваших вкусов и агрессивности его использования. В местной прошивке доступно приличное количество опций, готовых в сумме значительно сократить автономность смартфона. В первую очередь, это частота обновления экрана: её можно зафиксировать на 60 Гц и будет экономно, либо всегда отображать строго 120 Гц, и будет прожорливо. И адаптивный режим, как золотая середина. А ещё можно включать или не включать часы и уведомления на чёрном заблокированном экране, включать или не включать световую полоску по краям экрана при уведомлениях, переключаться между режимами чёткости FHD и QHD в разрешении дисплея, отключить поиск сетей 5G (потому что в России их в ближайшие годы не дождётесь, хи-хи), чтобы смартфон не шерстил сотовый эфир напрасно, а автономность выросла ещё немного... Про количество галочек в режиме энергосбережения уже вообще молчу.
Хотели видеть дорогой смартфон выше по списку автономности? А так не бывает, ребята.
Просто погуглите, сколько стоят смартфоны, которые опередили его по времени работы от аккумулятора — там сплошь мобильники, у которых процессор радикально слабее, поэтому они «тише едут и дальше будут». А вот близкие по мощности Xperia Pro-I, Xiaomi 11T Pro рядом. А Samsung Galaxy S21 FE (тоже на Snapdragon, только 888 уже) настолько же ниже в таблице, насколько у него меньше аккумулятор.
Короче, обычная у realme GT2 Pro получилась автономность по меркам экстремально мощных мобильников. При активном использовании он неплохо держится до самого вечера без подзарядки. И это при том, что я актировал все самые энергозатратные опции и установил адаптивный выбор частоты обновления экрана. Впрочем, кратковременные подпитки энергией в течение дня хлопот не доставляют, поскольку в комплекте идет зарядное устройство с фирменной технологией SuperDART мощностью 65 Вт. От нуля до ста на зарядку realme GT2 Pro требуется чуть меньше 40 минут.
Как выглядит realme UI 3.0
Смартфон работает под управлением Android 12 с натянутой поверх третьей версией фирменной оболочкой бренда realme UI. Вопрос софта — это всегда вкусовщина. Кому-то нравятся собственные решения брендов, кто-то ставит популярные сторонние решения типа Nova Launcher, также есть и те кто «кастомизирует» интерфейс под другого производителя. Лично мне софт у холдинга BBK нравится, будь то relame, vivo или OnePlus. Опций и настроек много, так что можно сделать все на свой вкус или же не связываться и пользоваться как есть.
Из прикольного, например, в realme UI 3.0 есть сдвиг свайпом в айфонном стиле половины экрана для удобного доступа к верхним элементам интерфейса, группировка в плотную кучу иконок на домашнем экране для запуска приложений, много настроек всегда включенного дисплея, многоконности, всплывающих меню быстрого доступа. Чтобы не расписывать все настройки, смотрите подробнее на скриншотах.
Основная камера
Главный сенсор — Sony IMX766 размером 1/1.56 дюйма с разрешением 50 Мп и размером пикселя 1.0µm. Вы таки будете смеяться, но такой же сенсор стоит в OnePlus 9R и... realme 9 Pro+. Что для 9 Pro+, конечно, комплимент (и да, он и вправду снимает лучше всех смартфонов среднего класса), а для GT2 Pro — знак, что камера тут не максимально крутая из возможных. Попахивает каким-нибудь заделом на GT2 Ultra, что ли, как у Xiaomi и Самсунгов?
Тем не менее, на техническую составляющую грех жаловаться: камера оснащена оптической стабилизации, быстрым фазовым автофокусом и светосильной оптикой f/1.8. Съёмка видео поддерживается до 4K при 60 кадрах в секунду. Режимов и опций съемки — с избытком. Можно подключить к работе алгоритмы искусственного интеллекта (функция на любителя), уличный режим, ночной, 50 Мп без объединения информации с четырех соседних пикселей, tilt-shift с эффектом съемки миниатюр, астрономический режим и профессиональный с ручным контролем параметров. Впрочем, чаще всего мы все равно делаем фотки в запускающемся по умолчанию режиме «Авто».
По съемке realme GT2 Pro едва ли угодит в топ-5 DxOMark, но я бы сказал, что основной сенсор дает качество соответствующего флагманам уровня. Не ультра-топовым, но уж не хуже, чем Samsung Galaxy S21 FE или S22+, например. В дневной съёмке придраться не к чему: смартфон обеспечивает отличную цветопередачу, уместно определяет необходимость подключить HDR, картинка яркая и детализированная.
А вот ночной режим — на любителя. Алгоритмы достаточно агрессивные, поэтому камера смартфона легко превращает ночь в день и вытаскивает огромное количество не видной глазу информации о свете и цвете. Короче, всё то, что запомнилось нам по смартфонам Huawei P20 Pro/P30 Pro в своё время, только качество повыше (2022 год же). Для рядового потребителя это выглядит очень круто и зрелищно, однако тяготеющие к традиционной съёмке фотографы могут быть недовольны слишком светлой картинкой в ночном режиме.
Если спросить моё личное мнение, я такие капитулирую и проголосую за агрессивный ночной режим, как в realme GT2 Pro. Мобильная фотография по своей сути не подразумевает честный и реалистичный подход к съемке, поскольку вопреки законам оптики и благодаря алгоритмам обеспечивает качество настолько высокого уровня, который не должен быть достижим с учетом используемых сенсоров и стекол. Однако имеем что имеем. Так почему бы и ночной съемке не показывать на экране смартфона больше, чем доступно человеческому глазу?
Ультраширокоугольная камера
В большинстве случаев ультраширокоугольная камера не заслуживает особого внимания, поскольку на рынке почти нет смартфонов с дорогим, качественным и технологичным шириком. Чаще всего в хороших условиях он снимает нормально, в плохих — плохо. И редко может предложить хорошую цветопередачу, детализацию, отсутствие шумов. В realme GT2 Pro получилось интересней. Технические характеристики сенсора Samsung ISOCELL JN1 вот какие: разрешение 50 Мп, площадь 1/2.76 дюйма, размер пикселя 0.64µm, значение диафрагмы составляет f/2.2. К сожалению, автофокусировки нет, оптической стабилизации — тем более.
Обычно я не пользуюсь ульраширокоугольной камерой, и в моем Инстаграме* (очень запрещённом и экстремистском в РФ, как и у вас) буквально по пальцам можно пересчитать, количество сделанных на неё фоток. Потому что на таких камерах ночью ну пипец как падает качество, а ещё я не люблю бочкообразную геометрию кадров с ширика. Вторую проблему решить не дают законы оптики, а вот качество у realme GT2 Pro порядок. Удивляет скорее то, что у OnePlus 10 Pro сверхширик такой же, но там качество фото ощутимо хуже. А здесь — ну, может цветопередача приукрашена местами, но не хуже, чем у Samsung Galaxy S22 Ultra в большинстве случаев.
Цветопередачу, динамический диапазон и детализацию в хороших условиях съемки я бы оценил на уровне «выше среднего», а ночью и в сумерках спасают алгоритмы. Кадры получаются не стыдными.
В realme GT2 Pro стоит оптика с углом обзора до 150 градусов. Для сравнения, у iPhone 13 этот показатель составляет 120°. Само собой, постоянно снимать на такой угол не захочется, так что эти возможности камеры вынесли в категорию дополнительной функциональности. При переключении на ультраширик из авторежима фотографии будут получаться со, скажем так, более сдержанным углом обзора и автоматическим исправлением геометрии, а в дополнительном меню режимов можно выбрать полноценные 150 градусов или завернуть картинку в рыбий глаз.
Камера-микроскоп
Третья камера представляет собой заглушку скорее «ради количества», чем для практического применения. Лично я очень грущу, что на рынке мало смартфонов с хорошим телевиком, поскольку очень люблю снимать снимать в режиме 2-3х, а кроп кадра цифровым зумом совсем не люблю. Впрочем, меня realme GT2 Pro порадовал хотя бы тем, что инженеры не стали ставить убогие и совершенно бестолковые 2 Мп макро камеры или вспомогательные сенсоры для портретного режима или съемки в ч/б. В этом смартфоне тоже макро, но не обычное, а в стиле микроскопа.
Холдинг BBK уже использовал такое в фотофлагманах Oppo, а теперь очередь дошла до realme. Суть в том, что третья камера снимает с 20-кратным оптическим или 40-кратным цифровым приближением. На практике это означает, что фотографии на нее нужно делать на расстоянии в один-два миллиметра. При этом всегда активна вспышка фонариком, чтобы объект съемки был хоть как-то освещен. Параметры камеры следующие: разрешение 3 Мп, диафрагма f/3.3 и даже есть автофокусировка!
Практичность этого модуля камеры все также стремится к нулю, если говорить о повседневном использовании смартфона на длинной дистанции. Но сенсором глубины или обычным двухмегапиксельным макро вы вообще никогда не будете пользоваться, а с realme GT2 Pro появляется возможность хотя бы 5-10 раз похвастаться камерой-микроскопом перед друзьями или дать шанс ребенку поизучать текстуры повседневных предметов с таким мощным приближением.
Фронтальная камера
Судя по всему, самое интересное досталось модулю тыльных камер. Фронталка в realme GT2 Pro вполне обычная: с разрешением сенсора 32 Мп, диафрагмой f/2.4, площадью 1/2.74 дюйма и размером пикселя 0.8µm. Расположена в миниатюрном круглом вырезе в левом верхнем углу экрана. Съемка видео поддерживается с разрешением до 1080p при 30fps. Про качество ничего плохого не скажешь, фотки получаются вполне симпатичные, с хорошей цветопередачей, детализацией и без избытка шумов. Ну, то есть у вас будет просто нормальная камера для селфи и видеосвязи.
Но если оглядываться на рынок смартфонов в целом, бывают решения и поинтересней, например, встречаются дополнительные диоды для подсветки, сенсоры высокого разрешения, более светосильная оптика, возможно менять угол обзора для одиночных и групповых фото, а в некоторых фронталках также доступен автофокус.
360° NFC, 12 антенн и прочее
Некоторые традиционно флагманские опции в realme GT2 Pro не доложили. Причина? Тут стоит оглянуться на глобальный ценник 750 евро за минимальную конфигурацию или примерно 43 500 рублей по курсу на момент публикации. Вполне закономерно, что при такой цене в этом смартфоне мы не досчитались камеры с оптическим зумом, защиты от воды и пыли (тут заявлена только устойчивость к брызгам без сертификации IPХХ), также нет и беспроводной зарядки Qi. Зато хотя бы есть поддержка кодека aptX HD, Hi-Res Audio 24-bit/192kHz и установлены весьма приличные стереодинамики с Dolby Atmos.
Зато модули беспроводных подключений самые современные: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2. В смартфоне также установлено 12 антенн с умным переключением в зависимости от положения смартфона для оптимального приема мобильной сети и Wi-Fi. Сложно сказать, как это работает в деле, поскольку я и с другими смартфонами не испытываю особых трудностей в работе беспроводных модулей, так что остается только надеяться, что в realme GT2 Pro такой массив антенн установлен не зря и правда поможет в повышении качества сигнала у проблемных пользователей.
Производитель также говорит о необычном 360-градусном модуле NFC, однако не стоит обольщаться, что он будет идеально срабатывать при касании любым местом и стороной смартфона. Речь о сенсоре с увеличенной (по заявлениям маркетологов) на 500% площадью по сравнению с «обычным» модулем и на 20% большей дальностью действия. На практике могу сказать, что для оплаты смартфоном все равно нужно понимать примерное расположение датчика в корпусе. Иногда и правда нужно целиться в платежный терминал меньше обычного, иногда — нет, и придется немного поелозить смартфоном в поисках правильной точки. В общем, не сказать, что 360° NFC позволяет как-то иначе, нежели в остальных мобильниках, оплачивать покупки на кассах.
Наконец, ещё одна небольшая фишка realme GT2 Pro в разработанном совместно с некой AAC Technologies четырехосевом линейном приводе вибромотора. Опять же, если судить по тексту маркетологов, стоит рассчитывать если не на волшебство, то хотя бы на технологическую магию: новая схема магнитных полей, переработанный привод, увеличение амплитуды на 40%, улучшение энергоэффективности на 80% и на 30% меньше шума. Но если по-простому, вибро в смартфоне мощное, хорошо ощущается и тактильные ощущения обеспечивает приятные.
Выводы и конкуренты
Apple за большие деньги никто покупать не будет, это же не Nokia
Samsung за большие деньги никто покупать не будет, это же не Apple
Huawei за большие деньги никто покупать не будет, это же Samsung
Xiaomi за большие деньги никто покупать не будет, это же не Huawei
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realme за большие деньги никто покупать не будет, это же не Xiaomi
А на самом деле будут, хоть и, возможно, не конкретно с этим смартфоном, а в долгосрочной перспективе.
И да, мы тоже не особо уверены, что цены, выставленные в официальных магазинах по соображениям «А вдруг прокатит?» и «Скажите спасибо, что мы не ушли из РФ и жрите, что дают» действительно вдохновят россиян швырять с продавцов огромные суммы денег, не глядя даже на цены за рубежом. И цена на realme GT2 Pro в 90 тысяч рублей (ладно, первый месяц по акции — 80) — ну это просто охренеть. А ничё, что это как бы 1452 доллара? А ничё, что на Aliexpress этот же смартфон стоит 42 тысячи рублей? И это с охреневшим накрученным изрядно курсом доллара самим Алиэкспрессом.
Но вы ведь читали наш громкий заголовок и поняли суть?
А суть в том, что все охренели. Вот буквально все производители, которые ещё продают смартфоны в РФ. Поехали по порядку:
Samsung официально не продают, а неофициальное — не в счёт, потому что неофициальный realme GT2 Pro, сами видите, 42 тысячи стоит. По такой цене из неофициальных вам светит только унылый и совсем не флагманский Samsung Galaxy A73.
Apple официально не продают, а неофициально за 45 тысяч вам продадут iPhone 12 с 64 ГБ памяти (гроб, гроб, кладбище, Тим Кук), который быстрый, камера хорошая, но автономность просто адски плохая, а NFC для оплаты не работает и в магазине приложений удалено много всего нужного в России, причём это никак не обойти.
Xiaomi официально смартфоны продают, но обнаглели с ценами ещё больше.
Просто прикиньте: за 80 тысяч они толкают вам Xiaomi 12X с 128 ГБ памяти (сто двадцать восемь гигов! за восемьдесят тысяч рублей!) вместо 256 ГБ у realme GT2 Pro. С процессором Snapdragon 870, который ну радикально хреновее (это даже не Snapdragon 888, а ещё более старый экспонат) и вообще-то ставился в Poco F3, продававшийся за 30 тысяч с небольшим. Даже аккумулятор там на 4500 мАч, а не 5000 мАч! Разве что камеры более-менее сопоставимые. Но как за это можно отдавать полторы тысячи долларов?!
- OnePlus официально не продают, а заказанный из Китая OnePlus 10 Pro 12/256 Гб в европейской версии стоит столько же, причём автономность у него чуть хуже, зато качество съёмки видео чуть выше.
В официальной рознице примерно за те же 80-90 тысяч рублей выбор не очень большой. Да и концептуально смартфоны по такой цене трудно поставить в один ряд с realme GT2 Pro. Например, базовый iPhone 13 с минимальным объемом памяти, специфический по причине отсутствия сервисов Google флагман Huawei P50 Pro или непопулярный в России Motorola Edge 30 Pro. За те же деньги еще есть Samsung Galaxy S22, который с Full HD-дисплеем вместо Quad HD, компактный горячий смартфон с плохой автономностью, но с водозащитой и... да в общем-то такими же по качеству камерами, как у realme GT2 Pro (а вот S22 Ultra лучше, но за другие деньги).
Если выбирать принципиально не китайский смартфон, но равный характеристикам, больше похож будет Samsung Galaxy S22 Plus, который стоит в России 95 000 рублей. Правда, стоит учитывать, что речь теперь уже идет о ввезенных параллельным импортом моделях, так что ваша гарантия тю-тю. Зато будет полноценная защита от воды IP68, третья камеру с оптическим зумом, беспроводная и реверсивная зарядки, а также фирменный десктопный режим DeX. Однако за бОльшие деньги кое-чего лишитесь по сравнению с realme: разрешение экрана ниже, памяти меньше (8/128 против 12/256), зарядка слабее (45 Вт против 65 Вт), а ещё всё это жрёт, быстро разряжается, как обычно у Самсунгов.
Короче, из нормальных конкурентов в неофициальной рознице вырисовывается только OnePlus 10 Pro.
А в официальной... Мы бы сейчас по таким ценами идеологически ничего не покупали бы. Но если очень нужно и не хотите на Aliexpress, realme GT2 Pro сейчас выгоднее любого высококлассного смартфона другой марки. Да, даже при своих 80-90 тысячах (просто охренеть, не верю, что это пишу) рублей оф.цены.
- Хороший экран
- Необычный дизайн
- Высокое качество съемки
- Необычная камера-микроскоп
- Производительность и автономность
- Нет защиты от воды
- Нет оптического зума
- Нет беспроводной зарядки
- Высокая стоимость в России
- В играх частота экрана 60 Гц