Это самый выгодный флагманский смартфон на середину 2022 года из продающихся в России официально

Просто прикиньте: за 80 тысяч они толкают вам Xiaomi 12X с 128 ГБ памяти ( сто двадцать восемь гигов! за восемьдесят тысяч рублей! ) вместо 256 ГБ у realme GT2 Pro. С процессором Snapdragon 870, который ну радикально хреновее (это даже не Snapdragon 888, а ещё более старый экспонат) и вообще-то ставился в Poco F3, продававшийся за 30 тысяч с небольшим. Даже аккумулятор там на 4500 мАч, а не 5000 мАч! Разве что камеры более-менее сопоставимые. Но как за это можно отдавать полторы тысячи долларов?!

OnePlus официально не продают , а заказанный из Китая OnePlus 10 Pro 12/256 Гб в европейской версии стоит столько же, причём автономность у него чуть хуже, зато качество съёмки видео чуть выше.

В официальной рознице примерно за те же 80-90 тысяч рублей выбор не очень большой. Да и концептуально смартфоны по такой цене трудно поставить в один ряд с realme GT2 Pro. Например, базовый iPhone 13 с минимальным объемом памяти, специфический по причине отсутствия сервисов Google флагман Huawei P50 Pro или непопулярный в России Motorola Edge 30 Pro. За те же деньги еще есть Samsung Galaxy S22, который с Full HD-дисплеем вместо Quad HD, компактный горячий смартфон с плохой автономностью, но с водозащитой и... да в общем-то такими же по качеству камерами, как у realme GT2 Pro (а вот S22 Ultra лучше, но за другие деньги).

Если выбирать принципиально не китайский смартфон, но равный характеристикам, больше похож будет Samsung Galaxy S22 Plus, который стоит в России 95 000 рублей. Правда, стоит учитывать, что речь теперь уже идет о ввезенных параллельным импортом моделях, так что ваша гарантия тю-тю. Зато будет полноценная защита от воды IP68, третья камеру с оптическим зумом, беспроводная и реверсивная зарядки, а также фирменный десктопный режим DeX. Однако за бОльшие деньги кое-чего лишитесь по сравнению с realme: разрешение экрана ниже, памяти меньше (8/128 против 12/256), зарядка слабее (45 Вт против 65 Вт), а ещё всё это жрёт, быстро разряжается, как обычно у Самсунгов.