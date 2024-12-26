Правда ли, что лучший смартфон Realme 2025 модельного года лучше Самсунга S24 Ultra начала 2024 года

Правда ли, что лучший смартфон Realme 2025 модельного года лучше Самсунга S24 Ultra начала 2024 годаRealme GT7 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra
|Realme GT7 Pro
|Samsung Galaxy S24 Ultra
|Операционная система
|Android 15 + Realme UI 6.0
|Android 14 + One UI 6.1.1
|Экран
|6,8’’, 1264х2780 пикс., 19,8:9, LTPO AMOLED 120 Гц, 450 ppi
|6,8’’, 1440х3120 пикс., 19,5:9, LTPO AMOLED 120 Гц, 505 ppi
|Процессор
|Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite, 2x Oryon V2 Phoenix L 4,32 ГГц + 6x Oryon V2 Phoenix M 3,53 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 1x Cortex-X4 3,39 ГГц + 3x Cortex-A720 3,1 ГГц + 2x Cortex-A720 2,9 ГГц + 2x Cortex-A520 2,2 ГГц
|Графика
|Adreno 830
|Adreno 750
|Оперативная память
|12/16 Гбайт
|12 Гбайт
|Накопитель
|256/512/1024 Гбайт
|256/512/1024 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6/7), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6e/7), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou, IR
|Камеры
|Основная тройная: 200 Мп f/1,7 OIS + 10 Мп f/2,4 (зум 3х) OIS + 50 Мп f/3,4 (зум 5х) OIS + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 8K/30; 4K/60 FPS, Фронтальная: 12 Мп f/2,2, видео до 4K/60
|Основная четвертная: 200 Мп f/1,7 OIS + 10 Мп f/2,4 (зум 3х) OIS + 50 Мп f/3,4 (зум 5х) OIS + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 8K/30; 4K/60 FPS, Фронтальная: 12 Мп f/2,2, видео до 4K/60
|Аккумулятор
|6500 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|45 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|Да, 15 Вт
|Размеры
|162,5х76,9х8,6 мм
|162,3х79х8,6 мм
|Масса
|222,8 г
|232 г
|Класс защиты
|IP68
|IP68
|Цена
|от 90 тысяч рублей
|от 98 тысяч рублйе
Внешний вид
Как вы уже все знаете, серия Samsung Galaxy S Ultra пришла на смену Galaxy Note — в первую очередь, это было маркетинговое решение, из-за неудач 7-й линейки. Там около десятка смартфонов неожиданно загорелись (точнее, аккумулятор в них загорелся), это многих озадачило (ещё бы), и даже в аэропортах появились таблички, что с Galaxy Note 7 вас на борт не пустят и в багаж смартфон тоже не примут. Тем более, один из телефонов как раз в самолёте и загорелся.
Тем не менее, главная фишка серии Note — стилус (точнее, перо, использующее технологии купленной самсунгом компании Wacom) — осталась на месте. А вот у Realme GT7 Pro никакого стилуса/пера нет. Зато и по габаритам Realme GT7 Pro чуть меньше, чем кореец.
Когда я купил (сам, за свои деньги) Galaxy S24 Ultra я долго привыкал к его габаритам. Смартфон большой, да ещё и угловатый. Когда делаешь, скажем, селфи, то держать его не очень удобно — ощущение, что он вот-вот вывалится из рук.
Поэтому распаковывая Realme GT7 Pro с более типичными для современных смартфонов формами я думал, что уж тут-то таких проблем не будет, но… Смартфон оказался слишком тяжёлый. По цифрам Samsung тяжелее, но у S24 Ultra вес распределён как-то равномернее, в руке S24 Ultra лежит намного увереннее. Я уж не сравнивал, но, возможно, у Realme GT7 Pro такая же проблема, как и у Xiaomi 14 Ultra, где верхняя половинка смартфона (в которой и камера, и под камерой аккумулятор, и ещё небось много чего) оказалась тяжелее нижней. А держим-то мы смартфоны за нижнюю половинку! И верхняя всегда перевешивает, из-за чего смартфон постоянно стремится съехать из ладони.
А вот селфи снимать неудобно на оба смартфона — в обоих случаях ощущение, что смартфон вот-вот вывалится.
Главная фишка внешности Realme GT7 Pro — равномерно изогнутый экран. Этим производитель прям гордится. В отличие от самсунга здесь края скруглённые, как и у 99,99% современных смартфонов, но и дисплей загнут по всему периметру. Выглядит интересно и необычно, хотя и «квадратненький» (ладно, я знаю, что на самом деле прямоугольный — просто разговорное утрирование) Самсунг по-своему симпатичен. Дело вкуса.
Что касается корпуса: оба смартфона защищены от воды и пыли, но у Realme защита не IP67 или 68, а аж IP69! Для понимания:
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IP67 — это водозащита, при которой смартфон гарантированно не пропускает воду 40 минут подряд при погружении на глубину в 1.5 метра
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IP68 — это водозащита, при которой смартфон гарантированно не пропускает воду 40 минут подряд при погружении на глубину в 2 метра.
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IP69 — это всё то же самое, что и IP68, только смартфон ещё и способен выдерживать струю воды под высоким давлением и температурой до 80°C. Ну то есть помимо прочего смартфон не скопытится, если «выстрелите» в него на автомойке каким-нибудь Керхером. И не выйдет из строя, если уроните его в кастрюлю вместо пельменей (господи, зачем?!). Не то, чтобы это очень нужно, но всё равно впечатляет. И это такая гиперкомпенсация Realme за то, что у Самсунгов водозащита была в флагманских смартфонах ещё с 2015 г., зато у GT7 Pro она теперь превосходит то, что предлагает Самсунг. При этом смартфон, кстати, такой же по толщине, как и S24 Ultra, то есть не превратился в «кроссовок» по размеру, как какие-нибудь защищённые китайские noname-мобильники.
Жаль только, что до беспроводной зарядки в GT7 Pro так и не додумались.
Сканер отпечатков пальцев в Realme GT7 Pro — подэкранный, как и у Samsung.
Экраны и интерфейсы
Вкратце: у обоих смартфонов отличные экраны. Если вы при выборе смартфона ориентируетесь на экран, то выбирая между Samsung Galaxy S24 Ultra и Realme GT7 Pro можете про это вообще не думать. И там, и там LTPO AMOLED с максимальной частотой 120 Гц, диагонали экранов почти одинаковые, разве что соотношение сторон чуть разное. У Samsung — 19,5:9, а у Realme — 20:9 (точнее даже 19,8:9).
Но если вдаваться в детали, то у Samsung чуть разрешение (вы этого не заметите), а у Realme — выше пиковая заявленная яркость (тем более не заметите, потому что все ходят с авто-яркостью, а там её уровень определяет датчик по велению левой пятки). В обоих случаях все характеристики дисплеев — от яркости до быстродействия и цветопередачи — отличнейшие. Причём по авто-яркости Realme GT7 Pro пока рекордсмен. Скорей всего Samsung Galaxy S25 Ultra побьёт этот рекорд, но пока имеем то, что имеем. Китайцы молодцы
|Realme GT7 Pro
|Samsung Galaxy S24 UItra
|Максимальный уровень яркости (авто/макс./мин.)
|2300/959-993/1,89 кд/м2
|1400/804/0,88 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,41-4,95
|2,86-3,23
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1-2,2
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500-7500K
|6500-7500K
Что касается оболочек, то скажу честно и прямо: интерфейсы Samsung (One UI) и Realme (Realme UI) мне нравятся больше всех в мире Android. Сложно здесь отдать однозначное предпочтение кому-то (это больше вкусовщина), но функций у Samsung всё-таки больше.
В частности, у Samsung один из самых удобных режимов профессиональной съёмки видео, где можно контролировать все параметры вручную. У Realme по-прежнему вместо этого режим «Фильм», где, с одной стороны, тоже доступна настройка многих параметров, но, во-первых, нельзя в этом режиме снимать на селфи-камеру, во-вторых, соотношение сторон кадра — 21:9, и это нельзя изменить.
Также у Samsung есть, например, режим DeX — отображение оконного интерфейса при подключении внешнего экрана. Можно подключить мышку и клавиатуру (через USB-хаб или по Bluetooth) — и у вас, по сути, компьютер.
В общем, ещё раз — у Realme отличный, лаконичный и практичный интерфейс, но если вам нужно прямо обмазаться всеми возможными функциями («а то чо это я столько денег заплатил за смартфон, а в нём даже поиграться нечем из настроек?»), то функций у Samsung всё-таки больше.
Производительность и автономность
Samsung Galaxy S24 Ultra — уже относительно «старый» аппарат, его выпустили 24 января 2024 года. Я начал писать эту статью в конце ноября (не спрашивайте) — а за год у Realme, как когда-то и у Самсунг во времена S-серии/Note серии, выходит два флагманских смартфона.
Мировой релиз Realme GT7 Pro состоялся 4 ноября 2024 года, так что нет ничего странного, что «железо» тут стоит более мощное — процессор Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite, тогда как у самсунга «всего лишь» Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3. Как можно видеть в бенчмарках, быстродействие и в приложениях, и в играх у Realme GT7 Pro значительно выше:
Но всё меняется если посмотреть тест на тротлинг — обратите внимание на производительность:
«Ну вот, у Realme кривые руки — загубили своей избыточной водозащитой и плохим охлаждением производительность смартфона!», — скажете вы?
А посмотрите-ка на график падения производительности у другого смартфона, который тоже вышел «досрочно», как и GT7 Pro, с процессором Snapdragon 8 Elite — Xiaomi 15 из обзор hi-tech.mail.ru:
Тоже ничего хорошего, кстати, но всё равно, во-первых, Xiaomi 15 шуршит этим же процессором на 22% быстрее под экстремальной нагрузкой. А во-вторых... это нифига не быстрее, чем Snapdragon 8 Gen 3 у Самсунга и других смартфонов на базе 8 Gen 3.
Да, вы скажете, что «Xiaomi же компактнее — 6.4 дюйма против 6.8 у Realme!». Ну так у Xiaomi и аккумулятор на 1100 мАч меньше (а это тоже свободное место в корпусе), и водозащита слабее. В целом, то на то и выйдет. И эти 22% погоды не делают.
А делает погоду тот факт, что у нас, похоже, очередной горячий выcep Квалкомма, наподобие Snapdragon 810 или Snapdragon 888 в своё время. Настолько кривой, что даже TSMC, известный своим превосходством над техпроцессом Samsung (обычно процессоры отдают под производство либо на фабриках Samsung в Южной Корее, либо TSMC на Тайване) на этот раз не спасает.
Уточню: суть тут даже не в нагреве. Практически все полчаса тестирования тротлинга Realme GT7 Pro держал температуру СPU на уровне 72 градусов по Цельсию, лишь под конец подняв её до 79 градусов. При этом, Samsung Galaxy S24 Ultra «вышел» на 92 градуса почти сразу, в первые минуты теста, и удерживал её до конца. Т.е. в руке-то комфортнее всё же было бы держать Realme — не такой горячий. Но производительность, хоть средняя, хоть минимальная, хоть максимальная оказалась таки выше у Samsung.
Выводы?
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Snapdragon 8 Elite, всё-таки, в РЕАЛЬНЫХ приложениях (а не бешеной максимальной нагрузке без продыха длиной в 30 минут, которую даже игры не дают) быстрее, чем 8 Gen 3. Приложения запускаются либо так же быстро, либо быстрее чем на прошлогоднем Snapdragon, во многих играх, где на 8 Gen 3 частота плавала от 90 до 120 кадров в секунду, теперь держатся стабильные 120 кадров в секунду. Прогресс, несомненно, есть, если не приложение не теребит процессор слишком активно.
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Но долгую максимальную нагрузку процессор не держит и обделывается до уровня 8 Gen 3. И, запомните мой прогноз — с остальными смартфонами на Snapdragon 8 Elite, которые выйдут уже в 2025 г., будет то же самое. Потому что производители не виноваты в том, что околомонополист в флагманских процессорах для Android снова наделал себе в штаны и выкатил горячий кипятильник, как во времена SD 810/888, повторюсь.
Realme уже обещают выкатить обновление, которое исправит работу процессора под экстремальной нагрузкой, но на обещанные Квалкоммом +30% производительности в сравнении с 8 Gen 3 я бы всё равно не надеялся — законы физики не обманешь.
Что касается автономности — то тут Realme всегда были лидерами по эффективности на мАч. Хотя, я уже давно подозреваю, что они что-то там специально делают, чтобы побеждать именно в таких монотонных тестах, где смартфон часами листает книги, гоняет по кругу видео или сам играет в игру без касания к дисплею…
Вообще, удивительно — обычно неудачные процессоры Qualcomm (а 8 Elite неудачный, как мы видим по уровню нагрева) одновременно и перегреваются, и при этом потребляют энергию тоннами. Но 8 Elite досаждает только нагревом (да и он не ощущается на корпусе смартфона, просто производительность в долгой нагрузке падает на треть, до уровня 8 Gen 3), а вот с энергопотреблением у него всё идеально.
Удивительно, что Samsung разряжается ровно настолько быстрее, насколько меньше мАч у него в аккумуляторе. Понятное дело, что так вот сравнивать сгоряча не очень правильно — у обоих смартфонов примерно равные по размеру дисплеи (6.78" у Realme, 6.8" у Samsung), но это разные матрицы разных производителей и т.д.
И всё же какой-то экстремальной прожорливости 8 Elite в наших тестах не показал. Да и в замерах у GSMArena расклад примерно такой же, значит с измерениями у нас всё в порядке.
Хотя, если говорить субъективно, то я пользовался Realme GT7 Pro как основным смартфоном 4 дня и не сказал бы, что при обычной дневной активности он работает радикально дольше самсунга, чтобы это был прям настолько ощутимо, как на графиках по результатам тестов. Так-то и к Samsung Galaxy S24 Ultra у меня никогда не было претензий в плане автономности — это у S24/S24+ могут быть с этим проблемы, а Ultra держит заряд долго и уверенно. Я вполне могу выйти из дома с 62% заряда где-нибудь в 11 часов дня, и не бояться, что до вечера смартфон не доживёт.
Ещё из нюансов — как смартфоны ведут себя при разрядке. Realme не даёт разрядить себя до 0%: при достижении 1% заряда он уходит в режим «суперэнергосбережения» (я это так сам назвал), в котором в телефоне работают только базовые функции, и если вы подключите зарядку — то не потеряете какие-то несохранённые данные. Нечто похожее было и у Xiaomi 14.
Samsung, с другой стороны, где-то на 10–15% заряда принудительно понижает яркость экрана, и это тоже никак не отключишь.
Что касается аппаратной начинки в целом, то Samsung, к сожалению, и тут выигрывает — помимо уже упомянутого стилуса и наличия беспроводной зарядки, у Samsung также есть поддержка eSIM, чего у Realme до сих пор нет и вряд ли будет, потому в Китае eSIM вроде как вне закона, а городить конструктивно разные версии под глобальный рынок китайцы не любят. Конечно, на рынке есть разные варианты смартфонов, но конкретно мой Galaxy S24 Ultra поддерживает установку двух физических SIM-карт, но вместо второй можно включить eSIM. Получается довольно гибко и удобно.
У Realme GT7 Pro — только две физические SIM-карты, и всё.
Камера
Это в России и Европе Realme GT7 Pro — «просто самый крутой смартфон Realme, для всего сразу», в Китае он скорее «игровой смартфон с гораздо более качественными камерами, чем обычно бывает у игровых смартфонов». Поэтому вроде бы сравнивать его с Самсунгом как-то даже не смешно, но погодите злословить.
Да, у Realme GT7 Pro — обычный «джентельменский» набор: ширик, сверхширик и оптический 3х зум. Фактически, такой же набор камер у прошлогоднего Realme GT 6 или в субфлагманских Xiaomi 14T Pro/HONOR 200 Pro. Камеры неплохие, а то и хорошие (это посмотрим ниже), но у Samsung набор побогаче: в дополнение к упомянутому 3x установлен и ещё один оптический зум 5х, причём тоже с оптическим стабилизатором.
Причём у S23 Ultra был зум аж 10х, и многие фанаты компании из-за этого деградата натрия между поколениями смартфонов Самсунг расстроились. В S24 Ultra тоже есть возможность снимать с увеличением 10х (как и с бОльшим, разумеется), но это уже будет цифровой зум с 5х модуля и дорисовка изображения с помощью ИИ (в случае с фото вполне себе прокатывает, в случае с видео честные 10x с соответствующей отдельной камерой были качественнее).
В общем, по оптическому зуму даже не глядя на фотографии можно сказать, что Samsung лучше, но даже при съёмке на основную тыльную камеру Realme не превосходит Samsung. Точнее, иногда Realme фотографирует на уровне Samsung, иногда — хуже и уж в очень редких случаях фотографирует лучше, если сравнивать цветопередачу и количество деталей на фото.
Если не придираться к мелочам и судить в общем и в целом, то основная камера у Realme GT7 Pro — да, примерно уровня самсунговской (не забываем, что у Samsung эта камера тянется ещё со времён S22 Ultra и из неё выжаты все соки, а у Realme GT7 Pro новый сенсор IMX906, да и смартфон новый — качество съёмки в новых прошивках вырастет). И с выходом новых версий ПО качество фото на основную камеру GT7 Pro и S24 Ultra, скорей всего. сравняется окончательно. Но по качеству фото на сверхширокоугольную камеру и на зум-камеры Samsung лучше, без вариантов.
На необходимость доводки алгоритмов намекает, кстати, и то, что у Realme так и не починили проблему (тянется ещё с Realme 12 Pro+) цифрового 2х зума — при переключении на зум-камеру цветопередача радикально меняется и вы видите картинку уже в других оттенках, не таких, как на основную камеру. В смартфонах за 40 тысяч рублей это даже норма, в смартфонах за 90 тысяч (а столько за Realme просят в сетевых магазинах) — ну уж нет.
А вот где Realme мне понравился больше — так это в селфи. Как мне кажется, у него тон кожи ровнее и естественнее, а у Samsung наблюдаются какие-то странные зеленоватые пятна. Разве что ночью у Samsung всё же со светочувствительностью получше дела.
Но в видео Samsung снова отыгрывается. Во-первых, уже упомянутый режим «профессиональное видео» (он так называется), который всё же удобнее и гибче, чем у Realme. Во-вторых, на селфи-камеру GT7 Pro умеет снимать максимум в 1080p и 60 FPS, тогда как у S24 Ultra там доступны 4K и 60 FPS, как и у всех флагманов Samsung последние 5 лет. Серьёзно, ещё Samsung Galaxy S10 так умел. Xiaomi 14, к слову, тоже так умеет, и даже среднебюджетный Tecno Camon 30 Pro так умеет, а супер-навороченный флагман Realme за 100 тысяч рублей — не умеет.
© Видеосъёмка на Realme GT7 Pro
В-третьих, при видеосъёмке на основную камеру у Samsung тоже возможности шире: доступно разрешение 8K. Хотя, в целом, это скорее плацебо — если вырезать фрагмент видео из 8K-видеозаписи и 4K-видеозаписи на Самсунге, количество деталей будет одинаковым. Точнее, 8K будет просто чуть-чуть обработано сглаживанием, но не чётче. Такой же колхоз, как было с 4K-видео в сравнении с 1080p у смартфонов Acer в 2013 году (никто уже не помнит, но были такие Acer Liquid).
© Видеосъёмка на Samsung Galaxy S24 Ultra
Но с чем не поспоришь, так это с тем, что при съёмке в 4K ночью у Samsung тоже выше детализация, а также лучше стабилизация: меньше подёргиваний. Так-то оба смартфона отлично стабилизируют картинку, и можно снимать хоть ночью на ходу, держа смартфон в руке, но финальный результат у Samsung хоть и незначительно, но лучше.
И здесь надежд на то, что Realme сравняется с Samsung по качеству съёмки, довольно мало. Samsung и сам по себе не верх совершенства — iPhone 15 Pro Max/16 Pro Max снимает видео ещё качественнее. Но и до Galaxy S23 Ultra/S24 Ultra в полной мере пока ни один китайский смартфон по качеству съёмки видео не дотянулся. Если мы говорим, конечно, не об отобранных удачных видео с места с залитыми ночью светом улицами, а при съёмке тяп-ляп, на бегу, в надежде на стабилизацию и разумность автофокуса (с этими двумя пунктами у китайцев проблемы и по сей день, а хорошее фото в сравнении с Samsung научились делать ещё во времена Huawei P20 Pro).
Итого
Я говорил об этом сквозь остальные абзацы текста, я повторяю это ещё раз: Realme GT7 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra — это разные по своему типу и назначению смартфоны, хоть в таблице характеристик они и выглядят почти одинаковыми:
- Realme GT7 Pro — это «игровой смартфон мечты». Быстрейший, на данный момент, в играх, не нагревающийся (ну, не процессор, а корпус), лучший по автономности под высокой нагрузкой, очень быстро заряжающийся, с улучшенной водозащитой. Камеры хорошие, но это примерно уровень Xiaomi 15, iPhone 15 Pro или Huawei Pura 70 Pro. И да, эти камеры лучше, чем у, скажем, Xiaomi 14T Pro, чем у iPhone 15, Samsung Galaxy S24+. Лучше чем у большинства складных смартфонов (у Huawei Mate X6 и Google Pixel 9 Pro Fold, скорее всего, уже на таком уровне, а у остальных складных смартфонов камеры хуже).
В отличие от всяких Nubia, ROG или даже iQOO, тут не только быстродействие на высоте, но и камеры хорошие. Хорошие на уровне OnePlus 13 или Oppo Find X8 Pro (вот вам доказательства, если не верите). Но не более.
Но да, опять же, если не ловить блох и не придираться к мелочам, по основной камере Realme GT7 Pro очень-очень близок к Самсунгу. Но:
- Samsung Galaxy S24 Ultra — всё-таки суммарно по качеству камер впереди. Потому что выше качество съёмки видео, потому что хорошая в нём не только основная камера, но и зум-камеры 3x и 5x, и сверхширокоугольная, которая в Realme снимает хуже. Селфи-камера всё-таки качественнее в Realme, основная — туда-сюда на уровне Самсунга, но только по фото. В целом для камер — Samsung. Для автономности и скорости работы — Realme.
Ну и не забывайте, что у Самсунга есть ещё электронное перо, беспроводная зарядка, поддержка eSIM и более качественная запись видео на фронтальную камеру.
Но есть у Realme и козырь, который Самсунгу нечем крыть: GT7 Pro (глобальный) с доставкой из Китая можно заказать за 63-64 тысячи рублей с учётом таможенной пошлины:
Samsung влетит вам минимум в 77 тысяч рублей. А если не надеяться, что на момент, когда вы накопите, в наличии будут варианты по минимальной цене, то закладывайте хотя бы 82 тысячи на покупку.
Как ни крути, что официальной рознице, что в сером импорте получаем разницу в 20-30 тысяч рублей в пользу Realme. И только от ваших приоритетов между максимализмом к качеству камер + применению для стилуса или максимализмом к производительности + автономности при условии, что камеры «ну почти такие, чуть хуже» будет зависеть, доплачивать ли эти несколько десятков тысяч рублей.