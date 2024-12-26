Правда ли, что лучший смартфон Realme 2025 модельного года лучше Самсунга S24 Ultra начала 2024 года

Вообще, удивительно — обычно неудачные процессоры Qualcomm (а 8 Elite неудачный, как мы видим по уровню нагрева) одновременно и перегреваются, и при этом потребляют энергию тоннами. Но 8 Elite досаждает только нагревом (да и он не ощущается на корпусе смартфона, просто производительность в долгой нагрузке падает на треть, до уровня 8 Gen 3), а вот с энергопотреблением у него всё идеально.

Удивительно, что Samsung разряжается ровно настолько быстрее, насколько меньше мАч у него в аккумуляторе. Понятное дело, что так вот сравнивать сгоряча не очень правильно — у обоих смартфонов примерно равные по размеру дисплеи (6.78" у Realme, 6.8" у Samsung), но это разные матрицы разных производителей и т.д.

И всё же какой-то экстремальной прожорливости 8 Elite в наших тестах не показал. Да и в замерах у GSMArena расклад примерно такой же, значит с измерениями у нас всё в порядке.

Хотя, если говорить субъективно, то я пользовался Realme GT7 Pro как основным смартфоном 4 дня и не сказал бы, что при обычной дневной активности он работает радикально дольше самсунга, чтобы это был прям настолько ощутимо, как на графиках по результатам тестов. Так-то и к Samsung Galaxy S24 Ultra у меня никогда не было претензий в плане автономности — это у S24/S24+ могут быть с этим проблемы, а Ultra держит заряд долго и уверенно. Я вполне могу выйти из дома с 62% заряда где-нибудь в 11 часов дня, и не бояться, что до вечера смартфон не доживёт.

Ещё из нюансов — как смартфоны ведут себя при разрядке. Realme не даёт разрядить себя до 0%: при достижении 1% заряда он уходит в режим «суперэнергосбережения» (я это так сам назвал), в котором в телефоне работают только базовые функции, и если вы подключите зарядку — то не потеряете какие-то несохранённые данные. Нечто похожее было и у Xiaomi 14.

Samsung, с другой стороны, где-то на 10–15% заряда принудительно понижает яркость экрана, и это тоже никак не отключишь.

Что касается аппаратной начинки в целом, то Samsung, к сожалению, и тут выигрывает — помимо уже упомянутого стилуса и наличия беспроводной зарядки, у Samsung также есть поддержка eSIM, чего у Realme до сих пор нет и вряд ли будет, потому в Китае eSIM вроде как вне закона, а городить конструктивно разные версии под глобальный рынок китайцы не любят. Конечно, на рынке есть разные варианты смартфонов, но конкретно мой Galaxy S24 Ultra поддерживает установку двух физических SIM-карт, но вместо второй можно включить eSIM. Получается довольно гибко и удобно.

У Realme GT7 Pro — только две физические SIM-карты, и всё.

Камера

Это в России и Европе Realme GT7 Pro — «просто самый крутой смартфон Realme, для всего сразу», в Китае он скорее «игровой смартфон с гораздо более качественными камерами, чем обычно бывает у игровых смартфонов». Поэтому вроде бы сравнивать его с Самсунгом как-то даже не смешно, но погодите злословить.

Да, у Realme GT7 Pro — обычный «джентельменский» набор: ширик, сверхширик и оптический 3х зум. Фактически, такой же набор камер у прошлогоднего Realme GT 6 или в субфлагманских Xiaomi 14T Pro/HONOR 200 Pro. Камеры неплохие, а то и хорошие (это посмотрим ниже), но у Samsung набор побогаче: в дополнение к упомянутому 3x установлен и ещё один оптический зум 5х, причём тоже с оптическим стабилизатором.