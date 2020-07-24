А вот и наш сравнительный тест двух лучших смартфонов до 25 тысяч рублей!
У Realme 6 Pro и Xiaomi Redmi Note 9 Pro общего очень много. Ну, во-первых, сам бренд Realme ещё в стенах Oppo создавался как конкурент Redmi — отсюда и весьма похожее название. Во-вторых, здесь одинаковый процессор — Qualcomm Snapdragon 720G, IPS-экран, что уже редкость в наши дни, и сканер отпечатков сбоку на корпусе, что тоже встречается не часто. При взгляде на таблицу характеристик серьёзные отличия бросаются в глаза только в ёмкости аккумуляторов и типе дисплеев. Но таблицы с характеристиками, как мы уже знаем, очень мало говорят о том, хорош ли смартфон в реальности. Иначе бы обзоры просто были никому и никогда не нужны. Поэтому наберите воздух в лёгкие и готовьтесь к дотошному тексту:
Внешний вид
Несмотря на многие сходства в инженерном дизайне, именно внешне смартфоны перепутать всё-таки сложно. С лицевой стороны их различает расположение и форма селфи-камеры — у Xiaomi Redmi Note 9 Pro она одинарная и расположена по центру экрана (вверху), а у Realme 6 Pro — двойная, и находится в левом-верхнем углу. Визуально вариант от Realme мне нравится больше.
Спинки тоже отличаются. Realme 6 Pro похож… На практически все китайские смартфоны последних двух лет. Xiaomi же скорее пытаются переосмыслить дизайн от более именитых конкурентов. Если придираться, можно заметить сходство с Huawei Mate 20, но в целом дизайн оригинальный.
Как я уже сказал выше, у обоих смартфонов сканер отпечатков пальцев встроен не в экран, а в боковую кнопку блокировки/питания. При этом, кнопки регулировки громкости у Realme 6 Pro находятся слева, а у Redmi Note 9 Pro — справа, над сканером.
У обоих смартфонов на нижнем торце расположены разъёмы USB-C и 3,5-мм. Это хорошо. Кстати, модуль NFC тоже есть и там, и там.
По габаритам Redmi Note 9 Pro чуть больше конкурента, поэтому в руке Realme 6 Pro лежит как-то приятнее. Он и легче, кстати.
Экран
Оба смартфона оборудованы Full-HD IPS экранами. Измеренные параметры очень похожи, но “на глаз” мне больше нравится экран у Xiaomi. Как-то цветопередача у него лучше (что, впрочем, подтверждается и тестами).
|Xiaomi Redmi Note 9 Pro
|Realme 6 Pro
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|461/1,09 кд/м2
|413/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1200:1
|1300:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|90%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,34
|3,75
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7700К
|7500К
В любом случае мы видим довольно забавный момент в истории смартфоностроения: качественные IPS-матрицы (да ещё и с Full-HD) ставят теперь даже в бюджетные модели.
По интерфейсу, правда, лично я больше предпочту вариант от Realme, но это вкусовщина. Главное, что в обоих случаях стоит Android 10.
Производительность и автономность
Итак, и Realme 6 Pro, и Xiaomi Redmi Note 9 Pro работают на Qualcomm Snapdragon 720G. Вообще, в “железе” у них разница только количество оперативной памяти (6 Гбайт у Xiaomi, 8 Гбайт у Realme), поэтому я даже рад, что так получилось — лишний раз можно наглядно увидеть, что объём RAM на “чистую” производительность не влияет, что видно и по тестам CPU (Geeekbench 4), и по тестам GPU (3D Mark). Конечно, для нужд многозадачности чем больше RAM тем лучше, но в данном случае различие не так уж велико.
У бенчмарка AnTuTu оценка комплексная, которая включает в себя множество параметров — и скорость накопителя, и оперативную память, но и там у Redmi 9 Pro преимущество незначительное.
Впрочем, что касается автономности, то разница получилась гораздо более значительная — но оно и понятно. У Realme “батарейка” на 4300 мАч, а у Xiaomi — на 5020 мАч.
Не стоит, правда, сильно пугаться тому, насколько низко на нашей диаграмме расположен Realme 6 Pro — в этот рейтинг включены только 30 последних смартфонов и, как видите, совсем ужасные по автономности модели мы просто очень давно не тестировали, да и вообще с батарейкой давно в мире смартфонов всё стало гораздо лучше, чем пару-тройку лет назад.
То есть, в реальной жизни и Realme 6 Pro работает долго, но Xiaomi Redmi Note 9 Pro ещё дольше.
Камера
Если вам нужен краткий и вердикт, то в целом камеры у смартфонов плюс-минус одинаковы. В деталях, впрочем, имеются нюансы.
Например, у Redmi Note 9 Pro нет честного оптического 2х зума, а у Realme 6 Pro он есть. Тем не менее, в отдельных ситуациях с цифровым зумом на Redmi Note 9 Pro можно получить чуть больше деталей, чем без него, однако это всё равно не сравнится с оптическим зумом.
Ночью оба смартфона чересчур высветляют картинку (типично для “китайцев”), при этом наименее реалистичный результат получается у Redmi Note, но зато у него чёткость выше.
Селфи более-менее хороши и там и там. Вообще, сравнив множество снимков с обеих смартфонов, я заметил, что они нередко как бы перенимают недостатки друг у друга. Смотришь одну сцену — проблема с цветопередачей у Xiaomi, а в другой точно такое же у Realme, а Xiaomi сделал как надо.
Что касается видео, то здесь всё гораздо сложнее. Например, мелких подёргиваний (также типичных для “китайцев”) у Realme 6 Pro всё-таки меньше, чем у Redmi Note 9 Pro. Ещё одна “фирменная” китайская черта — чрезмерная насыщенность цвета в 4K — хоть и встречается у обоих смартфонов, но у Redmi Note 9 выражена гораздо… Как бы сказать… Ярче. Особенно если сравнивать в тех же условиях со съёмкой в Full-HD — там у Xiaomi получается настолько невзрачная по цветам картинка, что лучше уж в 4К.
При этом, звук в видеосъёмке на Realme 6 Pro ужасный — камера просто не ловит низкие частоты. Вообще. В любых ситуациях. Возможно, это такая “защита от ветра”, но в Realme 6i подобного косяка нет. При этом отмечу, что при съёмке в 4K на Xiaomi Redmi Note 9 Pro чёткость всё же выше…
Но не ночью. Да, Realme 6 Pro демонстрирует немало шумов в ночной съёмке, но лучше так, чем с потерей деталей, как у Redmi Note 9 Pro.
В общем, если снимать видео без звука — то лучше на Realme, в остальных случаях — Redmi Note 9 Pro.
Конкуренты
|Xiaomi Redmi Note 9 Pro
|Realme 6 Pro
|Samsung Galaxy M31
|Oppo A72
|Операционная система
|Android 10 + MIUI 11
|Android 10 + Realme UI 1.0
|Android 10 + One UI 2.0
|Android 10 + ColorOS 7.1
|Экран
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 395 ppi
|6,6’’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 399 ppi
|6,4’’, 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|6,5’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 405 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Exynos 9611, 4x Cortex-A73 2,3 ГГц + 4х Cortex-A53 1,7 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 665, 4х Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 618
|Mali-G72 MP3
|Adreno 610
|Оперативная память
|6 Гбайт
|8 Гбайт
|6 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Квадрокамера: 64 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,5 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Квадрокамера: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 12 Мп (теле) f/2,5 + 2 Мп (макро) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,1 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2
|Квадрокамера: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 5 Мп (сенсор глубины) f/2,2, фронтальная: 32 Мп f/2,0
|Квадрокамера: 48 Мп f/1,7 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 2 (сенсор глубины) f/2,4 + 2 Мп (ч/б) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,0
|Аккумулятор
|5020 мАч
|4300 мАч
|6000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|165,8x76,7x8,8 мм
|163,8x75,8x8,9 мм
|159x75,1x8,9 мм
|162x75,5x8,9 мм
|Масса
|209 г
|202 г
|191 г
|192 г
|Цена
|24 тысячи рублей
|23 тысячи рублей
|20 тысяч рублей
|23 тысячи рублей
Samsung Galaxy M31
Samsung уже в который раз предлагает более выгодные решения, чем у китайцев. Корейцы слегка обновили M21 — добавили камеру получше, докинули памяти, и выкатили M31 за 20 тысяч рублей. Хороший бюджетник, который может не понравиться только процессором Exynos. Но он намного (минимум на треть), намного дольше работает от аккумулятора, чем у Redmi Note 9 Pro и Realme 6 Pro.
Oppo A72
В этом году я уже отмечал подорожание смартфонов от Realme и Xiaomi, но просто чтобы понимать, что всё могло бы быть ещё хуже — взглянем на конкурент в виде Oppo A72. Он стоит те же 23 тысячи рублей, при этом в нём значительно более слабый процессор, камера предыдущего поколения и всего 4 Гбайт оперативной памяти. И FM-радио отсутствует. В остальном, плюс-минус то же самое.
Итого
Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Realme 6 Pro — пример честной и почти равнозначной конкурентной борьбы. Выбирая модель от Xiaomi вы получите отличную автономность и нормальный звук при видеосъёмке. А Realme 6 Pro предложит более удобный корпус и чуть выше качество видеосъёмки. Также отмечу, что у Realme есть сверхширокоугольная селфи-камера, хотя это не то чтобы прям необходимость.
Видимо, выбирать из этих двух моделей всё-таки придётся по наличию каких-нибудь скидок, ну или просто исходя из симпатии тому или другому бренду.