А вот и наш сравнительный тест двух лучших смартфонов до 25 тысяч рублей!

В любом случае мы видим довольно забавный момент в истории смартфоностроения: качественные IPS-матрицы (да ещё и с Full-HD) ставят теперь даже в бюджетные модели.

По интерфейсу, правда, лично я больше предпочту вариант от Realme, но это вкусовщина. Главное, что в обоих случаях стоит Android 10.

Производительность и автономность

Итак, и Realme 6 Pro, и Xiaomi Redmi Note 9 Pro работают на Qualcomm Snapdragon 720G. Вообще, в “железе” у них разница только количество оперативной памяти (6 Гбайт у Xiaomi, 8 Гбайт у Realme), поэтому я даже рад, что так получилось — лишний раз можно наглядно увидеть, что объём RAM на “чистую” производительность не влияет, что видно и по тестам CPU (Geeekbench 4), и по тестам GPU (3D Mark). Конечно, для нужд многозадачности чем больше RAM тем лучше, но в данном случае различие не так уж велико.