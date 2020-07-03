Даже китайцы почти разучились делать хорошие недорогие смартфоны — осталось только два достойных производителя
Итак,
- Meizu уже года три как идёт ко дну и с 2018 года (когда сняли с выпуска M6 Note) ничего хорошего бюджетного не сделал.
LeEco быстро начали «за здравие» и быстро померли.
Финно-китайская Nokia чувствует себя очень плохо: «ще не вмерла», но уже на пути к этому.
ZTE, после того, как прогнулись ради снятия американских санкций (зря, санкции ввели вновь), выжили, но делают настолько «никакущие »смартфоны, что лучше бы умерли.
ASUS из бюджетных смартфонов самоликвидировался
Lenovo националистически рассудили, что «китайское для китайцев!» и в РФ свои смартфоны не продают.
Huawei и Honor были «дефабержированы» Гуглом и без Google-сервисов особого интереса не представляют. Да и процессоры умудряются ухудшаться из-за санкций.
Китайский хлам наподобие Blackview, Doogee, Elephone, и прочих Leagoo остался безнадёжным через задницу работающим разваливающимся в первые же месяцы китайским хламом. Хотя фанатики этих фирм обещали нам, что «ещё годик нужно потерпеть, а потом научатся собирать смартфоны качественно и будут нарасхват!».
Остаётся Xiaomi, которые понемногу переписывают цены в сторону увеличения в бюджетных моделях (и сразу в 2 раза подняли цену на свой бестолковый флагман 2020 года в сравнении с прошлогодней моделью), но всё равно лучшие из оставшихся. И...
Удачно «выстреливший» из родственных производителей «китайское, но слишком дорогое, нафиг так жить?» бренд Realme. По большому счёту, единственный производитель смартфонов из всего вышеуказанного списка, у которого нет проблем ни с процессорами, ни с Google, ни с поставками в Россию, но есть возможность конкурировать с Xiaomi в главном факторе — цене.
Но год от года ситуация меняется — например, если в своё время Honor 8X успешно конкурировал с Xiaomi Redmi Note 6 Pro, то это не значит, что Honor 9X настолько же удачно противопоставил себя Redmi Note 7. И если Realme C2 был лучше, чем Redmi 6, а Realme 5 и Realme 5 Pro были достойной альтернативой Redmi 7 и Redmi Note 7, то не факт, что в следующем году конкуренция будет серьёзной.
Потому что Realme 6i (замена Realme 5) и Realme 6 Pro резко подорожали. Но и Xiaomi в своих «старших бюджетниках» Redmi Note 9 Pro уехала далеко за 20 тысяч рублей. Как в этом всём разобраться и что стоит покупать? Это мы и будем выяснять в сегодняшнем обзоре Realme 2020 модельного года.
Внешний вид
Дизайн новых Realme остался в типично “опповском” стиле — Realme 6 Pro/6i легко перепутать и с Oppo Reno 3/3 Pro, и с Realme XT, и с некоторыми старыми моделями Oppo/Realme. При этом новые Oppo (A72, например) копируют дизайн Honor (View 30 Pro, который вышел ещё в прошлом году и с которого слизали внешность даже для Samsung S20).
А Xiaomi, которые в прошлом году украла дизайн Oppo Reno и сделала Redmi Note 8 Pro, но в Redmi 9 и Note 9 Pro наконец сделала оригинальный дизайн. А Карл у Клары украл кораллы... ох, ну нафиг всю эту Санта-Барбару.
Оговорку «всё хорошо, но…» заслуживают и комплектные чехлы. Хорошо, что они есть (у многих конкурентов в комплекте их нет), но плохо, что они по-прежнему слишком толстые. Всё-таки Realme надо поработать над их эргономикой. Держать смартфоны Realme в чехле как-то даже неприятно. Все модели, не только новинки. Ощущения такие, будто несёшь в руке потёкшую от жары слабосолёную селёдку.
Без чехла — намного удобнее.
На задней спинке Realme 6i расположился сканер отпечатков пальцев. Так было и у Realme 5/5 Pro, а вот в Realme XT сканер был под экраном. Тем не менее, у Realme 6 Pro всё вообще по-другому — там… сканер встроен в кнопку питания! Привет, Samsung. Но вообще, оба сканера работают шустро и точно.
Смартфоны оборудованы разъёмами и USB-C, и 3,5-мм, что уже само по себе хорошо, но Realme пошли дальше и установили в оба смартфона модуль NFC!
Вообще говоря, в линейке ещё есть Realme 6 (просто шесть), и там все эти прелести тоже присутствуют. А между прочим, с пятой линейкой всё было не так просто: если у Realme 5 был NFC, то у Realme 5 Pro почему-то нет. В общем, для Google Pay в "шестёрках" уже нет преград.
Ну и спасибо производителю за правильный слот для симок и карты памяти. Тут можно поставить и две nano-SIM, и MicroSD впридачу.
Экран и интерфейс
И Realme 6i, и Realme 6 Pro имеют IPS-экраны, что ещё можно понять — бюджетники же. Странно другое — хотя разрешение у 6 Pro выше, чем у 6i (FHD+ против HD+), его максимальная яркость и контрастность — ниже. Почему? Загадка!
|Realme 6i
|Realme 6 Pro
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|462/1,2 кд/м2
|413/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|1300:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|80%
|90%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,73
|3,75
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7900К
|7500К
Так-то экраны неплохие, особенно у 6 Pro — чёткость решает, да и IPS лично я люблю больше AMOLED. Но немножко сэкономили.
Впрочем, у Realme 6 Pro я обнаружил ещё одну странную проблему. Формально экран этого смартфона поддерживает HDR (расширенный динамический диапазон), но в реальности — нет. То есть, в приложении YouTube для HDR-роликов можно выбрать этот режим, но отображаться они будут с неприятной серой пеленой, которая появляется именно когда HDR-контент пытаются отобразить на SDR-дисплее. Отмечу, что у прошлогоднего Realme XT за те же деньги, что сейчас хотят за Realme 6 Pro, HDR был (и экран там был AMOLED).
Зато экран Realme 6 Pro поддерживает частоту обновления 90 Гц (если что, HDR тут не работает ни в 90 Гц, ни в 60 Гц). На мой взгляд, для серьёзного прироста плавности 90 Гц маловато, уж лучше тогда 120 Гц, тем не менее, небольшая разница чувствуется — и, в отличие от новинок Oppo, не только в интерфейсе, но и в браузере Chrome, а также в других приложениях.
Оба смартфона работают под управлением Android 10 с интерфейсом Realme UI 1.0. Вообще говоря, этот интерфейс как две капли воды похож на Color OS 7 у Oppo, более того, все прошлогодние Realme именно с Color OS в комплекте и шли. И даже представитель Realme утверждал, что нет смысла делать какой-то отдельный интерфейс.
Так что, тут вот и непонятно как-то получается: вроде как ничего принципиально своего пока не сделали, но назвали уже по-другому. Ну ладно, всё равно аналогичные модели Oppo дороже.
Производительность и автономность
Realme 6 Pro/6i — бюджетники, а потому и “железо” у них соответствующее. Qualcomm Snapdragon 720G у старшей модели и MediaTek Helio G80 у младшей. Производительности, вообще говоря, более чем достаточно у обеих моделей, в том числе у 6i, если вы только не имеете ничего против MediaTek. Но честно вам скажу — какие-то одинаковые штуки в интерфейсе нередко быстрее запускаются на… 6i. Не знаю, почему. Я вот настраивал, например, сканер отпечатков пальцев, прям одновременно на двух смартфонах нажимал кнопки (до, собственно, момента, когда нужно палец прикладывать) — и почему-то на 6i всё срабатывало быстрее и менюшки открывались раньше. Но в других местах быстрее был 6 Pro.
Всё это я к чему пишу… Какой-то существенной разницы на уровне работы с интерфейсом между 6i и 6 Pro нет. Различия в экране, ну и камере, но об этом чуть позже.
Ещё одно различие — время автономной работы. К сожалению, тут Realme 6 Pro показал себя с не очень хорошей стороны — например, он со своей 4300 мАч батарейкой работает даже меньше, чем Realme XT с 4000 мАч батарейкой. Правды ради, я тестировал 6 Pro с режимом дисплея 90 Гц — ну так а иначе зачем нам такой дисплей, правильно?
Но Realme 6i показал себя отлично, хотя ничего необычного там нет. Но обогнал предшественника, Realme 5, так что всё равно хоть какое-то развитие.
Buds Air
В комплекте со смартфонами нам на тестирование привезли также наушники Realme Buds Air, которые выполнены в стиле Apple Air Pods первого поколения. Зарядный кейс от наушников здесь чуть больше, чем у Apple, как и сами наушники, а зарядка производится через разъём USB-C.
Если поднести открытый чехол с наушниками к смартфону, то автоматического подключения, как у Apple, не происходит, однако фирменная иконка в настройках имеется. Так же, по крайней мере, на Realme 6 Pro, при подключении к наушникам возможна передача звука с кодеком AAC, что обеспечивает высокое качество воспроизведения.
В целом, по звуку особых претензий нет. Возможно, средних частот стоило поменьше сделать, но как мне кажется подобный форм-фактор наушников в целом делается для прослушивания музыки во время каких-нибудь пробежек или тренировок в спортзале. То есть, очень прям высокое качество не требуется, а широкому спектру воспроизводимых частот предпочитается возможность слышать, что происходит вокруг. Тем не менее, даже какие-то низкие частоты здесь есть, если слушать в тишине (как и в Air Pods от Apple, собственно). Конечно, мы знаем, что у фанатов Apple вот эти вот ушные финтифлюшки способны выдавать лучший в мире звук, но объективно хочешь слушать музыку качественно — возьми оголовные или, как минимум, внутриканальные наушники.
Из минусов отмечу, что в закрытом кейсе наушники могут остаться подключенными к смартфону и тогда звонок по умолчанию будет проходить именно на них, а не на динамик.
Камера
И Realme 6i, и Realme 6 Pro имеют по 4 модуля камеры, однако как и стоило ожидать, в Realme 6 Pro всё лучше. Во-первых, у него есть настоящий теле-объектив с оптическим 2х зумом, который действительно помогает рассмотреть больше деталей на снимке, чем просто на кропе с основной камеры. Поэтому и гибридный зум 5х здесь работает лучше, чем на 6i, и даже имеет какой-то смысл.
Во-вторых, и качество всех остальных модулей (сверхширика, макро, основной камеры) у 6 Pro выше и снимки на них лучше. А у селфи-камеры старшей модели также есть сверхширокоугольный модуль, что будет особенно полезно в групповых селфи.
Тем не менее, хочется посетовать, что несмотря на те же 64 мегапикселя в основном модуле, всё-таки общее качество снимков с Realme 6 Pro слегка уступает прошлогоднему Realme XT, который на старте продаж стоил ровно столько же. Правда, разницу не всегда легко обнаружить, да и когда она есть — она обычно не критичная. То есть, по качеству съёмки фото 6 Pro — это почти XT.
Что касается видео, что здесь всё примерно так же, если говорить именно о картинке, а не о звуке. То есть, Realme 6i хуже, чем 6 Pro, однако сам 6 Pro слегка не дотягивает до Realme XT.
А про звук я не зря упомянул. Тут у Realme снова случился странный казус — помните, я упоминал, что в Realme 5 (обычном) был NFC, а в Realme 5 Pro — не было? А ещё, что у Realme 6i выше запас яркости и контрастность экрана, чем у 6 Pro? Вот и со звуком на видеосъёмке та же беда примерно. Realme 6i пишет звук… Вполне сносно для своего позиционирования. Ветер в уличных съёмках хоть и ловится, но голос гораздо слышнее.
Однако у Realme 6 Pro на видеосъёмке звук просто ужасный. Низкие частоты отсутствуют полностью — их даже не вытянуть эквалайзером (я пытался). Ну невозможно вытянуть то, чего просто нет! Ради эксперимента я даже для своего видеоблога пробовал записать видео на Realme 6 Pro — с качеством картинки всё нормально, но со звуком пришлось долго возиться, чтобы его можно было слушать без содрогания. При этом, хороший звук на видеокамеру смартфона, в том числе, недорогого — это уже реальность и такое бывает.
Стоит также отметить, что в Realme 6 Pro видеосъёмка поддерживается в 1080/30, 1080/60 и 4K/30. При этом, в 1080/30 доступна стабилизация, которая действительно помогает делать видео стабильнее, но отсутствует зум. В 1080/60 воспроизведение постоянно как бы прерывается на мгновение — так было и в Realme XT, но тут хуже. В 4K/30 уже гораздо лучше, хотя присутствует типичное многим "китайцам" перенасыщение цветов (именно в 4К), но в данном случае это не так бросается в глаза.
Ночью однако ситуация меняется. В 4K/30 картинка хоть и приемлемая, но тут уже дёргается сам кадр. А вот в 1080/60 напротив получается плавно.
Конкуренты
|Realme 6i
|Samsung Galaxy M21
|Realme 6 Pro
|Xiaomi Redmi Note 8 Pro
|Операционная система
|Android 10 + Realme UI 1.0
|Android 10 + One UI 2.0
|Android 10 + Realme UI 1.0
|Android 10 + MIUI 11
|Экран
|6,5’’, 720x1600 пикс., 20:9, IPS, 270 ppi
|6,4’’, 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|6,6’’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 399 ppi
|6,53’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS, 395 ppi
|Процессор
|Mediatek Helio G80, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Exynos 9611, 4x Cortex-A73 2,3 ГГц + 4х Cortex-A53 1,7 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Mediatek Helio G90T, 2х Cortex-A76 2,05 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-M52 MC2
|Mali-G72 MP3
|Adreno 618
|Mali-G76 MC4
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Квадрокамера: 48 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 2 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,0
|Тройная камера: 48 Мп f/2,0 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (сенсор глубины) f/2,2, фронтальная: 20 Мп f/2,0
|Квадрокамера: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 12 Мп (теле) f/2,5 + 2 Мп (макро) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,1 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2
|Основная двойная: разрешение матрицы: 48 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2,2
|Аккумулятор
|5000 мАч
|6000 мАч
|4300 мАч
|4500 мАч
|Размеры
|164,4x75,4x9 мм
|159x75,1x8,9 мм
|163,8x75,8x8,9 мм
|161,4x76,4x8,8 мм
|Масса
|199 г
|188 г
|202 г
|200 г
|Цена
|15 тысяч рублей
|16 тысяч рублей
|23 тысячи рублей
|20 тысяч рублей
Samsung Galaxy M21
Как говорится, всё познаётся в сравнении. Если Realme 6i сравнить именно с Realme 6 Pro, то он выглядит даже внушительно: ну да, чуть хуже, но ведь и дешевле аж на четверть! Так-то неплохо, конечно, но если сравнить с Samsung Galaxy M21, то поводов для радости всё меньше. Производительность у Samsung чуть ниже, но автономность — в разы выше (M21 вообще наш текущий лидер по этому пункту), при этом экран Full-HD, да ещё и AMOLED. Камера же местами даже лучше, чем у Realme, а NFC тоже на месте. В общем, это какой-то уникальный случай, когда смартфон ААА-бренда за примерно те же деньги (тысяча рублей разница) лучше бюджетного “китайца”.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Что касается конкурента для Realme 6 Pro, то можно обратить внимание на Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Да, не совсем честно — смартфон-то не новый. Но увы, так вот получается, что китайцы в этом году расслабились и делают хуже, чем в прошлом. И это, кстати, не только Realme касается — не так давно я ругал Oppo Reno3 за то, что он хуже Reno2. Тем не менее, хотя у Xiaomi отсутствует зум 2х в камере, в остальном набор объективов и сенсоров почти такой же, как у Realme 6 Pro, а автономность всё-таки выше. Да, нет 90 Гц экрана, но как я уже сказал — это не такая уж большая разница. Зато у него IPS-матрица гораздо ярче.
Итого
Однозначное мнение по Realme 6i и Realme 6 Pro высказать сложно. С одной стороны — это всё ещё неплохие бюджетники, с другой — за те же деньги и, что самое удивительное, у того же производителя, можно найти вариант лучше, по крайней мере, для версии 6 Pro. И Xiaomi даже после подорожания серии Redmi 9/Note 9 всё-таки немного выгоднее.
Поэтому я не могу перестать вспоминать прошлогодний Realme XT. На старте продаж он стоил ровно столько же, сколько сейчас Realme 6 Pro — то есть, 20 тысяч рублей по предзаказу и 23 тысячи без скидок. При этом, в нём был AMOLED-экран с поддержкой HDR, сканер отпечатков пальцев в экране, а камера (и селфи, и основная) снимала всё-таки лучше, чем Realme 6 Pro. И хотя процессор там был чуть старее, автономность была выше. Поэтому, с одной стороны, Realme 6 Pro — весьма неплохая и интересная новинка. С другой — если вы, как я, не предпочитаете IPS-экраны, то Realme XT (или Xiaomi Mi 10 Lite, например) лучше почти во всём. Да и я, если честно, тоже предпочёл бы XT — из-за поддержки HDR и камеры. Разве что у Realme XT нет сверхширокоугольной селфи-камеры, но это можно пережить.
Что касается Realme 6i, то в целом он радует — и автономность приличная, и производительность неплохая, в наличии разъём USB-C и, что самое главное, модуль NFС, но камера всё же расстраивает. Неплохо, но не пропадает ощущение, что могло бы и лучше, пусть даже за 15 тысяч рублей. В конце концов, у Samsung же как-то получилось лучше, пусть и за 16 тысяч.