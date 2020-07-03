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Сегодня 15:06

Даже китайцы почти разучились делать хорошие недорогие смартфоны — осталось только два достойных производителя

Да и то с оговорками
Не согласны? Сейчас подсчитаем количество мёртвых и полумёртвых производителей хороших бюджетных китайских мобильников, и вы прочувствуете, насколько всё печально.

Итак,

  • Meizu уже года три как идёт ко дну и с 2018 года (когда сняли с выпуска M6 Note) ничего хорошего бюджетного не сделал.

  • LeEco быстро начали «за здравие» и быстро померли.

  • Финно-китайская Nokia чувствует себя очень плохо: «ще не вмерла», но уже на пути к этому.

  • ZTE, после того, как прогнулись ради снятия американских санкций (зря, санкции ввели вновь), выжили, но делают настолько «никакущие »смартфоны, что лучше бы умерли.

  • ASUS из бюджетных смартфонов самоликвидировался

  • Lenovo националистически рассудили, что «китайское для китайцев!» и в РФ свои смартфоны не продают.

  • Huawei и Honor были «дефабержированы» Гуглом и без Google-сервисов особого интереса не представляют. Да и процессоры умудряются ухудшаться из-за санкций.

  • Китайский хлам наподобие Blackview, Doogee, Elephone, и прочих Leagoo остался безнадёжным через задницу работающим разваливающимся в первые же месяцы китайским хламом. Хотя фанатики этих фирм обещали нам, что «ещё годик нужно потерпеть, а потом научатся собирать смартфоны качественно и будут нарасхват!».

  • Остаётся Xiaomi, которые понемногу переписывают цены в сторону увеличения в бюджетных моделях (и сразу в 2 раза подняли цену на свой бестолковый флагман 2020 года в сравнении с прошлогодней моделью), но всё равно лучшие из оставшихся. И...

  • Удачно «выстреливший» из родственных производителей «китайское, но слишком дорогое, нафиг так жить?» бренд Realme. По большому счёту, единственный производитель смартфонов из всего вышеуказанного списка, у которого нет проблем ни с процессорами, ни с Google, ни с поставками в Россию, но есть возможность конкурировать с Xiaomi в главном факторе — цене.

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Realme 6i

Но год от года ситуация меняется — например, если в своё время Honor 8X успешно конкурировал с Xiaomi Redmi Note 6 Pro, то это не значит, что Honor 9X настолько же удачно противопоставил себя Redmi Note 7. И если Realme C2 был лучше, чем Redmi 6, а Realme 5 и Realme 5 Pro были достойной альтернативой Redmi 7 и Redmi Note 7, то не факт, что в следующем году конкуренция будет серьёзной.

Потому что Realme 6i (замена Realme 5) и Realme 6 Pro резко подорожали. Но и Xiaomi в своих «старших бюджетниках» Redmi Note 9 Pro уехала далеко за 20 тысяч рублей. Как в этом всём разобраться и что стоит покупать? Это мы и будем выяснять в сегодняшнем обзоре Realme 2020 модельного года.

Внешний вид

Слева — Realme 6i, справа — Realme 6 Pro

Дизайн новых Realme остался в типично “опповском” стиле — Realme 6 Pro/6i легко перепутать и с Oppo Reno 3/3 Pro, и с Realme XT, и с некоторыми старыми моделями Oppo/Realme. При этом новые Oppo (A72, например) копируют дизайн Honor (View 30 Pro, который вышел ещё в прошлом году и с которого слизали внешность даже для Samsung S20).

А Xiaomi, которые в прошлом году украла дизайн Oppo Reno и сделала Redmi Note 8 Pro, но в Redmi 9 и Note 9 Pro наконец сделала оригинальный дизайн. А Карл у Клары украл кораллы... ох, ну нафиг всю эту Санта-Барбару.

Слева-направо: бюджетный Realme 6i, Realme 6 Pro среднего класса, младший флагман Realme XT

Оговорку «всё хорошо, но…» заслуживают и комплектные чехлы. Хорошо, что они есть (у многих конкурентов в комплекте их нет), но плохо, что они по-прежнему слишком толстые. Всё-таки Realme надо поработать над их эргономикой. Держать смартфоны Realme в чехле как-то даже неприятно. Все модели, не только новинки. Ощущения такие, будто несёшь в руке потёкшую от жары слабосолёную селёдку.

Стандартный чехол на Realme 6 Pro

Без чехла — намного удобнее.

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Realme 6i

На задней спинке Realme 6i расположился сканер отпечатков пальцев. Так было и у Realme 5/5 Pro, а вот в Realme XT сканер был под экраном. Тем не менее, у Realme 6 Pro всё вообще по-другому — там… сканер встроен в кнопку питания! Привет, Samsung. Но вообще, оба сканера работают шустро и точно.

Зелёный — Realme 6i, перламутровый — Realme 6 Pro

Смартфоны оборудованы разъёмами и USB-C, и 3,5-мм, что уже само по себе хорошо, но Realme пошли дальше и установили в оба смартфона модуль NFC!

Сверху — Realme 6i, снизу — Realme 6 Pro

Вообще говоря, в линейке ещё есть Realme 6 (просто шесть), и там все эти прелести тоже присутствуют. А между прочим, с пятой линейкой всё было не так просто: если у Realme 5 был NFC, то у Realme 5 Pro почему-то нет. В общем, для Google Pay в "шестёрках" уже нет преград.

Слева — Realme 6 Pro, справа — Realme 6i

Ну и спасибо производителю за правильный слот для симок и карты памяти. Тут можно поставить и две nano-SIM, и MicroSD впридачу.

Экран и интерфейс

И Realme 6i, и Realme 6 Pro имеют IPS-экраны, что ещё можно понять — бюджетники же. Странно другое — хотя разрешение у 6 Pro выше, чем у 6i (FHD+ против HD+), его максимальная яркость и контрастность — ниже. Почему? Загадка!

Realme 6iRealme 6 Pro
Максимальный уровень яркости (мин./макс.)462/1,2 кд/м2413/2 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1500:11300:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)80%90%
DeltaE (меньше = лучше)5,733,75
Гамма (идеальная — 2,2)2,22,3
Цветовая температура (идеальная = 6500K)7900К7500К

Так-то экраны неплохие, особенно у 6 Pro — чёткость решает, да и IPS лично я люблю больше AMOLED. Но немножко сэкономили.

Впрочем, у Realme 6 Pro я обнаружил ещё одну странную проблему. Формально экран этого смартфона поддерживает HDR (расширенный динамический диапазон), но в реальности — нет. То есть, в приложении YouTube для HDR-роликов можно выбрать этот режим, но отображаться они будут с неприятной серой пеленой, которая появляется именно когда HDR-контент пытаются отобразить на SDR-дисплее. Отмечу, что у прошлогоднего Realme XT за те же деньги, что сейчас хотят за Realme 6 Pro, HDR был (и экран там был AMOLED).

Зато экран Realme 6 Pro поддерживает частоту обновления 90 Гц (если что, HDR тут не работает ни в 90 Гц, ни в 60 Гц). На мой взгляд, для серьёзного прироста плавности 90 Гц маловато, уж лучше тогда 120 Гц, тем не менее, небольшая разница чувствуется — и, в отличие от новинок Oppo, не только в интерфейсе, но и в браузере Chrome, а также в других приложениях.

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Интерфейс Realme UI

Оба смартфона работают под управлением Android 10 с интерфейсом Realme UI 1.0. Вообще говоря, этот интерфейс как две капли воды похож на Color OS 7 у Oppo, более того, все прошлогодние Realme именно с Color OS в комплекте и шли. И даже представитель Realme утверждал, что нет смысла делать какой-то отдельный интерфейс.

Так что, тут вот и непонятно как-то получается: вроде как ничего принципиально своего пока не сделали, но назвали уже по-другому. Ну ладно, всё равно аналогичные модели Oppo дороже.

Производительность и автономность

Realme 6 Pro/6i — бюджетники, а потому и “железо” у них соответствующее. Qualcomm Snapdragon 720G у старшей модели и MediaTek Helio G80 у младшей. Производительности, вообще говоря, более чем достаточно у обеих моделей, в том числе у 6i, если вы только не имеете ничего против MediaTek. Но честно вам скажу — какие-то одинаковые штуки в интерфейсе нередко быстрее запускаются на… 6i. Не знаю, почему. Я вот настраивал, например, сканер отпечатков пальцев, прям одновременно на двух смартфонах нажимал кнопки (до, собственно, момента, когда нужно палец прикладывать) — и почему-то на 6i всё срабатывало быстрее и менюшки открывались раньше. Но в других местах быстрее был 6 Pro.

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Всё это я к чему пишу… Какой-то существенной разницы на уровне работы с интерфейсом между 6i и 6 Pro нет. Различия в экране, ну и камере, но об этом чуть позже.

Ещё одно различие — время автономной работы. К сожалению, тут Realme 6 Pro показал себя с не очень хорошей стороны — например, он со своей 4300 мАч батарейкой работает даже меньше, чем Realme XT с 4000 мАч батарейкой. Правды ради, я тестировал 6 Pro с режимом дисплея 90 Гц — ну так а иначе зачем нам такой дисплей, правильно?

Но Realme 6i показал себя отлично, хотя ничего необычного там нет. Но обогнал предшественника, Realme 5, так что всё равно хоть какое-то развитие.

Buds Air

В комплекте со смартфонами нам на тестирование привезли также наушники Realme Buds Air, которые выполнены в стиле Apple Air Pods первого поколения. Зарядный кейс от наушников здесь чуть больше, чем у Apple, как и сами наушники, а зарядка производится через разъём USB-C.

Realme Buds Air и Realme 6 Pro

Если поднести открытый чехол с наушниками к смартфону, то автоматического подключения, как у Apple, не происходит, однако фирменная иконка в настройках имеется. Так же, по крайней мере, на Realme 6 Pro, при подключении к наушникам возможна передача звука с кодеком AAC, что обеспечивает высокое качество воспроизведения.

В целом, по звуку особых претензий нет. Возможно, средних частот стоило поменьше сделать, но как мне кажется подобный форм-фактор наушников в целом делается для прослушивания музыки во время каких-нибудь пробежек или тренировок в спортзале. То есть, очень прям высокое качество не требуется, а широкому спектру воспроизводимых частот предпочитается возможность слышать, что происходит вокруг. Тем не менее, даже какие-то низкие частоты здесь есть, если слушать в тишине (как и в Air Pods от Apple, собственно). Конечно, мы знаем, что у фанатов Apple вот эти вот ушные финтифлюшки способны выдавать лучший в мире звук, но объективно хочешь слушать музыку качественно — возьми оголовные или, как минимум, внутриканальные наушники.

Из минусов отмечу, что в закрытом кейсе наушники могут остаться подключенными к смартфону и тогда звонок по умолчанию будет проходить именно на них, а не на динамик.

Камера

И Realme 6i, и Realme 6 Pro имеют по 4 модуля камеры, однако как и стоило ожидать, в Realme 6 Pro всё лучше. Во-первых, у него есть настоящий теле-объектив с оптическим 2х зумом, который действительно помогает рассмотреть больше деталей на снимке, чем просто на кропе с основной камеры. Поэтому и гибридный зум 5х здесь работает лучше, чем на 6i, и даже имеет какой-то смысл.

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Съёмка на камеру Realme 6i

Во-вторых, и качество всех остальных модулей (сверхширика, макро, основной камеры) у 6 Pro выше и снимки на них лучше. А у селфи-камеры старшей модели также есть сверхширокоугольный модуль, что будет особенно полезно в групповых селфи.

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Селфи-камера Realme 6i

Тем не менее, хочется посетовать, что несмотря на те же 64 мегапикселя в основном модуле, всё-таки общее качество снимков с Realme 6 Pro слегка уступает прошлогоднему Realme XT, который на старте продаж стоил ровно столько же. Правда, разницу не всегда легко обнаружить, да и когда она есть — она обычно не критичная. То есть, по качеству съёмки фото 6 Pro — это почти XT.

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Камера Realme 6i

Что касается видео, что здесь всё примерно так же, если говорить именно о картинке, а не о звуке. То есть, Realme 6i хуже, чем 6 Pro, однако сам 6 Pro слегка не дотягивает до Realme XT.

А про звук я не зря упомянул. Тут у Realme снова случился странный казус — помните, я упоминал, что в Realme 5 (обычном) был NFC, а в Realme 5 Pro — не было? А ещё, что у Realme 6i выше запас яркости и контрастность экрана, чем у 6 Pro? Вот и со звуком на видеосъёмке та же беда примерно. Realme 6i пишет звук… Вполне сносно для своего позиционирования. Ветер в уличных съёмках хоть и ловится, но голос гораздо слышнее.

Однако у Realme 6 Pro на видеосъёмке звук просто ужасный. Низкие частоты отсутствуют полностью — их даже не вытянуть эквалайзером (я пытался). Ну невозможно вытянуть то, чего просто нет! Ради эксперимента я даже для своего видеоблога пробовал записать видео на Realme 6 Pro — с качеством картинки всё нормально, но со звуком пришлось долго возиться, чтобы его можно было слушать без содрогания. При этом, хороший звук на видеокамеру смартфона, в том числе, недорогого — это уже реальность и такое бывает.

Стоит также отметить, что в Realme 6 Pro видеосъёмка поддерживается в 1080/30, 1080/60 и 4K/30. При этом, в 1080/30 доступна стабилизация, которая действительно помогает делать видео стабильнее, но отсутствует зум. В 1080/60 воспроизведение постоянно как бы прерывается на мгновение — так было и в Realme XT, но тут хуже. В 4K/30 уже гораздо лучше, хотя присутствует типичное многим "китайцам" перенасыщение цветов (именно в 4К), но в данном случае это не так бросается в глаза.

Ночью однако ситуация меняется. В 4K/30 картинка хоть и приемлемая, но тут уже дёргается сам кадр. А вот в 1080/60 напротив получается плавно.

Конкуренты

Realme 6iSamsung Galaxy M21Realme 6 ProXiaomi Redmi Note 8 Pro
Операционная системаAndroid 10 + Realme UI 1.0Android 10 + One UI 2.0Android 10 + Realme UI 1.0Android 10 + MIUI 11
Экран6,5’’, 720x1600 пикс., 20:9, IPS, 270 ppi6,4’’, 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi6,6’’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 399 ppi6,53’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS, 395 ppi
ПроцессорMediatek Helio G80, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцExynos 9611, 4x Cortex-A73 2,3 ГГц + 4х Cortex-A53 1,7 ГГцQualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцMediatek Helio G90T, 2х Cortex-A76 2,05 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
ГрафикаMali-M52 MC2Mali-G72 MP3Adreno 618Mali-G76 MC4
Оперативная память4 Гбайт4 Гбайт8 Гбайт8 Гбайт
Накопитель128 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
КамерыКвадрокамера: 48 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 2 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,0Тройная камера: 48 Мп f/2,0 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (сенсор глубины) f/2,2, фронтальная: 20 Мп f/2,0Квадрокамера: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 12 Мп (теле) f/2,5 + 2 Мп (макро) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,1 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2Основная двойная: разрешение матрицы: 48 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2,2
Аккумулятор5000 мАч6000 мАч4300 мАч4500 мАч
Размеры164,4x75,4x9 мм159x75,1x8,9 мм163,8x75,8x8,9 мм161,4x76,4x8,8 мм
Масса199 г188 г202 г200 г
Цена15 тысяч рублей16 тысяч рублей23 тысячи рублей20 тысяч рублей

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21

Как говорится, всё познаётся в сравнении. Если Realme 6i сравнить именно с Realme 6 Pro, то он выглядит даже внушительно: ну да, чуть хуже, но ведь и дешевле аж на четверть! Так-то неплохо, конечно, но если сравнить с Samsung Galaxy M21, то поводов для радости всё меньше. Производительность у Samsung чуть ниже, но автономность — в разы выше (M21 вообще наш текущий лидер по этому пункту), при этом экран Full-HD, да ещё и AMOLED. Камера же местами даже лучше, чем у Realme, а NFC тоже на месте. В общем, это какой-то уникальный случай, когда смартфон ААА-бренда за примерно те же деньги (тысяча рублей разница) лучше бюджетного “китайца”.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Что касается конкурента для Realme 6 Pro, то можно обратить внимание на Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Да, не совсем честно — смартфон-то не новый. Но увы, так вот получается, что китайцы в этом году расслабились и делают хуже, чем в прошлом. И это, кстати, не только Realme касается — не так давно я ругал Oppo Reno3 за то, что он хуже Reno2. Тем не менее, хотя у Xiaomi отсутствует зум 2х в камере, в остальном набор объективов и сенсоров почти такой же, как у Realme 6 Pro, а автономность всё-таки выше. Да, нет 90 Гц экрана, но как я уже сказал — это не такая уж большая разница. Зато у него IPS-матрица гораздо ярче.

Итого

Однозначное мнение по Realme 6i и Realme 6 Pro высказать сложно. С одной стороны — это всё ещё неплохие бюджетники, с другой — за те же деньги и, что самое удивительное, у того же производителя, можно найти вариант лучше, по крайней мере, для версии 6 Pro. И Xiaomi даже после подорожания серии Redmi 9/Note 9 всё-таки немного выгоднее.

Поэтому я не могу перестать вспоминать прошлогодний Realme XT. На старте продаж он стоил ровно столько же, сколько сейчас Realme 6 Pro — то есть, 20 тысяч рублей по предзаказу и 23 тысячи без скидок. При этом, в нём был AMOLED-экран с поддержкой HDR, сканер отпечатков пальцев в экране, а камера (и селфи, и основная) снимала всё-таки лучше, чем Realme 6 Pro. И хотя процессор там был чуть старее, автономность была выше. Поэтому, с одной стороны, Realme 6 Pro — весьма неплохая и интересная новинка. С другой — если вы, как я, не предпочитаете IPS-экраны, то Realme XT (или Xiaomi Mi 10 Lite, например) лучше почти во всём. Да и я, если честно, тоже предпочёл бы XT — из-за поддержки HDR и камеры. Разве что у Realme XT нет сверхширокоугольной селфи-камеры, но это можно пережить.

Что касается Realme 6i, то в целом он радует — и автономность приличная, и производительность неплохая, в наличии разъём USB-C и, что самое главное, модуль NFС, но камера всё же расстраивает. Неплохо, но не пропадает ощущение, что могло бы и лучше, пусть даже за 15 тысяч рублей. В конце концов, у Samsung же как-то получилось лучше, пусть и за 16 тысяч.

Останови меня!