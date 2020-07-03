Даже китайцы почти разучились делать хорошие недорогие смартфоны — осталось только два достойных производителя

Но год от года ситуация меняется — например, если в своё время Honor 8X успешно конкурировал с Xiaomi Redmi Note 6 Pro, то это не значит, что Honor 9X настолько же удачно противопоставил себя Redmi Note 7. И если Realme C2 был лучше, чем Redmi 6, а Realme 5 и Realme 5 Pro были достойной альтернативой Redmi 7 и Redmi Note 7, то не факт, что в следующем году конкуренция будет серьёзной.

Потому что Realme 6i (замена Realme 5) и Realme 6 Pro резко подорожали. Но и Xiaomi в своих «старших бюджетниках» Redmi Note 9 Pro уехала далеко за 20 тысяч рублей. Как в этом всём разобраться и что стоит покупать? Это мы и будем выяснять в сегодняшнем обзоре Realme 2020 модельного года.