Samsung Galaxy Note20 глупо сравнивать с остальными смартфонами. И дело не в том, лучше он или хуже

Революцию вам, товарищи, никто не обещал. Да, Galaxy Note20 — это лениво модифицированные смартфоны серии Galaxy S20, только подобным образом Samsung преподносит линейку Note уже пять лет подряд. Если Galaxy Note 4 и Galaxy S5 в 2014 году отличались радикально, то Galaxy Note 5 и Galaxy S6 edge+ были одними и теми же матрёшками в разных корпусах (один со стилусом, другой без). Если вы заметили эту тенденцию только спустя пять лет и начали ныть в 2020 в стиле «маловато инноваций», лучше даже не начинайте — караван идёт слишком давно и успешно (иначе бы Galaxy Note вымер уже давно как класс), чтобы просить от него чего-нибудь сверхъестественного.

Покупать или нет? Если смартфон нужен для деловых задач и стилус будет использоваться полным ходом, а завышенные цены вы принимаете как необходимую жертву за «лучший в мире смартфон для бизнесменов», покупайте. Даже при всех перечисленных недостатках (за что меня возненавидят в российском представительстве Samsung) плохими эти смартфоны не назовёшь — у них и с завышенными ценами почти конкурентов по качеству камер и дисплеев, например. Особенно в год, когда из китайцев только Huawei и Honor срезают цены (и то от безвыходности, чтобы продать мобильники без Google-сервисов), а остальные выкатывают флагманы за 70+ тысяч рублей с девизом «жрите, что дают!».

Если у вас каждая копейка на счету, прошлогодние Note10 и Note10+ при их просевших ценах будут предпочтительнее — сейчас, когда цены на смартфоны серий Note10 и Note20 отличаются на 30+ тысяч рублей, переплата неоправданно высокая. Когда будут отличаться на 20 тысяч, уже можно будет задуматься о покупке. На 15 тысяч — покупать, конечно, потому что переплата будет того стоить.

А без нужды в стилусе Galaxy Note вам не нужны ни в каком поколении и ни в каком виде (серия S20 дешевле и прекрасно их заменяет). И об этом я предупредил вас в самом начале статьи.