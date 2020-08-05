Samsung Galaxy Note20 глупо сравнивать с остальными смартфонами. И дело не в том, лучше он или хуже
Тебе нужен стилус или нет?
Только это важно. Всё остальное — словоблудие обзорщиков, которым либо наплевать, «о чём петь», либо им платят в зависимости от количества текста в обзоре. Я тоже тот ещё графоман, поэтому вынес суть в начало текста.
Итак, ещё раз — нужна ли тебе, читатель, цифровая ручка/указка/пульт ДУ в корпусе мобильника на регулярной основе?
И всё! Ответ на этот вопрос автоматически отвечает и на вопросы «а стоит ли покупать Galaxy Note20 или Note20 Ultra при их цене?» и «стоит ли выбрать Note вместо какого-нибудь другого флагманского смартфона?». Если не нужен стилус — проходите мимо, потому что в остальных аспектах это просто Galaxy S20+ и S20 Ultra, которые вам пытаются впарить во второй раз и продать втридорога. Конкуренты? О них поговорим ниже (мне не платят за количество текста, я просто графоман и хочу выговориться).
Но если вы находите стилус полезным для себя и хотите «максимальный» смартфон с этой функцией — брать конечно!
Что делать тем, кто не определился? Читайте текст дальше:
|Смартфон
|Samsung Galaxy Note20
|Samsung Galaxy Note20 Ultra
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Экран
|6,7”, 2400x1080, AMOLED, 393 ppi
|6,9”, 3200x1440, AMOLED, 60 Гц (доступны 120 Гц в разрешении FHD+)
|Процессор
|Exynos 990, 8 ядер (2x M5 2,73 ГГц + 2x Cortex-A76 2,5 ГГц + 4x Cortex-A55 2,0 ГГц)
|Exynos 990, 8 ядер (2x M5 2,73 ГГц + 2x Cortex-A76 2,5 ГГц + 4x Cortex-A55 2,0 ГГц)
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Mali-G77 MP11
|Оперативная память
|8 ГБ
|8 ГБ (LTE)/12 ГБ (5G)
|Постоянная память
|256 ГБ
|256 ГБ (LTE)/512 ГБ (5G), слот microSD
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G (в старшей версии), 4G, 3G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная 12 Мп, диафрагма f/1.8, размер сенсора 1/1.76”, размер пикселя 1.8 мкм, оптическая стабилизация
|основная 108 Мп, диафрагма f/1.8, размер сенсора 1/1.33”, оптическая стабилизация, лазерный автофокус
|съёмка видео 7680x4320 24 к/с, 3840x2160 60 к/с, 1280x720 960 к/с
|съёмка видео 7680x4320 24 к/с, 3840x2160 60 к/с, 1280x720 960 к/с
|дополнительная телефото (зум-камера): 64 Мп, оптический зум 3x, диафрагма f/2.0, размер сенсора 1/1.7”, оптическая стабилизация
|дополнительная телефото (зум-камера): 12 Мп, оптический зум 5x, диафрагма f/3.0, размер пикселя 1.0 мкм, оптическая стабилизация
|дополнительная свершхирокоугольная: 12 Мп, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/2.55”, размер пикселя 1.4 мкм
|дополнительная свершхирокоугольная: 12 Мп, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/2.55”, размер пикселя 1.4 мкм
|фронтальная: 10 Мп, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/32”, размер пикселя 1.22 мкм
|фронтальная: 10 Мп, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/32”, размер пикселя 1.22 мкм
|Аккумулятор
|4300 мАч, несъемный, быстрая зарядка 45 Вт
|4500 мАч, несъемный, быстрая зарядка 45 Вт
|Размеры
|161.6x75,2x8,3мм
|164.8x77.2x8.1 мм
|Масса
|195 г
|208 г
|Цена на момент публикации
|80 тысяч рублей
|120 тысяч рублей
Деловая колбаса
Колбаса, надо сказать, и вправду, невпихуемая — ходишь с чем-то по габаритам близким к школьному пеналу или пультом от телевизора 1990-х годов. Ни нагнуться, если смартфон в кармане (приходится выкладывать его, чтобы завязать шнурки), ни дотянуться пальцами одной руки без перехватывания до отдалённых пунктов меню.
Но я сделал этот параграф не для нытья о габаритах, а чтобы рассказать об улучшениях в «бизнес-функциях», ради которых Samsung и городит смартфон со стилусом вдобавок к «такому же, но без стилуса» Galaxy S20+/S20 Ultra.
- Более чувствительный стилус. С мутной формулировкой «при запуске», но тем не менее: 26 миллисекунд вместо 42 мс, как это было у Galaxy Note 10. И время отклика (тоже при запуске — чёртовы маркетологи) у Note20 в сравнении с Note 10 на 60%, а у Note20 Ultra в сравнении с Note 10+ — на 80%.
Что это даёт на практике? Когда прикладываешь стилус к дисплею, чтобы начать писать, исчезает заминка, в которую смартфон такой «ой, пажжи, я думал, ты снова пальцем коснёшься, а ты стилусом… во, нарисовал, и теперь боеготовен!».
Когда-нибудь печатали текст на маломощном компьютере? С ощущением, когда набираете первые буквы, то он «тупит» и не сразу их прорисовывает, а потом уже как по маслу? Вот примерно с этим эффектом, только от касания стилусом, боролся Samsung в Note20. Главное и самое полезное нововведение в смартфоне.
- Подпись документов PDF и др. со стилуса, заметки в текстах и на картинках. Вам может и даром не надо, а мы, офисный планктон-обзорщики, когда сидели на удалённой работе, подписывали кучу документов «я согласен с удалённой работы с 1 апреля по 1 мая», или «обязуюсь не разглашать информацию о вашем сpаном никому не нужном смартфоне до снятия эмбарго» в электронном виде.
И это, честно говоря, боль — с обычного смартфона без стилуса подпись получается огромными каракулями, будто я рисовал сосиской или… ну, вы поняли. С компьютера и мыши — лучше, но вот стрелять в голову в играх мышью получается хорошо, а изобразить свою же подпись из паспорта мышью не очень получается.
В Note20 (обеих моделях) всё это гораздо удобнее — можно, например, каждый день подписывать идиотские законопроекты, свои признания в харрасменте или что там ещё сегодня модно у москвичей?
- Жесты управления стилусом. Три из них заменяют обычные Android-клавиши (назад, домой, недавние приложения), и ещё два — самсунговские фишки (запись экрана и Smart Select — меню выделения чего-нибудь на экране и рисования/копирования/скриншота этой части). С одной стороны, если смартфон лежит на столе, а ты со стилусом склонился над ним, глупо не нажимать пальцами на экран вместо этих извращений. И даже аргумент, что у тебя руки испачканы в курице-гриль, не в счёт — стилус пачкать тоже чревато, да и дорогой он.
Но если принимать во внимание, что стилус в Galaxy Note20 работает на расстоянии до 10 метров, то получается полноценный пульт ДУ — можно листать презентацию, смотреть видео и переключаться между приложениями на внешнем экране, пока смартфон валяется «где-то там».
- Диктофон с возможностью вести заметки — во время проигрывания записи они будут всплывать в те секунды, в которые вы их нарисовали. Например, записываю звук на презентации Samsung, маркетолог говорит «наш Exynos 990 великолепно приспособлен к самым требовательным играм на Android!», и в этот момент записываю стилусом «врёт, козлина». Потом, когда буду слушать весь доклад, эта заметка всплывёт на экране именно в ту секунду, когда я её записал. Удобно!
Синхронизация заметок Samsung с Microsoft OneNote (Outlook). Тоже очень полезно — если обычно сервисы Самсунга были просто гвоздями прибиты в оболочку, а дальше уже твои проблемы, как с компьютера поглядеть то, что на телефоне наваял, то теперь всё это будет подтягиваться по уму, с резервными копиями и автоматически.
Заметки можно превратить в слайды PowerPoint или документы Word. Это очень круто и удобно — в своё время было «сбычием всех мечт» владельцев коммуникаторов на Windows Mobile 5 или смартфонов на Symbian 9.x, но даже современные смартфоны без стилуса не позволяют так удобно работать с документами «на коленке».
Можно направлять «слух» смартфона во время записи видео. Вперёд или назад, например. Если на утреннике снимаете, как поёт ваш малыш, а сзади болтают и ржут какие-нибудь козлы (родители других малышей, например), берёте и фокусируете улавливание звука при записи видео на смартфон на передней части — станет лучше.
Отображение экрана смартфона на компьютере с Windows и полное управление. Было ещё в S10, но актуально и сейчас. И режим «заменителя системного блока компьютера», то есть DeX, когда смартфон подключается к телевизору и работает в режиме компа с мышью и клавиатурой без проводов, тоже остался неизменным. Напоминаю только потому, что многие забывают о том, что такое в смартфоне вообще есть.
Более мощная зарядка. Нюансов сразу несколько: во-первых, теперь у «просто Note20» есть поддержка зарядки мощностью 45 Вт — в прошлом поколении 45 Вт полагалось для Note10+, а Note10 довольствовался 25 Вт.
Во-вторых, теперь с 0% до 50% смартфон заряжается за полчаса — в сравнении с китайцами это смехотворное «достижение», но смартфоны Samsung ещё никогда не заряжались настолько быстро. Да и Huawei с его P40 Pro, а ещё Xiaomi с Mi 10 предлагают примерно то же самое.
И, это субъективно, конечно, но самсунговская быстрая зарядка — самая безопасная быстрая зарядка. Хотя бы потому, что после того, как Galaxy Note 7 в 2017 году массово взрывался во время подзарядки, Samsung стал самым осторожным и параноидально бдительным производителем в этом вопросе.
С третьей же стороны, Galaxy Note 10+ за полчаса заряжался с 0% до… 64% — посмотрите и убедитесь со своим аккумулятором на 4300 мАч. Поэтому 50% за те же полчаса у Note20 Ultra с 4500 мАч выглядят если не шагом назад, то уж точно не прорывом.
А вот Note10 (стандартный), хоть и тоже заряжался до 50% за полчаса, но он «набирал» 1750 мАч, а Note20 за это же время восполняет уже 2150 мАч. Почти на четверть быстрее, тут прогресс не оспоришь.
- Клавиши громкости и питания вернули обратно на правую сторону (в Note10 они были слева). Якобы «для единого дизайна всех флагманов», но на самом деле потому, что покупателям было неудобно и они ругались.
Ну и… всё! На этом уникальные новшества именно Note 20 заканчиваются и можно говорить «а всё остальное — как в S20+ и S20 Ultra».
Скажете, мало? Но конкурентов-то, если брать смартфоны со стилусом, нет! Есть, конечно, LG Stylo 6, но это беспощадный хлам с характеристиками уровня Xiaomi за 9 тысяч рублей, только за 20 тысяч рублей, ещё медленнее, с паршивыми камерами, да и в наших краях не продаётся.
Смартфоны поколения Note20 против Note10
В общем, в амплуа смартфона для бизнесменов Note20 конкурирует только с Note10. И вот что получается:
|Ключевые характеристики Galaxy Note20
|Что изменилось в сравнении с Note10
|Дисплей
|Намного крупнее (6.7” вместо 6.3”), но в остальном примерно такой же
|Камера в фото
|Детализация прежняя, цветопередача чуть натуральнее. Есть оптический (без потерь в качестве) зум 3x, а был всего 2x
|Камера в видео
|В 1080p/4K качество съёмки такое же. Теперь есть 8K — очень чёткое, но бестолковое во всё остальном (автофокус дёргается, стабилизации нет и всё прыгает, 24 кадра вместо 30 и эффект «пьяной камеры» из-за этого, максимум 5 минут записи, меньше угол обзора)
|Стилус
|По автономности и дальности работы не изменился, но рисовать стало приятнее
|Автономность
|В теории должна увеличиться значительно (аккумулятор ёмкостью 4300 мАч вместо 3500 мАч), но Galaxy S20+ (4500 мАч) разряжается почти так же быстро, как S10 (3400 мАч), так что особо не надейтесь
|Процессор
|В приложениях быстрее примерно на 20%, в играх… медленнее процессора из Note 10 (Exynos 990 склонен к перегреву и сбрасывает мощность, чтобы не сгореть и привести температуру в норму)
|Зарядка
|Намного быстрее по проводу, беспроводная — почти то же самое, что и было
Короче говоря, новый смартфон работает немного дольше, фотографирует немного лучше и не «тормозит» там, где уже начал «тормозить» старый. У iPhone подобные изменения были при переходе от iPhone 6 к 6s, например. Стоит ли брать Note20 после Note10? Если скорость работы устраивает, а аккумулятор не износился в лоскуты, вряд ли — изменений на копейку (за которую ваш старый смартфон Самсунг выкупит по trade-in), разница в цене — существенная.
Что выбрать при покупке «полноценного» (а не этих ваших Note Lite) смартфона со стилусом? В абсолюте Note20 лучше, но в сравнении с Note10 доплачивать за него свыше 10-12 тысяч рублей (примерно настолько набежало изменений) — безумие. Окей, если хочется, чтобы «душа пела», можно взять Note20 с переплатой в 15 тысяч относительно Note10. Но не больше.
А теперь то же самое про Note20 Ultra:
|Ключевые характеристики Galaxy Note20 Ultra
|Что изменилось в сравнении с Note10+
|Дисплей
|На 25% ярче, чем был в «десятке» (непонятно, в ручном или авто-режиме). Есть возможность включить 120 Гц и повысить скорость прорисовки картинки (грубо говоря)
|Камера в фото
|Днём без зума почти то же самое (иногда незначительно лучше цветопередача у Note20 Ultra), зум, размытие фона и ночные снимки всегда лучше у Note20 Ultra.
|Камера в видео
|В 1080p лучше снимает Note20 Ultra, в 4K 60 к/с днём качество съёмки одинаковое, ночью лучше Note20 Ultra, в режиме Super Steady (доп.стабилизация) лучше Note10+
|Стилус
|По автономности и дальности работы не изменился, но рисовать стало приятнее
|Автономность
|Либо одинаковая, либо проигрывает Note20 Ultra (больше дисплей, прожорливее процессор, в режиме 120 Гц дисплей кушает ещё больше обычного)
|Процессор
|В приложениях быстрее примерно на 20%, в играх… медленнее процессора из Note 10 (Exynos 990 склонен к перегреву и сбрасывает мощность, чтобы не сгореть и привести температуру в норму)
|Память
|В Note20 Ultra есть слот для карт памяти microSD (по заявкам трудящихся), которого нет у Note10+
|Зарядка
|То же самое, что и было
Итак, Note20 Ultra в России стоит 120 тысяч рублей. То есть вы переплачиваете 45 тысяч за смартфон, в котором лучше дисплей и камера, лучше стилус и не тормозят приложения, если загадить ими память «на все деньги», но не выигрываете ни в автономности, ни в скорости зарядки, ни в чём-либо ещё.
Вместо совета, что выбрать, вспоминается вот чего:
Это я к тому, что если вы блогер-инфлюенсер-миллионер, бизнесмен, который хочет максимально крутой смартфон для работы или программист с бешеным доходом в долларах, то
вы не читаете наш сайт такая разница в цене вас не остановит. Тем более, как я уже сказал, прямых конкурентов у Note20 Ultra нет и не будет.
А если вы такой же простой россиянин-неудачник, как я, то прибавлять к цене Note10+ стоимость китайского флагмана (Xiaomi Poco F2 Pro или Huawei P30 Pro) ради нескольких улучшенных характеристик вряд ли станете, даже если я сейчас навешаю вам лапши на уши о «богоподобных» ощущениях от обладания таким смартфоном.
В сравнении со смартфонами Samsung без стилусов
Если мы не обращаем внимание на стилус и смотрим только на базовые характеристики, получаем вот таких конкурентов среди Самсунгов:
|Конкурент для Note20 — Galaxy S20+
|Преимущества S20+ над Note20
|- Намного более качественный дисплей (1440p вместо 1080p, возможность работы в режиме 120 Гц)
|- Ниже цена (50 тысяч рублей на «сером» рынке, 60 тысяч — в официальной рознице), хотя изначально смартфон стоил 75-85 тысяч, наравне с Note20
|- Чуть более ёмкий аккумулятор (4500 мАч против 4300 мАч)
|Преимущества Note20 над S20+
|- Классный и полезный (для многих) стилус
|- Быстрее заряжается
|- Оптический зум 3x, а не 2x
|- Автономность не хуже, а зачастую чуть лучше (120 Гц-дисплей вещь прожорливая)
По остальным параметрам это одинаковые смартфоны.
И, наконец:
|Конкурент для Note20 Ultra — Galaxy S20 Ultra
|Преимущества S20 Ultra над Note20 Ultra
|- Радикально дешевле при аналогичных характеристиках (за исключением стилуса), больше вариантов с разным объёмом памяти. От 70 тысяч в «серой» рознице и 85 в официальной против 120 тысяч за Note20 Ultra
|- Лучше селфи-камера
|- Чуть лучше автономность (аккумулятор 5000 мАч вместо 4500 мАч)
|Преимущества Note20 Ultra над S20 Ultra
|- Более прочный корпус (Gorilla Glass 7 Victus спереди и сзади)
|- Лазерный автофокус в основной тыльной камере (быстрее наводится на объекты вблизи)
|- Крутой функциональный стилус
|- Немного эксклюзивных программных «фишек»
В сравнении со смартфонами других производителей
Даже в «кастрированном» (без Google-сервисов) состоянии самым близким конкурентов для Samsung Galaxy Note20 Ultra остаётся Huawei P40 Pro+ — тоже супер-дорогой смартфон, но уже под китайским соусом. И со спецскидкой для России относительно Европы (цена в 100 тысяч рублей вместо европейских 112 за эту же модель).
|Конкурент для Note20 Ultra — Huawei P40 Pro Plus
|Преимущества Note20 Ultra над P40 Pro Plus
|- Стилус
|- Поддержка карт памяти microSD
|- Есть Google-сервисы и потенциальная возможность прошить «чистый» Android без оболочки Samsung
|- 120 Гц в дисплее всё-таки бодрее по времени отклика, чем 90 Гц
|- Есть стабилизация видео в 4K при 60 к/с
|- Более широкий угол и лучше цветопередача у сверхширокоугольной камеры
|- Более качественный зум при видеозаписи
|- Автофокус быстрее наводится на объекты вблизи
|- Стереодинамики (у Huawei динамик один) с более качественным звучанием
|- Выше максимальная яркость дисплея в авто-режиме
|Преимущества P40 Pro+ над Note20 Ultra
|- Лучше автономность
|- Выше производительность в играх
|- Более качественные фото ночью
|- Намного лучше оптический зум (приближение без потери качества) в фото
|- Селфи-камера фотографирует лучше (особенно ночью)
|- Выше яркость дисплея в ручном режиме
|- Ниже цена
Когда Самсунг соревнуется не с Самсунгом, сравнение внезапно становится сложнее — если отбросить «расовую ненависть» к процессорам Exynos (если вы вдруг не знали, сейчас ненавидеть процессоры Samsung стало модно — многие YouTube-блогеры с этой волны кормятся просмотрами), смартфоны очень близки. Samsung удобнее для видеосъёмки и просмотра/прослушивания видео, Huawei впереди по качеству фото.
С конкурентами для Galaxy Note20, если уйти от Huawei и его «дочки» Honor 30 Pro+, как-то всё негусто: Sony Xperia 1 Mark II была бы крутым конкурентом, но она частично лучше и настолько же дороже, iPhone 11 Pro 64 ГБ за 80 тысяч — «нафиг так жить?», да и его скоро на пенсию отправят. Oppo Find X2 со своей унылой 48 Мп-камерой за 73 тысячи рублей ни в борщ, ни в Красную Армию. Остаётся ненавидимый фанатами, но сам по себе неплохой Xiaomi Mi 10 – настолько же избыточно дорогой, как и Galaxy Note20, так что битва на равных:
|Конкурент для Note20 — Xiaomi Mi 10
|Преимущества Note20 над Mi 10
|- Стилус
|- Более качественные камеры
|- Две полноценные SIM (у официального Xiaomi только одна)
|- Водозащита
|Преимущества Mi 10 над Note20
|- Намного лучше автономность
|- Выше производительность как в играх, так и в приложениях
|- Дисплей 90 Гц
|- Намного ниже цена в «серой» рознице (Xiaomi можно купить за 45 тысяч рублей, Samsung Note20 дешевле 70 тысяч не найдёшь)
Так себе сравнение, согласен. Но Honor 30 Pro+ тоже уступил бы в сравнении камер, как минимум, в качестве видеозаписи (но точно был бы лучше в ночном фото), да и стереодинамиков, в отличие от Mi 10, у него нет… и гугл-сервисы, опять же…
Короче говоря, если по производительности, автономности, и даже дисплею (потому что в Note20 он 60 Гц и FHD+) конкурентов найти можно, то с этим же набором + сопоставимыми по качеству камерами снова вырисовывается Huawei P40 Pro (уже стандартный, а не Pro+) и… побеждает. Но проигрывает в «стилусных-документных дисциплинах, само собой).
Стоит ли покупать новые Note20?
Революцию вам, товарищи, никто не обещал. Да, Galaxy Note20 — это лениво модифицированные смартфоны серии Galaxy S20, только подобным образом Samsung преподносит линейку Note уже пять лет подряд. Если Galaxy Note 4 и Galaxy S5 в 2014 году отличались радикально, то Galaxy Note 5 и Galaxy S6 edge+ были одними и теми же матрёшками в разных корпусах (один со стилусом, другой без). Если вы заметили эту тенденцию только спустя пять лет и начали ныть в 2020 в стиле «маловато инноваций», лучше даже не начинайте — караван идёт слишком давно и успешно (иначе бы Galaxy Note вымер уже давно как класс), чтобы просить от него чего-нибудь сверхъестественного.
Покупать или нет? Если смартфон нужен для деловых задач и стилус будет использоваться полным ходом, а завышенные цены вы принимаете как необходимую жертву за «лучший в мире смартфон для бизнесменов», покупайте. Даже при всех перечисленных недостатках (за что меня возненавидят в российском представительстве Samsung) плохими эти смартфоны не назовёшь — у них и с завышенными ценами почти конкурентов по качеству камер и дисплеев, например. Особенно в год, когда из китайцев только Huawei и Honor срезают цены (и то от безвыходности, чтобы продать мобильники без Google-сервисов), а остальные выкатывают флагманы за 70+ тысяч рублей с девизом «жрите, что дают!».
Если у вас каждая копейка на счету, прошлогодние Note10 и Note10+ при их просевших ценах будут предпочтительнее — сейчас, когда цены на смартфоны серий Note10 и Note20 отличаются на 30+ тысяч рублей, переплата неоправданно высокая. Когда будут отличаться на 20 тысяч, уже можно будет задуматься о покупке. На 15 тысяч — покупать, конечно, потому что переплата будет того стоить.
А без нужды в стилусе Galaxy Note вам не нужны ни в каком поколении и ни в каком виде (серия S20 дешевле и прекрасно их заменяет). И об этом я предупредил вас в самом начале статьи.