Самые крутые смартфоны крупнейшей мобильной выставки 2019 года

Складной планшето-смартфон Huawei Mate X
Больше всего внимания публики привлекли, конечно, складные смартфоны. Точнее, один смартфон, потому что у январского Royole FlexPai по-прежнему околонулевые перспективы выйти в массовую продажу, а самсунговский Galaxy Fold пока работает тяп-ляп, поэтому Samsung боится показывать его людям вживую и прячет мобильник за двумя слоями стекла.
В общем, реально готовый к употреблению гибкий смартфон показала только Huawei - и это был Mate X. Но показала только за закрытыми дверями, только избранным СМИ и только в течение 10 минут. Но даже это всё равно доказательство, что устройство – не просто выдумка маркетологов и неработоспособное "ведро", а действительно существующая и работающая техника.
Как это ни странно, до сих пор остаётся много людей, которые не понимают, зачем нужны складные смартфоны, кроме как для создания ажиотажа. А ведь всё предельно просто: складной смартфон даёт вам возможность получить аппарат с экраном размером как у планшета, но с возможностью носить этот «планшет» в кармане, а не брать ради него одного рюкзак или сумку. Мне кажется, если подобного типа устройства доведут до ума, то они заменят все смартфоны и планшеты разом. Сейчас это всё в зачаточном состоянии, но через года три подобный складной плашето-смартфон наверняка уже будет продаваться многими производителями, а цена со временем опустится до приемлемой не только для потребителей чёрной икры и осетрины.
Теперь, собственно, о самом Huawei Mate X. Это планшет с 8-дюймовым дисплеем с разрешением 2480х2200 пикселей, который лёгким движением руки складывается пополам экраном наружу. В сложенном состоянии он похож на смартфон с двумя дисплеями. Один из них диагональю 6,6-дюймов и с и разрешением 2480х1148 пикселей, другой 6,39-дюймовый с разрешением 2480х892 точек. У устройства есть выступ (ближайший пример — планшеты Lenovo c цилиндрическим выступом), за который его удобно держать, когда смартфон разложен. На нем же расположены все три камеры Huawei Mate X.
Любопытно, что у гаджета нет привычного защитного стекла над экраном (что логично, потому что стекло не позволит так себя сгибать). Соответственно, встаёт вопрос о долговечности такого экрана.
Планшет получит флагманский процессор Kirin 980, возможность подключаться с 5G-сетям, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. При всех его преимуществах есть и один серьёзный недостаток — Huawei просит за него 2299 евро (172 тысячи рублей). Но у вас еще есть время морально настроиться, так как в продаже он ожидается не раньше второй половины этого года.
Самый толстый смартфон Energizer Power Max P18K Pop
Кто только ни пытался удивить нас самым тонким смартфоном, но вот что бы самым толстым — это очень свежий подход. Чудную новинку толщиной в два с половиной Samsung Galaxy S9 представила компания Avenir Telecom под известным всем шильдиком Energizer.
Толщина удивительного смартфона составляет целых 18 миллиметров, а нужен такой здоровый корпус, чтобы вместить аккумулятор ёмкостью 18 000 мАч. А 18 000 мАч — это уже шесть аккумуляторов от Samsung Galaxy S9. Правда, чтобы понять, насколько долго Power Max P18K Pop будет работать, лучше всего его, конечно, протестировать в обзоре. Производитель же обещает, что его можно будет заряжать не раз в день, как среднестатистический современный смартфон, а всего раз в неделю при типичном ежедневном использовании.
Что интересно, несмотря на околонулевой опыт Energizer в «смартфоностроении», модель получилась вполне симпатичной и с хорошим дисплеем. Причём безрамочной, в отличие от нового LG G8. А двойную фронтальную камеру Energizer спрятала в корпус смартфона, в итоге два модуля выезжают, когда необходимо, прям как у Vivo NEX.
Смартфон может похвастать не только лишь огромным аккумулятором, но и приличным «железо» — начинку составляют процессор MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной памяти и сразу 128 ГБ на накопителе. Чтобы не отставать от тренда, у Power Max P18K Pop есть не только две фронтальные камеры (16 и 2 Мп), но и сразу три тыловые, правда кроме разрешения матриц про них почти ничего не известно, а разрешение ни о чём не говорит — 12 Мп, 5 Мп и 2 Мп.
В Европе смартфон появится ориентировочно летом, но цена на него будет не как на всякие полуизвестные китайские гаджеты с теперь уже не самыми большими аккумуляторами, а очень даже высокая — 600 евро (примерно 45 тысяч рублей).
«Йотафон» от Hisense
Конечно, все мы помним российский смартфон Yotaphone с двумя экранами, один из которых, как у читалок, был сделан на основе E-Ink-дисплея. Некоторым до сих пор не даёт покоя эта идея. Например, китайской компании Hisense. Она, среди прочих своих новых смартфонов, показала на MWC 2019 свой ответ Yotaphone. Гаджет называется Hisense A6 и тоже имеет по экрану спереди и сзади. Один из них — 6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2016х1080 пикселей, другой E-Ink дисплей, тоже достаточно большой — 5,6 дюйма с разрешением 1440x720 точек. Он, конечно, чёрно-белый, но с очень малым временем отклика. Это значит, что вы даже можете выводить на него изображение с камеры, и оно будет показываться без больших «тормозов». Также у E-Ink экрана есть подсветка, так что читать с его помощью можно даже в темноте.
Чёрно-белый экран в основном режиме работы показывает лишь самые необходимые виджеты, но вы всегда можете включить на нём полноценный режим и работать абсолютно также, как с обычным LCD или AMOLED-дисплеем, то есть вам будут доступны все возможности операционной системы, все программы — хоть смотри или снимай видео, хоть играй в игры. Понятно, что в игры, конечно, играть на E-Ink не слишком комфортно, зато, если вы боитесь, что ваш смартфон разрядиться раньше времени, вы можете переключиться на E-Ink-дисплей, что должно в теории значительно сократить расход аккумулятора.
Начинка у него достойная для аппарата верхушки бюджетного класса: это процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативки, но всего 64 ГБ на накопителе. Зато есть поддержка карт памяти microSD. Купить гаджет можно уже сейчас, правда, в официальной рознице я его не нашёл (и не факт, что он там когда-нибудь будет), а вот на AliExpress продаётся уже сейчас примерно за 31 000 рублей.
Флагманский Nokia 9 PureView с кучей камер
Гонка камер в смартфонах продолжается. На мобильной выставке в Барселоне Nokia показала свой немного пугающий смартфон Nokia 9 PureView, у которого на задней панели сразу 5 камер, а также вспышка и трёхмерная камера ToF. Всё это выполнено в виде немного причудливой застройки, которая может отпугнуть людей с трипофобией.
А вот фотографов, наоборот, новинка должна привлечь. И не просто количеством камер, а системой их взаимодействия. Вы, возможно, удивитесь, но только две камеры из пяти в Nokia 9 PureView цветные. Остальные три «видят» мир только в чёрно-белом цвете. Но работают над созданием снимка они все одновременно. Чёрно-белые сенсоры нужны в основном потому, что они умеют захватывать гораздо больше света, чем цветные, а значит новый смартфон должен быть очень неплох в ночной фотосъёмке. При этом ни одна из камер не оснащена оптическим стабилизатором. Кстати, все пять модулей получили по 12-мегапиксельной матрице и диафрагму f/1.8.
Кроме того, производитель заявляет, что смартфон способен захватить до 1200 уровней глубины, чтобы искусственное размытие фона получилось еще более естественным. Навороченная система камер Nokia 9 PureView умеет сохранять снимки в формате DNG (RAW), что даёт вам огромные возможности для редактирования снимков. И Nokia заранее поработала вместе с Adobe, чтобы мобильный Lightroom наилучшим образом поддерживал обработку снимков с камер новинки. На словах это всё хорошо, а как будет работать — обязательно узнаем, как только тестовый экземпляр приедет к нам в редакцию.
Что мне не совсем нравится, так это старомодно большие рамки вокруг дисплея. Тем не менее, экран Nokia 9 PureView большой — 5,99 дюймов. И, кстати, с QHD-разрешением, чтобы можно было увидеть фотографии в мельчайших деталях. Правда, при таком разрешении аккумулятор ёмкостью 3320 мАч — рисковая идея, намекающая, что одновременно с Nokia 9 надо взять большой переносной зарядник.
«Железо» — средний класс с лёгкой претензией на люкс, а именно прошлогодний процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ на накопителе. За всё это попросят не так уж мало — 50 000 рублей.
LG V50 ThinQ 5G с накладным дисплеем
LG решили быть в тренде и тоже выпустить складной смартфон, почему бы и нет! Правда, это не совсем то, что вы ожидаете, если прежде видели Huawei Mate X и Samsung Galaxy Fold. \
Это даже не складной смартфон, это «обычный» смартфон LG V50 плюс жёсткий чехол с еще одним встроенным дисплеем. Этот чехол делает LG V50 весьма громоздким, но взамен вы получаете два экрана в одном устройстве. Что любопытно, второй экран питается от аккумулятора основного смартфона с помощью контактов, а вот сам сигнал передаётся по воздуху, причём с минимальной задержкой, так как один из вариантов использования второго экрана — отдельный геймпад для мобильных игр. Да, сенсорный, но всё же отдельный игровой контроллер. Удивительно, но, тогда как у самого LG V50 6.4-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ (3120х1440 точек), то у дополнительного экрана разрешение ниже — Full HD+ (2160x1080), да и сам экран чуть поменьше — 6,2 дюйма.
Сам по себе LG V50 ThinQ 5G очень продвинутый смартфон, топовый на данный момент у LG, и заслуживает отдельного обзора, поэтому сейчас о нём только вкратце. Он будет работать на базе самого быстрого процессора — Snapdragon 855, а также нести на борту ёмкий аккумулятор — 4000 мАч, 6/128 ГБ памяти с поддержкой microSD, тройную тыловую и двойную фронтальную камеру, а также, как можно догадаться из названия, будет работать в сетях 5G. К сожалению, про цены и дату появления в продаже пока ничего не известно.