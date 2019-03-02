Самые крутые смартфоны крупнейшей мобильной выставки 2019 года

Больше всего внимания публики привлекли, конечно, складные смартфоны. Точнее, один смартфон, потому что у январского Royole FlexPai по-прежнему околонулевые перспективы выйти в массовую продажу, а самсунговский Galaxy Fold пока работает тяп-ляп, поэтому Samsung боится показывать его людям вживую и прячет мобильник за двумя слоями стекла.

В общем, реально готовый к употреблению гибкий смартфон показала только Huawei - и это был Mate X. Но показала только за закрытыми дверями, только избранным СМИ и только в течение 10 минут. Но даже это всё равно доказательство, что устройство – не просто выдумка маркетологов и неработоспособное "ведро", а действительно существующая и работающая техника.

Как это ни странно, до сих пор остаётся много людей, которые не понимают, зачем нужны складные смартфоны, кроме как для создания ажиотажа. А ведь всё предельно просто: складной смартфон даёт вам возможность получить аппарат с экраном размером как у планшета, но с возможностью носить этот «планшет» в кармане, а не брать ради него одного рюкзак или сумку. Мне кажется, если подобного типа устройства доведут до ума, то они заменят все смартфоны и планшеты разом. Сейчас это всё в зачаточном состоянии, но через года три подобный складной плашето-смартфон наверняка уже будет продаваться многими производителями, а цена со временем опустится до приемлемой не только для потребителей чёрной икры и осетрины.