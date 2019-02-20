Что особенного в самом дорогом смартфоне Xiaomi: обзор Xiaomi Mi Mix 3

Мода на безрамочность началась давно и, кстати говоря, открыла её совсем не Apple, а сначала японский Sharp, и много лет спустя - китайские производители. Но большинство из них только хвастались безрамочностью, демонстрируя на презентациях неправдоподобные фотошопленные рисунки, в которых картинка с экрана была растянута до краёв корпуса, чего в реальности не было.

Именно первый Xiaomi Mi Mix в конце 2016 года стал первым “почти настоящим” массовым (в отличие от диковинного Шарпа) безрамочником - за исключением нижней панели, на которой разместили камеру. Да, в нём был ужасный разговорный динамик и позорного качества камеры, но выглядело всё очень эффектно.

Уже позже в конце 2017 года Apple показала миру iPhone X, который казался ещё более безрамочным, но “подарил” миру ужасно неуклюжий элемент дизайна - “монобровь”. Эту идею тут же начали копировать те самые китайцы, но китайцам, в отличие от Apple, было очевидно, что монобровь - это некрасиво и вообще не круто. Поэтому с монобровью начали бороться, либо уменьшая её до незначительных размеров, либо превращая в дырку, либо реализуя давно, казалось бы, забытый механизм слайдера.