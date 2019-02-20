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Что особенного в самом дорогом смартфоне Xiaomi: обзор Xiaomi Mi Mix 3

Безрамочный слайдер, в котором будут обновлять начинку, чтобы он оставался флагманом 2 года подряд
7.8
/10
Оценка по версии Ferra
Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi долгое время не решались продавать флагманский слайдер Mi Mix 3 на российском рынке, но не так давно внезапно передумали. В конце концов, у Сяоми в нашей стране много преданных фанатов, а Xiaomi Mi Mix 3 - один из самых интересных смартфонов компании за последнее время. И останется таким даже после выхода Mi 9.
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Мода на безрамочность началась давно и, кстати говоря, открыла её совсем не Apple, а сначала японский Sharp, и много лет спустя - китайские производители. Но большинство из них только хвастались безрамочностью, демонстрируя на презентациях неправдоподобные фотошопленные рисунки, в которых картинка с экрана была растянута до краёв корпуса, чего в реальности не было.

Именно первый Xiaomi Mi Mix в конце 2016 года стал первым “почти настоящим” массовым (в отличие от диковинного Шарпа) безрамочником - за исключением нижней панели, на которой разместили камеру. Да, в нём был ужасный разговорный динамик и позорного качества камеры, но выглядело всё очень эффектно.

Уже позже в конце 2017 года Apple показала миру iPhone X, который казался ещё более безрамочным, но “подарил” миру ужасно неуклюжий элемент дизайна - “монобровь”. Эту идею тут же начали копировать те самые китайцы, но китайцам, в отличие от Apple, было очевидно, что монобровь - это некрасиво и вообще не круто. Поэтому с монобровью начали бороться, либо уменьшая её до незначительных размеров, либо превращая в дырку, либо реализуя давно, казалось бы, забытый механизм слайдера.

Xiaomi Mi Mix 3 в сложенном (обычном) состоянии

Да, Xiaomi Mi Mix 3 - не единственный смартфон-слайдер среди современных, но единственный, который на данный момент официально продаётся в России.

Внешний вид и конструкция

Xiaomi Mi Mix 3 лишь выглядит как классический безрамочник-моноблок, на деле же он состоит из двух разъезжающихся половинок.

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Xiaomi Mi Mix 3 в сложенном состоянии

Механизм слайдера сделан здесь для того, чтобы обеспечить максимально растянутый на передней панели экран без всяких “чёлок”. Поэтому фронтальная камера с датчиками глубины расположена на выдвижной половинке.

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Нижняя часть, смартфон в сложенном состоянии

Выдвигается слайдер почти на 1 см. Он снабжён механизмом доводки, применение которого тут полностью оправдано, но не лишено вытекающих из этого недостатков.

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Вот то, ради чего вообще придумали слайдер в Xiaomi Mi Mix 3

Например, слайдер не всегда легко сдвинуть. Приходится прикладывать усилие, особенно если пытаться ухватиться большим пальцем за экран. Это, кстати, приводит и к появлению дополнительных отпечатков.

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Зеркальная тыльная поверхность очень быстро заляпывается (я запарился оттирать смартфон во время фотосессии)

Плюс, из-за слайдера смартфон получился толще монолитных конкурентов даже с более ёмкими аккумуляторами. Обычно смартфон утолщают, чтобы впихнуть в него 4000 мАч или побольше, но здесь это неизбежная мера для размещения механических элементов и разделения внутренних деталей смартфона.

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Кнопки: питание, громкость

Также при нажатии в области кнопки “Домой” корпус немного люфтит. Xiaomi, кстати, пытались скрыть это, добавив лёгкую вибрацию при нажатии - что-то вроде Taptic Engine у iPhone, но не настолько точную.

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Слева - кнопка вызова ассистента от Google

В общем, преимущества от слайдера только два: отсутствие моноброви и мгновенный запуск приложения “камера” в режиме селфи.

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Слот для двух nano-SIM

В остальном это обычный смартфон, с разъёмом USB-C, сканером отпечатков пальцев на тыльной стороне, и двойным слотом для nano-SIM (поддержки карт памяти, как и во всех флагманах XIaomi, здесь нет). Нет и отдельного разъёма для наушников 3,5 мм. И безрамочности...

Экран и интерфейс

У экрана Xiaomi Mi Mix 3 практически все измеренные показатели близки к идеальным на сегодняшний день, за исключением цветового охвата. Редакционный колориметр показал 87% цветовой палитры sRGB, причин не верить ему у меня нет, но на практике какой-то недостачи цветов не наблюдается. Хотя, для AMOLED-экрана такой показатель кажется странным. Зато ощущения “кислотности” и перенасыщенности цветов, как это чаще всего бывает AMOLED-матрицах, здесь не возникает.

Xiaomi Mi Mix 3
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)434/- кд/м2
Контрастность (больше = лучше)бесконечная
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)87%
DeltaE (меньше = лучше)1,28
Гамма (идеальная — 2,2)2,3
Цветовая температура (идеальная = 6500K)7300К

В Xiaomi Mi Mix 3 установлен вытянутый Full-HD экран ссоотношением сторон 19,5:9. Моноброви здесь нет, однако скругления по краям всё равно остаются. Область для просмотра контента действительно огромная, хотя и не все программы используют верхнюю часть экрана эффективно, и будто оставляют там свободное место для моноброви. О времена! О нравы!

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Интерфейс Xiaomi Mi Mix 3: экран блокировки

Это касается и некоторых стандартных программ - видимо, чтобы не перерисовывать приложения для смартфонов с разной формой экранов. Ведь, например, в Xiaomi Mi 8 всё выглядит точно так же.

Производительность и автономность

Xiaomi Mi Mix 3 работает на одном из самых мощных мобильных процессоров на сегодняшний день - Qualcomm Snapdragon 845 с графическим ускорителем Adreno 630. Ему в помощь установлены 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4. Да, сейчас это уже флагманский процессор-"отставник" после выхода более нового Snapdragon 855. Но, во-первых, смартфоны с новым процессором будут стоить дороже прошлогодних моделей (по крайней мере, поначалу), а во-вторых, Xiaomi выпустит переиздание Mi Mix 3 с новым процессором! Много ли вы знаете смартфонов, которые так дорабатывают под новый сезон (едкие шуточки про iPhone 6 - iPhone 6S - iPhone 7 обойдём стороной - в них модернизация всесторонняя, а не только по процессору)? Интересно бы было понаблюдать, как продавались бы Самсунги новых моделей, если бы параллельно им продолжали выпускать, скажем, Galaxy Note 4 с Snapdragon 835 по цене Покофона...

Радует, что Xiaomi никогда не забывает добавлять NFC в современные флагманы. Вроде бы мелочь, но в Meizu, Oppo и даже многих Huawei NFC нет, а следовательно, и возможности платить при помощи смартфона вместо банковской карты, тоже.

В плане автономности Xiaomi Mi Mix 3 в целом не уступает флагманским моделям конкурентов, а некоторые из них даже превосходит. Говоря простым языком, пользователю не придётся расплачиваться автономностью за производительность.

Камера

В целом Xiaomi Mi Mix 3 выдаёт качественные снимки, причём без типичного для многих китайских производителей (в особенности, Huawei/Honor) уклона в мультяшные цвета.

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Правда, режим "искусственного интеллекта" здесь уже может слегка подпортить картину, а может и улучшить - в зависимости от ситуации. Он делает многие снимки более “гламурными”, но, например, снег на зимних фото становится синим.

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Съёмка в обычном режиме

К фотографиям ночью и в помещении особо не придерёшься, разве что, резкость снижается по сравнению с дневными снимками.

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Селфи-камера (та самая, которая выезжает) не особо радует - на многих снимках заметна зернистость, в особенности если снимок был сделан в условиях недостаточного освещения.

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А вот возможности по съёмки видео здесь едва ли не лучшие среди всех китайских смартфонов. Во-первых, поддерживается съёмка аж до 4K с частотой кадров 60 FPS, в том числе, с использованием кодека H.265, который сжимает данные более эффективно.

И даже ночью качество видеосъёмки остаётся на высоком уровне.

Все приведённые в статье фотографии в оригинальном разрешении вы можете скачать тут.

Конкуренты

Xiaomi Mi Mix 3Oppo Find XHonor Magic 2
Операционная системаAndroid 9 + MIUI 10.2Android 8.1 + Color OS 5.1Android 9 + EMUI 9
Экран6,39'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi6,42'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 401 ppi6,39'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
ПроцессорQualcomm Snapdragon 845, 4x Kryo 385 2,8 ГГц + 4x Kryo 385 1,7 ГГцQualcomm Snapdragon 845, 4x Kryo 385 2,8 ГГц + 4x Kryo 385 1,7 ГГцHiSilicon Kirin 980, 2x Cortex-A76 2,6 ГГц + 2x Cortex-A76 1,92 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
ГрафикаAdreno 630Adreno 630Mali-G76 MP10
Оперативная память6 Гбайт LPDDR48 Гбайт LPDDR46 Гбайт LPDDR4
Накопитель128 Гбайт128 Гбайт128 Гбайт
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou,LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou,NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
КамерыОсновная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/3,4 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 24 Мп + 2 Мп диафрагма: f/2,8Основная двойная: разрешение матрицы: 16 Мп + 20 Мп, диафрагма: f/2,0 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 25 Мп диафрагма: f/2,0Основная тройная: разрешение матрицы: 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп ч/б, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 + f/1,8 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп диафрагма: f/2,0 + f/2,4 + f/2,4
Аккумулятор3200 мАч3730 мАч3500 мАч
Размеры157,9x74,7x8,5 мм156,7x74,2x9,4 мм157,3x75,1x8,3 мм
Масса218 г186 г206 г
Цена45 тысяч рублей50/70 тысяч50 тысяч рублей

Honor Magic 2

Honor Magic 2

В отличие от Xiaomi Mi Mix 3, Honor Magic 2 так и остался эксклюзивной моделью для Китая. Впрочем, его можно без проблем заказать с доставкой в Россию за 50 тысяч рублей. Модель от Honor работает на более мощном процессоре, хотя разницу вы заметите только в набитом битком приложениями смартфоне (в играх разницы не будет вообще).

Экран у Magic 2 настолько же качественный, тыльная камера намного хуже, прошивка китайская и нормальной полноценной русификации + вкорячиванию Google Play почти не поддаётся.

Oppo Find X

Oppo Find X

Эта модель даже когда-то заезжала в Россию по дикой цене в 70 тысяч рублей. Сейчас в интернет-магазинах её можно купить за 760 долларов США, что равно примерно 50 тысячам рублей. Да, он очень быстрый, селфи-камера в нём на недосягаемом для Xiaomi качестве, да и вообще выезжающий блок с камерами на практике удобнее, чем теребить корпус слайдера собственноручно Но NFC нет, смартфон сразу же стал раритетом, и даже в Китае неоправданно дорог.

Итого

Я почти уверен, что механизм слайдера - не финальная победа над монобровью и точно не главная её замена. Наверняка разные производители ещё будут придумывать всяческие варианты и тестировать их на покупателях. Любителям делать селфи я бы Xiaomi Mi Mix 3 не рекомендовал - реально надоедает каждый раз выдвигать нижнюю половинку, так и телефон уронить запросто можно. А вот если фронтальная камера у вас обычно простаивает - тогда ничего страшного. Хотя, всё равно механизм слайдера то тут, то там будет давать о себе знать. Например, люфтом.

Если отвлечься от дизайна корпуса и посмотреть на Mi Mix 3 лишь с точки зрения характеристик, вы получаете смартфон с производительностью уровня дешёвого Mi 8, почти такой же камерой в фото (раньше Mi 8 фотографировал хуже, но с новыми прошивками из его камеры выжали практически максимум - лучше будет только с этими вашими GCam и прочими извращениями), но более качественной в видео. И поддержкой беспроводной зарядки, чего раньше в Xiaomi не было вообще.

Доплачивать за эти радости 15 тысяч рублей сверх цены Mi 8 почти никто не захочет. Но Mi Mix всегда был особенным - единственным Xiaomi, которые покупали не за рекордно быстрый процессор или другие приятности соотношения цены и качества, а просто потому что "дизайн - огонь!" Китайских смартфонов, которые покупают не по расчёту, а "для души", почти нет, и это именно такой вариант. А кусачая цена легко обходится при помощи Алиэкспрессов - в неофициальной рознице Mi Mix 3 можно приобрести за 32-40 тысяч, что уже гораздо интереснее.

7.8
/10
Оценка по версии Ferra
Xiaomi Mi Mix 3
Плюсы
  • Безрамочный и качественный экран
  • Хорошая камера
  • Высокая производительность
  • NFC и USB-C
Минусы
  • Толстый и тяжёлый
  • Ненадёжный механизм слайдера
  • Отпечатки пальцев по всему корпусу неизбежны
  • Не поддерживаются карты памяти

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