Что особенного в самом дорогом смартфоне Xiaomi: обзор Xiaomi Mi Mix 3

Мода на безрамочность началась давно и, кстати говоря, открыла её совсем не Apple, а сначала японский Sharp, и много лет спустя - китайские производители. Но большинство из них только хвастались безрамочностью, демонстрируя на презентациях неправдоподобные фотошопленные рисунки, в которых картинка с экрана была растянута до краёв корпуса, чего в реальности не было.
Именно первый Xiaomi Mi Mix в конце 2016 года стал первым “почти настоящим” массовым (в отличие от диковинного Шарпа) безрамочником - за исключением нижней панели, на которой разместили камеру. Да, в нём был ужасный разговорный динамик и позорного качества камеры, но выглядело всё очень эффектно.
Уже позже в конце 2017 года Apple показала миру iPhone X, который казался ещё более безрамочным, но “подарил” миру ужасно неуклюжий элемент дизайна - “монобровь”. Эту идею тут же начали копировать те самые китайцы, но китайцам, в отличие от Apple, было очевидно, что монобровь - это некрасиво и вообще не круто. Поэтому с монобровью начали бороться, либо уменьшая её до незначительных размеров, либо превращая в дырку, либо реализуя давно, казалось бы, забытый механизм слайдера.
Да, Xiaomi Mi Mix 3 - не единственный смартфон-слайдер среди современных, но единственный, который на данный момент официально продаётся в России.
Внешний вид и конструкция
Xiaomi Mi Mix 3 лишь выглядит как классический безрамочник-моноблок, на деле же он состоит из двух разъезжающихся половинок.
Механизм слайдера сделан здесь для того, чтобы обеспечить максимально растянутый на передней панели экран без всяких “чёлок”. Поэтому фронтальная камера с датчиками глубины расположена на выдвижной половинке.
Выдвигается слайдер почти на 1 см. Он снабжён механизмом доводки, применение которого тут полностью оправдано, но не лишено вытекающих из этого недостатков.
Например, слайдер не всегда легко сдвинуть. Приходится прикладывать усилие, особенно если пытаться ухватиться большим пальцем за экран. Это, кстати, приводит и к появлению дополнительных отпечатков.
Плюс, из-за слайдера смартфон получился толще монолитных конкурентов даже с более ёмкими аккумуляторами. Обычно смартфон утолщают, чтобы впихнуть в него 4000 мАч или побольше, но здесь это неизбежная мера для размещения механических элементов и разделения внутренних деталей смартфона.
Также при нажатии в области кнопки “Домой” корпус немного люфтит. Xiaomi, кстати, пытались скрыть это, добавив лёгкую вибрацию при нажатии - что-то вроде Taptic Engine у iPhone, но не настолько точную.
В общем, преимущества от слайдера только два: отсутствие моноброви и мгновенный запуск приложения “камера” в режиме селфи.
В остальном это обычный смартфон, с разъёмом USB-C, сканером отпечатков пальцев на тыльной стороне, и двойным слотом для nano-SIM (поддержки карт памяти, как и во всех флагманах XIaomi, здесь нет). Нет и отдельного разъёма для наушников 3,5 мм. И безрамочности...
Экран и интерфейс
У экрана Xiaomi Mi Mix 3 практически все измеренные показатели близки к идеальным на сегодняшний день, за исключением цветового охвата. Редакционный колориметр показал 87% цветовой палитры sRGB, причин не верить ему у меня нет, но на практике какой-то недостачи цветов не наблюдается. Хотя, для AMOLED-экрана такой показатель кажется странным. Зато ощущения “кислотности” и перенасыщенности цветов, как это чаще всего бывает AMOLED-матрицах, здесь не возникает.
|Xiaomi Mi Mix 3
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|434/- кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|87%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,28
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7300К
В Xiaomi Mi Mix 3 установлен вытянутый Full-HD экран ссоотношением сторон 19,5:9. Моноброви здесь нет, однако скругления по краям всё равно остаются. Область для просмотра контента действительно огромная, хотя и не все программы используют верхнюю часть экрана эффективно, и будто оставляют там свободное место для моноброви. О времена! О нравы!
Это касается и некоторых стандартных программ - видимо, чтобы не перерисовывать приложения для смартфонов с разной формой экранов. Ведь, например, в Xiaomi Mi 8 всё выглядит точно так же.
Производительность и автономность
Xiaomi Mi Mix 3 работает на одном из самых мощных мобильных процессоров на сегодняшний день - Qualcomm Snapdragon 845 с графическим ускорителем Adreno 630. Ему в помощь установлены 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4. Да, сейчас это уже флагманский процессор-"отставник" после выхода более нового Snapdragon 855. Но, во-первых, смартфоны с новым процессором будут стоить дороже прошлогодних моделей (по крайней мере, поначалу), а во-вторых, Xiaomi выпустит переиздание Mi Mix 3 с новым процессором! Много ли вы знаете смартфонов, которые так дорабатывают под новый сезон (едкие шуточки про iPhone 6 - iPhone 6S - iPhone 7 обойдём стороной - в них модернизация всесторонняя, а не только по процессору)? Интересно бы было понаблюдать, как продавались бы Самсунги новых моделей, если бы параллельно им продолжали выпускать, скажем, Galaxy Note 4 с Snapdragon 835 по цене Покофона...
Радует, что Xiaomi никогда не забывает добавлять NFC в современные флагманы. Вроде бы мелочь, но в Meizu, Oppo и даже многих Huawei NFC нет, а следовательно, и возможности платить при помощи смартфона вместо банковской карты, тоже.
В плане автономности Xiaomi Mi Mix 3 в целом не уступает флагманским моделям конкурентов, а некоторые из них даже превосходит. Говоря простым языком, пользователю не придётся расплачиваться автономностью за производительность.
Камера
В целом Xiaomi Mi Mix 3 выдаёт качественные снимки, причём без типичного для многих китайских производителей (в особенности, Huawei/Honor) уклона в мультяшные цвета.
Правда, режим "искусственного интеллекта" здесь уже может слегка подпортить картину, а может и улучшить - в зависимости от ситуации. Он делает многие снимки более “гламурными”, но, например, снег на зимних фото становится синим.
К фотографиям ночью и в помещении особо не придерёшься, разве что, резкость снижается по сравнению с дневными снимками.
Селфи-камера (та самая, которая выезжает) не особо радует - на многих снимках заметна зернистость, в особенности если снимок был сделан в условиях недостаточного освещения.
А вот возможности по съёмки видео здесь едва ли не лучшие среди всех китайских смартфонов. Во-первых, поддерживается съёмка аж до 4K с частотой кадров 60 FPS, в том числе, с использованием кодека H.265, который сжимает данные более эффективно.
И даже ночью качество видеосъёмки остаётся на высоком уровне.
Все приведённые в статье фотографии в оригинальном разрешении вы можете скачать тут.
Конкуренты
|Xiaomi Mi Mix 3
|Oppo Find X
|Honor Magic 2
|Операционная система
|Android 9 + MIUI 10.2
|Android 8.1 + Color OS 5.1
|Android 9 + EMUI 9
|Экран
|6,39'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|6,42'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 401 ppi
|6,39'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 845, 4x Kryo 385 2,8 ГГц + 4x Kryo 385 1,7 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 845, 4x Kryo 385 2,8 ГГц + 4x Kryo 385 1,7 ГГц
|HiSilicon Kirin 980, 2x Cortex-A76 2,6 ГГц + 2x Cortex-A76 1,92 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 630
|Adreno 630
|Mali-G76 MP10
|Оперативная память
|6 Гбайт LPDDR4
|8 Гбайт LPDDR4
|6 Гбайт LPDDR4
|Накопитель
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou,
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou,
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/3,4 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 24 Мп + 2 Мп диафрагма: f/2,8
|Основная двойная: разрешение матрицы: 16 Мп + 20 Мп, диафрагма: f/2,0 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 25 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная тройная: разрешение матрицы: 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп ч/б, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 + f/1,8 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп диафрагма: f/2,0 + f/2,4 + f/2,4
|Аккумулятор
|3200 мАч
|3730 мАч
|3500 мАч
|Размеры
|157,9x74,7x8,5 мм
|156,7x74,2x9,4 мм
|157,3x75,1x8,3 мм
|Масса
|218 г
|186 г
|206 г
|Цена
|45 тысяч рублей
|50/70 тысяч
|50 тысяч рублей
Honor Magic 2
В отличие от Xiaomi Mi Mix 3, Honor Magic 2 так и остался эксклюзивной моделью для Китая. Впрочем, его можно без проблем заказать с доставкой в Россию за 50 тысяч рублей. Модель от Honor работает на более мощном процессоре, хотя разницу вы заметите только в набитом битком приложениями смартфоне (в играх разницы не будет вообще).
Экран у Magic 2 настолько же качественный, тыльная камера намного хуже, прошивка китайская и нормальной полноценной русификации + вкорячиванию Google Play почти не поддаётся.
Oppo Find X
Эта модель даже когда-то заезжала в Россию по дикой цене в 70 тысяч рублей. Сейчас в интернет-магазинах её можно купить за 760 долларов США, что равно примерно 50 тысячам рублей. Да, он очень быстрый, селфи-камера в нём на недосягаемом для Xiaomi качестве, да и вообще выезжающий блок с камерами на практике удобнее, чем теребить корпус слайдера собственноручно Но NFC нет, смартфон сразу же стал раритетом, и даже в Китае неоправданно дорог.
Итого
Я почти уверен, что механизм слайдера - не финальная победа над монобровью и точно не главная её замена. Наверняка разные производители ещё будут придумывать всяческие варианты и тестировать их на покупателях. Любителям делать селфи я бы Xiaomi Mi Mix 3 не рекомендовал - реально надоедает каждый раз выдвигать нижнюю половинку, так и телефон уронить запросто можно. А вот если фронтальная камера у вас обычно простаивает - тогда ничего страшного. Хотя, всё равно механизм слайдера то тут, то там будет давать о себе знать. Например, люфтом.
Если отвлечься от дизайна корпуса и посмотреть на Mi Mix 3 лишь с точки зрения характеристик, вы получаете смартфон с производительностью уровня дешёвого Mi 8, почти такой же камерой в фото (раньше Mi 8 фотографировал хуже, но с новыми прошивками из его камеры выжали практически максимум - лучше будет только с этими вашими GCam и прочими извращениями), но более качественной в видео. И поддержкой беспроводной зарядки, чего раньше в Xiaomi не было вообще.
Доплачивать за эти радости 15 тысяч рублей сверх цены Mi 8 почти никто не захочет. Но Mi Mix всегда был особенным - единственным Xiaomi, которые покупали не за рекордно быстрый процессор или другие приятности соотношения цены и качества, а просто потому что "дизайн - огонь!" Китайских смартфонов, которые покупают не по расчёту, а "для души", почти нет, и это именно такой вариант. А кусачая цена легко обходится при помощи Алиэкспрессов - в неофициальной рознице Mi Mix 3 можно приобрести за 32-40 тысяч, что уже гораздо интереснее.