Sony на IFA 2019: уменьшенная версия Xperia и много качественного звука

Что касается внутренностей смартфона, то тут все совсем неоднозначно. Начинка та же, а вот батарею обрезали. Теперь 3140 мАч против 3330 в Xperia 1. И что будет с автономностью, можно догадаться по данным в нашем обзоре старшего брата Xperia 5.

Остается надеяться, что ценник будет не таким же кусающимся, как на старте продаж у Xperia 1.