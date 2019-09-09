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Sony на IFA 2019: уменьшенная версия Xperia и много качественного звука

С названием смартфонов у Sony все очень и очень сложно
Компания Sony выбрала в Берлине далеко не самый маленький павильон, потому что новинок здесь не мало. Новые технологии в наушниках, пара новеньких камер из серии Alpha и новый флагман (на самом деле, тот же Xperia 1) в компактном корпусе. Однако, большая часть павильона - это почти все, что мы видели раньше, поэтому нас интересуют только новинки.

Xperia 5

Пробиться к стенду с Sony Xperia 5 было крайне проблематично и не до конца понятно, стоило ли того. Чего-то принципиально нового у компании сделать не вышло. Основная камера теперь расположена как почти у всех остальных смартфонов на рынке, процессор тот же, что и в Xperia 1. Спасибо, что хотя бы «челку» не запихнули.

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Sony Xperia 5

При этом компактным смартфон назвать нельзя. Для шестидюймового смартфона, 15 см в длину - это стандартный на сегодняшний день размер почти любого смартфона. Берем Honor 20, прикладываем линейку и… 15 сантиметров! Ладно, после Xperia 1 он действительно кажется компактным, но если только закрыть глаза на весь остальной рынок. А так, это просто маркетинговый ход. Ведь надо хоть как-то заманивать покупателей для возрождения полуживого мобильного подраделения.

Sony Xperia 5

Что касается внутренностей смартфона, то тут все совсем неоднозначно. Начинка та же, а вот батарею обрезали. Теперь 3140 мАч против 3330 в Xperia 1. И что будет с автономностью, можно догадаться по данным в нашем обзоре старшего брата Xperia 5.

Остается надеяться, что ценник будет не таким же кусающимся, как на старте продаж у Xperia 1.

Sony Xperia 5
Операционная системаAndroid 9.0 Pie / Android 10
Экран6,1", 2520 × 1080 пикс., 21:9, AMOLED, 2520 × 1080 точек (21:9), 449 ppi
ПроцессорQualcomm Snapdragon 855, Kryo 485 2,84 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,8 ГГц
ГрафикаAdreno 640
Оперативная память6 Гбайт
Накопитель128 Гбайт + MicroSD
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
КамерыОсновная тройная: разрешение матрицы: 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,6 + f/2,4 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 диафрагма: f/2,0
Аккумулятор3140 мАч
Размеры158х68х8,2 мм
Масса164 г
ЦенаНе объявлена

Звук и технологии

Одна из самых интересных технологий, которую показала Sony - это 360 Reality Audio. При помощи специального приложения можно отсканировать ушную раковину, а алгоритмы сделают математическую модель строения уха и помогут настроить звук таким образом, чтобы пользователь ощутил всю красоту звука за счет оптимизации звука и его распределения по несколько иному принципу, нежели при обычном воспроизведении.

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Стенд 360 Reality Audio

360 Reality Audio, которая разрабатывалась для реалистичного воспроизведения звука в наушниках, основана на исследованиях акустического и физиологического восприятия звука. Такая цифровая обработка может создавать объемные звуковые образы на любом расстоянии от вас, не ограничиваясь лишь горизонтальной плоскостью распределения каналов, как в том же стерео-режиме.

Помимо довольно интересной технологии, Sony показала еще и беспроводные гибридные наушники WI-1000XM2, которые оснащены электронной системой шумоподавления и поддержкой работы с голосовыми помощниками.

WI-1000XM2

Кстати, использование гибридной конструкции излучателей - идея хорошая, но почему-то не используется повсеместно, хотя на выходе выдает очень и очень хороший звук, не искажая ни низкие, ни высокие частоты. Шумоподавление осуществляется благодаря процессору QN1, который наделен функциями 32-битной обработки аудиосигнала.

Кроме многочисленных наушников, которые были чуть ли не на всех стендах, можно было заметить одну довольно интересную штуку, а именно - Walkman NW-A100TPS, выпущенный в честь 40-й годовщины выхода первого кассетного плеера от Sony. На самом деле, это обычный современный плеер на Android, но с одним приятным сюрпризом. В комплекте с плеером идет силиконовый чехол, который повторяет внешний вид легендарного первопроходца в мире портативной музыки. Круто? Ну, почти.

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