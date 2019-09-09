Sony на IFA 2019: уменьшенная версия Xperia и много качественного звука

Xperia 5
Пробиться к стенду с Sony Xperia 5 было крайне проблематично и не до конца понятно, стоило ли того. Чего-то принципиально нового у компании сделать не вышло. Основная камера теперь расположена как почти у всех остальных смартфонов на рынке, процессор тот же, что и в Xperia 1. Спасибо, что хотя бы «челку» не запихнули.
При этом компактным смартфон назвать нельзя. Для шестидюймового смартфона, 15 см в длину - это стандартный на сегодняшний день размер почти любого смартфона. Берем Honor 20, прикладываем линейку и… 15 сантиметров! Ладно, после Xperia 1 он действительно кажется компактным, но если только закрыть глаза на весь остальной рынок. А так, это просто маркетинговый ход. Ведь надо хоть как-то заманивать покупателей для возрождения полуживого мобильного подраделения.
Что касается внутренностей смартфона, то тут все совсем неоднозначно. Начинка та же, а вот батарею обрезали. Теперь 3140 мАч против 3330 в Xperia 1. И что будет с автономностью, можно догадаться по данным в нашем обзоре старшего брата Xperia 5.
Остается надеяться, что ценник будет не таким же кусающимся, как на старте продаж у Xperia 1.
|Sony Xperia 5
|Операционная система
|Android 9.0 Pie / Android 10
|Экран
|6,1", 2520 × 1080 пикс., 21:9, AMOLED, 2520 × 1080 точек (21:9), 449 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 855, Kryo 485 2,84 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 640
|Оперативная память
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,6 + f/2,4 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|3140 мАч
|Размеры
|158х68х8,2 мм
|Масса
|164 г
|Цена
|Не объявлена
Звук и технологии
Одна из самых интересных технологий, которую показала Sony - это 360 Reality Audio. При помощи специального приложения можно отсканировать ушную раковину, а алгоритмы сделают математическую модель строения уха и помогут настроить звук таким образом, чтобы пользователь ощутил всю красоту звука за счет оптимизации звука и его распределения по несколько иному принципу, нежели при обычном воспроизведении.
360 Reality Audio, которая разрабатывалась для реалистичного воспроизведения звука в наушниках, основана на исследованиях акустического и физиологического восприятия звука. Такая цифровая обработка может создавать объемные звуковые образы на любом расстоянии от вас, не ограничиваясь лишь горизонтальной плоскостью распределения каналов, как в том же стерео-режиме.
Помимо довольно интересной технологии, Sony показала еще и беспроводные гибридные наушники WI-1000XM2, которые оснащены электронной системой шумоподавления и поддержкой работы с голосовыми помощниками.
Кстати, использование гибридной конструкции излучателей - идея хорошая, но почему-то не используется повсеместно, хотя на выходе выдает очень и очень хороший звук, не искажая ни низкие, ни высокие частоты. Шумоподавление осуществляется благодаря процессору QN1, который наделен функциями 32-битной обработки аудиосигнала.
Кроме многочисленных наушников, которые были чуть ли не на всех стендах, можно было заметить одну довольно интересную штуку, а именно - Walkman NW-A100TPS, выпущенный в честь 40-й годовщины выхода первого кассетного плеера от Sony. На самом деле, это обычный современный плеер на Android, но с одним приятным сюрпризом. В комплекте с плеером идет силиконовый чехол, который повторяет внешний вид легендарного первопроходца в мире портативной музыки. Круто? Ну, почти.